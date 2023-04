Aidit contro Ryanair: basta discriminazione contro le agenzie Aidit Federturismo Confindustria ha deciso di contrastare la politica commerciale di Ryanair che, di fatto, limita e addirittura impedisce la libera intermediazione della rete di distribuzione nella vendita delle tratte aeree della compagnia irlandese e chiede esplicitamente che questo comportamento venga condannato e sanzionato dalle autorità competenti. L’associazione chiede che le stesse autorità obblighino la compagnia ad eliminare tutte le restrizioni poste in essere nei confronti delle agenzie di viaggio che, di fatto, sono discriminate al pari dei viaggiatori che non hanno le capacità o che non desiderano prenotare attraverso il web. E’ noto che Ryanair abbia da sempre manifestato l’intenzione di non voler collaborare con le agenzie di viaggio attuando una politica di vendita da sempre orientata direttamente al consumatore finale. Decisione sbagliata Si tratta di una decisione presa formalmente per combattere le agenzie di viaggi online che operando grazie a regolamenti ancora non ben definiti, utilizzano i dati personali dei propri clienti attraverso sistemi di ricerca arbitrari in spregio alle normative comunitarie e nazionali in materia privacy. Si tratta di un comportamento che lede gli interessi dell’intera categoria dell’intermediazione. La rete agenziale tradizionale – che condanna i sistemi posti in essere dalle online – subisce da tempo tale decisione ed è stata costretta ad acquistare direttamente i voli dal sito Ryanair per conto dei clienti che chiedevano una prenotazione pagando l’importo indicato, senza che le stesse agenzie abbiano potuto avanzare alla compagnia le loro richieste per l’attività di intermediazione. Politica inasprita Si tratta di una politica che negli ultimi tempi si è inspiegabilmente inasprita, costringendo di fatto le agenzie a non prenotare. Le nuove condizioni di vendita infatti utilizzano metodi di identificazione che Aidit ritiene discutibili come il riconoscimento facciale del cliente e la non concessione di rimborsi alle agenzie, ledendo in tal modo i diritti di tutti i clienti che vorrebbero prenotare proprio tramite agenzia. Sarà bene ricordare che Ryanair è una società privata che svolge la propria attività sul territorio italiano anche attraverso incentivazioni pubbliche, operando spesso in condizioni di monopolio e quindi senza che ci sia la possibilità per agenzie e clienti di orientarsi su voli alternativi. Impedimento Con la politica commerciale messa in atto da Ryanair, alle agenzie viene impedita anche la possibilità di organizzare propri pacchetti turistici di cui tra l’altro risponderebbero in termini di responsabilità collegata ai servizi forniti. Si deve poi tener conto dei mancati incassi derivanti dalle richieste che restano insoddisfatte per quegli ancora numerosi clienti che non usano internet e che si rivolgono alle agenzie di viaggio, impossibilitate però ad emettere i ticket aerei Ryanair. Problemi anche per le aziende che dovranno far viaggiare i loro dipendenti e che si rivolgono normalmente alle loro agenzie di viaggi di fiducia perché queste dovranno rinunciare alla fornitura dei servizi richiesti quando fra questi saranno previsti collegamenti Ryanair. E lo stesso capita per le richieste dei gruppi organizzati, siano essi sportivi, scolastici o di partecipanti a convegni: tutti segmenti di mercato che usano normalmente e quasi esclusivamente le agenzie per i loro spostamenti. Contro ogni legge A parere di Aidit, la prassi messa in atto da Ryanair è decisamente contro ogni tipo di logica e di legge. Proprio la legge impone il divieto di rifiuto di vendere un prodotto o servizio a chiunque lo domandi e ne corrisponda il prezzo e allo stesso tempo come non accorgersi di come questa politica leda gravemente il diritto della libertà di impresa degli intermediari e degli organizzatori di viaggio? Inaccettabile poi che si limiti l’utilizzo di questi servizi a persone che non hanno la possibilità di prenotare autonomamente e che si assuma una posizione di supremazia, decidendo come agire senza preoccuparsi dei danni procurati a terzi.

Deve cessare ogni azione discriminatoria tanto più dove Ryanair ricopre posizioni monopolistiche o comunque dominanti. Aidit avvierà tutte le iniziative necessarie a tutelare i diritti dei consumatori e delle agenzie di viaggi, sollecitando anche le Amministrazioni competenti a richiedere a Ryanair pubblicità e trasparenza dei contributi economici ricevuti.

