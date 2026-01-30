Glamour investe nella squadra: arrivano tre nuove destination manager Glamour compie un nuovo passo avanti presentando la rinnovata squadra dei destination manager. Un team rafforzato, giovane e specializzato, chiamato a guidare lo sviluppo prodotto in una fase cruciale per il tour operating, sempre più orientato a competenze verticali, conoscenza diretta delle destinazioni e capacità di intercettare nuove opportunità di business. Accanto a Silvia Failli, da anni solido punto di riferimento per Africa e oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour. Le tre nuove figure «Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni» commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour. Tra le new entry spicca Susanna Sorci, nominata destination manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Professionista di grande esperienza sul Nord America, Susanna Sorci è nata e cresciuta professionalmente in Go America, dove ha costruito il proprio percorso fino a raggiungere il ruolo di product manager Usa/Canada e Caraibi. Gli studi negli Stati Uniti e le numerose esperienze dirette a destinazione le hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda e concreta di un’area chiave per Glamour, oggi più che mai strategica. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale. Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Proprio in Giappone Cristina Nannini ha vissuto per dieci anni, ricoprendo ruoli chiave presso dmc locali e realtà impegnate nella progettazione di travel experience autentiche e ad alto valore aggiunto. Completa il quadro Martina Lorenzini che, già con successo destination manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka. Un’area considerata tra le più promettenti per lo sviluppo futuro, dove Martina è già attiva nel rafforzamento delle partnership, nello scouting e nella cura del livello qualitativo del prodotto, forte di una solida esperienza pregressa nell’hotellerie di alta gamma. “Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di Destination Manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici”, aggiunge Emmer Guerra, Destination Director di Glamour. “Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”. Con questa nuova squadra, Glamour rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come player dinamico e innovativo, capace di coniugare visione strategica, competenza sulle destinazioni e valorizzazione dei talenti. Un investimento sulle persone che conferma la volontà dell’azienda di affrontare il futuro del tour operating con solidità, entusiasmo e uno sguardo sempre più internazionale. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506270 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna rafforza la sua offerta turistica con l'Italia che rappresenta il quarto mercato per turisti internazionali e il terzo per numero di passeggeri. Wizz Air potenzia i collegamenti tra Milano Malpensa e la Spagna per l'estate 2026, celebrando la collaborazione con l'Ente Spagnolo del Turismo. L'espansione delle frequenze su diverse destinazioni spagnole e una crescita dell'offerta da Malpensa mette in campo oltre 1 milione di posti verso la penisola iberica, per un totale di 47 frequenze settimanali. Il legame Italia-Spagna si conferma pilastro strategico del network. È stato introdotto un nuovo collegamento per Bilbao, operativo quattro volte a settimana a partire dal 24 giugno 2026. I collegamenti per Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia diventeranno giornalieri. Anche le rotte per Madrid (10 voli a settimana) e Malaga (5 voli a settimana) vedranno un aumento delle frequenze e la gestione dell’offerta con otto aeromobili Airbus A321neo basati a Milano Malpensa. L'iniziativa di collaborazione mira a rafforzare i flussi turistici e a rendere accessibili destinazioni spagnole consolidate e meno conosciute ai viaggiatori italiani. Strumento fondamentale Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, ha dichiarato: “Le connessioni dirette tra l’Italia e la Spagna rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare i flussi turistici e permettere ai viaggiatori di scoprire il Paese in modo più profondo e autentico. Grazie alla varietà di collegamenti diretti di Wizz Air in partenza dall’area di Milano, si aprono nuove opportunità per raggiungere non solo destinazioni consolidate, ma anche luoghi meno conosciuti e sorprendenti, di grande interesse culturale e gastronomico. Un’offerta undertourism che invita a esplorare una Spagna sempre più varia, accessibile e ricca di esperienze.”. Un esempio è Borgo Javea, tra le gemme nascoste, attrazione tra le più gettonate. Tra le novità previste per il 2026, Barcellona sarà la Capitale Mondiale dell'Architettura nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. Madrid ospiterà, dopo 40 anni, il Gran Premio di Formula 1 sul nuovo circuito "Madrid Ring". Il Banco de España aprirà le sue porte al pubblico fino a giugno 2026 per mostrare i suoi spazi più emblematici. Bilbao vedrà la riapertura del Museo delle Belle Arti ampliato e ospiterà le finali europee di rugby. Per gli amanti dell'astronomia Palma di Maiaorca il 12 agosto 2026 sarà il luogo privilegiato di tutta la Spagna per osservare un'eclissi totale di sole. Alicante raccontata attraverso i sensi, sarà la capitale della cucina spagnola. Siviglia, un museo a cielo aperto celebra la XXIV biennale del flamenco (Anna Morrone) [post_title] => In Spagna con Wizz Air alla scoperta delle novità turistiche per il 2026 [post_date] => 2026-01-30T15:44:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => spagna [1] => wizz-air ) [post_tag_name] => Array ( [0] => spagna [1] => Wizz Air ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769787875000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambia la mappa dello shopping Tax Free in Italia e, con essa, il racconto dei flussi turistici ad alta capacità di spesa. Dal 2019 a oggi il baricentro delle nazionalità protagoniste si è spostato: mentre americani e arabi hanno preso il posto di cinesi e russi, America Latina, Turchia e India sono oggi i nuovi osservati speciali. Insieme hanno più che triplicato la spesa Tax Free (+208% vs 2019), raddoppiando il proprio peso sul mercato dal 7% al 14%. Il trend Un trend che non appare congiunturale. Le previsioni di Lybra Tech per il primo quadrimestre 2026 confermano una domanda in rafforzamento, soprattutto da Brasile, Argentina, Turchia e India: mercati che pianificano viaggi articolati, multi-città e con una forte componente esperienziale e di shopping. Il blocco latinoamericano rappresenta oggi l’area più rilevante tra le nazionalità emergenti (8% del totale), con una crescita della spesa del +161% rispetto al 2019. Roma si conferma hub privilegiato, mentre il profilo di consumo evolve: meno ultra-high spender, più shopper aspirazionali, attenti non solo al lusso ma anche a brand premium, lifestyle e profumeria. Brasile, Messico e Argentina concentrano quasi l’80% dei volumi, con comportamenti d’acquisto e destinazioni differenti, ma un comune denominatore: tempi di permanenza medio-lunghi e viaggi spesso in famiglia. La Turchia firma la crescita più esplosiva (+428% vs 2019). Milano resta centrale, ma il canale outlet emerge come leva strategica, intercettando una quota crescente della spesa. Lo shopper turco spende di più, compra moda, calzature e orologi e mostra una polarizzazione generazionale che premia sia Gen Z sia over 59, con un ritorno deciso degli UHNWI. L’India completa il quadro: +164% di spesa rispetto al 2019, una clientela giovane, pianificatrice e fortemente orientata al lusso, con Milano e outlet come poli d’acquisto e Venezia come destinazione simbolica, prevalentemente in primavera con soggiorni medi di 3-4 notti. Sia il mercato indiano che quello turco mostrano una predilezione per Venezia, con Roma particolarmente forte a gennaio. Milano è composta da un target più eterogeneo, con mix equilibrato di coppie, famiglie e gruppi. Firenze è scelta per soggiorni più brevi e prevalentemente in viaggio con la famiglia, all’interno di itinerari multi-tappa. Per il sistema Italia – retail, ospitalità e territori – questi mercati non sono più una promessa, ma una traiettoria già in atto. Intercettarli significa leggere nuovi ritmi stagionali, nuovi comportamenti di consumo e nuove geografie del valore. (Enzo Scudieri) [post_title] => Tax Free Shopping: nuove geografie della spesa tra America Latina, Turchia e India [post_date] => 2026-01-30T15:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => shopping-tourim ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => shopping tourim ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769787207000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505373" align="alignright" width="450"] Marco Ghidoni[/caption] Il 2026 sarà l’anno del consolidamento per Viaggialdo. L’anno è iniziato con l’ingresso in squadra di un nuovo responsabile, con l’obiettivo in modo di essere ancora più puntuali nelle risposte. Si tratta nello specifico di Fabiola Marconi, che assume il ruolo di product manager Africa – India – Malesia – Indonesia – Bali – Indocina. Il 2025 è stato un anno di conferme e superamento di quanto prodotto nel 2024. Il fatturato totale ha avuto un incremento del 50%: da una parte l’operatore ha confermato i clienti storici e dall’altro ha registrato nuove agenzie che si sono approcciate per la prima volta al prodotto Viaggialdo. Di recente l'operatore ha presentato il sistema di prenotazione online che avrà comunque sempre la supervisione dei pm. Prezzo finito Prosegue la politica del prezzo chiaro senza adeguamenti e a tariffa finita. «Oggi chi pensa a Viaggialdo pensa a Oman e Medio Oriente inclusi tutti i combinati possibili – spiega Marco Ghidoni, product manager Viaggialdo -. Il nostro punto di forza è senza dubbio la conoscenza dei prodotti - sia nelle destinazioni principali sia in quelle che mano a mano lanciamo. La collaborazione in Oman con la dmc ci permette di avere un ufficio italiano in loco dove gestiamo tutto. Questo è un grande plus». [post_title] => Viaggialdo, il 2026 sarà un anno di consolidamento [post_date] => 2026-01-30T13:12:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769778768000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trascorrere un long weekend a Budapest per San Valentino significa scegliere una destinazione capace di unire atmosfera, creatività e coinvolgimento, grazie a un calendario di appuntamenti che invita a scoprire la città in modo personale e fuori dagli schemi. Tra le proposte originali spiccano i workshop creativi, come le sessioni di pittura di coppia, dove dipingere fianco a fianco diventa un modo per esprimersi, dialogare e confrontarsi. Per un’atmosfera ancora più suggestiva e intima, il Valentine’s Day Candle Light Express regala un itinerario illuminato da centinaia di candele. A chi ama il divertimento e dei festeggiamenti meno convenzionali, Winter Splash ad Aquaworld – il più grande parco acquatico indoor della città – offre ai suoi ospiti musica, spettacoli e l’energia della notte. Per un San Valentino all’insegna del buon cibo, ecco la First Strudel House, un ristorante a conduzione famigliare all’interno del quale va in scena Strudel Stretching Show che permette ai commensali di cimentarsi nella preparazione del tradizionale dolce alle mele, trasformando una semplice degustazione in un’esperienza coinvolgente e conviviale. Per chi ama i sapori locali più decisi, la House of Unicum situata nella zona sud della città offre tour guidati con degustazione dedicati a uno dei più famosi ed iconici amari alle erbe dell’Ungheria, mentre al First Craft Beer è possibile fare tasting di deliziose birre artigianali in un contesto informale e rilassato, per godersi a pieno il momento nel comfort e nel calore del locale. A suggellare il viaggio tra le mille anime della perla del Danubio, i centri di intrattenimento come la Game Room e Pixity incarnano la dimensione più coinvolgente e sorprendente della città, tra pavimenti LED interattivi, sfide fisiche e giochi di squadra che stimolano collaborazione e complicità. E per chi desidera chiudere la propria fuga d’amore con una nota poetica e sospesa nel tempo, la Papilonia Butterfly House, nel centro della città, accoglie i visitatori in un giardino onirico, popolato da centinaia di farfalle colorate. [post_title] => Budapest, San Valentino tra sapori, creatività e divertimento [post_date] => 2026-01-30T13:00:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769778028000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_467903" align="alignleft" width="300"] Nicola Bonacchi[/caption] Glamour compie un nuovo passo avanti presentando la rinnovata squadra dei destination manager. Un team rafforzato, giovane e specializzato, chiamato a guidare lo sviluppo prodotto in una fase cruciale per il tour operating, sempre più orientato a competenze verticali, conoscenza diretta delle destinazioni e capacità di intercettare nuove opportunità di business. Accanto a Silvia Failli, da anni solido punto di riferimento per Africa e oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour. Le tre nuove figure «Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni» commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour. Tra le new entry spicca Susanna Sorci, nominata destination manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Professionista di grande esperienza sul Nord America, Susanna Sorci è nata e cresciuta professionalmente in Go America, dove ha costruito il proprio percorso fino a raggiungere il ruolo di product manager Usa/Canada e Caraibi. Gli studi negli Stati Uniti e le numerose esperienze dirette a destinazione le hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda e concreta di un’area chiave per Glamour, oggi più che mai strategica. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale. Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Proprio in Giappone Cristina Nannini ha vissuto per dieci anni, ricoprendo ruoli chiave presso dmc locali e realtà impegnate nella progettazione di travel experience autentiche e ad alto valore aggiunto. Completa il quadro Martina Lorenzini che, già con successo destination manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka. Un’area considerata tra le più promettenti per lo sviluppo futuro, dove Martina è già attiva nel rafforzamento delle partnership, nello scouting e nella cura del livello qualitativo del prodotto, forte di una solida esperienza pregressa nell’hotellerie di alta gamma. “Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di Destination Manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici”, aggiunge Emmer Guerra, Destination Director di Glamour. “Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”. Con questa nuova squadra, Glamour rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come player dinamico e innovativo, capace di coniugare visione strategica, competenza sulle destinazioni e valorizzazione dei talenti. Un investimento sulle persone che conferma la volontà dell’azienda di affrontare il futuro del tour operating con solidità, entusiasmo e uno sguardo sempre più internazionale. [post_title] => Glamour investe nella squadra: arrivano tre nuove destination manager [post_date] => 2026-01-30T12:59:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769777990000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il vasto piano di rinnovo della flotta Lufthansa include la modernizzazione degli interni delle cabine degli aeromobili più grandi: in arrivo nuovi sedili per tutte le classi dei Boeing 747-8 e degli Airbus A350-900. Tutti gli A380-800 saranno dotati di nuove poltrone di Business Class, dal prossimo febbraio presso la Elbe Flugzeugwerke di Dresda. Seguiranno a breve ulteriori retrofit della flotta esistente. Ciascun sedile avrà accesso diretto al corridoio e offrirà una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri, connettività Bluetooth e divisori flessibili, garantendo comfort e privacy a un nuovo livello premium. «Lufthansa gestisce l'unica flotta A380 dell'Unione europea, con base nel nostro aeroporto a 5 stelle - afferma Heiko Reitz, hub manager Monaco, Lufthansa Airlines -. Il retrofit sottolinea il nostro impegno nel fornire un'esperienza di volo eccellente sugli aerei a lungo raggio, così apprezzati dai nostri passeggeri. I nuovi sedili premium offrono maggiore privacy e un comfort notevolmente superiore rispetto al passato». Complessivamente, l'A380 sarà presto dotato di 68 nuovi sedili in Business Class: con otto sedili in First Class, 52 sedili in Premium Economy e 371 sedili in Economy, l'A380 è il più grande aereo a lungo raggio della flotta Lufthansa. Oltre all'ampio retrofit, durante la permanenza presso Elbe Flugzeugwerke saranno effettuati anche i normali lavori di manutenzione ordinaria sugli aeromobili A380. Una volta completati i controlli, il primo aeromobile dovrebbe tornare a Monaco di Baviera nel mese di aprile di quest'anno e sarà impiegato nel servizio regolare. Entro la metà del 2027, tutti e otto gli A380 dovrebbero essere completamente rinnovati. [post_title] => Lufthansa: la nuova business class decolla sugli aeromobili più grandi [post_date] => 2026-01-30T12:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769777253000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_506222" align="alignleft" width="300"] Isabella Candelori[/caption] «L’andamento dell’advance booking per la stagione in corso è complessivamente soddisfacente e conferma un trend di crescita solido». Il direttore commerciale trade del gruppo Nicolaus – Valtur, Isabella Candelori, commenta un inizio d’anno positivo. «Il dato più significativo riguarda senza dubbio l’Egitto, che registra una fortissima richiesta e si conferma come uno dei mercati a più alto tasso di crescita, trainato da un eccellente rapporto qualità-prezzo e da una domanda molto attiva già in fase di advance booking. Positivo anche il riscontro sulle destinazioni lungo raggio, in particolare Zanzibar, che continua a intercettare l’interesse di una clientela alla ricerca di esperienze più distintive e di prodotto di qualità». Sul fronte prezzi però, «Si registra per l'ennesimo anno un aumento significativo dei costi afferenti alla gestione delle strutture alberghiere. Negli ultimi due anni il flusso di prenotazione nei mesi di peak season è stata decisamente altalenante.; Come contromisura il tour operator ha cercato di calmierare il pricing su questa fase nevralgica di prenotazione anticipata, premiando il cliente finale che desidera pianificare le proprio vacanze anzitempo». La strategia commerciale «Il nostro approccio è trasversale e coerente su tutta la programmazione Italia ed estero: ciò che cambia non è la relazione commerciale, ma il pricing del prodotto, che viene costruito in modo puntuale sulla base delle caratteristiche della singola offerta e della pressione della domanda. Nel caso del Mare Italia, il pricing è particolarmente dinamico e reattivo al mercato. Parliamo di una tipologia di vacanza che si differenzia in modo sostanziale rispetto alle altre destinazioni balneari internazionali mediterranee. In primo luogo, non sempre prevede un pacchetto con volo incluso: questo elemento rende il prodotto più flessibile e, in molti casi, più adatto alle esigenze di una specifica tipologia di cliente. Ma la competitività non si gioca solo sul prezzo. La vacanza Mare Italia propone un’esperienza diversa, legata alla prossimità, all’autenticità dei territori, alla qualità dell’ospitalità e a un modello di soggiorno che risponde a esigenze specifiche del mercato italiano. È su questo valore esperienziale, unito a un pricing costruito sulla reale domanda, che si fonda la nostra politica di promozione del territorio e la nostra capacità di competere efficacemente con le destinazioni estere». Le novità di prodotto Per il 2026 il gruppo Nicolaus introduce alcune novità di prodotto, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Mare Italia. «Sul fronte Nicolaus Club - spiega Candelori -, la principale novità riguarda la Sicilia, con l’ingresso in programmazione di due nuove strutture in All Inclusive: il Nicolaus Club Eloro a Noto Marina, ideale sia per famiglie sia per coppie grazie alla posizione strategica tra mare e Sicilia barocca, e il Nicolaus Club Le Dune Beach a Mortelle, particolarmente adatto alle famiglie e apprezzabile anche per la vicinanza alle isole Eolie. Entrambi i prodotti saranno proposti con vestizione Nicolaus Club, assistenza dedicata e collegamenti aerei potenziati su Catania. Sempre per l’estate 2026, il gruppo rafforza l’offerta a marchio Valtur con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, un resort in una location iconica del Sud Sardegna, che avvia un percorso di valorizzazione verso un concept di vacanza contemporaneo e upscale. Nel complesso, le novità confermano una strategia orientata all’eccellenza, a progetti di lungo periodo e a un’offerta sempre più distintiva». [post_title] => Candelori, Nicolaus-Valtur: «L'advance booking traina l'estate» [post_date] => 2026-01-30T12:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769777122000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Significativa la nuova partnership tra Swadeshi, ItaliAbsolutely e Travel OpenDay che a maggio lanceranno la prima edizione di ItaliAbsolutely Signature Travel Connections, un appuntamento che metterà in relazione importanti operatori turistici italiani con buyer internazionali e promuovere l’eccellenza dell’Italia come destinazione turistica. «Per noi si tratta di un momento importante - afferma il ceo del gruppo Travel Daniela Battaglioni -. Lo scopo che ci muove e che muove ItaliAbsolutely è proprio quello dell'incontro, fra realtà italiane d'eccellenza con i buyer internazionali. E' un lavoro che portiamo avanti da alcuni anni e che si sta espandendo in modo costante». [caption id="attachment_506175" align="alignleft" width="181"] Daniela Battaglioni[/caption] La manifestazione si svolgerà a maggio presso lo Swadeshi Eurocongressi Hotel, struttura 4 stelle situata tra il Lago di Garda e Verona, e mira a valorizzare l’Italia come prodotto turistico, rafforzando il ruolo di tutti gli attori della filiera. Momento clou del format sarà un workshop B2B di due giorni che ospiterà 40 buyer internazionali. La compagnia Swadeshi è un gruppo alberghiero italiano con un portfolio di alberghi 3 e 4 stelle in destinazioni di grande richiamo turistico come Costa Smeralda, Lago di Garda, Dolomiti, Riviera Romagnola e Passo del Tonale. Il gruppo riunisce territori diversi sotto un unico brand, offrendo soluzioni su misura sia per il turismo leisure sia per quello business. “La visione Swadeshi guida il nostro impegno quotidiano -, dichiara la direttrice commerciale Denisa Doru. -L’Eurocongressi Hotel un hub strategico che coniuga funzionalità business e tempo libero.” [caption id="attachment_506176" align="alignleft" width="211"] Denisa Doru[/caption] L’hotel dispone di 50 camere standard e 10 junior suite recentemente rinnovate, ristorante che mette l’accento su sapori e vini regionali, e con u centro wellness e l’accesso gratuito estivo per gli ospiti al parco acquatico Riovalli. Il Centro Congressi offre nove sale meeting, una di 873 mq affacciata sui vigneti di Bardolino e dotata di tecnologie audiovisive avanzate. Grazie alla vicinanza a Bardolino, Garda e Lazise, è una base ideale per esplorare la Valpolicella, i principali parchi divertimento, quelli termali e gli itinerari cicloturistici che collegano la Valle dell’Adige al Lago di Garda. [post_title] => ItaliAbsolutely e Swadeshi: ecco ItaliAbsolutely Signature Travel Connections [post_date] => 2026-01-30T11:07:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => italiabsolutely-signature-travel-connections ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => ItaliAbsolutely Signature Travel Connections ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769771279000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways si appresta ad aprire un'inedita rotta tra gli Emirati Arabi Uniti e Calgary, creando un nuovo collegamento aereo strategico tra il Medio Oriente e il Canada occidentale. Il lancio della rotta, previsto per il 3 novembre 2026, segna un altro passo avanti nell'espansione globale di Etihad e sostiene le ambizioni a lungo termine di Abu Dhabi di promuovere il commercio internazionale, il turismo e gli investimenti. Calgary diventa l'ultima aggiunta del vettore di Abu Dhabi al network di lungo raggio, dopo i recenti annunci di rotte che includono Lussemburgo e Palma di Maiorca. Il collegamento sarà operato dal Boeing 787-9 Dreamliner, dotato delle ultime e pluripremiate cabine Business ed Economy della compagnia aerea. «Il lancio del nostro servizio Abu Dhabi-Calgary rappresenta un passo significativo e storico nell'espansione globale di Etihad - ha dichiarato il ceo del vettore, Antonoaldo Neves -. Creando l'unico collegamento diretto tra il Medio Oriente e il Canada occidentale, stiamo aprendo nuove opportunità per il commercio, il turismo e gli investimenti, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso diretto a due destinazioni distintive e di importanza globale. «Si tratta di un annuncio entusiasmante per noi, che unisce due luoghi straordinari. Per i viaggiatori canadesi, apre l'accesso diretto alla ricca cultura e alle esperienze offerte tutto l'anno da Abu Dhabi, mentre gli ospiti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e da tutta la nostra rete ottengono un accesso senza soluzione di continuità a Calgary e alle bellezze naturali del Canada occidentale. Si tratta di una rotta progettata per stimolare il turismo bidirezionale e approfondire i legami tra le nostre regioni». «Questa rotta diretta è fondamentale per collegare i viaggiatori leisure e d'affari della nostra regione a importanti località del Medio Oriente, nonché a una vasta gamma di destinazioni collegate in Africa, Asia e in tutto il mondo» ha aggiunto Chris Dinsdale, presidente e ceo di Calgary Airports. [post_title] => Etihad Airways lancia la Abu Dhabi-Calgary, unico volo fra Medio Oriente e Canada occidentale [post_date] => 2026-01-30T11:04:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769771089000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "glamour investe nella squadra arrivano tre nuove destination manager" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4691,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

\r

\r

La Spagna rafforza la sua offerta turistica con l'Italia che rappresenta il quarto mercato per turisti internazionali e il terzo per numero di passeggeri.\r

\r

Wizz Air potenzia i collegamenti tra Milano Malpensa e la Spagna per l'estate 2026, celebrando la collaborazione con l'Ente Spagnolo del Turismo. L'espansione delle frequenze su diverse destinazioni spagnole e una crescita dell'offerta da Malpensa mette in campo oltre 1 milione di posti verso la penisola iberica, per un totale di 47 frequenze settimanali. Il legame Italia-Spagna si conferma pilastro strategico del network.\r

\r

È stato introdotto un nuovo collegamento per Bilbao, operativo quattro volte a settimana a partire dal 24 giugno 2026. I collegamenti per Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia diventeranno giornalieri. Anche le rotte per Madrid (10 voli a settimana) e Malaga (5 voli a settimana) vedranno un aumento delle frequenze e la gestione dell’offerta con otto aeromobili Airbus A321neo basati a Milano Malpensa.\r

\r

L'iniziativa di collaborazione mira a rafforzare i flussi turistici e a rendere accessibili destinazioni spagnole consolidate e meno conosciute ai viaggiatori italiani.\r

Strumento fondamentale\r

Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, ha dichiarato: “Le connessioni dirette tra l’Italia e la Spagna rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare i flussi turistici e permettere ai viaggiatori di scoprire il Paese in modo più profondo e autentico. Grazie alla varietà di collegamenti diretti di Wizz Air in partenza dall’area di Milano, si aprono nuove opportunità per raggiungere non solo destinazioni consolidate, ma anche luoghi meno conosciuti e sorprendenti, di grande interesse culturale e gastronomico. Un’offerta undertourism che invita a esplorare una Spagna sempre più varia, accessibile e ricca di esperienze.”. Un esempio è Borgo Javea, tra le gemme nascoste, attrazione tra le più gettonate.\r

\r

Tra le novità previste per il 2026, Barcellona sarà la Capitale Mondiale dell'Architettura nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. Madrid ospiterà, dopo 40 anni, il Gran Premio di Formula 1 sul nuovo circuito \"Madrid Ring\". Il Banco de España aprirà le sue porte al pubblico fino a giugno 2026 per mostrare i suoi spazi più emblematici. Bilbao vedrà la riapertura del Museo delle Belle Arti ampliato e ospiterà le finali europee di rugby. Per gli amanti dell'astronomia Palma di Maiaorca il 12 agosto 2026 sarà il luogo privilegiato di tutta la Spagna per osservare un'eclissi totale di sole. Alicante raccontata attraverso i sensi, sarà la capitale della cucina spagnola. Siviglia, un museo a cielo aperto celebra la XXIV biennale del flamenco\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"In Spagna con Wizz Air alla scoperta delle novità turistiche per il 2026","post_date":"2026-01-30T15:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["spagna","wizz-air"],"post_tag_name":["spagna","Wizz Air"]},"sort":[1769787875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambia la mappa dello shopping Tax Free in Italia e, con essa, il racconto dei flussi turistici ad alta capacità di spesa.\r

Dal 2019 a oggi il baricentro delle nazionalità protagoniste si è spostato: mentre americani e arabi hanno preso il posto di cinesi e russi, America Latina, Turchia e India sono oggi i nuovi osservati speciali. Insieme hanno più che triplicato la spesa Tax Free (+208% vs 2019), raddoppiando il proprio peso sul mercato dal 7% al 14%.\r

Il trend\r

Un trend che non appare congiunturale. Le previsioni di Lybra Tech per il primo quadrimestre 2026 confermano una domanda in rafforzamento, soprattutto da Brasile, Argentina, Turchia e India: mercati che pianificano viaggi articolati, multi-città e con una forte componente esperienziale e di shopping.\r

\r

Il blocco latinoamericano rappresenta oggi l’area più rilevante tra le nazionalità emergenti (8% del totale), con una crescita della spesa del +161% rispetto al 2019. Roma si conferma hub privilegiato, mentre il profilo di consumo evolve: meno ultra-high spender, più shopper aspirazionali, attenti non solo al lusso ma anche a brand premium, lifestyle e profumeria. Brasile, Messico e Argentina concentrano quasi l’80% dei volumi, con comportamenti d’acquisto e destinazioni differenti, ma un comune denominatore: tempi di permanenza medio-lunghi e viaggi spesso in famiglia.\r

\r

La Turchia firma la crescita più esplosiva (+428% vs 2019). Milano resta centrale, ma il canale outlet emerge come leva strategica, intercettando una quota crescente della spesa. Lo shopper turco spende di più, compra moda, calzature e orologi e mostra una polarizzazione generazionale che premia sia Gen Z sia over 59, con un ritorno deciso degli UHNWI.\r

\r

L’India completa il quadro: +164% di spesa rispetto al 2019, una clientela giovane, pianificatrice e fortemente orientata al lusso, con Milano e outlet come poli d’acquisto e Venezia come destinazione simbolica, prevalentemente in primavera con soggiorni medi di 3-4 notti.\r

\r

Sia il mercato indiano che quello turco mostrano una predilezione per Venezia, con Roma particolarmente forte a gennaio. Milano è composta da un target più eterogeneo, con mix equilibrato di coppie, famiglie e gruppi. Firenze è scelta per soggiorni più brevi e prevalentemente in viaggio con la famiglia, all’interno di itinerari multi-tappa.\r

\r

Per il sistema Italia – retail, ospitalità e territori – questi mercati non sono più una promessa, ma una traiettoria già in atto. Intercettarli significa leggere nuovi ritmi stagionali, nuovi comportamenti di consumo e nuove geografie del valore.\r

\r

(Enzo Scudieri)","post_title":"Tax Free Shopping: nuove geografie della spesa tra America Latina, Turchia e India","post_date":"2026-01-30T15:33:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["incoming","shopping-tourim"],"post_tag_name":["Incoming","shopping tourim"]},"sort":[1769787207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505373\" align=\"alignright\" width=\"450\"] Marco Ghidoni[/caption]\r

\r

Il 2026 sarà l’anno del consolidamento per Viaggialdo. L’anno è iniziato con l’ingresso in squadra di un nuovo responsabile, con l’obiettivo in modo di essere ancora più puntuali nelle risposte. Si tratta nello specifico di Fabiola Marconi, che assume il ruolo di product manager Africa – India – Malesia – Indonesia – Bali – Indocina.\r

\r

Il 2025 è stato un anno di conferme e superamento di quanto prodotto nel 2024. Il fatturato totale ha avuto un incremento del 50%: da una parte l’operatore ha confermato i clienti storici e dall’altro ha registrato nuove agenzie che si sono approcciate per la prima volta al prodotto Viaggialdo. Di recente l'operatore ha presentato il sistema di prenotazione online che avrà comunque sempre la supervisione dei pm.\r

Prezzo finito\r

Prosegue la politica del prezzo chiaro senza adeguamenti e a tariffa finita.\r

\r

«Oggi chi pensa a Viaggialdo pensa a Oman e Medio Oriente inclusi tutti i combinati possibili – spiega Marco Ghidoni, product manager Viaggialdo -. Il nostro punto di forza è senza dubbio la conoscenza dei prodotti - sia nelle destinazioni principali sia in quelle che mano a mano lanciamo. La collaborazione in Oman con la dmc ci permette di avere un ufficio italiano in loco dove gestiamo tutto. Questo è un grande plus».","post_title":"Viaggialdo, il 2026 sarà un anno di consolidamento","post_date":"2026-01-30T13:12:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769778768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trascorrere un long weekend a Budapest per San Valentino significa scegliere una destinazione capace di unire atmosfera, creatività e coinvolgimento, grazie a un calendario di appuntamenti che invita a scoprire la città in modo personale e fuori dagli schemi.\r

\r

Tra le proposte originali spiccano i workshop creativi, come le sessioni di pittura di coppia, dove dipingere fianco a fianco diventa un modo per esprimersi, dialogare e confrontarsi.\r

Per un’atmosfera ancora più suggestiva e intima, il Valentine’s Day Candle Light Express regala un itinerario illuminato da centinaia di candele.\r

\r

A chi ama il divertimento e dei festeggiamenti meno convenzionali, Winter Splash ad Aquaworld – il più grande parco acquatico indoor della città – offre ai suoi ospiti musica, spettacoli e l’energia della notte.\r

\r

Per un San Valentino all’insegna del buon cibo, ecco la First Strudel House, un ristorante a conduzione famigliare all’interno del quale va in scena Strudel Stretching Show che permette ai commensali di cimentarsi nella preparazione del tradizionale dolce alle mele, trasformando una semplice degustazione in un’esperienza coinvolgente e conviviale.\r

\r

Per chi ama i sapori locali più decisi, la House of Unicum situata nella zona sud della città offre tour guidati con degustazione dedicati a uno dei più famosi ed iconici amari alle erbe dell’Ungheria, mentre al First Craft Beer è possibile fare tasting di deliziose birre artigianali in un contesto informale e rilassato, per godersi a pieno il momento nel comfort e nel calore del locale.\r

\r

A suggellare il viaggio tra le mille anime della perla del Danubio, i centri di intrattenimento come la Game Room e Pixity incarnano la dimensione più coinvolgente e sorprendente della città, tra pavimenti LED interattivi, sfide fisiche e giochi di squadra che stimolano collaborazione e complicità. E per chi desidera chiudere la propria fuga d’amore con una nota poetica e sospesa nel tempo, la Papilonia Butterfly House, nel centro della città, accoglie i visitatori in un giardino onirico, popolato da centinaia di farfalle colorate.","post_title":"Budapest, San Valentino tra sapori, creatività e divertimento","post_date":"2026-01-30T13:00:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769778028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_467903\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Bonacchi[/caption]\r

Glamour compie un nuovo passo avanti presentando la rinnovata squadra dei destination manager. Un team rafforzato, giovane e specializzato, chiamato a guidare lo sviluppo prodotto in una fase cruciale per il tour operating, sempre più orientato a competenze verticali, conoscenza diretta delle destinazioni e capacità di intercettare nuove opportunità di business.\r

Accanto a Silvia Failli, da anni solido punto di riferimento per Africa e oceano Indiano, entrano in squadra tre nuove figure strategiche che segnano un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione prodotto di Glamour.\r

\r

Le tre nuove figure\r

«Glamour sta crescendo in ogni reparto e l’area prodotto raggiunge oggi un traguardo fondamentale: affiancare al lavoro sul prodotto stesso persone qualitativamente e strategicamente in grado di sostenere l’ambizioso piano aziendale avviato negli ultimi due anni» commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour.\r

Tra le new entry spicca Susanna Sorci, nominata destination manager per Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi. Professionista di grande esperienza sul Nord America, Susanna Sorci è nata e cresciuta professionalmente in Go America, dove ha costruito il proprio percorso fino a raggiungere il ruolo di product manager Usa/Canada e Caraibi. Gli studi negli Stati Uniti e le numerose esperienze dirette a destinazione le hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda e concreta di un’area chiave per Glamour, oggi più che mai strategica. La sua missione sarà quella di consolidare i capisaldi storici del prodotto Glamour affiancandoli a un lavoro di rilancio su aree più specialistiche e su nuove nicchie ad alto potenziale.\r

Entra inoltre Cristina Nannini, che assume la responsabilità dell’area Oriente, con un focus particolare su Thailandia e Giappone. Proprio in Giappone Cristina Nannini ha vissuto per dieci anni, ricoprendo ruoli chiave presso dmc locali e realtà impegnate nella progettazione di travel experience autentiche e ad alto valore aggiunto.\r

Completa il quadro Martina Lorenzini che, già con successo destination manager per Dubai e Medio Oriente, amplia ora il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità di Maldive e Sri Lanka. Un’area considerata tra le più promettenti per lo sviluppo futuro, dove Martina è già attiva nel rafforzamento delle partnership, nello scouting e nella cura del livello qualitativo del prodotto, forte di una solida esperienza pregressa nell’hotellerie di alta gamma.\r

\r

\r

\r

“Presentiamo una squadra giovane, dinamica e perfettamente in linea con il concetto evoluto di Destination Manager: professionisti immersi nelle destinazioni, attenti al mercato e alle sue esigenze, con uno sguardo sempre rivolto agli sviluppi tecnologici”, aggiunge Emmer Guerra, Destination Director di Glamour. “Un passo avanti decisivo che ci permette di affrontare con occhi nuovi un’attività di tour operating che oggi richiede un cambio netto di approccio e mentalità”.\r

\r

Con questa nuova squadra, Glamour rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come player dinamico e innovativo, capace di coniugare visione strategica, competenza sulle destinazioni e valorizzazione dei talenti. Un investimento sulle persone che conferma la volontà dell’azienda di affrontare il futuro del tour operating con solidità, entusiasmo e uno sguardo sempre più internazionale.\r

","post_title":"Glamour investe nella squadra: arrivano tre nuove destination manager","post_date":"2026-01-30T12:59:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769777990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il vasto piano di rinnovo della flotta Lufthansa include la modernizzazione degli interni delle cabine degli aeromobili più grandi: in arrivo nuovi sedili per tutte le classi dei Boeing 747-8 e degli Airbus A350-900.\r

\r

Tutti gli A380-800 saranno dotati di nuove poltrone di Business Class, dal prossimo febbraio presso la Elbe Flugzeugwerke di Dresda. Seguiranno a breve ulteriori retrofit della flotta esistente.\r

\r

Ciascun sedile avrà accesso diretto al corridoio e offrirà una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri, connettività Bluetooth e divisori flessibili, garantendo comfort e privacy a un nuovo livello premium.\r

\r

«Lufthansa gestisce l'unica flotta A380 dell'Unione europea, con base nel nostro aeroporto a 5 stelle - afferma Heiko Reitz, hub manager Monaco, Lufthansa Airlines -. Il retrofit sottolinea il nostro impegno nel fornire un'esperienza di volo eccellente sugli aerei a lungo raggio, così apprezzati dai nostri passeggeri. I nuovi sedili premium offrono maggiore privacy e un comfort notevolmente superiore rispetto al passato».\r

\r

Complessivamente, l'A380 sarà presto dotato di 68 nuovi sedili in Business Class: con otto sedili in First Class, 52 sedili in Premium Economy e 371 sedili in Economy, l'A380 è il più grande aereo a lungo raggio della flotta Lufthansa.\r

\r

Oltre all'ampio retrofit, durante la permanenza presso Elbe Flugzeugwerke saranno effettuati anche i normali lavori di manutenzione ordinaria sugli aeromobili A380. Una volta completati i controlli, il primo aeromobile dovrebbe tornare a Monaco di Baviera nel mese di aprile di quest'anno e sarà impiegato nel servizio regolare. Entro la metà del 2027, tutti e otto gli A380 dovrebbero essere completamente rinnovati.","post_title":"Lufthansa: la nuova business class decolla sugli aeromobili più grandi","post_date":"2026-01-30T12:47:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769777253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506222\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Candelori[/caption]\r

\r

«L’andamento dell’advance booking per la stagione in corso è complessivamente soddisfacente e conferma un trend di crescita solido». Il direttore commerciale trade del gruppo Nicolaus – Valtur, Isabella Candelori, commenta un inizio d’anno positivo.\r

\r

«Il dato più significativo riguarda senza dubbio l’Egitto, che registra una fortissima richiesta e si conferma come uno dei mercati a più alto tasso di crescita, trainato da un eccellente rapporto qualità-prezzo e da una domanda molto attiva già in fase di advance booking. Positivo anche il riscontro sulle destinazioni lungo raggio, in particolare Zanzibar, che continua a intercettare l’interesse di una clientela alla ricerca di esperienze più distintive e di prodotto di qualità».\r

\r

Sul fronte prezzi però, «Si registra per l'ennesimo anno un aumento significativo dei costi afferenti alla gestione delle strutture alberghiere. Negli ultimi due anni il flusso di prenotazione nei mesi di peak season è stata decisamente altalenante.; Come contromisura il tour operator ha cercato di calmierare il pricing su questa fase nevralgica di prenotazione anticipata, premiando il cliente finale che desidera pianificare le proprio vacanze anzitempo».\r

La strategia commerciale\r

«Il nostro approccio è trasversale e coerente su tutta la programmazione Italia ed estero: ciò che cambia non è la relazione commerciale, ma il pricing del prodotto, che viene costruito in modo puntuale sulla base delle caratteristiche della singola offerta e della pressione della domanda. Nel caso del Mare Italia, il pricing è particolarmente dinamico e reattivo al mercato. Parliamo di una tipologia di vacanza che si differenzia in modo sostanziale rispetto alle altre destinazioni balneari internazionali mediterranee. In primo luogo, non sempre prevede un pacchetto con volo incluso: questo elemento rende il prodotto più flessibile e, in molti casi, più adatto alle esigenze di una specifica tipologia di cliente. Ma la competitività non si gioca solo sul prezzo. La vacanza Mare Italia propone un’esperienza diversa, legata alla prossimità, all’autenticità dei territori, alla qualità dell’ospitalità e a un modello di soggiorno che risponde a esigenze specifiche del mercato italiano. È su questo valore esperienziale, unito a un pricing costruito sulla reale domanda, che si fonda la nostra politica di promozione del territorio e la nostra capacità di competere efficacemente con le destinazioni estere».\r

Le novità di prodotto\r

Per il 2026 il gruppo Nicolaus introduce alcune novità di prodotto, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Mare Italia. «Sul fronte Nicolaus Club - spiega Candelori -, la principale novità riguarda la Sicilia, con l’ingresso in programmazione di due nuove strutture in All Inclusive: il Nicolaus Club Eloro a Noto Marina, ideale sia per famiglie sia per coppie grazie alla posizione strategica tra mare e Sicilia barocca, e il Nicolaus Club Le Dune Beach a Mortelle, particolarmente adatto alle famiglie e apprezzabile anche per la vicinanza alle isole Eolie. Entrambi i prodotti saranno proposti con vestizione Nicolaus Club, assistenza dedicata e collegamenti aerei potenziati su Catania. Sempre per l’estate 2026, il gruppo rafforza l’offerta a marchio Valtur con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, un resort in una location iconica del Sud Sardegna, che avvia un percorso di valorizzazione verso un concept di vacanza contemporaneo e upscale. Nel complesso, le novità confermano una strategia orientata all’eccellenza, a progetti di lungo periodo e a un’offerta sempre più distintiva».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Candelori, Nicolaus-Valtur: «L'advance booking traina l'estate»","post_date":"2026-01-30T12:45:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769777122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Significativa la nuova partnership tra Swadeshi, ItaliAbsolutely e Travel OpenDay che a maggio lanceranno la prima edizione di ItaliAbsolutely Signature Travel Connections, un appuntamento che metterà in relazione importanti operatori turistici italiani con buyer internazionali e promuovere l’eccellenza dell’Italia come destinazione turistica.\r

\r

«Per noi si tratta di un momento importante - afferma il ceo del gruppo Travel Daniela Battaglioni -. Lo scopo che ci muove e che muove ItaliAbsolutely è proprio quello dell'incontro, fra realtà italiane d'eccellenza con i buyer internazionali. E' un lavoro che portiamo avanti da alcuni anni e che si sta espandendo in modo costante».\r

\r

[caption id=\"attachment_506175\" align=\"alignleft\" width=\"181\"] Daniela Battaglioni[/caption]\r

\r

La manifestazione si svolgerà a maggio presso lo Swadeshi Eurocongressi Hotel, struttura 4 stelle situata tra il Lago di Garda e Verona, e mira a valorizzare l’Italia come prodotto turistico, rafforzando il ruolo di tutti gli attori della filiera. Momento clou del format sarà un workshop B2B di due giorni che ospiterà 40 buyer internazionali.\r

La compagnia\r

Swadeshi è un gruppo alberghiero italiano con un portfolio di alberghi 3 e 4 stelle in destinazioni di grande richiamo turistico come Costa Smeralda, Lago di Garda, Dolomiti, Riviera Romagnola e Passo del Tonale. Il gruppo riunisce territori diversi sotto un unico brand, offrendo soluzioni su misura sia per il turismo leisure sia per quello business. “La visione Swadeshi guida il nostro impegno quotidiano -, dichiara la direttrice commerciale Denisa Doru. -L’Eurocongressi Hotel un hub strategico che coniuga funzionalità business e tempo libero.”\r

\r

[caption id=\"attachment_506176\" align=\"alignleft\" width=\"211\"] Denisa Doru[/caption]\r

\r

L’hotel dispone di 50 camere standard e 10 junior suite recentemente rinnovate, ristorante che mette l’accento su sapori e vini regionali, e con u centro wellness e l’accesso gratuito estivo per gli ospiti al parco acquatico Riovalli. Il Centro Congressi offre nove sale meeting, una di 873 mq affacciata sui vigneti di Bardolino e dotata di tecnologie audiovisive avanzate. Grazie alla vicinanza a Bardolino, Garda e Lazise, è una base ideale per esplorare la Valpolicella, i principali parchi divertimento, quelli termali e gli itinerari cicloturistici che collegano la Valle dell’Adige al Lago di Garda.","post_title":"ItaliAbsolutely e Swadeshi: ecco ItaliAbsolutely Signature Travel Connections","post_date":"2026-01-30T11:07:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","italiabsolutely-signature-travel-connections"],"post_tag_name":["In evidenza","ItaliAbsolutely Signature Travel Connections"]},"sort":[1769771279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways si appresta ad aprire un'inedita rotta tra gli Emirati Arabi Uniti e Calgary, creando un nuovo collegamento aereo strategico tra il Medio Oriente e il Canada occidentale.\r

\r

Il lancio della rotta, previsto per il 3 novembre 2026, segna un altro passo avanti nell'espansione globale di Etihad e sostiene le ambizioni a lungo termine di Abu Dhabi di promuovere il commercio internazionale, il turismo e gli investimenti.\r

\r

\r

\r

Calgary diventa l'ultima aggiunta del vettore di Abu Dhabi al network di lungo raggio, dopo i recenti annunci di rotte che includono Lussemburgo e Palma di Maiorca. Il collegamento sarà operato dal Boeing 787-9 Dreamliner, dotato delle ultime e pluripremiate cabine Business ed Economy della compagnia aerea.\r

\r

«Il lancio del nostro servizio Abu Dhabi-Calgary rappresenta un passo significativo e storico nell'espansione globale di Etihad - ha dichiarato il ceo del vettore, Antonoaldo Neves -. Creando l'unico collegamento diretto tra il Medio Oriente e il Canada occidentale, stiamo aprendo nuove opportunità per il commercio, il turismo e gli investimenti, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso diretto a due destinazioni distintive e di importanza globale.\r

\r

«Si tratta di un annuncio entusiasmante per noi, che unisce due luoghi straordinari. Per i viaggiatori canadesi, apre l'accesso diretto alla ricca cultura e alle esperienze offerte tutto l'anno da Abu Dhabi, mentre gli ospiti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e da tutta la nostra rete ottengono un accesso senza soluzione di continuità a Calgary e alle bellezze naturali del Canada occidentale. Si tratta di una rotta progettata per stimolare il turismo bidirezionale e approfondire i legami tra le nostre regioni».\r

\r

«Questa rotta diretta è fondamentale per collegare i viaggiatori leisure e d'affari della nostra regione a importanti località del Medio Oriente, nonché a una vasta gamma di destinazioni collegate in Africa, Asia e in tutto il mondo» ha aggiunto Chris Dinsdale, presidente e ceo di Calgary Airports.\r

\r

","post_title":"Etihad Airways lancia la Abu Dhabi-Calgary, unico volo fra Medio Oriente e Canada occidentale","post_date":"2026-01-30T11:04:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769771089000]}]}}