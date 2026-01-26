Desert X AlUla 2026, inaugurata la quarta edizione della biennale internazionale Ha preso il via Desert X AlUla 2026, la quarta edizione della biennale internazionale en plein air. Arts AlUla, in collaborazione con Desert X, propone una selezione di artisti sauditi e internazionali di diverse generazioni, le cui opere site-responsive di land art, sculture e installazioni, danno vita a un potente dialogo con i paesaggi straordinari e il patrimonio stratificato di AlUla. Desert X AlUla, la prima biennale di arte pubblica della regione e uno degli appuntamenti di punta dell’AlUla Arts Festival. L’edizione 2026 di Desert X AlUla riunisce 11 artisti di fama internazionale, le cui opere riflettono un’ampia gamma di idee, materiali e tradizioni. Dalle sculture cinetiche monumentali alle esplorazioni sonore sopra e sotto il suolo, ogni commissione è profondamente radicata nella relazione con l’ambiente unico di AlUla, consolidando ulteriormente la reputazione di Desert X AlUla come piattaforma di riferimento globale per la land art site-responsive. Desert X AlUla proseguirà fino al 28 febbraio 2026, come evento cardine dell’AlUla Arts Festival annuale. Curata da Wejdan Reda, Zoé Whitley, con la direzione artistica di Neville Wakefield e Raneem Farsi, la quarta edizione esplora il tema “Space Without Measure”. «A Desert X AlUla 2026 – dichiara Hamad Alhomiedan, director of Arts & Creative Industries di Royal Commission for AlUla – il pubblico si confronterà con opere che dialogano profondamente con i paesaggi unici e il ricco patrimonio di AlUla. Queste commissioni mettono in luce la trasformazione dinamica di AlUla in un’importante destinazione globale, dove convergono espressioni antiche e contemporanee. Questa esposizione è parte integrante della nostra più ampia iniziativa di rigenerazione di AlUla, affinché diventi una destinazione culturalmente ricca in cui vivere, lavorare e visitare». Condividi

Dal 2024, Charlotte Bernin è stata direttrice dei mercati Francia e Nord Europa, favorendo una forte crescita e accompagnando il cambiamento dei modelli di vendita e distribuzione multicanale di Club Med. Nel nuovo incarico succede ad Anne Browaeys, che ha avuto un ruolo determinante nel processo di trasformazione di Club Med, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle performance, dell’efficienza operativa e della leadership dell’azienda nei mercati europei. Charlotte Bernin entra a far parte del Comitato Esecutivo e riporterà direttamente a Stéphane Maquaire, Presidente e Amministratore Delegato di Club Med, il quale ha dichiarato: "Sono molto lieto di affidare a Charlotte Bernin la responsabilità dei mercati EMEA - commenta Maquaire - Il suo percorso in Club Med, iniziato nel 2009, le ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza dell’azienda e dei nostri mercati, contribuendo in modo concreto alle nostre ambizioni di crescita e all’attuazione della strategia dell’azienda”. [post_title] => Club Med, Charlotte Bernin alla guida dei mercati Europa, Medio Oriente e Africa [post_date] => 2026-01-26T15:06:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769439999000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corinthia Hotels annuncia la sua partnership con RoundShield e Kervis SGR per la gestione di un resort di lusso di livello mondiale sul Lago di Como. Il Corinthia Lake Como, con 58 camere, sarà costruito adiacente al secondo campo da golf più antico d'Italia, nel borgo di Menaggio. Corinthia, azienda di fondazione familiare e gestita in modo indipendente, si fonda su una visione a lungo termine. L’obiettivo è quello di offrire luoghi che emozionano e resistono alla prova del tempo. Il Corinthia Lake Como, la seconda struttura del marchio in Italia, combinerà una spa, esperienze di benessere e ristorazione, e un club sul lago con accesso diretto all'acqua, nella parte più ampia del lago. Il resort comprenderà tre residenze con servizi a marchio Corinthia, mentre gli spazi comuni saranno distribuiti in tre ville che ospiteranno la hall, la lounge e il golf club, tutte affacciate sulle montagne e sul lago. «Siamo onorati di ampliare il nostro portafoglio in Italia e di collaborare con RoundShield e Kervis a questo progetto significativo – dichiara Simon Casson, CEO di Corinthia Hotels - Il Lago di Como è una delle destinazioni più ammirate al mondo e questo sviluppo rappresenta un impegno condiviso verso l'eccellenza e l'autenticità. Insieme, realizzeremo un hotel che celebra lo splendore e il patrimonio della regione, esemplificando gli standard di lusso attento e senza tempo di Corinthia». L'inizio dei lavori è previsto dopo l'approvazione definitiva del progetto, con l'obiettivo di avviare l'attività alla fine del 2028. La proprietà fa capo al Putter Fund e viene sviluppata da Kervis SGR S.p.A. «Siamo orgogliosi di dare vita a questo sito straordinario con Corinthia e Kervis, fondendo il patrimonio del Lago di Como con un'offerta di lusso di alto livello - aggiunge Philipp Henle, amministratore delegato di RoundShield - Questo progetto riflette la crescente attenzione di RoundShield per l’immobiliare di lusso nel settore dell'ospitalità nelle principali destinazioni europee, con ulteriori progetti che fanno parte di un piano di crescita attentamente curato». «Siamo lieti di collaborare con Corinthia e RoundShield – conclude Federico Romito, partner e responsabile acquisizioni di Kervis SGR -questa opportunità unica di ridare lustro ad una delle destinazioni più significative del Lago di Como. Il progetto incarna perfettamente la visione di Kervis di combinare patrimonio, sostenibilità ed eccellenza nell'ospitalità per creare valore a lungo termine sia per i nostri investitori che per la comunità locale. Questo investimento riflette anche la più ampia strategia di Kervis di collaborare con operatori globali leader e capitali istituzionali per riposizionare destinazioni italiane di riferimento». [post_title] => Corinthia Lake Como, il resort di lusso con 58 camere debutterà nel 2028 [post_date] => 2026-01-26T13:35:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769434525000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505765" align="alignleft" width="249"] Matteo Ricci[/caption] Nel corso dell’incontro svoltosi a Roma, organizzato da S&D e EU Partito Democratico sul tema “Verso il nuovo regolamento sui diritti dei passeggeri”, Matteo Ricci, vicepresidente della Commissione Tran (Trasporti, infrastrutture e turismo) del Parlamento europeo, ha illustrato le priorità del Parlamento europeo sul dossier. «Il lavoro sui diritti dei passeggeri è anche un investimento sulla qualità del turismo e dell’accoglienza», ha spiegato Ricci. Il viaggio, infatti, è parte integrante dell’esperienza turistica e garantire maggiori tutele significa rendere gli spostamenti più sicuri, trasparenti e affidabili, sia per i turisti sia per i cittadini europei che viaggiano per lavoro. Tra i punti centrali del nuovo regolamento c’è il bagaglio a mano gratuito: il Parlamento propone la possibilità di imbarcare senza costi aggiuntivi un trolley standard fino a 7 kg e 100 cm complessivi. Una misura pensata soprattutto per il turismo intraeuropeo di breve durata e per superare l’attuale mancanza di trasparenza nelle politiche delle compagnie aeree. Altro tema chiave è la semplificazione dei rimborsi. In caso di ritardi superiori alle tre ore, cancellazioni o annullamenti dei voli, il Parlamento punta a rendere il rimborso rapido e quasi automatico, superando le procedure complesse che oggi costringono molti passeggeri a rivolgersi a società di intermediazione. Il regolamento dedica inoltre grande attenzione al turismo accessibile. «Non è solo una battaglia di civiltà, ma anche un’opportunità economica», ha sottolineato Ricci, ricordando la proposta di garantire alle persone con disabilità un’assistenza certa e la possibilità di viaggiare con un accompagnatore senza costi aggiuntivi, se necessario. Il testo ha ottenuto una larghissima maggioranza in Parlamento europeo, mentre restano resistenze da parte del Consiglio e dei governi nazionali. La fase di conciliazione è in corso e l’obiettivo è chiudere il dossier entro il primo semestre del 2026, durante la presidenza cipriota del Consiglio UE. Il regolamento si applicherebbe a tutte le rotte, comprese quelle operate da compagnie extraeuropee da e verso l’Europa, con l’ambizione di fissare uno standard capace di influenzare positivamente il trasporto aereo anche a livello globale. (Quirino Falessi) [post_title] => Diritti dei passeggeri, Ricci: «Regole più chiare per migliorare turismo e trasporti in Europa» [post_date] => 2026-01-26T13:11:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769433091000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling ha presentato a Fitur un nuovo programma fedeltà “Vueling Club”, ideato per offrire una proposta più flessibile e adatta alle abitudini di viaggio dei suoi frequent flyers. Il programma, disponibile a partire dalle prossime settimane, continuerà a consentire ai clienti di accumulare e riscattare Avios (la “valuta” condivisa con altri programmi fedeltà del gruppo IAG e delle compagnie aeree associate) e di accedere così a diversi livelli per ottenere vantaggi esclusivi durante tutta l'esperienza di viaggio. Tra le novità l'introduzione di una struttura a quattro livelli, rispetto ai due esistenti fino ad ora. Il nuovo programma mantiene gli Avios come “valuta” per pagare voli e servizi e introduce i “punti livello”, che determinano il livello del cliente all'interno del Vueling Club. Questi ultimi si ottengono in base alla spesa effettuata per l’acquisto di voli e servizi commercializzati da Vueling: il programma consente ai clienti di godere di maggiori vantaggi, man mano che raggiungono un livello superiore, e di beneficiare di un più facile accumulo di Avios. Le nuove categorie all'interno del Vueling Club saranno Basic, Smart, Plus e Premium. A partire dal primo livello, i membri del programma potranno accumulare Avios quotidianamente facendo acquisti presso oltre 400 negozi, salvare le proprie informazioni di viaggio e accedere a offerte esclusive riservate ai membri. Man mano che avanzeranno, gli utenti avranno accesso a vantaggi quali imbarco prioritario, maggiore flessibilità nei cambi di volo, upgrade di posto o accesso rapido ai controlli di sicurezza, tra gli altri, nonché un più facile accumulo di Avios sui voli. [post_title] => Vueling Club, un nuovo programma fedeltà più solido incentrato sui frequent flyers [post_date] => 2026-01-26T13:02:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769432536000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere. Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura. L’azienda rafforzerà nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff di manutenzione e pulizia e di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso. Le indicazioni utili per muoversi in treno durante Milano Cortina 2026 – itinerari verso le venue, acquisto biglietti – sono disponibili su trenord.it e App. [post_title] => Trenord rafforza le corse per le gare olimpiche a Milano e in Valtellina [post_date] => 2026-01-26T12:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769431953000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505751 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Falkensteiner due nuove strutture: il Resort Sicily e il Resort Lake Garda sono a disposizione di chi vuole concedersi un viaggio a cinque stelle al mare o al lago, approfittando di due offerte imperdibili. Il Falkensteiner Family Resort Sicily comprende 125 alloggi tra camere, suite e ville con giardino e vista mare pensati per le famiglie, un’area benessere di oltre 500mq con piscine affacciate sul mare e rituali di benessere olistico per grandi e piccini, ma anche una proposta gastronomica che include i sapori e le tradizioni locali al Restaurant Artigiani, il Beach Bar & Restaurant sulla spiaggia, il Pool Bar e lo Sport Café. Non manca poi il Falkyland: un vero e proprio paradiso di divertimento fra pareti di arrampicata, sala multimediale e un ampio programma di attività. Il Falkensteiner Family Resort Sicily propone fino al 15% di sconto con l’offerta Opening Special, utilizzabile per soggiorni a partire da due notti, nei periodi dal 03.07.2026 al 06.01.2027, con inclusa prima colazione, cena a buffet e accesso all’Acquapura SPA. Il Falkensteiner Resort Lake Garda per gli amanti del lago è circondato da un lussureggiante giardino botanico: il resort offre 97 camere dal design raffinato e 170 appartamenti presso le Falkensteiner Park Residences, oltre all’Acquapura Spa su due livelli con uno spazio adults only sul rooftop e una zona family con piscine interne ed esterne, spray park, scivolo e piscina per bambini. Inoltre, i più golosi potranno assaporare le delizie del luogo rivisitate in chiave internazionale nei tre indirizzi presenti in struttura. L' Offerta 4+1, dà diritto a una quinta notte di soggiorno gratuita a fronte di una prenotazione di quattro notti, dal 23.04.2026 al 18.06.2026, colazione o mezza pensione e libero accesso alla spa. [post_title] => Falkensteiner Family Resort Sicily e Resort Lake Garda, novità ed offerte [post_date] => 2026-01-26T12:48:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769431737000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Serata speciale per Azemar, in collaborazione Emirates, per la presentazione di Zanzibar, Bawe Island, inaugurato a luglio 2024. Bawe Island è il primo ‘One Island One Resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell t.o. «L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la nostra struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico - spiega Azemar in una nota - L’isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola». Bawe rappresenta l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti: da una parte l'attività di tour operator sull’Oceano Indiano e dall'altra quella di gestore dei ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude 6 proprietà del t.o alle Maldive e Zanzibar. Un prodotto completo ed esclusivo, con il preciso scopo di offrire alla clientela un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters. [post_title] => Azemar rafforza l'offerta e presenta il Bawe Island a Zanzibar [post_date] => 2026-01-26T12:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769430554000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jazeera Airways, dal prossimo 20 maggio, avvierà un nuovo collegamento tra Kuwait City e l’aeroporto Milano Bergamo. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo da 174 posti. «Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways – sottolinea Amelia Corti direttore generale di SACBO - L’apertura della nuova rotta con Kuwait City estende ancora di più il network di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, caratterizzati da reciproca volontà di tessere relazioni e contribuire a fare nascere nuove opportunità su entrambe le destinazioni. L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione. Siamo certi che la collaborazione con Jazeera Airways sarà proficua e determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici». L'aggiunta del collegamento rafforza ulteriormente il nerwork delle rotte per la stagione estiva che si preannuncia ricca di novità. «Non solo - aggiunge Giovanni Sanga, presidente di SACBO - ma è anche il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole». [post_title] => Jazeera Airways, dal 20 maggio nuovo collegamento tra Milano Bergamo e Kuwait City [post_date] => 2026-01-26T12:14:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769429688000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "desert x alula 2026 inaugurata la quarta edizione della biennale internazionale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6978,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via Desert X AlUla 2026, la quarta edizione della biennale internazionale en plein air. 