Australia: formazione protagonista a Rimini con l'Aussie Specialist Training Camp Tourism Australia sbarca in fiera a Rimini con uno spazio dedicato ed un nuovo concept al di fuori del tradizionale stand: il format Aussie Specialist Training Camp prevede ifnatti due giornate di formazione dedicate alla straordinaria offerta turistica australiana. L'iniziativa coinvolge cinque Stati e Territori australiani – South Australia, Western Australia, Northern Territory, Queensland e Victoria – e tre compagnie aeree partner: Qantas, Qatar Airways e Singapore Airlines. In pratica, gli agenti di viaggio potranno partecipare a sessioni formative della durata di circa 50 minuti ciascuna, focalizzate sui singoli Stati e Territori e sui collegamenti aerei per viaggiare verso l'Australia, raccontati dai rispettivi rappresentanti. Inoltre, saranno proposti approfondimenti tematici dedicati a specifici target di viaggiatori, come honeymooners e amanti del self-drive. Le sessioni, in programma l'8 e il 9 ottobre, saranno a numero chiuso e accessibili previa iscrizione al link dedicato. Ogni appuntamento offrirà strumenti concreti per ampliare le competenze e diventare veri ambasciatori della destinazione, anche attraverso l'iscrizione all'Aussie Specialist Program (sp). L'Aussie Specialist Program, programma di formazione online ufficiale di Tourism Australia, rappresenta un pilastro delle attività dell'ente del turismo australiano. Il completamento dei moduli formativi consente di ottenere la qualifica di Aussie Specialist e di accedere a vantaggi esclusivi, tra cui eventi, iniziative speciali e viaggi di formazione in Australia. Oggi la community italiana conta già 737 agenti certificati. Tourism Australia sarà al padiglione C3, stand 422-519.

\r

L’iniziativa coinvolge cinque Stati e Territori australiani – South Australia, Western Australia, Northern Territory, Queensland e Victoria – e tre compagnie aeree partner: Qantas, Qatar Airways e Singapore Airlines.\r

\r

In pratica, gli agenti di viaggio potranno partecipare a sessioni formative della durata di circa 50 minuti ciascuna, focalizzate sui singoli Stati e Territori e sui collegamenti aerei per viaggiare verso l’Australia, raccontati dai rispettivi rappresentanti. Inoltre, saranno proposti approfondimenti tematici dedicati a specifici target di viaggiatori, come honeymooners e amanti del self-drive. Le sessioni, in programma l’8 e il 9 ottobre, saranno a numero chiuso e accessibili previa iscrizione al link dedicato. Ogni appuntamento offrirà strumenti concreti per ampliare le competenze e diventare veri ambasciatori della destinazione, anche attraverso l’iscrizione all’Aussie Specialist Program (sp).\r

\r

L’Aussie Specialist Program, programma di formazione online ufficiale di Tourism Australia, rappresenta un pilastro delle attività dell’ente del turismo australiano. Il completamento dei moduli formativi consente di ottenere la qualifica di Aussie Specialist e di accedere a vantaggi esclusivi, tra cui eventi, iniziative speciali e viaggi di formazione in Australia. Oggi la community italiana conta già 737 agenti certificati.\r

\r

Tourism Australia sarà al padiglione C3, stand 422-519.","post_title":"Australia: formazione protagonista a Rimini con l'Aussie Specialist Training Camp","post_date":"2025-09-25T11:53:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758801210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Emirates in Italia - dal 1° giugno al 31 agosto 2025 - ha registrato un totale di 1.472 voli, garantendo un'ampia connettività agli oltre 225 mila passeggeri che hanno prenotato un volo con la compagnia aerea.\r

\r

Guardando alle prenotazioni verso l’Italia, i dati Emirates si sono attestati sulle 260.000 unità, per un totale di oltre 135 mila passeggeri (+2,2% rispetto all’estate precedente). La top tre dei Paesi di provenienza vede in testa l’Australia, seguita da Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, con India e Giappone subito sotto il podio. Questi viaggiatori hanno trascorso, in media, 12 giorni nel Belpaese, con una spesa media per prenotazione di circa 750 euro.\r

\r

Osservando i flussi in uscita, i dati di Emirates mostrano un altro segno positivo: nel periodo estivo sono state 72.000 le prenotazioni dall’Italia verso l’estero (+4% rispetto al 2024). Rispetto a quelli provenienti dall’estero, i passeggeri in partenza dall’Italia hanno optato per soggiorni di circa 9 giorni, con un costo medio del volo di circa 600 € a persona.\r

\r

A crescere, oltre ai viaggi di coppia, sono soprattutto i viaggi di gruppo sia per la fascia 3-8 persone che superiori a 9. Queste categorie rappresentano oltre il 70% delle prenotazioni totali dall’Italia verso l’estero. ’ultima stagione estiva ha segnato anche l’ingresso nella flotta di Emirates del nuovo Airbus A350, l’aeromobile di nuova generazione che ha tenuto il primo volo inaugurale in Italia lo scorso 21 giugno a Bologna. Dei 1472 voli operati in totale, 144 sono stati effettuati con l’A350, 552 con Airbus 380 e 776 con Boeing 777. Particolarmente apprezzata la Premium Economy, scelta da 830 passeggeri dall’Italia verso l’estero e da 4.515 passeggeri inbound, a testimonianza della crescente propensione dei viaggiatori a un'esperienza di bordo superiore che si colloca tra la Business e la Economy Class.\r

\r

Durante l'estate la compagnia di Dubai ha accolto in flotta il nuovo Airbus A350, che ha tenuto il primo volo inaugurale in Italia lo scorso 21 giugno a Bologna. Dei 1472 voli operati in totale, 144 sono stati effettuati con l’A350, 552 con Airbus 380 e 776 con Boeing 777. Particolarmente apprezzata la Premium Economy, scelta da 830 passeggeri dall’Italia verso l’estero e da 4.515 passeggeri inbound, a testimonianza della crescente propensione dei viaggiatori a un'esperienza di bordo superiore che si colloca tra la Business e la Economy Class.","post_title":"Emirates: estate da oltre 330.000 prenotazioni per i voli tra Dubai e i 4 gateway italiani","post_date":"2025-09-23T11:14:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758626081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mandarin Oriental allarga il raggio d'azione all'Austria. Il prossimo 20 ottobre verrà infatti inaugurato il Mandarin Oriental Vienna. Situato all’interno dell’Innere Stadt, il primo distretto, e con affaccio su Riemergasse, l’hotel offrirà 138 camere e suite, vari ristoranti e The Spa at Mandarin Oriental.\r

L’edificio che ospiterà l’hotel su Riemergasse 7 è un palazzo in stile Art Déco progettato dall’architetto Alfred Keller. Completato originariamente nel 1908, l’edificio è un ex tribunale che è stato restaurato con cura per preservarne il patrimonio architettonico, integrando elementi di design contemporaneo.\r

Il general manager, Mario Habicher, ha commentato: «Il nostro obiettivo è creare un luogo che sia un rifugio per i viaggiatori internazionali e, allo stesso tempo, un punto d’incontro per i cittadini che sanno apprezzare l’eccezionale. Lo storico edificio Art Nouveau di Riemergasse è la cornice ideale per questo progetto».\r

Le 86 camere e 52 suite di Mandarin Oriental Vienna sono state restaurate con cura per unire il comfort contemporaneo al fascino intramontabile dell’Art Nouveau viennese. Tra le proposte spiccano le tre Mandarin Signature Suites e la Royal Suite. L’executive chef, Thomas Seifried, ha curato la proposta gastronomica dei 4 ristoranti e bar, declinati\r

in un concept innovativo: Atelier 7.\r

Le Sept, ristorante fine dining dell’hotel, offrirà un menu incentrato sul pesce. L’all-day dining Atelier 7 – Brasserie unisce l’eleganza Art Nouveau al comfort food internazionale. Per onorare la tradizione delle caffetterie viennesi, non poteva mancare Atelier 7 – The Café, dove verranno serviti specialty coffee e pregiate varietà di te provenienti dal tutto il mondo, accompagnati da viennoiserie artigianale. La proposta gastronomica culmina nell’Atelier 7 – Izakaya and Bar, un luogo dove l’Art Nouveau\r

incontra il Japonisme.\r

Thomas Seifried, executive chef di Mandarin Oriental, Vienna ha commentato: «Vienna è pronta per un nuovo capitolo culinario che vuole ispirare e sorprendere. Attraverso Atelier 7, i nostri ospiti si imbarcheranno in un viaggio di sapori all’interno di location eleganti e allo stesso tempo accoglienti. La nostra idea di buona cucina mira a essere accessibile a tutti coloro che vogliono assaporarla».\r

La Spa at Mandarin Oriental è un rifugio di serenità che offre un’ampia gamma di trattamenti olistici, tra cui i e rituali ispirati alle tradizioni locali. L’area comprende sette cabine per i trattamenti, inclusa una suite esclusiva per coppie, oltre a una piscina coperta, palestra e una Vip treatment area.\r

L’hotel disporrà inoltre di sette boardroom multifunzionali e di una sala da ballo di 140 metri quadraati.","post_title":"Mandarin Oriental apre la prima struttura in Austria","post_date":"2025-09-19T14:51:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758293500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 490.000 arrivi (+2,5%) e 1,2 milioni di pernottamenti (+3,1%) registrati tra gennaio e luglio 2025, il mercato Italia si conferma \"uno dei più importanti fra quelli esteri per l'Austria, stabilmente fra i primi dieci e con un potenziale di crescita robusto\": Herwig Kolzer, direttore di Austria Turismo nel nostro Paese (nella foto), commenta l'andamento dell'anno e sottolinea come ora il focus \"si concentri meno sulla pura crescita dei volumi e più sul ritorno economico: ospiti che restano più a lungo, che spendono di più e che ricercano offerte di alta qualità\".\r

\r

Complessivamente, nei primi sette mesi dell'anno \"l’Austria ha accolto 27,9 milioni di visitatori (+1,7%) e 94,7 milioni di pernottamenti (+0,2%), quindi un leggero incremento. La crescita è trainata dai mercati esteri (+2,3% arrivi, +0,2% pernottamenti), mentre il mercato domestico rimane stabile (+0,2% arrivi, +0,3% pernottamenti). Le previsioni per la chiusura dell’anno 2025 indicano un lieve aumento degli arrivi attorno a +1%/+2% e una sostanziale stabilità nei pernottamenti\".\r

\r

Sempre più meritevole di attenzione è la possibilità di raggiungere la destinazione in treno, dall'Italia: \"Benché la quota di viaggiatori in treno sia ancora moderata, risulta in crescita negli ultimi anni – in particolare per i viaggi nelle città (Vienna, Salisburgo, Innsbruck, Graz), tra i più giovani, i viaggiatori attenti al clima e dal Nord Italia\".\r

\r

In prospettiva, \"Con Railjet/Nightjet, la nuova ferrovia della Koralm e il futuro Frecciarossa sul Brennero, l’accessibilità migliorerà in modo significativo. Questo potrebbe portare a un aumento rilevante della quota ferroviaria dei turisti italiani nei prossimi anni – soprattutto sulle distanze brevi e medie e tra i target più orientati a qualità, sostenibilità e viaggi city-to-city\".\r

La promozione\r

Guardando al 2026, la campagna di comunicazione dell'ente in Italia \"metterà al centro i due pilastri Arte & Cultura e Movimento & Benessere. Nel primo ambito presenteremo l’Austria non solo come Paese con una lunga tradizione, ma anche come palcoscenico di una vivace scena culturale contemporanea\".\r

\r

Nel secondo caso, \"punteremo sul posizionamento come destinazione per tutto l’anno: dalle vacanze alpine e attività in montagna fino alle proposte soft e orientate al relax. Il tutto sarà incorniciato dal leitmotiv Lebensgefühl, espressione dello stile di vita austriaco che si riflette nell’autenticità della cucina regionale, nell’ospitalità e nel fascino del lifestyle alpino\".","post_title":"Austria Turismo: \"Il mercato italiano ha un potenziale di crescita robusto\"","post_date":"2025-09-19T13:55:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758290147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497331\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Emprin[/caption]\r

\r

ItalyScape mantiene le posizioni e consolida l'offerta. Nonostante le preoccupazioni legate al calo del turismo statunitense in Italia, ItalyScape non ha registrato flessioni: il 2025 conferma il fatturato del 2024, con una presenza costante di clienti stranieri, sia individuali che gruppi, e una crescita nella fascia alto spendente.\r

Un mercato che cambia\r

Il mondo del turismo sta cambiando. Una delle tendenze più evidenti è l’aumento delle prenotazioni last minute da parte dei viaggiatori individuali, con un picco significativo registrato a settembre: un comportamento che si è rafforzato dopo il periodo pandemico e che oggi è diventato una prassi sempre più diffusa. Anche il turismo di gruppo sta evolvendo: i gruppi sono meno numerosi, ma richiedono servizi sempre più personalizzati, esperienze su misura che rispondano ai desideri specifici dei partecipanti.\r

\r

Allo stesso tempo, emerge un’altra tendenza interessante: una maggiore apertura del pubblico internazionale verso stagioni diverse e destinazioni meno battute. C’è voglia di scoprire un’Italia più autentica, lontana dai circuiti tradizionali e dai picchi dell’overtourism.\r

\r

In questo scenario in continua evoluzione, ItalyScape riesce a rispondere a ogni richiesta - anche all’ultimo momento - grazie a una rete solida e flessibile di fornitori, strutture e guide locali multilingue.\r

\r

«Le persone non sono tutte uguali, e neanche i viaggi lo sono - commenta Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape -. Il vero lusso oggi è capire davvero cosa cerca ciascun cliente, offrire esperienze autentiche e avere la prontezza di rispondere in tempo reale. Servizio, creatività, velocità: è questo che ci chiedono, ed è questo che ci distingue».\r

I dati\r

Oggi il 50% delle prenotazioni riguarda viaggiatori individuali, un dato significativo che conferma il cambio di passo del turismo incoming. ItalyScape lavora con un portafoglio clienti sempre più internazionale: accanto al 60% rappresentato dagli Stati Uniti, seguono Regno Unito, Francia e nuovi mercati in forte crescita come Singapore, Australia, Messico e Brasile.\r

\r

Un altro trend importante riguarda le agenzie italiane: crescono le richieste per gestire incoming di clienti esteri (soprattutto Usa, Brasile, Singapore, Messico) e ItalyScape si conferma partner ideale, grazie a preventivi e documentazione in inglese, francese e spagnolo, guide locali esperte e multilingue e non ultimo un servizio di conciergerie sempre attivo, per ogni emergenza, prenotazione o cambio in corsa.\r

\r

\r

\r

Escapade, la divisione Mice di ItalyScape con sede a Padova, ha registrato ottimi risultati nel 2025 con l’apertura a nuovi mercati come il Messico e l’Australia, a cui si è aggiunto il consolidamento delle collaborazioni con grandi brand francesi. Non da meno si è registrata una vivacità anche nel mercato domestico, con aziende italiane che scelgono ItalyScape per eventi tailor-made, immersi nella bellezza delle città d’arte o nei paesaggi italiani più sorprendenti.\r

Le mete più richieste\r

L’Italia continua a esercitare un fascino irresistibile sul pubblico internazionale, che premia le sue meraviglie più note ma guarda con crescente interesse anche alle destinazioni in evoluzione. In vetta alle richieste spiccano i grandi classici del lusso e della bellezza: la Costiera Amalfitana; il lago di Como; le grandi città d’arte, Venezia, Firenze, Roma. Ma a brillare oggi sono anche nuove destinazioni in ascesa, come Napoli e Palermo: due città dalla forte identità, dove si respira un fermento autentico fatto di riqualificazioni urbane, nuove aperture alberghiere e un’offerta sempre più attrattiva per i viaggiatori di oggi.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"ItalyScape, numeri in tenuta. Cresce la voglia di Italia \"alternativa\"","post_date":"2025-09-19T10:30:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758277849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eti Viaggi in rotta sull'Italia. Il tour operator specializzato sulla destinazione Egitto, con sede centrale a Francoforte e una consolidata presenza in Germania, Austria, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Regno Unito, rafforza il proprio posizionamento internazionale e conferma la centralità del mercato italiano nella sua strategia di crescita.\r

Primo ufficio a Trieste\r

«Con l’apertura del nostro primo ufficio in Italia a Trieste a metà ottobre, vogliamo consolidare relazioni forti con agenzie e partner locali, offrendo un prodotto competitivo e di qualità che si distingue sul mercato» sottolinea Martin Hafner, amministratore delegato di EtiViaggi.\r

\r

EtiViaggi propone in Italia in esclusiva il brand Red Sea Hotels. Dopo l’avvio delle attività in Italia con il primo volo partito da Verona il 25 luglio, Eti Viaggi ha inaugurato una nuova stagione che si concluderà il 1° novembre.\r

\r

A rendere ancora più completa l’esperienza di viaggio contribuisce la collaborazione con il partner storico Cairo Express Travel. Lo sguardo è comunque già proiettato al futuro: Eti Viaggi sarà operativo anche durante le festività di Natale e Capodanno con collegamenti speciali da Verona, offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di grande richiesta. Inoltre, in occasione di TTG Travel Experience, il tour operator rivelerà in anteprima il programma voli per il 2026.\r

\r

A TTG Travel Experience sarà possibile inoltre incontrare i referenti Eti: Nicole Cudicio, responsabile vendite Italia; Nikola Stampfer, responsabile vendite Slovenia; Michael Achatz, responsabile marketing e pubbliche relazioni.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Eti Viaggi apre una sede a Trieste: Egitto in primo piano","post_date":"2025-09-18T12:13:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758197593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497244\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matthias Lemcke[/caption]\r

\r

I numeri sono ancora piccoli, ma le prospettive di crescita sono importanti: la Namibia fa tappa a Milano per presentare un'offerta che ha tutti i numeri per attrarre i viaggiatori italiani. Nell'anno in cui l'Africa australe sta tornando prepotentemente a guidare le preferenze nei viaggi a lungo raggio, il Paese concentra la spinta promozionale sull'Europa, da sempre suo mercato chiave. E guarda all'Italia con un occhio nuovo.\r

\r

La tappa milanese del roadshow \"Meet Namibia\" ha visto la partecipazione di nove dmc locali, che hanno presentato la propria offerta ad agenti di viaggio e tour operator.\r

\r

In primo piano anche gli ottimi collegamenti aerei garantiti sia da Ethiopian Airlines via Addis Abeba (volo giornaliero), sia da Edelweiss, che dall'estate 2026 opererà tre voli a settimana via Zurigo. Da segnalare anche l'operativo di Discover Airlines sempre via Germania.\r

\r

«La tappa milanese del nostro tour europeo - spiega il direttore Europa del Namibia Tourism Board, Matthias Lemcke -, assume quest'anno particolare rilevanza. Anche se in assenza delle statistiche precise, che sono in fase di elaborazione, posso già affermare che i visitatori dal vostro Paese stanno quest'anno crescendo in modo esponenziale, con la speranza di superare le 40.000 unità già nel 2026».\r

Gli eventi del 2026\r

Proprio per sostenere la crescita, a fine aprile 2026 è previsto un ciclo di eventi riservati al trade che toccherà alcune delle principali piazze italiane, da Milano a Roma, fino a Bologna, Verona e Torino. «La nostra strategia si muove in parallelo anche sul canale b2c, sul quale abbiamo in arrivo la promozione in partnership con alcuni marchi di rilievo come Olympus o Land Rover. L'obiettivo è quello di lavorare su un turismo di qualità. Non perseguiamo tanto l'aumento del numero di visitatori, quanto lo sviluppo di flussi di turisti di target medio alto, attenti all'aspetto ecosostenibile che riguarda sia il rapporto con la natura, sia quello con le comunità locali».\r

\r

","post_title":"Namibia chiama Italia: nel 2026 un ciclo di eventi sul territorio","post_date":"2025-09-18T10:11:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758190262000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497109\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrea Mele[/caption]\r

\r

Il 2025 ha evidenziato un andamento diverso, con un agosto in sofferenza sia a causa dell'ottimo 'ferraprile', sia per le tariffe fuori mercato».\r

\r

Il manager si augura che questo sia «un segnale che induca i fornitori di servizi, dagli albergatori alle compagnie aeree, a moderare i prezzi, vero grande nodo irrisolto che rischia di compromettere i conti del comparto».\r

I numeri\r

A conti fatti, per Mappamondo la crescita di passeggeri e fatturato oscilla su un 6,5% globale, malgrado agosto abbia perso il 5-6% rispetto allo stesso mese del 2024. «A dare la spinta decisiva, oltre ad alcune mete orientali, è stata l'Africa australe, con ottimi risultati che ci hanno indotto a puntare su questo continente aprendo dal 1 novembre anche la destinazione Tanzania».\r

\r

Anche Shiruq, al primo vero anno di vendita, è decollato. «Le motivazioni sono differenti: innanzitutto si tratta di un operatore di nicchia, che programma destinazioni meno battute e si indirizza ai viaggiatori. Un punto di forza è rappresentato dalla presenza dell'accompagnatore, una guida esperta della destinazione che contribuisce a far scoprire il lato autentico delle località visitate».\r

\r

Quanto al 2026, i dati sul prenotato sono molto incoraggianti: «Ad oggi registriamo un aumento del 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Numeri che fanno ben sperare, sostenuti dal piano di investimenti che abbiamo in programma». In primo piano la nuova destinazione Tanzania, l'ulteriore sviluppo della programmazione di Shiruq, l'organizzazione di fam trip e un programma di formazione interno che coinvolge il personale addetto al booking.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Mappamondo punta sull'Africa: in arrivo la Tanzania","post_date":"2025-09-16T10:54:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758020079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Btm InterAzioni, format itinerante di Btm Italia, torna dal 17 al 19 settembre con una nuova “special edition” che porterà in scena la Costa ionica lucana.\r

Per tre giorni i Comuni di Policoro, Nova Siri, Rotondella, Metaponto di Bernalda e Pisticci diventeranno il palcoscenico di un evento che fonde esperienze, formazione e opportunità di business, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare una Basilicata autentica e viva tutto l’anno.\r

L’appuntamento si articolerà in un fam trip, un B2B ed un convengo. Tre modi differenti, ma efficaci, per far conoscere il territorio e le sue peculiarità.\r

L’iniziativa, voluta e sostenuta da Apt Basilicata, nasce dalla volontà di portare in regione un evento che unisca formazione, business e valorizzazione territoriale. «Abbiamo scelto di sostenere la Btm in Basilicata – spiega con il direttore generale, Margherita Sarli – perché è un circuito interregionale che mette insieme fiere di settore, incontri B2B e conoscenza diretta del territorio da parte dei buyer. Il nostro obiettivo è di farla diventare, negli anni, un appuntamento itinerante».\r

\r

\r

Fam trip\r

Il 17 e 18 settembre buyer e giornalisti parteciperanno a un tour alla scoperta di mete e attrattori della costa ionica, tra mare, siti archeologici, enogastronomia e ospitalità autentica.\r

Sono attesi 22 buyer provenienti da aree chiave come Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Austria, Bulgaria e Australia, con specializzazioni che spaziano dal turismo luxury all’esperienziale, dal MICE ai viaggi organizzati.\r

\r

B2B\r

La mattina del 19 settembre (dalle 9.00 alle 13.30), nelle sale del Castello Berlingieri di Policoro (Via degli Artigiani) saranno organizzati incontri B2B (gratuiti) tra i buyer presenti e seller locali (tour operator, agenzie di viaggio, albergatori e operatori etc) al fine di costruire nuove collaborazioni e reti di valore.\r

\r

Convegno\r

Nel pomeriggio del 19 settembre, a partire dalle ore 15.30, il Castello di Policoro sarà sede di panel e workshop dedicati a tematiche strategiche per l’evoluzione del comparto turistico. Tra i focus principali: l’automazione dei processi e il customer care alberghiero supportato dall’intelligenza artificiale, le nuove frontiere del revenue management, il ruolo di natura e biodiversità come fattori di competitività territoriale e l’impiego dei dati per l’analisi e la pianificazione dello sviluppo della destinazione Basilicata.\r

L'appuntamento si aprirà con una sessione dedicata al ruolo dell'intelligenza artificiale nel settore turistico, con focus particolare sulla rivoluzione del front office, l'evoluzione del customer care e l'automatizzazione delle interazioni, sempre nel rispetto della qualità del servizio. \r

A seguire, un incontro con esperti del settore e rappresentanti istituzionali con focus su azioni e strumenti concreti per rafforzare l'offerta turistica della Basilicata e renderla sempre più competitiva sui mercati nazionali e internazionali. Attraverso dati e proiezioni, si analizzeranno i punti di forza del territorio per trasformarli in concrete opportunità di crescita, con l'obiettivo ambizioso di costruire un'offerta turistica innovativa, inclusiva e capace di conquistare i viaggiatori di oggi e di domani.\r

Nevio D’Arpa, ceo&founder di Btm Italia, conferma lo spirito dell’iniziativa: «BTM InterAzioni è un percorso di crescita e conoscenza, pensato per valorizzare i territori. La Basilicata non è solo una meta ma un’esperienza capace di sorprendere e affascinare. È una terra pronta ad accogliere chi cerca autenticità, bellezza e opportunità di crescita, anche professionale, nel mondo del turismo. Investire in questa regione significa puntare su un mercato in espansione, capace di attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate».","post_title":"Btm Italia special edition nella Costa ionica lucana dal 17 al 19 settembre","post_date":"2025-09-15T13:42:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757943751000]}]}}