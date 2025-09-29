Meloni: «Risorse del Pnrr per la riqualificazione dell’offerta turistica» “Stiamo sfruttando le risorse del Pnrr per riqualificare l’offerta turistica, consentire in particolare alle piccole e medie imprese, che sono un pezzo fondamentale dell’economia italiana, di migliorare le strutture ricettive e offrire cosi’ un’esperienza migliore”. Lo ha affermato la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio dell’intervento con cui ha aperto di apertura del Global Summit Wttc, forum internazionale dedicato al settore del turismo, in corso a Roma. “Abbiamo in sostanza – ha spiegato Meloni – deciso di puntare sulla qualita’ per rafforzare la nostra industria, consapevoli come siamo che sulla qualita’ l’Italia sa essere imbattibile. Abbiamo investito sulla destagionalizzazione, sulla diversificazione dell’offerta, fattori decisivi per avere un turismo sempre piu’ dinamico lungo tutto l’anno e sempre piu’ diffuso su tutto il territorio”. Condividi

