Baobab: nuovo volo charter da Cuneo a Sharm el Sheikh Nuovo volo diretto da Cuneo a Sharm el Sheikh. A introdurre il collegamento charter è Baobab, che per tutti i martedì di agosto ha previsto di collegare direttamente Cuneo al Mar Rosso. L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di “vacanza comoda”. «Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa – spiega Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, parte di Th Group -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab». Ottimizzare i tempi Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”. «Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network – aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità». Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia top seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia. Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505677" align="alignleft" width="229"] Alessandro Gandola[/caption] Nuovo volo diretto da Cuneo a Sharm el Sheikh. A introdurre il collegamento charter è Baobab, che per tutti i martedì di agosto ha previsto di collegare direttamente Cuneo al Mar Rosso. L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di "vacanza comoda". «Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa - spiega Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, parte di Th Group -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab». Ottimizzare i tempi Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”. «Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network - aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità». Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia top seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia. Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente. [post_title] => Baobab: nuovo volo charter da Cuneo a Sharm el Sheikh [post_date] => 2026-01-23T12:51:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769172673000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505623" align="alignleft" width="291"] Francesca Delmonte[/caption] Futura Vacanze in pista con la nuova programmazione dedicata ai Futura Club. Quest'anno il t.o. porta da 20 a 25 le strutture introducendo un modello di segmentazione pensato per rendere più leggibile e mirata la proposta sul mercato. In linea con questa evoluzione il nuovo catalogo Futura Club 2026, disponibile online e a breve anche presso le agenzie di viaggio: uno strumento pensato non solo per raccontare il prodotto, ma anche per supportare l’attività del trade con una narrazione strutturata e coerente delle diverse anime dell’offerta. L’ampliamento del portafoglio Futura Club segue una logica strategica precisa, che mira a consolidare la presenza del brand in segmenti e destinazioni chiave, valorizzando la gestione diretta e le partnership esclusive. Le new entry Sul fronte del Mare Italia, due strutture già note al pubblico e agli agenti di viaggio: il Futura Club Chiusurelle in Puglia e il Futura Club Baia Tropea in Calabria entrano nel perimetro Futura Club dopo il percorso come Futura Style. Entrambe gestite direttamente, testimoniano l’impegno dell’operatore nel consolidare il controllo sul prodotto. Il comparto montagna torna protagonista con l’ingresso nella programmazione del Futura Club Schlöss Rosenegg, sulle Alpi tirolesi, e del Futura Club Parc Hotel Posta, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, struttura già presente in passato nella programmazione Futura e ora nuovamente inserita per rispondere alla crescente richiesta di soggiorni alpini. Completa il quadro l’ampliamento della proposta all’estero con il Futura Club Invidia Coral Beach Tiran, a Sharm el Sheikh. La segmentazione dell'offerta Accanto all’ampliamento dell’offerta, il 2026 segna l’avvio di un nuovo modello di classificazione, che risponde alla necessità di rendere più strutturata e distintiva la proposta Futura Club, sia per il cliente finale sia per la rete agenziale. La segmentazione nasce da un lavoro congiunto tra direzione, marketing, prodotto, ufficio villaggi e team di gestione. Un processo approfondito che ha analizzato posizionamento, servizi, target e caratteristiche di ogni struttura, con l’obiettivo di tradurre la varietà del portafoglio in un sistema chiaro, leggibile e orientato al mercato. «La segmentazione non è solo uno strumento di marketing, ma il risultato di un processo interno che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali. L'obiettivo è duplice: offrire agli ospiti una guida chiara per scegliere la vacanza che meglio incontra le proprie aspettative e valorizzare le specificità di ogni Club, per creare un sistema di prodotto coerente e riconoscibile. Il progetto ha richiesto un'analisi approfondita su posizionamento, servizi, target e caratteristiche distintive di ogni struttura, con l’intento di tradurre la varietà del portafoglio in un'offerta chiara e orientata al cliente» commenta Francesca Delmonte, cmo e innovation manager di Futura Vacanze. Quattro linee di prodotto Le quattro linee di prodotto delineano altrettanti modi di vivere la vacanza: Futura Club Original rappresenta l’essenza del villaggio italiano, nella sua espressione più completa. È la linea in cui l’animazione ha un ruolo centrale, la socialità è parte integrante dell’esperienza e il programma serale contribuisce a creare un clima dinamico e partecipato. La formula tutto incluso e l’organizzazione delle attività rendono questa proposta particolarmente adatta a famiglie e gruppi che cercano una vacanza attiva, condivisa e ricca di momenti di aggregazione. Futura Club Hotel Collection interpreta invece un’idea di soggiorno più raccolta e misurata, ispirata ai codici dell’ospitalità alberghiera. Le strutture, al mare come in montagna, si distinguono per comfort, cura del servizio e atmosfere rilassate. L’animazione è presente ma discreta, mentre i servizi personalizzabili rispondono alle esigenze di chi privilegia privacy, tranquillità e qualità del tempo. Futura Club Smart nasce per intercettare una domanda orientata alla concretezza. È una proposta essenziale, costruita attorno a un buon equilibrio tra qualità e prezzo, con servizi funzionali, formule snelle e un’animazione leggera. Una linea pensata per chi desidera una vacanza ben organizzata, senza elementi superflui, mantenendo comunque gli standard di affidabilità e cura tipici del marchio. Futura Club Experience raccoglie una selezione di resort internazionali offerti in esclusiva per il mercato italiano, in destinazioni come Egitto, Kenya, Tunisia e Portogallo. Con questa linea, proposta con trattamento all inclusive, l’esperienza si amplia oltre il soggiorno, grazie allo stile italiano che caratterizza l’accoglienza e alla possibilità di integrare il viaggio con tour, escursioni e crociere. Un prodotto pensato per chi vuole esplorare nuove mete con la certezza di sentirsi a casa. [post_title] => Futura Vacanze: in arrivo cinque nuovi Club e la segmentazione dell'offerta [post_date] => 2026-01-23T09:24:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769160287000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505270 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic chiude il 2025 all'insegna della stabilità, trasportando a dicembre 422.900 passeggeri: un dato che riflette una domanda stabile su base annua per l'intero network di rotte servite. Sempre nel mese di dicembre la compagnia aerea ha operato 3.917 voli, con un aumento del 3,5% rispetto a dicembre 2024. Il numero di passeggeri e il load factor sono stati influenzati anche dalle interruzioni dei voli all'aeroporto di Vilnius durante il mese. Considerando l'intero 2025, airBaltic ha trasportato 5,2 milioni di passeggeri a livello globale, per un incremento dell'1,4% rispetto al 2024: si tratta del numero più alto di passeggeri trasportati dalla compagnia aerea in un solo anno. Nel corso dell'anno, la compagnia aerea ha operato 47.600 voli, con un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente. Il coefficiente di riempimento annuale è stato dell'80,2%, rimanendo stabile. Il 2025 è stato l'anno del trentesimo compleanno della compagnia aerea, che lo ha celebrato focalizzandosi sull'affidabilità operativa, l'esperienza dei clienti e lo sviluppo del network, registrando un numero record di passeggeri e solide prestazioni nelle operazioni di linea, Acmi e charter. Sul fronte dell'esperienza dei passeggeri spicca l'introduzione della connettività in volo SpaceX Starlink, che ha reso airBaltic la prima compagnia aerea europea a offrire questo servizio. Alla fine dell'anno, Starlink era installato su 21 aeromobili, con un'ulteriore espansione prevista per quest'anno. La flotta ha continuato a crescere con la consegna di tre nuovi Airbus A220-300, tra cui il 50° A220 della compagnia aerea, presentato con una livrea speciale ispirata al Baltico. Le partnership sono state rafforzate grazie all'ampliamento dei codishare con il Gruppo Lufthansa e Turkish Airlines, oltre alla nuova collaborazione con Air India. Il Gruppo Lufthansa ha inoltre completato un investimento di minoranza nella compagnia aerea. [post_title] => AirBaltic chiude il 2025 dei suoi primi 30 anni con il record di traffico passeggeri [post_date] => 2026-01-16T12:06:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768565169000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un investimento da 5 miliardi di euro da qui al 2030 per raggiungere l'obiettivo di passare dagli attuali 40 milioni di passeggeri annuali a 60 milioni entro il 2035. Questo il target principale di “Rumbo 2035”, la nuova roadmap strategica di Vueling per i prossimi 10 anni. L'amministratore delegato della compagnia aerea del gruppo Iag basata a Barcellona, Carolina Martinoli, ha illustrato ieri gli step di questo nuovo percorso, tra i quali spicca il radicale piano di rinnovo della flotta che prevede il passaggio ai Boeing 737 Max, rispetto all'attuale composizione di soli Airbus. Il gruppo Iag ha già assegnato un primo lotto di 50 aeromobili B737 Max 8 dal suo portafoglio ordini con Boeing. Il primo di questi velivoli dovrebbe arrivare nell'ottobre 2026, mentre la seconda e la terza consegna avverranno entro la fine dell'anno. Vueling prevede che il passaggio alla flotta Boeing richiederà dai sette agli otto anni, durante i quali i due tipi di aeromobili opereranno parallelamente.Martinoli ha sottolineato che, modernizzando la propria flotta, Vueling otterrà un risparmio di carburante dell'ordine del 20%. La compagnia aerea low cost ha inoltre confermato il proprio impegno nei confronti dell'aeroporto di Barcellona-El Prat, dove detiene già una quota di mercato del 40% e che continuerà a essere il fulcro della sua attività. Vueling ha stimato che il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici per il 2035 porterà il suo contributo all'economia catalana a 10,5 miliardi di euro all'anno. [post_title] => Vueling: 5 mld di euro di investimenti da qui al 2030. E la flotta diventa Boeing [post_date] => 2026-01-15T08:53:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768467231000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rallo Viaggi presenta uno speciale programma culturale in Egitto, un viaggio esclusivo pensato per chi desidera vivere la storia dell’antico Egitto con uno sguardo scientifico e privilegiato. L’iniziativa nasce in collaborazione con Roberta Petrilli, archeologa specializzata in Egittologia e Vicino Oriente Antico, membro del Soknopaiou Nesos Project dell’Università del Salento, guida di Roma e operatore didattico dei Musei Vaticani. Il viaggio Dal 30 gennaio al 4 febbraio, l’itinerario accompagna i partecipanti tra i grandi capolavori della civiltà faraonica – da Saqqara e Giza al Grand Egyptian Museum, fino all’oasi del Fayoum e al sito Unesco di Wadi el Hitan – offrendo visite approfondite, letture archeologiche sul campo e luoghi di straordinario valore storico e naturalistico. Un viaggio di alto profilo culturale, pensato per un pubblico curioso e consapevole, dove la competenza scientifica incontra la professionalità di Rallo Viaggi. (Quirino Falessi) [post_title] => Rallo in Egitto per un viaggio speciale insieme all'archeologo [post_date] => 2026-01-14T10:29:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768386595000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “Abanico”, in spagnolo “ventaglio”. E’ molto più di una promessa, fatta da chi questo nome lo conosce molto bene. Stefano Colombo ha presentato oggi a Milano il nuovo progetto, che aveva già anticipato a Travel Quotidiano lo scorso 27 novembre. «Abanico riflette perfettamente lo spirito e gli obiettivi dell'iniziativa: si tratta di uno strumento aperto, che vuole diffondere valore connettendo aziende e realtà turistiche che vorrebbero essere maggiormente presenti sul mercato spagnolo». Al centro della nuova avventura una realtà «che non vuole essere un tour operator, ma una sorta di gsa che si rivolge alle aziende che desiderano allacciare o approfondire i rapporti con il mercato spagnolo in primis, ma anche portoghese e sudamericano». Chi ha già aderito al progetto Diversi i nomi che hanno già aderito alla proposta: «Fra gli altri, Avalon Waterways grazie alla sinergia con Trust Force, il gruppo Volonline, Go Airlink, Malikia hotel, Move Viaggi, Ota Viaggi, Reef Oasis Hotels & Resort, la dmc egiziana Tarottours, Zani Viaggi. «Tutte realtà molto diverse fra loro, con le quali iniziamo una collaborazione per favorirne la penetrazione sul mercato spagnolo a tutto tondo, dalle agenzie di viaggio ai t.o.». Gli accordi prevedono il versamento di un contributo fisso per l'assistenza garantita da Abanico più una percentuale variabile in base al risultato. E la società capitanata da Colombo si prefigge di evitare di rappresentare player in concorrenza fra loro. Il passo successivo, attualmente in fase di sviluppo, è la contrattualizzazione di realtà spagnole per convogliare nel migliore dei modi il flusso delle prenotazioni. «Al momento siamo in contatto con Avoris, El Corte Ingles, Avasa Viajes o Pangea Viajes, solo per citare alcune aziende». I piani futuri si svilupperanno sempre con un unico imperativo: lasciare al rapporto umano il peso che merita. Per questo Stefano Colombo, coadiuvato da Virginia Migotto, responsabile marketing e operations, batteranno palmo a palmo il territorio spagnolo per creare contatti e stringere sinergie di valore. [post_title] => Abanico, il progetto di Stefano Colombo svelato a Milano [post_date] => 2026-01-12T15:36:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768232186000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504902 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2025 da incorniciare per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova che si lascia alle spalle il migliore risultato di sempre in termini di passeggeri trasportati: 1.577.159 per la precisione, pari ad una crescita del +18,1% sul 2024. I risultati complessivi del 2025, che comprendono anche 17.229 movimenti (+8,1% sul 2024), sono il frutto di una crescita strutturale che ha portato l’aeroporto di Genova a superare, con oltre un anno di anticipo rispetto al piano industriale, il precedente record storico di passeggeri raggiunto nel 2019. All’importante risultato hanno contribuito la ripartenza dei charter crocieristici (29.514 crocieristi movimentati da aprile a ottobre), l’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa (Varsavia e Cracovia) e il rafforzamento del network esistente tra cui, ad esempio, Tirana (Wizz Air, +55,2%), Parigi Orly (Volotea, +50,7%) e Barcellona (Vueling, +32,6%). Da segnalare, come la crescita del traffico passeggeri internazionale dell’aeroporto del capoluogo ligure stia proseguendo ininterrottamente da 21 mesi (nel 2025, oltre 769mila passeggeri movimentati, +41,2% sul 2024), con un tasso medio del +29%. Sostanzialmente invariato, invece, l’andamento 2025 del traffico domestico. Le cinque destinazioni internazionali più popolari del 2025 sono state Tirana, Londra, Monaco, Amsterdam e Budapest. Per quanto riguarda il traffico domestico, le prime cinque posizioni sono occupate da Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari. Per quanto riguarda il traffico domestico, le prime cinque posizioni sono occupate da Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari. «Il 2025 è stato un anno di forte crescita passeggeri - ha dichiarato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Il raggiungimento del record storico di traffico con un anno di anticipo rispetto al piano industriale sottolinea quanto il rilancio del Genova City Airport stia procedendo speditamente. Se a questi risultati si aggiungono l’importante piano di ammodernamento dello scalo in corso di svolgimento e la continua attività finalizzata all’attivazione di nuovi collegamenti, confidiamo di consolidare nel 2026 la crescita dello scalo, a supporto del territorio e dei viaggiatori». «I risultati ottenuti nel 2025 testimoniano come il percorso di crescita dell’aeroporto di Genova si fondi su un solido progetto di sviluppo a lungo termine avviato nel corso dell’ultimo biennio», ha affermato Francesco D’Amico, direttore Generale Aeroporto di Genova. «Il nostro impegno proseguirà al fine di consolidare il traffico internazionale con nuovi collegamenti e di rafforzare ulteriormente quello domestico, mercato che, a fine 2025, ha visto l’avvio di una partnership con Aeroitalia per la partenza dal prossimo 2 febbraio di un nuovo volo su Roma». Quest’ultima, infatti, ha investito nel Cristoforo Colombo stabilendo una nuova base con due aeromobili e un equipaggio di 20 persone, avviando un nuovo collegamento bigiornaliero con la Capitale dal lunedì al venerdì e giornaliero nel fine settimana. [post_title] => L'aeroporto di Genova centra il record storico di passeggeri movimentati, oltre 1,57 mln [post_date] => 2026-01-12T09:15:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768209326000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avanza la corsa dell'Egitto verso i 30 milioni di visitatori all'anno, dopo un 2025 che totalizzato 19 milioni di arrivi, stabilendo così un nuovo record per la destinazione. Il dato rappresenta un incremento del +21% rispetto al 2024, un risultato eccezionale che quadruplica la crescita media globale del 5% stimata dall'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite. I numeri sono stati svelati dal primo ministro Mostafa Madbouly, che ha sottolineato come il governo stia continuando nell'impegno di semplificare le procedure di viaggio, agevolare i requisiti di ingresso per i viaggiatori e migliorare l'esperienza turistica complessiva. Il ministro ha inoltre evidenziato i continui miglioramenti in corso negli aeroporti, tra cui l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di arrivo e partenza, insieme agli sforzi profusi dal settore turistico per ampliare la capacità ricettiva degli hotel al fine di soddisfare la crescente domanda. Da segnalare, in particolare, la crescita record dei voli charter turistici, che nel 2025 sono aumentati del 32%: lo ha ricordato il ministro dell'Aviazione civile, Sameh al-Hefny, spiegando che sono stati effettuati voli diretti da 193 città in tutto il mondo verso destinazioni egiziane, un chiaro indicatore dell'espansione della rete di voli internazionali e dell'aumento della domanda sia dai mercati emergenti che da quelli tradizionali. Madbouly ha sottolineato che il miglioramento della qualità dell'esperienza turistica e dell'immagine internazionale dell'Egitto rimane il fattore più critico. L'obiettivo dei 30 milioni di turisti resta fissato entro il 2028. [post_title] => Egitto: rotta verso i 30 mln di turisti, dopo un 2025 da 19 mln di arrivi [post_date] => 2026-01-08T12:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767873621000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia "San Francesco d'Assisi" si è lasciato alle spalle un 2025 di traffico record, con un totale di 620.420 passeggeri. Si tratta di un incremento del +16% rispetto al precedente primato, stabilito appena un anno fa, quando erano stati 534.210, risultato «nettamente superiore alla performance media del comparto aeroportuale in Italia, attestata intorno al +6% nel confronto con il 2024» sottolinea la Sase in una nota. La società di gestione dello scalo spiega inoltre come, nel corso del 2025, l'offerta di collegamenti da e per l'aeroporto dell'Umbria abbia visto operative fino a 18 rotte, servite da 6 compagnie aeree, con 114 voli di linea settimanali. Lo scalo ha così confermato il proprio trend di crescita, stabilendo i nuovi picchi "storici" di traffico, sia su base giornaliera - con il record registrato martedì 19 agosto, quando sono transitati 4.120 passeggeri - sia su base mensile, nel mese di agosto, con 81.267 passeggeri complessivi. Il 63% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 36% su nazionali e l'1% circa su aviazione generale e charter. I movimenti aerei nell'arco dell'anno sono stati 6.669 (+1,3% rispetto al 2024). In «forte crescita» anche i riempimenti medi degli aerei, che nei mesi estivi hanno stabilmente superato il 90% sulla quasi totalità delle rotte consentendo un incremento del traffico passeggeri pari al 16% a fronte di un numero di movimenti aerei cresciuto dell'1,3% rispetto all'anno precedente. Le destinazioni internazionali più trafficate nel corso dell'anno sono state Londra, Tirana e Bruxelles, mentre sul mercato nazionale si sono confermate Palermo, Catania e Cagliari. [post_title] => L'aeroporto dell'Umbria archivia un 2025 record: oltre 620.400 passeggeri, +16% [post_date] => 2026-01-08T10:38:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1767868703000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "baobab nuovo volo charter da cuneo a sharm el sheikh" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":120,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":477,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505677\" align=\"alignleft\" width=\"229\"] Alessandro Gandola[/caption]\r

Nuovo volo diretto da Cuneo a Sharm el Sheikh. A introdurre il collegamento charter è Baobab, che per tutti i martedì di agosto ha previsto di collegare direttamente Cuneo al Mar Rosso. L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di \"vacanza comoda\".\r

«Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa - spiega Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, parte di Th Group -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab».\r

\r

Ottimizzare i tempi\r

Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”.\r

«Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network - aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità».\r

Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia top seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia.\r

Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente.\r

","post_title":"Baobab: nuovo volo charter da Cuneo a Sharm el Sheikh","post_date":"2026-01-23T12:51:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769172673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505623\" align=\"alignleft\" width=\"291\"] Francesca Delmonte[/caption]\r

\r

Futura Vacanze in pista con la nuova programmazione dedicata ai Futura Club. Quest'anno il t.o. porta da 20 a 25 le strutture introducendo un modello di segmentazione pensato per rendere più leggibile e mirata la proposta sul mercato.\r

\r

In linea con questa evoluzione il nuovo catalogo Futura Club 2026, disponibile online e a breve anche presso le agenzie di viaggio: uno strumento pensato non solo per raccontare il prodotto, ma anche per supportare l’attività del trade con una narrazione strutturata e coerente delle diverse anime dell’offerta.\r

\r

L’ampliamento del portafoglio Futura Club segue una logica strategica precisa, che mira a consolidare la presenza del brand in segmenti e destinazioni chiave, valorizzando la gestione diretta e le partnership esclusive.\r

Le new entry\r

Sul fronte del Mare Italia, due strutture già note al pubblico e agli agenti di viaggio: il Futura Club Chiusurelle in Puglia e il Futura Club Baia Tropea in Calabria entrano nel perimetro Futura Club dopo il percorso come Futura Style. Entrambe gestite direttamente, testimoniano l’impegno dell’operatore nel consolidare il controllo sul prodotto.\r

\r

Il comparto montagna torna protagonista con l’ingresso nella programmazione del Futura Club Schlöss Rosenegg, sulle Alpi tirolesi, e del Futura Club Parc Hotel Posta, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, struttura già presente in passato nella programmazione Futura e ora nuovamente inserita per rispondere alla crescente richiesta di soggiorni alpini.\r

\r

Completa il quadro l’ampliamento della proposta all’estero con il Futura Club Invidia Coral Beach Tiran, a Sharm el Sheikh.\r

La segmentazione dell'offerta\r

Accanto all’ampliamento dell’offerta, il 2026 segna l’avvio di un nuovo modello di classificazione, che risponde alla necessità di rendere più strutturata e distintiva la proposta Futura Club, sia per il cliente finale sia per la rete agenziale.\r

\r

La segmentazione nasce da un lavoro congiunto tra direzione, marketing, prodotto, ufficio villaggi e team di gestione. Un processo approfondito che ha analizzato posizionamento, servizi, target e caratteristiche di ogni struttura, con l’obiettivo di tradurre la varietà del portafoglio in un sistema chiaro, leggibile e orientato al mercato.\r

\r

«La segmentazione non è solo uno strumento di marketing, ma il risultato di un processo interno che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali. L'obiettivo è duplice: offrire agli ospiti una guida chiara per scegliere la vacanza che meglio incontra le proprie aspettative e valorizzare le specificità di ogni Club, per creare un sistema di prodotto coerente e riconoscibile. Il progetto ha richiesto un'analisi approfondita su posizionamento, servizi, target e caratteristiche distintive di ogni struttura, con l’intento di tradurre la varietà del portafoglio in un'offerta chiara e orientata al cliente» commenta Francesca Delmonte, cmo e innovation manager di Futura Vacanze.\r

Quattro linee di prodotto\r

Le quattro linee di prodotto delineano altrettanti modi di vivere la vacanza: Futura Club Original rappresenta l’essenza del villaggio italiano, nella sua espressione più completa. È la linea in cui l’animazione ha un ruolo centrale, la socialità è parte integrante dell’esperienza e il programma serale contribuisce a creare un clima dinamico e partecipato. La formula tutto incluso e l’organizzazione delle attività rendono questa proposta particolarmente adatta a famiglie e gruppi che cercano una vacanza attiva, condivisa e ricca di momenti di aggregazione.\r

\r

Futura Club Hotel Collection interpreta invece un’idea di soggiorno più raccolta e misurata, ispirata ai codici dell’ospitalità alberghiera. Le strutture, al mare come in montagna, si distinguono per comfort, cura del servizio e atmosfere rilassate. L’animazione è presente ma discreta, mentre i servizi personalizzabili rispondono alle esigenze di chi privilegia privacy, tranquillità e qualità del tempo.\r

\r

Futura Club Smart nasce per intercettare una domanda orientata alla concretezza. È una proposta essenziale, costruita attorno a un buon equilibrio tra qualità e prezzo, con servizi funzionali, formule snelle e un’animazione leggera. Una linea pensata per chi desidera una vacanza ben organizzata, senza elementi superflui, mantenendo comunque gli standard di affidabilità e cura tipici del marchio.\r

\r

Futura Club Experience raccoglie una selezione di resort internazionali offerti in esclusiva per il mercato italiano, in destinazioni come Egitto, Kenya, Tunisia e Portogallo. Con questa linea, proposta con trattamento all inclusive, l’esperienza si amplia oltre il soggiorno, grazie allo stile italiano che caratterizza l’accoglienza e alla possibilità di integrare il viaggio con tour, escursioni e crociere. Un prodotto pensato per chi vuole esplorare nuove mete con la certezza di sentirsi a casa.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Futura Vacanze: in arrivo cinque nuovi Club e la segmentazione dell'offerta","post_date":"2026-01-23T09:24:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769160287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirBaltic chiude il 2025 all'insegna della stabilità, trasportando a dicembre 422.900 passeggeri: un dato che riflette una domanda stabile su base annua per l'intero network di rotte servite.\r

\r

Sempre nel mese di dicembre la compagnia aerea ha operato 3.917 voli, con un aumento del 3,5% rispetto a dicembre 2024.\r

\r

Il numero di passeggeri e il load factor sono stati influenzati anche dalle interruzioni dei voli all'aeroporto di Vilnius durante il mese.\r

\r

Considerando l'intero 2025, airBaltic ha trasportato 5,2 milioni di passeggeri a livello globale, per un incremento dell'1,4% rispetto al 2024: si tratta del numero più alto di passeggeri trasportati dalla compagnia aerea in un solo anno.\r

\r

Nel corso dell'anno, la compagnia aerea ha operato 47.600 voli, con un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente. Il coefficiente di riempimento annuale è stato dell'80,2%, rimanendo stabile.\r

\r

Il 2025 è stato l'anno del trentesimo compleanno della compagnia aerea, che lo ha celebrato focalizzandosi sull'affidabilità operativa, l'esperienza dei clienti e lo sviluppo del network, registrando un numero record di passeggeri e solide prestazioni nelle operazioni di linea, Acmi e charter.\r

\r

Sul fronte dell'esperienza dei passeggeri spicca l'introduzione della connettività in volo SpaceX Starlink, che ha reso airBaltic la prima compagnia aerea europea a offrire questo servizio. Alla fine dell'anno, Starlink era installato su 21 aeromobili, con un'ulteriore espansione prevista per quest'anno.\r

\r

La flotta ha continuato a crescere con la consegna di tre nuovi Airbus A220-300, tra cui il 50° A220 della compagnia aerea, presentato con una livrea speciale ispirata al Baltico. Le partnership sono state rafforzate grazie all'ampliamento dei codishare con il Gruppo Lufthansa e Turkish Airlines, oltre alla nuova collaborazione con Air India. Il Gruppo Lufthansa ha inoltre completato un investimento di minoranza nella compagnia aerea.","post_title":"AirBaltic chiude il 2025 dei suoi primi 30 anni con il record di traffico passeggeri","post_date":"2026-01-16T12:06:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768565169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento da 5 miliardi di euro da qui al 2030 per raggiungere l'obiettivo di passare dagli attuali 40 milioni di passeggeri annuali a 60 milioni entro il 2035. \r

Questo il target principale di “Rumbo 2035”, la nuova roadmap strategica di Vueling per i prossimi 10 anni.\r

\r

L'amministratore delegato della compagnia aerea del gruppo Iag basata a Barcellona, Carolina Martinoli, ha illustrato ieri gli step di questo nuovo percorso, tra i quali spicca il radicale piano di rinnovo della flotta che prevede il passaggio ai Boeing 737 Max, rispetto all'attuale composizione di soli Airbus.\r

\r

\r

Il gruppo Iag ha già assegnato un primo lotto di 50 aeromobili B737 Max 8 dal suo portafoglio ordini con Boeing. Il primo di questi velivoli dovrebbe arrivare nell'ottobre 2026, mentre la seconda e la terza consegna avverranno entro la fine dell'anno.\r

\r

\r

Vueling prevede che il passaggio alla flotta Boeing richiederà dai sette agli otto anni, durante i quali i due tipi di aeromobili opereranno parallelamente.Martinoli ha sottolineato che, modernizzando la propria flotta, Vueling otterrà un risparmio di carburante dell'ordine del 20%. La compagnia aerea low cost ha inoltre confermato il proprio impegno nei confronti dell'aeroporto di Barcellona-El Prat, dove detiene già una quota di mercato del 40% e che continuerà a essere il fulcro della sua attività.\r

\r

\r

\r

Vueling ha stimato che il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici per il 2035 porterà il suo contributo all'economia catalana a 10,5 miliardi di euro all'anno.\r

","post_title":"Vueling: 5 mld di euro di investimenti da qui al 2030. E la flotta diventa Boeing","post_date":"2026-01-15T08:53:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1768467231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rallo Viaggi presenta uno speciale programma culturale in Egitto, un viaggio esclusivo pensato per chi desidera vivere la storia dell’antico Egitto con uno sguardo scientifico e privilegiato.\r

L’iniziativa nasce in collaborazione con Roberta Petrilli, archeologa specializzata in Egittologia e Vicino Oriente Antico, membro del Soknopaiou Nesos Project dell’Università del Salento, guida di Roma e operatore didattico dei Musei Vaticani.\r

\r

Il viaggio\r

Dal 30 gennaio al 4 febbraio, l’itinerario accompagna i partecipanti tra i grandi capolavori della civiltà faraonica – da Saqqara e Giza al Grand Egyptian Museum, fino all’oasi del Fayoum e al sito Unesco di Wadi el Hitan – offrendo visite approfondite, letture archeologiche sul campo e luoghi di straordinario valore storico e naturalistico. Un viaggio di alto profilo culturale, pensato per un pubblico curioso e consapevole, dove la competenza scientifica incontra la professionalità di Rallo Viaggi.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Rallo in Egitto per un viaggio speciale insieme all'archeologo","post_date":"2026-01-14T10:29:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1768386595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Abanico”, in spagnolo “ventaglio”. E’ molto più di una promessa, fatta da chi questo nome lo conosce molto bene. Stefano Colombo ha presentato oggi a Milano il nuovo progetto, che aveva già anticipato a Travel Quotidiano lo scorso 27 novembre.\r

\r

«Abanico riflette perfettamente lo spirito e gli obiettivi dell'iniziativa: si tratta di uno strumento aperto, che vuole diffondere valore connettendo aziende e realtà turistiche che vorrebbero essere maggiormente presenti sul mercato spagnolo».\r

\r

Al centro della nuova avventura una realtà «che non vuole essere un tour operator, ma una sorta di gsa che si rivolge alle aziende che desiderano allacciare o approfondire i rapporti con il mercato spagnolo in primis, ma anche portoghese e sudamericano».\r

Chi ha già aderito al progetto\r

Diversi i nomi che hanno già aderito alla proposta: «Fra gli altri, Avalon Waterways grazie alla sinergia con Trust Force, il gruppo Volonline, Go Airlink, Malikia hotel, Move Viaggi, Ota Viaggi, Reef Oasis Hotels & Resort, la dmc egiziana Tarottours, Zani Viaggi. «Tutte realtà molto diverse fra loro, con le quali iniziamo una collaborazione per favorirne la penetrazione sul mercato spagnolo a tutto tondo, dalle agenzie di viaggio ai t.o.».\r

\r

Gli accordi prevedono il versamento di un contributo fisso per l'assistenza garantita da Abanico più una percentuale variabile in base al risultato. E la società capitanata da Colombo si prefigge di evitare di rappresentare player in concorrenza fra loro.\r

\r

Il passo successivo, attualmente in fase di sviluppo, è la contrattualizzazione di realtà spagnole per convogliare nel migliore dei modi il flusso delle prenotazioni. «Al momento siamo in contatto con Avoris, El Corte Ingles, Avasa Viajes o Pangea Viajes, solo per citare alcune aziende».\r

\r

I piani futuri si svilupperanno sempre con un unico imperativo: lasciare al rapporto umano il peso che merita. Per questo Stefano Colombo, coadiuvato da Virginia Migotto, responsabile marketing e operations, batteranno palmo a palmo il territorio spagnolo per creare contatti e stringere sinergie di valore.","post_title":"Abanico, il progetto di Stefano Colombo svelato a Milano","post_date":"2026-01-12T15:36:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1768232186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504902","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2025 da incorniciare per l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova che si lascia alle spalle il migliore risultato di sempre in termini di passeggeri trasportati: 1.577.159 per la precisione, pari ad una crescita del +18,1% sul 2024.\r

\r

I risultati complessivi del 2025, che comprendono anche 17.229 movimenti (+8,1% sul 2024), sono il frutto di una crescita strutturale che ha portato l’aeroporto di Genova a superare, con oltre un anno di anticipo rispetto al piano industriale, il precedente record storico di passeggeri raggiunto nel 2019.\r

\r

All’importante risultato hanno contribuito la ripartenza dei charter crocieristici (29.514 crocieristi movimentati da aprile a ottobre), l’avvio di nuovi collegamenti con l’Est Europa (Varsavia e Cracovia) e il rafforzamento del network esistente tra cui, ad esempio, Tirana (Wizz Air, +55,2%), Parigi Orly (Volotea, +50,7%) e Barcellona (Vueling, +32,6%).\r

\r

Da segnalare, come la crescita del traffico passeggeri internazionale dell’aeroporto del capoluogo ligure stia proseguendo ininterrottamente da 21 mesi (nel 2025, oltre 769mila passeggeri movimentati, +41,2% sul 2024), con un tasso medio del +29%. Sostanzialmente invariato, invece, l’andamento 2025 del traffico domestico. \r

\r

Le cinque destinazioni internazionali più popolari del 2025 sono state Tirana, Londra, Monaco, Amsterdam e Budapest. Per quanto riguarda il traffico domestico, le prime cinque posizioni sono occupate da Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari. Per quanto riguarda il traffico domestico, le prime cinque posizioni sono occupate da Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno di forte crescita passeggeri - ha dichiarato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Il raggiungimento del record storico di traffico con un anno di anticipo rispetto al piano industriale sottolinea quanto il rilancio del Genova City Airport stia procedendo speditamente. Se a questi risultati si aggiungono l’importante piano di ammodernamento dello scalo in corso di svolgimento e la continua attività finalizzata all’attivazione di nuovi collegamenti, confidiamo di consolidare nel 2026 la crescita dello scalo, a supporto del territorio e dei viaggiatori».\r

\r

«I risultati ottenuti nel 2025 testimoniano come il percorso di crescita dell’aeroporto di Genova si fondi su un solido progetto di sviluppo a lungo termine avviato nel corso dell’ultimo biennio», ha affermato Francesco D’Amico, direttore Generale Aeroporto di Genova. «Il nostro impegno proseguirà al fine di consolidare il traffico internazionale con nuovi collegamenti e di rafforzare ulteriormente quello domestico, mercato che, a fine 2025, ha visto l’avvio di una partnership con Aeroitalia per la partenza dal prossimo 2 febbraio di un nuovo volo su Roma».\r

\r

Quest’ultima, infatti, ha investito nel Cristoforo Colombo stabilendo una nuova base con due aeromobili e un equipaggio di 20 persone, avviando un nuovo collegamento bigiornaliero con la Capitale dal lunedì al venerdì e giornaliero nel fine settimana.","post_title":"L'aeroporto di Genova centra il record storico di passeggeri movimentati, oltre 1,57 mln","post_date":"2026-01-12T09:15:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768209326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanza la corsa dell'Egitto verso i 30 milioni di visitatori all'anno, dopo un 2025 che totalizzato 19 milioni di arrivi, stabilendo così un nuovo record per la destinazione.\r

\r

Il dato rappresenta un incremento del +21% rispetto al 2024, un risultato eccezionale che quadruplica la crescita media globale del 5% stimata dall'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite.\r

\r

I numeri sono stati svelati dal primo ministro Mostafa Madbouly, che ha sottolineato come il governo stia continuando nell'impegno di semplificare le procedure di viaggio, agevolare i requisiti di ingresso per i viaggiatori e migliorare l'esperienza turistica complessiva.\r

\r

Il ministro ha inoltre evidenziato i continui miglioramenti in corso negli aeroporti, tra cui l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di arrivo e partenza, insieme agli sforzi profusi dal settore turistico per ampliare la capacità ricettiva degli hotel al fine di soddisfare la crescente domanda.\r

\r

Da segnalare, in particolare, la crescita record dei voli charter turistici, che nel 2025 sono aumentati del 32%: lo ha ricordato il ministro dell'Aviazione civile, Sameh al-Hefny, spiegando che sono stati effettuati voli diretti da 193 città in tutto il mondo verso destinazioni egiziane, un chiaro indicatore dell'espansione della rete di voli internazionali e dell'aumento della domanda sia dai mercati emergenti che da quelli tradizionali.\r

\r

Madbouly ha sottolineato che il miglioramento della qualità dell'esperienza turistica e dell'immagine internazionale dell'Egitto rimane il fattore più critico.\r

\r

L'obiettivo dei 30 milioni di turisti resta fissato entro il 2028.","post_title":"Egitto: rotta verso i 30 mln di turisti, dopo un 2025 da 19 mln di arrivi","post_date":"2026-01-08T12:00:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1767873621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell'Umbria - Perugia \"San Francesco d'Assisi\" si è lasciato alle spalle un 2025 di traffico record, con un totale di 620.420 passeggeri. Si tratta di un incremento del +16% rispetto al precedente primato, stabilito appena un anno fa, quando erano stati 534.210, risultato «nettamente superiore alla performance media del comparto aeroportuale in Italia, attestata intorno al +6% nel confronto con il 2024» sottolinea la Sase in una nota.\r

La società di gestione dello scalo spiega inoltre come, nel corso del 2025, l'offerta di collegamenti da e per l'aeroporto dell'Umbria abbia visto operative fino a 18 rotte, servite da 6 compagnie aeree, con 114 voli di linea settimanali. Lo scalo ha così confermato il proprio trend di crescita, stabilendo i nuovi picchi \"storici\" di traffico, sia su base giornaliera - con il record registrato martedì 19 agosto, quando sono transitati 4.120 passeggeri - sia su base mensile, nel mese di agosto, con 81.267 passeggeri complessivi.\r

\r

Il 63% dei passeggeri è stato registrato su voli internazionali, il 36% su nazionali e l'1% circa su aviazione generale e charter. I movimenti aerei nell'arco dell'anno sono stati 6.669 (+1,3% rispetto al 2024).\r

\r

In «forte crescita» anche i riempimenti medi degli aerei, che nei mesi estivi hanno stabilmente superato il 90% sulla quasi totalità delle rotte consentendo un incremento del traffico passeggeri pari al 16% a fronte di un numero di movimenti aerei cresciuto dell'1,3% rispetto all'anno precedente.\r

Le destinazioni internazionali più trafficate nel corso dell'anno sono state Londra, Tirana e Bruxelles, mentre sul mercato nazionale si sono confermate Palermo, Catania e Cagliari.","post_title":"L'aeroporto dell'Umbria archivia un 2025 record: oltre 620.400 passeggeri, +16%","post_date":"2026-01-08T10:38:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1767868703000]}]}}