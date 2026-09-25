L’euro digitale potrebbe incrinare il monopolio dei 12 grandi operatori mondiali L’introduzione dell’euro digitale rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la concorrenza, aumentare la trasparenza e ridurre la dipendenza dai grandi circuiti internazionali. È questa la posizione congiunta di Confcommercio, Confesercenti, FIPE e Netcomm, che esprimono la visione unitaria delle imprese, anche quelle del turismo, anzi soprattutto, in un dialogo aperto e collaborativo con le istituzioni monetarie europee e nazionali. La digitalizzazione dei pagamenti in Italia ha ormai raggiunto una dimensione strutturale: secondo l’Osservatorio pagamenti digitali del Politecnico di Milano, nel 2025 il valore delle transazioni digitali ha toccato i 518 miliardi di euro, arrivando a coprire il 45% dei consumi complessivi e superando il contante, con oltre 10 miliardi di operazioni effettuate sui terminali di cassa, secondo rilevazioni di Banca d’Italia. Mercato pagamenti Europa In questo scenario di forte crescita, il mercato dei pagamenti in Europa – come rilevato nel report European Payments Landscape della BCE – risulta tuttavia concentrato nelle mani di appena 12 grandi operatori, che controllano il 78% delle transazioni, con ben il 43% riconducibile a soggetti extra-Ue. Una dinamica che incide direttamente sul potere negoziale delle micro e piccole imprese, i cui costi commissionali risultano sproporzionatamente superiori a quelli sostenuti dalla grande distribuzione. Per questa ragione, le quattro associazioni sottolineano come la definizione dei costi di accettazione della moneta pubblica non debba basarsi sulle medie commissionali delle carte di debito dei circuiti privati esistenti, ma su un benchmark europeo trasparente e orientato alle soluzioni più efficienti. In particolare, per i micropagamenti la proposta condivisa punta all’azzeramento delle commissioni in ogni canale di vendita — dal negozio di quartiere all’e-commerce — per evitare che le quote fisse erodano i margini delle attività. Secondo dati della BCE, infatti, nei negozi dell’area euro il 54% delle transazioni è inferiore a 20 euro. Condividi

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","post_title":"L'euro digitale potrebbe incrinare il monopolio dei 12 grandi operatori mondiali","post_date":"2026-09-25T11:01:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790334093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso anno il turismo fieristico \"ha portato in Italia 18,5 milioni di visitatori (+6% sul 2024), 10 miliardi di euro di indotto economico. Una crescita addirittura del +9% rispetto al 2019. Questo quindi è veramente un pilastro anche economico della nazione\". A dirlo il ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, parlando a margine dell'inaugurazione di Marmomac alla Fiera di Verona.\r

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\"Anche in questi giorni non c'e' una camera libera nel raggio di cento chilometri - ha poi aggiunto parlando di Marmomac - E' una manifestazione che e' partita nel 1940 da Sant'Ambrogio di Valpolicella ed e' diventata il primo hub mondiale per quanto riguarda le pietre naturali e la lavorazione del marmo. Una fiera che ha una vocazione anche commerciale, perche' ci sono tantissimi espositori e ci saranno 50.000 visitatori attesi\".\r

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","post_title":"Le fiere in Italia valgono 18 miliardi di euro, con 18,5 milioni di visitatori","post_date":"2026-09-25T10:44:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790333043000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nona edizione del forum itinerante Shopping Tourism, organizzato a Parma da Risposte Turismo, è un evento che aiuta a leggere la realtà socioeconomica italiana in modo trasversale. Significative in questo senso le parole di Dina Ravera, presidente e ceo di Destination Italia, che ha affermato: «In Italia sta diventando sempre più rilevante il turismo che raggiunge non le grandi città, ma le aree interne. Ed è un bene, perché c’è bisogno di ripopolare, inoltre nelle metropoli l’Ai sta togliendo lavoro a tanti giovani capaci. I borghi diventano allora un'opportunità e lo shopping acquista un ruolo importante, perché si possono acquistare oggetti di artigianato, di produzione locale, di enogastronomia …\r

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Credo sia un'evoluzione del concetto stesso di shopping. Non si tratta più di un acquisto che puoi fare nel mall vicino a casa, ma anche a Dubai o in altre parti del mondo: è uno shopping sempre più autentico, decentrato e con un portafoglio più ampio. È uno shopping che cerca l’autentico, ci distingue dalla concorrenza e restituisce al territorio dal punto di vista economico, riavviando un ecosistema che si stava spegnendo. Oggi abbiamo 4.500 Comuni minori dove l'età media è molto alta, ma finalmente i giovani comprendono che, invece di mendicare un posto di lavoro in una grande metropoli dove sono allontanati dall'arrivo dell’Ai, è possibile diventare uno splendido imprenditore nel proprio paese d'origine, avere più libertà e anche più soddisfazione: sia economica che di qualità della vita».\r

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Nel corso del forum si è parlato di potenziare le produzioni locali, con un focus sul Parmigiano Reggiano - che con la sua eccellenza e versatilità diventa destinazione - per poi prendere coscienza dei cambiamenti. «Tutto sta accadendo molto rapidamente: in un solo anno l’Ai ha ridisegnato pesantemente la nostra economia e nel giro di due anni la stravolgerà. - prosegue Ravera - I territori minori non sono più un peso ma stanno diventando un'opportunità per i nostri giovani e per l'economia del paese. Prima assistevamo a un'aggregazione nelle grandi metropoli, mentre si spegneva il 60% del territorio con le sue caratteristiche e le sue tradizioni.\r

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Oggi nella complessità della rivoluzione portata dall’Ai c’è un aspetto positivo: chi lo desidera avrà l’opportunità di fare un lavoro bello a contatto con le persone e non glielo porteranno via né i robot, né i social. Vivremo questo contatto nei luoghi più autentici e meno copiabili». Il forum Shopping Tourism evidenzia che i viaggiatori «vogliono provare, comprare, assaggiare un prodotto enogastronomico, scoprire la produzione della pelletteria e vivere un’esperienza d’acquisto. In quasi tutte le regioni italiane c'è oggi una forte consapevolezza. Si parla di turismo perché il viaggio è l'occasione per conoscere e da questa conoscenza deriva un nuovo fenomeno: quello dei nomadi digitali. - conclude Ravera -Vado a conoscere un luogo, magari il Parmigiano Reggiano. Mi piace, allora mi fermo 6 mesi o un anno. Poi scelgo un altro territorio italiano e mi sposto: è un fenomeno che farà bene al settore del turismo e, di conseguenza, all’Italia».\r

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Chiara Ambrosioni","post_title":"Destination Italia: lo Shopping Tourism per parlare dei giovani e del futuro","post_date":"2026-09-25T10:11:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1790331106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas aprirà nel giugno 2027 una nuova lounge all’aeroporto di Copenaghen, che offrirà più spazio, maggiore flessibilità e una “Exclusive Zone” creata appositamente per i suoi clienti più fedeli e di livello più alto.\r

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Situata al quarto piano del Terminal 3, la lounge offrirà una vista panoramica sulla pista e spazi dedicati al lavoro, al relax, al riposo, ai pasti e alla socializzazione.\r

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Novità di spicco la Exclusive Zone, pensata per i passeggeri di livello più alto e più fedeli di Sas. Essa fa parte della suddivisione in zone della lounge e offre ai frequent flyer di livello più alto della compagnia aerea un’esperienza più riservata ed esclusiva.\r

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“La nostra nuova lounge esclusiva sarà una destinazione a sé stante, che ridefinirà il concetto di viaggio - afferma Paul Verhagen, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di Sas -. Progettata con un’estetica nordica essenziale e un’atmosfera tranquilla, è stata realizzata per offrire ai viaggiatori lo spazio per respirare. Oltre al nostro apprezzato servizio di barman, alla pasticceria con prodotti freschi, alla vista sulla pista e a un bar dedicato con drink d’autore, stiamo introducendo una “Zona Esclusiva” molto speciale, pensata appositamente per i nostri clienti di livello più alto, che offre un upgrade raffinato e curato dell’esperienza aeroportuale complessiva”.\r

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La lounge offrirà circa il 40% di spazio in più rispetto a quella attuale, per un totale di 3.700 mq, con aree progettate per soddisfare le diverse esigenze durante tutto il viaggio. I viaggiatori potranno trovare un luogo tranquillo dove concentrarsi, accomodarsi per mangiare o bere qualcosa, rilassarsi tra un volo e l’altro o semplicemente godersi la vista sulla pista. Per chi desidera riposarsi tra un volo e l’altro, la lounge includerà anche camere d’albergo private.\r

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Saranno 24 le postazioni di lavoro private, oltre ad aree dedicate alle famiglie e alla socializzazione. Il monitoraggio digitale dell’occupazione contribuirà a gestire il flusso dei clienti e renderà più facile accogliere un numero elevato di visitatori, mantenendo al contempo un ambiente confortevole.\r

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Il cibo e le bevande saranno una parte importante dell’esperienza, con un bar dedicato che servirà bevande e cocktail esclusivi Sas, caffè preparato da barman e una pasticceria che offrirà dolci appena sfornati, prelibatezze e snack di qualità. L’offerta gastronomica unirà tocchi scandinavi a influenze internazionali e sarà adattata nel corso della giornata.\r

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La nuova lounge esclusiva fa parte del continuo sviluppo dell’esperienza di viaggio a Copenaghen da parte di Sas. Segue la reintroduzione della business class europea e i miglioramenti apportati alle lounge dei partner in tutta Europa, riunendo diversi elementi dell’esperienza aeroportuale per i viaggiatori d’affari e i frequent flyer.\r

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","post_title":"Sas: pronta nel giugno 2027 la nuova lounge all'aeroporto di Copenaghen","post_date":"2026-09-25T09:07:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790327246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries introduce Seafy Multiroom Audio System, la soluzione sviluppata da Seafy per digitalizzare e centralizzare la gestione degli annunci e della diffusione audio su tutte le navi della flotta.\r

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Il nuovo sistema\r

Mas si integra con l’impianto audio già presente a bordo, senza richiedere nuovi cablaggi o la sostituzione dei diffusori. Da un’unica piattaforma è possibile gestire annunci vocali multi-zona, filodiffusione, comunicazioni di servizio e contenuti commerciali. Con Mas il contenuto di un annuncio viene creato una sola volta e trasformato automaticamente, tramite generazione vocale basata sull'intelligenza artificiale, in un messaggio multilingua pronto per essere programmato oppure trasmesso in tempo reale nelle diverse aree della nave grazie alla gestione audio multi-zona. Il sistema ha così digitalizzato un'attività che su molte navi richiedeva ancora l'intervento diretto dell'equipaggio, soprattutto quando lo stesso messaggio doveva essere ripetuto in più lingue e in diversi momenti della traversata.\r

La compagnia può così rendere più uniforme la comunicazione a bordo, ridurre le attività manuali dell'equipaggio e gestire in modo centralizzato messaggi operativi, informativi e commerciali in tutte le lingue richieste.\r

Il sistema consente inoltre di programmare annunci e palinsesti, gestendo in modo indipendente le diverse zone audio della nave. Una funzione tradizionalmente manuale diventa così un processo digitale integrato, consentendo di generare annunci vocali in tutte le lingue esistenti.\r

L'introduzione di Masa bordo di Corsica Sardinia Ferries si inserisce in un percorso di digitalizzazione dei processi di bordo che valorizza l'infrastruttura già esistente, aggiungendo nuovi livelli di automazione e gestione software senza aumentare la complessità tecnica sulle navi.\r

Parallelamente alla comunicazione vocale, Corsica Sardinia Ferries integra a bordo anche la Radio Seafy, la piattaforma audio che porta musica, contenuti e comunicazioni brandizzate direttamente nel portale di bordo e, grazie all’integrazione con MAS, negli spazi fisici della nave come lounge, bar e aree comuni. Grazie a questa integrazione, è possibile diffondere canali tematici pensati in base ai gusti musicali dei passeggeri, alle aree tematiche e alle zone della nave.\r

«Il valore di questa evoluzione non sta semplicemente nell'automatizzare un annuncio, ma nel trasformare un'attività quotidiana e ripetitiva in un processo più semplice, coerente e controllabile. Per l'equipaggio significa dedicare meno tempo alla gestione manuale delle comunicazioni e concentrarsi maggiormente sulle attività operative e sull'assistenza ai passeggeri. Per la compagnia significa poter garantire uno standard di comunicazione più uniforme lungo tutta l'esperienza di bordo» spiega Raffaelle Borgese, cio di Seafy.\r

«L’investimento nel Multiroom audio system conferma il costante impegno della nostra compagnia nell’innovazione tecnologica al servizio delle persone: passeggeri ed equipaggio. I primi beneficeranno di annunci più chiari, puntuali, ed affidabili, mentre il personale di bordo potrà dedicarsi maggiormente alle attività di accoglienza» chiude Sebastien Romani, ceo di Corsica Ferries.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries introduce a bordo il sistema Seafy","post_date":"2026-09-25T09:04:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790327079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522683","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' on air con il claim “Faces of Joy”, la nuova campagna di comunicazione dell'Ente del turismo del Sudafrica, che sarà attiva sino a fine marzo 2027 in Italia, Francia e Spagna.\r

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La seconda fase della campagna “Come Find Your Joy!” vuole ispirare i viaggiatori mettendo in luce le emozioni uniche che il Sudafrica è in grado di suscitare. Partire alla scoperta del Sudafrica significa riconnettersi con il proprio bambino interiore, riscoprendo sensazioni a volte dimenticate: lo stupore di fronte a paesaggi naturali sconfinati, la ricchezza degli incontri, l’intensità delle esperienze nella natura durante i safari, il tutto accompagnato dal comfort di un’offerta turistica d’eccellenza.\r

La campagna “Faces of Joy” nasce da un’idea semplice: è l’emozione a risvegliare prima di tutto il desiderio di partire. Fin dalle prime immagini, il Sudafrica sceglie infatti di mostrare i viaggiatori colti nell’esatto momento in cui il loro volto esprime meraviglia. Più che una destinazione, la campagna permette così di percepire l’intensità delle esperienze che attendono i visitatori.\r

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Il Sudafrica è perfettamente in linea con il trend “soft adventure”, che combina esperienze immersive nella natura e comfort di alto livello. La destinazione permette di vivere l’intensità di un safari guidato alla scoperta dei Big Five, beneficiando al contempo di infrastrutture di primo livello, tra cui lodge 5 stelle, ristorazione gourmet, ottimi collegamenti aerei e stradali.\r

Dal punto di vista visivo, la campagna punta sull’autenticità: i volti vengono immortalati nel momento in cui nasce lo stupore, come davanti a un leone selvaggio, a un panorama mozzafiato o a un tramonto sui vigneti, prima che venga svelato il paesaggio circostante. Il passaggio dal volto al paesaggio traduce la promessa di “Faces of Joy”: far nascere nei viaggiatori italiani il desiderio di vivere a propria volta queste emozioni straordinarie in Sudafrica.\r

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Veicolata attraverso i canali digitali, la campagna propone un concept interattivo e immersivo pensato per ispirare i viaggiatori e invitarli a immaginare il proprio itinerario, per vivere in prima persona l’esperienza sudafricana.","post_title":"'Faces of Joy': al via la nuova campagna dell'ente del turismo del Sudafrica","post_date":"2026-09-25T08:52:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790326353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Travel guarda al mondo della gdo e indirizza ai soci Coop con una nuova campagna commerciale realizzata insieme a Msc Crociere, pensata per sostenere le vendite della stagione autunnale e invernale e, allo stesso tempo, generare nuovi contatti per le agenzie.\r

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Attiva fino al 10 ottobre 2026, l’iniziativa coinvolge quattro distretti cooperativi e sette cooperative – Coop Alleanza 3.0, Coop Lombardia, Nova Coop, Coop Liguria, Unicoop Firenze, Unicoop Etruria e Coop Sicilia/Gruppo Radenza – raggiungendo complessivamente circa 6 milioni di soci Coop. Sul territorio sono abilitate alla vendita ai soci Coop 293 agenzie Gattinoni Travel, tra Gattinoni Travel Store, Gattinoni Travel Point e affiliati Mondo di Vacanze.\r

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Per tutta la durata della campagna, i soci Coop, prenotando nelle agenzie abilitate, possono usufruire di uno sconto di 100 o 200 euro in base alla tipologia di cabina, sulle crociere Msc di almeno sette notti. La promozione riguarda le partenze della stagione inverno 2026/2027 ed estate 2027, con esclusione delle crociere di Capodanno 2027, e comprende itinerari nel Mediterraneo, nelle Antille a bordo di Msc Opera con partenza da La Romana e formula crociera + volo, e alle Canarie, sempre con formula crociera + volo.\r

Fare sistema\r

Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel, spiega: «Questa nuova campagna dedicata ai soci Coop rappresenta un’importante opportunità per mettere a sistema la forza di tre realtà complementari come Coop, Gattinoni Travel e Msc Crociere. La capacità della gdo di parlare a un pubblico ampio e fidelizzato, unita alla capillarità e alla competenza della nostra rete, ci consente di intercettare nuovi clienti e accompagnarli direttamente al tavolo del consulente di viaggio, valorizzando l’offerta crocieristica Msc. È un modello che crea valore lungo tutta la filiera: per i soci, che ottengono un vantaggio concreto, per Coop e Msc Crociere e, soprattutto, per le nostre agenzie, che vedono tradotta la forza della distribuzione organizzata in concrete opportunità commerciali».\r

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La componente drive to store è centrale nel progetto. Per usufruire della promozione, il socio Coop si reca in una delle agenzie Gattinoni Travel abilitate alla vendita delle campagne soci Coop. La comunicazione consumer viene quindi collegata a un’attività strutturata di lead generation tramite landing page dedicata sul sito Viaggiare da soci, con l’obiettivo di trasformare l’interesse generato dalla campagna in contatti qualificati per le agenzie.\r

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A questa attività si affiancano la comunicazione attraverso social e newsletter sui canali Viaggiare da Soci, i materiali dedicati alle vetrine delle agenzie e i kit digitali messi a disposizione dei punti vendita per la redistribuzione ai propri clienti.\r

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A queste iniziative si aggiungono le campagne di Gattinoni Travel – Summer Days, Winter Days e Natale – che prevedono plus dedicati ai soci Coop a supporto delle vendite nei momenti chiave dell’anno.\r

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","post_title":"Gattinoni Travel e Msc Crociere: speciale promozione per i soci Coop","post_date":"2026-09-24T14:52:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790261559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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“Come Join This Feeling” è il claim della nuova campagna firmata da Embratur che fa perno attorno al calcio, alla cultura e all’ospitalità brasiliana per promuovere il Paese ai viaggiatori internazionali, con particolare attenzione allo sport, all’avventura, alla natura e alle esperienze culturali.\r

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La campagna, come segnala Travel Mole, viene diffusa attraverso piattaforme digitali e partnership commerciali con compagnie aeree, tour operator, agenzie di viaggio online e operatori turistici. La strategia è pensata per collegare l’attenzione globale generata dai Mondiali maschili del 2026 con l’organizzazione da parte del Brasile del torneo femminile.\r

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La Coppa del Mondo femminile Fifa si svolgerà dal 24 giugno al 25 luglio 2027, con 32 squadre e 64 partite in otto città brasiliane: Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador.\r

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Rio avrà il ruolo di maggiore rilievo, con il Maracanã che ospiterà sia la partita inaugurale del 24 giugno che la finale del 25 luglio. San Paolo ospiterà una semifinale e la finale per il terzo posto, mentre Belo Horizonte e Fortaleza ospiteranno anche i quarti di finale. Ogni città ospiterà almeno sette partite e almeno una partita a eliminazione diretta.\r

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La campagna promozionale del Brasile punta a un pubblico che va oltre i tradizionali turisti appassionati di calcio, mettendo in risalto, oltre alle partite, le spiagge, il cibo, la musica, la vita notturna e le attrazioni culturali.\r

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I primi dati sulla domanda indicano un notevole interesse internazionale. Ad agosto, oltre 730.000 persone avevano manifestato interesse all’acquisto di biglietti per i Mondiali, di cui circa la metà proveniente dall’estero. Il direttore operativo dei tornei della Fifa, Thiago Jannuzzi, ha individuato in Messico, Stati Uniti, Argentina e Colombia i mercati che mostrano una domanda particolarmente forte. Anche i mercati europei e asiatici sono potenzialmente importanti, man mano che si delineano con maggiore chiarezza le squadre partecipanti definitive e la domanda di viaggi.\r

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L’opportunità turistica è notevole. Uno studio commissionato da Embratur stima che il torneo genererà 8,8 miliardi di real (circa 1,6 miliardi di dollari Usa) tra fase di preparazione e svolgimento, inclusi 4,7 miliardi di real di spesa da parte di visitatori nazionali e internazionali. Lo studio stima un flusso totale di circa 2 milioni di persone, tra residenti e turisti, durante il mese del torneo: il dato supererebbe quindi l’affluenza registrata ai Mondiali femminili del 2023 in Australia e Nuova Zelanda.\r

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","post_title":"Brasile: la nuova campagna 'Come Join This Feeling' intercetta gli appassionati di calcio","post_date":"2026-09-24T14:28:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790260089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FH55 Hotels presenta una nuova identità di brand che non rappresenta una cesura con il passato, ma l’evoluzione naturale di una storia familiare costruita sull’eccellenza dell’accoglienza.\r

Nato oltre 70 anni fa con Dino Innocenti, FH55 Hotels ha costruito nel tempo la propria identità sulla capacità di coniugare tradizione e innovazione. Il nuovo posizionamento rafforza questa vocazione, definendo FH55 Hotels come un gruppo di luxury city hotel caratterizzato da una dimensione di “charming luxury”: un lusso discreto e accessibile, lontano dall’ostentazione. Le destinazioni (Firenze, Roma e Fiesole) diventano così parte integrante dell’esperienza, grazie a strutture collocate in contesti storici e iconici.\r

«Questo rebranding rappresenta un passaggio importante nella storia di FH55 Hotels, perché ci permette di dare una forma nuova a un’identità che affonda le proprie radici in oltre settant’anni di ospitalità italiana. Non volevamo semplicemente cambiare un logo, ma raccontare in modo più chiaro chi siamo oggi e, soprattutto, dove vogliamo andare. Abbiamo scelto di valorizzare ciò che ci rende riconoscibili, la nostra storia, le location, l’attenzione alle persone e all’ospite, integrandolo con un linguaggio contemporaneo e con una visione sempre più internazionale del lusso. Ogni nostro hotel continuerà ad avere una propria personalità, ma sarà ancora più forte il senso di appartenenza a una realtà comune, con valori e standard condivisi» afferma Claudio Catani, vice president operations di FH55 Hotels.\r

Il rebranding\r

Il cuore del rebranding è la costruzione di un sistema di marca nel quale FH55 diventa il tratto distintivo che accomuna tutte le strutture, senza però uniformarle. Il nuovo modello di architettura del brand mantiene infatti per ogni hotel una propria identità, legata alla destinazione, alla personalità della struttura e all’esperienza proposta, all’interno di una cornice strategica e valoriale condivisa. È una scelta che permette al gruppo di presentarsi con una voce più riconoscibile sul mercato, valorizzando allo stesso tempo le singole anime dell’hospitality firmata FH55: dal Grand Hotel Palatino nel cuore di Roma all’hotel Villa Fiesole, dal Grand Hotel Mediterraneo all’Hotel Calzaiuoli a Firenze.\r

Il logo FH55 diventa il principale dispositivo identificativo del gruppo, accompagnato da un sistema grafico studiato per garantire coerenza e riconoscibilità in tutte le sue applicazioni, dalla comunicazione istituzionale ai canali digitali.\r

La nuova palette ruota intorno a due colori specifici: FH55 testa di moro, tonalità primaria scelta per rappresentare il brand, e FH55 beige, pensato come colore complementare. A questa base comune si affiancano tonalità di accento dedicate alle singole strutture (verde, azzurro e terra) che permettono di esprimere la personalità di ciascun hotel mantenendo un linguaggio visivo unitario. A completare il sistema, ogni hotel è identificato da un proprio pittogramma, ispirato al senso del luogo e alle caratteristiche culturali o geografiche della destinazione.\r

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","post_title":"FH55 Hotels: un rebranding che unisce tradizione e innovazione","post_date":"2026-09-24T13:05:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790255124000]}]}}