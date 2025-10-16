Heymondo Business piace agli adv: «Riscontro oltre le aspettative» «Le agenzie di viaggio necessitavano di semplificazione e di una tecnologia al passo con i tempi»: Miguel de Alvarado, business development manager di Heymondo, sintetizza mission e obiettivi di crescita della insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali in Italia, a ridosso del lancio della nuova piattaforma dedicata al trade. «In un mondo spesso ‘grigio’ come quello delle assicurazioni, la piattaforma b2b di Heymondo porta con sè massima trasparenza unita alla facilità di utilizzo: con pochissimi click l’agente di viaggio è in grado di stipulare polizze e gestire eventuali comunicazioni dei sinistri. Non solo, quello che viene proposto è un prodotto personalizzabile ed estremamente modulabile in base alle esigenze del cliente». Alla base del lancio, «un significativo investimento da parte della società in tecnologia e in assistenza, che ha portato anche all’apertura di una sede a Milano, con customer care dedicato». Con un 2024 chiuso a livello globale con 40 milioni di euro di premi assicurativi, «per il 2025 il nostro obiettivo punta al milione di viaggiatori assicurati, andando a sfiorare i 70 milioni di euro di premi, con l’Italia che copre il 35% del volume globale della compagnia». Il primo riscontro all’attivazione di Heymondo Business, «in occasione dell’ultimo Ttg di Rimini è stato oltremodo positivo. Ma i nostri appuntamenti con gli adv sono appena iniziati: parteciperemo ad alcuni Travel Open Day in località del Nord Italia, alla Bit 2026 e in parallelo continueremo a visitare le agenzie direttamente sul territorio, a cominciare da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, per poi andare oltre». Il lancio del canale b2b in Italia, darà ulteriore impulso alla crescita di Heymondo, che punta a un incremento annuo superiore al 60%. Condividi

