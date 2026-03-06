Msc: tutti i passeggeri italiani della nave Euribia ritornano oggi Entro la giornata di oggi, tutti i passeggeri italiani presenti a bordo di Msc Euribia verranno rimpatriati, ad eccezione di 13 passeggeri che si prevede rientreranno tra domani e domenica. Lo rende noto la compagnia che in una nota ringrazia sentitamente, per la proficua collaborazione prestata e per il grande lavoro svolto, il ministero degli affari esteri e la sua Unità di crisi, l’Ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, il Console generale a Dubai, Edoardo Napoli, l’Enac e tutte le altre istituzioni e persone coinvolte nell’operazione di rimpatrio degli ospiti italiani presenti a bordo di MSC Euribia a Dubai. Intanto, i primi crocieristi italiani da sei notti fermi al porto di Dubai sulla Msc Euribia, che dovevano partire ieri pomeriggio sono partiti stamattina. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509025" align="alignleft" width="300"] Santiago de Compostela[/caption] Gomo Viaggi, tour operator attivo da oltre 20 anni nel trasporto passeggeri per la Croazia dai porti di Pesaro e Cesenatico con destinazione Lussino, Novalja e Rovigno, amplia il raggio d'azione. Dopo un'esperienza effettuata direttamente, il t.o. ha deciso infatti di proporre i Cammini di Santiago, itinerari dal forte impatto emozionale in un contesto naturalistico unico. I cammini Sono diversi i motivi per i quali si può percorrere il cammino: culturale, religioso, sportivo. Ogni viaggiatore può trovare unammotivazione personale per camminare fino alla “Plaza de Obradoiro” di Santiago, punto di arrivo di tutti i cammini, dove è situata la cattedrale del Santo e si ritira la sospirata “Compostela” che certifica l’avvenuto percorso. Oltre ai cammini classici (francese, inglese, portoghese, primitivo, del nord), Gomo Viaggi propone un percorso personalizzato, all'interno del quale ognuno potrà scegliere la durata, il chilometraggio totale (almeno 100 km per ottenere la Compostela) e il chilometraggio giornaliero, alloggiando in ostelli e hotel di varie categorie. Questo permette a chiunque di affrontare un'esperienza unica e memorabile. Gomo Viaggi ha costruito alcuni pacchetti comprensivi di volo, trasferimenti e cammini, tutti descritti sul sito www.icamminidisantiago.com [post_title] => Gomo Viaggi amplia l'offerta con i Cammini di Santiago [post_date] => 2026-03-06T14:40:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772808037000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BeOnd segnala la disponibilità di posti sulla rotta tra le Maldive e Milano Malpensa, nei voli programmati per i prossimi 10 e 11 marzo 2026. La compagnia aerea ha infatti aggiunto alcuni voli tra le Maldive e l'Europa, che opereranno a partire dal 7 marzo, per agevolare i viaggi di rientro dall'oceano Indiano dei passeggeri i cui itinerari di viaggio sono stati interessati da modifiche e cancellazioni a causa del conflitto in corso in Iran. I voli sono ora disponibili per la prenotazione tramite tutti i canali Gds. Lo schedule prevede partenza il 10 marzo da Malè alle 9.30 con arrivo ad Ashgabat International Airport (Turkmenistan) alle 15.50; decollo alle 16.35 e atterraggio a Malpensa alle 18.50. La seconda opzione prevede partenza sempre il 10 marzo da Malè, ma alle 19.50 e arrivo ad Ashgabat alle 05.15; decollo successivo alle 06.00 e arrivo a Milano alle 12.05 del giorno successivo (11 marzo). BeOnd segnala che «I posti sono limitati e la disponibilità potrebbe variare. I voli saranno operati secondo rotte approvate in coordinamento con le autorità aeronautiche competenti. Gli orari potrebbero subire modifiche in base all'evoluzione delle condizioni. Si consiglia ai passeggeri che viaggiano entro le prossime 48 ore di verificare lo stato del proprio volo prima della partenza su flybeond.com/flightstatus/. [post_title] => BeOnd: disponibilità posti sui voli di supporto dalle Maldive a Milano Malpensa [post_date] => 2026-03-06T13:55:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772805320000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Entro la giornata di oggi, tutti i passeggeri italiani presenti a bordo di Msc Euribia verranno rimpatriati, ad eccezione di 13 passeggeri che si prevede rientreranno tra domani e domenica. Lo rende noto la compagnia che in una nota ringrazia sentitamente, per la proficua collaborazione prestata e per il grande lavoro svolto, il ministero degli affari esteri e la sua Unità di crisi, l’Ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, il Console generale a Dubai, Edoardo Napoli, l’Enac e tutte le altre istituzioni e persone coinvolte nell’operazione di rimpatrio degli ospiti italiani presenti a bordo di MSC Euribia a Dubai. Intanto, i primi crocieristi italiani da sei notti fermi al porto di Dubai sulla Msc Euribia, che dovevano partire ieri pomeriggio sono partiti stamattina. [post_title] => Msc: tutti i passeggeri italiani della nave Euribia ritornano oggi [post_date] => 2026-03-06T13:52:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772805158000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Capitolo Riviera è il primo 5 stelle lusso di Genova. A pochi chilometri dal centro cittadino, è situato a Genova Nervi, caratteristico quartiere che conserva ancora oggi l’autentica atmosfera ligure, con case color pastello, un piccolo porticciolo e scorci tipici sul mare. Nervi è conosciuto per la bellissima passeggiata a mare Anita Garibaldi, per i suoi Parchi, estesi su oltre 9 ettari di giardini storici, che uniscono natura e arte grazie alle ville e ai musei che ospitano collezioni prestigiose. Nell’arco di meno di un chilometro quadrato è possibile visitare la Galleria d’Arte Moderna, le Raccolte Frugone, la Wolfsoniana e il Museo Giannettino Luxoro. Per le festività pasquali, Capitolo Riviera propone un’esperienza gastronomica che celebra la stagionalità e i sapori del territorio. Lo chef Giovanni Astolfoni cura personalmente l’orto dell’hotel, dove coltiva erbe aromatiche e prodotti stagionali, che arrivano freschissimi in cucina. Il ristorante interno all’hotel offre bellissime terrazze nel giardino circostante dominato da alberi secolari. La cucina interpreta la tradizione con eleganza contemporanea, valorizzando materie prime locali e ingredienti freschi di stagione. Gli ospiti inoltre possono rilassarsi nella piscina riscaldata, fruibile sia nella parte interna sia in quella esterna, per un’esperienza di benessere completa indipendentemente dalla temperatura esterna. Dall’hotel è possibile raggiungere in pochi minuti il centro di Genova, oppure il Tigullio e le Cinque Terre. Capitolo Riviera offre 37 camere di cui 3 suite, 2 junior suite e 3 signature room. A completamento 24 camere Premium con terrazzo e 5 camere Deluxe. Una moderna cucina, attrezzata con le tecnologie più all’avanguardia, si apre sulla zona ristorante diventando un elemento di forte impatto visivo e funzionale. Ogni spazio ristorativo, in particolare il ristorante “Botanico” e il lounge bar “Liquido” è aperto tutti i giorni dell’anno, sia per gli ospiti residenti dell’hotel sia per gli esterni. L’ampia scelta di piatti propone ricette della tradizione, con proposte di mare e di terra, rivisitate in chiave moderna dallo Chef che ha effettuato una selezione accurata delle migliori materie prime dando precedenza a piccoli fornitori locali. Frutta e verdura, ma anche carni e uova, vengono selezionati da agricoltori dell’entroterra ligure, seguendo metodi naturali e i ritmi delle stagioni. Concludono la proposta culinaria i deliziosi dessert della pasticceria. Accompagna il menù, una ricca carta dei vini che include le migliori etichette italiane ed estere. L’hotel è stato dotato di servizi esclusivi come una spa all’avanguardia, la spa Onde, con idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, doccia emozionale e zona relax, una piscina interna ed esterna con idromassaggio, due sale trattamenti ed infine una palestra con attrezzature Technogym professional per i più sportivi. [post_title] => Capitolo Riviera Genova Nervi, vacanze primaverili 5 stelle lusso [post_date] => 2026-03-06T11:05:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772795123000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un numero limitato di voli verso le principali città del mondo: Emirates ed Etihad Airways nella giornata di oggi, 6 marzo, hanno programmato alcuni collegamenti dai rispettivi hub del Golfo. Lo spazio aereo in Medio Oriente resta infatti ancora chiuso a causa dei timori legati al lancio di missili e droni da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran: per questo le autorità hanno organizzato voli charter e assicurato posti su voli commerciali limitati per evacuare decine di migliaia di persone. Etihad spiega oggi in una nota che «riprenderà un operativo di voli limitato dal 6 al 19 marzo. I voli opereranno da e per Abu Dhabi e circa 70 destinazioni, tra cui Londra, Parigi, Francoforte, Delhi, Milano Malpensa, New York, Roma, Toronto e Tel Aviv. Secondo quanto riferisce Reuters citando i dati di Flightradar24, ieri, 5 marzo, il traffico all'aeroporto di Dubai, normalmente il più trafficato al mondo, era quasi raddoppiato rispetto a mercoledì, ma rimaneva solo al 25% circa dei livelli normali. Giovedì sera Emirates ha dichiarato che avrebbe operato un operativo di voli ridotto verso 82 destinazioni, tra cui Londra, Sydney, Singapore e New York, fino a nuovo avviso, e che i passeggeri in transito a Dubai sarebbero stati accettati solo se il loro volo in coincidenza fosse stato operativo. Le operazioni limitate negli hub mediorientali hanno colpito in modo particolarmente duro i viaggiatori sulle rotte dall'Europa alla regione Asia-Pacifico. Secondo i dati Cirium, Emirates, Qatar Airways ed Etihad trasportano complessivamente circa un terzo dei passeggeri dall'Europa all'Asia e oltre la metà di tutti i passeggeri dall'Europa all'Australia, alla Nuova Zelanda e alle vicine isole del Pacifico. Intanto, l'hub di Doha in Qatar rimane chiuso, anche se ha organizzato un numero limitato di voli di soccorso dall'Oman e dall'Arabia Saudita. Malaysia Airlines ha dichiarato che aggiungerà voli extra da Kuala Lumpur a Londra e Parigi da venerdì a domenica per supportare i viaggiatori in difficoltà, mentre SriLankan Airlines ha dichiarato che domenica opererà un volo aggiuntivo tra Colombo e Londra. [post_title] => Medio Oriente: Emirates ed Etihad riprendono un numero limitato di voli [post_date] => 2026-03-06T10:09:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772791744000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha accolto con favore una serie di vittorie in tribunale a Bologna e Bari che hanno annullato tre sanzioni Enac risalenti al 2022. In ciascun caso, i tribunali italiani hanno stabilito che le relative cancellazioni dei voli erano causate da circostanze eccezionali - tra cui ritardi del controllo del traffico aereo (Atc), chiusure aeroportuali, bird strike e uno sciopero Enac - e pertanto non era dovuta alcuna compensazione ai passeggeri ai sensi del Regolamento Ue. Nonostante questi casi di circostanze eccezionali, «Enac - evidenzia una nota della low cost irlandese - ha erroneamente imposto tre sanzioni separate per un totale di oltre 71 mila euro, costringendo Ryanair a pagare anticipatamente (per evitare gli interessi di mora in attesa della sentenza). Tutti e tre i provvedimenti sono ora stati annullati e il tribunale ha ordinato che tali sanzioni debbano essere rimborsate da Enac a Ryanair». «Queste tre sentenze dei tribunali confermano ancora una volta quanto il Regolamento Ue ha sempre chiarito: le compagnie aeree non sono responsabili del pagamento di compensazioni quando le cancellazioni sono causate da circostanze eccezionali come ritardi Atc, chiusure aeroportuali, bird strike o scioperi da parte di fornitori di servizi terzi - ha commentato il clo del vettore, Juliusz Komorek - I ripetuti ma illegittimi tentativi di Enac di imporre sanzioni illegittime in casi in cui non è dovuta alcuna compensazione erano del tutto ingiustificati". [post_title] => Ryanair incassa in tribunale il rimborso di «tre sanzioni illegittime Enac, del 2022» [post_date] => 2026-03-06T09:17:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772788620000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Dubai Department of Economy and Tourism prende posizione in merito al soggiorno dei clienti che non hanno potuto rientrare nei paesi d'origine nei tempi previsti per via della cancellazione del volo a seguito del conflitto in Medio Oriente. «La sicurezza e il benessere dei cittadini, dei residenti e dei visitatori sono la massima priorità degli Emirati Arabi Uniti - si legge nella nota ufficiale diffusa dal dipartimento del turismo di Dubai -. Il governo degli Uae sta monitorando attentamente gli sviluppi e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione. La situazione nel Paese è stabile e i servizi pubblici continuano a funzionare. Le autorità competenti stanno coordinando attentamente e monitorando costantemente gli sviluppi per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. Le operazioni di volo stanno gradualmente riprendendo. Emirates e FlyDubai hanno confermato che i servizi saranno ripristinati in modo graduale. I visitatori e i partner sono invitati a consultare i canali ufficiali del governo degli Uae e le compagnie aeree interessate per informazioni e aggiornamenti». La policy alberghiera «Nell'ambito dei consolidati protocolli di intervento stabiliti da Dubai, sono state attuate misure in tutto il settore del turismo e dell'ospitalità. Agli hotel è stato chiesto di supportare gli ospiti interessati facilitando la proroga dei soggiorni alle condizioni di prenotazione esistenti. In questo contesto, il Dubai Department of Economy and Tourism sta lavorando a stretto contatto con i partner turistici e i fornitori per supportare i visitatori e garantire con continuità la sicurezza, la stabilità e il funzionamento dei servizi in tutta la città. Dubai ha una comprovata esperienza nella gestione di periodi di crisi globale con agilità e coordinamento, dando priorità all’assistenza dei cittadini, dei residenti e dei visitatori, mantenendo elevati standard di qualità del servizio. Questo approccio integrato tra partner governativi e del settore privato consente alla città di rispondere in modo rapido ed efficace» [post_title] => Dubai, il Det: «Proroga dei soggiorni in hotel alle stesse condizioni di prenotazione» [post_date] => 2026-03-05T13:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772716502000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Mapo Travel interviene sull'assistenza garantita ai passeggeri in viaggio in Medio Oriente. La nota del t.o. In una nota, il tour operator ricorda che «Mapo Travel ha attivato fin da subito tutti gli strumenti operativi per essere vicino ai clienti in viaggio nelle zone colpite dal conflitto in Medio Oriente. Tutti i clienti e le agenzie di viaggio sono assistiti sia dal numero di emergenza a disposizione dei clienti in viaggio che dagli uffici di Bari e Torino. L’assistenza di Mapo Travel è operativa 24h/24. Il tour operator è a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto». [post_title] => Mapo Travel: assistenza h24 ai clienti in Medio Oriente [post_date] => 2026-03-05T12:52:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772715136000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parola d'ordine qualità, a tutto tondo: Widiyanti Putri Wardhana, ministro del turismo della Repubblica di Indonesia, traccia andamento e priorità del settore in occasione della partecipazione all'Itb di Berlino. «Il trend è positivo: l'anno scorso abbiamo accolto complessivamente 15,39 milioni di turisti internazionali, per una crescita del 10,8% rispetto al 2024. E di questi, oltre il 70% proveniva da 15 differenti mercati di origine, a conferma del fatto che le strategie di marketing per la promozione del turismo attuate sono ben mirate. «Inoltre, da gennaio a dicembre, abbiamo registrato 1,2 miliardi di viaggi turistici interni, con una crescita del 17,55%. Abbiamo una forza lavoro nel settore turistico di 25,9 milioni di persone». Tutto ciò si traduce in un contributo positivo all'economia del Paese: «Il contributo del turismo al Pil è compreso tra il 3,97 e il 4,8% circa». La ministra sottolinea come «La nostra trasformazione è orientata verso un turismo di qualità. Sì, puntiamo ancora a numeri di arrivi soddisfacenti per rimanere competitivi a livello globale, ma desideriamo anche visitatori di alto valore, in modo che le nostre destinazioni e strutture di livello mondiale rimangano accessibili ai viaggiatori con un forte potere d'acquisto. «Il nostro turismo sta andando oltre la destinazione per concentrarsi su esperienze di valore come la gastronomia, il benessere e il mare, che sono al centro dei nostri programmi di turismo di qualità». L'Indonesia Tourism Outlook 2025-2026 identifica infatti sei tendenze chiave che plasmano le preferenze di viaggio globali: natura e avventura, turismo eco-compatibile, cucina e gastronomia, immersione culturale, turismo del benessere e bleisure. «Ogni anno organizziamo eventi di richiamo come Wonderful Indonesia Gastronomy e Wonderful Indonesia Wellness, per presentare ai turisti internazionali quanto siano originali e uniche le proposte indonesiane legate a gastronomia e benessere». L'impegno è anche quello volto a promuovere il Paese nella sua totalità : «L'Indonesia è un paese grande, basti pensare che abbiamo più di 17.000 isole e invece, generalmente, tutti identificano l'Indonesia con Bali. Ma noi abbiamo almeno altre 10 località di pari appeal (quelle note come le '10 nuove Bali', ndr). Tra queste, Sumatra con le Riau Islands (Bintan), Giava con Mount Bromo e Borobudur; le Sulawesi con Manado; e vicino Bali c'è Lombok. E ancora, Morotai (North Maluku) e Raja Ampat». Al fianco delle numerose località da scoprire ci sono anche «oltre 1.300 gruppi etnici diversi: insomma, ogni angolo del Paese racconta una storia diversa, ricca di cultura e tradizione». Tra le priorità del governo c'è «sicuramente quella legata alla sicurezza nel turismo. Stiamo formando attivamente la forza lavoro nel settore turistico, in particolare le guide turistiche, sugli standard di sicurezza, in modo che possano essere più agili e assertivi su questo argomento quando affiancano i turisti, oltre a fornire il primo soccorso quando necessario». Il mercato premium In questo quadro, particolare attenzione viene riservata anche al mercato premium, «Un segmento dove spicca il ruolo del bacino europeo e, naturalmente di quello italiano. Nel 2025 abbiamo accolto circa 140.000 turisti italiani, con una durata media del soggiorno di circa 13 giorni e una spesa media di circa 2.000 dollari Usa. Quindi riteniamo che i turisti italiani siano molto importanti per noi». Ampio risalto, infine, al tema della sostenibilità: «L'Indonesia è molto attenta alla sostenibilità e il presidente ha appena lanciato un movimento chiamato Indonesia Asri, che significa 'Indonesia pulita, sicura e sostenibile'. E l'ecosistema del turismo, dalle persone, ai villaggi, all'industria alberghiera, è tenuto a preservare la destinazione trattando i rifiuti alla fonte, rendendola pulita e adottando pratiche sostenibili». [post_title] => L'Indonesia investe sul turismo di qualità, con esperienze premium fra gastronomia e benessere [post_date] => 2026-03-05T11:49:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772711366000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "msc tutti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2915,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509025\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Santiago de Compostela[/caption]\r

\r

Gomo Viaggi, tour operator attivo da oltre 20 anni nel trasporto passeggeri per la Croazia dai porti di Pesaro e Cesenatico con destinazione Lussino, Novalja e Rovigno, amplia il raggio d'azione. Dopo un'esperienza effettuata direttamente, il t.o. ha deciso infatti di proporre i Cammini di Santiago, itinerari dal forte impatto emozionale in un contesto naturalistico unico.\r

I cammini\r

Sono diversi i motivi per i quali si può percorrere il cammino: culturale, religioso, sportivo. Ogni viaggiatore può trovare unammotivazione personale per camminare fino alla “Plaza de Obradoiro” di Santiago, punto di arrivo di tutti i cammini, dove è situata la cattedrale del Santo e si ritira la sospirata “Compostela” che certifica l’avvenuto percorso.\r

\r

Oltre ai cammini classici (francese, inglese, portoghese, primitivo, del nord), Gomo Viaggi propone un percorso personalizzato, all'interno del quale ognuno potrà scegliere la durata, il chilometraggio totale (almeno 100 km per ottenere la Compostela) e il chilometraggio giornaliero, alloggiando in ostelli e hotel di varie categorie. Questo permette a chiunque di affrontare un'esperienza unica e memorabile.\r

\r

Gomo Viaggi ha costruito alcuni pacchetti comprensivi di volo, trasferimenti e cammini, tutti descritti sul sito www.icamminidisantiago.com","post_title":"Gomo Viaggi amplia l'offerta con i Cammini di Santiago","post_date":"2026-03-06T14:40:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772808037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BeOnd segnala la disponibilità di posti sulla rotta tra le Maldive e Milano Malpensa, nei voli programmati per i prossimi 10 e 11 marzo 2026. La compagnia aerea ha infatti aggiunto alcuni voli tra le Maldive e l'Europa, che opereranno a partire dal 7 marzo, per agevolare i viaggi di rientro dall'oceano Indiano dei passeggeri i cui itinerari di viaggio sono stati interessati da modifiche e cancellazioni a causa del conflitto in corso in Iran.\r

\r

I voli sono ora disponibili per la prenotazione tramite tutti i canali Gds.\r

\r

Lo schedule prevede partenza il 10 marzo da Malè alle 9.30 con arrivo ad Ashgabat International Airport (Turkmenistan) alle 15.50; decollo alle 16.35 e atterraggio a Malpensa alle 18.50.\r

\r

La seconda opzione prevede partenza sempre il 10 marzo da Malè, ma alle 19.50 e arrivo ad Ashgabat alle 05.15; decollo successivo alle 06.00 e arrivo a Milano alle 12.05 del giorno successivo (11 marzo).\r

\r

BeOnd segnala che «I posti sono limitati e la disponibilità potrebbe variare. I voli saranno operati secondo rotte approvate in coordinamento con le autorità aeronautiche competenti. Gli orari potrebbero subire modifiche in base all'evoluzione delle condizioni.\r

\r

Si consiglia ai passeggeri che viaggiano entro le prossime 48 ore di verificare lo stato del proprio volo prima della partenza su flybeond.com/flightstatus/.\r

\r

","post_title":"BeOnd: disponibilità posti sui voli di supporto dalle Maldive a Milano Malpensa","post_date":"2026-03-06T13:55:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772805320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Entro la giornata di oggi, tutti i passeggeri italiani presenti a bordo di Msc Euribia verranno rimpatriati, ad eccezione di 13 passeggeri che si prevede rientreranno tra domani e domenica.\r

\r

Lo rende noto la compagnia che in una nota ringrazia sentitamente, per la proficua collaborazione prestata e per il grande lavoro svolto, il ministero degli affari esteri e la sua Unità di crisi, l’Ambasciatore italiano ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, il Console generale a Dubai, Edoardo Napoli, l’Enac e tutte le altre istituzioni e persone coinvolte nell’operazione di rimpatrio degli ospiti italiani presenti a bordo di MSC Euribia a Dubai.\r

\r

Intanto, i primi crocieristi italiani da sei notti fermi al porto di Dubai sulla Msc Euribia, che dovevano partire ieri pomeriggio sono partiti stamattina.","post_title":"Msc: tutti i passeggeri italiani della nave Euribia ritornano oggi","post_date":"2026-03-06T13:52:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772805158000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Capitolo Riviera è il primo 5 stelle lusso di Genova. A pochi chilometri dal centro cittadino, è situato a Genova Nervi, caratteristico quartiere che conserva ancora oggi l’autentica atmosfera ligure, con case color pastello, un piccolo porticciolo e scorci tipici sul mare.\r

\r

Nervi è conosciuto per la bellissima passeggiata a mare Anita Garibaldi, per i suoi Parchi, estesi su oltre 9 ettari di giardini storici, che uniscono natura e arte grazie alle ville e ai musei che ospitano collezioni prestigiose. Nell’arco di meno di un chilometro quadrato è possibile visitare la Galleria d’Arte Moderna, le Raccolte Frugone, la Wolfsoniana e il Museo Giannettino Luxoro.\r

\r

Per le festività pasquali, Capitolo Riviera propone un’esperienza gastronomica che celebra la stagionalità e i sapori del territorio. Lo chef Giovanni Astolfoni cura personalmente l’orto dell’hotel, dove coltiva erbe aromatiche e prodotti stagionali, che arrivano freschissimi in cucina. Il ristorante interno all’hotel offre bellissime terrazze nel giardino circostante dominato da alberi secolari. La cucina interpreta la tradizione con eleganza contemporanea, valorizzando materie prime locali e ingredienti freschi di stagione.\r

\r

Gli ospiti inoltre possono rilassarsi nella piscina riscaldata, fruibile sia nella parte interna sia in quella esterna, per un’esperienza di benessere completa indipendentemente dalla temperatura esterna.\r

\r

Dall’hotel è possibile raggiungere in pochi minuti il centro di Genova, oppure il Tigullio e le Cinque Terre.\r

\r

Capitolo Riviera offre 37 camere di cui 3 suite, 2 junior suite e 3 signature room. A completamento 24 camere Premium con terrazzo e 5 camere Deluxe.\r

\r

Una moderna cucina, attrezzata con le tecnologie più all’avanguardia, si apre sulla zona ristorante diventando un elemento di forte impatto visivo e funzionale. Ogni spazio ristorativo, in particolare il ristorante “Botanico” e il lounge bar “Liquido” è aperto tutti i giorni dell’anno, sia per gli ospiti residenti dell’hotel sia per gli esterni. L’ampia scelta di piatti propone ricette della tradizione, con proposte di mare e di terra, rivisitate in chiave moderna dallo Chef che ha effettuato una selezione accurata delle migliori materie prime dando precedenza a piccoli fornitori locali. Frutta e verdura, ma anche carni e uova, vengono selezionati da agricoltori dell’entroterra ligure, seguendo metodi naturali e i ritmi delle stagioni. Concludono la proposta culinaria i deliziosi dessert della pasticceria. Accompagna il menù, una ricca carta dei vini che include le migliori etichette italiane ed estere.\r

\r

L’hotel è stato dotato di servizi esclusivi come una spa all’avanguardia, la spa Onde, con idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, doccia emozionale e zona relax, una piscina interna ed esterna con idromassaggio, due sale trattamenti ed infine una palestra con attrezzature Technogym professional per i più sportivi.\r

\r

","post_title":"Capitolo Riviera Genova Nervi, vacanze primaverili 5 stelle lusso","post_date":"2026-03-06T11:05:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772795123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un numero limitato di voli verso le principali città del mondo: Emirates ed Etihad Airways nella giornata di oggi, 6 marzo, hanno programmato alcuni collegamenti dai rispettivi hub del Golfo.\r

\r

Lo spazio aereo in Medio Oriente resta infatti ancora chiuso a causa dei timori legati al lancio di missili e droni da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran: per questo le autorità hanno organizzato voli charter e assicurato posti su voli commerciali limitati per evacuare decine di migliaia di persone.\r

\r

Etihad spiega oggi in una nota che «riprenderà un operativo di voli limitato dal 6 al 19 marzo. I voli opereranno da e per Abu Dhabi e circa 70 destinazioni, tra cui Londra, Parigi, Francoforte, Delhi, Milano Malpensa, New York, Roma, Toronto e Tel Aviv.\r

\r

Secondo quanto riferisce Reuters citando i dati di Flightradar24, ieri, 5 marzo, il traffico all'aeroporto di Dubai, normalmente il più trafficato al mondo, era quasi raddoppiato rispetto a mercoledì, ma rimaneva solo al 25% circa dei livelli normali.\r

\r

Giovedì sera Emirates ha dichiarato che avrebbe operato un operativo di voli ridotto verso 82 destinazioni, tra cui Londra, Sydney, Singapore e New York, fino a nuovo avviso, e che i passeggeri in transito a Dubai sarebbero stati accettati solo se il loro volo in coincidenza fosse stato operativo.\r

\r

Le operazioni limitate negli hub mediorientali hanno colpito in modo particolarmente duro i viaggiatori sulle rotte dall'Europa alla regione Asia-Pacifico. Secondo i dati Cirium, Emirates, Qatar Airways ed Etihad trasportano complessivamente circa un terzo dei passeggeri dall'Europa all'Asia e oltre la metà di tutti i passeggeri dall'Europa all'Australia, alla Nuova Zelanda e alle vicine isole del Pacifico.\r

\r

Intanto, l'hub di Doha in Qatar rimane chiuso, anche se ha organizzato un numero limitato di voli di soccorso dall'Oman e dall'Arabia Saudita.\r

Malaysia Airlines ha dichiarato che aggiungerà voli extra da Kuala Lumpur a Londra e Parigi da venerdì a domenica per supportare i viaggiatori in difficoltà, mentre SriLankan Airlines ha dichiarato che domenica opererà un volo aggiuntivo tra Colombo e Londra.","post_title":"Medio Oriente: Emirates ed Etihad riprendono un numero limitato di voli","post_date":"2026-03-06T10:09:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1772791744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha accolto con favore una serie di vittorie in tribunale a Bologna e Bari che hanno annullato tre sanzioni Enac risalenti al 2022. In ciascun caso, i tribunali italiani hanno stabilito che le relative cancellazioni dei voli erano causate da circostanze eccezionali - tra cui ritardi del controllo del traffico aereo (Atc), chiusure aeroportuali, bird strike e uno sciopero Enac - e pertanto non era dovuta alcuna compensazione ai passeggeri ai sensi del Regolamento Ue.\r

\r

Nonostante questi casi di circostanze eccezionali, «Enac - evidenzia una nota della low cost irlandese - ha erroneamente imposto tre sanzioni separate per un totale di oltre 71 mila euro, costringendo Ryanair a pagare anticipatamente (per evitare gli interessi di mora in attesa della sentenza). Tutti e tre i provvedimenti sono ora stati annullati e il tribunale ha ordinato che tali sanzioni debbano essere rimborsate da Enac a Ryanair».\r

\r

«Queste tre sentenze dei tribunali confermano ancora una volta quanto il Regolamento Ue ha sempre chiarito: le compagnie aeree non sono responsabili del pagamento di compensazioni quando le cancellazioni sono causate da circostanze eccezionali come ritardi Atc, chiusure aeroportuali, bird strike o scioperi da parte di fornitori di servizi terzi - ha commentato il clo del vettore, Juliusz Komorek - I ripetuti ma illegittimi tentativi di Enac di imporre sanzioni illegittime in casi in cui non è dovuta alcuna compensazione erano del tutto ingiustificati\".","post_title":"Ryanair incassa in tribunale il rimborso di «tre sanzioni illegittime Enac, del 2022»","post_date":"2026-03-06T09:17:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772788620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Dubai Department of Economy and Tourism prende posizione in merito al soggiorno dei clienti che non hanno potuto rientrare nei paesi d'origine nei tempi previsti per via della cancellazione del volo a seguito del conflitto in Medio Oriente.\r

«La sicurezza e il benessere dei cittadini, dei residenti e dei visitatori sono la massima priorità degli Emirati Arabi Uniti - si legge nella nota ufficiale diffusa dal dipartimento del turismo di Dubai -. Il governo degli Uae sta monitorando attentamente gli sviluppi e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione. La situazione nel Paese è stabile e i servizi pubblici continuano a funzionare. Le autorità competenti stanno coordinando attentamente e monitorando costantemente gli sviluppi per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.\r

Le operazioni di volo stanno gradualmente riprendendo. Emirates e FlyDubai hanno confermato che i servizi saranno ripristinati in modo graduale. I visitatori e i partner sono invitati a consultare i canali ufficiali del governo degli Uae e le compagnie aeree interessate per informazioni e aggiornamenti».\r

\r

La policy alberghiera\r

«Nell'ambito dei consolidati protocolli di intervento stabiliti da Dubai, sono state attuate misure in tutto il settore del turismo e dell'ospitalità. Agli hotel è stato chiesto di supportare gli ospiti interessati facilitando la proroga dei soggiorni alle condizioni di prenotazione esistenti. In questo contesto, il Dubai Department of Economy and Tourism sta lavorando a stretto contatto con i partner turistici e i fornitori per supportare i visitatori e garantire con continuità la sicurezza, la stabilità e il funzionamento dei servizi in tutta la città. Dubai ha una comprovata esperienza nella gestione di periodi di crisi globale con agilità e coordinamento, dando priorità all’assistenza dei cittadini, dei residenti e dei visitatori, mantenendo elevati standard di qualità del servizio. Questo approccio integrato tra partner governativi e del settore privato consente alla città di rispondere in modo rapido ed efficace»","post_title":"Dubai, il Det: «Proroga dei soggiorni in hotel alle stesse condizioni di prenotazione»","post_date":"2026-03-05T13:15:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772716502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Mapo Travel interviene sull'assistenza garantita ai passeggeri in viaggio in Medio Oriente.\r

La nota del t.o.\r

In una nota, il tour operator ricorda che «Mapo Travel ha attivato fin da subito tutti gli strumenti operativi per essere vicino ai clienti in viaggio nelle zone colpite dal conflitto in Medio Oriente. Tutti i clienti e le agenzie di viaggio sono assistiti sia dal numero di emergenza a disposizione dei clienti in viaggio che dagli uffici di Bari e Torino. L’assistenza di Mapo Travel è operativa 24h/24. Il tour operator è a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto».","post_title":"Mapo Travel: assistenza h24 ai clienti in Medio Oriente","post_date":"2026-03-05T12:52:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772715136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parola d'ordine qualità, a tutto tondo: Widiyanti Putri Wardhana, ministro del turismo della Repubblica di Indonesia, traccia andamento e priorità del settore in occasione della partecipazione all'Itb di Berlino.\r

\r

«Il trend è positivo: l'anno scorso abbiamo accolto complessivamente 15,39 milioni di turisti internazionali, per una crescita del 10,8% rispetto al 2024. E di questi, oltre il 70% proveniva da 15 differenti mercati di origine, a conferma del fatto che le strategie di marketing per la promozione del turismo attuate sono ben mirate.\r

\r

«Inoltre, da gennaio a dicembre, abbiamo registrato 1,2 miliardi di viaggi turistici interni, con una crescita del 17,55%. Abbiamo una forza lavoro nel settore turistico di 25,9 milioni di persone». Tutto ciò si traduce in un contributo positivo all'economia del Paese: «Il contributo del turismo al Pil è compreso tra il 3,97 e il 4,8% circa».\r

\r

La ministra sottolinea come «La nostra trasformazione è orientata verso un turismo di qualità. Sì, puntiamo ancora a numeri di arrivi soddisfacenti per rimanere competitivi a livello globale, ma desideriamo anche visitatori di alto valore, in modo che le nostre destinazioni e strutture di livello mondiale rimangano accessibili ai viaggiatori con un forte potere d'acquisto.\r

\r

«Il nostro turismo sta andando oltre la destinazione per concentrarsi su esperienze di valore come la gastronomia, il benessere e il mare, che sono al centro dei nostri programmi di turismo di qualità».\r

\r

L'Indonesia Tourism Outlook 2025-2026 identifica infatti sei tendenze chiave che plasmano le preferenze di viaggio globali: natura e avventura, turismo eco-compatibile, cucina e gastronomia, immersione culturale, turismo del benessere e bleisure. «Ogni anno organizziamo eventi di richiamo come Wonderful Indonesia Gastronomy e Wonderful Indonesia Wellness, per presentare ai turisti internazionali quanto siano originali e uniche le proposte indonesiane legate a gastronomia e benessere». \r

\r

L'impegno è anche quello volto a promuovere il Paese nella sua totalità : «L'Indonesia è un paese grande, basti pensare che abbiamo più di 17.000 isole e invece, generalmente, tutti identificano l'Indonesia con Bali. Ma noi abbiamo almeno altre 10 località di pari appeal (quelle note come le '10 nuove Bali', ndr). Tra queste, Sumatra con le Riau Islands (Bintan), Giava con Mount Bromo e Borobudur; le Sulawesi con Manado; e vicino Bali c'è Lombok. E ancora, Morotai (North Maluku) e Raja Ampat». Al fianco delle numerose località da scoprire ci sono anche «oltre 1.300 gruppi etnici diversi: insomma, ogni angolo del Paese racconta una storia diversa, ricca di cultura e tradizione».\r

\r

Tra le priorità del governo c'è «sicuramente quella legata alla sicurezza nel turismo. Stiamo formando attivamente la forza lavoro nel settore turistico, in particolare le guide turistiche, sugli standard di sicurezza, in modo che possano essere più agili e assertivi su questo argomento quando affiancano i turisti, oltre a fornire il primo soccorso quando necessario».\r

\r

\r

Il mercato premium\r

In questo quadro, particolare attenzione viene riservata anche al mercato premium, «Un segmento dove spicca il ruolo del bacino europeo e, naturalmente di quello italiano. Nel 2025 abbiamo accolto circa 140.000 turisti italiani, con una durata media del soggiorno di circa 13 giorni e una spesa media di circa 2.000 dollari Usa. Quindi riteniamo che i turisti italiani siano molto importanti per noi». \r

\r

Ampio risalto, infine, al tema della sostenibilità: «L'Indonesia è molto attenta alla sostenibilità e il presidente ha appena lanciato un movimento chiamato Indonesia Asri, che significa 'Indonesia pulita, sicura e sostenibile'. E l'ecosistema del turismo, dalle persone, ai villaggi, all'industria alberghiera, è tenuto a preservare la destinazione trattando i rifiuti alla fonte, rendendola pulita e adottando pratiche sostenibili».","post_title":"L'Indonesia investe sul turismo di qualità, con esperienze premium fra gastronomia e benessere","post_date":"2026-03-05T11:49:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1772711366000]}]}}