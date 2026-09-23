Grimaldi Group premiato da Confindustria per l’impegno nella formazione Bollino per l’Alternanza di qualità a Grimaldi Group: per il nono anno consecutivo l’azienda riceve il riconoscimento assegnato da Confindustria alle imprese che si distinguono per l’impegno nella formazione dei giovani e nella costruzione di un dialogo concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro. «Il Bollino per l’Alternanza di qualità conferito da Confindustria premia il nostro impegno per le nuove generazioni: da sempre crediamo nei giovani e investiamo nella loro crescita professionale, con un approccio orientato allo sviluppo di competenze trasversali che possono favorire la loro formazione e il loro ingresso nel mondo del lavoro – ha dichiarato Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Con grande soddisfazione registriamo negli ultimi anni un crescente entusiasmo dei ragazzi italiani per le professioni del mare, per le opportunità che queste offrono e per i valori a cui si ispirano». Grimaldi Educa Grimaldi Educa è il progetto in cui il gruppo ha riunito tutte le iniziative di formazione rivolte ai giovani. Fulcro dell’iniziativa sono i percorsi di formazione scuola-lavoro pensati per gli studenti di tutti gli indirizzi, con un’attenzione particolare agli istituti nautici, alberghieri, turistici e professionali. I percorsi coniugano formazione teorica ed esperienza pratica a bordo delle navi, con programmi modulati in base alle esigenze dei singoli istituti. Completa il progetto una ricca offerta di eventi didattici in navigazione, che consentono a tanti giovani di imparare divertendosi, e i classici viaggi di istruzione in Sicilia, Sardegna, Spagna e Grecia con le proposte complete di Grimaldi Lines Tour Operator che prevedono la traversata marittima, il soggiorno in hotel e le visite ai siti di interesse. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522514 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean Group e Sandals Resorts hanno annunciato oggi la firma di un accordo per una partnership nel settore dei resort "all-inclusive", che prevede un investimento del 50% da parte di Royal Caribbean Group. In pratica Royal acquisisce il 50% di Sandals. L'investimento è di 3 miliardi di dollari. [caption id="attachment_518743" align="alignleft" width="168"] Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group[/caption] Forte dell'esperienza ultra-quarantennale di Sandals e Beaches Resorts nell'ospitalità caraibica, la joint venture creerà nuove opportunità per la crescita dei resort, ampliando al contempo la gamma di esperienze offerte dalla piattaforma di vacanze di Royal Caribbean Group. Partnership La partnership unisce due delle realtà più impoirtanti del settore turistico, coniugando la competenza di Sandals e Beaches nei resort all-inclusive con la piattaforma di vacanze di Royal Caribbean Group, che comprende marchi leader del settore – Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Silversea – oltre a un portafoglio di destinazioni private, una nuova offerta di crociere fluviali e un programma fedeltà all'avanguardia. Unite da una storia comune nei Caraibi e dall'amore per le rispettive comunità, le due aziende offriranno ai viaggiatori una proposta senza pari che spazia tra crociere, destinazioni private ed esperienze nei resort, rispondendo alle esigenze degli ospiti in molteplici occasioni di vacanza e consolidando la propria leadership indiscussa nel turismo caraibico. [post_title] => Royal Caribbean Group acquisisce il 50% di Sandals Resort [post_date] => 2026-09-23T12:54:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790168044000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500575" align="alignleft" width="300"] Francesca Marino[/caption] Bollino per l’Alternanza di qualità a Grimaldi Group: per il nono anno consecutivo l'azienda riceve il riconoscimento assegnato da Confindustria alle imprese che si distinguono per l’impegno nella formazione dei giovani e nella costruzione di un dialogo concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro. «Il Bollino per l’Alternanza di qualità conferito da Confindustria premia il nostro impegno per le nuove generazioni: da sempre crediamo nei giovani e investiamo nella loro crescita professionale, con un approccio orientato allo sviluppo di competenze trasversali che possono favorire la loro formazione e il loro ingresso nel mondo del lavoro – ha dichiarato Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Con grande soddisfazione registriamo negli ultimi anni un crescente entusiasmo dei ragazzi italiani per le professioni del mare, per le opportunità che queste offrono e per i valori a cui si ispirano». Grimaldi Educa Grimaldi Educa è il progetto in cui il gruppo ha riunito tutte le iniziative di formazione rivolte ai giovani. Fulcro dell’iniziativa sono i percorsi di formazione scuola-lavoro pensati per gli studenti di tutti gli indirizzi, con un’attenzione particolare agli istituti nautici, alberghieri, turistici e professionali. I percorsi coniugano formazione teorica ed esperienza pratica a bordo delle navi, con programmi modulati in base alle esigenze dei singoli istituti. Completa il progetto una ricca offerta di eventi didattici in navigazione, che consentono a tanti giovani di imparare divertendosi, e i classici viaggi di istruzione in Sicilia, Sardegna, Spagna e Grecia con le proposte complete di Grimaldi Lines Tour Operator che prevedono la traversata marittima, il soggiorno in hotel e le visite ai siti di interesse. [post_title] => Grimaldi Group premiato da Confindustria per l'impegno nella formazione [post_date] => 2026-09-23T12:51:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790167897000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il caro energia torna a rappresentare un fattore di vulnerabilità per l’economia italiana. Secondo l’analisi realizzata da Confcommercio con il Cer, a settembre 2026 il Prezzo unico nazionale dell’elettricità è aumentato del 73,3% rispetto alla media del 2025 e del 271,1% rispetto al periodo pre-pandemico. Il divario con gli altri principali Paesi dell’eurozona resta significativo: l’Italia paga l’elettricità 65,3 euro/MWh in più della Germania, 67,2 euro in più della Spagna e 69,4 euro in più della Francia. Particolarmente esposte sono commercio, turismo e ristorazione. Nel secondo semestre 2026 il maggior consumo elettrico, legato anche alla climatizzazione estiva, e i prezzi più elevati potrebbero generare oltre un miliardo di euro di costi aggiuntivi per le bollette: 494 milioni per i negozi, 207 milioni per i ristoranti, 164 milioni per gli alberghi, 111 milioni per i bar e 50 milioni per la grande distribuzione. Dipendenza dal gas Alla base dello svantaggio pesa la forte dipendenza dal gas: nel 2025 il 43,7% dell’elettricità italiana è stato prodotto da impianti a gas, contro il 18,2% della Spagna, il 17,6% della Germania e il 3,2% della Francia. Nonostante le rinnovabili abbiano raggiunto il 50% della produzione nazionale, Italia, Spagna e Germania presentano quote differenti. Il meccanismo marginale di formazione dei prezzi fa inoltre sì che il costo del gas continui a incidere fortemente sul prezzo finale dell'elettricità. [post_title] => L'Italia nella morsa del caro energia. Il turismo fra i settori più colpiti [post_date] => 2026-09-23T10:43:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790160188000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I cinque i resort del gruppo Sun Siyam alle Maldive - Siyam World, Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Olhuveli, Sun Siyam Iru Veli e Sun Siyam Vilu Reef - hanno ottenuto la certificazione Green Globe per la sostenibilità. Il riconoscimento certifica l'impegno del gruppo nell'adottare pratiche più responsabili nella gestione quotidiana dei resort, dalla riduzione dei consumi e dei rifiuti alla tutela dell'ecosistema marino, dal coinvolgimento delle comunità locali alla salvaguardia della cultura maldiviana. La certificazione Green Globe valuta le strutture ricettive sulla base di 44 criteri fondamentali e oltre 400 indicatori, suddivisi in quattro aree: gestione sostenibile, responsabilità sociale ed economica, patrimonio culturale e tutela ambientale. La certificazione è sottoposta a verifica con rinnovo annuale. Per Sun Siyam, il riconoscimento arriva al termine di un percorso che negli ultimi anni ha portato la sostenibilità sempre più al centro delle attività del gruppo attraverso Sun Siyam Care, il programma dedicato alla responsabilità ambientale e sociale. Le iniziative attuate da Sun Siyam Cares riguardano la riduzione dei consumi di energia e acqua, della plastica e dello spreco alimentare, la tutela della biodiversità, il sostegno alle comunità locali, la creazione di opportunità per i cittadini maldiviani e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Accanto alla certificazione Green Globe, i resort Sun Siyam hanno ricevuto altri importanti riconoscimenti. Durante Travel Trade Maldives Award 2026, Sun Siyam Vilu Reef è stato premiato come Best House Reef resort, grazie alla sua barriera corallina a pochi passi dalla spiaggia. Sun Siyam Iru Veli è stato premiato come Best Wedding Destination: punto di forza l’offerta di cerimonie modellate su misura e tra i servizi premium pensati per le coppie. Infine, Sun Siyam Iru Fushi è arrivato al secondo posto in classifica come Best Family Resort alle Maldive, secondo Travel + Leisure Asia Pacific 2006, che ha premiato la filosofia del resort di relax consapevole e riscoperta dei ritmi naturali dell'isola e naturalmente i punti di forza per le famiglie: le Signature Experiences come la caccia al tesoro e le sistemazioni di lusso ideate per accogliere al meglio i nuclei familiari, unite a una rinomata proposta culinaria e di benessere per tutti. [post_title] => Sun Siyam: certificazione Green Globe per tutti i resort del gruppo [post_date] => 2026-09-23T09:36:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790156172000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quasi 100 professioniste e professionisti del turismo hanno partecipato a Roma alla terza edizione di Women Who Won, inserita nel programma della Rome Future Week e preceduta da una tavola rotonda dedicata a “Talenti e futuro del turismo”, che ha messo a confronto alcune protagoniste del settore sui cambiamenti che stanno interessando l’industria turistica e congressuale. A confrontarsi sul palco sono state Daniela Ballarini, project manager Women Who Won e CEO di Palazzi Connessi, Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy and South-East Europe, Marta Grelli, founder e ceo di Travelin', Domenico Palladino, direttore responsabile di QualityTravel.it, che ha promosso l'evento, Ester Tamasi, direttrice Italia di Malta Tourism Authority. Dieci le donne premiate in questa edizione: Paola Baldacci, corporate communication manager di Gruppo Bluvacanze, per la categoria 'comunicazione'; Stefania Filippone, managing director e travel lead di Accenture, per la categoria 'tecnologia'; Antonella Ferrari, direttrice reti network, ed Elena Carlino, general manager growth & partnerships, entrambe di Gruppo Gattinoni, rispettivamente per la categoria 'turismo organizzato' e per la categoria 'business travel'; Valeria Rebasti, international marketing director di Volotea, per la categoria 'trasporti'; Vanesa Di Martino Creide, responsabile promozione turistica dell'Ambasciata Argentina, per la categoria 'destinazioni estere'; Tiziana Magrì, ceo e co-founder di WeWelcome, per la categoria 'destinazioni italiane'; Daniela Baldelli, sales and marketing area director di Omnia Hotels, per la categoria 'MICE'; Carmela Lerede, ceo e founder di Lady Property, per la categoria 'hospitality extralberghiera'; Alessandra Ravasi, PR e hotel development manager di Playhotel Next, per la categoria 'hospitality alberghiera'. «Il dato che ci interessa maggiormente è la crescita della community - ha commentato Palladino - Le 2.472 persone che hanno partecipato alla votazione e la presenza di quasi 100 partecipanti all’evento di Roma ci dicono che esiste un interesse concreto a incontrarsi e costruire relazioni professionali intorno a questi temi. Per questo vogliamo far evolvere Women Who Won oltre l’appuntamento annuale del premio, organizzando durante l’anno altri momenti di incontro e confronto dedicati alla community». Women Who Won 2026 è stato realizzato con il supporto di ITA Airways, in qualità di Gold Partner e di Gruppo Gattinoni, MSC Crociere, OTA Viaggi, Turespaña – Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma e Vivere di Turismo Festival come Silver Partner. [post_title] => Women Who Won 2026: premiate a Roma le 10 donne che hanno fatto la differenza nel turismo [post_date] => 2026-09-22T13:23:55+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790083435000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina hotels & resorts scende in pista con gli Open Days 2027, un calendario di appuntamenti dedicati a chi desidera conoscere da vicino le opportunità di inserimento all’interno della realtà alberghiera sarda. Gli Open Days 2027 si rivolgono sia a professionisti con esperienza nel settore turistico-alberghiero, sia a giovani talenti che desiderano intraprendere un’esperienza nel mondo dell’ospitalità in una realtà moderna e integrata nel territorio. Ai World Travel Awards, dal 2021 al 2025 Delphina hotels & resorts è stata premiata gruppo alberghiero indipendente più green al mondo e migliore gruppo alberghiero italiano. «L’ospitalità autentica mediterranea in luoghi unici – sottolinea Marco Muntoni, amministratore delegato – è da sempre la nostra mission. Crediamo che il piacere sincero dell’accoglienza, unito a competenze e attenzione per ospiti e colleghi, sia fondamentale per offrire esperienze personalizzate e memorabili. Per questo siamo sensibili alla formazione e alla valorizzazione umana e professionale dei nostri collaboratori». Il gruppo è un’eccellenza riconosciuta nell’ospitalità sostenibile. Ha ottenuto la certificazione internazionale Green Key in tutti gli hotel e resort grazie al rispetto di 130 criteri di responsabilità e dal 2014 rispetta un protocollo interno denominato “We are green”. La certificazione è un riconoscimento che comprende anche aspetti sociali e relativi ai collaboratori. Un impegno che Delphina traduce concretamente in attività del dipartimento delle risorse umane come programmi di onboarding, attività formative a vari livelli coordinate da training manager, affiancamenti con figure senior, monitoraggi periodici di gradimento e canali riservati di ascolto attivo. Il calendario La partecipazione agli Open Days 2027 è libera. La registrazione è consigliata, da effettuare su jobs.delphina.it. Resort & spa Le Dune, Badesi – 26 settembre 2026 dalle 10,30 alle 17. Resort Valle dell’Erica Thalasso & spa, Santa Teresa Gallura – 5 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. Hotel Marinedda Thalasso & spa e hotel Relax Torreruja Thalasso & spa, Isola Rossa – 6 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. Park Hotel & spa Cala di Lepre, Palau – 8 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. Resort Cala di Falco, Cannigione – 15 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. Hotel Capo d’Orso Thalasso & spa, Palau – 17 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17. [post_title] => Delphina hotels ricerca talenti: al via gli Open Days 2027 [post_date] => 2026-09-22T10:05:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790071532000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eva Air incentiva i voli da Milano Malpensa per il Giappone, via Taipei, in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese. Tra il 19 settembre e il 20 dicembre 2026, nel corso di tutti i weekend compresi in questo periodo, è possibile prenotare i voli per il Giappone – verso una delle dieci destinazioni servite dai voli di Eva Air – tra il 1°gennaio e il 15 dicembre 2027, data entro la quale deve essere effettuato il ritorno. Il codice per ottenere lo sconto come i “Termini e condizioni” per l’acquisto dei voli sono reperibili su: EVA Air X JNTO Tokyo, Osaka, Fukuoka, Sendai, Sapporo, Okinawa, Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori sono le dieci destinazioni che la compagnia aerea opera con i voli da Milano via Taipei offrendo un ponte privilegiato verso una delle destinazioni più ambite per scambi culturali e turistici. “Con questa nuova promozione verso il Giappone – commenta Eric Hsueh, direttore generale della compagnia in Italia - Eva Air rafforza il proprio impegno verso il mercato italiano offrendo voli quotidiani, comodi collegamenti con Taipei, con il resto dell’Asia e, in particolare, con un paese cresciuto nelle scelte turistiche fino a diventare una destinazione top". “Questa prima collaborazione digitale con un partner importante come Eva Air ci permette di accompagnare i visitatori verso alcuni degli hub più significativi del Giappone -. ha aggiunto Ken Toyoda, direttore esecutivo per l'Italia di Jnto -. Le mete servite da Eva Air presentano al viaggiatore alcune delle destinazioni più iconiche, ma anche le bellezze meno conosciute del Paese: Aomori e Sapporo, splendide nel periodo invernale, quando il territorio si veste della magia della neve, e Fukuoka, dove le temperature più miti invitano a mescolarsi con i locali e a scoprire la cucina di stagione. La collaborazione con il vettore resta per noi fondamentale per promuovere la destinazione lungo tutto l'arco dell'anno, agevolando le prenotazioni con incentivi e scontistiche dedicati in particolare alla stagione invernale." [post_title] => Eva Air e Jnto: spinta ai viaggi verso il Giappone con un'offerta per l'intero 2027 [post_date] => 2026-09-22T09:20:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790068817000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Tenerife Experience: un viaggio sensoriale tra territorio e alta cucina”: in altre parole un invito a scoprire l’isola attraverso la sua gastronomia, la sua cultura e la ricchezza del suo patrimonio naturale. Questo il tema al centro dell'incontro che si è recentemente svolto a Milano, con la partecipazione di Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo a Milano e Console aggiunta dell’Ambasciata di Spagna in Italia, che ha sottolineato la ricchezza e la diversità di Tenerife e l’importanza di offrire al pubblico italiano una visione più ampia dell’isola, dove natura, cultura, gastronomia e lifestyle si fondono in un’identità unica e contemporanea. All'evento ha partecipato Dimple Melwani, ceo di Turismo de Tenerife, che ha illustrato le principali linee di evoluzione della destinazione e il suo impegno verso un modello turistico sempre più orientato a un rapporto autentico e profondo con l’isola. Una strategia che valorizza il patrimonio naturale e culturale di Tenerife, insieme a una gastronomia sempre più riconosciuta e a un’offerta capace di rispondere ai nuovi modi di viaggiare e di vivere una destinazione. Tenerife si racconta oggi attraverso un modo nuovo di vivere il viaggio, dove natura, cultura, gastronomia e lifestyle si incontrano in un’esperienza autentica e contemporanea. L’isola offre un patrimonio straordinariamente vario: dai paesaggi vulcanici del Teide, Patrimonio Mondiale Unesco, alla costa atlantica, fino al Parco Rurale di Anaga, Riserva della Biosfera, e al Parco Rurale di Teno, due territori di straordinaria bellezza, caratterizzati da paesaggi spettacolari, sentieri immersi nella natura, profonde gole e piccoli villaggi che conservano intatta l’identità dell’isola. A questo patrimonio naturale si aggiunge la Cueva del Viento, uno dei più importanti sistemi di grotte vulcaniche d’Europa, testimonianza della forza e della storia geologica di Tenerife. È un’isola da vivere attraverso esperienze che mettono in relazione il territorio con i suoi protagonisti: chef, vignaioli, artigiani, produttori e professionisti dell’ospitalità contribuiscono a costruire un racconto sempre più contemporaneo, senza perdere il legame con le proprie radici. A questa ricchezza si affianca un’offerta di ospitalità sempre più orientata al turismo esperienziale, tra boutique hotel, dimore storiche, resort di alta gamma e strutture dedicate al benessere. Anche la gastronomia occupa un ruolo sempre più centrale in questo percorso. Prodotti locali, tradizioni canarie e creatività contemporanea si incontrano nelle cucine di una nuova generazione di chef, dando vita a una proposta gastronomica che valorizza il territorio e ne interpreta l’evoluzione. Il risultato è una destinazione dal carattere cosmopolita ma profondamente legata alle proprie radici, ideale per chi cerca autenticità, cultura, alta gastronomia e nuove forme di lifestyle, attraverso esperienze capaci di andare oltre i luoghi più conosciuti e di raccontare Tenerife attraverso i suoi sapori, i suoi paesaggi e le sue persone. Al centro dell’esperienza, un pranzo sensoriale esclusivo firmato dallo chef Diego Schattenhofer, stella Michelin e alla guida di Taste 1973, presso l’Hotel Europe Villa Cortés. Non poteva mancare, in abbinamento, una selezione di vini di Tenerife, tra cui il Suertes del Marqués Trenzado, espressione della tecnica del “cordón trenzado” un antico sistema di coltivazione della vite in cui i lunghi tralci vengono intrecciati manualmente, creando vere e proprie “trecce” che disegnano il paesaggio della Valle de La Orotava. [post_title] => Tenerife Experience: l'isola si svela attraverso un viaggio sensoriale [post_date] => 2026-09-22T09:08:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790068083000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mille nuovi posti auto a disposizione dei passeggeri all'aeroporto di Bologna, dove è stato inaugurato il secondo blocco del parcheggio P6 Smart. La nuova apertura va a completare lo sviluppo del parcheggio multipiano, in aggiunta ai circa mille posti auto aperti al pubblico nel 2025, per una capienza totale del P6 di oltre duemila posti. Nel dettaglio, l'opera si compone di due edifici distinti ma tra loro interconnessi, Park A e Park B, distribuiti su 8 livelli (piano terra più 7 piani), per una capacità complessiva di 2.218 posti auto, di cui circa duemila destinati alle autovetture dei passeggeri e circa 200 agli stalli degli autonoleggi. I lavori, avviati nel novembre 2023, hanno raggiunto una prima tappa significativa con l'apertura del Park A nel luglio 2025, che ha messo a disposizione 1.074 posti auto. Con l'apertura del Park B si aggiungono ora ulteriori 1.144 stalli: il parcheggio P6 è una struttura moderna e funzionale, a breve distanza dal Terminal Passeggeri ed è dotata delle più evolute tecnologie per la gestione della sosta: dagli indicatori di occupazione dei singoli stalli, ai display digitali per l'informativa sui posti disponibili, ai sistemi di pagamento elettronico. L'intervento, nel suo complesso, ha portato ad un incremento di circa il 40% dei posti auto disponibili per i passeggeri del Marconi, con un investimento complessivo di circa 41 milioni di euro. "Siamo molto lieti - ha dichiarato l'ad dell'aeroporto Nazareno Ventola - di potere aprire, in anticipo rispetto ai programmi, il secondo blocco del nuovo parcheggio multipiano. Abbiamo mantenuto l'impegno verso i nostri clienti passeggeri di aumentare e migliorare l'offerta dei nostri parcheggi, con più di 1.100 nuovi posti auto a pochi minuti a piedi dal terminal. Questo risultato rappresenta un nuovo traguardo intermedio nel percorso di progressiva trasformazione del nostro aeroporto, avviata qualche anno fa e che continuerà nei prossimi anni". [post_title] => Aeroporto Bologna: oltre 1.000 nuovi posti auto per i passeggeri al P6 Smart [post_date] => 2026-09-22T09:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790067639000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grimaldi group premiato da confindustria per limpegno nella formazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2600,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522514","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean Group e Sandals Resorts hanno annunciato oggi la firma di un accordo per una partnership nel settore dei resort \"all-inclusive\", che prevede un investimento del 50% da parte di Royal Caribbean Group. In pratica Royal acquisisce il 50% di Sandals. L'investimento è di 3 miliardi di dollari.\r

\r

[caption id=\"attachment_518743\" align=\"alignleft\" width=\"168\"] Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group[/caption]\r

\r

Forte dell'esperienza ultra-quarantennale di Sandals e Beaches Resorts nell'ospitalità caraibica, la joint venture creerà nuove opportunità per la crescita dei resort, ampliando al contempo la gamma di esperienze offerte dalla piattaforma di vacanze di Royal Caribbean Group.\r

Partnership\r

La partnership unisce due delle realtà più impoirtanti del settore turistico, coniugando la competenza di Sandals e Beaches nei resort all-inclusive con la piattaforma di vacanze di Royal Caribbean Group, che comprende marchi leader del settore – Royal Caribbean, Celebrity Cruises e Silversea – oltre a un portafoglio di destinazioni private, una nuova offerta di crociere fluviali e un programma fedeltà all'avanguardia.\r

\r

Unite da una storia comune nei Caraibi e dall'amore per le rispettive comunità, le due aziende offriranno ai viaggiatori una proposta senza pari che spazia tra crociere, destinazioni private ed esperienze nei resort, rispondendo alle esigenze degli ospiti in molteplici occasioni di vacanza e consolidando la propria leadership indiscussa nel turismo caraibico.","post_title":"Royal Caribbean Group acquisisce il 50% di Sandals Resort","post_date":"2026-09-23T12:54:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790168044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

\r

Bollino per l’Alternanza di qualità a Grimaldi Group: per il nono anno consecutivo l'azienda riceve il riconoscimento assegnato da Confindustria alle imprese che si distinguono per l’impegno nella formazione dei giovani e nella costruzione di un dialogo concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro.\r

\r

«Il Bollino per l’Alternanza di qualità conferito da Confindustria premia il nostro impegno per le nuove generazioni: da sempre crediamo nei giovani e investiamo nella loro crescita professionale, con un approccio orientato allo sviluppo di competenze trasversali che possono favorire la loro formazione e il loro ingresso nel mondo del lavoro – ha dichiarato Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Con grande soddisfazione registriamo negli ultimi anni un crescente entusiasmo dei ragazzi italiani per le professioni del mare, per le opportunità che queste offrono e per i valori a cui si ispirano».\r

Grimaldi Educa\r

Grimaldi Educa è il progetto in cui il gruppo ha riunito tutte le iniziative di formazione rivolte ai giovani. Fulcro dell’iniziativa sono i percorsi di formazione scuola-lavoro pensati per gli studenti di tutti gli indirizzi, con un’attenzione particolare agli istituti nautici, alberghieri, turistici e professionali. I percorsi coniugano formazione teorica ed esperienza pratica a bordo delle navi, con programmi modulati in base alle esigenze dei singoli istituti.\r

\r

Completa il progetto una ricca offerta di eventi didattici in navigazione, che consentono a tanti giovani di imparare divertendosi, e i classici viaggi di istruzione in Sicilia, Sardegna, Spagna e Grecia con le proposte complete di Grimaldi Lines Tour Operator che prevedono la traversata marittima, il soggiorno in hotel e le visite ai siti di interesse.","post_title":"Grimaldi Group premiato da Confindustria per l'impegno nella formazione","post_date":"2026-09-23T12:51:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790167897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il caro energia torna a rappresentare un fattore di vulnerabilità per l’economia italiana. Secondo l’analisi realizzata da Confcommercio con il Cer, a settembre 2026 il Prezzo unico nazionale dell’elettricità è aumentato del 73,3% rispetto alla media del 2025 e del 271,1% rispetto al periodo pre-pandemico. Il divario con gli altri principali Paesi dell’eurozona resta significativo: l’Italia paga l’elettricità 65,3 euro/MWh in più della Germania, 67,2 euro in più della Spagna e 69,4 euro in più della Francia.\r

\r

Particolarmente esposte sono commercio, turismo e ristorazione. Nel secondo semestre 2026 il maggior consumo elettrico, legato anche alla climatizzazione estiva, e i prezzi più elevati potrebbero generare oltre un miliardo di euro di costi aggiuntivi per le bollette: 494 milioni per i negozi, 207 milioni per i ristoranti, 164 milioni per gli alberghi, 111 milioni per i bar e 50 milioni per la grande distribuzione.\r

Dipendenza dal gas\r

Alla base dello svantaggio pesa la forte dipendenza dal gas: nel 2025 il 43,7% dell’elettricità italiana è stato prodotto da impianti a gas, contro il 18,2% della Spagna, il 17,6% della Germania e il 3,2% della Francia.\r

\r

Nonostante le rinnovabili abbiano raggiunto il 50% della produzione nazionale, Italia, Spagna e Germania presentano quote differenti. Il meccanismo marginale di formazione dei prezzi fa inoltre sì che il costo del gas continui a incidere fortemente sul prezzo finale dell'elettricità. ","post_title":"L'Italia nella morsa del caro energia. Il turismo fra i settori più colpiti","post_date":"2026-09-23T10:43:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790160188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I cinque i resort del gruppo Sun Siyam alle Maldive - Siyam World, Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Olhuveli, Sun Siyam Iru Veli e Sun Siyam Vilu Reef - hanno ottenuto la certificazione Green Globe per la sostenibilità.\r

Il riconoscimento certifica l'impegno del gruppo nell'adottare pratiche più responsabili nella gestione quotidiana dei resort, dalla riduzione dei consumi e dei rifiuti alla tutela dell'ecosistema marino, dal coinvolgimento delle comunità locali alla salvaguardia della cultura maldiviana.\r

La certificazione\r

Green Globe valuta le strutture ricettive sulla base di 44 criteri fondamentali e oltre 400 indicatori, suddivisi in quattro aree: gestione sostenibile, responsabilità sociale ed economica, patrimonio culturale e tutela ambientale. La certificazione è sottoposta a verifica con rinnovo annuale.\r

Per Sun Siyam, il riconoscimento arriva al termine di un percorso che negli ultimi anni ha portato la sostenibilità sempre più al centro delle attività del gruppo attraverso Sun Siyam Care, il programma dedicato alla responsabilità ambientale e sociale. Le iniziative attuate da Sun Siyam Cares riguardano la riduzione dei consumi di energia e acqua, della plastica e dello spreco alimentare, la tutela della biodiversità, il sostegno alle comunità locali, la creazione di opportunità per i cittadini maldiviani e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.\r

\r

Accanto alla certificazione Green Globe, i resort Sun Siyam hanno ricevuto altri importanti riconoscimenti. Durante Travel Trade Maldives Award 2026, Sun Siyam Vilu Reef è stato premiato come Best House Reef resort, grazie alla sua barriera corallina a pochi passi dalla spiaggia. Sun Siyam Iru Veli è stato premiato come Best Wedding Destination: punto di forza l’offerta di cerimonie modellate su misura e tra i servizi premium pensati per le coppie. Infine, Sun Siyam Iru Fushi è arrivato al secondo posto in classifica come Best Family Resort alle Maldive, secondo Travel + Leisure Asia Pacific 2006, che ha premiato la filosofia del resort di relax consapevole e riscoperta dei ritmi naturali dell'isola e naturalmente i punti di forza per le famiglie: le Signature Experiences come la caccia al tesoro e le sistemazioni di lusso ideate per accogliere al meglio i nuclei familiari, unite a una rinomata proposta culinaria e di benessere per tutti.","post_title":"Sun Siyam: certificazione Green Globe per tutti i resort del gruppo","post_date":"2026-09-23T09:36:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790156172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quasi 100 professioniste e professionisti del turismo hanno partecipato a Roma alla terza edizione di Women Who Won, inserita nel programma della Rome Future Week e preceduta da una tavola rotonda dedicata a “Talenti e futuro del turismo”, che ha messo a confronto alcune protagoniste del settore sui cambiamenti che stanno interessando l’industria turistica e congressuale.\r

A confrontarsi sul palco sono state Daniela Ballarini, project manager Women Who Won e CEO di Palazzi Connessi, Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy and South-East Europe, Marta Grelli, founder e ceo di Travelin', Domenico Palladino, direttore responsabile di QualityTravel.it, che ha promosso l'evento, Ester Tamasi, direttrice Italia di Malta Tourism Authority.\r

Dieci le donne premiate in questa edizione: Paola Baldacci, corporate communication manager di Gruppo Bluvacanze, per la categoria 'comunicazione'; Stefania Filippone, managing director e travel lead di Accenture, per la categoria 'tecnologia'; Antonella Ferrari, direttrice reti network, ed Elena Carlino, general manager growth & partnerships, entrambe di Gruppo Gattinoni, rispettivamente per la categoria 'turismo organizzato' e per la categoria 'business travel'; Valeria Rebasti, international marketing director di Volotea, per la categoria 'trasporti'; Vanesa Di Martino Creide, responsabile promozione turistica dell'Ambasciata Argentina, per la categoria 'destinazioni estere'; Tiziana Magrì, ceo e co-founder di WeWelcome, per la categoria 'destinazioni italiane'; Daniela Baldelli, sales and marketing area director di Omnia Hotels, per la categoria 'MICE'; Carmela Lerede, ceo e founder di Lady Property, per la categoria 'hospitality extralberghiera'; Alessandra Ravasi, PR e hotel development manager di Playhotel Next, per la categoria 'hospitality alberghiera'.\r

«Il dato che ci interessa maggiormente è la crescita della community - ha commentato Palladino - Le 2.472 persone che hanno partecipato alla votazione e la presenza di quasi 100 partecipanti all’evento di Roma ci dicono che esiste un interesse concreto a incontrarsi e costruire relazioni professionali intorno a questi temi. Per questo vogliamo far evolvere Women Who Won oltre l’appuntamento annuale del premio, organizzando durante l’anno altri momenti di incontro e confronto dedicati alla community».\r

Women Who Won 2026 è stato realizzato con il supporto di ITA Airways, in qualità di Gold Partner e di Gruppo Gattinoni, MSC Crociere, OTA Viaggi, Turespaña – Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma e Vivere di Turismo Festival come Silver Partner.\r

","post_title":"Women Who Won 2026: premiate a Roma le 10 donne che hanno fatto la differenza nel turismo","post_date":"2026-09-22T13:23:55+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1790083435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina hotels & resorts scende in pista con gli Open Days 2027, un calendario di appuntamenti dedicati a chi desidera conoscere da vicino le opportunità di inserimento all’interno della realtà alberghiera sarda.\r

Gli Open Days 2027 si rivolgono sia a professionisti con esperienza nel settore turistico-alberghiero, sia a giovani talenti che desiderano intraprendere un’esperienza nel mondo dell’ospitalità in una realtà moderna e integrata nel territorio.\r

\r

Ai World Travel Awards, dal 2021 al 2025 Delphina hotels & resorts è stata premiata gruppo alberghiero indipendente più green al mondo e migliore gruppo alberghiero italiano. \r

\r

«L’ospitalità autentica mediterranea in luoghi unici – sottolinea Marco Muntoni, amministratore delegato – è da sempre la nostra mission. Crediamo che il piacere sincero dell’accoglienza, unito a competenze e attenzione per ospiti e colleghi, sia fondamentale per offrire esperienze personalizzate e memorabili. Per questo siamo sensibili alla formazione e alla valorizzazione umana e professionale dei nostri collaboratori».\r

\r

Il gruppo è un’eccellenza riconosciuta nell’ospitalità sostenibile. Ha ottenuto la certificazione internazionale Green Key in tutti gli hotel e resort grazie al rispetto di 130 criteri di responsabilità e dal 2014 rispetta un protocollo interno denominato “We are green”. La certificazione è un riconoscimento che comprende anche aspetti sociali e relativi ai collaboratori. Un impegno che Delphina traduce concretamente in attività del dipartimento delle risorse umane come programmi di onboarding, attività formative a vari livelli coordinate da training manager, affiancamenti con figure senior, monitoraggi periodici di gradimento e canali riservati di ascolto attivo.\r

Il calendario\r

La partecipazione agli Open Days 2027 è libera. La registrazione è consigliata, da effettuare su jobs.delphina.it.\r

Resort & spa Le Dune, Badesi – 26 settembre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Resort Valle dell’Erica Thalasso & spa, Santa Teresa Gallura – 5 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Hotel Marinedda Thalasso & spa e hotel Relax Torreruja Thalasso & spa, Isola Rossa – 6 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Park Hotel & spa Cala di Lepre, Palau – 8 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Resort Cala di Falco, Cannigione – 15 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.\r

Hotel Capo d’Orso Thalasso & spa, Palau – 17 ottobre 2026 dalle 10,30 alle 17.","post_title":"Delphina hotels ricerca talenti: al via gli Open Days 2027","post_date":"2026-09-22T10:05:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790071532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air incentiva i voli da Milano Malpensa per il Giappone, via Taipei, in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese.\r

Tra il 19 settembre e il 20 dicembre 2026, nel corso di tutti i weekend compresi in questo periodo, è possibile prenotare i voli per il Giappone – verso una delle dieci destinazioni servite dai voli di Eva Air – tra il 1°gennaio e il 15 dicembre 2027, data entro la quale deve essere effettuato il ritorno.\r

Il codice per ottenere lo sconto come i “Termini e condizioni” per l’acquisto dei voli sono reperibili su: EVA Air X JNTO\r

Tokyo, Osaka, Fukuoka, Sendai, Sapporo, Okinawa, Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori sono le dieci destinazioni che la compagnia aerea opera con i voli da Milano via Taipei offrendo un ponte privilegiato verso una delle destinazioni più ambite per scambi culturali e turistici.\r

“Con questa nuova promozione verso il Giappone – commenta Eric Hsueh, direttore generale della compagnia in Italia - Eva Air rafforza il proprio impegno verso il mercato italiano offrendo voli quotidiani, comodi collegamenti con Taipei, con il resto dell’Asia e, in particolare, con un paese cresciuto nelle scelte turistiche fino a diventare una destinazione top\".\r

“Questa prima collaborazione digitale con un partner importante come Eva Air ci permette di accompagnare i visitatori verso alcuni degli hub più significativi del Giappone -. ha aggiunto Ken Toyoda, direttore esecutivo per l'Italia di Jnto -. Le mete servite da Eva Air presentano al viaggiatore alcune delle destinazioni più iconiche, ma anche le bellezze meno conosciute del Paese: Aomori e Sapporo, splendide nel periodo invernale, quando il territorio si veste della magia della neve, e Fukuoka, dove le temperature più miti invitano a mescolarsi con i locali e a scoprire la cucina di stagione.\r

La collaborazione con il vettore resta per noi fondamentale per promuovere la destinazione lungo tutto l'arco dell'anno, agevolando le prenotazioni con incentivi e scontistiche dedicati in particolare alla stagione invernale.\"","post_title":"Eva Air e Jnto: spinta ai viaggi verso il Giappone con un'offerta per l'intero 2027","post_date":"2026-09-22T09:20:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790068817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Tenerife Experience: un viaggio sensoriale tra territorio e alta cucina”: in altre parole un invito a scoprire l’isola attraverso la sua gastronomia, la sua cultura e la ricchezza del suo patrimonio naturale.\r

\r

Questo il tema al centro dell'incontro che si è recentemente svolto a Milano, con la partecipazione di Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente del Turismo Spagnolo a Milano e Console aggiunta dell’Ambasciata di Spagna in Italia, che ha sottolineato la ricchezza e la diversità di Tenerife e l’importanza di offrire al pubblico italiano una visione più ampia dell’isola, dove natura, cultura, gastronomia e lifestyle si fondono in un’identità unica e contemporanea.\r

\r

All'evento ha partecipato Dimple Melwani, ceo di Turismo de Tenerife, che ha illustrato le principali linee di evoluzione della destinazione e il suo impegno verso un modello turistico sempre più orientato a un rapporto autentico e profondo con l’isola. Una strategia che valorizza il patrimonio naturale e culturale di Tenerife, insieme a una gastronomia sempre più riconosciuta e a un’offerta capace di rispondere ai nuovi modi di viaggiare e di vivere una destinazione.\r

\r

Tenerife si racconta oggi attraverso un modo nuovo di vivere il viaggio, dove natura, cultura, gastronomia e lifestyle si incontrano in un’esperienza autentica e contemporanea.\r

\r

L’isola offre un patrimonio straordinariamente vario: dai paesaggi vulcanici del Teide, Patrimonio Mondiale Unesco, alla costa atlantica, fino al Parco Rurale di Anaga, Riserva della Biosfera, e al Parco Rurale di Teno, due territori di straordinaria bellezza, caratterizzati da paesaggi spettacolari, sentieri immersi nella natura, profonde gole e piccoli villaggi che conservano intatta l’identità dell’isola. A questo patrimonio naturale si aggiunge la Cueva del Viento, uno dei più importanti sistemi di grotte vulcaniche d’Europa, testimonianza della forza e della storia geologica di Tenerife.\r

\r

È un’isola da vivere attraverso esperienze che mettono in relazione il territorio con i suoi protagonisti: chef, vignaioli, artigiani, produttori e professionisti dell’ospitalità contribuiscono a costruire un racconto sempre più contemporaneo, senza perdere il legame con le proprie radici. \r

\r

A questa ricchezza si affianca un’offerta di ospitalità sempre più orientata al turismo esperienziale, tra boutique hotel, dimore storiche, resort di alta gamma e strutture dedicate al benessere. Anche la gastronomia occupa un ruolo sempre più centrale in questo percorso. Prodotti locali, tradizioni canarie e creatività contemporanea si incontrano nelle cucine di una nuova generazione di chef, dando vita a una proposta gastronomica che valorizza il territorio e ne interpreta l’evoluzione.\r

\r

Il risultato è una destinazione dal carattere cosmopolita ma profondamente legata alle proprie radici, ideale per chi cerca autenticità, cultura, alta gastronomia e nuove forme di lifestyle, attraverso esperienze capaci di andare oltre i luoghi più conosciuti e di raccontare Tenerife attraverso i suoi sapori, i suoi paesaggi e le sue persone.\r

\r

Al centro dell’esperienza, un pranzo sensoriale esclusivo firmato dallo chef Diego Schattenhofer, stella Michelin e alla guida di Taste 1973, presso l’Hotel Europe Villa Cortés. \r

\r

Non poteva mancare, in abbinamento, una selezione di vini di Tenerife, tra cui il Suertes del Marqués Trenzado, espressione della tecnica del “cordón trenzado” un antico sistema di coltivazione della vite in cui i lunghi tralci vengono intrecciati manualmente, creando vere e proprie “trecce” che disegnano il paesaggio della Valle de La Orotava.","post_title":"Tenerife Experience: l'isola si svela attraverso un viaggio sensoriale","post_date":"2026-09-22T09:08:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790068083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mille nuovi posti auto a disposizione dei passeggeri all'aeroporto di Bologna, dove è stato inaugurato il secondo blocco del parcheggio P6 Smart.\r

\r

La nuova apertura va a completare lo sviluppo del parcheggio multipiano, in aggiunta ai circa mille posti auto aperti al pubblico nel 2025, per una capienza totale del P6 di oltre duemila posti.\r

\r

Nel dettaglio, l'opera si compone di due edifici distinti ma tra loro interconnessi, Park A e Park B, distribuiti su 8 livelli (piano terra più 7 piani), per una capacità complessiva di 2.218 posti auto, di cui circa duemila destinati alle autovetture dei passeggeri e circa 200 agli stalli degli autonoleggi. I lavori, avviati nel novembre 2023, hanno raggiunto una prima tappa significativa con l'apertura del Park A nel luglio 2025, che ha messo a disposizione 1.074 posti auto.\r

\r

Con l'apertura del Park B si aggiungono ora ulteriori 1.144 stalli: il parcheggio P6 è una struttura moderna e funzionale, a breve distanza dal Terminal Passeggeri ed è dotata delle più evolute tecnologie per la gestione della sosta: dagli indicatori di occupazione dei singoli stalli, ai display digitali per l'informativa sui posti disponibili, ai sistemi di pagamento elettronico.\r

\r

L'intervento, nel suo complesso, ha portato ad un incremento di circa il 40% dei posti auto disponibili per i passeggeri del Marconi, con un investimento complessivo di circa 41 milioni di euro.\r

\r

\"Siamo molto lieti - ha dichiarato l'ad dell'aeroporto Nazareno Ventola - di potere aprire, in anticipo rispetto ai programmi, il secondo blocco del nuovo parcheggio multipiano. Abbiamo mantenuto l'impegno verso i nostri clienti passeggeri di aumentare e migliorare l'offerta dei nostri parcheggi, con più di 1.100 nuovi posti auto a pochi minuti a piedi dal terminal. Questo risultato rappresenta un nuovo traguardo intermedio nel percorso di progressiva trasformazione del nostro aeroporto, avviata qualche anno fa e che continuerà nei prossimi anni\".","post_title":"Aeroporto Bologna: oltre 1.000 nuovi posti auto per i passeggeri al P6 Smart","post_date":"2026-09-22T09:00:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790067639000]}]}}