Corinthia Lake Como, il resort di lusso con 58 camere debutterà nel 2028 Corinthia Hotels annuncia la sua partnership con RoundShield e Kervis SGR per la gestione di un resort di lusso di livello mondiale sul Lago di Como. Il Corinthia Lake Como, con 58 camere, sarà costruito adiacente al secondo campo da golf più antico d’Italia, nel borgo di Menaggio. Corinthia, azienda di fondazione familiare e gestita in modo indipendente, si fonda su una visione a lungo termine. L’obiettivo è quello di offrire luoghi che emozionano e resistono alla prova del tempo. Il Corinthia Lake Como, la seconda struttura del marchio in Italia, combinerà una spa, esperienze di benessere e ristorazione, e un club sul lago con accesso diretto all’acqua, nella parte più ampia del lago. Il resort comprenderà tre residenze con servizi a marchio Corinthia, mentre gli spazi comuni saranno distribuiti in tre ville che ospiteranno la hall, la lounge e il golf club, tutte affacciate sulle montagne e sul lago. «Siamo onorati di ampliare il nostro portafoglio in Italia e di collaborare con RoundShield e Kervis a questo progetto significativo – dichiara Simon Casson, CEO di Corinthia Hotels – Il Lago di Como è una delle destinazioni più ammirate al mondo e questo sviluppo rappresenta un impegno condiviso verso l’eccellenza e l’autenticità. Insieme, realizzeremo un hotel che celebra lo splendore e il patrimonio della regione, esemplificando gli standard di lusso attento e senza tempo di Corinthia». L’inizio dei lavori è previsto dopo l’approvazione definitiva del progetto, con l’obiettivo di avviare l’attività alla fine del 2028. La proprietà fa capo al Putter Fund e viene sviluppata da Kervis SGR S.p.A. «Siamo orgogliosi di dare vita a questo sito straordinario con Corinthia e Kervis, fondendo il patrimonio del Lago di Como con un’offerta di lusso di alto livello – aggiunge Philipp Henle, amministratore delegato di RoundShield – Questo progetto riflette la crescente attenzione di RoundShield per l’immobiliare di lusso nel settore dell’ospitalità nelle principali destinazioni europee, con ulteriori progetti che fanno parte di un piano di crescita attentamente curato». «Siamo lieti di collaborare con Corinthia e RoundShield – conclude Federico Romito, partner e responsabile acquisizioni di Kervis SGR -questa opportunità unica di ridare lustro ad una delle destinazioni più significative del Lago di Como. Il progetto incarna perfettamente la visione di Kervis di combinare patrimonio, sostenibilità ed eccellenza nell’ospitalità per creare valore a lungo termine sia per i nostri investitori che per la comunità locale. Questo investimento riflette anche la più ampia strategia di Kervis di collaborare con operatori globali leader e capitali istituzionali per riposizionare destinazioni italiane di riferimento». Condividi

