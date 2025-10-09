Leonardo Hotels al Ttg: focus su nuove aperture e partnership in Italia Leonardo Hotels partecipa al TTG Travel Experience 2025, portando in fiera le novità che delineano la prossima fase di crescita del gruppo in Italia. Con una presenza già consolidata nelle principali città italiane, la catena prosegue il proprio piano di espansione con nuovi progetti, collaborazioni strategiche e un modello di ospitalità che combina design, innovazione e connessione con il territorio. Nyx Hotel Rome: arte e lifestyle nel cuore della Capitale Tra le principali novità presentate al TTG spicca il debutto del Nyx Hotel Rome, nuovo lifestyle hotel situato in via Cicerone, nel quartiere Prati. Attualmente in fase di soft opening, l’hotel propone un format che fonde ospitalità e arte contemporanea grazie alla collaborazione con Spazio Taverna, che ha curato un percorso espositivo permanente con opere di otto artisti under 40. Il progetto artistico, che intreccia memoria, innovazione e urbanità, si apre simbolicamente con il recupero dell’opera di Nerone Ceccarelli, ispirata al dialogo tra spazio e arte e alla ricerca portata avanti negli anni Settanta dal gruppo NP2. Il ristorante Tullia, ispirato alla figura femminile romana e concepito come luogo d’incontro per ospiti e cittadini, propone un’esperienza gastronomica che rilegge in chiave contemporanea i classici della tradizione capitolina, accompagnata da una carta di vini italiani con focus sul Lazio. Partnership e collaborazioni strategiche Leonardo Hotels presenta a Rimini un network di partnership che rafforza il valore esperienziale dei soggiorni.

Tra le collaborazioni confermate a livello nazionale figurano Italo, Rinascente ed Europcar, con agevolazioni dedicate a viaggiatori e ospiti del gruppo. Nuove sinergie coinvolgono inoltre i principali hotel del brand. A Milano, il Leonardo Hotel Milan City Center e il Nyx Hotel Milan collaborano con De Montel Terme Milano per offrire sconti su percorsi benessere, e con Scalo Milano Outlet & More per esperienze di shopping personalizzate. Il Nyx Hotel Milan rinnova la programmazione culturale con i DJ set e i vernissage artistici, a partire da novembre con The Batman, mostra curata da Studio Burton. A Venezia, il Leonardo Royal Hotel Venice Mestre conferma per il quarto anno consecutivo la partnership con TEDxVenezia, evento dedicato alla diffusione di idee innovative e creative. Prospettive di crescita Dopo due anni di risultati record, il 2025 si chiude per Leonardo Hotels con performance superiori alle aspettative e un calendario di nuovi progetti già in sviluppo per il 2026.

