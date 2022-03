Emergenza guerra: Aci blueteam al fianco di Soleterre e dei bambini malati oncologici in Ucraina

Aci blueteam ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutto il mondo del turismo per sostenere le attività della fondazione Soleterre, impegnata nella cura dei bambini oncologici in Ucraina. La società specializzata nei servizi in ambito business travel, leisure e mice ha inoltre deciso di devolvere una quota parte per ogni pratica di viaggio alla stesse Soleterre, che dal 2003 è presente in Ucraina con il proprio Programma internazionale per l’oncologia pediatrica.

“Quella che si sta svolgendo in Ucraina è una catastrofe umanitaria enorme – afferma Damiano Rizzi, presidente di Soleterre –. Nei reparti in cui il nostro staff opera stiamo finendo i farmaci, tra cui chemioterapici salva vita, e i piccoli pazienti sono costretti a scendere nei bunker ogni volta che suona un allarme antiaereo. Sono fragili, affaticati, spaventati. Molti di loro hanno subito operazioni chirurgiche nemmeno due settimane fa, altri ancora sono amputati e fanno fatica anche solo ad alzarsi dal letto. Serve portare al sicuro tutti questi pazienti, non possiamo permettere che anche solo uno di loro resti senza cure. Questa è la nostra priorità”.

“Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina non possiamo rimanere fermi a guardare ma abbiamo il dovere, per quanto è nelle nostre possibilità, di agire – commenta Piergiulio Donzelli, direttore generale di Aci blueteam –. Soleterre opera da molti anni in Ucraina e mai come in questo momento ha bisogno del nostro supporto. È per questo che lanciamo questa campagna di sensibilizzazione rivolta non solo ai nostri partner e clienti, ma al travel tutto perché come noi sia al fianco di Soleterre e dei bambini ucraini”.