Federalberghi lancia un’azione legale collettiva contro Booking.com Federalberghi, insieme a Htrec, l’associazione europea dell’ospitalità, e alle associazioni nazionali degli albergatori di altri 25 Paesi europei, sostiene un’azione legale collettiva paneuropea contro Booking.com. L’iniziativa fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) del 19 settembre 2024, che ha stabilito che le clausole di parità tariffaria imposte dalla piattaforma (cosiddetta parity rate) violavano il diritto della concorrenza dell’UE. Negli ultimi venti anni, queste clausole hanno posto gli hotel italiani in una posizione di notevole svantaggio competitivo. Hanno impedito la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme online, gonfiando le commissioni pagate dagli hotel. Inoltre, le clausole hanno impedito agli hotel di offrire prezzi o disponibilità migliori sui propri siti web, limitando le vendite dirette e l’autonomia. Danno finanziario In altri termini: l’uso da parte di Booking.com di clausole anticoncorrenziali ha causato un danno finanziario significativo per le imprese turistico ricettive italiane. Conseguentemente, in base ai principi generali del diritto europeo della concorrenza, gli alberghi italiani hanno il diritto di chiedere un risarcimento a Booking.com per le perdite finanziarie subite. Gli hotel possono avere diritto a recuperare una parte significativa delle commissioni pagate a Booking.com nel periodo che va dal 2004 al 2024, oltre agli interessi. “Questa è un’opportunità per gli albergatori italiani per difendere i propri diritti, recuperare le perdite e sostenere un mercato online più equo“, ha affermato Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi. Il caso sarà condotto e gestito da un team di giuristi ed economisti di grande e riconosciuta esperienza nel campo della concorrenza, che hanno già ottenuto con successo la sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2024. Tutti gli alberghi italiani sono invitati e incoraggiati ad aderire, registrandosi sul sito internet www.mybookingclaim.com. Il termine ultimo per la partecipazione è il 31 luglio 2025. Condividi

Il progetto si chiama Partinsieme ed è un format che guarda direttamente alle agenzie di viaggio, interpretando in chiave contemporanea il concetto di gruppo: un nuovo modo di viaggiare pensato per chi desidera condividere l’esperienza del tour organizzato senza rinunciare a libertà, autenticità e spirito individuale. La formula prevede una quarantina di partenze tra giugno e ottobre, con gruppi ristretti e la presenza di un accompagnatore in italiano per garantire assistenza continua. Il prezzo è sempre fisso e garantito. Le destinazioni, 12 in totale, abbracciano Europa, Medio Oriente e Lungo Raggio: si spazia dalla Tunisia al Vietnam, dalla Norvegia allo Sri Lanka, dall’Irlanda alla Cambogia e dalla Thailandia all’Uzbekistan. A completare l’offerta, i classici King Holidays: Giordania, Malta, Marocco e Turchia. Partinsieme si rivolge a famiglie, gruppi di amici e single senza limiti di età. Chi parte da solo può condividere la camera con un altro partecipante, evitando il supplemento singola e costruendo nuove amicizie. L’obiettivo è creare un contesto di viaggio inclusivo, dove la passione comune per l'esplorazione diventa un punto di incontro. Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, dichiara: “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti online in fatto di viaggi e scoperto che 'viaggi per single' è tra le keyword più cercate, spesso accompagnata da riferimenti generazionali come over 40, over 50, under 30. Il Travel Trend Report 2024 conferma il fenomeno: il 56% degli italiani viaggia già da solo e si prevede di arrivare al 60% nel 2026. "Si viaggia soli per necessità ma anche per scelta: per vivere l’esperienza in sé, fare nuove amicizie, mettersi alla prova. In questo contesto, avere la possibilità di aggregarsi ad un gruppo permette di superare l’eventuale disagio della solitudine e, soprattutto, ottimizza i tempi in un panorama sempre più veloce e con ferie limitate”. Le sistemazioni Gli itinerari selezionati ed unici, tutti esclusivi, abbinano alla visita degli highlights delle destinazioni, attività immersive ed estensioni alla scoperta degli angoli più caratteristici e meno conosciuti: trekking, uscite con i pescatori, cooking class e pranzi nelle abitazioni locali, degustazioni di prodotti tipici e momenti di scambio autentico con le comunità visitate. Tra gli esempi: una pedalata nel villaggio vietnamita di Tra Que, con massaggio ai piedi alle erbe aromatiche, o la visita al laboratorio del ceramista uzbeko Abdullo Narzullaev a Gijduvan. Anche le sistemazioni sono parte integrante dell’esperienza: dalle martian tent nel Wadi Rum all’hotel ispirato a Star Wars in Tunisia, da un edificio del XVIII secolo in Irlanda ai Rorbu norvegesi, le tipiche case dei pescatori su palafitte. “Partinsieme - conclude Minardi – porta nelle agenzie di viaggio un format che risponde alle aspettative del mercato, con il vantaggio della forza organizzativa e dell’affidabilità garantite da un tour operator internazionale, con 33 anni di storia. È uno strumento in più per fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi: un prodotto destinato ad arricchirsi nei prossimi anni, che si racconta da solo e si valorizza al meglio con la consulenza dell’agente di viaggio. In un’epoca dominata dalla disintermediazione, noi rilanciamo il valore della relazione”. [post_title] => King Holidays cambia il volto del tour di gruppo con la formula Partinsieme [post_date] => 2025-05-26T10:54:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748256865000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Organizzare una vacanza in auto è una delle modalità di viaggio più apprezzate dagli italiani, grazie alla flessibilità e alla libertà che offre. Che si tratti di un lungo itinerario tra le regioni italiane o di una breve fuga fuori città, partire con la propria vettura consente di vivere il viaggio con ritmi personalizzati, facendo tappa nei luoghi meno battuti o modificando il percorso in base alle esigenze del momento. Tuttavia, perché tutto si svolga in modo sereno e senza imprevisti, è fondamentale verificare alcuni aspetti tecnici e pratici del veicolo prima della partenza. Perché è importante fare un controllo dell’auto prima di un viaggio Partire per le vacanze senza aver effettuato un controllo adeguato della propria automobile può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Le elevate temperature estive, il traffico intenso e i lunghi tragitti possono mettere a dura prova un’auto, soprattutto se non sottoposta a manutenzione regolare. Anche per chi utilizza la vettura prevalentemente in ambito urbano, come nel caso di citycar quali la Toyota Yaris, è importante non sottovalutare le esigenze di un viaggio più lungo. Le auto pensate per la città sono spesso ottimizzate per brevi tragitti e guida urbana. Tuttavia, sempre più automobilisti scelgono di mettersi in viaggio anche con veicoli di piccola cilindrata, grazie alla loro economicità e alla maneggevolezza. Per questo, il controllo pre-partenza assume un ruolo ancora più rilevante: si tratta di garantire l'affidabilità del mezzo in contesti differenti da quelli quotidiani. Controlli meccanici di base: motore, olio e liquidi Uno degli aspetti da verificare prima di mettersi in viaggio riguarda le condizioni generali del motore. Un controllo del livello e della qualità dell’olio motore è imprescindibile: un olio esausto o insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento del motore stesso durante un lungo tragitto. Oltre all’olio motore, è essenziale controllare il liquido refrigerante, che ha il compito di mantenere la temperatura ideale del propulsore, evitando surriscaldamenti. Un altro punto importante è il liquido dei freni, che non solo garantisce un'efficace frenata ma contribuisce anche alla sicurezza generale del mezzo. Il liquido lavavetri, infine, viene spesso trascurato ma si rivela prezioso per mantenere una buona visibilità durante la guida, soprattutto in presenza di insetti o sporco accumulato sul parabrezza. Pneumatici e freni: sicurezza prima di tutto I pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e l’asfalto. Per questo motivo è indispensabile controllarne lo stato prima di partire. La pressione deve essere adeguata, tenendo conto anche del carico previsto durante la vacanza, mentre il battistrada deve presentare una profondità conforme ai limiti di legge e in grado di garantire una buona aderenza su ogni tipo di fondo stradale. Anche il sistema frenante merita un’attenzione particolare. È consigliabile far controllare le pastiglie e i dischi da un meccanico di fiducia, soprattutto se l’auto ha percorso molti chilometri o se si avvertono segnali di usura, come rumori anomali o una frenata meno efficace. Un impianto frenante in condizioni ottimali rappresenta una garanzia irrinunciabile per affrontare serenamente salite, discese e traffico intenso. Il ruolo del catalizzatore e l’attenzione ai componenti nascosti Durante i lunghi viaggi, alcuni componenti dell’auto meno visibili, ma non per questo meno importanti, entrano in gioco in modo decisivo. Tra questi c’è il catalizzatore, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quando si tratta del catalizzatore per la Toyota Yaris, ad esempio, è bene considerare che anche se l’auto viene utilizzata prevalentemente in ambito urbano, il componente può subire stress termici maggiori durante lunghi viaggi a velocità costante. Un catalizzatore inefficiente può non solo compromettere le prestazioni del motore, ma anche causare un aumento dei consumi e dei livelli di emissioni. In caso di sintomi sospetti, come odore anomalo o una spia accesa sul cruscotto, è opportuno farlo controllare da un tecnico specializzato. Anche filtri, cinghie e candele meritano una revisione approfondita, soprattutto se l’auto ha superato i 100.000 chilometri o se non viene sottoposta a controlli regolari. Documenti, dotazioni obbligatorie e assicurazione Prima di partire, è bene verificare che tutta la documentazione dell’auto sia in regola: carta di circolazione, assicurazione RCA, revisione e bollo. È utile tenere una copia digitale dei documenti sul proprio smartphone in caso di smarrimento. Inoltre, è obbligatorio avere a bordo giubbotto catarifrangente e triangolo di segnalazione, accessori fondamentali in caso di emergenza o guasto. Anche una rapida occhiata alla polizza assicurativa può evitare problemi: alcune compagnie offrono servizi aggiuntivi in caso di sinistro o guasto durante il viaggio, come l’assistenza stradale o il veicolo sostitutivo. Una telefonata preventiva all’assicuratore può rivelarsi preziosa per attivare eventuali coperture temporanee e viaggiare con maggiore tranquillità. Tecnologia e navigazione: aggiornamenti e strumenti utili Nel mondo digitale di oggi, è impensabile affrontare un viaggio in auto senza un supporto tecnologico adeguato. Che si tratti di un navigatore GPS integrato, di un’app per smartphone o di un sistema infotainment, è opportuno assicurarsi che le mappe siano aggiornate. Le versioni obsolete potrebbero non segnalare nuovi tratti stradali, aree di cantiere o deviazioni temporanee, con conseguente perdita di tempo e stress. Inoltre, strumenti come le dash cam, i caricabatterie da auto o i dispositivi per la diagnostica elettronica (OBD) possono contribuire a rendere il viaggio più sicuro e piacevole. Anche le auto compatte come la Toyota Yaris, spesso equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida, possono trarre vantaggio da una revisione delle impostazioni di sicurezza prima di affrontare lunghi tragitti. Il comfort in viaggio: climatizzazione e abitacolo Viaggiare per molte ore può essere faticoso, specialmente in estate. Ecco perché un controllo del sistema di climatizzazione è fondamentale. Un impianto che non raffredda in modo efficace o che emette cattivi odori potrebbe indicare la necessità di ricaricare il gas refrigerante o di sostituire il filtro abitacolo. Anche l’igienizzazione dell’impianto può contribuire a rendere l’ambiente interno più salubre e confortevole. Infine, è utile organizzare l’abitacolo in modo funzionale: coprisedili lavabili, parasole, organizer per sedili e piccoli accessori per il comfort dei passeggeri possono fare la differenza durante un viaggio di diverse ore. L’equilibrio tra sicurezza e benessere è la chiave per vivere l’esperienza con piacere e senza stress. Pianificazione e adattabilità: le qualità del viaggiatore moderno Anche il conducente ha un ruolo determinante nella buona riuscita di un viaggio in auto. Pianificare le tappe con intelligenza, evitare di guidare per troppe ore consecutive e conoscere in anticipo le aree di servizio o i punti di rifornimento lungo il percorso aiuta a prevenire imprevisti. Allo stesso tempo, è utile mantenere un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali cambiamenti di percorso dovuti al traffico o al meteo. La vacanza in auto, anche per chi parte da una grande città con un’auto compatta come la Toyota Yaris, può trasformarsi in un’esperienza gratificante e comoda. Basta un po’ di organizzazione, attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie esigenze per trasformare il tragitto in parte integrante del viaggio stesso. Approfondimento: Fonte delle informazioni tratte dal sito web - global.toyota I.Pr. [post_title] => Vacanze 2025 in auto: cosa controllare prima della partenza? [post_date] => 2025-05-22T10:51:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911067000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da oggi, chi si sposta su tratte selezionate del servizio FlixBus potrà accedere al portale di bordo FlixPortal e fruire di contenuti originali durante il viaggio. La società annuncia inoltre il lancio di FlixPod, il primo podcast dedicato a chi viaggia con FlixBus, che sarà presto reperibile sul portale e si trova già sulle principali piattaforme di streaming. Con queste iniziative FlixBus intende rafforzare il dialogo con i propri passeggeri e sensibilizzarli sulle tematiche di attualità che riguardano il suo mondo e il settore del turismo in generale, sfruttando una formula leggera che, bilanciando informazione e intrattenimento, si presta a una fruizione in viaggio – soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica. «FlixBus è arrivata in Italia 10 anni fa come start-up innovativa, con l’ambizione di rivoluzionare il modo di viaggiare. Lo abbiamo fatto puntando da subito su qualità, sicurezza e solide competenze digitali, che ci hanno permesso non solo di espandere rapidamente la nostra rete, ma anche di rendere il viaggio in autobus più flessibile e in linea con le esigenze delle persone. Oggi, crediamo che la tecnologia non debba essere solo uno strumento di efficienza operativa, ma anche un ponte per instaurare un dialogo costante coi nostri passeggeri» ha detto Cesare Neglia, managing director FlixBus Italia. Su 50 autobus FlixPortal, il portale di bordo di FlixBus, è già disponibile su 50 autobus. In base al successo dell’iniziativa, la società punta a rendere il portale disponibile su un numero sempre maggiore di mezzi in futuro. Per accedervi è sufficiente scansionare il codice QR posto in corrispondenza delle sedute, con la possibilità, se necessario, di collegarsi al Wi-Fi di bordo. Fra i contenuti accessibili da FlixPortal vi sarà presto anche FlixPod, il primo podcast originale lanciato da FlixBus per raccontare l’esperienza quotidiana delle persone che viaggiano in autobus in Italia e l’evoluzione del mondo dei viaggi tout court, attraverso approfondimenti e interviste che illustrano il punto di vista sia dei passeggeri che del settore – conducenti, operatori e altri addetti ai lavori. Il podcast è realizzato da FlixBus in collaborazione con On Road Mag, realtà editoriale specializzata nel racconto del mondo dei trasporti, e si avvale della conduzione di Paolo Barilari. [post_title] => FlixBus lancia FixPod, il podcast per chi viaggi sui loro autobus [post_date] => 2025-05-22T10:08:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747908481000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche). Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali. Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti. Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025. «In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era». [post_title] => Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah [post_date] => 2025-05-21T14:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747839421000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490900" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Nick Costantini e Ottavio Scotto di Vettimo[/caption] "Mi piacerebbe raccontarvi qualcosa del Pacifico, l'oceano senza fine...": benché sia trascorso più di un secolo da quando lo scrittore britannico Somerset Maugham viaggiò attraverso i mari del Sud, questi luoghi rimangono destinazioni remote per gran parte dei viaggiatori. Ma è altrettanto vero che oggi queste piccole isole che punteggiano l'immensità del Pacifico sono sicuramente più facilmente raggiungibili: anche grazie ad Air Tahiti Nui, che attraverso la collaborazione con Air Rarotonga ed Air Tahiti, potenzia l'offerta voli tra la Polinesia Francese e le Isole Cook. Dal 29 giugno fino al 28 dicembre 2025, la frequenza dei voli sulla rotta Tahiti-Rarotonga raddoppierà, passando dagli attuali due a quattro voli settimanali: ciascuna compagnia aerea opererà due voli a settimana nell'ambito di accordi di codeshare semplificando l'iter di prenotazione sia per gli agenti di viaggio che per i turisti. Il rafforzamento del collegamento mira ad attrarre viaggiatori dai principali mercati internazionali, in particolare dall'emisfero settentrionale, in cerca di esperienze culturali autentiche e delle peculiarità uniche delle Isole Cook. La rotta potenzia inoltre l'accesso attraverso la rete internazionale di Air Tahiti Nui, collegando Francia, Nord America e oltre con Tahiti, e da lì alle Isole Cook. «In pratica, dall'Italia è possibile raggiungere le Cook con un unico biglietto via Parigi - sottolinea Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy di Air Tahiti Nui -: si scende a Los Angeles, dove i nostri passeggeri hanno a disposizione una dogana separata dagli altri e quindi molto più veloce, per poi ripartire alla volta delle isole». Attualmente l'andamento del booking è positivo "sia dall'Italia sia a livello globale" con le agenzie di viaggio che confermano la loro predominanza tra i canali distribuitivi di Air Tahiti Nui, «poiché un viaggio nel Pacifico rimane un itinerario da costruire e per il quale affidarsi alla consulenza di professionisti». Quello tra le due destinazioni del Sud Pacifico «è legame profondo - ricorda Nick Costantini, general manager Southern Europe, Cook Islands Tourism Corporation -, che le vede entrambe impegnate nella valorizzazione della cultura Maori che le accomuna». Tahiti diventa un «nuovo gateway per le Cook, base ideale da cui partire alla scoperta dei due arcipelaghi, vivendo un'esperienza unica tra cultura, natura e autenticità: un viaggio che conduce nel cuore della Polinesia, dove la vibrante energia di Tahiti incontra la serenità delle Isole Cook». Il ricco patrimonio culturale polinesiano condiviso si riflette nelle danze tradizionali, nell'artigianato e nelle comunità locali, pur offrendo atmosfere e paesaggi distintivi. In termini di arrivi, le Cook puntano ai «1.200-1.300 visitatori dall'Italia, rispetto ai 2.000 pre-Covid, numeri che posizionano il nostro mercato alle spalle di quello della Germania, e stiamo raggiungendo il Regno Unito. A livello europeo i turisti si attestavano attorno ai 7-8.000, sempre in epoca pre-pandemia, ma la maggior parte provengono naturalmente da Nuova Zelanda e Australia. Per certo gli italiani sono particolarmente apprezzati, poiché soggiornano più a lungo e dunque spendono di più». Viaggiatori che sono in larga parte coppie in viaggio di nozze, «ma piano piano aumentano anche single, famiglie e piccoli gruppi di amici. Mi piace però ribadire che l'obiettivo non è quello di crescere in termini numerici: da tempo la scelta del governo delle Cook - che quest'anno celebrano i 60 anni di indipendenza - è quella di un turismo sostenibile, una decisione che tocchiamo con mano sulle isole, a cominciare dall'assenza delle grandi catene alberghiere internazionali. Ad oggi Rarotonga conta circa 2.000 posti letto, a fronte di 170.000 visitatori all'anno». [post_title] => Isole Cook e Tahiti in un unico viaggio: Air Tahiti Nui aumenta i collegamenti [post_date] => 2025-05-21T08:45:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747817124000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministero dei diritti sociali, consumo e agenda 2030 della Spagna ha ordinato ad Airbnb il blocco di 65.935 annunci di alloggi turistici ritenuti illegali presenti sulla piattaforma. La decisione si basa sulla presenza di inserzioni che violano le normative regionali: molti annunci non indicano il numero di licenza obbligatorio, non chiariscono la natura giuridica del locatore o riportano licenze false. Il Tribunale superiore di giustizia di Madrid ha confermato la legittimità dell’intervento ministeriale, imponendo la rimozione immediata di 5.800 annunci in regioni come Andalusia, Madrid, Catalogna, Comunità Valenciana, Baleari e Paesi Baschi. Regolamento L’iniziativa rientra in un piano più ampio del governo volto a regolamentare il mercato degli affitti turistici e garantire maggiore trasparenza. Fin da dicembre 2024, sono stati avviati numerosi procedimenti sanzionatori contro piattaforme e società per pubblicità non conforme. Il ministero sta inoltre collaborando con le amministrazioni locali per offrire supporto tecnico nella lotta alla diffusione di alloggi turistici irregolari. In regioni come la Galizia sono stati individuati oltre 9.600 alloggi illegali, mentre a Madrid la cifra supera i 15.200. La notizia ha fatto eco anche in Italia. Pertanto Federalberghi ha diramato una nota in cui chiede che il governo italiano prenda lo stesso provvedimento. “La decisione adottata dal governo spagnolo, che ha invitato Airbnb a rimuovere dalla piattaforma oltre 65.000 annunci, va nella direzione giusta. Chiediamo che anche in Italia si faccia altrettanto e che vengano sanzionate le piattaforme che non rispettano le leggi dello Stato. Secondo i dati pubblicati dal ministero del turismo sono più di 82.000 gli alloggi italiani ancora privi del codice identificativo nazionale, nonostante siano passati ormai quasi cinque mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi del CIN e di pubblicarlo in tutti gli annunci”. [post_title] => La Spagna contro Airbnb. Via 65 mila alloggi. Federalberghi: si faccia anche in Italia [post_date] => 2025-05-20T14:56:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747752981000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490803" align="aligncenter" width="450"] Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts[/caption] Abbiamo incontrato nei nostri uffici di Roma Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts, che ci ha illustrato con passione i perni del concetto di ospitalità che saranno al centro del rebranding del gruppo maldiviano a partire dal mese di settembre. “Il brand Sun Siyam porta con sé un messaggio ben chiaro: un lusso accessibile, esperienze emozionali. Con la sua offerta vuole toccare il cuore delle persone, far vivere esperienze uniche che includano il contatto con la tradizione e la storia maldiviana. Chiunque vada alle Maldive può trovare resort di qualità, ristorazione e servizi d’eccellenza, ma noi, soprattutto quest’anno in cui festeggiamo i 35 anni di attività, siamo molto impegnati a creare 15 nuove e straordinarie esperienze da proporre ai nostri ospiti, che facciano la differenza, distinguendoci da altre proposte ricettive. Vogliamo creare sempre più connessioni emotive con la destinazione, la storia e i servizi del brand: il sorriso, l’amore, la passione, la cura verso l’ospite, l’attenzione ai dettagli sono il cuore del concetto di ospitalità di Sun Siyam. Ogni giorno, in ogni servizio e in ogni attività”. [gallery columns="4" size="medium" ids="490810,490811,490812,490821"] E’ su questo concept che ruota la nuova comunicazione del brand e dunque tutti i servizi dei resort Sun Siyam che includono esperienze tipiche come le beach house, autentiche case in stile locale presso il Sun Siyam Ilu Reef, l’estrazione dell’olio di cocco al Sun Siyam Iru Veli, l’esperienza alla fattoria biologica Uddhoo sull'isola di Llohi, la terapia del suono, le cooking class per imparare la storia gastronomica e le ricette maldiviane. Ricette rivisitate in chiave moderna che possono essere gustate anche nel ristorante maldiviano del 5 stelle Sun Siyam World, oggi unico resort delle Maldive a rientrare nei 10 migliori al mondo secondo Tripadvisor Travelers Choice Awards 2025. Esperienze che coinvolgono anche la famiglia in vacanza incentivata dalle offerte che prevedono il soggiorno gratuito per ragazzi fino ai 15 anni. [caption id="attachment_490805" align="aligncenter" width="451"] Sun Siyam World[/caption] “Mentre la destinazione Maldive cresce del 2% i resort Sun Siyam vedono un incremento di presenze del 16%. Vogliamo crescere sempre più sul mercato italiano e rafforzare le partnership con i migliori i tour operator italiani specialisti nella destinazione – prosegue Booneady”. Sun Siyam Resorts conta oggi sei proprietà di lusso: il Sun Siyam Olhuveli, su tre isole (Main Island e Dream Island 4* deluxe e Romance Island, 5* adults only) dotato della piscina più lunga delle Maldive e quattro resort 5* (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli – quest'ultimo esclusiva Idee per Viaggiare -, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah). [post_title] => Sun Siyam Resorts, nuove esperienze che toccano il cuore dell’ospite [post_date] => 2025-05-20T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => sun-siyam ) [post_tag_name] => Array ( [0] => sun siyam ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747736468000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "fedralberghi booking com" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":20,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":610,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi, insieme a Htrec, l'associazione europea dell'ospitalità, e alle associazioni nazionali degli albergatori di altri 25 Paesi europei, sostiene un'azione legale collettiva paneuropea contro Booking.com. L’iniziativa fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) del 19 settembre 2024, che ha stabilito che le clausole di parità tariffaria imposte dalla piattaforma (cosiddetta parity rate) violavano il diritto della concorrenza dell'UE.\r

\r

Negli ultimi venti anni, queste clausole hanno posto gli hotel italiani in una posizione di notevole svantaggio competitivo. Hanno impedito la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme online, gonfiando le commissioni pagate dagli hotel. Inoltre, le clausole hanno impedito agli hotel di offrire prezzi o disponibilità migliori sui propri siti web, limitando le vendite dirette e l'autonomia.\r

Danno finanziario\r

In altri termini: l'uso da parte di Booking.com di clausole anticoncorrenziali ha causato un danno finanziario significativo per le imprese turistico ricettive italiane. Conseguentemente, in base ai principi generali del diritto europeo della concorrenza, gli alberghi italiani hanno il diritto di chiedere un risarcimento a Booking.com per le perdite finanziarie subite.\r

\r

Gli hotel possono avere diritto a recuperare una parte significativa delle commissioni pagate a Booking.com nel periodo che va dal 2004 al 2024, oltre agli interessi. \"Questa è un'opportunità per gli albergatori italiani per difendere i propri diritti, recuperare le perdite e sostenere un mercato online più equo\", ha affermato Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi.\r

\r

Il caso sarà condotto e gestito da un team di giuristi ed economisti di grande e riconosciuta esperienza nel campo della concorrenza, che hanno già ottenuto con successo la sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2024.\r

\r

Tutti gli alberghi italiani sono invitati e incoraggiati ad aderire, registrandosi sul sito internet www.mybookingclaim.com. Il termine ultimo per la partecipazione è il 31 luglio 2025.","post_title":"Federalberghi lancia un'azione legale collettiva contro Booking.com","post_date":"2025-05-28T11:07:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["azione-legale","clausole-anticoncorrenziali","corte-di-giustizia-europea","danno-finanziario","federalberghi","hotrec","topnews"],"post_tag_name":["azione legale","clausole anticoncorrenziali","corte di giustizia europea","danno finanziario","Federalberghi","Hotrec","Top News"]},"sort":[1748430447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Festa della Repubblica si rivela un forte motore economico per il comparto turistico: per il ponte del 2 giugno, infatti, saranno ben 14,9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio, la maggior parte dei quali (92,4%) collocherà in cima alla lista delle destinazioni preferite proprio l'Italia. \r

\r

Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi, la spesa media per ciascun viaggiatore sarà di 470 euro, producendo un giro di affari di 7 miliardi di euro. Il picco delle partenze è previsto per il venerdì 30 maggio, con 8,7 milioni di italiani pronti a dare inizio alla vacanza programmata.\r

\r

Fatto salvo il 7,6% degli italiani che opterà per mete estere, coloro che resteranno in Italia prediligeranno il mare. La sequenza delle preferenze sarà poi quella consueta: dopo il mare, seguiranno a ruota le città d’arte, la montagna, i laghi e le località termali.\r

Bene il ricettivo alberghiero\r

“Il fatto che quasi 15 milioni di italiani si metteranno in movimento per godersi una seppur breve pausa legata alla Festa della Repubblica, sembra davvero sancire un ritorno al meglio del turismo italiano, con tante famiglie che riprendono il gusto di viaggiare assieme, magari anche optando per luoghi di prossimità, facilmente raggiungibili, purché si tenga fede al progetto vacanza – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – La voglia di Italia non è ancora passata: il 92,4% dei viaggiatori, abbiamo visto, resterà, per così dire, nei propri lidi”.\r

\r

“Ancora una volta – ha aggiunto Bocca – abbiamo potuto constatare che le strutture alberghiero ricettive riscuotono l’interesse dei nostri concittadini: secondo la nostra indagine, gli alberghi e i villaggi turistici rappresentano il 24,4% delle scelte. Un bel segnale per il nostro settore che è in continua evoluzione, anche e proprio con l’obiettivo di intercettare e valorizzare progressivamente le nuove tendenze della nostra clientela”.\r

\r

","post_title":"Federalberghi: per il ponte del 2 giugno quasi 15 milioni di italiani in viaggio","post_date":"2025-05-27T11:28:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748345310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491299\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Minardi[/caption]\r

\r

King Holidays lancia una proposta dedicata a rivoluzionare un grande classico del passato: il tour di gruppo. Il progetto si chiama Partinsieme ed è un format che guarda direttamente alle agenzie di viaggio, interpretando in chiave contemporanea il concetto di gruppo: un nuovo modo di viaggiare pensato per chi desidera condividere l’esperienza del tour organizzato senza rinunciare a libertà, autenticità e spirito individuale. \r

\r

La formula prevede una quarantina di partenze tra giugno e ottobre, con gruppi ristretti e la presenza di un accompagnatore in italiano per garantire assistenza continua. Il prezzo è sempre fisso e garantito. \r

\r

Le destinazioni, 12 in totale, abbracciano Europa, Medio Oriente e Lungo Raggio: si spazia dalla Tunisia al Vietnam, dalla Norvegia allo Sri Lanka, dall’Irlanda alla Cambogia e dalla Thailandia all’Uzbekistan. A completare l’offerta, i classici King Holidays: Giordania, Malta, Marocco e Turchia.\r

\r

Partinsieme si rivolge a famiglie, gruppi di amici e single senza limiti di età. Chi parte da solo può condividere la camera con un altro partecipante, evitando il supplemento singola e costruendo nuove amicizie. L’obiettivo è creare un contesto di viaggio inclusivo, dove la passione comune per l'esplorazione diventa un punto di incontro.\r

\r

Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, dichiara: “Abbiamo analizzato le ricerche degli utenti online in fatto di viaggi e scoperto che 'viaggi per single' è tra le keyword più cercate, spesso accompagnata da riferimenti generazionali come over 40, over 50, under 30. Il Travel Trend Report 2024 conferma il fenomeno: il 56% degli italiani viaggia già da solo e si prevede di arrivare al 60% nel 2026.\r

\r

\"Si viaggia soli per necessità ma anche per scelta: per vivere l’esperienza in sé, fare nuove amicizie, mettersi alla prova. In questo contesto, avere la possibilità di aggregarsi ad un gruppo permette di superare l’eventuale disagio della solitudine e, soprattutto, ottimizza i tempi in un panorama sempre più veloce e con ferie limitate”.\r

Le sistemazioni\r

Gli itinerari selezionati ed unici, tutti esclusivi, abbinano alla visita degli highlights delle destinazioni, attività immersive ed estensioni alla scoperta degli angoli più caratteristici e meno conosciuti: trekking, uscite con i pescatori, cooking class e pranzi nelle abitazioni locali, degustazioni di prodotti tipici e momenti di scambio autentico con le comunità visitate. Tra gli esempi: una pedalata nel villaggio vietnamita di Tra Que, con massaggio ai piedi alle erbe aromatiche, o la visita al laboratorio del ceramista uzbeko Abdullo Narzullaev a Gijduvan.\r

\r

Anche le sistemazioni sono parte integrante dell’esperienza: dalle martian tent nel Wadi Rum all’hotel ispirato a Star Wars in Tunisia, da un edificio del XVIII secolo in Irlanda ai Rorbu norvegesi, le tipiche case dei pescatori su palafitte.\r

\r

“Partinsieme - conclude Minardi – porta nelle agenzie di viaggio un format che risponde alle aspettative del mercato, con il vantaggio della forza organizzativa e dell’affidabilità garantite da un tour operator internazionale, con 33 anni di storia. È uno strumento in più per fidelizzare i clienti e attrarne di nuovi: un prodotto destinato ad arricchirsi nei prossimi anni, che si racconta da solo e si valorizza al meglio con la consulenza dell’agente di viaggio. In un’epoca dominata dalla disintermediazione, noi rilanciamo il valore della relazione”.","post_title":"King Holidays cambia il volto del tour di gruppo con la formula Partinsieme","post_date":"2025-05-26T10:54:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748256865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Organizzare una vacanza in auto è una delle modalità di viaggio più apprezzate dagli italiani, grazie alla flessibilità e alla libertà che offre. Che si tratti di un lungo itinerario tra le regioni italiane o di una breve fuga fuori città, partire con la propria vettura consente di vivere il viaggio con ritmi personalizzati, facendo tappa nei luoghi meno battuti o modificando il percorso in base alle esigenze del momento. Tuttavia, perché tutto si svolga in modo sereno e senza imprevisti, è fondamentale verificare alcuni aspetti tecnici e pratici del veicolo prima della partenza.\r

Perché è importante fare un controllo dell’auto prima di un viaggio\r

Partire per le vacanze senza aver effettuato un controllo adeguato della propria automobile può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Le elevate temperature estive, il traffico intenso e i lunghi tragitti possono mettere a dura prova un’auto, soprattutto se non sottoposta a manutenzione regolare. Anche per chi utilizza la vettura prevalentemente in ambito urbano, come nel caso di citycar quali la Toyota Yaris, è importante non sottovalutare le esigenze di un viaggio più lungo.\r

\r

Le auto pensate per la città sono spesso ottimizzate per brevi tragitti e guida urbana. Tuttavia, sempre più automobilisti scelgono di mettersi in viaggio anche con veicoli di piccola cilindrata, grazie alla loro economicità e alla maneggevolezza. Per questo, il controllo pre-partenza assume un ruolo ancora più rilevante: si tratta di garantire l'affidabilità del mezzo in contesti differenti da quelli quotidiani.\r

Controlli meccanici di base: motore, olio e liquidi\r

Uno degli aspetti da verificare prima di mettersi in viaggio riguarda le condizioni generali del motore. Un controllo del livello e della qualità dell’olio motore è imprescindibile: un olio esausto o insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento del motore stesso durante un lungo tragitto. Oltre all’olio motore, è essenziale controllare il liquido refrigerante, che ha il compito di mantenere la temperatura ideale del propulsore, evitando surriscaldamenti.\r

\r

Un altro punto importante è il liquido dei freni, che non solo garantisce un'efficace frenata ma contribuisce anche alla sicurezza generale del mezzo. Il liquido lavavetri, infine, viene spesso trascurato ma si rivela prezioso per mantenere una buona visibilità durante la guida, soprattutto in presenza di insetti o sporco accumulato sul parabrezza.\r

Pneumatici e freni: sicurezza prima di tutto\r

I pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e l’asfalto. Per questo motivo è indispensabile controllarne lo stato prima di partire. La pressione deve essere adeguata, tenendo conto anche del carico previsto durante la vacanza, mentre il battistrada deve presentare una profondità conforme ai limiti di legge e in grado di garantire una buona aderenza su ogni tipo di fondo stradale.\r

\r

Anche il sistema frenante merita un’attenzione particolare. È consigliabile far controllare le pastiglie e i dischi da un meccanico di fiducia, soprattutto se l’auto ha percorso molti chilometri o se si avvertono segnali di usura, come rumori anomali o una frenata meno efficace. Un impianto frenante in condizioni ottimali rappresenta una garanzia irrinunciabile per affrontare serenamente salite, discese e traffico intenso.\r

Il ruolo del catalizzatore e l’attenzione ai componenti nascosti\r

Durante i lunghi viaggi, alcuni componenti dell’auto meno visibili, ma non per questo meno importanti, entrano in gioco in modo decisivo. Tra questi c’è il catalizzatore, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quando si tratta del catalizzatore per la Toyota Yaris, ad esempio, è bene considerare che anche se l’auto viene utilizzata prevalentemente in ambito urbano, il componente può subire stress termici maggiori durante lunghi viaggi a velocità costante.\r

\r

Un catalizzatore inefficiente può non solo compromettere le prestazioni del motore, ma anche causare un aumento dei consumi e dei livelli di emissioni. In caso di sintomi sospetti, come odore anomalo o una spia accesa sul cruscotto, è opportuno farlo controllare da un tecnico specializzato. Anche filtri, cinghie e candele meritano una revisione approfondita, soprattutto se l’auto ha superato i 100.000 chilometri o se non viene sottoposta a controlli regolari.\r

Documenti, dotazioni obbligatorie e assicurazione\r

Prima di partire, è bene verificare che tutta la documentazione dell’auto sia in regola: carta di circolazione, assicurazione RCA, revisione e bollo. È utile tenere una copia digitale dei documenti sul proprio smartphone in caso di smarrimento. Inoltre, è obbligatorio avere a bordo giubbotto catarifrangente e triangolo di segnalazione, accessori fondamentali in caso di emergenza o guasto.\r

\r

Anche una rapida occhiata alla polizza assicurativa può evitare problemi: alcune compagnie offrono servizi aggiuntivi in caso di sinistro o guasto durante il viaggio, come l’assistenza stradale o il veicolo sostitutivo. Una telefonata preventiva all’assicuratore può rivelarsi preziosa per attivare eventuali coperture temporanee e viaggiare con maggiore tranquillità.\r

Tecnologia e navigazione: aggiornamenti e strumenti utili\r

Nel mondo digitale di oggi, è impensabile affrontare un viaggio in auto senza un supporto tecnologico adeguato. Che si tratti di un navigatore GPS integrato, di un’app per smartphone o di un sistema infotainment, è opportuno assicurarsi che le mappe siano aggiornate. Le versioni obsolete potrebbero non segnalare nuovi tratti stradali, aree di cantiere o deviazioni temporanee, con conseguente perdita di tempo e stress.\r

\r

Inoltre, strumenti come le dash cam, i caricabatterie da auto o i dispositivi per la diagnostica elettronica (OBD) possono contribuire a rendere il viaggio più sicuro e piacevole. Anche le auto compatte come la Toyota Yaris, spesso equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida, possono trarre vantaggio da una revisione delle impostazioni di sicurezza prima di affrontare lunghi tragitti.\r

Il comfort in viaggio: climatizzazione e abitacolo\r

Viaggiare per molte ore può essere faticoso, specialmente in estate. Ecco perché un controllo del sistema di climatizzazione è fondamentale. Un impianto che non raffredda in modo efficace o che emette cattivi odori potrebbe indicare la necessità di ricaricare il gas refrigerante o di sostituire il filtro abitacolo. Anche l’igienizzazione dell’impianto può contribuire a rendere l’ambiente interno più salubre e confortevole.\r

\r

Infine, è utile organizzare l’abitacolo in modo funzionale: coprisedili lavabili, parasole, organizer per sedili e piccoli accessori per il comfort dei passeggeri possono fare la differenza durante un viaggio di diverse ore. L’equilibrio tra sicurezza e benessere è la chiave per vivere l’esperienza con piacere e senza stress.\r

Pianificazione e adattabilità: le qualità del viaggiatore moderno\r

Anche il conducente ha un ruolo determinante nella buona riuscita di un viaggio in auto. Pianificare le tappe con intelligenza, evitare di guidare per troppe ore consecutive e conoscere in anticipo le aree di servizio o i punti di rifornimento lungo il percorso aiuta a prevenire imprevisti. Allo stesso tempo, è utile mantenere un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali cambiamenti di percorso dovuti al traffico o al meteo.\r

\r

La vacanza in auto, anche per chi parte da una grande città con un’auto compatta come la Toyota Yaris, può trasformarsi in un’esperienza gratificante e comoda. Basta un po’ di organizzazione, attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie esigenze per trasformare il tragitto in parte integrante del viaggio stesso.\r

\r

Approfondimento:\r

\r

Fonte delle informazioni tratte dal sito web - global.toyota\r

\r

\r

\r

I.Pr. ","post_title":"Vacanze 2025 in auto: cosa controllare prima della partenza?","post_date":"2025-05-22T10:51:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747911067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi, chi si sposta su tratte selezionate del servizio FlixBus potrà accedere al portale di bordo FlixPortal e fruire di contenuti originali durante il viaggio.\r

\r

La società annuncia inoltre il lancio di FlixPod, il primo podcast dedicato a chi viaggia con FlixBus, che sarà presto reperibile sul portale e si trova già sulle principali piattaforme di streaming.\r

\r

Con queste iniziative FlixBus intende rafforzare il dialogo con i propri passeggeri e sensibilizzarli sulle tematiche di attualità che riguardano il suo mondo e il settore del turismo in generale, sfruttando una formula leggera che, bilanciando informazione e intrattenimento, si presta a una fruizione in viaggio – soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica.\r

\r

«FlixBus è arrivata in Italia 10 anni fa come start-up innovativa, con l’ambizione di rivoluzionare il modo di viaggiare. Lo abbiamo fatto puntando da subito su qualità, sicurezza e solide competenze digitali, che ci hanno permesso non solo di espandere rapidamente la nostra rete, ma anche di rendere il viaggio in autobus più flessibile e in linea con le esigenze delle persone. Oggi, crediamo che la tecnologia non debba essere solo uno strumento di efficienza operativa, ma anche un ponte per instaurare un dialogo costante coi nostri passeggeri» ha detto Cesare Neglia, managing director FlixBus Italia.\r

Su 50 autobus\r

FlixPortal, il portale di bordo di FlixBus, è già disponibile su 50 autobus. In base al successo dell’iniziativa, la società punta a rendere il portale disponibile su un numero sempre maggiore di mezzi in futuro.\r

\r

Per accedervi è sufficiente scansionare il codice QR posto in corrispondenza delle sedute, con la possibilità, se necessario, di collegarsi al Wi-Fi di bordo.\r

\r

Fra i contenuti accessibili da FlixPortal vi sarà presto anche FlixPod, il primo podcast originale lanciato da FlixBus per raccontare l’esperienza quotidiana delle persone che viaggiano in autobus in Italia e l’evoluzione del mondo dei viaggi tout court, attraverso approfondimenti e interviste che illustrano il punto di vista sia dei passeggeri che del settore – conducenti, operatori e altri addetti ai lavori.\r

\r

Il podcast è realizzato da FlixBus in collaborazione con On Road Mag, realtà editoriale specializzata nel racconto del mondo dei trasporti, e si avvale della conduzione di Paolo Barilari.","post_title":"FlixBus lancia FixPod, il podcast per chi viaggi sui loro autobus","post_date":"2025-05-22T10:08:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747908481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche).\r

Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali.\r

\r

Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti.\r

\r

Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025.\r

\r

«In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era».","post_title":"Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah","post_date":"2025-05-21T14:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747839421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490900\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Nick Costantini e Ottavio Scotto di Vettimo[/caption]\r

\r

\"Mi piacerebbe raccontarvi qualcosa del Pacifico, l'oceano senza fine...\": benché sia trascorso più di un secolo da quando lo scrittore britannico Somerset Maugham viaggiò attraverso i mari del Sud, questi luoghi rimangono destinazioni remote per gran parte dei viaggiatori.\r

\r

Ma è altrettanto vero che oggi queste piccole isole che punteggiano l'immensità del Pacifico sono sicuramente più facilmente raggiungibili: anche grazie ad Air Tahiti Nui, che attraverso la collaborazione con Air Rarotonga ed Air Tahiti, potenzia l'offerta voli tra la Polinesia Francese e le Isole Cook.\r

\r

Dal 29 giugno fino al 28 dicembre 2025, la frequenza dei voli sulla rotta Tahiti-Rarotonga raddoppierà, passando dagli attuali due a quattro voli settimanali: ciascuna compagnia aerea opererà due voli a settimana nell'ambito di accordi di codeshare semplificando l'iter di prenotazione sia per gli agenti di viaggio che per i turisti.\r

\r

Il rafforzamento del collegamento mira ad attrarre viaggiatori dai principali mercati internazionali, in particolare dall'emisfero settentrionale, in cerca di esperienze culturali autentiche e delle peculiarità uniche delle Isole Cook. La rotta potenzia inoltre l'accesso attraverso la rete internazionale di Air Tahiti Nui, collegando Francia, Nord America e oltre con Tahiti, e da lì alle Isole Cook. «In pratica, dall'Italia è possibile raggiungere le Cook con un unico biglietto via Parigi - sottolinea Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy di Air Tahiti Nui -: si scende a Los Angeles, dove i nostri passeggeri hanno a disposizione una dogana separata dagli altri e quindi molto più veloce, per poi ripartire alla volta delle isole».\r

\r

Attualmente l'andamento del booking è positivo \"sia dall'Italia sia a livello globale\" con le agenzie di viaggio che confermano la loro predominanza tra i canali distribuitivi di Air Tahiti Nui, «poiché un viaggio nel Pacifico rimane un itinerario da costruire e per il quale affidarsi alla consulenza di professionisti».\r

\r

Quello tra le due destinazioni del Sud Pacifico «è legame profondo - ricorda Nick Costantini, general manager Southern Europe, Cook Islands Tourism Corporation -, che le vede entrambe impegnate nella valorizzazione della cultura Maori che le accomuna».\r

\r

Tahiti diventa un «nuovo gateway per le Cook, base ideale da cui partire alla scoperta dei due arcipelaghi, vivendo un'esperienza unica tra cultura, natura e autenticità: un viaggio che conduce nel cuore della Polinesia, dove la vibrante energia di Tahiti incontra la serenità delle Isole Cook». Il ricco patrimonio culturale polinesiano condiviso si riflette nelle danze tradizionali, nell'artigianato e nelle comunità locali, pur offrendo atmosfere e paesaggi distintivi.\r

\r

In termini di arrivi, le Cook puntano ai «1.200-1.300 visitatori dall'Italia, rispetto ai 2.000 pre-Covid, numeri che posizionano il nostro mercato alle spalle di quello della Germania, e stiamo raggiungendo il Regno Unito. A livello europeo i turisti si attestavano attorno ai 7-8.000, sempre in epoca pre-pandemia, ma la maggior parte provengono naturalmente da Nuova Zelanda e Australia. Per certo gli italiani sono particolarmente apprezzati, poiché soggiornano più a lungo e dunque spendono di più».\r

\r

Viaggiatori che sono in larga parte coppie in viaggio di nozze, «ma piano piano aumentano anche single, famiglie e piccoli gruppi di amici. Mi piace però ribadire che l'obiettivo non è quello di crescere in termini numerici: da tempo la scelta del governo delle Cook - che quest'anno celebrano i 60 anni di indipendenza - è quella di un turismo sostenibile, una decisione che tocchiamo con mano sulle isole, a cominciare dall'assenza delle grandi catene alberghiere internazionali. Ad oggi Rarotonga conta circa 2.000 posti letto, a fronte di 170.000 visitatori all'anno».\r

\r

","post_title":"Isole Cook e Tahiti in un unico viaggio: Air Tahiti Nui aumenta i collegamenti","post_date":"2025-05-21T08:45:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747817124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero dei diritti sociali, consumo e agenda 2030 della Spagna ha ordinato ad Airbnb il blocco di 65.935 annunci di alloggi turistici ritenuti illegali presenti sulla piattaforma. La decisione si basa sulla presenza di inserzioni che violano le normative regionali: molti annunci non indicano il numero di licenza obbligatorio, non chiariscono la natura giuridica del locatore o riportano licenze false.\r

\r

Il Tribunale superiore di giustizia di Madrid ha confermato la legittimità dell’intervento ministeriale, imponendo la rimozione immediata di 5.800 annunci in regioni come Andalusia, Madrid, Catalogna, Comunità Valenciana, Baleari e Paesi Baschi.\r

Regolamento\r

L’iniziativa rientra in un piano più ampio del governo volto a regolamentare il mercato degli affitti turistici e garantire maggiore trasparenza. Fin da dicembre 2024, sono stati avviati numerosi procedimenti sanzionatori contro piattaforme e società per pubblicità non conforme. Il ministero sta inoltre collaborando con le amministrazioni locali per offrire supporto tecnico nella lotta alla diffusione di alloggi turistici irregolari. In regioni come la Galizia sono stati individuati oltre 9.600 alloggi illegali, mentre a Madrid la cifra supera i 15.200.\r

\r

La notizia ha fatto eco anche in Italia. Pertanto Federalberghi ha diramato una nota in cui chiede che il governo italiano prenda lo stesso provvedimento. \r

\r

“La decisione adottata dal governo spagnolo, che ha invitato Airbnb a rimuovere dalla piattaforma oltre 65.000 annunci, va nella direzione giusta. Chiediamo che anche in Italia si faccia altrettanto e che vengano sanzionate le piattaforme che non rispettano le leggi dello Stato. Secondo i dati pubblicati dal ministero del turismo sono più di 82.000 gli alloggi italiani ancora privi del codice identificativo nazionale, nonostante siano passati ormai quasi cinque mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi del CIN e di pubblicarlo in tutti gli annunci”.","post_title":"La Spagna contro Airbnb. Via 65 mila alloggi. Federalberghi: si faccia anche in Italia","post_date":"2025-05-20T14:56:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747752981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490803\" align=\"aligncenter\" width=\"450\"] Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato nei nostri uffici di Roma Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts, che ci ha illustrato con passione i perni del concetto di ospitalità che saranno al centro del rebranding del gruppo maldiviano a partire dal mese di settembre.\r

\r

“Il brand Sun Siyam porta con sé un messaggio ben chiaro: un lusso accessibile, esperienze emozionali. Con la sua offerta vuole toccare il cuore delle persone, far vivere esperienze uniche che includano il contatto con la tradizione e la storia maldiviana. Chiunque vada alle Maldive può trovare resort di qualità, ristorazione e servizi d’eccellenza, ma noi, soprattutto quest’anno in cui festeggiamo i 35 anni di attività, siamo molto impegnati a creare 15 nuove e straordinarie esperienze da proporre ai nostri ospiti, che facciano la differenza, distinguendoci da altre proposte ricettive. Vogliamo creare sempre più connessioni emotive con la destinazione, la storia e i servizi del brand: il sorriso, l’amore, la passione, la cura verso l’ospite, l’attenzione ai dettagli sono il cuore del concetto di ospitalità di Sun Siyam. Ogni giorno, in ogni servizio e in ogni attività”.\r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"490810,490811,490812,490821\"]\r

\r

E’ su questo concept che ruota la nuova comunicazione del brand e dunque tutti i servizi dei resort Sun Siyam che includono esperienze tipiche come le beach house, autentiche case in stile locale presso il Sun Siyam Ilu Reef, l’estrazione dell’olio di cocco al Sun Siyam Iru Veli, l’esperienza alla fattoria biologica Uddhoo sull'isola di Llohi, la terapia del suono, le cooking class per imparare la storia gastronomica e le ricette maldiviane. Ricette rivisitate in chiave moderna che possono essere gustate anche nel ristorante maldiviano del 5 stelle Sun Siyam World, oggi unico resort delle Maldive a rientrare nei 10 migliori al mondo secondo Tripadvisor Travelers Choice Awards 2025. Esperienze che coinvolgono anche la famiglia in vacanza incentivata dalle offerte che prevedono il soggiorno gratuito per ragazzi fino ai 15 anni.\r

\r

[caption id=\"attachment_490805\" align=\"aligncenter\" width=\"451\"] Sun Siyam World[/caption]\r

\r

\r

\r

“Mentre la destinazione Maldive cresce del 2% i resort Sun Siyam vedono un incremento di presenze del 16%. Vogliamo crescere sempre più sul mercato italiano e rafforzare le partnership con i migliori i tour operator italiani specialisti nella destinazione – prosegue Booneady”. \r

\r

Sun Siyam Resorts conta oggi sei proprietà di lusso: il Sun Siyam Olhuveli, su tre isole (Main Island e Dream Island 4* deluxe e Romance Island, 5* adults only) dotato della piscina più lunga delle Maldive e quattro resort 5* (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli – quest'ultimo esclusiva Idee per Viaggiare -, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah).","post_title":"Sun Siyam Resorts, nuove esperienze che toccano il cuore dell’ospite","post_date":"2025-05-20T10:21:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["sun-siyam"],"post_tag_name":["sun siyam"]},"sort":[1747736468000]}]}}