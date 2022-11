Eurocontrol: la guerra in Ucraina rallenta la piena ripresa del trasporto aereo La guerra in Ucraina ostacolerà la ripresa del settore dell’aviazione internazionale nei prossimi anni. Eurocontrol prevede che il ritorno ai livelli di traffico pre-pandemia richiederà del tempo a causa degli effetti che il conflitto sta avendo in termini di aumento dei prezzi, inflazione e impatto sulle tasche. Come visto nell’ultimo aggiornamento, lo scenario più fattibile non prevede una piena riattivazione fino al 2025, quando i dati per il 2019 saranno pari, prevede che, nel 2023, il traffico raggiungerà il 92%, con un 2024 già al limite del pre-Covid livelli con il 98%. L’orizzonte più ottimista (e meno probabile) rivela che il 2023 potrebbe essere il momento della ripresa assoluta. Da parte sua, il più pessimista non prevede che il numero di operazioni torni alla normalità fino a dopo l’anno 2028. Ma ciò che regna nel presente e, per il momento, richiede molto ottimismo. Negli ultimi sette giorni, il traffico globale è sceso a solo il 12% dei dati pre-pandemia. Sono stati registrati una media di 28.216 voli giornalieri, proseguendo il buon andamento delle settimane precedenti. Con tutto ciò, è molto probabile che durante tutto questo anno 2022 solo l’84% delle operazioni verrà recuperato. Questo perché il Covid ha imperversato ancora nei primi mesi, seguito dallo scoppio del conflitto russo-ucraino e dai continui scioperi degli ultimi mesi, alcuni ancora in vigore

Eurocontrol prevede che il ritorno ai livelli di traffico pre-pandemia richiederà del tempo a causa degli effetti che il conflitto sta avendo in termini di aumento dei prezzi, inflazione e impatto sulle tasche. \r

\r

Come visto nell'ultimo aggiornamento, lo scenario più fattibile non prevede una piena riattivazione fino al 2025, quando i dati per il 2019 saranno pari, prevede che, nel 2023, il traffico raggiungerà il 92%, con un 2024 già al limite del pre-Covid livelli con il 98%.\r

\r

L'orizzonte più ottimista (e meno probabile) rivela che il 2023 potrebbe essere il momento della ripresa assoluta. Da parte sua, il più pessimista non prevede che il numero di operazioni torni alla normalità fino a dopo l'anno 2028.\r

\r

Ma ciò che regna nel presente e, per il momento, richiede molto ottimismo. Negli ultimi sette giorni, il traffico globale è sceso a solo il 12% dei dati pre-pandemia. Sono stati registrati una media di 28.216 voli giornalieri, proseguendo il buon andamento delle settimane precedenti. \r

\r

Con tutto ciò, è molto probabile che durante tutto questo anno 2022 solo l'84% delle operazioni verrà recuperato. Questo perché il Covid ha imperversato ancora nei primi mesi, seguito dallo scoppio del conflitto russo-ucraino e dai continui scioperi degli ultimi mesi, alcuni ancora in vigore","post_title":"Eurocontrol: la guerra in Ucraina rallenta la piena ripresa del trasporto aereo","post_date":"2022-11-07T11:20:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667820010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da una parte le previsioni finanziarie ottimistiche delle principali compagnie aeree europee per l'intero anno, grazie alla forte domanda, dall'altra le ultime stime di Eurocontrol, con scenari al ribasso che indicano che, nel caso più probabile, il traffico aereo in Europa non tornerà ai livelli del 2019 prima del 2024. Le precedenti previsioni di Eurocontrol, pubblicate a giugno, indicavano una ripresa un anno prima.\r

\r

\"Quest'estate abbiamo assistito a una forte domanda, che però è stata frenata sia dalla capacità del settore di gestire la rapida crescita, sia dall'impatto della guerra in Ucraina\", ha commentato il direttore generale di Eurocontrol Eamonn Brennan. \"Di conseguenza, ci aspettiamo di vedere circa 9,3 milioni di voli quest'anno, il 49% in più rispetto al 2021 ma ancora il 16% in meno rispetto al 2019. Siamo ottimisti sul fatto che l'anno prossimo il traffico possa tornare a circa il 92% dei livelli del 2019. Ma ci sono ancora significativi rischi al ribasso che potrebbero influenzare la ripresa\".\r

\r

Lo scenario più probabile prevede una ripresa nel 2025. Un quadro che presuppone un Pil debole nel 2023 per la maggior parte dei Paesi europei e, nonostante la fiducia relativamente forte dei passeggeri, l'inflazione elevata e le crescenti preoccupazioni ambientali in alcuni Stati europei influenzeranno la domanda. Lo scenario vede anche gli effetti negativi della parziale sostituzione dei viaggi d'affari con alternative digitali e le carenze di personale e di capacità delle compagnie aeree nel prossimo anno, ma prevede comunque un miglioramento significativo rispetto al 2022.\r

\r

Eurocontrol prevede che la rete Atm europea continuerà a risentire degli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina per tutti i sette anni della sua previsione. Non ci sarà \"alcun ritorno alla normalità\" del routing entro la fine dei sette anni\", ha dichiarato. \"Le restrizioni sugli spazi aerei ucraini, russi, bielorussi e moldavi rimarranno fino al 2028\".","post_title":"Eurocontrol rivede al ribasso le previsioni di ripresa del traffico aereo","post_date":"2022-10-19T10:15:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666174542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_383181\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Thomas Reynaert[/caption]\r

\r

Appello di Airlines for Europe (A4E) ai protagonisti del trasporto aereo europeo affinché mai più si ripeta il caos che quest'anno ha investito l'intera stagione estiva.\r

\r

Thomas Reynaert, managing director di A4E, intervenendo oggi alla conferenza di Eurocontrol 'Where to Next for European Aviation?', mette in evidenza le sfide che si pongono all'aumento della capacità del trasporto aereo dopo quasi due anni di relativa inattività e come le compagnie aeree abbiano lavorato instancabilmente per superarle. \r

\r

Dall'insufficienza del personale addetto alla sicurezza negli aeroporti, alla lentezza dei controlli di frontiera e agli scioperi dei controllori di volo, l'estate 2022 è stata piena di ostacoli per le compagnie aeree, già impegnate per riprendersi dagli effetti devastanti della pandemia. Particolarmente preoccupante è la continua richiesta, con breve preavviso, da parte di alcuni grandi aeroporti europei di ridurre la capacità dei vettori a causa della loro incapacità di far fronte al rapido aumento della domanda di passeggeri.\r

\r

\"Le compagnie aeree non operano nel vuoto - ha sottolineato Reynaert -. Abbiamo quindi bisogno di un approccio congiunto che garantisca a tutti noi dell'industria aeronautica europea di lavorare il più strettamente possibile per evitare riduzioni di capacità, soprattutto con breve preavviso. Ci aspettiamo che tutti continuino a impegnarsi in modo positivo e proattivo per garantire che non si ripeta il caos dell'estate 2022. \"\r

\r

","post_title":"A4E ai player del trasporto aereo europeo: \"Mai più un'estate di caos come quest'anno\"","post_date":"2022-10-04T09:09:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1664874573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"427938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Attivare in modo rigoroso ed efficace tutte le azioni utili per garantire una corretta e tempestiva assistenza ai passeggeri in caso di ritardi e cancellazioni\": è questa una delle richieste che l'Enac rivolge ai gestori aeroportuali per mitigare le conseguenze dei disservizi registrati presso alcuni scali nazionali.\r

\r

Ai responsabili delle direzioni aeroportuali Enac, è stato chiesto di incrementare la presenza e il presidio del personale dell’Ente negli aeroporti in modo che possano rappresentare un punto di riferimento per chiunque si trovi ad avere bisogno di informazioni o aiuto: indosseranno una pettorina con la scritta Enac per essere facilmente individuabili. Sarà anche loro compito segnalare alle Direzioni eventuali problematiche o inefficienze.\r

È stata data disposizione affinché i punti ristoro dei terminal restino aperti anche oltre l’orario normale nel caso in cui siano annunciati o previsti ritardi o cancellazioni. I gestori degli aeroporti, inoltre, dovranno sempre assicurare la presenza di taxi e di mezzi di trasporto pubblico.\r

\r

“Noi siamo impegnati nel tutelare i viaggiatori, li aiutiamo a rivendicare i loro diritti. Dobbiamo evidenziare che dai dati Eurocontrol nella settimana a cavallo tra giugno e luglio, tra i primi dieci aeroporti che determinano disservizi e ritardi non c’è uno scalo italiano e, comunque, i problemi derivano anche dai conflitti che, oggi, ci sono a livello di compagnie continentali, specialmente low cost – afferma il Presidente Enac, Pierluigi Di Palma – Le nostre società aeroportuali sono impegnate a tutelare soprattutto i cittadini rimasti a terra e nelle ultime settimane sono stati erogati circa 450 milioni di euro di risarcimento. Come ha suggerito anche il ministro Giovannini, in questo periodo per prudenza è bene viaggiare con il bagaglio a mano”.","post_title":"Enac ai gestori aeroportuali: \"Massima assistenza ai passeggeri\" per mitigare i disservizi","post_date":"2022-07-07T12:35:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1657197344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"423425","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Prevediamo che il numero di voli aumenterà del 44% entro il 2050, portandoci a 16 milioni all'anno, rispetto agli 11 milioni del 2019\". Sono le ultime proiezioni elaborate da Eurocontrol sull'evoluzione del trasporto aereo europeo entro il 2050.\r

\r

Secondo l'organizzazione, a causa di Covid, la crescita fino al 2050 sarà dunque molto più lenta del previsto: i 16 milioni di voli indicati per il 2050 sono infatti dieci anni in ritardo rispetto a quanto originariamente previsto nel rapporto Challenges of Growth, pubblicato nel 2018. Nello scenario migliore per l'industria dell'aviazione, ci saranno 19,6 milioni di voli nel 2050. E lo scenario meno ottimista per l'industria mette la sua stima a 13,2 milioni di voli nel 2050.\r

\r

Prendendo poi in considerazione lo scenario di 16 milioni di voli nel 2050, il settore del trasporto aereo europeo avrebbe 279 milioni di tonnellate di CO2 da eliminare entro quella data per raggiungere l'obiettivo zero emissioni. Uno scenario che sembra molto complicato da realizzare. Ma il rapporto evidenzia che se l'aviazione sarà più forte e redditizia, le aziende saranno in grado di investire maggiormente in tecnologie innovative e nella produzione e utilizzo di Saf. Di conseguenza, è verosimile una prossima riduzione significativa delle emissioni di CO2.","post_title":"Eurocontrol: il Covid fa slittare di dieci anni il traguardo dei 16 milioni di voli all'anno","post_date":"2022-04-20T09:20:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1650446417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"420562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I viaggi a lunga distanza dall'Europa sono i più colpiti dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia. La chiusura dello spazio aereo russo agli operatori dell'Unione europea sta costringendo le compagnie aeree a riprogrammare le proprie rotte, per cui i viaggi diventano più lunghi e più costosi.\r

\r

La rotta Europa-Asia è la principale colpita dal fatto che il conflitto si trova praticamente sulla linea di demarcazione tra i due continenti. \r

\r

Eurocontrol ha annunciato ritardi di quasi cinque ore sulle rotte tra Helsinki e Tokyo, a causa del fatto che gli aerei devono percorrere altri 4.000 chilometri per raggiungere la loro destinazione. Allo stesso modo, avvertono di ritardi di quasi quattro ore tra la capitale finlandese e Pechino (Cina).\r

\r

Questo problema si verifica da molte città europee. I ritardi da Francoforte (Germania) verso due destinazioni asiatiche sono compresi tra un'ora e mezza e tre ore, con una media di 1.500 chilometri in più. Anche le compagnie che partono da Amsterdam e Parigi stanno subendo forti ritardi, questo aumento di tempi e distanze si traduce in un notevole aumento del consumo di carburante, il cui prezzo è alle stelle.","post_title":"Il long haul dall'Europa è il più colpito dalla guerra in Ucraina","post_date":"2022-03-04T10:19:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1646389148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"420541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Japan Airlines e All Nippon Airways, nella giornata di ieri, hanno cancellato tutti i voli da e per l'Europa; cancellati o o deviati anche i voli previsti per oggi, 4 marzo, a causa delle preoccupazioni per la sicurezza dopo l'invasione della Russia in Ucraina.\r

\r

Ana ha anche iniziato a cancellare alcuni voli previsti per sabato. L'utilizzo di rotte differenti da quelle abituali \"si tradurrà in tempi di volo più lunghi, e ci potranno essere cambiamenti negli orari di partenza e di arrivo, nonché ritardi\", ha precisato la compagnia aerea.\r

\r

\"Stiamo continuamente monitorando la situazione, ma data l'attuale situazione in Ucraina e i diversi rischi, abbiamo deciso di cancellare i voli\", ha spiegato a Reuters un portavoce di Jal.\r

\r

Attualmente le compagnie aeree europee affrontano nuove lunghe rotte verso l'Asia, a causa del susseguirsi dei divieti di volo tra Mosca e l'Europa, gli Stati Uniti e il Canada. Il Giappone ha finora resistito alle richieste degli Stati Uniti di unirsi a tali restrizioni.\r

\r

Secondo le analisi di Eurocontrol evitare lo spazio aereo russo comporta un aggiunta di oltre 1.000 miglia nautiche e 150 minuti a un volo, per esempio, tra Parigi e Tokyo, e 855 miglia nautiche e 105 minuti tra Amsterdam e Pechino.","post_title":"Japan Airlines e Ana: cancellati o deviati tutti i voli da e per l'Europa","post_date":"2022-03-04T08:56:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1646384169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"417869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il traffico aereo europeo subisce le conseguenze negative di Omicron: i più recenti dati elaborati da Eurocontrol evidenziano infatti importanti riduzioni dei voli nelle prime settimane del 2022. Nel dettaglio, dal 10 al 16 gennaio, l'Europa ha visto una media di 16.973 voli al giorno, in pratica un calo del 33% rispetto al periodo pre-pandemia, riferisce SchengenVisaInfo.com. In altre parole nel periodo il traffico aereo nell'Ue ha raggiunto solo i due terzi dei livello del 2019, come affermato dal direttore generale di Eurocontrol, Eamonn Brennan, sul suo account Twitter ufficiale.\r

\r

L'analisi rivela che a causa della diffusione della variante Omicron e delle restrizioni di ingresso che sono di nuovo in vigore in numerosi paesi, i principali vettori hanno registrato fino al 57% di voli in meno durante la scorsa settimana rispetto allo stesso periodo del 2019. Il calo più evidente è quello registrato dai vettori low cost con Ryanair che ha registrato una flessione del 43% nelle ultime due settimane, seguita da Wizz Air con un -34% ed easyJet con -57%.\r

\r

\r

\r

Eurocontrol sottolinea infine come Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Turchia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e Polonia siano stati i Paesi con maggiore traffico cioè con i più elevati tassi di arrivi e partenze.","post_title":"Eurocontrol: traffico aereo di inizio 2022 in calo del 33% rispetto al 2019","post_date":"2022-01-18T10:12:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1642500741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"417220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurocontrol traccia previsioni positive per la ripresa del traffico aereo in Europa. La ripresa parziale ma sostenuta registrata durante il 2021 è una tendenza che, secondo l’organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, proseguirà anche nel 2022.\r

\r

I dati elaborati da Eurocontrol evidenziano come il 2021 era cominciato con il traffico aereo al 36% dei livelli del 2019 per poi recuperare fortemente durante l'estate, grazie alle campagne di vaccinazione e al certificato digitale Covid dell'Ue, fino a circa il 70%, raggiungendo il picco massimo degli ultimi due anni il 27 agosto 2021, con 26.773 voli. La scia positiva del traffico leisure estive è proseguita anche autunno con un traffico che ha raggiunto l'81% alla fine di ottobre, e nonostante la variante Omicron e i requisiti aggiuntivi di salute e sicurezza per molte destinazioni, dicembre ha registrato livelli di traffico al 78% di quelli del 2019. Nel complesso, il traffico annuale sul network europeo ha raggiunto il 56% dei livelli del 2019.\r

\r

I numeri mostrano chiaramente l’impatto della pandemia sul traffico aereo in Europa nel 2021 e in particolare si sono registrati:\r

\r

da 1,4 a 1,5 miliardi di passeggeri in meno nel 2021 rispetto al 2019 (2020: -1,7 miliardi);\r

\r

circa 4,9 milioni di voli in meno nel 2021 rispetto al 2019 (2020: -6,1 milioni);\r

\r

fino a 18,5 miliardi di euro di perdite per le compagnie aeree europee (2020: -22,2 miliardi di euro);\r

\r

solo il 55% dell’offerta di volo pre-pandemia in tutta Europa.\r

\r

Eurocontrol stima che quest'anno la ripresa proseguirà, con il traffico sulla buona strada per recuperare entro la fine del 2022 fino al 70% o addirittura al 90% dei livelli del 2019 - anche se gli attuali sviluppi della pandemia stanno spingendo il traffico molto più vicino alle previsioni al ribasso di Eurocontrol rispetto alle più ottimistiche.\r

\r

\"La situazione rimane estremamente difficile al momento - osserva Eamonn Brennan, direttore generale di Eurocontol -. Il traffico può essere attualmente al 78% dei livelli del 2019, ma l'attuale situazione della variante Omicron sta portando molte grandi compagnie aeree europee a ridurre la capacità fino al 30% a gennaio - e allo stesso tempo stiamo iniziando a vedere alcuni voli cancellati a causa della diffusione del Covid-19 tra i membri dell'equipaggio. Ciononostante, resto convinto che il 2022 si baserà sulla resilienza che l'aviazione ha dimostrato nel 2021 di fronte a una crisi che nel 2020 ha paralizzato le economie a livello mondiale. Una volta che la situazione migliorerà, ci aspettiamo un rapido rimbalzo per portare l'aviazione europea molto più vicina ai livelli di traffico del 2019. Allo stesso tempo, quest'anno abbiamo urgente bisogno di accelerare i nostri piani per rendere l'industria del trasporto aereo sostenibile, investendo meglio e di più in nuove soluzioni tecnologiche\".","post_title":"Eurocontrol: il duro impatto del Covid sul traffico aereo. Ma le stime 2022 sono positive","post_date":"2022-01-03T09:17:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1641201452000]}]}}