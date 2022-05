Repubblica Ceca in scena a Firenze per i 20 anni del Consolato Onorario della Toscana

Repubblica Ceca protagonista domani, 14 maggio, a Firenze, in occasione dei 20 anni dall’istituzione del Consolato Onorario per la Toscana.

Ecco allora la giornata davvero speciale in programma a Villa di Poggio Imperiale (Educandato Statale Ss. Annunziata), fra mostre, incontri, concerti e degustazioni dedicate a Praga e ai 13 distretti in ciascuna regione dello Stato dell’Europa Centrale.

L’iniziativa è organizzata dal Consolato Onorario della Repubblica Ceca, in collaborazione con Czech Tourism, Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue, ARCA – Amici della Repubblica Ceca Associati. I luoghi protagonisti sono Praga, Boemia meridionale, Moravia del sud, Regione di Karlovy Vary, Regione di Hradec Králové, Regione di Liberec, Moravia Slesia, Regione di Olomouc, Boemia orientale (Pardubice), Regione di Pilsen, Boemia centrale, Regione di Ústí nad Labem, Vysočina, Moravia orientale (Zlín).

“Al Poggio Imperiale, patrimonio dell’Unesco, ricorderemo i venti anni del Consolato Onorario della Repubblica Ceca – ha dichiarato il Console Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, Giovanna Dani -. Crediamo sia strategico presentare oggi questo paese, una nazione che ha dimostrato grande maturità nel dividere pacificamente il suo territorio in due pari: la Repubblica Ceca e la Slovacchia, sempre molto vicine sia per i rapporti economici che per la vicinanza tra i due popoli. Un rapporto che è andato sempre più rafforzandosi”.