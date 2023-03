Toscana, Marras: obiettivo rafforzare il turismo internazionale La Toscana affila le armi per consolidare una tendenza registrata già nel 2022, ovvero il rafforzamento del turismo internazionale sulla destinazione. «Le stime ci dicono che nel 2023 si tornerà ai numeri pre pandemia del 2019 – commenta Leonardo Marras, assessore al Turismo della Regione – e che si potrà, probabilmente, anche superarli. Rilanceremo la nostra campagna di promozione offline ed online, lavoreremo con amministratori e operatori per garantire servizi efficienti e ci impegneremo a dare corpo agli impegni presi con le regioni estere per far crescere anche quella rete di divulgazione e scambio». Il piano promozionale della Toscana prevede una forte spinta alla verticalizzazione dei temi di viaggio e per specifici paesi target, in particolare, su alcuni temi, come la mental welness e il long stay per motivi lavorativi. «Sono pronte le prime proposte su turismo scolastico, wedding e turismo sostenibile mentre sono in fase di realizzazione quelle per il bike tourism e l’accoglienza dedicata alle viaggiatrici. Nei prossimi mesi gli ambiti turistici concretizzeranno i progetti finanziati dal bando regionale che ribadiscono la collaborazione tra pubblico e privato, tra esperienze turistiche ed offerta organizzata, indispensabile per massimizzare l’efficacia della promozione». Il valore aggiunto dell’offerta turistica toscana è, senza dubbio, la grande varietà di proposte da cui nasce una vasta rete di progetti e proposte. L’attività promozionale sarà concentrata su Germania, Francia, Svizzera, Austria, Inghilterra; ma anche Grecia, Spagna, Polonia attraverso accordi di collaborazione sottoscritti tra l’agenzia di promozione turistica e i corrispondenti enti di alcune regioni di questi Paesi che, come la Toscana, fanno parte del network Necstour. «Ma guardiamo anche a mercati esteri più lontani – conclude Leonardo Marras – soprattutto l’America ed iniziamo ad aprirci anche verso il mercato cinese dove abbiamo avviato progetti dedicati. Inoltre, il nostro portale unico di destinazione, visittuscany.com, è disponibile in cinque lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese)».

