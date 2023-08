La riscossa dell’India: aumentati di oltre il 100% gli arrivi stranieri nel primo semestre Boom di visitatori stranieri in India: durante il primo semestre 2023 il Paese ha registrato un aumento di oltre il 100% degli arrivi dall’estero rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno. Secondo quanto riferito dai media locali, “Il numero di turisti stranieri arrivati in India quest’anno nel periodo gennaio-giugno è stato di 4,38 milioni, il 106% in più rispetto alla cifra (2,12 milioni) dell’analogo periodo del 2022″

Per quanto riguarda il turismo domestico, la cifra era di 677 milioni nel 2021 ed è cresciuta a 1,73 miliardi nel 2022. Sembra dunque procedere nella giusta direzione l’investimento del governo indiano per rilanciare il turismo dopo gli anni difficili della pandemia, cercando di aumentare l’affluenza di turisti domestici e internazionali. Jammu e Kashmir e il corridoio di Kashi Vishwanath a Varanasi sono tra le destinazioni turistiche indiane che hanno registrato un aumento del flusso turistico nella prima metà di quest’anno. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boom di visitatori stranieri in India: durante il primo semestre 2023 il Paese ha registrato un aumento di oltre il 100% degli arrivi dall'estero rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno. Secondo quanto riferito dai media locali, "Il numero di turisti stranieri arrivati in India quest'anno nel periodo gennaio-giugno è stato di 4,38 milioni, il 106% in più rispetto alla cifra (2,12 milioni) dell'analogo periodo del 2022" Per quanto riguarda il turismo domestico, la cifra era di 677 milioni nel 2021 ed è cresciuta a 1,73 miliardi nel 2022. Sembra dunque procedere nella giusta direzione l'investimento del governo indiano per rilanciare il turismo dopo gli anni difficili della pandemia, cercando di aumentare l'affluenza di turisti domestici e internazionali. Jammu e Kashmir e il corridoio di Kashi Vishwanath a Varanasi sono tra le destinazioni turistiche indiane che hanno registrato un aumento del flusso turistico nella prima metà di quest'anno. [post_title] => La riscossa dell'India: aumentati di oltre il 100% gli arrivi stranieri nel primo semestre [post_date] => 2023-08-31T11:46:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693482393000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451354 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019. Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia. Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze. Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce. Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali». [post_title] => Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni [post_date] => 2023-08-31T10:51:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693479070000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451316 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kenya Airways ha chiuso il primo semestre 2023 con una perdita ante imposte aumentata, a causa dell'indebolimento dello scellino keniota che ha vanificato il miglioramento dei ricavi. Il rosso è dunque salito a 21,7 miliardi di scellini (149,45 milioni di dollari) nel primo semestre rispetto ai 9,9 miliardi di scellini del 2022. Hellen Mwariri, direttore finanziario della compagnia aerea, ha dichiarato che le perdite sui cambi sono balzate a 15,3 miliardi di scellini da 398 milioni di scellini nello stesso periodo del 2022. Lo scellino ha toccato ripetuti minimi storici dalla fine del 2021 e quest'anno è sceso del 15% rispetto al dollaro. I ricavi totali del primo semestre sono cresciuti del 56% a 75,1 miliardi di scellini, rispetto ai 48,1 miliardi di scellini del primo semestre del 2022, mentre i costi operativi sono saliti a 74,1 miliardi di scellini dai 53,1 miliardi di scellini dei primi sei mesi dell'anno scorso. Le maggiori entrate sono state trinate dall'aumento del numero di passeggeri che hanno raggiunto quota 2,3 milioni rispetto agli 1,6 milioni nella prima metà del 2022. [post_title] => Kenya Airways: aumenta il rosso ante imposte nel primo semestre [post_date] => 2023-08-30T11:25:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693394724000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450907" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ira[/caption] Bilancio decisamente positivo per Leolandia, il primo parco a tema per dimensioni e numero di visitatori della Lombardia. Nella prima parte dell’anno, il parco registra performance in crescita rispetto al 2022 e sostanzialmente allineate al 2019: numeri che permettono di prevedere la chiusura a 40 milioni di euro di fatturato e 1 milione di visitatori. Decisiva si è confermata la scelta di modulare l’offerta sulla base di un clima sempre più estremo, rendendo il parco attrattivo sia durante le lunghe ondate di calore, sia nel caso di maltempo. Nello specifico, con il Golfo del Drago Marino inaugurato a inizio estate, per un investimento di 5 milioni di euro, Leolandia ha aumentato del 33% l’offerta di aree bagnate, per un totale di oltre 10.000 mq, tra piscine per bambini, giochi d’acqua e vere e proprie giostre acquatiche. Il parco, inoltre, continua a dedicare ampie risorse alla programmazione di spettacoli, eventi, intrattenimenti dal vivo e attrazioni al chiuso, che permettono di ripararsi continuandosi a divertire anche nel caso di temporali. L’offerta di spettacoli quest’anno è salita a 9 titoli, a cui vanno aggiunti i mini-live show e i momenti di incontro con i personaggi dei cartoni animati, come Bing, Miraculous e i PJ Masks - Superpigiamini. In programma anche veri e propri musical ispirati a Broadway. Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, afferma: “Gli investimenti degli ultimi anni, uniti all’efficientamento delle spese, ci hanno permesso di incrementare significativamente l’Ebtida, che quest’anno, stando alle nostre previsioni e all’attuale andamento, crescerà del 15% rispetto al 2022. Dai tempi della pandemia abbiamo dovuto immettere liquidità per tenere aperta la struttura: ancora oggi tutto quello che incassiamo viene reinvestito per migliorare il parco. Entro il 2025 sorgeranno due nuove aree acquatiche, con nuove attrazioni dedicate ad una fascia di bambini più grandi, fino ai 12 anni. Abbiamo in programma investimenti per 20 milioni di euro, destinati a rendere il parco sempre più attrattivo su scala internazionale. Già oggi, più della metà degli ospiti proviene da fuori regione e dall’estero. Per accoglierli ci appoggiamo ad alberghi convenzionati, ma non escludiamo di costruire delle unità alberghiere di proprietà”. [post_title] => Leolandia: chiusura a 40 milioni di euro e 1 milione di visitatori [post_date] => 2023-08-30T10:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693391933000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Favorita anche dal recente lancio del collegamento Fiumicino - Nuova Delhi di Ita Airwyas, la destinazione India è tornata prepotentemente alla ribalta, con dati che già per il 2023 fanno sperare in un ritorno ai livelli di fatturato e passeggeri pre-Covid del 2019. "Malgrado sia stata tra le ultime mete a ritornare accessibile ai turisti italiani nel 2022, il Paese ha avuto una ripartenza 2023 lenta ma in costante crescita - spiega la product manager di Mistral Tour, Marta Lion -. Segno che i viaggiatori non vogliono rinunciare a visitare una destinazione che custodisce peculiarità uniche e non replicabili. L’India segna così dati molto positivi soprattutto per il secondo semestre. Le partenze di gruppo da noi programmate sono in gran parte confermate ma sono soprattutto le richieste di viaggi personalizzati e su misura a crescere”. A contribuire al successo di questa destinazione, c'è poi pure il controllo totale che Mistral ha della sua offerta: “Programmiamo l’India da oltre 40 anni - prosegue Marta Lion -. La nostra filiera fornitori di servizi è continuamente valutata e selezionata tramite il nostro ufficio a Delhi. Abbiamo infatti personale italiano residente in India da oltre 35 anni, che ha la supervisione continuativa su quanto offriamo nel Paese". La clientela che sceglie Mistral Tour richiede di poter viaggiare in piccoli gruppi tanto che nelle partenze da catalogo è stato inserito un massimo di 19 partecipanti. In altissimo aumento le richieste di abbinamento di itinerari classici a esperienze autentiche e insolite, così che, anche per l’India, sono stati inseriti a catalogo dei tour QExperience. Cresce anche il desiderio di esplorare l’India con la sicurezza di un viaggio strutturato, che lascia però ampia autonomia e libertà - quali sono le proposte Party India, così come sono sempre più ambite, soprattutto per i viaggi di nozze, gli itinerari Prestige, che assicurano una qualità eccellente di prodotto e servizio. Tra le aree che a sorpresa stanno riprendendosi più velocemente si inserisce il Kerala, che attira sempre di più viaggiatori individuali, amanti della natura e delle pratiche ayurvediche. In aumento pure le prenotazioni in advance booking, "che oggi è di circa quattro mesi prima della data di partenza. Ma la finestra si sta ancora allargando", conclude Marta Lion. Da settembre gli agenti di viaggio saranno invitati a seguire gli ormai consueti appuntamenti dell’Academy di Quality Group e del Qataloghiamoci online live. Potranno inoltre partecipare al roadshow autunnale e chi frequenta il master Quality Group in comunicazione digital avrà l’opportunità di seguire una formazione speciale con focus totalmente dedicato alla comunicazione dell’India attraverso i social media. [post_title] => Marta Lion, Mistral: l'India già vicina ai numeri pre-Covid [post_date] => 2023-08-30T10:22:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693390966000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451282 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Agosto ormai alle spalle, la Croazia punta decisa i riflettori sull'autunno in linea con la strategia di destagionalizzazione che da sempre caratterizza le attività dell'Ente croato per il turismo. Ecco quindi la nuova campagna "Experience Croatia… your memories are on us!” che ha debutta in questi giorni e si protrarrà fino al termine di ottobre in diversi mercati europei (Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Svezia). Focus della promozione nautica, natura, gastronomia, turismo attivo e culturale. «Quest'anno la Croazia ha registrato un andamento positivo dei flussi turistici, con un aumento dell'8% degli arrivi e del 2% dei pernottamenti rispetto all'anno scorso - ha dichiarato Kristjan Staničić, direttore dell'Ente a The Dubrovnik Times -. Per il resto dell'anno turistico, vogliamo mantenere questi risultati positivi, ed è per questo che stiamo lanciando questa campagna. Viaggiare in pre e post-stagione sta diventando sempre più popolare grazie al clima piacevole e alla minore affluenza di pubblico nelle destinazioni, oltre che ai prezzi più accessibili per i vari prodotti e servizi turistici. Questo è in linea con i nostri piani strategici per lo sviluppo sostenibile del turismo» Altra nuova iniziativa dell'ente è la campagna "The Great Croatian Road Trip" presente sui social media - da Facebook a Instagram - di 14 mercati europei, con diversi suggerimenti di viaggio: l'obiettivo è posizionare la Croazia come una destinazione sostenibile e facilmente accessibile, ricca di gemme nascoste e da scoprire proprio durante le stagioni dell'anno meno affollate di turisti. [post_title] => Croazia: nuova campagna d'autunno a sostegno della destagionalizzazione [post_date] => 2023-08-30T10:16:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693390575000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Risultati senza precedenti per il turismo in Repubblica Dominicana, che alla fine di luglio ha sfondato il muro dei 6 milioni di visitatori (6.295.667 per la precisione): è la prima volta che una tale cifra viene raggiunta nei primi sette mesi dell'anno. David Collado, ministro del turismo, ha sottolineato il dato record del solo mese di luglio, con complessivi 792.981 turisti, cifra che ne fa il mese migliore di tutta la storia del paese. Di questi, 652.506 erano stranieri e 140.475 dominicani, con una crescita del 34% rispetto al 2019, del 41% rispetto al 2021 e dell'8% rispetto allo scorso anno. Collado ha anche evidenziato come la crescita sostenuta si rifletta anche nel settore delle crociere: la destinazione ha accolto in luglio ben 148.560 crocieristi e nel periodo gennaio-luglio sono arrivati sull'isola caraibica 1.416.011 crocieristi, “qualcosa di mai visto prima nella storia del turismo”. “Se aggiungiamo i 792.981 turisti arrivati il mese scorso via aerea e i 148.560 visitatori arrivati via mare, parliamo di 941.541 visitatori. Qualcosa di storico nel mese di luglio”, ha aggiunto Collado. I principali mercati di provenienza dei turisti a luglio sono stati gli Usa con il 54%, il Canada con l'8%, Porto Rico con il 5,1%, la Colombia con il 3,7% e la Spagna. [post_title] => Rep. Dominicana da record: per la prima volta quasi 6,3 milioni di turisti tra gennaio e luglio [post_date] => 2023-08-30T09:45:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693388716000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia punta a totalizzare quest'anno entrate turistiche per 67 miliardi di euro, superando nettamente quindi i 58 miliardi registrati nel 2022: l'obiettivo è quello fissato dal ministro francese del turismo Olivia Gregoire, ripreso da Reuters. La Francia è il paese più visitato al mondo l'industria legata al turismo rappresenta circa l'8% del prodotto interno lordo nazionale. "Abbiamo trascorso un'estate molto buona", ha dichiarato Gregoire ai giornalisti. Il ministro ha quindi precisato che, sulla base delle stime attuali, le cifre finali dei ricavi generati dai turisti stranieri nel 2023 dovrebbero aggirarsi tra i 64 ei 67 miliardi di euro. [post_title] => La Francia mira ad entrate turistiche per 67 miliardi di euro nel 2023 [post_date] => 2023-08-30T09:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693386911000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna prosegue la sua marcia nel recupero dei numeri pre-Covid: durante il mese di luglio il Paese ha visto transitare dai propri aeroporti internazionali quasi 10,3 milioni di viaggiatori, pari ad un aumento dell'11,5% rispetto al 2022. L'ultimo rapporto firmato da Turespaña rivela anche che rispetto ai record storici di luglio 2019 i dati di luglio 2023 mostrano un calo di solo l'1,62%. Come riporta SchengenVisaInfo.com, il 56% del flusso totale di passeggeri proviene dai Paesi membri dell'Unione europea. I dati di Turespaña, rispetto a un anno fa, evidenziano che i mercati che hanno registrato il maggior incremento sono stati nell'ordine Polonia, con un aumento del 34,7%; a seguire Portogallo e Italia, con tassi di crescita rispettivamente del 23,3% e del 18,8%. Allo stesso tempo, i viaggiatori provenienti dal Regno Unito hanno contribuito con il 24,1% degli arrivi totali in Spagna, segnando un aumento dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Questa crescita ha avuto un impatto positivo su tutte le regioni, in particolare sulle isole Baleari e Canarie, che hanno accolto rispettivamente il 28,7% e il 20,1% dei viaggiatori britannici. "Gli arrivi di passeggeri dalla Germania (14,2% del totale) sono aumentati del 6,6%, a vantaggio soprattutto delle Isole Baleari (48,4% dei passeggeri)", sottolinea l'analisi di Turespaña. [post_title] => Spagna: i dati di luglio sfiorano i numeri pre-Covid. Italia tra i mercati a maggiore crescita [post_date] => 2023-08-29T11:33:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693308797000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la riscossa dellindia aumentati di oltre il 100 gli arrivi stranieri nel primo semestre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1821,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di visitatori stranieri in India: durante il primo semestre 2023 il Paese ha registrato un aumento di oltre il 100% degli arrivi dall'estero rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno.\r

\r

Secondo quanto riferito dai media locali, \"Il numero di turisti stranieri arrivati in India quest'anno nel periodo gennaio-giugno è stato di 4,38 milioni, il 106% in più rispetto alla cifra (2,12 milioni) dell'analogo periodo del 2022\" \r

Per quanto riguarda il turismo domestico, la cifra era di 677 milioni nel 2021 ed è cresciuta a 1,73 miliardi nel 2022.\r

\r

Sembra dunque procedere nella giusta direzione l'investimento del governo indiano per rilanciare il turismo dopo gli anni difficili della pandemia, cercando di aumentare l'affluenza di turisti domestici e internazionali.\r

\r

Jammu e Kashmir e il corridoio di Kashi Vishwanath a Varanasi sono tra le destinazioni turistiche indiane che hanno registrato un aumento del flusso turistico nella prima metà di quest'anno.\r

\r

","post_title":"La riscossa dell'India: aumentati di oltre il 100% gli arrivi stranieri nel primo semestre","post_date":"2023-08-31T11:46:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693482393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451354","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vera e propria corsa quella di Trenitalia nel mese di agosto, che ha registrato una crescita a doppia cifra dei passeggeri trasportati, oltre 35 milioni e cioè il 15% in più rispetto ad agosto 2022, con dati complessivi che migliorano anche le performance dell'estate 2019.\r

\r

Non si arresta dunque il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell'anno in corso, con un costante aumento della domanda, incentivata negli ultimi mesi anche dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia.\r

\r

Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze.\r

\r

Tra le destinazioni più gettonate ci sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica si trovano le città pugliesi di Bari e Lecce.\r

\r

Dal mare alla montagna, passando per le città d'arte, fino ad arrivare ai borghi più piccoli, sono tante le località che sono state raggiunte con il treno per turismo, come già aveva del resto previsto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs, alcune settimane fa durante la presentazione della nuova società FS - Treni Turistici Italiani. «Negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone. Sono 75 milioni i turisti che ci aspettiamo questa estate tra luglio, agosto e settembre sui nostri treni Trenitalia, quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali».","post_title":"Trenitalia: viaggiatori a +15% in agosto, oltre quota 35 milioni","post_date":"2023-08-31T10:51:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693479070000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kenya Airways ha chiuso il primo semestre 2023 con una perdita ante imposte aumentata, a causa dell'indebolimento dello scellino keniota che ha vanificato il miglioramento dei ricavi. Il rosso è dunque salito a 21,7 miliardi di scellini (149,45 milioni di dollari) nel primo semestre rispetto ai 9,9 miliardi di scellini del 2022.\r

\r

Hellen Mwariri, direttore finanziario della compagnia aerea, ha dichiarato che le perdite sui cambi sono balzate a 15,3 miliardi di scellini da 398 milioni di scellini nello stesso periodo del 2022. Lo scellino ha toccato ripetuti minimi storici dalla fine del 2021 e quest'anno è sceso del 15% rispetto al dollaro.\r

\r

I ricavi totali del primo semestre sono cresciuti del 56% a 75,1 miliardi di scellini, rispetto ai 48,1 miliardi di scellini del primo semestre del 2022, mentre i costi operativi sono saliti a 74,1 miliardi di scellini dai 53,1 miliardi di scellini dei primi sei mesi dell'anno scorso.\r

\r

Le maggiori entrate sono state trinate dall'aumento del numero di passeggeri che hanno raggiunto quota 2,3 milioni rispetto agli 1,6 milioni nella prima metà del 2022.","post_title":"Kenya Airways: aumenta il rosso ante imposte nel primo semestre","post_date":"2023-08-30T11:25:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693394724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450907\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ira[/caption]\r

\r

Bilancio decisamente positivo per Leolandia, il primo parco a tema per dimensioni e numero di visitatori della Lombardia. Nella prima parte dell’anno, il parco registra performance in crescita rispetto al 2022 e sostanzialmente allineate al 2019: numeri che permettono di prevedere la chiusura a 40 milioni di euro di fatturato e 1 milione di visitatori.\r

Decisiva si è confermata la scelta di modulare l’offerta sulla base di un clima sempre più estremo, rendendo il parco attrattivo sia durante le lunghe ondate di calore, sia nel caso di maltempo. Nello specifico, con il Golfo del Drago Marino inaugurato a inizio estate, per un investimento di 5 milioni di euro, Leolandia ha aumentato del 33% l’offerta di aree bagnate, per un totale di oltre 10.000 mq, tra piscine per bambini, giochi d’acqua e vere e proprie giostre acquatiche. \r

\r

Il parco, inoltre, continua a dedicare ampie risorse alla programmazione di spettacoli, eventi, intrattenimenti dal vivo e attrazioni al chiuso, che permettono di ripararsi continuandosi a divertire anche nel caso di temporali. L’offerta di spettacoli quest’anno è salita a 9 titoli, a cui vanno aggiunti i mini-live show e i momenti di incontro con i personaggi dei cartoni animati, come Bing, Miraculous e i PJ Masks - Superpigiamini. In programma anche veri e propri musical ispirati a Broadway. \r

\r

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, afferma: “Gli investimenti degli ultimi anni, uniti all’efficientamento delle spese, ci hanno permesso di incrementare significativamente l’Ebtida, che quest’anno, stando alle nostre previsioni e all’attuale andamento, crescerà del 15% rispetto al 2022. Dai tempi della pandemia abbiamo dovuto immettere liquidità per tenere aperta la struttura: ancora oggi tutto quello che incassiamo viene reinvestito per migliorare il parco. Entro il 2025 sorgeranno due nuove aree acquatiche, con nuove attrazioni dedicate ad una fascia di bambini più grandi, fino ai 12 anni. Abbiamo in programma investimenti per 20 milioni di euro, destinati a rendere il parco sempre più attrattivo su scala internazionale. Già oggi, più della metà degli ospiti proviene da fuori regione e dall’estero. Per accoglierli ci appoggiamo ad alberghi convenzionati, ma non escludiamo di costruire delle unità alberghiere di proprietà”.","post_title":"Leolandia: chiusura a 40 milioni di euro e 1 milione di visitatori","post_date":"2023-08-30T10:38:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693391933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Favorita anche dal recente lancio del collegamento Fiumicino - Nuova Delhi di Ita Airwyas, la destinazione India è tornata prepotentemente alla ribalta, con dati che già per il 2023 fanno sperare in un ritorno ai livelli di fatturato e passeggeri pre-Covid del 2019. \"Malgrado sia stata tra le ultime mete a ritornare accessibile ai turisti italiani nel 2022, il Paese ha avuto una ripartenza 2023 lenta ma in costante crescita - spiega la product manager di Mistral Tour, Marta Lion -. Segno che i viaggiatori non vogliono rinunciare a visitare una destinazione che custodisce peculiarità uniche e non replicabili. L’India segna così dati molto positivi soprattutto per il secondo semestre. Le partenze di gruppo da noi programmate sono in gran parte confermate ma sono soprattutto le richieste di viaggi personalizzati e su misura a crescere”.\r

\r

A contribuire al successo di questa destinazione, c'è poi pure il controllo totale che Mistral ha della sua offerta: “Programmiamo l’India da oltre 40 anni - prosegue Marta Lion -. La nostra filiera fornitori di servizi è continuamente valutata e selezionata tramite il nostro ufficio a Delhi. Abbiamo infatti personale italiano residente in India da oltre 35 anni, che ha la supervisione continuativa su quanto offriamo nel Paese\". La clientela che sceglie Mistral Tour richiede di poter viaggiare in piccoli gruppi tanto che nelle partenze da catalogo è stato inserito un massimo di 19 partecipanti. In altissimo aumento le richieste di abbinamento di itinerari classici a esperienze autentiche e insolite, così che, anche per l’India, sono stati inseriti a catalogo dei tour QExperience. Cresce anche il desiderio di esplorare l’India con la sicurezza di un viaggio strutturato, che lascia però ampia autonomia e libertà - quali sono le proposte Party India, così come sono sempre più ambite, soprattutto per i viaggi di nozze, gli itinerari Prestige, che assicurano una qualità eccellente di prodotto e servizio. Tra le aree che a sorpresa stanno riprendendosi più velocemente si inserisce il Kerala, che attira sempre di più viaggiatori individuali, amanti della natura e delle pratiche ayurvediche. In aumento pure le prenotazioni in advance booking, \"che oggi è di circa quattro mesi prima della data di partenza. Ma la finestra si sta ancora allargando\", conclude Marta Lion.\r

\r

\r

\r

Da settembre gli agenti di viaggio saranno invitati a seguire gli ormai consueti appuntamenti dell’Academy di Quality Group e del Qataloghiamoci online live. Potranno inoltre partecipare al roadshow autunnale e chi frequenta il master Quality Group in comunicazione digital avrà l’opportunità di seguire una formazione speciale con focus totalmente dedicato alla comunicazione dell’India attraverso i social media.","post_title":"Marta Lion, Mistral: l'India già vicina ai numeri pre-Covid","post_date":"2023-08-30T10:22:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693390966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451282","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agosto ormai alle spalle, la Croazia punta decisa i riflettori sull'autunno in linea con la strategia di destagionalizzazione che da sempre caratterizza le attività dell'Ente croato per il turismo. Ecco quindi la nuova campagna \"Experience Croatia… your memories are on us!” che ha debutta in questi giorni e si protrarrà fino al termine di ottobre in diversi mercati europei (Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Svezia).\r

\r

\r

\r

Focus della promozione nautica, natura, gastronomia, turismo attivo e culturale.\r

\r

«Quest'anno la Croazia ha registrato un andamento positivo dei flussi turistici, con un aumento dell'8% degli arrivi e del 2% dei pernottamenti rispetto all'anno scorso - ha dichiarato Kristjan Staničić, direttore dell'Ente a The Dubrovnik Times -. Per il resto dell'anno turistico, vogliamo mantenere questi risultati positivi, ed è per questo che stiamo lanciando questa campagna. Viaggiare in pre e post-stagione sta diventando sempre più popolare grazie al clima piacevole e alla minore affluenza di pubblico nelle destinazioni, oltre che ai prezzi più accessibili per i vari prodotti e servizi turistici. Questo è in linea con i nostri piani strategici per lo sviluppo sostenibile del turismo»\r

\r

Altra nuova iniziativa dell'ente è la campagna \"The Great Croatian Road Trip\" presente sui social media - da Facebook a Instagram - di 14 mercati europei, con diversi suggerimenti di viaggio: l'obiettivo è posizionare la Croazia come una destinazione sostenibile e facilmente accessibile, ricca di gemme nascoste e da scoprire proprio durante le stagioni dell'anno meno affollate di turisti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia: nuova campagna d'autunno a sostegno della destagionalizzazione","post_date":"2023-08-30T10:16:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693390575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati senza precedenti per il turismo in Repubblica Dominicana, che alla fine di luglio ha sfondato il muro dei 6 milioni di visitatori (6.295.667 per la precisione): è la prima volta che una tale cifra viene raggiunta nei primi sette mesi dell'anno.\r

\r

David Collado, ministro del turismo, ha sottolineato il dato record del solo mese di luglio, con complessivi 792.981 turisti, cifra che ne fa il mese migliore di tutta la storia del paese. Di questi, 652.506 erano stranieri e 140.475 dominicani, con una crescita del 34% rispetto al 2019, del 41% rispetto al 2021 e dell'8% rispetto allo scorso anno.\r

\r

Collado ha anche evidenziato come la crescita sostenuta si rifletta anche nel settore delle crociere: la destinazione ha accolto in luglio ben 148.560 crocieristi e nel periodo gennaio-luglio sono arrivati sull'isola caraibica 1.416.011 crocieristi, “qualcosa di mai visto prima nella storia del turismo”.\r

\r

“Se aggiungiamo i 792.981 turisti arrivati il mese scorso via aerea e i 148.560 visitatori arrivati via mare, parliamo di 941.541 visitatori. Qualcosa di storico nel mese di luglio”, ha aggiunto Collado.\r

\r

I principali mercati di provenienza dei turisti a luglio sono stati gli Usa con il 54%, il Canada con l'8%, Porto Rico con il 5,1%, la Colombia con il 3,7% e la Spagna.","post_title":"Rep. Dominicana da record: per la prima volta quasi 6,3 milioni di turisti tra gennaio e luglio","post_date":"2023-08-30T09:45:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693388716000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia punta a totalizzare quest'anno entrate turistiche per 67 miliardi di euro, superando nettamente quindi i 58 miliardi registrati nel 2022: l'obiettivo è quello fissato dal ministro francese del turismo Olivia Gregoire, ripreso da Reuters.\r

\r

La Francia è il paese più visitato al mondo l'industria legata al turismo rappresenta circa l'8% del prodotto interno lordo nazionale. \"Abbiamo trascorso un'estate molto buona\", ha dichiarato Gregoire ai giornalisti.\r

\r

Il ministro ha quindi precisato che, sulla base delle stime attuali, le cifre finali dei ricavi generati dai turisti stranieri nel 2023 dovrebbero aggirarsi tra i 64 ei 67 miliardi di euro.","post_title":"La Francia mira ad entrate turistiche per 67 miliardi di euro nel 2023","post_date":"2023-08-30T09:15:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693386911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna prosegue la sua marcia nel recupero dei numeri pre-Covid: durante il mese di luglio il Paese ha visto transitare dai propri aeroporti internazionali quasi 10,3 milioni di viaggiatori, pari ad un aumento dell'11,5% rispetto al 2022.\r

L'ultimo rapporto firmato da Turespaña rivela anche che rispetto ai record storici di luglio 2019 i dati di luglio 2023 mostrano un calo di solo l'1,62%.\r

\r

Come riporta SchengenVisaInfo.com, il 56% del flusso totale di passeggeri proviene dai Paesi membri dell'Unione europea. I dati di Turespaña, rispetto a un anno fa, evidenziano che i mercati che hanno registrato il maggior incremento sono stati nell'ordine Polonia, con un aumento del 34,7%; a seguire Portogallo e Italia, con tassi di crescita rispettivamente del 23,3% e del 18,8%.\r

\r

Allo stesso tempo, i viaggiatori provenienti dal Regno Unito hanno contribuito con il 24,1% degli arrivi totali in Spagna, segnando un aumento dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Questa crescita ha avuto un impatto positivo su tutte le regioni, in particolare sulle isole Baleari e Canarie, che hanno accolto rispettivamente il 28,7% e il 20,1% dei viaggiatori britannici.\r

\r

\"Gli arrivi di passeggeri dalla Germania (14,2% del totale) sono aumentati del 6,6%, a vantaggio soprattutto delle Isole Baleari (48,4% dei passeggeri)\", sottolinea l'analisi di Turespaña.","post_title":"Spagna: i dati di luglio sfiorano i numeri pre-Covid. Italia tra i mercati a maggiore crescita","post_date":"2023-08-29T11:33:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693308797000]}]}}