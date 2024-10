Seychelles, Italia quarto mercato. Nuove aperture alberghiere e più capacità aerea L’Italia si conferma quarto mercato per le Seychelles: tra gennaio e settembre 2024 i turisti italiani sono stati circa 14.000, dato che posiziona il nostro paese alle spalle di Germania, Francia e Russia. «Siamo molto soddisfatti della stabilità del mercato italiano nei primi nove mesi del 2024, che conferma l’attrattiva continua delle Seychelles come meta ideale per chi cerca esperienze esclusive e indimenticabili – commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia -. L’introduzione di nuove aperture alberghiere di lusso e l’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità rafforzano il nostro impegno nel soddisfare le aspettative di un pubblico high-spending. Guardiamo con ottimismo ai prossimi mesi, grazie anche alla ripresa dei voli e alle iniziative culturali come il Festival Kreol, che offrono ai visitatori un’opportunità unica per entrare in contatto con la ricca tradizione creola delle nostre isole». Tra le novità 2025 spiccano, sul fronte ricettivo, le seguenti aperture: Avani (Mahé), in apertura nel primo trimestre dell’anno; Melià Hotel e Cheval Blanc (Mahé), attesi sempre nel 2025; Indian Ocean Lodge (Praslin), riaprirà dopo un’importante ristrutturazione nel primo trimestre; il Paradise Sun (Praslin) sarà sottoposto a ristrutturazione da aprile a luglio 2025; l’Acajou Beach Resort (Praslin) prevede una ristrutturazione da dicembre 2024 a marzo 2025. Sul fronte dei collegamenti aerei, le Seychelles hanno visto la ripresa di diversi voli internazionali chiave: Condor ed Edelweiss hanno ripreso i collegamenti con le isole a partire da settembre. Aeroflot e Turkish Airlines operano ora 4 voli settimanali, garantendo una maggiore accessibilità per i turisti provenienti dall’Europa e dalla Russia. Anche quest’anno le Seychelles parteciperanno al Ttg di Rimini con il direttore generale marketing di Tourism Seychelles, Bernadette Willemin, e Danielle Di Gianvito. Condividi

\"Fin dai nostri inizi, Cuba è stata una destinazione chiave per noi - gli fa eco il ceo di World2Fly, Bruno Claeys -. Attualmente operiamo con quattro voli diretti a settimana da Madrid a L'Avana, che salgono a cinque nella stagione estiva. Inoltre, durante l'estate, offriamo collegamenti diretti da Lisbona a Cayo Coco e Varadero. Siamo convinti che Cuba sarà una destinazione molto attraente per i viaggiatori italiani\".","post_title":"Apre a Milano il primo store italiano dell'adv specializzata su Cuba Onlinetours","post_date":"2024-10-01T09:21:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727774462000]}]}}