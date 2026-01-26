Diritti dei passeggeri, Ricci: «Regole più chiare per migliorare turismo e trasporti in Europa» Nel corso dell’incontro svoltosi a Roma, organizzato da S&D e EU Partito Democratico sul tema “Verso il nuovo regolamento sui diritti dei passeggeri”, Matteo Ricci, vicepresidente della Commissione Tran (Trasporti, infrastrutture e turismo) del Parlamento europeo, ha illustrato le priorità del Parlamento europeo sul dossier. «Il lavoro sui diritti dei passeggeri è anche un investimento sulla qualità del turismo e dell’accoglienza», ha spiegato Ricci. Il viaggio, infatti, è parte integrante dell’esperienza turistica e garantire maggiori tutele significa rendere gli spostamenti più sicuri, trasparenti e affidabili, sia per i turisti sia per i cittadini europei che viaggiano per lavoro. Tra i punti centrali del nuovo regolamento c’è il bagaglio a mano gratuito: il Parlamento propone la possibilità di imbarcare senza costi aggiuntivi un trolley standard fino a 7 kg e 100 cm complessivi. Una misura pensata soprattutto per il turismo intraeuropeo di breve durata e per superare l’attuale mancanza di trasparenza nelle politiche delle compagnie aeree. Altro tema chiave è la semplificazione dei rimborsi. In caso di ritardi superiori alle tre ore, cancellazioni o annullamenti dei voli, il Parlamento punta a rendere il rimborso rapido e quasi automatico, superando le procedure complesse che oggi costringono molti passeggeri a rivolgersi a società di intermediazione. Il regolamento dedica inoltre grande attenzione al turismo accessibile. «Non è solo una battaglia di civiltà, ma anche un’opportunità economica», ha sottolineato Ricci, ricordando la proposta di garantire alle persone con disabilità un’assistenza certa e la possibilità di viaggiare con un accompagnatore senza costi aggiuntivi, se necessario. Il testo ha ottenuto una larghissima maggioranza in Parlamento europeo, mentre restano resistenze da parte del Consiglio e dei governi nazionali. La fase di conciliazione è in corso e l’obiettivo è chiudere il dossier entro il primo semestre del 2026, durante la presidenza cipriota del Consiglio UE. Il regolamento si applicherebbe a tutte le rotte, comprese quelle operate da compagnie extraeuropee da e verso l’Europa, con l’ambizione di fissare uno standard capace di influenzare positivamente il trasporto aereo anche a livello globale. (Quirino Falessi) Condividi

