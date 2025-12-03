Nuovo slancio del turismo lungo la Via della Seta fra Asia centrale e Caucaso meridionale Asia Centrale e Caucaso meridionale protagoniste di una crescita turistica significativa: i dati più recenti presentati in occasione della 30a Fiera Internazionale del Turismo di Tashkent, ripresi da Euronews, mostrano che il settore sta registrando un’accelerazione ben superiore ai livelli pre-pandemia, trainato da nuovi collegamenti aerei, dallo sviluppo del turismo outdoor, dall’artigianato e dal rapido aumento degli strumenti di pianificazione basati sull’intelligenza artificiale. I rappresentanti di oltre 40 paesi si sono riuniti a Tashkent per tre giorni di negoziati b2b, forum di settore, realizzando una rara panoramica multinazionale di come l’economia turistica della Via della Seta si stia ricostruendo. Uno degli indicatori più significativi è quello che giunge dall’Uzbekistan, dove gli arrivi dall’estero sono passati da poco più di 2 milioni nel 2017 a oltre 10 milioni nel 2024.

E, come affermano gli operatori turisti, questo cifra quintuplicata riflette la crescita a beneficio degli itinerari di viaggio multinazionali piuttosto che i brevi soggiorni in una sola destinazione. Uno dei fattori principali alla base di questo aumento è il miglioramento della mobilità aerea: il corridoio Azerbaijan-Uzbekistan ne è uno degli esempi più evidenti, con due voli giornalieri tra i due Paesi e sono stati aggiunti voli bisettimanali tra Samarcanda e Baku. Da nota poi come, al di fuori delle grandi città, le regioni si stiano sempre più adeguando per rispondere alla crescente domanda di ecoturismo: la regione di Namangan, in Uzbekistan, sta mappando i suoi distretti montuosi come Pop, Chust, Kosonsoy e Chortoq per costruire percorsi strutturati per il turismo d’avventura e per quello speleologico. Condividi

