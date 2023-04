Fiavet si appella alla giustizia contro le ultime policy di vendita Ryanair Dopo l’iniziativa di Aidit si unisce anche Fiavet-Confcommercio nella lotta contro le ultime policy di vendita intermediata della compagnia aerea Ryanair, verso cui la federazione ha deciso di procedere in via giudiziaria. “Posto che in alcune destinazioni il volo diretto è operato esclusivamente dalla low cost in modo monopolistico e dominante – si legge in una nota -, per chi lavora nell’intermediazione del turismo è diventato impossibile vendere la biglietteria di questa compagnia. Ryanair ha infatti attivato un macchinoso sistema di verifica di identità del passeggero. Sul proprio sito il vettore esplicitamente afferma che le prenotazioni effettuate tramite gli agenti di viaggio possono essere bloccate, motivando l’affermazione con il fatto che non ha alcun accordo commerciale con le adv, dimenticandosi che queste operano come mandatarie della propria clientela”. Verifiche farraginose “Le opzioni che ha inserito il vettore – prosegue la nota – sono di una verifica rapida al costo di 0,59 euro, che prevede un riconoscimento facciale e copia della documentazione di identificazione del passeggero. Le problematiche pratiche del sottoporre il passeggero al riconoscimento facciale (si pensi alla biglietteria acquistata per gruppi come per i viaggi di istruzione) diventano un ostacolo alla possibilità di acquisto per l’agenzia. In più, il controllo standard prevede la firma del passeggero per verificarne la sua autenticità: una pratica che richiede al massimo sette giorni e per la quale è comunque necessaria la copia della documentazione di identificazione del passeggero e un dispositivo dotato di fotocamera. Una procedura esclusiva per la biglietteria acquistata tramite le agenzie di viaggio. Memore anche delle procedure ostative da parte del vettore, adottate nel periodo degli annullamenti Covid, oggetto di un pesante provvedimento sanzionatorio da parte dell’Antitrust, Fiavet-Confcommercio ha quindi deciso di procedere con una iniziativa incisiva, che possa definitivamente eliminare queste turbative nell’esercizio dell’attività di mediazione, propria dell’agente di viaggio”. Il diritto di esercitare l’attività di intermediazione Il consiglio nazionale delle federazione ha assunto all’unanimità la delibera di procedere giudiziariamente nei confronti del vettore per tutelare i diritti degli agenti di viaggio, e dei loro clienti, di prenotare la biglietteria di Ryanair, rivendicando il diritto di esercitare l’attività di intermediario, mandatario del proprio cliente: un diritto riconosciuto tra le attività tipiche dalla normativa regionale di esercizio delle adv. Cimminisi: “Non siamo dei falsari” “Ci occupiamo di questo spinoso tema da anni. In passato abbiamo contestato, con diverse diffide a Ryanair, comportamenti scorretti nei confronti degli agenti di viaggio – spiega il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, all’indomani della delibera del consiglio nazionale -. Nel 2011 abbiamo già ottenuto una sentenza risarcitoria per diffamazione nei confronti del vettore irlandese, ma ora ci vediamo costretti nuovamente a deliberare un’azione giudiziaria per difendere il diritto sacrosanto di poter acquistare la biglietteria Ryanair”. Secondo il presidente Fiavet-Confcommercio non si può accettare l’estromissione dalla propria attività di intermediazione “e di essere additati come soggetti negligenti o sui quali adombrare sospetti tali da dover verificare l’identità della nostra clientela, come fossimo falsari”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza. Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando "inevitabili disagi e ritardi" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio). Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che "la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate". Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero. [post_title] => Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione [post_date] => 2023-04-20T10:27:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986457000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gianni Rebecchi traccia un bilancio dello stato in cui verso oggi il turismo organizzato. «I viaggi sono in ripresa, ma c’è ancora molto da fare per tornare ai livelli pre Covid. La ripartenza certificata dall’Istat, infatti, non è stata sufficiente per tornare ai livelli pre pandemia: rispetto al 2019 gli italiani hanno fatto 16,4 milioni di viaggi in meno, e le prenotazioni nelle agenzie di viaggio – nonostante una netta accelerazione sul 2021 – sono ancora il 40% di quelle registrate nell’ultimo anno prima della crisi sanitaria». Appello al Governo «I dati del 2022 sono dunque positivi e fanno bene sperare per quest’anno, ma dobbiamo fare attenzione al caro prezzi del settore causato dall’inflazione che potrebbe provocare una riduzione dei viaggi e delle vacanze. Dopo l’incontro con il ministero del turismo attendiamo, nei prossimi giorni, la pubblicazione del decreto per lo sblocco, ora con nuovi parametri, dei 39 milioni di euro stanziati per le agenzie di viaggio e tour operator, misura oltretutto riferita alle perdite di fatturato del 2021. Oggi siamo nel 2023 e le nostre imprese non possono più attendere. L’obiettivo è tornare ai livelli pre crisi, per questo chiediamo al Governo di agire in fretta». [post_title] => Rebecchi (Assoviaggi): «Prenotazioni adv meno 40% rispetto al 2019» [post_date] => 2023-04-20T08:48:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681980520000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ora c'è la conferma dell'Istat: i viaggi sono ripresi ma ancora non siamo ai livelli pre Covid. Nel 2022, infatti, i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). Un -23% che si spera venga colmato durante la stagione estiva. In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all'estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre [post_title] => Istat: nel 2022 54 milioni di italiani in viaggio. Meno 23% rispetto al 2019 [post_date] => 2023-04-19T11:53:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681905214000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il brusco rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022, che ha fatto chiudere l'anno sotto i livelli dell'anno precedente (a quota 1,4 mld di euro di transato totale secondo l'Osservatorio Pambianco, ndr), proseguono le incertezze sul mercato italiano degli investimenti alberghieri. Tassi di inflazione e costi di finanziamento ancora elevati paiono insomma mantenere i capitali in una posizione wait-and-see, in attesa cioè di tempi migliori. Secondo una recente analisi della piattaforma hoteltransactions.it di Thrends, nel primo trimestre di quest’anno le transazioni alberghiere tracciabili in Italia sono state infatti appena 11, per un valore totale di 116,1 milioni di euro, contro le 31 operazioni dello stesso periodo dell'anno scorso, per 288,2 milioni complessivi. Stabile invece il prezzo medio a camera, che è passato da 155 mila euro a 157 mila. Contemporaneamente è cresciuto al contrario il numero di aste registrate, che tra gennaio e marzo del 2023 sono state il doppio rispetto al medesimo trimestre del 2022: 18 per un valore di 50,1 milioni, contro le nove di dodici mesi prima, per una venina di milioni di euro. E' in questo caso invece sceso leggermente il prezzo medio a camera, da 55 mila a 46 mila euro. Tra le transazioni alberghiere più importanti da citare nel trimestre appena concluso vi sono la vendita del Wyndham Rome Midas (4 stelle da 349 camere), rilevato a gennaio dallo sviluppatore e gestore di asset immobiliari Zeitgeist Asset Management, con headquarter a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, che lo ha acquistato tramite la società Zeitgeist Asset Management Italia da Varde Partners. Per l'immobile è previsto inoltre un piano di ristrutturazione che verrà finanziato da un fondo gestito da Incanto Sgr. Più recentemente il stelle da 127 camere Principe di Lazise Hotel & Spa sul lago di Garda è stato ceduto da Bain Capital a Fattal Hotel Group, per 25 milioni di euro. [post_title] => Thrends: prosegue anche nel primo trimestre 2023 la frenata degli investimenti alberghieri in Italia [post_date] => 2023-04-19T11:38:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681904327000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing. Oltre agli scioperi e alla mancanza di personale che stanno creando enormi problemi al trasporto aereo, le compagnie aeree potrebbero risentire nei prossimi mesi, probabilmente in piena stagione estiva, di una mancanza di flotta che non era prevista pochi giorni fa. Il problema nasce dalla decisione delle autorità di bloccare le consegne del nuovo Boeing 737 Max a causa del mancato rispetto di uno standard qualitativo in due pezzi che vanno di pari passo con la fusoliera. Boeing lo ha già ammesso apertamente: «La misura riguarderà probabilmente un numero significativo di aeromobili che non sono stati consegnati, che sono in produzione o in deposito. Riteniamo che a lungo termine le consegne del 737 Max saranno ridotte». Le compagnie aeree che hanno pianificato di rafforzare le loro flotte con questo modello nei prossimi mesi potrebbero avere serie difficoltà a rispettare i loro programmi. Tanto più quando la domanda è alle stelle e i livelli di occupazione sono, in molti casi, superiori a quelli raggiunti prima della crisi del Covid-19. Ryanair e altri Nel caso specifico dell'Europa, Ryanair, per le sue dimensioni e la fiducia nel 737 Max, sarebbe la più colpita a priori. Tuttavia, il low cost invita alla calma, chiarendo che l'annuncio fatto da Boeing «non riguarda l'attuale flotta di 540 737 di Ryanair. Stiamo valutando come influenzerà i 24 aerei 737 programmati per la consegna per il resto di aprile, maggio e giugno», aggiunge. Ma il problema non è limitato a Ryanair. Ci sono molte altre compagnie che hanno bisogno di incorporare il 737 Max concordato con il produttore per poter operare tutti i voli già venduti. Senza andare oltre, Air Europa, con la sua recente unificazione della flotta (787 Dreamliner e 737 Max), è tra le possibili vittime. Nel caso in cui questa situazione non venga corretta e le compagnie aeree interessate non trovino alternative temporanee noleggiando altri dispositivi, molte di esse potrebbero essere costrette a cancellare centinaia di voli durante i mesi estivi, con il caos che ciò comporterebbe. [post_title] => Boeing: problemi con il 737 Max. A rischio le flotte per l'estate [post_date] => 2023-04-19T10:52:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681901552000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443971 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air rilancia la strategia di espansione in Medio Oriente e studia l'impiego degli Airbus A321Xlr in arrivo per l'apertura di voli diretti da Londra al Golfo, dove è già operativa ad Abu Dhabi. I futuri piani di crescita della low cost sono stati illustrati dal ceo, Jozsef Varadi, in un incontro all'Aviation Club di Londra, in cui ha anche dichiarato l'impegno a tornare sul mercato ucraino non appena sarà sicuro e ha escluso l'acquisizione di vettori competitor, affermando che per Wizz Air ha più senso concentrarsi sulla crescita organica. Le low cost, come la stessa Wizz Air "sono brave a crescere organicamente e a stimolare i mercati, quindi non necessitano di fusioni e acquisizioni (...) Siamo più interessati alla crescita organica, agli asset che si rendono disponibili, come gli slot, ma non siamo interessati ad acquisizioni di vettori in difficoltà" ha dichiarato. Il ceo conferma qualche preoccupazione in vista dell'estate per l'ambiente operativo in Europa, che rimarrà "complesso". Lo scorso anno la compagnia aera stata costretta alla cancellazione di diversi voli, con breve preavviso. Varadi ha affermato di aver "imparato la lezione" e che per l'estate sarà rafforzato il numero di aeromobili e di equipaggi in stand-by. Il ceo sotto il controllo del traffico aereo rappresenta la "sfida più grande" per le operazioni dei vettori quest'estate per tre motivi: in primo luogo, permane una carenza di controllori e, con un ciclo di formazione di tre anni, questo problema non sarà risolto entro l'estate. In secondo luogo, il conflitto in Ucraina ha chiuso il 20% dello spazio aereo europeo e ha causato "colli di bottiglia". Infine, l'aumento dei voli militari in Europa orientale sta imponendo restrizioni alle operazioni commerciali. [post_title] => Wizz Air rilancia sul Medio Oriente e studia una rotta da Londra con i nuovi A321Xlr [post_date] => 2023-04-19T09:45:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681897519000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, dà il via al reclutamento per assistenti di volo. Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2023, per il quale, Lauda Europe, ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni. È possibile partecipare agli Open Days in Sicilia, il 19 e 20 aprile a Palermo. I candidati si potranno semplicemente presentare presso le location per far parte alle selezioni. Ad attenderli vi sara’la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti. Si terranno due sessioni, una alle 10:00 e una alle 15:00, per ciascuna giornata di Open Day: mercoledi’19 e giovedi’ 20Aprile presso l’Hotel Mercure Palermo, via Mariano Stabile 112. Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa. Vi è anche l’opportunità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, scrivendo all’email cabincrewcareers@laudaeurope.comcon in allegato il proprio curriculum vitae. Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera. [post_title] => Lauda Air (Ryanair) alla ricerca di assistenti di volo. A Palermo il 19 e 20 aprile [post_date] => 2023-04-18T12:00:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681819223000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport. «Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone». Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr». Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». [post_title] => Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni [post_date] => 2023-04-18T11:52:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681818767000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc. Salpata da Genova il 12 aprile, con un programma di crociere di sette notti e scali a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia, la World Europa è la nave più nuova e più green della flotta Msc. La nuova unità è stata presentata da Leonardo Massa, managing director della compagnia di navigazione, nel corso di un incontro a Genova con la stampa di settore e gli agenti di viaggio. La World Europa è un’unità di tecnologia green, la prima nave dotata di celle a combustibile a ossidi Sofc alimentate a gas naturale liquefatto che elimina gran parte delle emissioni di inquinamenti atmosferici. Con sette ponti, 2.626 cabine e sette piscine, vanta il Yacht Club più grande della flotta: quattro ponti dedicati su 1.600 metri quadrati per una nave nella nave all’inclusive di altissimo livello. Flotta e sostenibilità Massa ha illustrato gli ultimi traguardi e le prossime novità della compagnia, puntando su tre elementi: flotta, destinazioni e sostenibilità. “Con le ultime navi entrate in flotta degli ultimi otto mesi offriamo 7 mila camere e accogliamo 17 mila passeggeri in più ogni settimana. Ma l’arrivo della World Europa non è un punto di arrivo per noi, perché a giugno arriverà una nuova nave nella flotta: l’Euribia”. Novità anche per quanto riguarda le destinazioni, con in testa New York. “La Grande mela come punto d’imbarco è una sfida, ma siamo convinti che avrà un grande successo - conclude Massa -. Offriamo agli agenti di viaggio la possibilità di proporre ai propri clienti una gamma di pacchetti combinati con soggiorni e crociere che da New York portano in alcuni dei punti più suggestivi dei Caraibi. Come la nostra isola privata, Ocean Cay, una riserva marina incontaminata accessibile esclusivamente agli ospiti Msc”. [post_title] => World Europa: la nave più green della flotta Msc arriva nel Mediterraneo [post_date] => 2023-04-18T10:41:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681814513000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fiavet si appella alla giustizia contro le ultime policy di vendita ryanair" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1506,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza.\r

\r

Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando \"inevitabili disagi e ritardi\" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio).\r

Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che \"la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate\".\r

\r

Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero.","post_title":"Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione","post_date":"2023-04-20T10:27:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681986457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gianni Rebecchi traccia un bilancio dello stato in cui verso oggi il turismo organizzato. «I viaggi sono in ripresa, ma c’è ancora molto da fare per tornare ai livelli pre Covid. La ripartenza certificata dall’Istat, infatti, non è stata sufficiente per tornare ai livelli pre pandemia: rispetto al 2019 gli italiani hanno fatto 16,4 milioni di viaggi in meno, e le prenotazioni nelle agenzie di viaggio – nonostante una netta accelerazione sul 2021 – sono ancora il 40% di quelle registrate nell’ultimo anno prima della crisi sanitaria».\r

Appello al Governo\r

«I dati del 2022 sono dunque positivi e fanno bene sperare per quest’anno, ma dobbiamo fare attenzione al caro prezzi del settore causato dall’inflazione che potrebbe provocare una riduzione dei viaggi e delle vacanze. Dopo l’incontro con il ministero del turismo attendiamo, nei prossimi giorni, la pubblicazione del decreto per lo sblocco, ora con nuovi parametri, dei 39 milioni di euro stanziati per le agenzie di viaggio e tour operator, misura oltretutto riferita alle perdite di fatturato del 2021. Oggi siamo nel 2023 e le nostre imprese non possono più attendere. L’obiettivo è tornare ai livelli pre crisi, per questo chiediamo al Governo di agire in fretta».","post_title":"Rebecchi (Assoviaggi): «Prenotazioni adv meno 40% rispetto al 2019»","post_date":"2023-04-20T08:48:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681980520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ora c'è la conferma dell'Istat: i viaggi sono ripresi ma ancora non siamo ai livelli pre Covid.\r

\r

Nel 2022, infatti, i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma sotto i valori precedenti al Covid (-23% rispetto al 2019). Un -23% che si spera venga colmato durante la stagione estiva.\r

In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019). I viaggi all'estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre ","post_title":"Istat: nel 2022 54 milioni di italiani in viaggio. Meno 23% rispetto al 2019","post_date":"2023-04-19T11:53:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681905214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il brusco rallentamento dell'ultimo trimestre del 2022, che ha fatto chiudere l'anno sotto i livelli dell'anno precedente (a quota 1,4 mld di euro di transato totale secondo l'Osservatorio Pambianco, ndr), proseguono le incertezze sul mercato italiano degli investimenti alberghieri. Tassi di inflazione e costi di finanziamento ancora elevati paiono insomma mantenere i capitali in una posizione wait-and-see, in attesa cioè di tempi migliori.\r

\r

Secondo una recente analisi della piattaforma hoteltransactions.it di Thrends, nel primo trimestre di quest’anno le transazioni alberghiere tracciabili in Italia sono state infatti appena 11, per un valore totale di 116,1 milioni di euro, contro le 31 operazioni dello stesso periodo dell'anno scorso, per 288,2 milioni complessivi. Stabile invece il prezzo medio a camera, che è passato da 155 mila euro a 157 mila. Contemporaneamente è cresciuto al contrario il numero di aste registrate, che tra gennaio e marzo del 2023 sono state il doppio rispetto al medesimo trimestre del 2022: 18 per un valore di 50,1 milioni, contro le nove di dodici mesi prima, per una venina di milioni di euro. E' in questo caso invece sceso leggermente il prezzo medio a camera, da 55 mila a 46 mila euro.\r

\r

Tra le transazioni alberghiere più importanti da citare nel trimestre appena concluso vi sono la vendita del Wyndham Rome Midas (4 stelle da 349 camere), rilevato a gennaio dallo sviluppatore e gestore di asset immobiliari Zeitgeist Asset Management, con headquarter a Praga e già attivo in Germania ed Europa centro-orientale, che lo ha acquistato tramite la società Zeitgeist Asset Management Italia da Varde Partners. Per l'immobile è previsto inoltre un piano di ristrutturazione che verrà finanziato da un fondo gestito da Incanto Sgr. Più recentemente il stelle da 127 camere Principe di Lazise Hotel & Spa sul lago di Garda è stato ceduto da Bain Capital a Fattal Hotel Group, per 25 milioni di euro.","post_title":"Thrends: prosegue anche nel primo trimestre 2023 la frenata degli investimenti alberghieri in Italia","post_date":"2023-04-19T11:38:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681904327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing. Oltre agli scioperi e alla mancanza di personale che stanno creando enormi problemi al trasporto aereo, le compagnie aeree potrebbero risentire nei prossimi mesi, probabilmente in piena stagione estiva, di una mancanza di flotta che non era prevista pochi giorni fa.\r

\r

Il problema nasce dalla decisione delle autorità di bloccare le consegne del nuovo Boeing 737 Max a causa del mancato rispetto di uno standard qualitativo in due pezzi che vanno di pari passo con la fusoliera.\r

\r

Boeing lo ha già ammesso apertamente: «La misura riguarderà probabilmente un numero significativo di aeromobili che non sono stati consegnati, che sono in produzione o in deposito. Riteniamo che a lungo termine le consegne del 737 Max saranno ridotte».\r

\r

Le compagnie aeree che hanno pianificato di rafforzare le loro flotte con questo modello nei prossimi mesi potrebbero avere serie difficoltà a rispettare i loro programmi. Tanto più quando la domanda è alle stelle e i livelli di occupazione sono, in molti casi, superiori a quelli raggiunti prima della crisi del Covid-19.\r

Ryanair e altri\r

Nel caso specifico dell'Europa, Ryanair, per le sue dimensioni e la fiducia nel 737 Max, sarebbe la più colpita a priori. Tuttavia, il low cost invita alla calma, chiarendo che l'annuncio fatto da Boeing «non riguarda l'attuale flotta di 540 737 di Ryanair. Stiamo valutando come influenzerà i 24 aerei 737 programmati per la consegna per il resto di aprile, maggio e giugno», aggiunge.\r

\r

Ma il problema non è limitato a Ryanair. Ci sono molte altre compagnie che hanno bisogno di incorporare il 737 Max concordato con il produttore per poter operare tutti i voli già venduti. Senza andare oltre, Air Europa, con la sua recente unificazione della flotta (787 Dreamliner e 737 Max), è tra le possibili vittime.\r

\r

Nel caso in cui questa situazione non venga corretta e le compagnie aeree interessate non trovino alternative temporanee noleggiando altri dispositivi, molte di esse potrebbero essere costrette a cancellare centinaia di voli durante i mesi estivi, con il caos che ciò comporterebbe.","post_title":"Boeing: problemi con il 737 Max. A rischio le flotte per l'estate","post_date":"2023-04-19T10:52:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1681901552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air rilancia la strategia di espansione in Medio Oriente e studia l'impiego degli Airbus A321Xlr in arrivo per l'apertura di voli diretti da Londra al Golfo, dove è già operativa ad Abu Dhabi.\r

\r

I futuri piani di crescita della low cost sono stati illustrati dal ceo, Jozsef Varadi, in un incontro all'Aviation Club di Londra, in cui ha anche dichiarato l'impegno a tornare sul mercato ucraino non appena sarà sicuro e ha escluso l'acquisizione di vettori competitor, affermando che per Wizz Air ha più senso concentrarsi sulla crescita organica. Le low cost, come la stessa Wizz Air \"sono brave a crescere organicamente e a stimolare i mercati, quindi non necessitano di fusioni e acquisizioni (...) Siamo più interessati alla crescita organica, agli asset che si rendono disponibili, come gli slot, ma non siamo interessati ad acquisizioni di vettori in difficoltà\" ha dichiarato.\r

\r

Il ceo conferma qualche preoccupazione in vista dell'estate per l'ambiente operativo in Europa, che rimarrà \"complesso\". Lo scorso anno la compagnia aera stata costretta alla cancellazione di diversi voli, con breve preavviso. Varadi ha affermato di aver \"imparato la lezione\" e che per l'estate sarà rafforzato il numero di aeromobili e di equipaggi in stand-by. \r

\r

Il ceo sotto il controllo del traffico aereo rappresenta la \"sfida più grande\" per le operazioni dei vettori quest'estate per tre motivi: in primo luogo, permane una carenza di controllori e, con un ciclo di formazione di tre anni, questo problema non sarà risolto entro l'estate. In secondo luogo, il conflitto in Ucraina ha chiuso il 20% dello spazio aereo europeo e ha causato \"colli di bottiglia\". Infine, l'aumento dei voli militari in Europa orientale sta imponendo restrizioni alle operazioni commerciali.\r

\r

","post_title":"Wizz Air rilancia sul Medio Oriente e studia una rotta da Londra con i nuovi A321Xlr","post_date":"2023-04-19T09:45:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681897519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, dà il via al reclutamento per assistenti di volo. Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2023, per il quale, Lauda Europe, ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni. È possibile partecipare agli Open Days in Sicilia, il 19 e 20 aprile a Palermo. \r

\r

I candidati si potranno semplicemente presentare presso le location per far parte alle selezioni. Ad attenderli vi sara’la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti. Si terranno due sessioni, una alle 10:00 e una alle 15:00, per ciascuna giornata di Open Day: mercoledi’19 e giovedi’ 20Aprile presso l’Hotel Mercure Palermo, via Mariano Stabile 112.\r

\r

Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa.\r

\r

Vi è anche l’opportunità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, scrivendo all’email cabincrewcareers@laudaeurope.comcon in allegato il proprio curriculum vitae. Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera.","post_title":"Lauda Air (Ryanair) alla ricerca di assistenti di volo. A Palermo il 19 e 20 aprile","post_date":"2023-04-18T12:00:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681819223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

«Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport.\r

«Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone».\r

Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». \r

Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr».\r

Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». ","post_title":"Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni","post_date":"2023-04-18T11:52:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681818767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc. Salpata da Genova il 12 aprile, con un programma di crociere di sette notti e scali a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia, la World Europa è la nave più nuova e più green della flotta Msc. La nuova unità è stata presentata da Leonardo Massa, managing director della compagnia di navigazione, nel corso di un incontro a Genova con la stampa di settore e gli agenti di viaggio.\r

\r

La World Europa è un’unità di tecnologia green, la prima nave dotata di celle a combustibile a ossidi Sofc alimentate a gas naturale liquefatto che elimina gran parte delle emissioni di inquinamenti atmosferici. Con sette ponti, 2.626 cabine e sette piscine, vanta il Yacht Club più grande della flotta: quattro ponti dedicati su 1.600 metri quadrati per una nave nella nave all’inclusive di altissimo livello.\r

Flotta e sostenibilità\r

Massa ha illustrato gli ultimi traguardi e le prossime novità della compagnia, puntando su tre elementi: flotta, destinazioni e sostenibilità. “Con le ultime navi entrate in flotta degli ultimi otto mesi offriamo 7 mila camere e accogliamo 17 mila passeggeri in più ogni settimana. Ma l’arrivo della World Europa non è un punto di arrivo per noi, perché a giugno arriverà una nuova nave nella flotta: l’Euribia”.\r

\r

Novità anche per quanto riguarda le destinazioni, con in testa New York. “La Grande mela come punto d’imbarco è una sfida, ma siamo convinti che avrà un grande successo - conclude Massa -. Offriamo agli agenti di viaggio la possibilità di proporre ai propri clienti una gamma di pacchetti combinati con soggiorni e crociere che da New York portano in alcuni dei punti più suggestivi dei Caraibi. Come la nostra isola privata, Ocean Cay, una riserva marina incontaminata accessibile esclusivamente agli ospiti Msc”.","post_title":"World Europa: la nave più green della flotta Msc arriva nel Mediterraneo","post_date":"2023-04-18T10:41:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681814513000]}]}}