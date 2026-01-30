Walsh contro tutti. Europa, governi, carburanti sostenibili e tasse Focus Walsh. Sebbene il 2025 si sia concluso con una relativa redditività per le compagnie aeree, con circa 39,5 miliardi di dollari di utili previsti, l’umore era tutt’altro che euforico nell’assemblea generale del Board Iata a Parigi. Willie Walsh, direttore generale dell’associazione, ha evidenziato le debolezze strutturali che minacciano la connettività globale, osservando che il margine di profitto netto del settore è del 3,9%. “Il nostro settore rimane altamente competitivo, ma genera margini molto bassi”, ha sottolineato, evidenziando il divario tra i colossali investimenti richiesti e la realtà economica che i vettori devono affrontare. Ma Walsh oltrepassa i confini del trasporto aereo puntando il dito sulle politiche europee che privilegiano i carburanti sostenibili. Errori ecologici Il dirigente ha criticato una strategia europea che considera slegata dalle realtà industriali, definendo l’enfasi sugli e-SAF un “errore” strategico, dato il costo proibitivo dell’energia elettrica rinnovabile in Europa. “Imporre qualcosa che non esiste non ha senso“, ha affermato. Per la Iata, questo eccesso di regolamentazione, unito alla mancanza di un settore strutturato, espone le compagnie aeree a costi aggiuntivi insostenibili, mentre l’utile netto medio per passeggero non supera i 7,90 dollari. E infine se l’è presa con i governi. “Tassare l’industria nella speranza di un miglioramento ambientale è una cattiva politica”, ha affermato Walsh, denunciando il fatto che queste entrate finiscono spesso nel bilancio generale dello Stato anziché finanziare la transizione energetica. Insomma ce l’ha con tutti. Tranne con le compagnie che non hanno ancora un fondo di garanzia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427276" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh, è il numero uno di Iata[/caption] Focus Walsh. Sebbene il 2025 si sia concluso con una relativa redditività per le compagnie aeree, con circa 39,5 miliardi di dollari di utili previsti, l'umore era tutt'altro che euforico nell'assemblea generale del Board Iata a Parigi. Willie Walsh, direttore generale dell'associazione, ha evidenziato le debolezze strutturali che minacciano la connettività globale, osservando che il margine di profitto netto del settore è del 3,9%. "Il nostro settore rimane altamente competitivo, ma genera margini molto bassi", ha sottolineato, evidenziando il divario tra i colossali investimenti richiesti e la realtà economica che i vettori devono affrontare. Ma Walsh oltrepassa i confini del trasporto aereo puntando il dito sulle politiche europee che privilegiano i carburanti sostenibili. Errori ecologici Il dirigente ha criticato una strategia europea che considera slegata dalle realtà industriali, definendo l'enfasi sugli e-SAF un "errore" strategico, dato il costo proibitivo dell'energia elettrica rinnovabile in Europa. "Imporre qualcosa che non esiste non ha senso", ha affermato. Per la Iata, questo eccesso di regolamentazione, unito alla mancanza di un settore strutturato, espone le compagnie aeree a costi aggiuntivi insostenibili, mentre l'utile netto medio per passeggero non supera i 7,90 dollari. E infine se l'è presa con i governi. "Tassare l'industria nella speranza di un miglioramento ambientale è una cattiva politica", ha affermato Walsh, denunciando il fatto che queste entrate finiscono spesso nel bilancio generale dello Stato anziché finanziare la transizione energetica. Insomma ce l'ha con tutti. Tranne con le compagnie che non hanno ancora un fondo di garanzia. [post_title] => Walsh contro tutti. Europa, governi, carburanti sostenibili e tasse [post_date] => 2026-01-30T14:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769782058000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leonardo Hotels annuncia la sua partecipazione al Tfp (Turismo Fromazione Profesioni) Summit Milano, l’evento di riferimento per il settore delle risorse umane che si tiene oggi. Il rinnovo della presenza, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni, testimonia l'impegno della catena alberghiera nella valorizzazione del capitale umano e nella selezione di nuovi professionisti per le proprie strutture. Il recruiting ha un ruolo centrale nella strategia di crescita di Leonardo Hotels in Italia e il gruppo alberghiero è alla ricerca di professionisti per le proprietà italiane, tra cui figure come front office agent, marketing manager, spa therapist e housekeeping manager. Il gruppo Il gruppo si distingue per un forte impegno in ambito Esg, con un focus particolare su diversità, equità e inclusione, formazione continua e creazione di ambienti di lavoro sostenibili e sicuri. Un elemento chiave di questo impegno è la Leonardo Academy, un programma interno dedicato allo sviluppo e alla formazione dei dipendenti che offre percorsi formativi su misura, tra cui Youngster Program, Management Program, Expert Program, Expert Senior Program. «La partecipazione di Leonardo Hotels al Tfp Summit di Milano conferma l’impegno del gruppo nel dialogo con i professionisti del settore e nella promozione di una visione dell’ospitalità fondata sulla valorizzazione del capitale umano. In un mercato come quello italiano, caratterizzato da una crescita costante e da nuove opportunità di sviluppo, il gruppo continua a investire nel rafforzamento della propria presenza e nell’attrazione di nuovi talenti, con l’obiettivo di sostenere un modello di ospitalità innovativo e sostenibile - ha affermato Sabrina Ligi, cluster hr manager Italy & France -. L’Italia rappresenta per Leonardo Hotels un mercato strategico in continua evoluzione. La nostra crescita passa dalle persone: siamo alla ricerca di professionisti che vogliano sviluppare il proprio percorso insieme a noi e contribuire attivamente al futuro dell’ospitalità. Entrare in Leonardo Hotels significa far parte della Leonardo Family, una realtà internazionale, dinamica e in costante espansione, che pone i collaboratori al centro della propria strategia di sviluppo. Il gruppo promuove un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, offrendo concrete opportunità di crescita interna attraverso programmi di formazione mirati e percorsi di mobilità tra le diverse strutture, oltre a garantire un clima aziendale attento al benessere e alla valorizzazione delle competenze di ogni dipendente». [post_title] => Recruiting: Leonardo Hotels partecipa al Tfp di Milano [post_date] => 2026-01-30T13:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769781454000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trascorrere un long weekend a Budapest per San Valentino significa scegliere una destinazione capace di unire atmosfera, creatività e coinvolgimento, grazie a un calendario di appuntamenti che invita a scoprire la città in modo personale e fuori dagli schemi. Tra le proposte originali spiccano i workshop creativi, come le sessioni di pittura di coppia, dove dipingere fianco a fianco diventa un modo per esprimersi, dialogare e confrontarsi. Per un’atmosfera ancora più suggestiva e intima, il Valentine’s Day Candle Light Express regala un itinerario illuminato da centinaia di candele. A chi ama il divertimento e dei festeggiamenti meno convenzionali, Winter Splash ad Aquaworld – il più grande parco acquatico indoor della città – offre ai suoi ospiti musica, spettacoli e l’energia della notte. Per un San Valentino all’insegna del buon cibo, ecco la First Strudel House, un ristorante a conduzione famigliare all’interno del quale va in scena Strudel Stretching Show che permette ai commensali di cimentarsi nella preparazione del tradizionale dolce alle mele, trasformando una semplice degustazione in un’esperienza coinvolgente e conviviale. Per chi ama i sapori locali più decisi, la House of Unicum situata nella zona sud della città offre tour guidati con degustazione dedicati a uno dei più famosi ed iconici amari alle erbe dell’Ungheria, mentre al First Craft Beer è possibile fare tasting di deliziose birre artigianali in un contesto informale e rilassato, per godersi a pieno il momento nel comfort e nel calore del locale. A suggellare il viaggio tra le mille anime della perla del Danubio, i centri di intrattenimento come la Game Room e Pixity incarnano la dimensione più coinvolgente e sorprendente della città, tra pavimenti LED interattivi, sfide fisiche e giochi di squadra che stimolano collaborazione e complicità. E per chi desidera chiudere la propria fuga d’amore con una nota poetica e sospesa nel tempo, la Papilonia Butterfly House, nel centro della città, accoglie i visitatori in un giardino onirico, popolato da centinaia di farfalle colorate. [post_title] => Budapest, San Valentino tra sapori, creatività e divertimento [post_date] => 2026-01-30T13:00:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769778028000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il vasto piano di rinnovo della flotta Lufthansa include la modernizzazione degli interni delle cabine degli aeromobili più grandi: in arrivo nuovi sedili per tutte le classi dei Boeing 747-8 e degli Airbus A350-900. Tutti gli A380-800 saranno dotati di nuove poltrone di Business Class, dal prossimo febbraio presso la Elbe Flugzeugwerke di Dresda. Seguiranno a breve ulteriori retrofit della flotta esistente. Ciascun sedile avrà accesso diretto al corridoio e offrirà una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri, connettività Bluetooth e divisori flessibili, garantendo comfort e privacy a un nuovo livello premium. «Lufthansa gestisce l'unica flotta A380 dell'Unione europea, con base nel nostro aeroporto a 5 stelle - afferma Heiko Reitz, hub manager Monaco, Lufthansa Airlines -. Il retrofit sottolinea il nostro impegno nel fornire un'esperienza di volo eccellente sugli aerei a lungo raggio, così apprezzati dai nostri passeggeri. I nuovi sedili premium offrono maggiore privacy e un comfort notevolmente superiore rispetto al passato». Complessivamente, l'A380 sarà presto dotato di 68 nuovi sedili in Business Class: con otto sedili in First Class, 52 sedili in Premium Economy e 371 sedili in Economy, l'A380 è il più grande aereo a lungo raggio della flotta Lufthansa. Oltre all'ampio retrofit, durante la permanenza presso Elbe Flugzeugwerke saranno effettuati anche i normali lavori di manutenzione ordinaria sugli aeromobili A380. Una volta completati i controlli, il primo aeromobile dovrebbe tornare a Monaco di Baviera nel mese di aprile di quest'anno e sarà impiegato nel servizio regolare. Entro la metà del 2027, tutti e otto gli A380 dovrebbero essere completamente rinnovati. [post_title] => Lufthansa: la nuova business class decolla sugli aeromobili più grandi [post_date] => 2026-01-30T12:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769777253000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cda di Xenia Hôtellerie Solution ha preso visione dei key performance indicators del quarto trimestre 2025 e dei dati preconsuntivi dell’esercizio 2025. I ricavi 2025 sono pari a 72 milioni di euro, coerenti con la traiettoria di crescita verso l’obiettivo previsto dal piano industriale 2025-2028. L’Ebitda 2025, sebbene risenta dell’impatto dalle operazioni di crescita per linee esterne realizzate nel 2025, resta positivo ed è pari a circa 550.000 di euro. Il risultato è inferiore alle stime aggiornate in sede di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, che prevedevano un Ebitda margin target di circa il 4%. Tale risultato riflette l’accelerazione nell’attuazione del piano e il disallineamento temporale tra costi e contributo ai ricavi delle acquisizioni. La società proseguirà con le attività di sviluppo del perimetro industriale e con la piena messa a regime delle operations. È atteso un graduale recupero della redditività a partire dal 2026, per poi mostrare una crescita più significativa nel 2027, fino a raggiungere nel 2028 gli obiettivi del piano. I ricavi del 2025 configurano un mix più diversificato e sostenibile, con ulteriori incrementi attesi nel 2026. Il forte impulso dato dalle acquisizioni nel corso del 2025 ha consentito di superare l’obiettivo di 16 alberghi a fine anno. Nel corso del 2025 le strutture alberghiere di Xenia hanno registrato un incremento da 10 a 17, con diverse potenziali acquisizioni previste per il 2026, avvicinandosi progressivamente al target di almeno 25 alberghi previsti dal piano per il 2028. Nel complesso la linea di business Phi Hotels ha generato nel 2025 ricavi per 21,4 milioni di euro, per quanto il contributo delle nuove strutture acquisite sia stato solo parziale nel corso dell’esercizio per il disallineamento temporale dei vari closing. Con riferimento alle acquisizioni è confermato il focus sul Centro-nord e l’attenzione ai clienti premium, ampliando al contempo l’offerta della società anche a località marine e montane di pregio e con ulteriore potenziale di sviluppo. La linea di business accommodation ha realizzato nel 2025 ricavi per 50,60 milioni di euro. Verso il futuro Si prevede che le acquisizioni perfezionate nel corso del 2025 possano contribuire in modo crescente al conto economico dell’esercizio 2026. L’ammontare degli investimenti previsti per l’anno in corso è in linea con quello del 2025, in coerenza con l’impostazione del piano e con i 25 milioni di euro complessivi di investimenti previsti per il biennio 2025–2026 dal piano. È attesa una graduale normalizzazione della redditività, coerente con la fase di integrazione e sviluppo in corso. Il compound annual growth rate dei ricavi dal 2025 al 2028 è stimato intorno al 19%, con un valore atteso di fine periodo di almeno 120 milioni di euro, ed è coerente con le assunzioni di crescita rappresentate nel piano. Confermato l’obiettivo di fine piano dell’Ebitda margin, che si attesterà tra il 10% e il 12%. Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia, ha dichiarato:«I risultati preconsuntivi del 2025 confermano la solidità del piano industriale 2025–2028 e la capacità della società di eseguirlo. Il 2025 è stato un anno particolarmente rilevante, nel quale Xenia ha anticipato la traiettoria di crescita industriale prevista, superando alcuni obiettivi dimensionali. Prevediamo che le nuove acquisizioni del 2025 possano contribuire per oltre trenta milioni di euro di ricavi su base annua a regime e una volta completata l’integrazione. La redditività risulta temporaneamente compressa, quale fisiologica conseguenza di una fase di espansione per linee esterne e si tratta, dunque, di un effetto coerente con le scelte di accelerazione dell’esecuzione del piano effettuate dalla società. La nostra priorità resta la costruzione di valore nel medio-lungo periodo. La capacità dimostrata sin qui nell’esecuzione del piano rappresenta per noi il principale indicatore della sostenibilità dei risultati attesi a fine periodo. Anche nel 2026 Xenia intende proseguire nel consolidamento del proprio perimetro industriale ed è già impegnata su diverse potenziali operazioni. La crescita continuerà a essere guidata dalla disciplina finanziaria, che consideriamo un vincolo imprescindibile. Ogni operazione sarà valutata in modo selettivo, coerente con la struttura patrimoniale e con gli obiettivi di sostenibilità. La redditività resta un obiettivo centrale della nostra strategia, che intendiamo perseguire attraverso un posizionamento industriale solido, costruito con attenzione alla qualità e all’integrazione delle attività». [post_title] => Xenia, prosegue il piano industriale. Ricavi in crescita [post_date] => 2026-01-30T11:58:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769774320000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506165 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Significativa la nuova partnership tra Swadeshi, ItaliAbsolutely e Travel OpenDay che a maggio lanceranno la prima edizione di ItaliAbsolutely Signature Travel Connections, un appuntamento che metterà in relazione importanti operatori turistici italiani con buyer internazionali e promuovere l’eccellenza dell’Italia come destinazione turistica. «Per noi si tratta di un momento importante - afferma il ceo del gruppo Travel Daniela Battaglioni -. Lo scopo che ci muove e che muove ItaliAbsolutely è proprio quello dell'incontro, fra realtà italiane d'eccellenza con i buyer internazionali. E' un lavoro che portiamo avanti da alcuni anni e che si sta espandendo in modo costante». [caption id="attachment_506175" align="alignleft" width="181"] Daniela Battaglioni[/caption] La manifestazione si svolgerà a maggio presso lo Swadeshi Eurocongressi Hotel, struttura 4 stelle situata tra il Lago di Garda e Verona, e mira a valorizzare l’Italia come prodotto turistico, rafforzando il ruolo di tutti gli attori della filiera. Momento clou del format sarà un workshop B2B di due giorni che ospiterà 40 buyer internazionali. La compagnia Swadeshi è un gruppo alberghiero italiano con un portfolio di alberghi 3 e 4 stelle in destinazioni di grande richiamo turistico come Costa Smeralda, Lago di Garda, Dolomiti, Riviera Romagnola e Passo del Tonale. Il gruppo riunisce territori diversi sotto un unico brand, offrendo soluzioni su misura sia per il turismo leisure sia per quello business. “La visione Swadeshi guida il nostro impegno quotidiano -, dichiara la direttrice commerciale Denisa Doru. -L’Eurocongressi Hotel un hub strategico che coniuga funzionalità business e tempo libero.” [caption id="attachment_506176" align="alignleft" width="211"] Denisa Doru[/caption] L’hotel dispone di 50 camere standard e 10 junior suite recentemente rinnovate, ristorante che mette l’accento su sapori e vini regionali, e con u centro wellness e l’accesso gratuito estivo per gli ospiti al parco acquatico Riovalli. Il Centro Congressi offre nove sale meeting, una di 873 mq affacciata sui vigneti di Bardolino e dotata di tecnologie audiovisive avanzate. Grazie alla vicinanza a Bardolino, Garda e Lazise, è una base ideale per esplorare la Valpolicella, i principali parchi divertimento, quelli termali e gli itinerari cicloturistici che collegano la Valle dell’Adige al Lago di Garda. [post_title] => ItaliAbsolutely e Swadeshi: ecco ItaliAbsolutely Signature Travel Connections [post_date] => 2026-01-30T11:07:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => italiabsolutely-signature-travel-connections ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => ItaliAbsolutely Signature Travel Connections ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769771279000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sta consolidando la sua posizione in Europa. Superati di recente i 500 milioni di passeggeri in meno di 21 anni di attività e trasportati 200 milioni di passeggeri solo negli ultimi 3 anni, opera con una flotta di 258 Airbus, principalmente A321neo, su oltre 1000 rotte verso circa 200 destinazioni in più di 50 Paesi. L'obiettivo per il 2026 sarà quello di raggiungere quota 80 milioni di passeggeri ed espandere la flotta a 500 aeromobili, come da progetto "Wizz 500" previsto per il 2030. Un processo di crescita che interessa la rotta Italia-Spagna. «Il legame Italia-Spagna si conferma strategico per noi. Il piano prevede per l’Italia 120 milioni di voli per il 2026, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente, introducendo nuove rotte verso la Spagna per un totale di 25 e una flotta di 30 aerei», spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air. Nuovi collegamenti per Bilbao, Alicante, Siviglia e Palma di Maiorca e anche da Roma per Saragozza in un flusso di viaggiatori che include una quota significativa di viaggiatori d'affari, sebbene Wizz Air rimanga un vettore low-cost dal target leisure. Con 21 milioni di passeggeri trasportati nel 2025, un +8,9% rispetto al 2024, su un network di 271 rotte verso 33 paesi, l’Italia si pone al centro della strategia di crescita di Wizz Air, confermandosi il mercato più grande del network con il 25% del traffico globale, puntando a diventare la seconda compagnia aerea nel Paese per quota di mercato. In Italia opera su con cinque basi, Malpensa, Roma, Napoli, Venezia e Catania e un Training Center a Roma da 40 milioni di euro con simulatori di volo, il secondo per il network. La base di Malpensa, che celebrerà il sesto anniversario quest'anno, si conferma strategico per la Spagna con 8 Airbus A321neo e 9 rotte. Solo da Malpensa e Bergamo, Wizz Air nel 2025 ha trasportato 35 milioni di passeggeri e nella prossima stagione offrirà 47 frequenze settimanali verso la Spagna per un’offerta di oltre un milione di posti per l'anno in corso, pari a un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. «Wizz Air ha richiesto inoltre l'autorizzazione ad operare voli charter e cargo tra Londra e New York, e un ordine di 11 aeromobili a lungo raggio A321Xlr», ha confermato Imperiale, specificando che il lungo raggio non è attualmente in programma. Intanto la compagnia sta testando con successo la nuova "Wizz Class", una sorta di business class leggera che lascia il posto centrale libero. I dati mostrano un crescente interesse da parte dei viaggiatori d'affari, confermando l'intenzione del vettore a investire ulteriormente su questo segmento di clientela. (Anna Morrone) [post_title] => Wizz Air, strategia di crescita in Italia e asse con la Spagna [post_date] => 2026-01-30T10:49:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => rotta-italia-spagna [1] => salvatore-gabriele-imperiale [2] => wizz-air ) [post_tag_name] => Array ( [0] => rotta Italia-Spagna [1] => Salvatore Gabriele Imperiale [2] => Wizz Air ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769770167000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte in rialzo la stagione invernale per gli appassionati della montagna: secondo l’indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi, quest’anno saranno 6,2 milioni gli italiani che si sposteranno in giro per il Belpaese per concedersi una vacanza sulla neve. Il grosso delle partenze (4,4 milioni), si concentrerà in febbraio, mentre il resto si muoverà in marzo. Sarà per l’effetto Olimpiadi, sarà per la voglia di rimettere gli sci o per il bisogno di dedicarsi una pausa dal lavoro, ma a quanto pare gli italiani considerano la vacanza sulla neve un’esigenza da rispettare, e la onoreranno restando per la maggior parte in Italia (97%), prediligendo in larga parte le aree settentrionali del Paese e riservando all’hotel la pole position in termini di soggiorno preferito. Tra coloro che seguiranno i giochi olimpici direttamente dai luoghi di gara, il 70% dichiara che soggiornerà entro una trentina di chilometri dalle aree delle competizioni, mentre il 28% prevede di soggiornare in zone che si estendono oltre i 30 chilometri. Anche in riferimento ai soggiorni legati alla partecipazione in presenza alle Olimpiadi, la scelta dell’albergo ha la meglio (34%), seguita a ruota da B&B e casa di parenti ed amici. Sentiment Ciò che conforta è il sentiment dimostrato dagli intervistati: il 94% di essi ritiene infatti che le Olimpiadi Invernali rappresentino un’occasione per promuovere l’Italia e le altre località turistiche. “Non vi è dubbio - ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - che i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell’andamento del turismo invernale: nell’immaginario collettivo, ci si sente un po’ tutti coinvolti. Ad assistere in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni, abbiamo rilevato che saranno circa 2 milioni di italiani. Ma è altrettanto vero che la stragrande maggioranza seguirà, ciascuno a suo modo, l’appuntamento con le Olimpiadi” [post_title] => Montagna Italia. 6,2 milioni di italiani in vacanza. Merito anche delle Olimpiadi [post_date] => 2026-01-30T10:45:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769769951000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506106 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Nel 2025 la domanda di viaggi aerei è cresciuta del 5,3%, con un aumento del 7,1% della domanda internazionale e del 2,4% di quella nazionale. Ciò riporta la crescita del settore in linea con i modelli storici di crescita dopo la forte ripresa post-Covid»: questa la fotografia dell'anno appena chiuso scattata dal direttore generale della Iata, Willie Walsh, che porta alla luce anche due «sfide chiave» legate al costante e forte aumento della domanda, «la decarbonizzazione e la catena di approvvigionamento». La capacità totale, misurata in posti-chilometro offerti nel 2025 è aumentata del 5,2%, mentre il load factor complessivo ha raggiunto l'83,6%, con un incremento dello 0,1 ppt e un record per il traffico annuale. La domanda internazionale per l'intero 2025 è aumentata del 7,1% rispetto al 2024 e la capacità è cresciuta del 6,8%. Il load factor internazionale per l'intero anno è stato dell'83,5%, con un aumento dello 0,2 ppt rispetto al 2024. Anche questo è stato un record per il tasso di riempimento internazionale. La domanda interna nel 2025 è aumentata del 2,4% rispetto all'anno precedente, mentre la capacità è cresciuta del 2,5%. Il load factor è stato in media dell'83,7%, in calo di -0,1 ppt rispetto al 2024. «La decarbonizzazione proteggerà la crescita futura a lungo termine - ha commentato Walsh -. I governi le cui economie crescono grazie al trasporto aereo e i cui cittadini desiderano ardentemente la connettività devono fornire un quadro di politica fiscale favorevole per accelerare rapidamente i progressi, in particolare affinché il settore energetico aumenti la produzione di Saf. La seconda sfida, quella della catena di approvvigionamento, è stata la più grande preoccupazione per le compagnie aeree nel 2025. Vettori che si sono affrettati a soddisfare la domanda mantenendo gli aeromobili in servizio più a lungo e riempiendo più posti su ogni volo. Con un fattore di carico appena inferiore all'84%, è chiaro che queste misure sono state un rimedio efficace, ma abbiamo bisogno di una soluzione reale. È fondamentale che il 2025 si riveli il punto più basso della crisi della catena di approvvigionamento e che il 2026 segni una ripresa». [post_title] => Trasporto aereo, traffico passeggeri a +5% nel 2025: l'analisi della Iata [post_date] => 2026-01-30T09:27:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769765259000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "walsh contro tutti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":22,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2387,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427276\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh, è il numero uno di Iata[/caption]\r

\r

Focus Walsh. Sebbene il 2025 si sia concluso con una relativa redditività per le compagnie aeree, con circa 39,5 miliardi di dollari di utili previsti, l'umore era tutt'altro che euforico nell'assemblea generale del Board Iata a Parigi. Willie Walsh, direttore generale dell'associazione, ha evidenziato le debolezze strutturali che minacciano la connettività globale, osservando che il margine di profitto netto del settore è del 3,9%. \"Il nostro settore rimane altamente competitivo, ma genera margini molto bassi\", ha sottolineato, evidenziando il divario tra i colossali investimenti richiesti e la realtà economica che i vettori devono affrontare.\r

\r

Ma Walsh oltrepassa i confini del trasporto aereo puntando il dito sulle politiche europee che privilegiano i carburanti sostenibili. \r

Errori ecologici\r

Il dirigente ha criticato una strategia europea che considera slegata dalle realtà industriali, definendo l'enfasi sugli e-SAF un \"errore\" strategico, dato il costo proibitivo dell'energia elettrica rinnovabile in Europa. \"Imporre qualcosa che non esiste non ha senso\", ha affermato. Per la Iata, questo eccesso di regolamentazione, unito alla mancanza di un settore strutturato, espone le compagnie aeree a costi aggiuntivi insostenibili, mentre l'utile netto medio per passeggero non supera i 7,90 dollari.\r

\r

E infine se l'è presa con i governi. \"Tassare l'industria nella speranza di un miglioramento ambientale è una cattiva politica\", ha affermato Walsh, denunciando il fatto che queste entrate finiscono spesso nel bilancio generale dello Stato anziché finanziare la transizione energetica.\r

\r

Insomma ce l'ha con tutti. Tranne con le compagnie che non hanno ancora un fondo di garanzia.","post_title":"Walsh contro tutti. Europa, governi, carburanti sostenibili e tasse","post_date":"2026-01-30T14:07:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1769782058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Hotels annuncia la sua partecipazione al Tfp (Turismo Fromazione Profesioni) Summit Milano, l’evento di riferimento per il settore delle risorse umane che si tiene oggi. Il rinnovo della presenza, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni, testimonia l'impegno della catena alberghiera nella valorizzazione del capitale umano e nella selezione di nuovi professionisti per le proprie strutture.\r

\r

Il recruiting ha un ruolo centrale nella strategia di crescita di Leonardo Hotels in Italia e il gruppo alberghiero è alla ricerca di professionisti per le proprietà italiane, tra cui figure come front office agent, marketing manager, spa therapist e housekeeping manager.\r

Il gruppo\r

Il gruppo si distingue per un forte impegno in ambito Esg, con un focus particolare su diversità, equità e inclusione, formazione continua e creazione di ambienti di lavoro sostenibili e sicuri. Un elemento chiave di questo impegno è la Leonardo Academy, un programma interno dedicato allo sviluppo e alla formazione dei dipendenti che offre percorsi formativi su misura, tra cui Youngster Program, Management Program, Expert Program, Expert Senior Program.\r

\r

«La partecipazione di Leonardo Hotels al Tfp Summit di Milano conferma l’impegno del gruppo nel dialogo con i professionisti del settore e nella promozione di una visione dell’ospitalità fondata sulla valorizzazione del capitale umano. In un mercato come quello italiano, caratterizzato da una crescita costante e da nuove opportunità di sviluppo, il gruppo continua a investire nel rafforzamento della propria presenza e nell’attrazione di nuovi talenti, con l’obiettivo di sostenere un modello di ospitalità innovativo e sostenibile - ha affermato Sabrina Ligi, cluster hr manager Italy & France -. L’Italia rappresenta per Leonardo Hotels un mercato strategico in continua evoluzione. La nostra crescita passa dalle persone: siamo alla ricerca di professionisti che vogliano sviluppare il proprio percorso insieme a noi e contribuire attivamente al futuro dell’ospitalità. Entrare in Leonardo Hotels significa far parte della Leonardo Family, una realtà internazionale, dinamica e in costante espansione, che pone i collaboratori al centro della propria strategia di sviluppo. Il gruppo promuove un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, offrendo concrete opportunità di crescita interna attraverso programmi di formazione mirati e percorsi di mobilità tra le diverse strutture, oltre a garantire un clima aziendale attento al benessere e alla valorizzazione delle competenze di ogni dipendente».\r

\r

","post_title":"Recruiting: Leonardo Hotels partecipa al Tfp di Milano","post_date":"2026-01-30T13:57:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769781454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trascorrere un long weekend a Budapest per San Valentino significa scegliere una destinazione capace di unire atmosfera, creatività e coinvolgimento, grazie a un calendario di appuntamenti che invita a scoprire la città in modo personale e fuori dagli schemi.\r

\r

Tra le proposte originali spiccano i workshop creativi, come le sessioni di pittura di coppia, dove dipingere fianco a fianco diventa un modo per esprimersi, dialogare e confrontarsi.\r

Per un’atmosfera ancora più suggestiva e intima, il Valentine’s Day Candle Light Express regala un itinerario illuminato da centinaia di candele.\r

\r

A chi ama il divertimento e dei festeggiamenti meno convenzionali, Winter Splash ad Aquaworld – il più grande parco acquatico indoor della città – offre ai suoi ospiti musica, spettacoli e l’energia della notte.\r

\r

Per un San Valentino all’insegna del buon cibo, ecco la First Strudel House, un ristorante a conduzione famigliare all’interno del quale va in scena Strudel Stretching Show che permette ai commensali di cimentarsi nella preparazione del tradizionale dolce alle mele, trasformando una semplice degustazione in un’esperienza coinvolgente e conviviale.\r

\r

Per chi ama i sapori locali più decisi, la House of Unicum situata nella zona sud della città offre tour guidati con degustazione dedicati a uno dei più famosi ed iconici amari alle erbe dell’Ungheria, mentre al First Craft Beer è possibile fare tasting di deliziose birre artigianali in un contesto informale e rilassato, per godersi a pieno il momento nel comfort e nel calore del locale.\r

\r

A suggellare il viaggio tra le mille anime della perla del Danubio, i centri di intrattenimento come la Game Room e Pixity incarnano la dimensione più coinvolgente e sorprendente della città, tra pavimenti LED interattivi, sfide fisiche e giochi di squadra che stimolano collaborazione e complicità. E per chi desidera chiudere la propria fuga d’amore con una nota poetica e sospesa nel tempo, la Papilonia Butterfly House, nel centro della città, accoglie i visitatori in un giardino onirico, popolato da centinaia di farfalle colorate.","post_title":"Budapest, San Valentino tra sapori, creatività e divertimento","post_date":"2026-01-30T13:00:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1769778028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il vasto piano di rinnovo della flotta Lufthansa include la modernizzazione degli interni delle cabine degli aeromobili più grandi: in arrivo nuovi sedili per tutte le classi dei Boeing 747-8 e degli Airbus A350-900.\r

\r

Tutti gli A380-800 saranno dotati di nuove poltrone di Business Class, dal prossimo febbraio presso la Elbe Flugzeugwerke di Dresda. Seguiranno a breve ulteriori retrofit della flotta esistente.\r

\r

Ciascun sedile avrà accesso diretto al corridoio e offrirà una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri, connettività Bluetooth e divisori flessibili, garantendo comfort e privacy a un nuovo livello premium.\r

\r

«Lufthansa gestisce l'unica flotta A380 dell'Unione europea, con base nel nostro aeroporto a 5 stelle - afferma Heiko Reitz, hub manager Monaco, Lufthansa Airlines -. Il retrofit sottolinea il nostro impegno nel fornire un'esperienza di volo eccellente sugli aerei a lungo raggio, così apprezzati dai nostri passeggeri. I nuovi sedili premium offrono maggiore privacy e un comfort notevolmente superiore rispetto al passato».\r

\r

Complessivamente, l'A380 sarà presto dotato di 68 nuovi sedili in Business Class: con otto sedili in First Class, 52 sedili in Premium Economy e 371 sedili in Economy, l'A380 è il più grande aereo a lungo raggio della flotta Lufthansa.\r

\r

Oltre all'ampio retrofit, durante la permanenza presso Elbe Flugzeugwerke saranno effettuati anche i normali lavori di manutenzione ordinaria sugli aeromobili A380. Una volta completati i controlli, il primo aeromobile dovrebbe tornare a Monaco di Baviera nel mese di aprile di quest'anno e sarà impiegato nel servizio regolare. Entro la metà del 2027, tutti e otto gli A380 dovrebbero essere completamente rinnovati.","post_title":"Lufthansa: la nuova business class decolla sugli aeromobili più grandi","post_date":"2026-01-30T12:47:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769777253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cda di Xenia Hôtellerie Solution ha preso visione dei key performance indicators del quarto trimestre 2025 e dei dati preconsuntivi dell’esercizio 2025.\r

\r

I ricavi 2025 sono pari a 72 milioni di euro, coerenti con la traiettoria di crescita verso l’obiettivo previsto dal piano industriale 2025-2028. L’Ebitda 2025, sebbene risenta dell’impatto dalle operazioni di crescita per linee esterne realizzate nel 2025, resta positivo ed è pari a circa 550.000 di euro. Il risultato è inferiore alle stime aggiornate in sede di approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, che prevedevano un Ebitda margin target di circa il 4%. Tale risultato riflette l’accelerazione nell’attuazione del piano e il disallineamento temporale tra costi e contributo ai ricavi delle acquisizioni.\r

\r

La società proseguirà con le attività di sviluppo del perimetro industriale e con la piena messa a regime delle operations. È atteso un graduale recupero della redditività a partire dal 2026, per poi mostrare una crescita più significativa nel 2027, fino a raggiungere nel 2028 gli obiettivi del piano.\r

\r

I ricavi del 2025 configurano un mix più diversificato e sostenibile, con ulteriori incrementi attesi nel 2026. Il forte impulso dato dalle acquisizioni nel corso del 2025 ha consentito di superare l’obiettivo di 16 alberghi a fine anno. Nel corso del 2025 le strutture alberghiere di Xenia hanno registrato un incremento da 10 a 17, con diverse potenziali acquisizioni previste per il 2026, avvicinandosi progressivamente al target di almeno 25 alberghi previsti dal piano per il 2028.\r

\r

Nel complesso la linea di business Phi Hotels ha generato nel 2025 ricavi per 21,4 milioni di euro, per quanto il contributo delle nuove strutture acquisite sia stato solo parziale nel corso dell’esercizio per il disallineamento temporale dei vari closing. Con riferimento alle acquisizioni è confermato il focus sul Centro-nord e l’attenzione ai clienti premium, ampliando al contempo l’offerta della società anche a località marine e montane di pregio e con ulteriore potenziale di sviluppo. La linea di business accommodation ha realizzato nel 2025 ricavi per 50,60 milioni di euro.\r

Verso il futuro\r

Si prevede che le acquisizioni perfezionate nel corso del 2025 possano contribuire in modo crescente al conto economico dell’esercizio 2026. L’ammontare degli investimenti previsti per l’anno in corso è in linea con quello del 2025, in coerenza con l’impostazione del piano e con i 25 milioni di euro complessivi di investimenti previsti per il biennio 2025–2026 dal piano. È attesa una graduale normalizzazione della redditività, coerente con la fase di integrazione e sviluppo in corso.\r

\r

Il compound annual growth rate dei ricavi dal 2025 al 2028 è stimato intorno al 19%, con un valore atteso di fine periodo di almeno 120 milioni di euro, ed è coerente con le assunzioni di crescita rappresentate nel piano. Confermato l’obiettivo di fine piano dell’Ebitda margin, che si attesterà tra il 10% e il 12%.\r

\r

Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia, ha dichiarato:«I risultati preconsuntivi del 2025 confermano la solidità del piano industriale 2025–2028 e la capacità della società di eseguirlo. Il 2025 è stato un anno particolarmente rilevante, nel quale Xenia ha anticipato la traiettoria di crescita industriale prevista, superando alcuni obiettivi dimensionali. Prevediamo che le nuove acquisizioni del 2025 possano contribuire per oltre trenta milioni di euro di ricavi su base annua a regime e una volta completata l’integrazione. La redditività risulta temporaneamente compressa, quale fisiologica conseguenza di una fase di espansione per linee esterne e si tratta, dunque, di un effetto coerente con le scelte di accelerazione dell’esecuzione del piano effettuate dalla società. La nostra priorità resta la costruzione di valore nel medio-lungo periodo. La capacità dimostrata sin qui nell’esecuzione del piano rappresenta per noi il principale indicatore della sostenibilità dei risultati attesi a fine periodo. Anche nel 2026 Xenia intende proseguire nel consolidamento del proprio perimetro industriale ed è già impegnata su diverse potenziali operazioni. La crescita continuerà a essere guidata dalla disciplina finanziaria, che consideriamo un vincolo imprescindibile. Ogni operazione sarà valutata in modo selettivo, coerente con la struttura patrimoniale e con gli obiettivi di sostenibilità. La redditività resta un obiettivo centrale della nostra strategia, che intendiamo perseguire attraverso un posizionamento industriale solido, costruito con attenzione alla qualità e all’integrazione delle attività».","post_title":"Xenia, prosegue il piano industriale. Ricavi in crescita","post_date":"2026-01-30T11:58:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769774320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Significativa la nuova partnership tra Swadeshi, ItaliAbsolutely e Travel OpenDay che a maggio lanceranno la prima edizione di ItaliAbsolutely Signature Travel Connections, un appuntamento che metterà in relazione importanti operatori turistici italiani con buyer internazionali e promuovere l’eccellenza dell’Italia come destinazione turistica.\r

\r

«Per noi si tratta di un momento importante - afferma il ceo del gruppo Travel Daniela Battaglioni -. Lo scopo che ci muove e che muove ItaliAbsolutely è proprio quello dell'incontro, fra realtà italiane d'eccellenza con i buyer internazionali. E' un lavoro che portiamo avanti da alcuni anni e che si sta espandendo in modo costante».\r

\r

[caption id=\"attachment_506175\" align=\"alignleft\" width=\"181\"] Daniela Battaglioni[/caption]\r

\r

La manifestazione si svolgerà a maggio presso lo Swadeshi Eurocongressi Hotel, struttura 4 stelle situata tra il Lago di Garda e Verona, e mira a valorizzare l’Italia come prodotto turistico, rafforzando il ruolo di tutti gli attori della filiera. Momento clou del format sarà un workshop B2B di due giorni che ospiterà 40 buyer internazionali.\r

La compagnia\r

Swadeshi è un gruppo alberghiero italiano con un portfolio di alberghi 3 e 4 stelle in destinazioni di grande richiamo turistico come Costa Smeralda, Lago di Garda, Dolomiti, Riviera Romagnola e Passo del Tonale. Il gruppo riunisce territori diversi sotto un unico brand, offrendo soluzioni su misura sia per il turismo leisure sia per quello business. “La visione Swadeshi guida il nostro impegno quotidiano -, dichiara la direttrice commerciale Denisa Doru. -L’Eurocongressi Hotel un hub strategico che coniuga funzionalità business e tempo libero.”\r

\r

[caption id=\"attachment_506176\" align=\"alignleft\" width=\"211\"] Denisa Doru[/caption]\r

\r

L’hotel dispone di 50 camere standard e 10 junior suite recentemente rinnovate, ristorante che mette l’accento su sapori e vini regionali, e con u centro wellness e l’accesso gratuito estivo per gli ospiti al parco acquatico Riovalli. Il Centro Congressi offre nove sale meeting, una di 873 mq affacciata sui vigneti di Bardolino e dotata di tecnologie audiovisive avanzate. Grazie alla vicinanza a Bardolino, Garda e Lazise, è una base ideale per esplorare la Valpolicella, i principali parchi divertimento, quelli termali e gli itinerari cicloturistici che collegano la Valle dell’Adige al Lago di Garda.","post_title":"ItaliAbsolutely e Swadeshi: ecco ItaliAbsolutely Signature Travel Connections","post_date":"2026-01-30T11:07:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","italiabsolutely-signature-travel-connections"],"post_tag_name":["In evidenza","ItaliAbsolutely Signature Travel Connections"]},"sort":[1769771279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

\r

\r

Wizz Air sta consolidando la sua posizione in Europa. Superati di recente i 500 milioni di passeggeri in meno di 21 anni di attività e trasportati 200 milioni di passeggeri solo negli ultimi 3 anni, opera con una flotta di 258 Airbus, principalmente A321neo, su oltre 1000 rotte verso circa 200 destinazioni in più di 50 Paesi. L'obiettivo per il 2026 sarà quello di raggiungere quota 80 milioni di passeggeri ed espandere la flotta a 500 aeromobili, come da progetto \"Wizz 500\" previsto per il 2030.\r

\r

Un processo di crescita che interessa la rotta Italia-Spagna. «Il legame Italia-Spagna si conferma strategico per noi. Il piano prevede per l’Italia 120 milioni di voli per il 2026, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente, introducendo nuove rotte verso la Spagna per un totale di 25 e una flotta di 30 aerei», spiega Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.\r

\r

Nuovi collegamenti per Bilbao, Alicante, Siviglia e Palma di Maiorca e anche da Roma per Saragozza in un flusso di viaggiatori che include una quota significativa di viaggiatori d'affari, sebbene Wizz Air rimanga un vettore low-cost dal target leisure. Con 21 milioni di passeggeri trasportati nel 2025, un +8,9% rispetto al 2024, su un network di 271 rotte verso 33 paesi, l’Italia si pone al centro della strategia di crescita di Wizz Air, confermandosi il mercato più grande del network con il 25% del traffico globale, puntando a diventare la seconda compagnia aerea nel Paese per quota di mercato. In Italia opera su con cinque basi, Malpensa, Roma, Napoli, Venezia e Catania e un Training Center a Roma da 40 milioni di euro con simulatori di volo, il secondo per il network. La base di Malpensa, che celebrerà il sesto anniversario quest'anno, si conferma strategico per la Spagna con 8 Airbus A321neo e 9 rotte. Solo da Malpensa e Bergamo, Wizz Air nel 2025 ha trasportato 35 milioni di passeggeri e nella prossima stagione offrirà 47 frequenze settimanali verso la Spagna per un’offerta di oltre un milione di posti per l'anno in corso, pari a un aumento del 36% rispetto all’anno precedente.\r

\r

«Wizz Air ha richiesto inoltre l'autorizzazione ad operare voli charter e cargo tra Londra e New York, e un ordine di 11 aeromobili a lungo raggio A321Xlr», ha confermato Imperiale, specificando che il lungo raggio non è attualmente in programma.\r

\r

Intanto la compagnia sta testando con successo la nuova \"Wizz Class\", una sorta di business class leggera che lascia il posto centrale libero. I dati mostrano un crescente interesse da parte dei viaggiatori d'affari, confermando l'intenzione del vettore a investire ulteriormente su questo segmento di clientela.\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Wizz Air, strategia di crescita in Italia e asse con la Spagna","post_date":"2026-01-30T10:49:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["rotta-italia-spagna","salvatore-gabriele-imperiale","wizz-air"],"post_tag_name":["rotta Italia-Spagna","Salvatore Gabriele Imperiale","Wizz Air"]},"sort":[1769770167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte in rialzo la stagione invernale per gli appassionati della montagna: secondo l’indagine realizzata da Tecnè per conto della Federalberghi, quest’anno saranno 6,2 milioni gli italiani che si sposteranno in giro per il Belpaese per concedersi una vacanza sulla neve. Il grosso delle partenze (4,4 milioni), si concentrerà in febbraio, mentre il resto si muoverà in marzo.\r

\r

Sarà per l’effetto Olimpiadi, sarà per la voglia di rimettere gli sci o per il bisogno di dedicarsi una pausa dal lavoro, ma a quanto pare gli italiani considerano la vacanza sulla neve un’esigenza da rispettare, e la onoreranno restando per la maggior parte in Italia (97%), prediligendo in larga parte le aree settentrionali del Paese e riservando all’hotel la pole position in termini di soggiorno preferito.\r

\r

Tra coloro che seguiranno i giochi olimpici direttamente dai luoghi di gara, il 70% dichiara che soggiornerà entro una trentina di chilometri dalle aree delle competizioni, mentre il 28% prevede di soggiornare in zone che si estendono oltre i 30 chilometri. Anche in riferimento ai soggiorni legati alla partecipazione in presenza alle Olimpiadi, la scelta dell’albergo ha la meglio (34%), seguita a ruota da B&B e casa di parenti ed amici.\r

Sentiment\r

Ciò che conforta è il sentiment dimostrato dagli intervistati: il 94% di essi ritiene infatti che le Olimpiadi Invernali rappresentino un’occasione per promuovere l’Italia e le altre località turistiche.\r

\r

“Non vi è dubbio - ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - che i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell’andamento del turismo invernale: nell’immaginario collettivo, ci si sente un po’ tutti coinvolti. Ad assistere in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni, abbiamo rilevato che saranno circa 2 milioni di italiani. Ma è altrettanto vero che la stragrande maggioranza seguirà, ciascuno a suo modo, l’appuntamento con le Olimpiadi”","post_title":"Montagna Italia. 6,2 milioni di italiani in vacanza. Merito anche delle Olimpiadi","post_date":"2026-01-30T10:45:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1769769951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nel 2025 la domanda di viaggi aerei è cresciuta del 5,3%, con un aumento del 7,1% della domanda internazionale e del 2,4% di quella nazionale. Ciò riporta la crescita del settore in linea con i modelli storici di crescita dopo la forte ripresa post-Covid»: questa la fotografia dell'anno appena chiuso scattata dal direttore generale della Iata, Willie Walsh, che porta alla luce anche due «sfide chiave» legate al costante e forte aumento della domanda, «la decarbonizzazione e la catena di approvvigionamento».\r

\r

La capacità totale, misurata in posti-chilometro offerti nel 2025 è aumentata del 5,2%, mentre il load factor complessivo ha raggiunto l'83,6%, con un incremento dello 0,1 ppt e un record per il traffico annuale.\r

\r

La domanda internazionale per l'intero 2025 è aumentata del 7,1% rispetto al 2024 e la capacità è cresciuta del 6,8%. Il load factor internazionale per l'intero anno è stato dell'83,5%, con un aumento dello 0,2 ppt rispetto al 2024. Anche questo è stato un record per il tasso di riempimento internazionale.\r

\r

La domanda interna nel 2025 è aumentata del 2,4% rispetto all'anno precedente, mentre la capacità è cresciuta del 2,5%. Il load factor è stato in media dell'83,7%, in calo di -0,1 ppt rispetto al 2024.\r

\r

«La decarbonizzazione proteggerà la crescita futura a lungo termine - ha commentato Walsh -. I governi le cui economie crescono grazie al trasporto aereo e i cui cittadini desiderano ardentemente la connettività devono fornire un quadro di politica fiscale favorevole per accelerare rapidamente i progressi, in particolare affinché il settore energetico aumenti la produzione di Saf.\r

\r

La seconda sfida, quella della catena di approvvigionamento, è stata la più grande preoccupazione per le compagnie aeree nel 2025. Vettori che si sono affrettati a soddisfare la domanda mantenendo gli aeromobili in servizio più a lungo e riempiendo più posti su ogni volo. Con un fattore di carico appena inferiore all'84%, è chiaro che queste misure sono state un rimedio efficace, ma abbiamo bisogno di una soluzione reale. È fondamentale che il 2025 si riveli il punto più basso della crisi della catena di approvvigionamento e che il 2026 segni una ripresa».","post_title":"Trasporto aereo, traffico passeggeri a +5% nel 2025: l'analisi della Iata","post_date":"2026-01-30T09:27:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769765259000]}]}}