A Valencia la cerimonia dei World’s 50 Best Restaurants, nel giugno 2023 Valencia ospiterà la cerimonia dei The World’s 50 Best Restaurants, nel giugno 2023. La città si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l’alta cucina a livello internazionale con la kermesse che è tra i più importanti riconoscimenti dedicati al lavoro dell’alta cucina e dell’ospitalità in tutto il mondo. “È innegabile che la gastronomia della nostra comunità stia attraversando il suo momento migliore, come dimostra la selezione di Valencia – ha sottolineato il presidente della Generalitat Valenciana, Ximo Puig –. Questa terra è un punto di riferimento in materia di gastronomia e, giorno dopo giorno, continua a lavorare e innovarsi per essere sempre all’avanguardia. Siamo una regione con una cultura gastronomica di prim’ordine, ma abbiamo anche la capacità e l’esperienza necessarie per ospitare eventi di queste dimensioni”. “Questo risultato dimostra la capacità della città di attrarre eventi che le conferiscono una visibilità internazionale e la posizionano come destinazione con una lunga tradizione gastronomica e come un punto di riferimento a livello mondiale – ha aggiunto Sandra Gómez, vicesindaco di Valencia – siamo convinti che la nostra città saprà sorprendere i migliori chef del mondo e che, dopo questo grande evento, Valencia lascerà il segno nella scena ristorativa internazionale”.

