Anacapri: in aprile il debutto del boutique hotel Casa Caprile Una nuova lussuosa villa boutique si aggiungerà al panorama alberghiero di Capri (nella foto) nell’aprile 2026 con l’apertura di Casa Caprile, una residenza ottocentesca restaurata situata ad Anacapri. Immersa in 10.000 metri quadrati di giardini mediterranei, la proprietà offre un rifugio lontano dalle affollate zone turistiche di Capri, pur rimanendo profondamente radicata nel patrimonio culturale dell’isola. La villa Casa Caprile, come riporta TraveDailyNews, occupa parte dell’ex residenza reale della regina Vittoria di Svezia ad Anacapri ed è stata ripensata come una seconda casa per gli ospiti in cerca di tranquillità e privacy. Il progetto è guidato da Gabriella Russo, nota per il suo lungo coinvolgimento con JK Place Capri. Riflettendo sulla vision che ha guidato il restyling, Russo ha affermato: «Questo progetto è profondamente legato ad Anacapri e al suo patrimonio culturale. Situata fuori dai sentieri battuti, Casa Caprile si propone di accogliere viaggiatori in cerca di qualcosa di più di una sistemazione di lusso. Vuole essere una casa dove gli ospiti possono rifugiarsi in ampi giardini con meticolosa attenzione ai dettagli». Distribuita su due piani, la villa dispone di 12 camere dal design personalizzato, che spaziano da accoglienti spazi con vista sul villaggio a camere fronte mare, junior suite con terrazza privata e suite selezionate con piccole piscine private. L’architetto Antonio Girardi ha curato il restauro, fondendo la raffinatezza contemporanea con il carattere storico della proprietà. Gli interni presentano tonalità avorio in contrasto con accenti rossi, legni selezionati, piastrelle in cotto, intonaco dipinto a mano e illuminazione personalizzata in ottone e ceramica. I tessuti di Pierre Frey e Schumacher aggiungono consistenza e raffinatezza. Al centro della tenuta si trova una grande piscina esterna immersa nel verde. La piscina utilizza un sistema di purificazione al magnesio, un’alternativa delicata al cloro, ed è riscaldata tutto l’anno e rinfrescata nei mesi più caldi. Il soggiorno principale, che si apre direttamente sui giardini, è un rilassante spazio conviviale.. Il ristorante di Casa Caprile è immerso nella tranquillità dei giardini e abbraccia la filosofia “dal produttore al consumatore” ispirata alla tradizione napoletana e caprese. Lo chef crea cene personalizzate chiedendo ogni giorno agli ospiti cosa desiderano mangiare, a base di ingredienti freschi e di stagione. Il menù soddisfa un’ampia gamma di esigenze alimentari, comprese opzioni senza glutine e multicereali. Il CC Bar, situato nel cuore dei giardini, offre cocktail, tisane e momenti di tranquillità. Per migliorare l’esperienza degli ospiti, Casa Caprile offrirà percorsi di trekking guidati attraverso i paesaggi naturali e storici di Anacapri; esperienze turistiche tra i luoghi di interesse culturale di Capri; trasferimenti privati ​​da e per l’aeroporto internazionale di Napoli. Inizialmente aperta come residenza stagionale, Casa Caprile punta a rimanere aperta tutto l’anno. Russo ha aggiunto: «Sono originario di Anacapri e non vedo l’ora di aprire le porte di Casa Caprile e offrire ai nostri ospiti l’opportunità di scoprire la vera Dolce Vita, non solo d’estate ma soprattutto fuori stagione, quando i veri amanti di Capri vengono a trovarci». Condividi

La struttura ospita la spa e il centro wellness più grandi della città, distribuiti su 1.700 metri quadrati, e mette a disposizione tre piscine, un Kids Club e un ventaglio di servizi personalizzati. L’offerta gastronomica comprende cinque spazi d’eccezione: tre ristoranti di alta cucina, un Club e un bar dedicato ai cicchetti veneziani, oltre a tre bar concepiti per accompagnare i diversi momenti della giornata.\r

\r

«L’apertura delle prenotazioni rappresenta una tappa fondamentale di questa straordinaria avventura. Non vediamo l’ora di svelare questo luogo unico e di condividere la nostra visione dell’art de vivre Airelles in una città tanto ispirante quanto Venezia» commenta Anne-Laure Ollagnon, ceo di Airelles.","post_title":"Airelles Palladio apre le prenotazioni in attesa dell'inaugurazione","post_date":"2025-12-02T09:24:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764667459000]}]}}