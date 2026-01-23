Ferdeghini Comunicazione: nuova collaborazione con Heymondo Si avvia la collaborazione tra Ferdeghini Comunicazione e Si avvia la collaborazione tra Ferdeghini Comunicazione e Heymondo , insurtech società delle assicurazioni di viaggio digitali, nata nel 2017 con l’obiettivo di trasformare l’esperienza assicurativa per i viaggiatori. Naturalmente Ferdeghini Comunicazione è entusiasta di affiancare Heymondo in un percorso di comunicazione volto a rafforzarne il posizionamento come punto di riferimento per un nuovo modo di intendere l’assicurazione di viaggio: semplice, flessibile e completamente digitale. Grazie a un approccio 100% online, Heymondo semplifica l’intero processo assicurativo, dalla sottoscrizione con coperture personalizzabili alla gestione delle incidenze tramite un’app di assistenza in viaggio attiva 24/7. Con oltre un milione di viaggiatori assicurati nel 2024 e una presenza consolidata in mercati chiave come Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Romania e Stati Uniti, Heymondo continua a espandersi a livello globale con una visione chiara: rendere l’assicurazione di viaggio un servizio accessibile, umano e davvero pensato per chi viaggia. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una Polonia europea contemporanea, forte di un’offerta diversificata e integrata che fa perno su turismo esperienziale, cultura, outdoor, gastronomia e benessere quella che Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, presenta in qualità di ‘Destinazione Partner’ di Bit 2026. «Un momento strategico chiave per il dialogo con il trade italiano, con cui vogliamo rafforzare ulteriormente la collaborazione, focalizzandoci oltre le mete e i prodotti più tradizionali. Il ruolo delle agenzie di viaggio è fondamentale poiché la Polonia è una destinazione estremamente versatile, ma proprio per questo ha bisogno di essere raccontata, spiegata e costruita su misura. La consulenza delle adv è essenziale per trasformare l’interesse in un prodotto strutturato, capace di valorizzare territori meno noti, stagionalità alternative e proposte tematiche. Il nostro obiettivo è fornire agli agenti strumenti, contenuti e ispirazioni utili per vendere la Polonia non come “novità”, ma come scelta consapevole e di valore». All’interno dello stand polacco(pad 9, stand C16-D13) aranno presenti importanti realtà istituzionali e operatori turistici, tra cui la Regione della Bassa Slesia con Breslavia, la Regione di Malopolska con Cracovia, le città di Varsavia, Lodz e Czestochowa, la compagnia di bandiera Lot Polish Airlines e importanti DMC attivi sul mercato italiano, come Cracovia Travel, Sos Travel DMC & Tour Operator e Ivotrans Touroperator, a testimonianza di un’offerta ampia ed eterogenea, pensata per rispondere alle esigenze del mercato italiano. Durante la tre giorni di fiera, sarà presente anche il Ministro per il Turismo, Ireneusz Ras, in rappresentanza del Ministero dello Sport e del Turismo Il 2025 appena chiuso, in termini numerici segue la scia positiva del 2024: nei primi nove mesi dell’anno scorso gli arrivi dall’Italia hanno raggiunto quota 585.000, con 4.955.000 pernottamenti e una spesa complessiva di 340 milioni di euro. Un dato che, se confrontato con lo stesso periodo del 2024 (537.000 arrivi), evidenzia una crescita superiore al 9%, confermando il mercato italiano come uno dei più dinamici per la destinazione. [post_title] => Polonia, destinazione partner di Bit 2026: "Meta contemporanea e dall’offerta diversificata" [post_date] => 2026-01-23T13:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769175821000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505677" align="alignleft" width="229"] Alessandro Gandola[/caption] Nuovo volo diretto da Cuneo a Sharm el Sheikh. A introdurre il collegamento charter è Baobab, che per tutti i martedì di agosto ha previsto di collegare direttamente Cuneo al Mar Rosso. L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di "vacanza comoda". «Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa - spiega Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, parte di Th Group -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab». Ottimizzare i tempi Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”. «Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network - aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità». Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia top seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia. Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente. [post_title] => Baobab: nuovo volo charter da Cuneo a Sharm el Sheikh [post_date] => 2026-01-23T12:51:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769172673000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crescita di Ota Viaggi continua, riportando nell’anno appena concluso un fatturato di quasi 89 milioni di euro, con un incremento del 4,33% rispetto al 2024. Il quinquennio post-pandemico si chiude con numeri da record: «Nel 2025 le adv hanno sottoscritto con noi 33.732 pratiche: numeri che, per la destinazione Italia sono molto, molto importanti» introduce il direttore commerciale Massimo Diana. Riguardo ai passeggeri del Mare Italia, aggiunge: «Siamo partiti con circa 110.000 passeggeri trasportati nel 2021, fino agli oltre 140.000 toccati nel 2025» registrando una crescita del 6,59% sul 2024 e mantenendo un valore medio pratica di 2.637 euro, in linea con il 2024. Core business del t.o. capitolino resta la Sardegna con 17.850 prenotazioni e un fatturato di 52,5 milioni di euro, con uno stacco da Sicilia e Puglia che chiudono il 2025 con, rispettivamente, 6.300 e 4.326 prenotazioni. Risultati strabilianti «I risultati sono per noi strabilianti perché questo non è stato un anno facile, il Mare Italia vive un momento di forte difficoltà» confessa il ceo Domenico Aprea. Il tour operator ha saputo intercettare la domanda dei clienti, adeguando la proposta di soggiorno rispetto agli standard della villaggistica, con formule diverse rispetto ai tradizionali 7 o 14 giorni. «La sfida sarà nel prossimo futuro, nel capire come il mercato risponderà nei prossimi anni». I risultati positivi, secondo il tour operator, confermano il ruolo dell’advance booking come strumento di garanzia rendendo la vacanza economicamente accessibile e più facilmente pianificabile. Nel 2025, l’advance booking ha superato i 34 milioni di euro su un fatturato complessivo di 89 milioni, crescendo progressivamente dal 2022. Il prezzo fisso si conferma una garanzia sia per le agenzie di viaggio sia per il cliente finale. Il t.o. evidenzia inoltre l’obiettivo di posizionarsi come punto di riferimento per le adv sul prodotto mare Italia, in un modello in cui la gestione resta sempre affidata direttamente alle strutture. Offerta più ampia L’andamento positivo coincide con l’ampliamento del catalogo per il 2026, che si apre con 104 strutture e 5 in arrivo tra Sardegna, Abruzzo e Calabria. Tra le novità 2026 “Io prenoto… anticipa l’estate” è la campagna di incentivazione che consente alle adv di prenotare fino al 28 febbraio 2026 con anticipo minimo al 10% e annullamento senza penali fino a 30 giorni prima della partenza e rimborso in caso di annullamento. Il tour operator continua a rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio attraverso webinar e incontri mirati, sia online sia in agenzia. Sul fronte delle novità tecnologiche, il cfo Mario Aprea annuncia l’integrazione dell’IA nei processi lavorativi e delle connessioni Xml, pensate per rendere i processi di lavoro tra fornitori e agenzie ancora più efficienti. OtaViaggi collabora principalmente con Ita Airways e Aeroitalia, e in parte con Volotea. Sul fronte operativo, è presente soprattutto a Olbia e Cagliari in Sardegna, con una minore attività ad Alghero, mentre in Sicilia il focus è su Palermo. Annunciate inoltre le date della prossima edizione di Obiettivo X, che si terrà dal 24 al 26 aprile. (Elisa Biagioli) [post_title] => Ota Viaggi, Domenico Aprea: «Nel 2025 una crescita strabiliante» [post_date] => 2026-01-23T12:13:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769170406000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà i battenti il prossimo 13 aprile, il nuovo molo del Terminal 1 dell'aeroporto di Monaco di Baviera: un edificio di 95.000 metri quadri dedicato al traffico non Schengen e destinato ad accogliere fino a sei milioni di passeggeri in più all'anno. Un investimento di 665 milioni di euro, finanziato con fondi propri, che illustra la strategia a lungo termine della piattaforma di Monaco, secondo hub tedesco dopo Francoforte, per intercettare la crescita del traffico intercontinentale. Lunga circa 360 metri, il nuovo pier si estende sul lato ovest dei parcheggi degli aerei e si integra con l'attuale modulo Arrivi B, che diventa l'accesso centrale dell'edificio. Il molo potrà gestire contemporaneamente fino a 12 aeromobili a corto e medio raggio o sei aerei di grandi dimensioni, distribuendo i flussi di passeggeri su sei livelli, di cui tre interamente dedicati alle aree di partenza e di arrivo. “Con il nostro nuovo molo, stiamo realizzando un investimento mirato nella capacità di sviluppo futuro del nostro aeroporto”, sottolinea Jost Lammers, direttore generale dell'aeroporto di Monaco. “Il molo non solo rafforza le nostre capacità, ma stabilisce anche nuovi standard di qualità, efficienza e comfort per i passeggeri, in particolare sul traffico non Schengen”. L'inaugurazione ufficiale avrà luogo il 13 aprile, mentre il passaggio operativo avverrà a partire dal 21 aprile: circa 40 compagnie che operano verso destinazioni non Schengen dal Terminal 1 trasferiranno i propri passeggeri attraverso il nuovo molo. Ciò dovrebbe consentire di alleggerire i moduli esistenti, progettati all'inizio degli anni '90 e ormai ritenuti poco adatti alla crescita e all'attuale segmentazione del traffico. L'ampliamento del Terminal 1 riequilibra inoltre la ripartizione dei flussi tra questo terminal, storicamente più “punto a punto”, e il Terminal 2, gestito in collaborazione con Lufthansa e orientato ai collegamenti del gruppo Star Alliance. Con l'aumento dei voli a lungo raggio dei vettori del Golfo e nordamericani, Monaco consolida così la sua posizione di hub intercontinentale complementare a Francoforte all'interno della rete tedesca. [post_title] => Monaco di Baviera, apertura d'aprile per il nuovo molo del T1, dedicato ai voli no-Schengen [post_date] => 2026-01-23T11:55:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769169345000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvia la collaborazione tra Ferdeghini Comunicazione e Heymondo, insurtech società delle assicurazioni di viaggio digitali, nata nel 2017 con l’obiettivo di trasformare l’esperienza assicurativa per i viaggiatori. Naturalmente Ferdeghini Comunicazione è entusiasta di affiancare Heymondo in un percorso di comunicazione volto a rafforzarne il posizionamento come punto di riferimento per un nuovo modo di intendere l’assicurazione di viaggio: semplice, flessibile e completamente digitale. Grazie a un approccio 100% online, Heymondo semplifica l’intero processo assicurativo, dalla sottoscrizione con coperture personalizzabili alla gestione delle incidenze tramite un’app di assistenza in viaggio attiva 24/7. Con oltre un milione di viaggiatori assicurati nel 2024 e una presenza consolidata in mercati chiave come Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Romania e Stati Uniti, Heymondo continua a espandersi a livello globale con una visione chiara: rendere l’assicurazione di viaggio un servizio accessibile, umano e davvero pensato per chi viaggia. [post_title] => Ferdeghini Comunicazione: nuova collaborazione con Heymondo [post_date] => 2026-01-23T10:26:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769163979000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys presenta una nuova interpretazione della Owner’s Residence grazie a una collaborazione esclusiva con Patricia Urquiola. Inaugurata a bordo di Explora III nell’estate 2026 e di Explora IV nel 2027, questa collaborazione introduce uhttps://www.travelquotidiano.com/tour_operator/explora-journeys-al-via-il-programma-di-inviti-explora-club/tqid-504045na seconda Owner’s Residence su ciascuna nave, riflettendo una visione condivisa di moderno vivere sul mare. Conosciuta per la sua visione inconfondibile, Patricia Urquiola porta la sua prospettiva distintiva per la prima volta su Explora III. In partenza per un Mediterranean Prelude Journey il 24 luglio, per il viaggio inaugurale da Barcellona a Lisbona il 3 agosto e per itinerari verso nuove destinazioni nel Nord Europa, in Islanda e Groenlandia più avanti nell’anno, Explora III è la prima nave di Explora Journeys a offrire due Owner’s Residences. Le Owner's Residence Posizionate a poppa sui ponti 7 e 8, le Owner’s Residences sono le abitazioni più grandi ed esclusive disponibili a bordo di Explora III. Ognuna offre 280 metri quadrati di spazi sapientemente progettati, di cui 125 metri quadrati dedicati a una spettacolare terrazza che si estende sull’intera larghezza della nave. La Owner’s Residence firmata Patricia Urquiola è situata sul ponte 7 e si apre su viste ininterrotte sulla scia della nave, creando una connessione costante con l’oceano. Con ampie vetrate che incorniciano il mare, l’interno di 155 metri quadrati comprende un soggiorno con zona pranzo e una camera da letto con bagno en suite. «Il lavoro di Patricia Urquiola riflette una sensibilità allineata con Explora Journeys - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Lei è consapevole di come un design attento possa evocare emozioni e come il giusto equilibrio tra luce, texture e forma possa infondere immediatamente una sensazione di benessere. Questo è centrale nel nostro Ocean State of Mind, che invita gli ospiti a rallentare e a sentirsi profondamente connessi all’ambiente circostante. Nella Owner’s Residence, Patricia Urquiola ha tradotto questa filosofia in spazi generosi, equilibrati e profondamente in sintonia con il mare». «Ho immaginato la Owner’s Residence come uno spazio da vivere con il corpo tanto quanto con gli occhi, dove texture e materiali creano un senso di protezione pur rimanendo aperti al movimento del mare. Per me si tratta di creare un senso di appartenenza sull’acqua. Il progetto è cresciuto attraverso un rapporto di lunga data basato sulla fiducia e su un dialogo continuo con la famiglia Aponte, e questo progetto ne è il riflesso» ha aggiunto Patricia Urquiola. La residenza può ospitare fino a quattro adulti se collegata a una Ocean Terrace Suite e offre il servizio di maggiordomo privato, di un residence manager dedicato e del suo team, che si prendono cura di ogni dettaglio con la massima discrezione. [post_title] => Explora Journeys ridisegna la Owner's Residence con Patricia Urquiola [post_date] => 2026-01-23T09:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769161485000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air aggiunge una nuova destinazione al network da Venezia: Craiova, in Romania, che sarà collegata al Marco Polo dal prossimo 23 maggio, con due voli settimanali, il martedì e il sabato. Un ulteriore tassello di crescita dopo l'arrivo lo scorso dicembre del terzo Airbus A321neo basato a Venezia: Craiova si affianca alle 19 destinazioni in tutta Europa raggiungibili dalla città lagunare, mete chiave come Atene, Barcellona, Londra, Madrid e Tel Aviv. Nel 2025, Wizz Air ha registrato a Venezia oltre 4000 voli e una crescita dei passeggeri del 45,5%, mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,7%. "Venezia è una delle nostre basi in Italia ed è uno scalo fondamentale per la nostra crescita nel paese. Celebrare questa nuova rotta insieme ai nostri partner di Save conferma la solidità di una collaborazione che mira a offrire collegamenti sempre più convenienti e attrattivi per i nostri passeggeri veneti” - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, - “L'arrivo del terzo aeromobile in Laguna è stata la prova tangibile del nostro impegno a lungo termine nel Nord-Est: una risorsa che ci ha permesso di ampliare il network e contribuire allo sviluppo dell’economia locale". “Il nuovo volo Venezia–Craiova rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Marco Polo e testimonia la solidità della collaborazione con Wizz Air” – ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save – “L’arrivo del terzo aeromobile basato a Venezia ha rafforzato una strategia comune orientata allo sviluppo del territorio, ampliando l’offerta di collegamenti internazionali a beneficio dei passeggeri e del sistema economico veneto. Il nuovo collegamento va ad integrare l’offerta di voli diretti verso l’Europa centro-orientale, favorendo scambi culturali, turistici ed economici, confermando la centralità di Venezia nel network in espansione della compagnia.” [post_title] => Wizz Air aprirà il 23 maggio la nuova rotta da Venezia a Craiova [post_date] => 2026-01-23T08:52:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769158356000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La 20ª edizione di FITUR TechY ha aperto ieri a FITUR 2026 a Madrid, riaffermando il suo ruolo di principale forum su innovazione, sostenibilità e tecnologia applicata al turismo. Tecnologia al servizio delle persone e della leadership Organizzata da FITUR in partnership con l’Hotel Technology Institute (ITH), la sezione specializzata si svolge sotto lo slogan From Robot to Ally, una chiara dichiarazione d’intenti volta a mettere la tecnologia al servizio delle persone e della leadership. La sessione inaugurale ha visto il saluto istituzionale di Fede Fuster, presidente di ITH, seguito dal forum TechY Business, che ha analizzato come l’innovazione tecnologica stia trasformando la gestione alberghiera e i processi decisionali strategici. Revenue advertising e intelligenza artificiale nell’hospitality I dibattiti si sono focalizzati sulle soluzioni hi-tech, trasformazione del business e leadership come motori chiave dell’hotellerie di oggi e di domani. Le applicazioni pratiche della tecnologia sono state al centro dell’attenzione con sessioni dedicate al Revenue Advertising e all’intelligenza artificiale nell’ospitalità. Sono state analizzate le soluzioni di IA già in uso e quelle destinate a diventare essenziali entro il 2026, con un focus su efficienza, personalizzazione e processi decisionali basati sui dati. Mobilità sostenibile al forum TechYdestino La sostenibilità è stata un altro pilastro del programma, con una sessione dedicata alla mobilità sostenibile. Il forum TechYdestino ha chiuso la giornata con un approfondimento sulla governance del turismo nell’era dell’intelligenza artificiale, ponendo l’accento su dati, trasparenza e gestione etica, mentre TechYfuturo si è concentrato su come spazi, esperienze e modelli di gestione evolveranno con l’automazione. FITUR TechY è sostenuto dal Grupo Cooperativo Cajamar come main sponsor, con Orange Empresas come technology partner ed Enovam come energy partner. La 4ª edizione di FITUR Sports Accanto a TechY, ha preso il via anche la quarta edizione di FITUR Sports, consolidando il suo ruolo di punto di incontro internazionale per i professionisti del turismo sportivo. Organizzata da IFEMA MADRID in collaborazione con AFYDAD, la sezione è dedicata agli sport outdoor, allo sport competitivo, ai grandi eventi sportivi e allo Sports Business Travel. I fondi europei sono stati evidenziati come strumento chiave per diversificare l’offerta turistica e rafforzare le economie locali, con esempi che spaziano dal turismo nautico a Lanzarote e Vigo al turismo montano e d’avventura in America Latina. La 5ª edizione di FITUR Woman Si è svolta nella giornata inaugurale anche la quinta edizione di FITUR Woman, che ha sottolineato l’importanza della diversità e del talento femminile nei processi decisionali del turismo. Organizzato in collaborazione con Women Leading Tourism e con il supporto di Discover Puerto Rico, il forum ha analizzato il turismo come motore di empowerment economico, affrontando temi come le disuguaglianze, il divario retributivo di genere, la precarietà lavorativa e la rappresentanza femminile nei ruoli di leadership. Il dibattito ha toccato anche il contesto attuale e le sfide che il turismo dovrà affrontare nel 2026, rafforzando il ruolo degli investimenti e dell’empowerment economico a livello regionale. Nel loro insieme, FITUR TechY, FITUR Sports e FITUR Woman hanno offerto una visione completa del futuro del turismo: innovativo, inclusivo e fortemente centrato sulle persone. [post_title] => TechY, sport e donne delineano il futuro del turismo a FITUR 2026 [post_date] => 2026-01-22T16:09:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769098196000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolto presso l’Ambasciata della Repubblica Slovacca evento “Discover Slovakia - Nuove opportunità di partnership nei settori del Green Building e del Turismo Sostenibile”, un appuntamento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche e istituzionali e alla promozione delle eccellenze slovacche in ambiti strategici per lo sviluppo sostenibile. L’iniziativa ha preso avvio con una sessione di apertura caratterizzata da interventi del mondo istituzionale, che hanno sottolineato l’impegno della Repubblica Slovacca nel promuovere modelli di crescita innovativi, sostenibili e aperti alla cooperazione internazionale. Nel corso della presentazione è intervenuto anche Richard Raši, presidente del Parlamento della Repubblica Slovacca, che ha ribadito l’importanza del dialogo e delle partnership internazionali per lo sviluppo economico sostenibile del Paese. A seguire, il programma si è articolato in due panel tematici: il primo è stato dedicato al Green Building, con approfondimenti sulle opportunità di collaborazione nel settore dell’edilizia sostenibile, dell’innovazione tecnologica e dell’efficienza energetica. Il secondo panel ha avuto come focus il turismo sostenibile, con la presentazione ufficiale di Slovakia Travel e gli interventi delle associazioni regionali slovacche, che hanno illustrato l’offerta turistica del Paese, valorizzando territori, natura, cultura e modelli di sviluppo attenti all’ambiente e alle comunità locali. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di networking e confronto, confermando il ruolo della Slovacchia come partner affidabile e dinamico nei settori chiave della sostenibilità e dell’innovazione. (Quirino Falessi) [post_title] => Discover Slovakia: nuove opportunità di partnership fra Green Building e turismo sostenibile [post_date] => 2026-01-22T13:07:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769087274000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ferdeghini collaborazione heymondo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1836,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una Polonia europea contemporanea, forte di un’offerta diversificata e integrata che fa perno su turismo esperienziale, cultura, outdoor, gastronomia e benessere quella che Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, presenta in qualità di ‘Destinazione Partner’ di Bit 2026.\r

\r

«Un momento strategico chiave per il dialogo con il trade italiano, con cui vogliamo rafforzare ulteriormente la collaborazione, focalizzandoci oltre le mete e i prodotti più tradizionali. Il ruolo delle agenzie di viaggio è fondamentale poiché la Polonia è una destinazione estremamente versatile, ma proprio per questo ha bisogno di essere raccontata, spiegata e costruita su misura. La consulenza delle adv è essenziale per trasformare l’interesse in un prodotto strutturato, capace di valorizzare territori meno noti, stagionalità alternative e proposte tematiche. Il nostro obiettivo è fornire agli agenti strumenti, contenuti e ispirazioni utili per vendere la Polonia non come “novità”, ma come scelta consapevole e di valore».\r

\r

All’interno dello stand polacco(pad 9, stand C16-D13) aranno presenti importanti realtà istituzionali e operatori turistici, tra cui la Regione della Bassa Slesia con Breslavia, la Regione di Malopolska con Cracovia, le città di Varsavia, Lodz e Czestochowa, la compagnia di bandiera Lot Polish Airlines e importanti DMC attivi sul mercato italiano, come Cracovia Travel, Sos Travel DMC & Tour Operator e Ivotrans Touroperator, a testimonianza di un’offerta ampia ed eterogenea, pensata per rispondere alle esigenze del mercato italiano. Durante la tre giorni di fiera, sarà presente anche il Ministro per il Turismo, Ireneusz Ras, in rappresentanza del Ministero dello Sport e del Turismo\r

\r

Il 2025 appena chiuso, in termini numerici segue la scia positiva del 2024: nei primi nove mesi dell’anno scorso gli arrivi dall’Italia hanno raggiunto quota 585.000, con 4.955.000 pernottamenti e una spesa complessiva di 340 milioni di euro. Un dato che, se confrontato con lo stesso periodo del 2024 (537.000 arrivi), evidenzia una crescita superiore al 9%, confermando il mercato italiano come uno dei più dinamici per la destinazione.","post_title":"Polonia, destinazione partner di Bit 2026: \"Meta contemporanea e dall’offerta diversificata\"","post_date":"2026-01-23T13:43:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1769175821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505677\" align=\"alignleft\" width=\"229\"] Alessandro Gandola[/caption]\r

Nuovo volo diretto da Cuneo a Sharm el Sheikh. A introdurre il collegamento charter è Baobab, che per tutti i martedì di agosto ha previsto di collegare direttamente Cuneo al Mar Rosso. L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di \"vacanza comoda\".\r

«Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa - spiega Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, parte di Th Group -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab».\r

\r

Ottimizzare i tempi\r

Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”.\r

«Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network - aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità».\r

Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia top seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia.\r

Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente.\r

","post_title":"Baobab: nuovo volo charter da Cuneo a Sharm el Sheikh","post_date":"2026-01-23T12:51:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769172673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crescita di Ota Viaggi continua, riportando nell’anno appena concluso un fatturato di quasi 89 milioni di euro, con un incremento del 4,33% rispetto al 2024. Il quinquennio post-pandemico si chiude con numeri da record: «Nel 2025 le adv hanno sottoscritto con noi 33.732 pratiche: numeri che, per la destinazione Italia sono molto, molto importanti» introduce il direttore commerciale Massimo Diana.\r

\r

Riguardo ai passeggeri del Mare Italia, aggiunge: «Siamo partiti con circa 110.000 passeggeri trasportati nel 2021, fino agli oltre 140.000 toccati nel 2025» registrando una crescita del 6,59% sul 2024 e mantenendo un valore medio pratica di 2.637 euro, in linea con il 2024.\r

\r

Core business del t.o. capitolino resta la Sardegna con 17.850 prenotazioni e un fatturato di 52,5 milioni di euro, con uno stacco da Sicilia e Puglia che chiudono il 2025 con, rispettivamente, 6.300 e 4.326 prenotazioni.\r

Risultati strabilianti\r

«I risultati sono per noi strabilianti perché questo non è stato un anno facile, il Mare Italia vive un momento di forte difficoltà» confessa il ceo Domenico Aprea. Il tour operator ha saputo intercettare la domanda dei clienti, adeguando la proposta di soggiorno rispetto agli standard della villaggistica, con formule diverse rispetto ai tradizionali 7 o 14 giorni. «La sfida sarà nel prossimo futuro, nel capire come il mercato risponderà nei prossimi anni».\r

\r

I risultati positivi, secondo il tour operator, confermano il ruolo dell’advance booking come strumento di garanzia rendendo la vacanza economicamente accessibile e più facilmente pianificabile. Nel 2025, l’advance booking ha superato i 34 milioni di euro su un fatturato complessivo di 89 milioni, crescendo progressivamente dal 2022. Il prezzo fisso si conferma una garanzia sia per le agenzie di viaggio sia per il cliente finale. Il t.o. evidenzia inoltre l’obiettivo di posizionarsi come punto di riferimento per le adv sul prodotto mare Italia, in un modello in cui la gestione resta sempre affidata direttamente alle strutture.\r

Offerta più ampia\r

L’andamento positivo coincide con l’ampliamento del catalogo per il 2026, che si apre con 104 strutture e 5 in arrivo tra Sardegna, Abruzzo e Calabria.\r

\r

Tra le novità 2026 “Io prenoto… anticipa l’estate” è la campagna di incentivazione che consente alle adv di prenotare fino al 28 febbraio 2026 con anticipo minimo al 10% e annullamento senza penali fino a 30 giorni prima della partenza e rimborso in caso di annullamento. Il tour operator continua a rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio attraverso webinar e incontri mirati, sia online sia in agenzia.\r

\r

Sul fronte delle novità tecnologiche, il cfo Mario Aprea annuncia l’integrazione dell’IA nei processi lavorativi e delle connessioni Xml, pensate per rendere i processi di lavoro tra fornitori e agenzie ancora più efficienti.\r

\r

OtaViaggi collabora principalmente con Ita Airways e Aeroitalia, e in parte con Volotea. Sul fronte operativo, è presente soprattutto a Olbia e Cagliari in Sardegna, con una minore attività ad Alghero, mentre in Sicilia il focus è su Palermo. Annunciate inoltre le date della prossima edizione di Obiettivo X, che si terrà dal 24 al 26 aprile.\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"Ota Viaggi, Domenico Aprea: «Nel 2025 una crescita strabiliante»","post_date":"2026-01-23T12:13:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769170406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà i battenti il prossimo 13 aprile, il nuovo molo del Terminal 1 dell'aeroporto di Monaco di Baviera: un edificio di 95.000 metri quadri dedicato al traffico non Schengen e destinato ad accogliere fino a sei milioni di passeggeri in più all'anno.\r

\r

Un investimento di 665 milioni di euro, finanziato con fondi propri, che illustra la strategia a lungo termine della piattaforma di Monaco, secondo hub tedesco dopo Francoforte, per intercettare la crescita del traffico intercontinentale.\r

\r

Lunga circa 360 metri, il nuovo pier si estende sul lato ovest dei parcheggi degli aerei e si integra con l'attuale modulo Arrivi B, che diventa l'accesso centrale dell'edificio. Il molo potrà gestire contemporaneamente fino a 12 aeromobili a corto e medio raggio o sei aerei di grandi dimensioni, distribuendo i flussi di passeggeri su sei livelli, di cui tre interamente dedicati alle aree di partenza e di arrivo.\r

\r

“Con il nostro nuovo molo, stiamo realizzando un investimento mirato nella capacità di sviluppo futuro del nostro aeroporto”, sottolinea Jost Lammers, direttore generale dell'aeroporto di Monaco. “Il molo non solo rafforza le nostre capacità, ma stabilisce anche nuovi standard di qualità, efficienza e comfort per i passeggeri, in particolare sul traffico non Schengen”.\r

\r

L'inaugurazione ufficiale avrà luogo il 13 aprile, mentre il passaggio operativo avverrà a partire dal 21 aprile: circa 40 compagnie che operano verso destinazioni non Schengen dal Terminal 1 trasferiranno i propri passeggeri attraverso il nuovo molo. Ciò dovrebbe consentire di alleggerire i moduli esistenti, progettati all'inizio degli anni '90 e ormai ritenuti poco adatti alla crescita e all'attuale segmentazione del traffico.\r

\r

L'ampliamento del Terminal 1 riequilibra inoltre la ripartizione dei flussi tra questo terminal, storicamente più “punto a punto”, e il Terminal 2, gestito in collaborazione con Lufthansa e orientato ai collegamenti del gruppo Star Alliance. Con l'aumento dei voli a lungo raggio dei vettori del Golfo e nordamericani, Monaco consolida così la sua posizione di hub intercontinentale complementare a Francoforte all'interno della rete tedesca.","post_title":"Monaco di Baviera, apertura d'aprile per il nuovo molo del T1, dedicato ai voli no-Schengen","post_date":"2026-01-23T11:55:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769169345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvia la collaborazione tra Ferdeghini Comunicazione e Heymondo, insurtech società delle assicurazioni di viaggio digitali, nata nel 2017 con l’obiettivo di trasformare l’esperienza assicurativa per i viaggiatori.\r

\r

\r

\r

\r

Naturalmente Ferdeghini Comunicazione è entusiasta di affiancare Heymondo in un percorso di comunicazione volto a rafforzarne il posizionamento come punto di riferimento per un nuovo modo di intendere l’assicurazione di viaggio: semplice, flessibile e completamente digitale.\r

Grazie a un approccio 100% online, Heymondo semplifica l’intero processo assicurativo, dalla sottoscrizione con coperture personalizzabili alla gestione delle incidenze tramite un’app di assistenza in viaggio attiva 24/7. Con oltre un milione di viaggiatori assicurati nel 2024 e una presenza consolidata in mercati chiave come Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Romania e Stati Uniti, Heymondo continua a espandersi a livello globale con una visione chiara: rendere l’assicurazione di viaggio un servizio accessibile, umano e davvero pensato per chi viaggia.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ferdeghini Comunicazione: nuova collaborazione con Heymondo","post_date":"2026-01-23T10:26:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1769163979000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta una nuova interpretazione della Owner’s Residence grazie a una collaborazione esclusiva con Patricia Urquiola. Inaugurata a bordo di Explora III nell’estate 2026 e di Explora IV nel 2027, questa collaborazione introduce uhttps://www.travelquotidiano.com/tour_operator/explora-journeys-al-via-il-programma-di-inviti-explora-club/tqid-504045na seconda Owner’s Residence su ciascuna nave, riflettendo una visione condivisa di moderno vivere sul mare. Conosciuta per la sua visione inconfondibile, Patricia Urquiola porta la sua prospettiva distintiva per la prima volta su Explora III. In partenza per un Mediterranean Prelude Journey il 24 luglio, per il viaggio inaugurale da Barcellona a Lisbona il 3 agosto e per itinerari verso nuove destinazioni nel Nord Europa, in Islanda e Groenlandia più avanti nell’anno, Explora III è la prima nave di Explora Journeys a offrire due Owner’s Residences.\r

Le Owner's Residence\r

Posizionate a poppa sui ponti 7 e 8, le Owner’s Residences sono le abitazioni più grandi ed esclusive disponibili a bordo di Explora III. Ognuna offre 280 metri quadrati di spazi sapientemente progettati, di cui 125 metri quadrati dedicati a una spettacolare terrazza che si estende sull’intera larghezza della nave. La Owner’s Residence firmata Patricia Urquiola è situata sul ponte 7 e si apre su viste ininterrotte sulla scia della nave, creando una connessione costante con l’oceano. Con ampie vetrate che incorniciano il mare, l’interno di 155 metri quadrati comprende un soggiorno con zona pranzo e una camera da letto con bagno en suite.\r

\r

«Il lavoro di Patricia Urquiola riflette una sensibilità allineata con Explora Journeys - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Lei è consapevole di come un design attento possa evocare emozioni e come il giusto equilibrio tra luce, texture e forma possa infondere immediatamente una sensazione di benessere. Questo è centrale nel nostro Ocean State of Mind, che invita gli ospiti a rallentare e a sentirsi profondamente connessi all’ambiente circostante. Nella Owner’s Residence, Patricia Urquiola ha tradotto questa filosofia in spazi generosi, equilibrati e profondamente in sintonia con il mare».\r

\r

«Ho immaginato la Owner’s Residence come uno spazio da vivere con il corpo tanto quanto con gli occhi, dove texture e materiali creano un senso di protezione pur rimanendo aperti al movimento del mare. Per me si tratta di creare un senso di appartenenza sull’acqua. Il progetto è cresciuto attraverso un rapporto di lunga data basato sulla fiducia e su un dialogo continuo con la famiglia Aponte, e questo progetto ne è il riflesso» ha aggiunto Patricia Urquiola.\r

\r

La residenza può ospitare fino a quattro adulti se collegata a una Ocean Terrace Suite e offre il servizio di maggiordomo privato, di un residence manager dedicato e del suo team, che si prendono cura di ogni dettaglio con la massima discrezione.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys ridisegna la Owner's Residence con Patricia Urquiola","post_date":"2026-01-23T09:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769161485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air aggiunge una nuova destinazione al network da Venezia: Craiova, in Romania, che sarà collegata al Marco Polo dal prossimo 23 maggio, con due voli settimanali, il martedì e il sabato.\r

Un ulteriore tassello di crescita dopo l'arrivo lo scorso dicembre del terzo Airbus A321neo basato a Venezia: Craiova si affianca alle 19 destinazioni in tutta Europa raggiungibili dalla città lagunare, mete chiave come Atene, Barcellona, Londra, Madrid e Tel Aviv. Nel 2025, Wizz Air ha registrato a Venezia oltre 4000 voli e una crescita dei passeggeri del 45,5%, mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,7%. \r

\"Venezia è una delle nostre basi in Italia ed è uno scalo fondamentale per la nostra crescita nel paese. Celebrare questa nuova rotta insieme ai nostri partner di Save conferma la solidità di una collaborazione che mira a offrire collegamenti sempre più convenienti e attrattivi per i nostri passeggeri veneti” - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, - “L'arrivo del terzo aeromobile in Laguna è stata la prova tangibile del nostro impegno a lungo termine nel Nord-Est: una risorsa che ci ha permesso di ampliare il network e contribuire allo sviluppo dell’economia locale\".\r

“Il nuovo volo Venezia–Craiova rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Marco Polo e testimonia la solidità della collaborazione con Wizz Air” – ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save – “L’arrivo del terzo aeromobile basato a Venezia ha rafforzato una strategia comune orientata allo sviluppo del territorio, ampliando l’offerta di collegamenti internazionali a beneficio dei passeggeri e del sistema economico veneto. Il nuovo collegamento va ad integrare l’offerta di voli diretti verso l’Europa centro-orientale, favorendo scambi culturali, turistici ed economici, confermando la centralità di Venezia nel network in espansione della compagnia.”","post_title":"Wizz Air aprirà il 23 maggio la nuova rotta da Venezia a Craiova","post_date":"2026-01-23T08:52:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769158356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La 20ª edizione di FITUR TechY ha aperto ieri a FITUR 2026 a Madrid, riaffermando il suo ruolo di principale forum su innovazione, sostenibilità e tecnologia applicata al turismo.\r

\r

Tecnologia al servizio delle persone e della leadership\r

Organizzata da FITUR in partnership con l’Hotel Technology Institute (ITH), la sezione specializzata si svolge sotto lo slogan From Robot to Ally, una chiara dichiarazione d’intenti volta a mettere la tecnologia al servizio delle persone e della leadership. La sessione inaugurale ha visto il saluto istituzionale di Fede Fuster, presidente di ITH, seguito dal forum TechY Business, che ha analizzato come l’innovazione tecnologica stia trasformando la gestione alberghiera e i processi decisionali strategici.\r

\r

Revenue advertising e intelligenza artificiale nell’hospitality\r

I dibattiti si sono focalizzati sulle soluzioni hi-tech, trasformazione del business e leadership come motori chiave dell’hotellerie di oggi e di domani. Le applicazioni pratiche della tecnologia sono state al centro dell’attenzione con sessioni dedicate al Revenue Advertising e all’intelligenza artificiale nell’ospitalità. Sono state analizzate le soluzioni di IA già in uso e quelle destinate a diventare essenziali entro il 2026, con un focus su efficienza, personalizzazione e processi decisionali basati sui dati.\r

\r

Mobilità sostenibile al forum TechYdestino\r

La sostenibilità è stata un altro pilastro del programma, con una sessione dedicata alla mobilità sostenibile. Il forum TechYdestino ha chiuso la giornata con un approfondimento sulla governance del turismo nell’era dell’intelligenza artificiale, ponendo l’accento su dati, trasparenza e gestione etica, mentre TechYfuturo si è concentrato su come spazi, esperienze e modelli di gestione evolveranno con l’automazione. FITUR TechY è sostenuto dal Grupo Cooperativo Cajamar come main sponsor, con Orange Empresas come technology partner ed Enovam come energy partner.\r

\r

La 4ª edizione di FITUR Sports\r

Accanto a TechY, ha preso il via anche la quarta edizione di FITUR Sports, consolidando il suo ruolo di punto di incontro internazionale per i professionisti del turismo sportivo. Organizzata da IFEMA MADRID in collaborazione con AFYDAD, la sezione è dedicata agli sport outdoor, allo sport competitivo, ai grandi eventi sportivi e allo Sports Business Travel. I fondi europei sono stati evidenziati come strumento chiave per diversificare l’offerta turistica e rafforzare le economie locali, con esempi che spaziano dal turismo nautico a Lanzarote e Vigo al turismo montano e d’avventura in America Latina.\r

\r

La 5ª edizione di FITUR Woman\r

Si è svolta nella giornata inaugurale anche la quinta edizione di FITUR Woman, che ha sottolineato l’importanza della diversità e del talento femminile nei processi decisionali del turismo. Organizzato in collaborazione con Women Leading Tourism e con il supporto di Discover Puerto Rico, il forum ha analizzato il turismo come motore di empowerment economico, affrontando temi come le disuguaglianze, il divario retributivo di genere, la precarietà lavorativa e la rappresentanza femminile nei ruoli di leadership. Il dibattito ha toccato anche il contesto attuale e le sfide che il turismo dovrà affrontare nel 2026, rafforzando il ruolo degli investimenti e dell’empowerment economico a livello regionale.\r

Nel loro insieme, FITUR TechY, FITUR Sports e FITUR Woman hanno offerto una visione completa del futuro del turismo: innovativo, inclusivo e fortemente centrato sulle persone.","post_title":"TechY, sport e donne delineano il futuro del turismo a FITUR 2026","post_date":"2026-01-22T16:09:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1769098196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolto presso l’Ambasciata della Repubblica Slovacca evento “Discover Slovakia - Nuove opportunità di partnership nei settori del Green Building e del Turismo Sostenibile”, un appuntamento dedicato al rafforzamento delle relazioni economiche e istituzionali e alla promozione delle eccellenze slovacche in ambiti strategici per lo sviluppo sostenibile.\r

L’iniziativa ha preso avvio con una sessione di apertura caratterizzata da interventi del mondo istituzionale, che hanno sottolineato l’impegno della Repubblica Slovacca nel promuovere modelli di crescita innovativi, sostenibili e aperti alla cooperazione internazionale. Nel corso della presentazione è intervenuto anche Richard Raši, presidente del Parlamento della Repubblica Slovacca, che ha ribadito l’importanza del dialogo e delle partnership internazionali per lo sviluppo economico sostenibile del Paese.\r

A seguire, il programma si è articolato in due panel tematici: il primo è stato dedicato al Green Building, con approfondimenti sulle opportunità di collaborazione nel settore dell’edilizia sostenibile, dell’innovazione tecnologica e dell’efficienza energetica.\r

Il secondo panel ha avuto come focus il turismo sostenibile, con la presentazione ufficiale di Slovakia Travel e gli interventi delle associazioni regionali slovacche, che hanno illustrato l’offerta turistica del Paese, valorizzando territori, natura, cultura e modelli di sviluppo attenti all’ambiente e alle comunità locali.\r

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di networking e confronto, confermando il ruolo della Slovacchia come partner affidabile e dinamico nei settori chiave della sostenibilità e dell’innovazione.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Discover Slovakia: nuove opportunità di partnership fra Green Building e turismo sostenibile","post_date":"2026-01-22T13:07:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769087274000]}]}}