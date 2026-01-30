Recruiting: Leonardo Hotels partecipa al Tfp di Milano Leonardo Hotels annuncia la sua partecipazione al Tfp (Turismo Fromazione Profesioni) Summit Milano, l’evento di riferimento per il settore delle risorse umane che si tiene oggi. Il rinnovo della presenza, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni, testimonia l’impegno della catena alberghiera nella valorizzazione del capitale umano e nella selezione di nuovi professionisti per le proprie strutture. Il recruiting ha un ruolo centrale nella strategia di crescita di Leonardo Hotels in Italia e il gruppo alberghiero è alla ricerca di professionisti per le proprietà italiane, tra cui figure come front office agent, marketing manager, spa therapist e housekeeping manager. Il gruppo Il gruppo si distingue per un forte impegno in ambito Esg, con un focus particolare su diversità, equità e inclusione, formazione continua e creazione di ambienti di lavoro sostenibili e sicuri. Un elemento chiave di questo impegno è la Leonardo Academy, un programma interno dedicato allo sviluppo e alla formazione dei dipendenti che offre percorsi formativi su misura, tra cui Youngster Program, Management Program, Expert Program, Expert Senior Program. «La partecipazione di Leonardo Hotels al Tfp Summit di Milano conferma l’impegno del gruppo nel dialogo con i professionisti del settore e nella promozione di una visione dell’ospitalità fondata sulla valorizzazione del capitale umano. In un mercato come quello italiano, caratterizzato da una crescita costante e da nuove opportunità di sviluppo, il gruppo continua a investire nel rafforzamento della propria presenza e nell’attrazione di nuovi talenti, con l’obiettivo di sostenere un modello di ospitalità innovativo e sostenibile – ha affermato Sabrina Ligi, cluster hr manager Italy & France -. L’Italia rappresenta per Leonardo Hotels un mercato strategico in continua evoluzione. La nostra crescita passa dalle persone: siamo alla ricerca di professionisti che vogliano sviluppare il proprio percorso insieme a noi e contribuire attivamente al futuro dell’ospitalità. Entrare in Leonardo Hotels significa far parte della Leonardo Family, una realtà internazionale, dinamica e in costante espansione, che pone i collaboratori al centro della propria strategia di sviluppo. Il gruppo promuove un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, offrendo concrete opportunità di crescita interna attraverso programmi di formazione mirati e percorsi di mobilità tra le diverse strutture, oltre a garantire un clima aziendale attento al benessere e alla valorizzazione delle competenze di ogni dipendente». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427276" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh, è il numero uno di Iata[/caption] Focus Walsh. Sebbene il 2025 si sia concluso con una relativa redditività per le compagnie aeree, con circa 39,5 miliardi di dollari di utili previsti, l'umore era tutt'altro che euforico nell'assemblea generale del Board Iata a Parigi. Willie Walsh, direttore generale dell'associazione, ha evidenziato le debolezze strutturali che minacciano la connettività globale, osservando che il margine di profitto netto del settore è del 3,9%. "Il nostro settore rimane altamente competitivo, ma genera margini molto bassi", ha sottolineato, evidenziando il divario tra i colossali investimenti richiesti e la realtà economica che i vettori devono affrontare. Ma Walsh oltrepassa i confini del trasporto aereo puntando il dito sulle politiche europee che privilegiano i carburanti sostenibili. Errori ecologici Il dirigente ha criticato una strategia europea che considera slegata dalle realtà industriali, definendo l'enfasi sugli e-SAF un "errore" strategico, dato il costo proibitivo dell'energia elettrica rinnovabile in Europa. "Imporre qualcosa che non esiste non ha senso", ha affermato. Per la Iata, questo eccesso di regolamentazione, unito alla mancanza di un settore strutturato, espone le compagnie aeree a costi aggiuntivi insostenibili, mentre l'utile netto medio per passeggero non supera i 7,90 dollari. E infine se l'è presa con i governi. "Tassare l'industria nella speranza di un miglioramento ambientale è una cattiva politica", ha affermato Walsh, denunciando il fatto che queste entrate finiscono spesso nel bilancio generale dello Stato anziché finanziare la transizione energetica. Insomma ce l'ha con tutti. Tranne con le compagnie che non hanno ancora un fondo di garanzia. [post_title] => Walsh contro tutti. Europa, governi, carburanti sostenibili e tasse [post_date] => 2026-01-30T14:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769782058000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leonardo Hotels annuncia la sua partecipazione al Tfp (Turismo Fromazione Profesioni) Summit Milano, l’evento di riferimento per il settore delle risorse umane che si tiene oggi. Il rinnovo della presenza, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni, testimonia l'impegno della catena alberghiera nella valorizzazione del capitale umano e nella selezione di nuovi professionisti per le proprie strutture. Il recruiting ha un ruolo centrale nella strategia di crescita di Leonardo Hotels in Italia e il gruppo alberghiero è alla ricerca di professionisti per le proprietà italiane, tra cui figure come front office agent, marketing manager, spa therapist e housekeeping manager. Il gruppo Il gruppo si distingue per un forte impegno in ambito Esg, con un focus particolare su diversità, equità e inclusione, formazione continua e creazione di ambienti di lavoro sostenibili e sicuri. Un elemento chiave di questo impegno è la Leonardo Academy, un programma interno dedicato allo sviluppo e alla formazione dei dipendenti che offre percorsi formativi su misura, tra cui Youngster Program, Management Program, Expert Program, Expert Senior Program. «La partecipazione di Leonardo Hotels al Tfp Summit di Milano conferma l’impegno del gruppo nel dialogo con i professionisti del settore e nella promozione di una visione dell’ospitalità fondata sulla valorizzazione del capitale umano. In un mercato come quello italiano, caratterizzato da una crescita costante e da nuove opportunità di sviluppo, il gruppo continua a investire nel rafforzamento della propria presenza e nell’attrazione di nuovi talenti, con l’obiettivo di sostenere un modello di ospitalità innovativo e sostenibile - ha affermato Sabrina Ligi, cluster hr manager Italy & France -. L’Italia rappresenta per Leonardo Hotels un mercato strategico in continua evoluzione. La nostra crescita passa dalle persone: siamo alla ricerca di professionisti che vogliano sviluppare il proprio percorso insieme a noi e contribuire attivamente al futuro dell’ospitalità. Entrare in Leonardo Hotels significa far parte della Leonardo Family, una realtà internazionale, dinamica e in costante espansione, che pone i collaboratori al centro della propria strategia di sviluppo. Il gruppo promuove un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, offrendo concrete opportunità di crescita interna attraverso programmi di formazione mirati e percorsi di mobilità tra le diverse strutture, oltre a garantire un clima aziendale attento al benessere e alla valorizzazione delle competenze di ogni dipendente». [post_title] => Recruiting: Leonardo Hotels partecipa al Tfp di Milano [post_date] => 2026-01-30T13:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769781454000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Club Med South Africa Beach & Safari, sulla Dolphin Coast, in Sudafrica. Il resort risulta ad oggi come top seller nell’ambito dell’apertura vendite per l’estate 2026, e rientra tra le destinazioni prenotabili con la promo saldi primavera–estate, che terminerà il 3 febbraio 2026. Esperienza da vivere L’esperienza in resort è un mix di momenti da vivere senza fretta, dove comfort e natura convivono in modo naturale e ogni giornata trova il suo equilibrio. La colazione si consuma all’aperto, mentre l’oceano accompagna i primi momenti della mattina presso lo spazio Exclusive Collection Ilanga, con suite affacciate sull’oceano. La giornata può iniziare con una camminata lungo la spiaggia, o con una lezione di surf. . Con il passare delle ore, le piscine diventano punti di incontro, i giardini spazi da attraversare senza una meta precisa. Il soggiorno può proseguire o alternarsi con l’esperienza al Vikela Safari Lodge, una riserva privata immersa nel cuore dello Zululand e dimora dei Big Five della savana. È un’immersione totale, pensata per vivere la magia dell’Africa in modo autentico. La sera, le cene diventano momenti da condividere, i sapori raccontano il territorio. [post_title] => Club Med South Africa Beach, top seller dell’estate 2026 [post_date] => 2026-01-30T09:33:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769765637000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506122 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2025 con un aprile anomalo che aveva influenzato le date di prenotazione e i periodi di vacanza, stiamo tornando ai trend abituali. Lo conferma il managing director di Naar, Luca Battifora: «Per l'inverno, la domanda si è concentrata su Oceano Indiano, Emirati, Thailandia, East Africa e sulle cosiddette “main cities” quali New York, Chicago, Miami e Singapore. Per primavera ed estate, domina invece la richiesta di viaggi itineranti, magari con alcuni giorni di mare nella parte conclusiva». Per quanto ci riguarda le destinazioni, «aspettiamo le crescite più rilevanti in termini percentuali dalla Cina, che offre un nuovo e qualitativo standard di prodotto con ottimo rapporto qualità prezzo, dall'Indonesia per chi in estate cerca cultura, paesaggi e mare con elevati standard alberghieri, dal Brasile se guardiamo ad ovest per una destinazione sia itinerante che mare, dalla Tanzania con i combinati safari + Zanzibar e dall'Europa come viene interpretata in Naar ovvero totalmente Bespoke. In termini di volumi complessivi, gli Stati Uniti restano la nostra prima destinazione, seppur sotto stretta osservazione per l’instabilità generata dalla politica interna. Seconda destinazione per fatturato il Giappone, che continua a godere di un’altissima domanda, e a seguire Maldive, Thailandia, Messico e area pacifico con Polinesia, Australiae Nuova Zelanda». Gli investimenti in pipeline «Escludendo lo sviluppo delle sedi estere Naar in Europa che è il principale investimento aziendale, sul mercato Italia continuiamo ad investire sull’oceano Indiano, in particolare sulle Maldive e sull’area Sudamerica, in primis Brasile ma anche Perù, Argentina e Colombia. Inoltre con il 2026 apriamo alla Corea del Sud, con diverse proposte anche combinate con il Giappone». Momento delicato invece per gli Usa: «Vediamo che il mercato italiano si dimostra meno “emotivo” rispetto ad altri mercati in Europa, ma ciò nonostante nel 2025 abbiamo subito una flessione generale che in Naar si è attestata al 10%; la domanda sul 2026 c’è , gli Stati Uniti restano una delle mete preferite dalla clientela italiana ma è presto per fare qualsiasi stima: l’auspicio è di mantenere i volumi dell’anno passato per tornare a crescere dal 2027». [post_title] => Naar, Battifora: «Un 2026 di investimenti sulle nostre mete top» [post_date] => 2026-01-30T09:18:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769764721000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. «Corsica Sardinia Ferries - afferma il comandante d’armamento Matteo Giannelli - è un'azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli». Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce. La compagnia ricerca 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. Le posizioni ricercate Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti sala/bar/casse; receptionist/hostess. I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist /hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese. I candidati con libretto di navigazione possono inviare il curriculum vitae tramite il sito della compagnia: www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a: risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com. I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il curriculum via e-mail a segreteria@primetn.it. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries, al via la campagna di recruiting [post_date] => 2026-01-29T13:07:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769692063000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_264657" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi[/caption] Contratti pirata. È un quadro a tinte fosche quello che emerge dal rapporto “Il dumping contrattuale nel settore turismo: quali rischi per le imprese”, realizzato da Federalberghi, l’organizzazione maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane, in collaborazione con l’Ente bilaterale nazionale del settore turismo e con Adapt, l’Associazione per gli studi sul diritto del lavoro fondata dal professor Marco Biagi. Secondo le risultanze della ricerca, presentata a Bologna, che si basa sui dati dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL, sull’analisi approfondita della normativa vigente e sulla giurisprudenza, i rischi connessi all’utilizzo di contratti collettivi di lavoro stipulati da soggetti non rappresentativi (associazioni datoriali e sindacali fantasma, sigle prive di legittimazione e rappresentatività) sono quantificabili in diverse decine di migliaia di euro annui di maggiori costi, sia in termini di recupero di contributi spettanti da parte degli enti previdenziali, sia sotto forma di recupero dei crediti retributivi da parte dei lavoratori interessati. Contestazione Infatti, il costo vivo per l’impresa alberghiera “media” (14 dipendenti) che si veda contestata l’applicazione di un “contratto pirata” può facilmente eccedere i 40mila euro annui, cui si aggiungono le ricadute in termini di impossibilità di ricorrere agli istituti contrattuali (contratti a termine, apprendistato, flessibilità dell’orario di lavoro, etc.) che il legislatore riserva ai c.d. contratti leader, come il CCNL Turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita e dalle controparti sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, applicato da oltre l’80% delle imprese e dei dipendenti del settore. Secondo Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi e presidente della Commissione sindacale della stessa organizzazione: “Lo studio chiarisce una volta per tutte quali sono i rischi che le imprese corrono affidandosi a soggetti privi di ogni legittimazione e rappresentatività ed esponendosi a ricadute economiche, normative e di immagine assai gravi: oltre al maggior costo dovuto al recupero dei contributi non versati, si pensi al contenzioso e alla perdita degli eventuali benefici derivanti dalle diverse forme di agevolazione. Uno scenario da incubo che giustifica la massima prudenza”. [post_title] => Il pericolo dei contratti pirata. Fino a 40 mila euro di sanzioni [post_date] => 2026-01-29T12:49:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769690960000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari entran nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri e si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale. Il dato rientra in un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International relativi al primo semestre del 2025. Un risultato importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dai turisti italiani e stranieri stranieri per motivi di svago e di lavoro. Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico. [post_title] => L'aeroporto di Bari entra nella top 15 degli scali a maggior crescita di traffico [post_date] => 2026-01-29T11:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769685331000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 506032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bluserena Hotels & Resorts archivia un 2025 particolarmente positivo, segnando il terzo anno consecutivo di crescita. Nel corso dell’anno il gruppo ha superato 1,2 milioni di presenze e registrato oltre 440.000 room nights. A questi risultati si affianca una significativa espansione della clientela internazionale, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand nel panorama dell’ospitalità leisure italiana. Accanto alle performance economiche, Bluserena ha continuato a investire sulla qualità dell’esperienza e sulla relazione con i propri ospiti. Il livello di soddisfazione ha raggiunto valori record, confermati da un volume crescente di oltre 12.000 recensioni raccolte nel 2025. Novità 2026 La Bit - Bluserena sarà presente al padiglione 9, stand H20 H22, fornirà l’occasione per presentare la visione che guiderà Bluserena nel 2026, a partire dall’introduzione del nuovo modello Inclusive Made in Italy, la più ampia evoluzione dell’offerta del gruppo degli ultimi anni. A partire dalla prossima stagione estiva, Bluserena supererà il tradizionale schema della pensione completa introducendo tre nuove formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – pensate per offrire maggiore libertà di scelta, più servizi inclusi e un’esperienza di vacanza ancora più ricca e contemporanea. Le nuove formule rappresentano il cuore del modello Inclusive Made in Italy e segnano un’evoluzione sostanziale dell’esperienza di soggiorno Bluserena. La Soft-Inclusive, formula di ingresso già più ricca della tradizionale pensione completa, offre una vacanza semplice e senza pensieri con pensione completa, bevande durante i pasti, consumazioni disponibili durante la giornata e un accesso settimanale al ristorante regionale “La Trattoria”. La All-Inclusive amplia ulteriormente l’esperienza, includendo servizi aggiuntivi come late breakfast, snack durante la giornata, una selezione illimitata di bevande al bar, due accessi settimanali a “La Trattoria”, minibar all’arrivo, telo mare dedicato e gift Bluserena. La Ultra-Inclusive, infine, rappresenta la proposta premium del gruppo, con servizi esclusivi, ristorazione senza limiti, selezioni beverage di alto livello, aree riservate, esperienze benessere ed enogastronomiche dedicate, per una vacanza pensata per chi desidera il massimo, senza compromessi. [post_title] => Bluserena in Bit con tre nuove formule di soggiorno [post_date] => 2026-01-29T10:53:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769683993000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal è la compagnia aerea ufficiale della nazionale di calcio portoghese. La collaborazione nasce con l’obiettivo di rafforzare la promozione internazionale del paese, integrando calcio, turismo e mobilità aerea come leve strategiche di visibilità globale. Tap accompagnerà la Nazionale nei suoi viaggi internazionali, garantendo standard elevati in termini di qualità, sicurezza e comfort. L’accordo si inserisce in una fase chiave del ciclo sportivo internazionale, caratterizzata dai preparativi per la Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e da una prospettiva di lungo periodo legata al Mondiale 2030, che il Portogallo ospiterà congiuntamente con Spagna e Marocco. In questo contesto, la partnership tra FPF e TAP svolge un ruolo centrale nella promozione del Portogallo oltre i suoi confini. Un’unione che rafforza la strategia di internazionalizzazione della FPF e consolida la posizione di Tap come partner attivo nella promozione dello sport, del turismo e dell’immagine di un Portogallo moderno e competitivo a livello globale. «Trasportare la Nazionale è per Tap motivo di orgoglio e un’opportunità per valorizzare l’immagine del Portogallo nel mondo. Questa partnership riflette non solo l’impegno della compagnia verso l’eccellenza e la proiezione internazionale del paese, ma anche lo spirito vincente con cui affrontiamo tutte le sfide», commenta Luís Rodrigues, amministratore delegato di TAP. «Questa partnership con TAP – aggiunge Pedro Proença, Presidente della Federazione calcistica portoghese - è motivo di enorme soddisfazione per la Federazione Calcistica Portoghese. Rappresenta l’unione di due brand che agiscono da ambasciatori del Portogallo nel mondo e che condividono una visione strategica di lungo periodo. In un ciclo competitivo che culmina con il Mondiale 2026, questo legame rafforza la capacità della Nazionale di andare oltre, dentro e fuori dal campo, promuovendo al contempo il Portogallo come Paese di talento, eccellenza e ambizione». [post_title] => Tap Air Portugal è la compagnia aerea ufficiale della nazionale di calcio portoghese [post_date] => 2026-01-28T10:49:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769597376000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "recruiting leonardo hotels partecipa al tfp di milano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1307,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427276\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh, è il numero uno di Iata[/caption]\r

\r

Focus Walsh. Sebbene il 2025 si sia concluso con una relativa redditività per le compagnie aeree, con circa 39,5 miliardi di dollari di utili previsti, l'umore era tutt'altro che euforico nell'assemblea generale del Board Iata a Parigi. Willie Walsh, direttore generale dell'associazione, ha evidenziato le debolezze strutturali che minacciano la connettività globale, osservando che il margine di profitto netto del settore è del 3,9%. \"Il nostro settore rimane altamente competitivo, ma genera margini molto bassi\", ha sottolineato, evidenziando il divario tra i colossali investimenti richiesti e la realtà economica che i vettori devono affrontare.\r

\r

Ma Walsh oltrepassa i confini del trasporto aereo puntando il dito sulle politiche europee che privilegiano i carburanti sostenibili. \r

Errori ecologici\r

Il dirigente ha criticato una strategia europea che considera slegata dalle realtà industriali, definendo l'enfasi sugli e-SAF un \"errore\" strategico, dato il costo proibitivo dell'energia elettrica rinnovabile in Europa. \"Imporre qualcosa che non esiste non ha senso\", ha affermato. Per la Iata, questo eccesso di regolamentazione, unito alla mancanza di un settore strutturato, espone le compagnie aeree a costi aggiuntivi insostenibili, mentre l'utile netto medio per passeggero non supera i 7,90 dollari.\r

\r

E infine se l'è presa con i governi. \"Tassare l'industria nella speranza di un miglioramento ambientale è una cattiva politica\", ha affermato Walsh, denunciando il fatto che queste entrate finiscono spesso nel bilancio generale dello Stato anziché finanziare la transizione energetica.\r

\r

Insomma ce l'ha con tutti. Tranne con le compagnie che non hanno ancora un fondo di garanzia.","post_title":"Walsh contro tutti. Europa, governi, carburanti sostenibili e tasse","post_date":"2026-01-30T14:07:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1769782058000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leonardo Hotels annuncia la sua partecipazione al Tfp (Turismo Fromazione Profesioni) Summit Milano, l’evento di riferimento per il settore delle risorse umane che si tiene oggi. Il rinnovo della presenza, dopo aver partecipato alle precedenti edizioni, testimonia l'impegno della catena alberghiera nella valorizzazione del capitale umano e nella selezione di nuovi professionisti per le proprie strutture.\r

\r

Il recruiting ha un ruolo centrale nella strategia di crescita di Leonardo Hotels in Italia e il gruppo alberghiero è alla ricerca di professionisti per le proprietà italiane, tra cui figure come front office agent, marketing manager, spa therapist e housekeeping manager.\r

Il gruppo\r

Il gruppo si distingue per un forte impegno in ambito Esg, con un focus particolare su diversità, equità e inclusione, formazione continua e creazione di ambienti di lavoro sostenibili e sicuri. Un elemento chiave di questo impegno è la Leonardo Academy, un programma interno dedicato allo sviluppo e alla formazione dei dipendenti che offre percorsi formativi su misura, tra cui Youngster Program, Management Program, Expert Program, Expert Senior Program.\r

\r

«La partecipazione di Leonardo Hotels al Tfp Summit di Milano conferma l’impegno del gruppo nel dialogo con i professionisti del settore e nella promozione di una visione dell’ospitalità fondata sulla valorizzazione del capitale umano. In un mercato come quello italiano, caratterizzato da una crescita costante e da nuove opportunità di sviluppo, il gruppo continua a investire nel rafforzamento della propria presenza e nell’attrazione di nuovi talenti, con l’obiettivo di sostenere un modello di ospitalità innovativo e sostenibile - ha affermato Sabrina Ligi, cluster hr manager Italy & France -. L’Italia rappresenta per Leonardo Hotels un mercato strategico in continua evoluzione. La nostra crescita passa dalle persone: siamo alla ricerca di professionisti che vogliano sviluppare il proprio percorso insieme a noi e contribuire attivamente al futuro dell’ospitalità. Entrare in Leonardo Hotels significa far parte della Leonardo Family, una realtà internazionale, dinamica e in costante espansione, che pone i collaboratori al centro della propria strategia di sviluppo. Il gruppo promuove un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, offrendo concrete opportunità di crescita interna attraverso programmi di formazione mirati e percorsi di mobilità tra le diverse strutture, oltre a garantire un clima aziendale attento al benessere e alla valorizzazione delle competenze di ogni dipendente».\r

\r

","post_title":"Recruiting: Leonardo Hotels partecipa al Tfp di Milano","post_date":"2026-01-30T13:57:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769781454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Club Med South Africa Beach & Safari, sulla Dolphin Coast, in Sudafrica. Il resort risulta ad oggi come top seller nell’ambito dell’apertura vendite per l’estate 2026, e rientra tra le destinazioni prenotabili con la promo saldi primavera–estate, che terminerà il 3 febbraio 2026.\r

Esperienza da vivere\r

L’esperienza in resort è un mix di momenti da vivere senza fretta, dove comfort e natura convivono in modo naturale e ogni giornata trova il suo equilibrio. La colazione si consuma all’aperto, mentre l’oceano accompagna i primi momenti della mattina presso lo spazio Exclusive Collection Ilanga, con suite affacciate sull’oceano. La giornata può iniziare con una camminata lungo la spiaggia, o con una lezione di surf. . Con il passare delle ore, le piscine diventano punti di incontro, i giardini spazi da attraversare senza una meta precisa.\r

\r

Il soggiorno può proseguire o alternarsi con l’esperienza al Vikela Safari Lodge, una riserva privata immersa nel cuore dello Zululand e dimora dei Big Five della savana. È un’immersione totale, pensata per vivere la magia dell’Africa in modo autentico. La sera, le cene diventano momenti da condividere, i sapori raccontano il territorio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club Med South Africa Beach, top seller dell’estate 2026","post_date":"2026-01-30T09:33:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769765637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Dopo un 2025 con un aprile anomalo che aveva influenzato le date di prenotazione e i periodi di vacanza, stiamo tornando ai trend abituali. Lo conferma il managing director di Naar, Luca Battifora: «Per l'inverno, la domanda si è concentrata su Oceano Indiano, Emirati, Thailandia, East Africa e sulle cosiddette “main cities” quali New York, Chicago, Miami e Singapore. Per primavera ed estate, domina invece la richiesta di viaggi itineranti, magari con alcuni giorni di mare nella parte conclusiva».\r

\r

Per quanto ci riguarda le destinazioni, «aspettiamo le crescite più rilevanti in termini percentuali dalla Cina, che offre un nuovo e qualitativo standard di prodotto con ottimo rapporto qualità prezzo, dall'Indonesia per chi in estate cerca cultura, paesaggi e mare con elevati standard alberghieri, dal Brasile se guardiamo ad ovest per una destinazione sia itinerante che mare, dalla Tanzania con i combinati safari + Zanzibar e dall'Europa come viene interpretata in Naar ovvero totalmente Bespoke. In termini di volumi complessivi, gli Stati Uniti restano la nostra prima destinazione, seppur sotto stretta osservazione per l’instabilità generata dalla politica interna. Seconda destinazione per fatturato il Giappone, che continua a godere di un’altissima domanda, e a seguire Maldive, Thailandia, Messico e area pacifico con Polinesia, Australiae Nuova Zelanda».\r

Gli investimenti in pipeline\r

«Escludendo lo sviluppo delle sedi estere Naar in Europa che è il principale investimento aziendale, sul mercato Italia continuiamo ad investire sull’oceano Indiano, in particolare sulle Maldive e sull’area Sudamerica, in primis Brasile ma anche Perù, Argentina e Colombia. Inoltre con il 2026 apriamo alla Corea del Sud, con diverse proposte anche combinate con il Giappone».\r

\r

Momento delicato invece per gli Usa: «Vediamo che il mercato italiano si dimostra meno “emotivo” rispetto ad altri mercati in Europa, ma ciò nonostante nel 2025 abbiamo subito una flessione generale che in Naar si è attestata al 10%; la domanda sul 2026 c’è , gli Stati Uniti restano una delle mete preferite dalla clientela italiana ma è presto per fare qualsiasi stima: l’auspicio è di mantenere i volumi dell’anno passato per tornare a crescere dal 2027».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Naar, Battifora: «Un 2026 di investimenti sulle nostre mete top»","post_date":"2026-01-30T09:18:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769764721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche.\r

\r

«Corsica Sardinia Ferries - afferma il comandante d’armamento Matteo Giannelli - è un'azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli».\r

\r

Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce.\r

\r

La compagnia ricerca 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta.\r

Le posizioni ricercate\r

Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti sala/bar/casse; receptionist/hostess.\r

\r

I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist /hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese.\r

\r

I candidati con libretto di navigazione possono inviare il curriculum vitae tramite il sito della compagnia: www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a: risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com. I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il curriculum via e-mail a segreteria@primetn.it.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries, al via la campagna di recruiting","post_date":"2026-01-29T13:07:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769692063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_264657\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi[/caption]\r

\r

Contratti pirata. È un quadro a tinte fosche quello che emerge dal rapporto “Il dumping contrattuale nel settore turismo: quali rischi per le imprese”, realizzato da Federalberghi, l’organizzazione maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane, in collaborazione con l’Ente bilaterale nazionale del settore turismo e con Adapt, l’Associazione per gli studi sul diritto del lavoro fondata dal professor Marco Biagi.\r

\r

Secondo le risultanze della ricerca, presentata a Bologna, che si basa sui dati dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL, sull’analisi approfondita della normativa vigente e sulla giurisprudenza, i rischi connessi all’utilizzo di contratti collettivi di lavoro stipulati da soggetti non rappresentativi (associazioni datoriali e sindacali fantasma, sigle prive di legittimazione e rappresentatività) sono quantificabili in diverse decine di migliaia di euro annui di maggiori costi, sia in termini di recupero di contributi spettanti da parte degli enti previdenziali, sia sotto forma di recupero dei crediti retributivi da parte dei lavoratori interessati.\r

Contestazione\r

Infatti, il costo vivo per l’impresa alberghiera “media” (14 dipendenti) che si veda contestata l’applicazione di un “contratto pirata” può facilmente eccedere i 40mila euro annui, cui si aggiungono le ricadute in termini di impossibilità di ricorrere agli istituti contrattuali (contratti a termine, apprendistato, flessibilità dell’orario di lavoro, etc.) che il legislatore riserva ai c.d. contratti leader, come il CCNL Turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita e dalle controparti sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, applicato da oltre l’80% delle imprese e dei dipendenti del settore.\r

\r

Secondo Giuseppe Roscioli, vicepresidente vicario di Federalberghi e presidente della Commissione sindacale della stessa organizzazione: “Lo studio chiarisce una volta per tutte quali sono i rischi che le imprese corrono affidandosi a soggetti privi di ogni legittimazione e rappresentatività ed esponendosi a ricadute economiche, normative e di immagine assai gravi: oltre al maggior costo dovuto al recupero dei contributi non versati, si pensi al contenzioso e alla perdita degli eventuali benefici derivanti dalle diverse forme di agevolazione. Uno scenario da incubo che giustifica la massima prudenza”.","post_title":"Il pericolo dei contratti pirata. Fino a 40 mila euro di sanzioni","post_date":"2026-01-29T12:49:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1769690960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari entran nella top 15 degli aeroporti europei con la maggiore crescita del traffico passeggeri e si conferma tra gli scali più dinamici del panorama continentale.\r

\r

Il dato rientra in un approfondimento pubblicato da Euronews, basato sulle rilevazioni dell’Airports Council International relativi al primo semestre del 2025.\r

\r

Un risultato importante che conferma lo scalo barese tra gli aeroporti che registrano il più alto trend di crescita a livello europeo e ribadisce la forte attrattività della Puglia, meta sempre più ambita dai turisti italiani e stranieri stranieri per motivi di svago e di lavoro.\r

\r

Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'aeroporto di Bari entra nella top 15 degli scali a maggior crescita di traffico","post_date":"2026-01-29T11:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769685331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bluserena Hotels & Resorts archivia un 2025 particolarmente positivo, segnando il terzo anno consecutivo di crescita. Nel corso dell’anno il gruppo ha superato 1,2 milioni di presenze e registrato oltre 440.000 room nights. A questi risultati si affianca una significativa espansione della clientela internazionale, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand nel panorama dell’ospitalità leisure italiana.\r

\r

Accanto alle performance economiche, Bluserena ha continuato a investire sulla qualità dell’esperienza e sulla relazione con i propri ospiti. Il livello di soddisfazione ha raggiunto valori record, confermati da un volume crescente di oltre 12.000 recensioni raccolte nel 2025.\r

Novità 2026\r

La Bit - Bluserena sarà presente al padiglione 9, stand H20 H22, fornirà l’occasione per presentare la visione che guiderà Bluserena nel 2026, a partire dall’introduzione del nuovo modello Inclusive Made in Italy, la più ampia evoluzione dell’offerta del gruppo degli ultimi anni. A partire dalla prossima stagione estiva, Bluserena supererà il tradizionale schema della pensione completa introducendo tre nuove formule di soggiorno – Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive – pensate per offrire maggiore libertà di scelta, più servizi inclusi e un’esperienza di vacanza ancora più ricca e contemporanea.\r

Le nuove formule rappresentano il cuore del modello Inclusive Made in Italy e segnano un’evoluzione sostanziale dell’esperienza di soggiorno Bluserena. La Soft-Inclusive, formula di ingresso già più ricca della tradizionale pensione completa, offre una vacanza semplice e senza pensieri con pensione completa, bevande durante i pasti, consumazioni disponibili durante la giornata e un accesso settimanale al ristorante regionale “La Trattoria”. La All-Inclusive amplia ulteriormente l’esperienza, includendo servizi aggiuntivi come late breakfast, snack durante la giornata, una selezione illimitata di bevande al bar, due accessi settimanali a “La Trattoria”, minibar all’arrivo, telo mare dedicato e gift Bluserena. La Ultra-Inclusive, infine, rappresenta la proposta premium del gruppo, con servizi esclusivi, ristorazione senza limiti, selezioni beverage di alto livello, aree riservate, esperienze benessere ed enogastronomiche dedicate, per una vacanza pensata per chi desidera il massimo, senza compromessi.","post_title":"Bluserena in Bit con tre nuove formule di soggiorno","post_date":"2026-01-29T10:53:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769683993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal è la compagnia aerea ufficiale della nazionale di calcio portoghese. La collaborazione nasce con l’obiettivo di rafforzare la promozione internazionale del paese, integrando calcio, turismo e mobilità aerea come leve strategiche di visibilità globale. Tap accompagnerà la Nazionale nei suoi viaggi internazionali, garantendo standard elevati in termini di qualità, sicurezza e comfort.\r

\r

L’accordo si inserisce in una fase chiave del ciclo sportivo internazionale, caratterizzata dai preparativi per la Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, e da una prospettiva di lungo periodo legata al Mondiale 2030, che il Portogallo ospiterà congiuntamente con Spagna e Marocco.\r

\r

In questo contesto, la partnership tra FPF e TAP svolge un ruolo centrale nella promozione del Portogallo oltre i suoi confini. Un’unione che rafforza la strategia di internazionalizzazione della FPF e consolida la posizione di Tap come partner attivo nella promozione dello sport, del turismo e dell’immagine di un Portogallo moderno e competitivo a livello globale.\r

\r

«Trasportare la Nazionale è per Tap motivo di orgoglio e un’opportunità per valorizzare l’immagine del Portogallo nel mondo. Questa partnership riflette non solo l’impegno della compagnia verso l’eccellenza e la proiezione internazionale del paese, ma anche lo spirito vincente con cui affrontiamo tutte le sfide», commenta Luís Rodrigues, amministratore delegato di TAP.\r

\r

«Questa partnership con TAP – aggiunge Pedro Proença, Presidente della Federazione calcistica portoghese - è motivo di enorme soddisfazione per la Federazione Calcistica Portoghese. Rappresenta l’unione di due brand che agiscono da ambasciatori del Portogallo nel mondo e che condividono una visione strategica di lungo periodo. In un ciclo competitivo che culmina con il Mondiale 2026, questo legame rafforza la capacità della Nazionale di andare oltre, dentro e fuori dal campo, promuovendo al contempo il Portogallo come Paese di talento, eccellenza e ambizione».","post_title":"Tap Air Portugal è la compagnia aerea ufficiale della nazionale di calcio portoghese","post_date":"2026-01-28T10:49:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769597376000]}]}}