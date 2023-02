SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio. Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%. Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021). Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet. Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie. Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina). “Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata – che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”. “Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie – afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge – Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”. Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace. di Anna Morrone

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina). “Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”. “Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”. Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace. di Anna Morrone [post_title] => SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia [post_date] => 2023-02-14T15:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676388614000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439422" align="alignleft" width="300"] Kyriaki Boulasidou direttrice dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia con il presidente dell'ente nazionale del turismo greco Antzela Gerekou[/caption] Kyriaki Boulasidou direttrice dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, ha organizzato una cena con il presidente dell'ente nazionale del turismo greco Antzela Gerekou per lanciare la campagna 2023. Da Kitchen Milano si sono esibiti gli chef Vassilis Papikinos e Georgia Koutsoukou con i migliori piatti delle Cicladi, una cucina estremamente legata anche a quella italiana. «Quest'anno siamo quasi tornati ai dati del 2019 che era stato un anno molto buono, con un mese in più lo avremmo raggiunto» - afferma Antzela Gerekou. «Il piano di destagionalizzazione lentamente si sta applicando, l'ente sta disponendo più servizi già per i mesi di marzo aprile e maggio. La Grecia non è solo estate, c'e tantissimo da scoprire tra le regioni meno turistiche e tutto l'ambito enogastronomico che promuoveremo fortemente quest'anno - dichiara il presidente. La strategia principale sarà la filoxenia, il rispetto e l'elevata accoglienza dello straniero, che quest'anno cercheremo di far immergere totalmente nella cultura greca, accostandoli alla vita quotidiana dei locali. Un altro punto chiave è deviare i percorsi dei visitatori in mete più culturali che turistiche, quindi un'attenzione verso i piccoli centri storici che possono dare un'esperienza unica. Per il mercato Italia si sta pensando in grande poiché si contano più di 1.200.000 di italiani che fanno le vacanze in Grecia, e le prenotazioni per questa estate stanno raggiungendo ottimi numeri». Inoltre il presidente ha annunciato che a breve si terrà un incontro con Enit per creare un pacchetto di collaborazione per i turisti che vengono da altri continenti e che desiderano vedere più di un paese europeo. Dividendo le vacanze in Europa tra Italia e Grecia ma con un solo pacchetto di viaggio. Una collaborazione che nasce dalla fratellanza di due popoli e culture che sono storicamente sempre stati vicini. [post_title] => Grecia: parte la campagna 2023. Prenotazioni già a buon livello [post_date] => 2023-02-14T12:02:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676376129000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ottime notizie per il turismo sloveno: il paese è in cima alle classifiche europee sugli incrementi negli arrivi (5,86 milioni) e nei pernottamenti (15,8 milioni), con un incremento rispettivamente del 46,1% e del 38,5% sui valori dello stesso periodo del 2021. Anche rispetto ai dati pre-pandemici, la Slovenia ha raggiunto nel 2022 l’84% degli arrivi totali dell’anno 2019, ben al di sopra della media europea che si attesta sull’80% (fonte UNWTO). Si riscontra, inoltre, un deciso rilancio del turismo straniero, che pesa oggi più di quanto pesasse nel periodo pre-Covid: Il 35% di turisti in Slovenia viene da paesi stranieri, rispetto al 28% del 2019. Nel 2022 il maggior numero dei pernottamenti di turisti stranieri arriva dalla Germania (17,8%), seguita dall’Italia (9,1%), dall’Austria (8,8%), dall’Olanda (6,2%) e dalla Repubblica Ceca (5,7%). Turismo outdoor grande protagonista Gli sforzi della Slovenia per la promozione dei piccoli centri immersi nel verde e del turismo outdoor pagano: la maggior parte dei pernottamenti del 2022 si è verificata in località montane (31,2%), seguite dalle località termali (20,3%) e subito quelle marittime (19,8%). Quasi metà dei turisti, sia sloveni che stranieri, ha pernottato in hotel (48%), mentre l’altra metà si divide tra altre strutture ricettive e campeggi. In costante affermazione il fenomeno glamping. Giustificato, quindi, l’entusiasmo nell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, guidato da Aljosa Ota che avverte: “Le proiezioni per quest’anno vedono il turismo sloveno tornare in tutto e per tutto ai livelli del 2019, ma non sarà facile: sono tante le sfide per il 2023 e la concorrenza è agguerrita a livello europeo, ora che si è tornati a viaggiare senza limitazioni. Tuttavia, c’è un grande entusiasmo e ottimismo, che ci aiuterà a lavorare per portare sempre di più gli italiani in Slovenia e la Slovenia nel cuore degli italiani”. Il turismo lento e i percorsi cicloturistici Per raggiungere gli obiettivi del 2023, la Slovenia continua a puntare forte sull’Italia e sul comparto turistico in particolare. Durante la BIT la destinazione ha raccontato gli ingredienti della strategia in atto: outdoor, salute e benessere, centri storici e cultura, gastronomia e MICE. Per quanto riguarda le novità nella proposta turistica slovena, il focus è sui due nuovi percorsi cicloturistici che permettono ai visitatori di attraversare il paese dei grandi campioni della bici Roglič e Pogačar con la possibilità di guardarsi intorno, a passo lento. Il primo, la Slovenia Green Gourmet Route, è un percorso ciclabile assolutamente nuovo, che esprime pienamente il concetto di sostenibilità, tra cicloturismo e tappe gastronomiche d’eccellenza nel Cuore Verde d’Europa. Undici giorni di viaggio, parcellizzabili a seconda delle esigenze, per attraversare la Slovenia da un capo all’altro, passando unicamente per le splendide destinazioni certificate Slovenia Green che si impegnano per garantire elevati standard di sostenibilità - e vivendo soste culinarie ricche di sapori, a marchio Slovenia Green Cuisine. Nell’ultima edizione della Guida Michelin sono ben sei i ristoranti che hanno ricevuto la Stella Verde per la cucina sostenibile. Il secondo, la Slovenia Green Wellness Route, è un itinerario che unisce in un armonioso connubio le terme naturali e i centri termali sloveni, il ciclismo e l'ospitalità sostenibile, combinando il benessere dell’attività fisica e il relax in spa, con acque termali e invitanti trattamenti wellness. Slovenia Unique Experience Infine, per la proposta Slovenia Unique Experience l’idea è quella di promuovere un turismo sempre più improntato al qui ed ora, alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa. Il marchio Slovenia Unique Experience spazia dall’outdoor, al wellness, alle esperienze eno-gastronomiche fino a quelle culturali. Il filo conduttore di ciascuna di esse è sempre lo storytelling: arrampicata su roccia, kayak in miniera ed esperienze gastronomiche a 160 m di profondità hanno tutte in comune la presenza di una storia autentica, che il turista porterà via con sé e racconterà a propria volta, tramite i social oppure ad amici e parenti, una volta rientrato a casa. [post_title] => La Slovenia si rilancia sull'Italia: le novità della destinazione presentate in BIT [post_date] => 2023-02-14T11:30:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676374253000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming. USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi. “Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”. Eventi Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre. Turismo del vino Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino. Collegamenti aerei Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma. [post_title] => La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano [post_date] => 2023-02-14T10:30:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676370616000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439190" align="alignleft" width="300"] Il deserto del Mangystau[/caption] Quattro viaggi in partenza tra aprile e maggio, all’insegna della cultura e della scoperta. Kel 12 mette a scaffale altrettante proposte inusuali per viaggiare in destinazioni mai visitate prima, ma non necessariamente dall'altra parte del mondo. L'Antica Tracia è quindi protagonista di un itinerario che si snoda fra Bulgaria Grecia e Turchia. Un'area che è stata culla del misterioso regno dei Traci, dove sono giunti greci, persiani, macedoni, romani, bizantini e ottomani. Il tour tocca due nazioni e comprende la visita di ben sette patrimoni Unesco. L'itinerario è di 11 giorni, minimo dieci, massimo 16 partecipanti. Partenze 6 aprile e 25 maggio, da euro 2.880. Bazar Madrase e storie dell’antica Sogdiana è invece il tema di un viaggio che tocca Uzbekistan e Tagikistan. L’Asia Centrale è stata per secoli dimenticata dallo sviluppo e dalle cronache mondiali: mausolei silenziosi, moschee finemente decorate, i bazar con i loro odori di spezie, i sorrisi e i vestiti colorati della gente... Il cuore del continente più grande del mondo è qui, è vivo e ci riporta subito nella leggenda: lungo la via della Seta e, prima ancora, sulle orme di Alessandro Magno. Tour di 13 giorni, minimo otto massimo 16 partecipanti. Partenze 19 aprile e 22 maggio, da euro 3.600. Il pacchetto Spedizione nel deserto del Mangystau riguarda poi il Kazakistan. Si tratta di un viaggio in fuoristrada in un'area che si estende a est del mar Caspio nel parte sud-occidentale del Paese: un labirinto di gole, di bianche formazioni rocciose, di moschee sotterranee e di antiche necropoli. In passato attraverso queste terre deserte correva una diramazione della via della Seta. Spedizione in 4x4, nove giorni in hotel, yurta e tenda. Minimo otto massimo 12 partecipanti. Partenze 20 e 27 maggio, da euro 3.050. Infine il Sacro e il bello, da Gerusalemme a Petra si presenta come un'indagine colta sul rapporto fra trascendenza ed estetica. Nella cosiddetta terra Santa, tra Israele e Giordania, il millenario sodalizio tra materia e spiritualità si rinnova senza fine permeando tutto. Il sacro e il bello diventano definizione precisa di quei rapporti tra religioni e arte che si sono tessuti nei secoli, dando vita a forme architettoniche diventate patrimonio dell’intera umanità. Ancora oggi l’Oriente e l’Occidente, anche quello più laicizzato, trovano qui il modo per stupirsi di un connubio forse irripetibile. Tour di 12 giorni, minimo 10, massimo 16 partecipanti. Partenza 17 maggio, da euro 5.150. [post_title] => Kel 12: proposte inusuali per viaggi inediti senza andare dall'altra parte del mondo [post_date] => 2023-02-14T09:40:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676367656000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto. Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi. Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90. [post_title] => GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni [post_date] => 2023-02-13T12:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676289640000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'anno scorso l'Italia ha quasi recuperato i livelli del 2019 ma rimane ancora molto da fare. Lo ha dichiarato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, in occasione di un appuntamento sulla terra dei Miti organizzato dalla Camera di commercio di Salerno alla Bit. "Per portare il nostro Paese alla posizione che gli compete, nel contesto dell'industria turistica globale, manca probabilmente un ulteriore sforzo di comunicazione. Ed è proprio qui che tra le altre cose interviene il supporto del sistema camerale e di Promos Italia: agenzia di emanazione camerale nata con lo scopo di aiutare le imprese tricolori nei loro piani di internazionalizzazione, nonché, appunto, con l'obiettivo di contribuire alla produzione dei nostri territori all'estero". Ma non è ovviamente solo una questione di comunicazione. Carenze ce ne sono, ha proseguito Prete, anche dal punto di vista infrastrutturale: "Siamo una delle poche grandi nazioni a non avere più una compagnia di bandiera. E questo è senz'altro un dispiacere". Ciononostante qualcosa si muove proprio nella Terra dei Miti, dove a breve sarà inaugurato l'aeroporto di Salerno - Costa di Amalfi: "La vera ciliegina sulla torta di un'area che vanta un mix di attrazioni completo tra arte, cultura, mare e natura - conclude Prete, che è anche presidente della Camera di commercio di Salerno -. Sarà gestito dalla Gesac, già alla guida dello scalo di Napoli, che l'anno scorso è stato l'aeroporto europeo capace di registrare la miglior performance di crescita a livello europeo. L'obiettivo per Salerno sarà quello di attrarre il maggior numero di collegamenti point-to-point possibile. Un fattore essenziale per generare flussi turistici crescenti. Basti pensare, a questo proposito, a quanto è successo giusto a Napoli con l'inaugurazione della tratta su Stoccolma. Prima del volo diretto, i turisti svwdesi che arrivavano nella città partenopea erano appena il 30% di quelli che visitano oggi Napoli e la Campania". [post_title] => Prete, Unioncamere: comunicazione e infrastrutture le chiavi dell'incoming in Italia [post_date] => 2023-02-13T08:00:06+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676275206000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A pochissimi giorni dalla firma dell'accordo con Omega Hospitality per la gestione e il ribranding in Essence Hotels del proprio Cala la Luna di Favignana, il gruppo Bulgarella fa ancora parlare di sé. Ma questa volta il real estate, e l'ospitalità in particolare, non c'entrano. La società guidata dal direttore generale Ray Lo Faso approda infatti nel mondo del calcio, con l'acquisizione della Lucchese 1905. “Affrontiamo questa avventura con entusiasmo – ha commentato lo stesso Lo Faso -. Nella decisione di procedere con l'operazione hanno avuto un ruolo determinante l'accoglienza e l’attenzione riservateci dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, e in generale da tutta la città. In questa fase di transizione verso il perfezionamento del closing ci concentreremo sulla pianificazione di un adeguato progetto di rilancio”. Il definitivo passaggio di proprietà verrà infatti formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il gruppo Bulgarella ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese. Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. L’acquisizione della Lucchese non è la prima volta di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta, ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalla serie Eccellenza sino alla C, sfiorando persino la serie B. [post_title] => Gruppo Bulgarella: non solo real estate e hotel; acquisita la Lucchese [post_date] => 2023-02-10T13:33:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676036013000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "seesiciliy arte cinema cultura guidano la crescita del turismo sicilia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":94,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1667,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Basilicata punta su una visione comune grazie alla quale emergono alcune caratteristiche della regione.\r

\r

«Molti sono gli investimenti avviati – commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – dall’ambiente all’allungamento della stagionalità. Finalmente si percepisce un’inversione di tendenza e una visione unica. Non ha senso puntare su iniziative spot ma è necessario avere una visione generale. E’ importante mettere in risalto le peculiarità ma anche rivitalizzare le aree interne».\r

\r

I segnali per le prossime stagioni sono positivi anche dai mercati internazionali, grazie anche alla partecipazione alle fiere ed eventi all’estero.\r

\r

»Oggi raccontiamo la nostra regione per quel pubblico alla ricerca di nuove esperienze da scoprire e da vivere. Viaggiatori che si muovono e vivono seguendo le proprie passioni – spiega il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - La nostra regione è vasta e non interessata dal turismo di massa: un’opportunità da far conoscere ai turisti in cerca di luoghi esclusivi, ma a portata di mano, per viaggi che sono occasioni di scoperta, per attività che fanno stare bene con la mente e con il corpo, trovando la risposta ai propri bisogni di evasione, di benessere, nutrimento per le proprie passioni».\r

\r

Oggi la periferia è centrale anche nel settore del turismo, e la Basilicata è centrale nelle scelte dei viaggiatori più esigenti. Più accogliente che mai, sempre alle prime posizioni dei ranking dei viaggiatori, per il 2023 è anche tra le destinazioni mondiali consigliate da Vogue e, con le sue coste di Maratea e del Metapontino, anche da Forbes.com.\r

\r

Sono moltissimi gli eventi organizzati in Basilicata, a cominciare dal Lucania Film Festival che da oltre 20 anni organizza un festival internazionale dedicato al cortometraggio in un altro piccolo paese della Basilicata, Pisticci.\r

\r

E ancora in un altro piccolo comune della Basilicata, Salandra, si organizza il festival del cinedocumentario “Storie parallele”, mentre a Ruoti è protagonista la Graphic Novel.\r

\r

Lungo l’elenco delle attività da vivere in Basilicata fra cultura e turismo. Dall’Atlante delle emozioni a Matera, una mappa della comunità che si attraversa scoprendo i ricordi de Gli abitanti, progetto di Matera 2019, dal Marateale alla festa della Paesologia, ad Aliano, al Matera Film Festival, al festival Città delle cento scale, a Potenza.\r

\r

Alcune attività realizzate anche in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 che ha annunciato per il 2023\r

\r

La seconda edizione di Roots-in, la Borsa internazionale del turismo delle origini, dal tema “Il turismo delle radici e la rigenerazione dei borghi”, a Matera il 20 e il 21 novembre, e le celebrazioni per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro.\r

\r

L’Apt ha allestito una pagina web su cui far confluire non solo il programma della Regione Basilicata, ma tutte le attività che istituzioni e altri soggetti stanno programmando, a partire dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, la Lucana Film Commission, il Comune di Tricarico e le altre Iniziative di associazioni, pro-loco, Lucani nel mondo e così via in modo da offrire in uno spazio web tutte le informazioni su questo importante avvenimento culturale che ci accompagnerà per tutto l’anno.","post_title":"Basilicata, una visione comune per far crescere una regione competitiva e attrattiva","post_date":"2023-02-14T16:40:34+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676392834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439422\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Kyriaki Boulasidou direttrice dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia con il presidente dell'ente nazionale del turismo greco Antzela Gerekou[/caption]\r

\r

Kyriaki Boulasidou direttrice dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, ha organizzato una cena con il presidente dell'ente nazionale del turismo greco Antzela Gerekou per lanciare la campagna 2023.\r

\r

Da Kitchen Milano si sono esibiti gli chef Vassilis Papikinos e Georgia Koutsoukou con i migliori piatti delle Cicladi, una cucina estremamente legata anche a quella italiana.\r

\r

«Quest'anno siamo quasi tornati ai dati del 2019 che era stato un anno molto buono, con un mese in più lo avremmo raggiunto» - afferma Antzela Gerekou.\r

\r

«Il piano di destagionalizzazione lentamente si sta applicando, l'ente sta disponendo più servizi già per i mesi di marzo aprile e maggio.\r

\r

La Grecia non è solo estate, c'e tantissimo da scoprire tra le regioni meno turistiche e tutto l'ambito enogastronomico che promuoveremo fortemente quest'anno - dichiara il presidente.\r

\r

La strategia principale sarà la filoxenia, il rispetto e l'elevata accoglienza dello straniero, che quest'anno cercheremo di far immergere totalmente nella cultura greca, accostandoli alla vita quotidiana dei locali.\r

\r

Un altro punto chiave è deviare i percorsi dei visitatori in mete più culturali che turistiche, quindi un'attenzione verso i piccoli centri storici che possono dare un'esperienza unica.\r

\r

Per il mercato Italia si sta pensando in grande poiché si contano più di 1.200.000 di italiani che fanno le vacanze in Grecia, e le prenotazioni per questa estate stanno raggiungendo ottimi numeri».\r

\r

Inoltre il presidente ha annunciato che a breve si terrà un incontro con Enit per creare un pacchetto di collaborazione per i turisti che vengono da altri continenti e che desiderano vedere più di un paese europeo.\r

\r

Dividendo le vacanze in Europa tra Italia e Grecia ma con un solo pacchetto di viaggio.\r

Una collaborazione che nasce dalla fratellanza di due popoli e culture che sono storicamente sempre stati vicini.","post_title":"Grecia: parte la campagna 2023. Prenotazioni già a buon livello","post_date":"2023-02-14T12:02:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676376129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottime notizie per il turismo sloveno: il paese è in cima alle classifiche europee sugli incrementi negli arrivi (5,86 milioni) e nei pernottamenti (15,8 milioni), con un incremento rispettivamente del 46,1% e del 38,5% sui valori dello stesso periodo del 2021. Anche rispetto ai dati pre-pandemici, la Slovenia ha raggiunto nel 2022 l’84% degli arrivi totali dell’anno 2019, ben al di sopra della media europea che si attesta sull’80% (fonte UNWTO).\r

\r

Si riscontra, inoltre, un deciso rilancio del turismo straniero, che pesa oggi più di quanto pesasse nel periodo pre-Covid: Il 35% di turisti in Slovenia viene da paesi stranieri, rispetto al 28% del 2019. Nel 2022 il maggior numero dei pernottamenti di turisti stranieri arriva dalla Germania (17,8%), seguita dall’Italia (9,1%), dall’Austria (8,8%), dall’Olanda (6,2%) e dalla Repubblica Ceca (5,7%).\r

\r

Turismo outdoor grande protagonista\r

\r

Gli sforzi della Slovenia per la promozione dei piccoli centri immersi nel verde e del turismo outdoor pagano: la maggior parte dei pernottamenti del 2022 si è verificata in località montane (31,2%), seguite dalle località termali (20,3%) e subito quelle marittime (19,8%). Quasi metà dei turisti, sia sloveni che stranieri, ha pernottato in hotel (48%), mentre l’altra metà si divide tra altre strutture ricettive e campeggi. In costante affermazione il fenomeno glamping.\r

\r

Giustificato, quindi, l’entusiasmo nell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, guidato da Aljosa Ota che avverte: “Le proiezioni per quest’anno vedono il turismo sloveno tornare in tutto e per tutto ai livelli del 2019, ma non sarà facile: sono tante le sfide per il 2023 e la concorrenza è agguerrita a livello europeo, ora che si è tornati a viaggiare senza limitazioni. Tuttavia, c’è un grande entusiasmo e ottimismo, che ci aiuterà a lavorare per portare sempre di più gli italiani in Slovenia e la Slovenia nel cuore degli italiani”.\r

\r

Il turismo lento e i percorsi cicloturistici\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi del 2023, la Slovenia continua a puntare forte sull’Italia e sul comparto turistico in particolare. Durante la BIT la destinazione ha raccontato gli ingredienti della strategia in atto: outdoor, salute e benessere, centri storici e cultura, gastronomia e MICE. Per quanto riguarda le novità nella proposta turistica slovena, il focus è sui due nuovi percorsi cicloturistici che permettono ai visitatori di attraversare il paese dei grandi campioni della bici Roglič e Pogačar con la possibilità di guardarsi intorno, a passo lento.\r

\r

Il primo, la Slovenia Green Gourmet Route, è un percorso ciclabile assolutamente nuovo, che esprime pienamente il concetto di sostenibilità, tra cicloturismo e tappe gastronomiche d’eccellenza nel Cuore Verde d’Europa. Undici giorni di viaggio, parcellizzabili a seconda delle esigenze, per attraversare la Slovenia da un capo all’altro, passando unicamente per le splendide destinazioni certificate Slovenia Green che si impegnano per garantire elevati standard di sostenibilità - e vivendo soste culinarie ricche di sapori, a marchio Slovenia Green Cuisine. Nell’ultima edizione della Guida Michelin sono ben sei i ristoranti che hanno ricevuto la Stella Verde per la cucina sostenibile.\r

\r

Il secondo, la Slovenia Green Wellness Route, è un itinerario che unisce in un armonioso connubio le terme naturali e i centri termali sloveni, il ciclismo e l'ospitalità sostenibile, combinando il benessere dell’attività fisica e il relax in spa, con acque termali e invitanti trattamenti wellness.\r

\r

Slovenia Unique Experience\r

\r

Infine, per la proposta Slovenia Unique Experience l’idea è quella di promuovere un turismo sempre più improntato al qui ed ora, alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa. Il marchio Slovenia Unique Experience spazia dall’outdoor, al wellness, alle esperienze eno-gastronomiche fino a quelle culturali. Il filo conduttore di ciascuna di esse è sempre lo storytelling: arrampicata su roccia, kayak in miniera ed esperienze gastronomiche a 160 m di profondità hanno tutte in comune la presenza di una storia autentica, che il turista porterà via con sé e racconterà a propria volta, tramite i social oppure ad amici e parenti, una volta rientrato a casa.","post_title":"La Slovenia si rilancia sull'Italia: le novità della destinazione presentate in BIT","post_date":"2023-02-14T11:30:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676374253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming.\r

\r

USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi.\r

\r

“Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”.\r

\r

Eventi\r

\r

Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre.\r

\r

Turismo del vino\r

\r

Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino.\r

\r

Collegamenti aerei\r

\r

Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma.","post_title":"La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano","post_date":"2023-02-14T10:30:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676370616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439190\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il deserto del Mangystau[/caption]\r

\r

Quattro viaggi in partenza tra aprile e maggio, all’insegna della cultura e della scoperta. Kel 12 mette a scaffale altrettante proposte inusuali per viaggiare in destinazioni mai visitate prima, ma non necessariamente dall'altra parte del mondo.\r

L'Antica Tracia è quindi protagonista di un itinerario che si snoda fra Bulgaria Grecia e Turchia. Un'area che è stata culla del misterioso regno dei Traci, dove sono giunti greci, persiani, macedoni, romani, bizantini e ottomani. Il tour tocca due nazioni e comprende la visita di ben sette patrimoni Unesco. L'itinerario è di 11 giorni, minimo dieci, massimo 16 partecipanti. Partenze 6 aprile e 25 maggio, da euro 2.880.\r

\r

Bazar Madrase e storie dell’antica Sogdiana è invece il tema di un viaggio che tocca Uzbekistan e Tagikistan. L’Asia Centrale è stata per secoli dimenticata dallo sviluppo e dalle cronache mondiali: mausolei silenziosi, moschee finemente decorate, i bazar con i loro odori di spezie, i sorrisi e i vestiti colorati della gente... Il cuore del continente più grande del mondo è qui, è vivo e ci riporta subito nella leggenda: lungo la via della Seta e, prima ancora, sulle orme di Alessandro Magno. Tour di 13 giorni, minimo otto massimo 16 partecipanti. Partenze 19 aprile e 22 maggio, da euro 3.600.\r

\r

Il pacchetto Spedizione nel deserto del Mangystau riguarda poi il Kazakistan. Si tratta di un viaggio in fuoristrada in un'area che si estende a est del mar Caspio nel parte sud-occidentale del Paese: un labirinto di gole, di bianche formazioni rocciose, di moschee sotterranee e di antiche necropoli. In passato attraverso queste terre deserte correva una diramazione della via della Seta. Spedizione in 4x4, nove giorni in hotel, yurta e tenda. Minimo otto massimo 12 partecipanti. Partenze 20 e 27 maggio, da euro 3.050.\r

\r

Infine il Sacro e il bello, da Gerusalemme a Petra si presenta come un'indagine colta sul rapporto fra trascendenza ed estetica. Nella cosiddetta terra Santa, tra Israele e Giordania, il millenario sodalizio tra materia e spiritualità si rinnova senza fine permeando tutto. Il sacro e il bello diventano definizione precisa di quei rapporti tra religioni e arte che si sono tessuti nei secoli, dando vita a forme architettoniche diventate patrimonio dell’intera umanità. Ancora oggi l’Oriente e l’Occidente, anche quello più laicizzato, trovano qui il modo per stupirsi di un connubio forse irripetibile. Tour di 12 giorni, minimo 10, massimo 16 partecipanti. Partenza 17 maggio, da euro 5.150.\r

\r

","post_title":"Kel 12: proposte inusuali per viaggi inediti senza andare dall'altra parte del mondo","post_date":"2023-02-14T09:40:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676367656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto.\r

Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.\r

Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90.\r

","post_title":"GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni","post_date":"2023-02-13T12:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676289640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'anno scorso l'Italia ha quasi recuperato i livelli del 2019 ma rimane ancora molto da fare. Lo ha dichiarato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, in occasione di un appuntamento sulla terra dei Miti organizzato dalla Camera di commercio di Salerno alla Bit.\r

\r

\"Per portare il nostro Paese alla posizione che gli compete, nel contesto dell'industria turistica globale, manca probabilmente un ulteriore sforzo di comunicazione. Ed è proprio qui che tra le altre cose interviene il supporto del sistema camerale e di Promos Italia: agenzia di emanazione camerale nata con lo scopo di aiutare le imprese tricolori nei loro piani di internazionalizzazione, nonché, appunto, con l'obiettivo di contribuire alla produzione dei nostri territori all'estero\".\r

\r

Ma non è ovviamente solo una questione di comunicazione. Carenze ce ne sono, ha proseguito Prete, anche dal punto di vista infrastrutturale: \"Siamo una delle poche grandi nazioni a non avere più una compagnia di bandiera. E questo è senz'altro un dispiacere\".\r

\r

Ciononostante qualcosa si muove proprio nella Terra dei Miti, dove a breve sarà inaugurato l'aeroporto di Salerno - Costa di Amalfi: \"La vera ciliegina sulla torta di un'area che vanta un mix di attrazioni completo tra arte, cultura, mare e natura - conclude Prete, che è anche presidente della Camera di commercio di Salerno -. Sarà gestito dalla Gesac, già alla guida dello scalo di Napoli, che l'anno scorso è stato l'aeroporto europeo capace di registrare la miglior performance di crescita a livello europeo. L'obiettivo per Salerno sarà quello di attrarre il maggior numero di collegamenti point-to-point possibile. Un fattore essenziale per generare flussi turistici crescenti. Basti pensare, a questo proposito, a quanto è successo giusto a Napoli con l'inaugurazione della tratta su Stoccolma. Prima del volo diretto, i turisti svwdesi che arrivavano nella città partenopea erano appena il 30% di quelli che visitano oggi Napoli e la Campania\".","post_title":"Prete, Unioncamere: comunicazione e infrastrutture le chiavi dell'incoming in Italia","post_date":"2023-02-13T08:00:06+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1676275206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochissimi giorni dalla firma dell'accordo con Omega Hospitality per la gestione e il ribranding in Essence Hotels del proprio Cala la Luna di Favignana, il gruppo Bulgarella fa ancora parlare di sé. Ma questa volta il real estate, e l'ospitalità in particolare, non c'entrano. La società guidata dal direttore generale Ray Lo Faso approda infatti nel mondo del calcio, con l'acquisizione della Lucchese 1905. “Affrontiamo questa avventura con entusiasmo – ha commentato lo stesso Lo Faso -. Nella decisione di procedere con l'operazione hanno avuto un ruolo determinante l'accoglienza e l’attenzione riservateci dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, e in generale da tutta la città. In questa fase di transizione verso il perfezionamento del closing ci concentreremo sulla pianificazione di un adeguato progetto di rilancio”.\r

\r

Il definitivo passaggio di proprietà verrà infatti formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il gruppo Bulgarella ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese.\r

\r

Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. L’acquisizione della Lucchese non è la prima volta di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta, ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalla serie Eccellenza sino alla C, sfiorando persino la serie B.","post_title":"Gruppo Bulgarella: non solo real estate e hotel; acquisita la Lucchese","post_date":"2023-02-10T13:33:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676036013000]}]}}