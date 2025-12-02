Leolandia punta sugli strumenti educativi per la crescita dei bambini Intrattenere e divertire, promuovendo al contempo strumenti educativi funzionali alla crescita emotiva dei bambini e consigli indirizzati ai genitori, affinché possano accompagnare con la giusta consapevolezza i progressi dei loro piccoli: da sempre in prima linea nell’accoglienza delle famiglie, il parco a tema Leolandia presta grande attenzione alla selezione dei contenuti rivolti ai propri ospiti. Un esempio tra i più significativi è la storica presenza al parco di Bing, personaggio della serie animata che, oltre a rappresentare un fenomeno internazionale dell’intrattenimento per bambini in età prescolare è riconosciuto dagli esperti dell’infanzia come modello positivo per la sua capacità di riflettere il mondo interiore dei più piccoli e prepararli al grande viaggio della vita. Progetto collettivo Un ruolo, questo, valorizzato recentemente dalla campagna “Essere pronti alla vita… È una cosa da Bing!”, realizzata con l’avvallo di psicologi, pedagogisti, educatori e operatori sociali. La campagna ha identificato una selezione di episodi della serie mettendo in luce come, attraverso le sue peripezie, Bing aiuti i bambini a riconoscere emozioni primarie quali sorpresa, frustrazione, entusiasmo e tristezza, inserendole in esperienze quotidiane comprensibili e autentiche. In questo modo, i piccoli spettatori imparano, tra le altre cose, a rialzarsi dopo una caduta, fare nuove amicizie, accettare il distacco o chiedere scusa. Il contributo di Leolandia al progetto si concretizza nella promozione degli episodi alla fine degli appuntamenti live giornalieri dedicati a Bing e Flop, nei quali i bambini ripercorrono insieme ai loro beniamini le avventure vissute al parco, tra giostre, sorprese e scoperte. A ciò si aggiunge un’attivazione social dedicata alla diffusione del messaggio, fondato sul connubio tra divertimento e qualità educativa. Giuseppe Ira, Presidente Leolandia, dichiara: “Siamo consapevoli del valore del tempo libero trascorso in famiglia, per questo puntiamo alla qualità: il nostro obiettivo è offrire esperienze che vadano oltre il semplice incontro con un personaggio o il divertimento fine a sé stesso, trasformandole in vere occasioni di crescita, all’interno di un luogo che da anni pone la famiglia al centro della propria identità”. Condividi

