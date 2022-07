A Tokyo lo sport diventa high-tech con la realtà aumentata della Hado Arena Odaiba

Tokyo investe, come da tradizione, su innovazione e high-tech con l’apertura di un nuovo centro in cui lo sport diventa un videogioco: la Hado Arena Odaiba è il nuovo flagship store globale di Hado, il primo techno-sport al mondo, sviluppato dall’azienda di Tokyo Meleap Inc. e diffuso in 39 paesi del mondo, tra cui anche l’Italia. La tecnologia di HADO si basa su dispositivi indossabili e realtà aumentata (AR).

Il nuovo centro sorge a Odaiba, l’isola artificiale ultramoderna, famosa per il suo panorama notturno. Non lontana, si trova anche la Ariake Arena, che è stata la sede delle competizioni olimpiche di pallavolo e di quelle paralimpiche di pallacanestro di Tokyo 2020 (a causa del Covid-19 rinviate all’estate 2021) e che ora è stato riconvertito in un impianto polifunzionale coperto con una capienza di 15.000 persone, che riaprirà ad agosto 2022 con i concerti della band giapponese Perfume e della cantante statunitense Billie Eilish.

Sempre all’Ariake Arena il 24 agosto si terrà l’inaugurazione del Mese del Parasport voluto dal governo metropolitano di Tokyo, con cerimonie e un torneo internazionale di pallacanestro, all’interno di Tokyo Forward, il programma di celebrazioni del primo anniversario dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Situata nella Baia di Tokyo, da sempre luogo di incontro tra la cultura tradizionale di Tokyo e la cultura globale, l’Ariake Arena si propone così di diventare il nuovo polo sportivo e culturale della capitale.