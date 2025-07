Barcellona chiuderà due dei 7 terminal crocieristici per ridurre il numero di visitatori L’ultima iniziativa di Barcellona per contrastare l’overtourism prende di mira le crociere con un piano che punta a ridurre la capacità del porto crocieristico della città, il più trafficato d’Europa. Secondo quanto riferisce Reuters, in base a un nuovo accordo tra il Comune di Barcellona e l’Autorità Portuale, il numero dei terminal passerà da sette a cinque entro il 2030, con una conseguente riduzione della capacità passeggeri massima del porto da 37.000 a 31.000. Quest’anno, tra gennaio e maggio 2025, gli scali delle navi da crociera a Barcellona sono aumentati del 21%, mentre gli arrivi di passeggeri sono cresciuti del 20%, raggiungendo quota 1,2 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi dati segnano un’accelerazione rispetto alla crescita complessiva del 20% dei Il piano di riqualificazione del porto, già in corso, prevede la demolizione dei vecchi terminal e la costruzione di un nuovo Terminal C sostenibile, con alimentazione da terra e una capacità ampliata per 7.000 passeggeri. Il numero di terminal crociere sarà di conseguenza ridotto da sette a cinque. Una volta completati, quattro dei cinque terminal saranno gestiti privatamente da importanti compagnie di crociera: i Terminal D ed E da Carnival Corp., il Terminal H da MSC Crociere e il Terminal G, in costruzione, da Royal Caribbean Group. Il Terminal C rimarrà di proprietà pubblica. La demolizione dell’attuale Terminal C è prevista entro la fine del 2026, mentre l’apertura del nuovo terminal è prevista per il 2028 e il raggiungimento della piena capacità operativa entro il 2030. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495243 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ultima iniziativa di Barcellona per contrastare l'overtourism prende di mira le crociere con un piano che punta a ridurre la capacità del porto crocieristico della città, il più trafficato d'Europa. Secondo quanto riferisce Reuters, in base a un nuovo accordo tra il Comune di Barcellona e l'Autorità Portuale, il numero dei terminal passerà da sette a cinque entro il 2030, con una conseguente riduzione della capacità passeggeri massima del porto da 37.000 a 31.000. Quest'anno, tra gennaio e maggio 2025, gli scali delle navi da crociera a Barcellona sono aumentati del 21%, mentre gli arrivi di passeggeri sono cresciuti del 20%, raggiungendo quota 1,2 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi dati segnano un'accelerazione rispetto alla crescita complessiva del 20% dei Il piano di riqualificazione del porto, già in corso, prevede la demolizione dei vecchi terminal e la costruzione di un nuovo Terminal C sostenibile, con alimentazione da terra e una capacità ampliata per 7.000 passeggeri. Il numero di terminal crociere sarà di conseguenza ridotto da sette a cinque. Una volta completati, quattro dei cinque terminal saranno gestiti privatamente da importanti compagnie di crociera: i Terminal D ed E da Carnival Corp., il Terminal H da MSC Crociere e il Terminal G, in costruzione, da Royal Caribbean Group. Il Terminal C rimarrà di proprietà pubblica. La demolizione dell'attuale Terminal C è prevista entro la fine del 2026, mentre l'apertura del nuovo terminal è prevista per il 2028 e il raggiungimento della piena capacità operativa entro il 2030. [post_title] => Barcellona chiuderà due dei 7 terminal crocieristici per ridurre il numero di visitatori [post_date] => 2025-07-29T10:32:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753785154000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495241 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_492869" align="alignleft" width="300"] Foto: Airbus[/caption] China Airlines espande ulteriormente il network verso il Nord America con l'aggiunta di un nuovo collegamento per Phoenix, in Arizona, che decollerà il prossimo 3 dicembre. Sulla rotta sarà impiegato un Airbus A350-900, che effettuerà tre voli di andata e ritorno a settimana. La compagnia di Taiwan sarà il primo vettore asiatico a volare a Phoenix, hub strategico da cui si aprono numerose possibilità di voli verso il Sud-ovest americano. In quest'ottica China Airlines ha stretto una partnership con Southwest Airlines, che consente ai passeggeri di volare in coincidenza verso più di 30 città americane, con partenze all'interno dello stesso terminal. La comodità del bagaglio registrato fino alla destinazione finale garantisce poi maggiori opzioni e flessibilità nella scelta dei voli. Phoenix sarà la settima destinazione nordamericana della compagnia, al fianco di New York, Los Angeles, Ontario, San Francisco e Seattle negli Stati Uniti, oltre a Vancouver in Canada, con 40 voli di andata e ritorno a settimana. E' già previsto un aumento delle frequenze sulla Taipei-New York. [post_title] => China Airlines volerà a Phoenix dal 3 dicembre, settima destinazione in Nord America [post_date] => 2025-07-29T09:59:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753783161000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo Sri Lanka ha approvato l'estensione della politica di esenzione dal visto ai visitatori provenienti da 40 paesi, tra cui l'Italia. L'iniziativa, come spiegato dal ministro degli Esteri Vijitha Herath, è successiva alla decisione del governo di ampliare la portata del programma di esenzione dal visto avviato nel marzo 2023. All'epoca, l'ingresso senza visto era stato concesso ai cittadini di sette mercati chiave (India, Cina, Russia, Indonesia, Thailandia, Malesia e Giappone) nell'ambito di un progetto pilota volto ad attrarre un maggior numero di turisti internazionali nell'era post-Covid. L'elenco appena approvato include diversi mercati a lungo raggio e regionali come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Iran, Pakistan ed Emirati Arabi Uniti, insieme ad altre nazioni in Asia, Europa e Medio Oriente. I viaggiatori provenienti da questi paesi potranno quindi entrare in Sri Lanka dove riceveranno all'arrivo un visto di 30 giorni. Ai turisti viene comunque richiesta la compilazione anticipata di un'autorizzazione elettronica di viaggio (Eta), tramite una procedura online semplificata che facilita lo screening e la documentazione prima dell'arrivo. Intanto, nella prima metà del 2025, la destinazione ha accolto 1,168 milioni di visitatori internazionali, pari ad una crescita del 15,62% rispetto alla prima metà del 2024. [post_title] => Sri Lanka: visto gratuito all'arrivo per i viaggiatori provenienti da 40 Paesi, Italia inclusa [post_date] => 2025-07-28T10:45:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753699552000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Marocco investirà circa 3,6 miliardi di euro (38 miliardi di dirham) nei prossimi cinque anni per rinnovare e ampliare i principali aeroporti del Paese, in vista dei Mondiali di calcio del 2030, organizzati in collaborazione con Spagna e Portogallo. In accordo con il governo marocchino, l'Office National des Aéroports marocains (Onda) punta così a raddoppiare la capacità di gestione degli scali nazionali, passando dagli attuali 38 milioni di passeggeri a 80 milioni entro il 2030. Nel dettaglio, 25 miliardi di dirham saranno destinati all'ampliamento e alla ristrutturazione degli aeroporti delle cinque città che ospiteranno le partite dei Mondiali: Rabat, Tangeri, Marrakech, Agadir e Fès. All'aeroporto Casablanca-Mohammed V, principale hub del Paese, è prevista la costruzione di un nuovo terminal per portare la sua capacità da 14 a 35 milioni di passeggeri entro il 2029. Lo scorso maggio sono stati già lanciati due inviti a manifestare interesse per individuare i futuri partner incaricati di questi lavori. Il resto del budget sarà destinato alla manutenzione del network esistente e all'acquisizione dei terreni necessari all'espansione delle infrastrutture. Nel 2024, il Marocco ha accolto un numero record di 17,4 milioni di visitatori, +20% rispetto all'anno precedente, e già 8,9 milioni nel primo semestre di quest'anno. Le autorità marocchine prevedono di raggiungere i 26 milioni di turisti entro il 2030, approfittando dell'effetto trainante atteso dai Mondiali di calcio. [post_title] => Il Marocco investe 3,6 mld di euro in cinque anni per il rinnovo degli aeroporti [post_date] => 2025-07-28T10:00:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753696849000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carnival Cruise Line punta i riflettori sull'Alaska con la programmazione completa della stagione crocieristica 2027. Carnival Spirit e Carnival Legend avranno come porto di partenza Seattle, mentre Carnival Luminosa salperà da San Francisco. Insieme, le tre navi proporranno oltre 50 itinerari in Alaska e crociere di riposizionamento davvero uniche in primavera e in autunno. “Con Carnival, il nostro dispiegamento di tre navi continua a offrire la combinazione perfetta tra la bellezza naturale mozzafiato del paesaggio dell'Alaska e il divertimento tipico di Carnival - ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. La crociera è davvero il modo migliore per visitare l'Alaska, motivo per cui questi itinerari rimangono estremamente popolari ogni anno e motivo in più per cui i viaggiatori pianificano le crociere in Alaska con largo anticipo”. Il 6 aprile 2027, la Carnival Luminosa riprenderà la rotta verso San Francisco con uno viaggio transpacifico di 23 giorni con partenza da Sydney e tappe a Suva, Moorea, Papeete e Honolulu. Dal 3 maggio 2027, la nave, con una capacità di 2.800 passeggeri, salperà per crociere di 10 giorni con tappe a Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Prince Rupert. Sono previste anche diverse crociere nella Baja California messicana con partenza da San Francisco. La Carnival Legend si sposterà da Tampa a Seattle con una crociera di 16 giorni attraverso il Canale di Panama, che segnerà la prima visita della compagnia di crociere ad Acapulco, in Messico, dal 2010. La crociera di 16 giorni partirà il 4 aprile 2027 e prevede anche soste a Cartagena e Santa Marta, in Colombia, oltre che a Cabo San Lucas e il transito completo del Canale di Panama. Poi, dal 20 aprile 2027, la Carnival Legend, con una capacità di 2.700 ospiti, avrà come porto di partenza Seattle per una lunga stagione in Alaska, con 22 viaggi di una settimana che toccheranno i porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. Il 21 settembre 2027, la nave salperà da Seattle per una crociera Journeys Hawaii di 16 giorni. Tra le nuove crociere già in vendita ci sono due crociere Carnival Journeys consecutive sulla Carnival Spirit. Una crociera di nove giorni nei Caraibi occidentali con partenza da Mobile il 20 marzo 2027, che toccherà Grand Cayman, Cozumel, Montego Bay e Isla Tropicale, prima di intraprendere un viaggio di 16 giorni attraverso il Canale di Panama il 29 marzo 2027, che prevede il transito completo del canale e soste a Cartagena, in Colombia, Cabo San Lucas e Puntarenas, in Costa Rica. La nave offrirà anche un esclusivo viaggio Carnival Journeys di 15 giorni alle Hawaii, con partenza da Seattle il 14 aprile. Il 29 aprile 2027, la Carnival Spirit, con una capacità di 2.700 passeggeri, inizierà la prima di 20 crociere di sette giorni da Seattle ai porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. [post_title] => Carnival Cruise Line: focus sulla programmazione Alaska 2027 [post_date] => 2025-07-25T11:47:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753444033000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numero record di passeggeri nei primi sei mesi del 2025 per l'aeroporto di Londra Heathrow che ha raggiunto quota 39,9 milioni di viaggiatori. Un risultato senza precedenti centrato anche grazie all'utilizzo di aeromobili più grandi e alla forte domanda verso le destinazioni dell'Asia-Pacifico e del Medio Oriente. Anche il traffico transatlantico rimane dinamico, contribuendo a un aumento del 2,4% del commercio che transita per Heathrow. Con l'arrivo delle vacanze estive, la domanda nel segmento leisure rimane sostenuta e Heathrow conferma di essere sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di oltre 84 milioni di passeggeri nel 2025. I ricavi del primo semestre 2025 hanno raggiunto 1,724 miliardi di sterline (2 miliardi di euro), con un aumento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, trainati dalla crescita del traffico a lungo raggio e dall'aumento delle visite ai negozi e ai punti di ristoro del terminal. I costi operativi rettificati sono aumentati del 3,2% attestandosi a 765 milioni di sterline, principalmente a causa dei maggiori costi di manutenzione, dell'aumento dei contributi sociali nazionali e dell'aumento del prezzo dell'elettricità. Un piano di investimenti per i prossimi cinque anni Heathrow sta preparando un piano di investimenti per il periodo 2027-2031, incentrato sulle aspettative dei passeggeri: miglioramento dell'esperienza utente, rafforzamento della resilienza operativa e sostegno alla crescita delle compagnie aeree. Questo progetto manterrà tariffe competitive, inferiori a quelle praticate dieci anni fa. Il piano è attualmente all'esame dell'Autorità per l'aviazione civile britannica. [post_title] => Londra Heathrow, semestre record per il numero di passeggeri: 39,9 milioni [post_date] => 2025-07-25T10:42:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753440153000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo alberghiero europeo Meininger Hotels e l’Erasmus student network (Esn) hanno stretto una partnership strategica per promuovere insieme la mobilità internazionale degli studenti. I titolari della Esncard potranno da subito usufruire di sconti speciali prenotando tramite il sito ufficiale di Meininger, accedendo così a soluzioni di alloggio a breve termine a prezzi accessibili in tutte le strutture del gruppo. Attualmente Meininger gestisce 36 hotel in 26 città europee e sta preparando nuove aperture. L’Esn è una delle più grandi organizzazioni studentesche in Europa. Con oltre 1.000 istituti universitari in più di 40 paesi, la rete supporta ogni anno circa 150.000 giovani durante i loro soggiorni all’estero. L’organizzazione aiuta gli studenti a integrarsi nelle città ospitanti e fornisce loro informazioni utili sulla vita e lo studio. La partnership tra Esn e Meininger Hotels è un match perfetto: il concept ibrido di Meininger, che combina il comfort di un hotel con l’atmosfera di un ostello, risponde esattamente alle esigenze degli studenti in mobilità. Grazie a tipologie di camere flessibili, che spaziano da camere doppie private a camere multiple, e a un ottimo rapporto qualità-prezzo, l’azienda offre soluzioni abitative adatte agli studenti mobili in tutta Europa. «Meininger ed Esn si rivolgono allo stesso target: giovani di larghe vedute che vogliono scoprire nuove culture e Paesi. Per questo motivo questa collaborazione rappresenta per noi un passo logico e importante. Insieme creiamo le condizioni ideali per esperienze interculturali accessibili», commenta Malin Widmarc-Nilsson, vp commerce di Meininger Hotels, sulla collaborazione. La cooperazione copre l’intero portfolio Meininger, con hotel attualmente in dieci Paesi europei. Con aperture previste in città come Barcellona, Edimburgo e Strasburgo, il gruppo alberghiero continua ad espandere la sua presenza nelle popolari metropoli studentesche. [post_title] => Meininger Hotels partner esclusivo per l'Erasmus student network [post_date] => 2025-07-24T10:50:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753354248000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_494993" align="alignleft" width="300"] foto: Fani Levi[/caption] Dubrovnik ha introdotto un Sistema di gestione del traffico nell’area di tutela del patrimonio storico-culturale e nella zona limitrofa, così da preservare il patrimonio culturale e promuovere una mobilità urbana sostenibile. La circolazione dei veicoli all’interno di tale zona è limitata e consentita solo a determinate condizioni, nel periodo dal 1° marzo al 30 novembre, nonché durante eventi particolari e periodi di traffico intenso. La zona - che inizia dal semaforo all’ingresso del centro storico della città nei pressi del parcheggio pubblico - comprende un’ampia area intorno al centro storico, inclusi Ilijina Glavica, la via Zagrebačka ulica fino a Viktorija, e l’area da Pile a Boninovo. L’ingresso ai veicoli è quindi consentito esclusivamente previa autorizzazione. I visitatori, come spiega una nota dell'Ente nazionale croato per il turisnmo, possono accedere alla zona solo se in possesso di previa autorizzazione e soltanto con le seguenti modalità: tramite il sito web Bus Webshop: per i veicoli con 7+1, 8+1 posti a sedere oppure da 9 a 30 posti e oltre, con autorizzazione alla sosta presso le fermate di Pile e Ploče. Previa prenotazione del parcheggio tramite l’applicazione ufficiale, nei parcheggi situati sotto la funivia di Dubrovnik e a Pile. Per chi alloggia presso una struttura privata con parcheggio incluso, a condizione che il proprietario dell’alloggio abbia registrato in anticipo la targa del vostro veicolo. Infine, per coloro che hanno prenotato un soggiorno in un hotel ubicato all’interno della zona. [post_title] => Dubrovnik introduce il traffico limitato per le auto nel centro storico della città [post_date] => 2025-07-24T10:35:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753353357000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'aeroporto Marconi di Bologna è operativo il nuovo parcheggio multipiano P6 Smart, che ha una capacità di oltre mille posti auto aggiuntivi a breve distanza dal Terminal passeggeri. La struttura è fornita di indicatori di occupazione dei singoli stalli, display digitali per l'informativa sui posti disponibili e sistemi di pagamento elettronico. I lavori, iniziati a novembre 2023, hanno visto l'utilizzo di oltre 9.000 metri cubi di calcestruzzo, 1.000 tonnellate di ferro da armatura e 1.700 tonnellate di acciaio da carpenteria, portando allo sviluppo di una struttura in carpenteria metallica a otto livelli, ciascuno della superficie di circa 3.300 metri quadrati di parcamento, con due ingressi e rampe separate per l'ingresso e l'uscita dei mezzi. Nei prossimi giorni, come riferisce l'Ansa, inizieranno invece i lavori per la realizzazione di un secondo lotto del parcheggio, anch'esso di otto livelli e in adiacenza al primo, cui sarà collegato con un giunto strutturale. Questo secondo lotto dovrebbe essere disponibile nella seconda metà del 2026. L'intervento, nel suo complesso, porterà a un incremento di circa il 40% dei posti auto attualmente disponibili per i passeggeri del Marconi e comporterà un investimento complessivo di circa 38 milioni. [post_title] => Aeroporto Bologna: aperto il nuovo parcheggio multipiano da oltre 1.000 posti auto [post_date] => 2025-07-24T10:04:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753351455000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "barcellona chiudera due dei 7 terminal crocieristici per ridurre il numero di visitatori" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":105,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1668,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ultima iniziativa di Barcellona per contrastare l'overtourism prende di mira le crociere con un piano che punta a ridurre la capacità del porto crocieristico della città, il più trafficato d'Europa.\r

\r

Secondo quanto riferisce Reuters, in base a un nuovo accordo tra il Comune di Barcellona e l'Autorità Portuale, il numero dei terminal passerà da sette a cinque entro il 2030, con una conseguente riduzione della capacità passeggeri massima del porto da 37.000 a 31.000.\r

\r

Quest'anno, tra gennaio e maggio 2025, gli scali delle navi da crociera a Barcellona sono aumentati del 21%, mentre gli arrivi di passeggeri sono cresciuti del 20%, raggiungendo quota 1,2 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi dati segnano un'accelerazione rispetto alla crescita complessiva del 20% dei\r

\r

Il piano di riqualificazione del porto, già in corso, prevede la demolizione dei vecchi terminal e la costruzione di un nuovo Terminal C sostenibile, con alimentazione da terra e una capacità ampliata per 7.000 passeggeri. Il numero di terminal crociere sarà di conseguenza ridotto da sette a cinque.\r

\r

Una volta completati, quattro dei cinque terminal saranno gestiti privatamente da importanti compagnie di crociera: i Terminal D ed E da Carnival Corp., il Terminal H da MSC Crociere e il Terminal G, in costruzione, da Royal Caribbean Group. Il Terminal C rimarrà di proprietà pubblica.\r

\r

La demolizione dell'attuale Terminal C è prevista entro la fine del 2026, mentre l'apertura del nuovo terminal è prevista per il 2028 e il raggiungimento della piena capacità operativa entro il 2030.","post_title":"Barcellona chiuderà due dei 7 terminal crocieristici per ridurre il numero di visitatori","post_date":"2025-07-29T10:32:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753785154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_492869\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Foto: Airbus[/caption]\r

\r

China Airlines espande ulteriormente il network verso il Nord America con l'aggiunta di un nuovo collegamento per Phoenix, in Arizona, che decollerà il prossimo 3 dicembre. Sulla rotta sarà impiegato un Airbus A350-900, che effettuerà tre voli di andata e ritorno a settimana.\r

\r

La compagnia di Taiwan sarà il primo vettore asiatico a volare a Phoenix, hub strategico da cui si aprono numerose possibilità di voli verso il Sud-ovest americano. In quest'ottica China Airlines ha stretto una partnership con Southwest Airlines, che consente ai passeggeri di volare in coincidenza verso più di 30 città americane, con partenze all'interno dello stesso terminal. La comodità del bagaglio registrato fino alla destinazione finale garantisce poi maggiori opzioni e flessibilità nella scelta dei voli.\r

\r

Phoenix sarà la settima destinazione nordamericana della compagnia, al fianco di New York, Los Angeles, Ontario, San Francisco e Seattle negli Stati Uniti, oltre a Vancouver in Canada, con 40 voli di andata e ritorno a settimana. E' già previsto un aumento delle frequenze sulla Taipei-New York.","post_title":"China Airlines volerà a Phoenix dal 3 dicembre, settima destinazione in Nord America","post_date":"2025-07-29T09:59:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753783161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo Sri Lanka ha approvato l'estensione della politica di esenzione dal visto ai visitatori provenienti da 40 paesi, tra cui l'Italia.\r

\r

L'iniziativa, come spiegato dal ministro degli Esteri Vijitha Herath, è successiva alla decisione del governo di ampliare la portata del programma di esenzione dal visto avviato nel marzo 2023. All'epoca, l'ingresso senza visto era stato concesso ai cittadini di sette mercati chiave (India, Cina, Russia, Indonesia, Thailandia, Malesia e Giappone) nell'ambito di un progetto pilota volto ad attrarre un maggior numero di turisti internazionali nell'era post-Covid.\r

\r

L'elenco appena approvato include diversi mercati a lungo raggio e regionali come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Iran, Pakistan ed Emirati Arabi Uniti, insieme ad altre nazioni in Asia, Europa e Medio Oriente.\r

\r

I viaggiatori provenienti da questi paesi potranno quindi entrare in Sri Lanka dove riceveranno all'arrivo un visto di 30 giorni. Ai turisti viene comunque richiesta la compilazione anticipata di un'autorizzazione elettronica di viaggio (Eta), tramite una procedura online semplificata che facilita lo screening e la documentazione prima dell'arrivo.\r

\r

Intanto, nella prima metà del 2025, la destinazione ha accolto 1,168 milioni di visitatori internazionali, pari ad una crescita del 15,62% rispetto alla prima metà del 2024.","post_title":"Sri Lanka: visto gratuito all'arrivo per i viaggiatori provenienti da 40 Paesi, Italia inclusa","post_date":"2025-07-28T10:45:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753699552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco investirà circa 3,6 miliardi di euro (38 miliardi di dirham) nei prossimi cinque anni per rinnovare e ampliare i principali aeroporti del Paese, in vista dei Mondiali di calcio del 2030, organizzati in collaborazione con Spagna e Portogallo.\r

\r

In accordo con il governo marocchino, l'Office National des Aéroports marocains (Onda) punta così a raddoppiare la capacità di gestione degli scali nazionali, passando dagli attuali 38 milioni di passeggeri a 80 milioni entro il 2030.\r

\r

Nel dettaglio, 25 miliardi di dirham saranno destinati all'ampliamento e alla ristrutturazione degli aeroporti delle cinque città che ospiteranno le partite dei Mondiali: Rabat, Tangeri, Marrakech, Agadir e Fès. All'aeroporto Casablanca-Mohammed V, principale hub del Paese, è prevista la costruzione di un nuovo terminal per portare la sua capacità da 14 a 35 milioni di passeggeri entro il 2029. Lo scorso maggio sono stati già lanciati due inviti a manifestare interesse per individuare i futuri partner incaricati di questi lavori. Il resto del budget sarà destinato alla manutenzione del network esistente e all'acquisizione dei terreni necessari all'espansione delle infrastrutture.\r

\r

Nel 2024, il Marocco ha accolto un numero record di 17,4 milioni di visitatori, +20% rispetto all'anno precedente, e già 8,9 milioni nel primo semestre di quest'anno. Le autorità marocchine prevedono di raggiungere i 26 milioni di turisti entro il 2030, approfittando dell'effetto trainante atteso dai Mondiali di calcio. ","post_title":"Il Marocco investe 3,6 mld di euro in cinque anni per il rinnovo degli aeroporti","post_date":"2025-07-28T10:00:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753696849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carnival Cruise Line punta i riflettori sull'Alaska con la programmazione completa della stagione crocieristica 2027. Carnival Spirit e Carnival Legend avranno come porto di partenza Seattle, mentre Carnival Luminosa salperà da San Francisco.\r

\r

Insieme, le tre navi proporranno oltre 50 itinerari in Alaska e crociere di riposizionamento davvero uniche in primavera e in autunno.\r

\r

“Con Carnival, il nostro dispiegamento di tre navi continua a offrire la combinazione perfetta tra la bellezza naturale mozzafiato del paesaggio dell'Alaska e il divertimento tipico di Carnival - ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. La crociera è davvero il modo migliore per visitare l'Alaska, motivo per cui questi itinerari rimangono estremamente popolari ogni anno e motivo in più per cui i viaggiatori pianificano le crociere in Alaska con largo anticipo”.\r

\r

Il 6 aprile 2027, la Carnival Luminosa riprenderà la rotta verso San Francisco con uno viaggio transpacifico di 23 giorni con partenza da Sydney e tappe a Suva, Moorea, Papeete e Honolulu. Dal 3 maggio 2027, la nave, con una capacità di 2.800 passeggeri, salperà per crociere di 10 giorni con tappe a Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Prince Rupert. Sono previste anche diverse crociere nella Baja California messicana con partenza da San Francisco.\r

\r

La Carnival Legend si sposterà da Tampa a Seattle con una crociera di 16 giorni attraverso il Canale di Panama, che segnerà la prima visita della compagnia di crociere ad Acapulco, in Messico, dal 2010. La crociera di 16 giorni partirà il 4 aprile 2027 e prevede anche soste a Cartagena e Santa Marta, in Colombia, oltre che a Cabo San Lucas e il transito completo del Canale di Panama.\r

\r

Poi, dal 20 aprile 2027, la Carnival Legend, con una capacità di 2.700 ospiti, avrà come porto di partenza Seattle per una lunga stagione in Alaska, con 22 viaggi di una settimana che toccheranno i porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica. Il 21 settembre 2027, la nave salperà da Seattle per una crociera Journeys Hawaii di 16 giorni.\r

\r

Tra le nuove crociere già in vendita ci sono due crociere Carnival Journeys consecutive sulla Carnival Spirit. Una crociera di nove giorni nei Caraibi occidentali con partenza da Mobile il 20 marzo 2027, che toccherà Grand Cayman, Cozumel, Montego Bay e Isla Tropicale, prima di intraprendere un viaggio di 16 giorni attraverso il Canale di Panama il 29 marzo 2027, che prevede il transito completo del canale e soste a Cartagena, in Colombia, Cabo San Lucas e Puntarenas, in Costa Rica. La nave offrirà anche un esclusivo viaggio Carnival Journeys di 15 giorni alle Hawaii, con partenza da Seattle il 14 aprile.\r

\r

Il 29 aprile 2027, la Carnival Spirit, con una capacità di 2.700 passeggeri, inizierà la prima di 20 crociere di sette giorni da Seattle ai porti più famosi dell'Alaska, tra cui Juneau, Ketchikan, Skagway, Tracy Arm Fjord e Victoria, nella Columbia Britannica.","post_title":"Carnival Cruise Line: focus sulla programmazione Alaska 2027","post_date":"2025-07-25T11:47:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753444033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numero record di passeggeri nei primi sei mesi del 2025 per l'aeroporto di Londra Heathrow che ha raggiunto quota 39,9 milioni di viaggiatori.\r

\r

Un risultato senza precedenti centrato anche grazie all'utilizzo di aeromobili più grandi e alla forte domanda verso le destinazioni dell'Asia-Pacifico e del Medio Oriente. Anche il traffico transatlantico rimane dinamico, contribuendo a un aumento del 2,4% del commercio che transita per Heathrow.\r

\r

Con l'arrivo delle vacanze estive, la domanda nel segmento leisure rimane sostenuta e Heathrow conferma di essere sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di oltre 84 milioni di passeggeri nel 2025.\r

\r

I ricavi del primo semestre 2025 hanno raggiunto 1,724 miliardi di sterline (2 miliardi di euro), con un aumento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, trainati dalla crescita del traffico a lungo raggio e dall'aumento delle visite ai negozi e ai punti di ristoro del terminal. I costi operativi rettificati sono aumentati del 3,2% attestandosi a 765 milioni di sterline, principalmente a causa dei maggiori costi di manutenzione, dell'aumento dei contributi sociali nazionali e dell'aumento del prezzo dell'elettricità. \r

\r

Un piano di investimenti per i prossimi cinque anni\r

\r

Heathrow sta preparando un piano di investimenti per il periodo 2027-2031, incentrato sulle aspettative dei passeggeri: miglioramento dell'esperienza utente, rafforzamento della resilienza operativa e sostegno alla crescita delle compagnie aeree. Questo progetto manterrà tariffe competitive, inferiori a quelle praticate dieci anni fa. Il piano è attualmente all'esame dell'Autorità per l'aviazione civile britannica.","post_title":"Londra Heathrow, semestre record per il numero di passeggeri: 39,9 milioni","post_date":"2025-07-25T10:42:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753440153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo alberghiero europeo Meininger Hotels e l’Erasmus student network (Esn) hanno stretto una partnership strategica per promuovere insieme la mobilità internazionale degli studenti. I titolari della Esncard potranno da subito usufruire di sconti speciali prenotando tramite il sito ufficiale di Meininger, accedendo così a soluzioni di alloggio a breve termine a prezzi accessibili in tutte le strutture del gruppo. Attualmente Meininger gestisce 36 hotel in 26 città europee e sta preparando nuove aperture.\r

\r

L’Esn è una delle più grandi organizzazioni studentesche in Europa. Con oltre 1.000 istituti universitari in più di 40 paesi, la rete supporta ogni anno circa 150.000 giovani durante i loro soggiorni all’estero. L’organizzazione aiuta gli studenti a integrarsi nelle città ospitanti e fornisce loro informazioni utili sulla vita e lo studio.\r

\r

La partnership tra Esn e Meininger Hotels è un match perfetto: il concept ibrido di Meininger, che combina il comfort di un hotel con l’atmosfera di un ostello, risponde esattamente alle esigenze degli studenti in mobilità. Grazie a tipologie di camere flessibili, che spaziano da camere doppie private a camere multiple, e a un ottimo rapporto qualità-prezzo, l’azienda offre soluzioni abitative adatte agli studenti mobili in tutta Europa. \r

\r

«Meininger ed Esn si rivolgono allo stesso target: giovani di larghe vedute che vogliono scoprire nuove culture e Paesi. Per questo motivo questa collaborazione rappresenta per noi un passo logico e importante. Insieme creiamo le condizioni ideali per esperienze interculturali accessibili», commenta Malin Widmarc-Nilsson, vp commerce di Meininger Hotels, sulla collaborazione. La cooperazione copre l’intero portfolio Meininger, con hotel attualmente in dieci Paesi europei. Con aperture previste in città come Barcellona, Edimburgo e Strasburgo, il gruppo alberghiero continua ad espandere la sua presenza nelle popolari metropoli studentesche.\r

\r

","post_title":"Meininger Hotels partner esclusivo per l'Erasmus student network","post_date":"2025-07-24T10:50:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753354248000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_494993\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] foto: Fani Levi[/caption]\r

\r

Dubrovnik ha introdotto un Sistema di gestione del traffico nell’area di tutela del patrimonio storico-culturale e nella zona limitrofa, così da preservare il patrimonio culturale e promuovere una mobilità urbana sostenibile.\r

\r

La circolazione dei veicoli all’interno di tale zona è limitata e consentita solo a determinate condizioni, nel periodo dal 1° marzo al 30 novembre, nonché durante eventi particolari e periodi di traffico intenso.\r

\r

La zona - che inizia dal semaforo all’ingresso del centro storico della città nei pressi del parcheggio pubblico - comprende un’ampia area intorno al centro storico, inclusi Ilijina Glavica, la via Zagrebačka ulica fino a Viktorija, e l’area da Pile a Boninovo. L’ingresso ai veicoli è quindi consentito esclusivamente previa autorizzazione.\r

\r

I visitatori, come spiega una nota dell'Ente nazionale croato per il turisnmo, possono accedere alla zona solo se in possesso di previa autorizzazione e soltanto con le seguenti modalità: tramite il sito web Bus Webshop: per i veicoli con 7+1, 8+1 posti a sedere oppure da 9 a 30 posti e oltre, con autorizzazione alla sosta presso le fermate di Pile e Ploče.\r

\r

Previa prenotazione del parcheggio tramite l’applicazione ufficiale, nei parcheggi situati sotto la funivia di Dubrovnik e a Pile. Per chi alloggia presso una struttura privata con parcheggio incluso, a condizione che il proprietario dell’alloggio abbia registrato in anticipo la targa del vostro veicolo. Infine, per coloro che hanno prenotato un soggiorno in un hotel ubicato all’interno della zona.\r

\r

","post_title":"Dubrovnik introduce il traffico limitato per le auto nel centro storico della città","post_date":"2025-07-24T10:35:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753353357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto Marconi di Bologna è operativo il nuovo parcheggio multipiano P6 Smart, che ha una capacità di oltre mille posti auto aggiuntivi a breve distanza dal Terminal passeggeri. \r

\r

La struttura è fornita di indicatori di occupazione dei singoli stalli, display digitali per l'informativa sui posti disponibili e sistemi di pagamento elettronico. I lavori, iniziati a novembre 2023, hanno visto l'utilizzo di oltre 9.000 metri cubi di calcestruzzo, 1.000 tonnellate di ferro da armatura e 1.700 tonnellate di acciaio da carpenteria, portando allo sviluppo di una struttura in carpenteria metallica a otto livelli, ciascuno della superficie di circa 3.300 metri quadrati di parcamento, con due ingressi e rampe separate per l'ingresso e l'uscita dei mezzi.\r

\r

Nei prossimi giorni, come riferisce l'Ansa, inizieranno invece i lavori per la realizzazione di un secondo lotto del parcheggio, anch'esso di otto livelli e in adiacenza al primo, cui sarà collegato con un giunto strutturale.\r

\r

Questo secondo lotto dovrebbe essere disponibile nella seconda metà del 2026. L'intervento, nel suo complesso, porterà a un incremento di circa il 40% dei posti auto attualmente disponibili per i passeggeri del Marconi e comporterà un investimento complessivo di circa 38 milioni.","post_title":"Aeroporto Bologna: aperto il nuovo parcheggio multipiano da oltre 1.000 posti auto","post_date":"2025-07-24T10:04:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753351455000]}]}}