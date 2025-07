Le Bahamas premiamo gli agenti di viaggio con il raddoppio degli incentivi Trade in primo piano per le Bahamas: il Ministero del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione delle Bahamas ha infatti deciso di raddoppiare gli incentivi per ogni prenotazione effettuata verso le isole, a seguito dell’iniziativa lanciata lo scorso marzo in collaborazione con My Booking Rewards. Da ieri, 1° luglio e fino al 30 settembre 2025, per tutte le prenotazioni di almeno 4 notti, in camera doppia, con viaggi da completarsi entro il 31 gennaio 2026, gli agenti di viaggio registrati su BahamasAgentRewards.com potranno guadagnare il doppio delle ricompense standard per ogni soggiorno presso una delle strutture aderenti all’iniziativa. In pratica, 60 euro per camera (anziché €30,00) per prenotazioni presso strutture situate a Grand Bahama e nelle Out Islands; invece, 40 euro per camera (anziché €20,00) per prenotazioni presso strutture a Nassau & Paradise Island. E non è tutto: infatti, per chi registra 50 notti prenotate complessivamente nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2025, è previsto un bonus extra di 50 euro. La promozione si affianca al successo del programma Bahamas Travel Agents Rewards Programme, già attivo e apprezzato dal trade italiano, e conferma l’impegno delle Bahamas a sostenere concretamente la rete distributiva in Italia, offrendo un modello virtuoso di fidelizzazione e premio alla performance. Gli agenti di viaggio devono essere registrati sulla piattaforma BahamasAgentRewards.com, dove possono anche ottenere ulteriori dettagli sull’iniziativa, aggiornamenti sulle strutture aderenti e strumenti per facilitare la vendita. Condividi

