Lufthansa: la nuova business class decolla sugli aeromobili più grandi Il vasto piano di rinnovo della flotta Lufthansa include la modernizzazione degli interni delle cabine degli aeromobili più grandi: in arrivo nuovi sedili per tutte le classi dei Boeing 747-8 e degli Airbus A350-900. Tutti gli A380-800 saranno dotati di nuove poltrone di Business Class, dal prossimo febbraio presso la Elbe Flugzeugwerke di Dresda. Seguiranno a breve ulteriori retrofit della flotta esistente. Ciascun sedile avrà accesso diretto al corridoio e offrirà una larghezza di 58 cm, una lunghezza del letto di almeno due metri, connettività Bluetooth e divisori flessibili, garantendo comfort e privacy a un nuovo livello premium. «Lufthansa gestisce l’unica flotta A380 dell’Unione europea, con base nel nostro aeroporto a 5 stelle – afferma Heiko Reitz, hub manager Monaco, Lufthansa Airlines -. Il retrofit sottolinea il nostro impegno nel fornire un’esperienza di volo eccellente sugli aerei a lungo raggio, così apprezzati dai nostri passeggeri. I nuovi sedili premium offrono maggiore privacy e un comfort notevolmente superiore rispetto al passato». Complessivamente, l’A380 sarà presto dotato di 68 nuovi sedili in Business Class: con otto sedili in First Class, 52 sedili in Premium Economy e 371 sedili in Economy, l’A380 è il più grande aereo a lungo raggio della flotta Lufthansa. Oltre all’ampio retrofit, durante la permanenza presso Elbe Flugzeugwerke saranno effettuati anche i normali lavori di manutenzione ordinaria sugli aeromobili A380. Una volta completati i controlli, il primo aeromobile dovrebbe tornare a Monaco di Baviera nel mese di aprile di quest’anno e sarà impiegato nel servizio regolare. Entro la metà del 2027, tutti e otto gli A380 dovrebbero essere completamente rinnovati. Condividi

