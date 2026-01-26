Jazeera Airways, dal 20 maggio nuovo collegamento tra Milano Bergamo e Kuwait City Jazeera Airways, dal prossimo 20 maggio, avvierà un nuovo collegamento tra Kuwait City e l’aeroporto Milano Bergamo. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo da 174 posti. «Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways – sottolinea Amelia Corti direttore generale di SACBO – L’apertura della nuova rotta con Kuwait City estende ancora di più il network di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, caratterizzati da reciproca volontà di tessere relazioni e contribuire a fare nascere nuove opportunità su entrambe le destinazioni. L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione. Siamo certi che la collaborazione con Jazeera Airways sarà proficua e determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici». L’aggiunta del collegamento rafforza ulteriormente il nerwork delle rotte per la stagione estiva che si preannuncia ricca di novità. «Non solo – aggiunge Giovanni Sanga, presidente di SACBO – ma è anche il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole». Condividi

