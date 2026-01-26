Azemar rafforza l’offerta e presenta il Bawe Island a Zanzibar Serata speciale per Azemar, in collaborazione Emirates, per la presentazione di Zanzibar, Bawe Island, inaugurato a luglio 2024. Bawe Island è il primo ‘One Island One Resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell t.o. «L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la nostra struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico – spiega Azemar in una nota – L’isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola». Bawe rappresenta l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti: da una parte l’attività di tour operator sull’Oceano Indiano e dall’altra quella di gestore dei ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude 6 proprietà del t.o alle Maldive e Zanzibar. Un prodotto completo ed esclusivo, con il preciso scopo di offrire alla clientela un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters. Condividi

