Trenord rafforza le corse per le gare olimpiche a Milano e in Valtellina In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere. Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura. L’azienda rafforzerà nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff di manutenzione e pulizia e di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso. Le indicazioni utili per muoversi in treno durante Milano Cortina 2026 – itinerari verso le venue, acquisto biglietti – sono disponibili su trenord.it e App. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505765" align="alignleft" width="249"] Matteo Ricci[/caption] Nel corso dell’incontro svoltosi a Roma, organizzato da S&D e EU Partito Democratico sul tema “Verso il nuovo regolamento sui diritti dei passeggeri”, Matteo Ricci, vicepresidente della Commissione Tran (Trasporti, infrastrutture e turismo) del Parlamento europeo, ha illustrato le priorità del Parlamento europeo sul dossier. «Il lavoro sui diritti dei passeggeri è anche un investimento sulla qualità del turismo e dell’accoglienza», ha spiegato Ricci. Il viaggio, infatti, è parte integrante dell’esperienza turistica e garantire maggiori tutele significa rendere gli spostamenti più sicuri, trasparenti e affidabili, sia per i turisti sia per i cittadini europei che viaggiano per lavoro. Tra i punti centrali del nuovo regolamento c’è il bagaglio a mano gratuito: il Parlamento propone la possibilità di imbarcare senza costi aggiuntivi un trolley standard fino a 7 kg e 100 cm complessivi. Una misura pensata soprattutto per il turismo intraeuropeo di breve durata e per superare l’attuale mancanza di trasparenza nelle politiche delle compagnie aeree. Altro tema chiave è la semplificazione dei rimborsi. In caso di ritardi superiori alle tre ore, cancellazioni o annullamenti dei voli, il Parlamento punta a rendere il rimborso rapido e quasi automatico, superando le procedure complesse che oggi costringono molti passeggeri a rivolgersi a società di intermediazione. Il regolamento dedica inoltre grande attenzione al turismo accessibile. «Non è solo una battaglia di civiltà, ma anche un’opportunità economica», ha sottolineato Ricci, ricordando la proposta di garantire alle persone con disabilità un’assistenza certa e la possibilità di viaggiare con un accompagnatore senza costi aggiuntivi, se necessario. Il testo ha ottenuto una larghissima maggioranza in Parlamento europeo, mentre restano resistenze da parte del Consiglio e dei governi nazionali. La fase di conciliazione è in corso e l’obiettivo è chiudere il dossier entro il primo semestre del 2026, durante la presidenza cipriota del Consiglio UE. Il regolamento si applicherebbe a tutte le rotte, comprese quelle operate da compagnie extraeuropee da e verso l’Europa, con l’ambizione di fissare uno standard capace di influenzare positivamente il trasporto aereo anche a livello globale. Bawe Island è il primo ‘One Island One Resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell t.o. «L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la nostra struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico - spiega Azemar in una nota - L’isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola». Bawe rappresenta l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti: da una parte l'attività di tour operator sull’Oceano Indiano e dall'altra quella di gestore dei ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude 6 proprietà del t.o alle Maldive e Zanzibar. Un prodotto completo ed esclusivo, con il preciso scopo di offrire alla clientela un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters. [post_title] => Azemar rafforza l'offerta e presenta il Bawe Island a Zanzibar [post_date] => 2026-01-26T12:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769430554000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jazeera Airways, dal prossimo 20 maggio, avvierà un nuovo collegamento tra Kuwait City e l’aeroporto Milano Bergamo. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo da 174 posti. «Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways – sottolinea Amelia Corti direttore generale di SACBO - L’apertura della nuova rotta con Kuwait City estende ancora di più il network di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, caratterizzati da reciproca volontà di tessere relazioni e contribuire a fare nascere nuove opportunità su entrambe le destinazioni. L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione. Siamo certi che la collaborazione con Jazeera Airways sarà proficua e determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici». L'aggiunta del collegamento rafforza ulteriormente il nerwork delle rotte per la stagione estiva che si preannuncia ricca di novità. «Non solo - aggiunge Giovanni Sanga, presidente di SACBO - ma è anche il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole». [post_title] => Jazeera Airways, dal 20 maggio nuovo collegamento tra Milano Bergamo e Kuwait City [post_date] => 2026-01-26T12:14:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769429688000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership tra Msc e il team Bwt Alpine F1. Per la prima volta nella storia dello sport il team ha svelato i colori della propria vettura a bordo di una nave da crociera. La livrea del 2026 della monoposto A526 è stata presentata nel corso di un evento esclusivo a bordo di MSC World Europa, a Barcellona, ormeggiata presso il nuovo terminal della compagnia. La nave ha operato utilizzando Bio-GNL tramite il sistema European Mass Balance, il che significa che MSC World Europa è stata a emissioni nette zero di carbonio per tutta la durata dell’evento. Questo approccio si integra con la nuova vettura del team BWT Alpine F1 che, per la stagione 2026, utilizzerà carburante sintetico, un combustibile che anche MSC Crociere si sta preparando a impiegare in futuro. “Siamo estremamente orgogliosi di aver preso parte a questo momento leggendario a bordo di MSC World Europa – commenta Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di MSC Crociere - Sebbene il mondo delle crociere e quello della Formula 1® possano sembrare molto distanti, condividiamo lo stesso DNA: un profondo impegno per il lavoro di squadra, l’innovazione e la creazione di momenti indimenticabili, proprio come quelli che il nostro straordinario equipaggio offre ogni giorno a bordo delle nostre navi. La nostra partnership con BWT Alpine Formula One Team non si basa solo su valori condivisi, ma anche sui forti legami con l’eccellenza dell’ingegneria francese, rendendo particolarmente significativo ospitare questo evento storico su una nave progettata e costruita in Francia». «Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo per il team BWT Alpine F1 – aggiunge lexecutive advisor del team BWT Alpine F1, Flavio Briatore - Sono molto grato ai nostri partner di MSC Crociere per il loro supporto e il loro impegno nei confronti del nostro team. Si sono dimostrati partner autentici mentre ci prepariamo a quella che sarà senza dubbio una stagione unica nella storia della Formula 1, anche alla luce dei nuovi regolamenti tecnici”. Gli ospiti dell’evento hanno potuto gustare acqua mineralizzata BWT, filtrata e mineralizzata fresca a bordo grazie a una tecnologia di purificazione all’avanguardia firmata BWT. L’implementazione completa di questa acqua, AQUA by MSC, su tutta la flotta consentirà l’eliminazione, in media, di oltre 4 milioni di bottiglie di plastica al mese. Entro il 2026, ciò rappresenterà una media annuale di oltre 49 milioni di bottiglie di plastica monouso eliminate a livello di flotta, dimostrando ulteriormente l’impegno di MSC Crociere nella riduzione del proprio impatto ambientale, un impegno condiviso anche dal team BWT Alpine F1. Questa storica presentazione rientra nella partnership globale tra Msc Crociere e del team BWT Alpine F1. MSC Crociere è Premium Partner del team dal febbraio 2025 e Global Sponsor della Formula 1® dal 2022. [post_title] => Msc Crociere e Bwt Alpine F1, nuova partnership all’insegna di eccellenza ed innovazione [post_date] => 2026-01-26T12:13:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769429612000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_419744" align="alignright" width="300"] Ben Smith ad Air France-Klm[/caption] Un 2026 di trasformazione per Air France-Klm, forte delle trattative per acquisire una quota di maggioranza in Sas e in procinto di investire in Tap Air Portugal. Obiettivo, negli intenti del ceo, Ben Smith, fare del gruppo “un campione globale europeo”. «Il 2026 sarà un anno cruciale per Air France-Klm - ha dichiarato Smith, ripreso da Aviation Week -. Quando tra 12 mesi celebreremo nuovamente i nostri auguri alla stampa, spero che Air France-Klm includerà una o forse due compagnie aeree aggiuntive». Smith ha ricordato che il processo normativo per l'approvazione dell'acquisizione di Sas è in corso, «e speriamo che tale fase sarà completata entro la seconda metà di quest'anno, garantendo ad Air France-Klm un terzo hub all'aeroporto di Copenaghen». «Air France-Klm sta chiaramente entrando in una nuova fase, passando da una struttura con un piede in Francia e l'altro nei Paesi Bassi, a un campione globale europeo» ha continuato Smith. Il gruppo ha acquistato una partecipazione del 19,9% in Sas nel 2023 e lo scorso anno ha dichiarato che l'avrebbe aumentata fino a raggiungere una quota di maggioranza. «In parallelo stiamo lavorando attivamente al processo di privatizzazione di Tap Air Portugal, che sta entrando nella sua seconda fase con la presentazione di offerte non vincolanti». Il gruppo vorrebbe procedere rapidamente, ma i progressi verso un accordo dipendono dallo Stato portoghese, ha osservato Smith. Da tempo Tap è nel mirino dei tre principali gruppi aerei europei europei (oltre a Af-Klm anche Iag e Lufthansa, ndr) per la sua forza nel mercato Europa-America Latina, in particolare sulle rotte da e verso il Brasile. [post_title] => Le ambizioni di Smith: fare di Air France-Klm un «campione europeo» [post_date] => 2026-01-26T11:10:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769425834000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cda de I Grandi Viaggi ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiusosi lo scorso 31 ottobre. I risultati indicano numeri positivi sia lato tour operator sia lato vendite nei villaggi di proprietà. In dettaglio, al 31 ottobre 2025 l’operatore mette a segno ricavi di gruppo che sfiorano i 67 milioni di euro, in crescita del 7,03% sul precedente esercizio. Le vendite dell'esercizio delle strutture di proprietà si sono attestate a 43,76 milioni di euro, in crescita del 7,02% rispetto al precedente esercizio, e hanno inciso sul fatturato complessivo per il 79,83%. Il settore tour operating ha registrato anch'esso vendite in crescita per 10,87 milioni di euro, con un incremento pari 0,93 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (+9,32%). I villaggi commercializzati hanno invece registrato vendite per 0,18 milioni di Euro (-0,15 milioni rispetto al precedente esercizio). L'Ebitda del gruppo, come riporta Borsaitaliana, è stato pari a 5,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 7,2 milioni di euro fatti registrare nell'esercizio precedente. Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di 3,52 milioni di euro. La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 17,55 milioni di euro, in diminuzione di 3,63 milioni di euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 13,92 milioni. Il trend attuale Al 12 gennaio 2026, il volume complessivo delle vendite è pari a 13,34 milioni di euro contro 12,27 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; l'incremento del volume complessivo delle vendite (+8,7%) riflette principalmente le maggiori vendite di soggiorni delle strutture estere di proprietà, nonché le vendite di pacchetti di viaggio verso le destinazioni estere commercializzate. Sulla base dei dati gestionali rilevati al 12 gennaio 2026, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un miglioramento, passando da 1,76 a 1,87 milioni di euro, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un fatturato di 6,98 milioni contro 6,06 milioni di euro del precedente periodo. Il settore tour operating e dei villaggi commercializzati, registra un fatturato di 4,41 milioni a fronte 4,30 milioni del precedente periodo. Il numero dei clienti è passato da 5.230 a 5.717. «Le prospettive economiche per il 2026, influenzate anche dai conflitti tuttora in corso e dai loro esiti incerti, determinano una riduzione della propensione alla spesa, in particolare per i consumi di natura voluttuaria. In linea con quanto avvenuto in situazioni analoghe del passato, alla luce di tali condizioni il fruppo pone come obiettivo prioritario il mantenimento di un equilibrio finanziario» si legge nella nota del gruppo. [post_title] => I Grandi Viaggi: i numeri trainati da t.o. e strutture di proprietà [post_date] => 2026-01-26T10:23:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769423027000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480956" align="alignnone" width="288"] Sandals Regency La Toc-Rondoval Butler Sky Villa with Private Pool[/caption] Sandals Resorts International accelera il piano di sviluppo con sei nuove aperture previste entro il 2031 tra brand Sandals e Beaches. La strategia "Sandals 2.0" si concentra sull'innovazione del prodotto e sull'ampliamento del portfolio nelle destinazioni caraibiche più richieste dal mercato italiano. «L'innovazione rimane al centro della nostra visione strategica - spiega Christian Casagrande, sales manager Southern Europe presso Sandals Resorts -. Stiamo ripensando ogni aspetto dell'esperienza ospite, andando oltre il lusso tradizionale con un approccio che rende ogni momento della vacanza più appagante». Tra i progetti più significativi, Beaches Turks & Caicos aprirà il 1° marzo 2026 il nuovo Treasure Beach Village con 101 camere, portando la struttura a 858 camere totali distribuite in sei villaggi. Le nuove suite, tutte di categoria Club e Butler level, comprendono configurazioni da due, tre o quattro camere pensate per famiglie multigenerazionali e gruppi numerosi. Il villaggio debutterà con una food hall internazionale, il Butch's Island Chophouse per carni e pesce premium, una piscina infinity edge con scivoli e un cinema da 32 posti. A Sandals Saint Vincent and the Grenadines, operativo dal 2024, tre categorie di Butler Villa Suite sono state ridisegnate con piscine private e sono già prenotabili. Il resort accoglierà il 1° novembre 2026 una collezione di 20 nuove Rondoval Butler Villas with Private Pools, le iconiche ville rotonde del brand, con superfici da 1.000 a oltre 2.000 piedi quadrati. Tre suite includeranno accesso privato al rooftop per stargazing, prenotabili su richiesta. A Sandals Regency La Toc, Saint Lucia, sono state inaugurate nel 2025 22 nuove ville con piscina privata otto delle quali con rooftop privato. Il gruppo ha annunciato tre nuovi resort Beaches: Barbados (600 camere in stile Bajan), Exuma alle Bahamas (conversione dell'attuale Sandals Emerald Bay con 249 camere riconfigurate) e Runaway Bay in Giamaica (400 suite e ville con golf course adiacente). Quest'ultimo, insieme al nuovo Sandals Royal Dunn's River, sorgerà su un'area beachfront accanto ai due Sandals di Ocho Rios. «Negli ultimi sei mesi abbiamo registrato un incremento significativo nelle prenotazioni dal mercato italiano», confermano dal gruppo. «Le Bahamas restano la destinazione più popolare con il 30% degli italiani che ha scelto Sandals Royal Bahamian nell'estate 2025. Crescono anche Antigua e Negril in Giamaica». Il mercato italiano Il mercato italiano, pur non essendo il principale per volumi dopo Usa, Canada e Regno Unito, rappresenta un obiettivo strategico. «A inizio 2025 abbiamo lanciato il programma Sandals Ambassador selezionando 15 agenti di viaggio italiani come brand ambassador. Continueremo a investire in formazione e supporto alla rete distributiva, mantenendo solide le collaborazioni storiche con i principali tour operator attraverso attività di co-marketing». Gli investimenti si concentrano su rinnovazioni, upgrade e nuovi sviluppi per elevare l'esperienza ospite. «Puntiamo su prodotti lussuosi all-inclusive che riflettano l'autentica esperienza caraibica», affermano dal gruppo. Focus sui resort Sandals 2.0 come Saint Vincent, Dunn's River e Royal Curaçao, con nuove esperienze locali attraverso Island Routes e programmi di Island Inclusive dining a Nassau e Curaçao. Tra le novità dell'anno, anche la partnership con Usa Pickleball come "Official All-Inclusive Resorts" per questo sport in rapida crescita, aggiunto all'offerta complementare di sport acquatici e terrestri. (Alessandra Favaro) [post_title] => Sandals punta sull'espansione: sei nuove strutture e investimenti nei Caraibi [post_date] => 2026-01-26T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769422868000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Parco nazionale delle Cinque Terre e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico rinnovano la propria collaborazione attraverso una nuova convenzione che si colloca nel segno della continuità, ma che risponde in modo concreto alle esigenze emergenti di un territorio sempre più frequentato, articolato e complesso, protagonista di un crescente interesse da parte del turismo naturalistico e outdoor. Nel solo Parco Nazionale delle Cinque Terre si sono registrate 79 missioni di soccorso nel 2025, con un impegno di quasi 1.000 ore/uomo e un trend in costante crescita negli ultimi anni. Un aumento legato alla forte attrattività internazionale dell'area protetta interamente attraversata da una rete sentieristica di oltre 130 km di percorsi. In questo contesto, la nuova convenzione ribadisce un principio fondamentale: la mitigazione del rischio passa da azioni che devono procedere di pari passo. Accanto all’importante investimento e al corposo lavoro di manutenzione, ripristino e riqualificazione della rete sentieristica, il parco rafforza infatti il presidio operativo del Soccorso alpino, consapevole che infrastrutture curate e presenza professionale sul territorio rappresentano due elementi complementari e inseparabili della stessa strategia di gestione del rischio. La convenzione La convenzione, approvata dalla giunta esecutiva del Parco, prevede infatti un impegno economico complessivo di quasi 50mila euro per l’annualità 2026, destinato a sostenere il presidio lungo la rete sentieristica e una serie di azioni integrate di prevenzione e intervento. Di questi, come di consueto una parte delle risorse è dedicata alle attività di presidio e supporto operativo del Soccorso Alpino, mentre novità di quest’anno oltre 10mila euro sono specificamente destinati a un progetto strutturato di rinnovo dei punti di soccorso e della cartellonistica di emergenza. «Vogliamo sviluppare un turismo outdoor di qualità, capace di valorizzare anche la dimensione più verticale e impegnativa del Parco – dichiara il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Lorenzo Viviani – Per farlo dobbiamo investire contemporaneamente nella manutenzione della rete sentieristica e in un presidio sempre più qualificato e organizzato anche per ridurre i tempi di intervento. Sono azioni che vanno in parallelo. La nuova convenzione rafforza questa visione: consolida la presenza, integra nuove risorse e ci consente di rinnovare i punti di soccorso lungo i sentieri, un intervento concreto di mitigazione del rischio a beneficio di chi vive e frequenta la rete sentieristica del Parco». Il Soccorso Alpino si conferma così partner strategico del Parco, dalla gestione degli interventi, alla prevenzione, passando per la formazione e la costruzione di una fruizione del territorio sempre più consapevole. «Avere un ruolo così rilevante all’interno di un Parco così importante come quello delle Cinque Terre per noi è una responsabilità, ma anche un prestigio – dice il capostazione della Spezia del Soccorso alpino Francesco D’Ambra -. Il fatto di essere in presidio sul territorio è anche una garanzia in più per i tanti turisti che arrivano da tutto il mondo. In caso di necessità è chiaro che i tempi di intervento si accorciano notevolmente. Anche l’incarico che ci è stato affidato relativamente alla cartellonistica è un servizio in più per i frequentatori dei sentieri del Parco: predisporre cartelli omogenei permette alle persone di avere indicazioni più chiare nel percorso da seguire. Chiaramente i tanti interventi in zona sono figli anche delle tante presenze. Confidiamo anche nel buon senso delle persone durante le escursioni. Spesso ci capita di essere fermati durante i nostri presidi da turisti che chiedono informazioni sui comportamenti corretti da tenere. Anche in questo modo cerchiamo di contribuire al diffondersi delle buone pratiche». [post_title] => Parco Cinque Terre e Soccorso Alpino, nuove risorse per rafforzare servizi e sicurezza sui sentieri [post_date] => 2026-01-26T09:32:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769419957000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trenord rafforza le corse olimpiche" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":38,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2087,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505765\" align=\"alignleft\" width=\"249\"] Matteo Ricci[/caption]\r

\r

Nel corso dell’incontro svoltosi a Roma, organizzato da S&D e EU Partito Democratico sul tema “Verso il nuovo regolamento sui diritti dei passeggeri”, Matteo Ricci, vicepresidente della Commissione Tran (Trasporti, infrastrutture e turismo) del Parlamento europeo, ha illustrato le priorità del Parlamento europeo sul dossier.\r

\r

«Il lavoro sui diritti dei passeggeri è anche un investimento sulla qualità del turismo e dell’accoglienza», ha spiegato Ricci. Il viaggio, infatti, è parte integrante dell’esperienza turistica e garantire maggiori tutele significa rendere gli spostamenti più sicuri, trasparenti e affidabili, sia per i turisti sia per i cittadini europei che viaggiano per lavoro.\r

\r

Tra i punti centrali del nuovo regolamento c’è il bagaglio a mano gratuito: il Parlamento propone la possibilità di imbarcare senza costi aggiuntivi un trolley standard fino a 7 kg e 100 cm complessivi. Una misura pensata soprattutto per il turismo intraeuropeo di breve durata e per superare l’attuale mancanza di trasparenza nelle politiche delle compagnie aeree.\r

\r

Altro tema chiave è la semplificazione dei rimborsi. In caso di ritardi superiori alle tre ore, cancellazioni o annullamenti dei voli, il Parlamento punta a rendere il rimborso rapido e quasi automatico, superando le procedure complesse che oggi costringono molti passeggeri a rivolgersi a società di intermediazione.\r

\r

Il regolamento dedica inoltre grande attenzione al turismo accessibile. «Non è solo una battaglia di civiltà, ma anche un’opportunità economica», ha sottolineato Ricci, ricordando la proposta di garantire alle persone con disabilità un’assistenza certa e la possibilità di viaggiare con un accompagnatore senza costi aggiuntivi, se necessario.\r

\r

Il testo ha ottenuto una larghissima maggioranza in Parlamento europeo, mentre restano resistenze da parte del Consiglio e dei governi nazionali. La fase di conciliazione è in corso e l’obiettivo è chiudere il dossier entro il primo semestre del 2026, durante la presidenza cipriota del Consiglio UE.\r

\r

Il regolamento si applicherebbe a tutte le rotte, comprese quelle operate da compagnie extraeuropee da e verso l’Europa, con l’ambizione di fissare uno standard capace di influenzare positivamente il trasporto aereo anche a livello globale.\r

\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Diritti dei passeggeri, Ricci: «Regole più chiare per migliorare turismo e trasporti in Europa»","post_date":"2026-01-26T13:11:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1769433091000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta sarà di 2500 corse giornaliere.\r

Saranno potenziati i presìdi di personale di assistenza e controllo e di security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni. Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura.\r

L’azienda rafforzerà nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff di manutenzione e pulizia e di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso.\r

Le indicazioni utili per muoversi in treno durante Milano Cortina 2026 – itinerari verso le venue, acquisto biglietti – sono disponibili su trenord.it e App.","post_title":"Trenord rafforza le corse per le gare olimpiche a Milano e in Valtellina","post_date":"2026-01-26T12:52:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769431953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Serata speciale per Azemar, in collaborazione Emirates, per la presentazione di Zanzibar, Bawe Island, inaugurato a luglio 2024.\r

\r

Bawe Island è il primo ‘One Island One Resort’ di questo genere realizzato a Zanzibar e dove l’obiettivo è quello di offrire in un ambiente di totale privacy, un mare e spiagge incontaminate, riservate esclusivamente alla clientela dell t.o.\r

\r

«L’isola è molto grande, circa 30 ettari, e la nostra struttura dispone di sole 70 camere inserite in un contesto naturale unico - spiega Azemar in una nota - L’isola è situata a soli 15 minuti di barca da Stone Town, garantendo così la possibilità di associare il relax sulla spiaggia alle escursioni nella parte antica della capitale dell’Isola».\r

\r

Bawe rappresenta l’ultimo tassello di un piano di espansione che procede su più fronti: da una parte l'attività di tour operator sull’Oceano Indiano e dall'altra quella di gestore dei ‘The Cocoon Collection’, ovvero il brand che racchiude 6 proprietà del t.o alle Maldive e Zanzibar. Un prodotto completo ed esclusivo, con il preciso scopo di offrire alla clientela un ventaglio sempre più ampio di opportunità in modo da aumentare la percentuale di clienti repeaters.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Azemar rafforza l'offerta e presenta il Bawe Island a Zanzibar","post_date":"2026-01-26T12:29:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769430554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jazeera Airways, dal prossimo 20 maggio, avvierà un nuovo collegamento tra Kuwait City e l’aeroporto Milano Bergamo. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedi, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo da 174 posti.\r

\r

«Siamo onorati di essere il primo aeroporto italiano ad accogliere la compagnia aerea Jazeera Airways – sottolinea Amelia Corti direttore generale di SACBO - L’apertura della nuova rotta con Kuwait City estende ancora di più il network di collegamenti dall’aeroporto di Milano Bergamo verso i mercati emergenti, caratterizzati da reciproca volontà di tessere relazioni e contribuire a fare nascere nuove opportunità su entrambe le destinazioni. L’avvio del collegamento trisettimanale con Kuwait City rappresenta una tappa storica per l’aeroporto di Milano Bergamo, che si prepara ad accogliere flussi di passeggeri così come a generarne verso la nuova destinazione. Siamo certi che la collaborazione con Jazeera Airways sarà proficua e determinerà una espansione significativa, turistica, culturale e commerciale, su entrambe le direttrici».\r

\r

L'aggiunta del collegamento rafforza ulteriormente il nerwork delle rotte per la stagione estiva che si preannuncia ricca di novità.\r

\r

«Non solo - aggiunge Giovanni Sanga, presidente di SACBO - ma è anche il segnale di un progressivo allargamento delle connessioni ad aree geografiche di grande interesse sotto l’aspetto socioeconomico, imprenditoriale e degli scambi formativi e culturali. Abbiamo avuto prova nel corso degli anni di quanto e come le nuove destinazioni siano state in grado di innescare un movimento di persone richiamate dai vantaggi offerti dai voli diretti. E a tale riguardo, rivestono sempre più importanza le soluzioni multimodali di cui l’aeroporto di Milano Bergamo ha pensato di dotarsi, ai fini di una mobilità rapida e confortevole».","post_title":"Jazeera Airways, dal 20 maggio nuovo collegamento tra Milano Bergamo e Kuwait City","post_date":"2026-01-26T12:14:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769429688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership tra Msc e il team Bwt Alpine F1. Per la prima volta nella storia dello sport il team ha svelato i colori della propria vettura a bordo di una nave da crociera.\r

\r

La livrea del 2026 della monoposto A526 è stata presentata nel corso di un evento esclusivo a bordo di MSC World Europa, a Barcellona, ormeggiata presso il nuovo terminal della compagnia.\r

\r

La nave ha operato utilizzando Bio-GNL tramite il sistema European Mass Balance, il che significa che MSC World Europa è stata a emissioni nette zero di carbonio per tutta la durata dell’evento. Questo approccio si integra con la nuova vettura del team BWT Alpine F1 che, per la stagione 2026, utilizzerà carburante sintetico, un combustibile che anche MSC Crociere si sta preparando a impiegare in futuro.\r

\r

“Siamo estremamente orgogliosi di aver preso parte a questo momento leggendario a bordo di MSC World Europa – commenta Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di MSC Crociere - Sebbene il mondo delle crociere e quello della Formula 1® possano sembrare molto distanti, condividiamo lo stesso DNA: un profondo impegno per il lavoro di squadra, l’innovazione e la creazione di momenti indimenticabili, proprio come quelli che il nostro straordinario equipaggio offre ogni giorno a bordo delle nostre navi. La nostra partnership con BWT Alpine Formula One Team non si basa solo su valori condivisi, ma anche sui forti legami con l’eccellenza dell’ingegneria francese, rendendo particolarmente significativo ospitare questo evento storico su una nave progettata e costruita in Francia».\r

\r

«Oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo per il team BWT Alpine F1 – aggiunge lexecutive advisor del team BWT Alpine F1, Flavio Briatore - Sono molto grato ai nostri partner di MSC Crociere per il loro supporto e il loro impegno nei confronti del nostro team. Si sono dimostrati partner autentici mentre ci prepariamo a quella che sarà senza dubbio una stagione unica nella storia della Formula 1, anche alla luce dei nuovi regolamenti tecnici”.\r

\r

Gli ospiti dell’evento hanno potuto gustare acqua mineralizzata BWT, filtrata e mineralizzata fresca a bordo grazie a una tecnologia di purificazione all’avanguardia firmata BWT.\r

\r

L’implementazione completa di questa acqua, AQUA by MSC, su tutta la flotta consentirà l’eliminazione, in media, di oltre 4 milioni di bottiglie di plastica al mese. Entro il 2026, ciò rappresenterà una media annuale di oltre 49 milioni di bottiglie di plastica monouso eliminate a livello di flotta, dimostrando ulteriormente l’impegno di MSC Crociere nella riduzione del proprio impatto ambientale, un impegno condiviso anche dal team BWT Alpine F1.\r

\r

Questa storica presentazione rientra nella partnership globale tra Msc Crociere e del team BWT Alpine F1.\r

\r

MSC Crociere è Premium Partner del team dal febbraio 2025 e Global Sponsor della Formula 1® dal 2022.","post_title":"Msc Crociere e Bwt Alpine F1, nuova partnership all’insegna di eccellenza ed innovazione","post_date":"2026-01-26T12:13:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769429612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_419744\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ben Smith ad Air France-Klm[/caption]\r

\r

Un 2026 di trasformazione per Air France-Klm, forte delle trattative per acquisire una quota di maggioranza in Sas e in procinto di investire in Tap Air Portugal. Obiettivo, negli intenti del ceo, Ben Smith, fare del gruppo “un campione globale europeo”.\r

\r

«Il 2026 sarà un anno cruciale per Air France-Klm - ha dichiarato Smith, ripreso da Aviation Week -. Quando tra 12 mesi celebreremo nuovamente i nostri auguri alla stampa, spero che Air France-Klm includerà una o forse due compagnie aeree aggiuntive».\r

\r

Smith ha ricordato che il processo normativo per l'approvazione dell'acquisizione di Sas è in corso, «e speriamo che tale fase sarà completata entro la seconda metà di quest'anno, garantendo ad Air France-Klm un terzo hub all'aeroporto di Copenaghen».\r

\r

«Air France-Klm sta chiaramente entrando in una nuova fase, passando da una struttura con un piede in Francia e l'altro nei Paesi Bassi, a un campione globale europeo» ha continuato Smith.\r

\r

Il gruppo ha acquistato una partecipazione del 19,9% in Sas nel 2023 e lo scorso anno ha dichiarato che l'avrebbe aumentata fino a raggiungere una quota di maggioranza.\r

\r

«In parallelo stiamo lavorando attivamente al processo di privatizzazione di Tap Air Portugal, che sta entrando nella sua seconda fase con la presentazione di offerte non vincolanti».\r

\r

Il gruppo vorrebbe procedere rapidamente, ma i progressi verso un accordo dipendono dallo Stato portoghese, ha osservato Smith.\r

\r

Da tempo Tap è nel mirino dei tre principali gruppi aerei europei europei (oltre a Af-Klm anche Iag e Lufthansa, ndr) per la sua forza nel mercato Europa-America Latina, in particolare sulle rotte da e verso il Brasile. ","post_title":"Le ambizioni di Smith: fare di Air France-Klm un «campione europeo»","post_date":"2026-01-26T11:10:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769425834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cda de I Grandi Viaggi ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiusosi lo scorso 31 ottobre. I risultati indicano numeri positivi sia lato tour operator sia lato vendite nei villaggi di proprietà. In dettaglio, al 31 ottobre 2025 l’operatore mette a segno ricavi di gruppo che sfiorano i 67 milioni di euro, in crescita del 7,03% sul precedente esercizio. Le vendite dell'esercizio delle strutture di proprietà si sono attestate a 43,76 milioni di euro, in crescita del 7,02% rispetto al precedente esercizio, e hanno inciso sul fatturato complessivo per il 79,83%. Il settore tour operating ha registrato anch'esso vendite in crescita per 10,87 milioni di euro, con un incremento pari 0,93 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (+9,32%). I villaggi commercializzati hanno invece registrato vendite per 0,18 milioni di Euro (-0,15 milioni rispetto al precedente esercizio).\r

\r

L'Ebitda del gruppo, come riporta Borsaitaliana, è stato pari a 5,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 7,2 milioni di euro fatti registrare nell'esercizio precedente. Il bilancio consolidato ha quindi registrato un utile d'esercizio, al netto delle imposte, di 3,52 milioni di euro. La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 17,55 milioni di euro, in diminuzione di 3,63 milioni di euro rispetto a quella del precedente esercizio, che risultava positiva per 13,92 milioni.\r

Il trend attuale\r

Al 12 gennaio 2026, il volume complessivo delle vendite è pari a 13,34 milioni di euro contro 12,27 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; l'incremento del volume complessivo delle vendite (+8,7%) riflette principalmente le maggiori vendite di soggiorni delle strutture estere di proprietà, nonché le vendite di pacchetti di viaggio verso le destinazioni estere commercializzate.\r

\r

Sulla base dei dati gestionali rilevati al 12 gennaio 2026, rispetto al precedente periodo, le vendite relative alle destinazioni nazionali registrano un miglioramento, passando da 1,76 a 1,87 milioni di euro, mentre il mercato extraeuropeo sulle destinazioni di proprietà registra un fatturato di 6,98 milioni contro 6,06 milioni di euro del precedente periodo. Il settore tour operating e dei villaggi commercializzati, registra un fatturato di 4,41 milioni a fronte 4,30 milioni del precedente periodo. Il numero dei clienti è passato da 5.230 a 5.717.\r

\r

«Le prospettive economiche per il 2026, influenzate anche dai conflitti tuttora in corso e dai loro esiti incerti, determinano una riduzione della propensione alla spesa, in particolare per i consumi di natura voluttuaria. In linea con quanto avvenuto in situazioni analoghe del passato, alla luce di tali condizioni il fruppo pone come obiettivo prioritario il mantenimento di un equilibrio finanziario» si legge nella nota del gruppo.\r

\r

","post_title":"I Grandi Viaggi: i numeri trainati da t.o. e strutture di proprietà","post_date":"2026-01-26T10:23:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769423027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480956\" align=\"alignnone\" width=\"288\"] Sandals Regency La Toc-Rondoval Butler Sky Villa with Private Pool[/caption]\r

Sandals Resorts International accelera il piano di sviluppo con sei nuove aperture previste entro il 2031 tra brand Sandals e Beaches. La strategia \"Sandals 2.0\" si concentra sull'innovazione del prodotto e sull'ampliamento del portfolio nelle destinazioni caraibiche più richieste dal mercato italiano.\r

«L'innovazione rimane al centro della nostra visione strategica - spiega Christian Casagrande, sales manager Southern Europe presso Sandals Resorts -. Stiamo ripensando ogni aspetto dell'esperienza ospite, andando oltre il lusso tradizionale con un approccio che rende ogni momento della vacanza più appagante».\r

Tra i progetti più significativi, Beaches Turks & Caicos aprirà il 1° marzo 2026 il nuovo Treasure Beach Village con 101 camere, portando la struttura a 858 camere totali distribuite in sei villaggi. Le nuove suite, tutte di categoria Club e Butler level, comprendono configurazioni da due, tre o quattro camere pensate per famiglie multigenerazionali e gruppi numerosi. Il villaggio debutterà con una food hall internazionale, il Butch's Island Chophouse per carni e pesce premium, una piscina infinity edge con scivoli e un cinema da 32 posti.\r

A Sandals Saint Vincent and the Grenadines, operativo dal 2024, tre categorie di Butler Villa Suite sono state ridisegnate con piscine private e sono già prenotabili. Il resort accoglierà il 1° novembre 2026 una collezione di 20 nuove Rondoval Butler Villas with Private Pools, le iconiche ville rotonde del brand, con superfici da 1.000 a oltre 2.000 piedi quadrati. Tre suite includeranno accesso privato al rooftop per stargazing, prenotabili su richiesta.\r

A Sandals Regency La Toc, Saint Lucia, sono state inaugurate nel 2025 22 nuove ville con piscina privata otto delle quali con rooftop privato.\r

Il gruppo ha annunciato tre nuovi resort Beaches: Barbados (600 camere in stile Bajan), Exuma alle Bahamas (conversione dell'attuale Sandals Emerald Bay con 249 camere riconfigurate) e Runaway Bay in Giamaica (400 suite e ville con golf course adiacente). Quest'ultimo, insieme al nuovo Sandals Royal Dunn's River, sorgerà su un'area beachfront accanto ai due Sandals di Ocho Rios.\r

«Negli ultimi sei mesi abbiamo registrato un incremento significativo nelle prenotazioni dal mercato italiano», confermano dal gruppo. «Le Bahamas restano la destinazione più popolare con il 30% degli italiani che ha scelto Sandals Royal Bahamian nell'estate 2025. Crescono anche Antigua e Negril in Giamaica».\r

\r

Il mercato italiano\r

Il mercato italiano, pur non essendo il principale per volumi dopo Usa, Canada e Regno Unito, rappresenta un obiettivo strategico. «A inizio 2025 abbiamo lanciato il programma Sandals Ambassador selezionando 15 agenti di viaggio italiani come brand ambassador. Continueremo a investire in formazione e supporto alla rete distributiva, mantenendo solide le collaborazioni storiche con i principali tour operator attraverso attività di co-marketing».\r

Gli investimenti si concentrano su rinnovazioni, upgrade e nuovi sviluppi per elevare l'esperienza ospite. «Puntiamo su prodotti lussuosi all-inclusive che riflettano l'autentica esperienza caraibica», affermano dal gruppo. Focus sui resort Sandals 2.0 come Saint Vincent, Dunn's River e Royal Curaçao, con nuove esperienze locali attraverso Island Routes e programmi di Island Inclusive dining a Nassau e Curaçao.\r

Tra le novità dell'anno, anche la partnership con Usa Pickleball come \"Official All-Inclusive Resorts\" per questo sport in rapida crescita, aggiunto all'offerta complementare di sport acquatici e terrestri.\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Sandals punta sull'espansione: sei nuove strutture e investimenti nei Caraibi","post_date":"2026-01-26T10:21:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769422868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parco nazionale delle Cinque Terre e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico rinnovano la propria collaborazione attraverso una nuova convenzione che si colloca nel segno della continuità, ma che risponde in modo concreto alle esigenze emergenti di un territorio sempre più frequentato, articolato e complesso, protagonista di un crescente interesse da parte del turismo naturalistico e outdoor.\r

\r

Nel solo Parco Nazionale delle Cinque Terre si sono registrate 79 missioni di soccorso nel 2025, con un impegno di quasi 1.000 ore/uomo e un trend in costante crescita negli ultimi anni. Un aumento legato alla forte attrattività internazionale dell'area protetta interamente attraversata da una rete sentieristica di oltre 130 km di percorsi.\r

\r

In questo contesto, la nuova convenzione ribadisce un principio fondamentale: la mitigazione del rischio passa da azioni che devono procedere di pari passo.\r

Accanto all’importante investimento e al corposo lavoro di manutenzione, ripristino e riqualificazione della rete sentieristica, il parco rafforza infatti il presidio operativo del Soccorso alpino, consapevole che infrastrutture curate e presenza professionale sul territorio rappresentano due elementi complementari e inseparabili della stessa strategia di gestione del rischio.\r

La convenzione\r

La convenzione, approvata dalla giunta esecutiva del Parco, prevede infatti un impegno economico complessivo di quasi 50mila euro per l’annualità 2026, destinato a sostenere il presidio lungo la rete sentieristica e una serie di azioni integrate di prevenzione e intervento.\r

\r

Di questi, come di consueto una parte delle risorse è dedicata alle attività di presidio e supporto operativo del Soccorso Alpino, mentre novità di quest’anno oltre 10mila euro sono specificamente destinati a un progetto strutturato di rinnovo dei punti di soccorso e della cartellonistica di emergenza.\r

\r

«Vogliamo sviluppare un turismo outdoor di qualità, capace di valorizzare anche la dimensione più verticale e impegnativa del Parco – dichiara il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Lorenzo Viviani – Per farlo dobbiamo investire contemporaneamente nella manutenzione della rete sentieristica e in un presidio sempre più qualificato e organizzato anche per ridurre i tempi di intervento. Sono azioni che vanno in parallelo. La nuova convenzione rafforza questa visione: consolida la presenza, integra nuove risorse e ci consente di rinnovare i punti di soccorso lungo i sentieri, un intervento concreto di mitigazione del rischio a beneficio di chi vive e frequenta la rete sentieristica del Parco».\r

\r

Il Soccorso Alpino si conferma così partner strategico del Parco, dalla gestione degli interventi, alla prevenzione, passando per la formazione e la costruzione di una fruizione del territorio sempre più consapevole.\r

\r

«Avere un ruolo così rilevante all’interno di un Parco così importante come quello delle Cinque Terre per noi è una responsabilità, ma anche un prestigio – dice il capostazione della Spezia del Soccorso alpino Francesco D’Ambra -. Il fatto di essere in presidio sul territorio è anche una garanzia in più per i tanti turisti che arrivano da tutto il mondo. In caso di necessità è chiaro che i tempi di intervento si accorciano notevolmente. Anche l’incarico che ci è stato affidato relativamente alla cartellonistica è un servizio in più per i frequentatori dei sentieri del Parco: predisporre cartelli omogenei permette alle persone di avere indicazioni più chiare nel percorso da seguire. Chiaramente i tanti interventi in zona sono figli anche delle tante presenze. Confidiamo anche nel buon senso delle persone durante le escursioni. Spesso ci capita di essere fermati durante i nostri presidi da turisti che chiedono informazioni sui comportamenti corretti da tenere. Anche in questo modo cerchiamo di contribuire al diffondersi delle buone pratiche».\r

\r

","post_title":"Parco Cinque Terre e Soccorso Alpino, nuove risorse per rafforzare servizi e sicurezza sui sentieri","post_date":"2026-01-26T09:32:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1769419957000]}]}}