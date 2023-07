Walsh, Iata: nuovo richiamo all’Atc, “prestazioni inaccettabili e sotto i livelli 2019” Assunzione di responsabilità, quantità idonee di personale, cielo unico europeo e mantenimento dei servizi essenziali anche durante gli scioperi: sono le richieste messe in evidenza da Willie Walsh, direttore generale della Iata, per fronteggiare i disagi provocati dalle scarse prestazioni dell’Air Traffic Control. In Europa, in primis, ma anche negli Stati Uniti. “Il mese scorso ho espresso preoccupazione per le prestazioni dell’Atc in Europa e negli Stati Uniti. Entrambi sono deludenti – si legge nella lettera aperta di Walsh -. Il contesto è difficile. Le compagnie aeree e gli aeroporti hanno lavorato duramente per garantire che venissero fornite risorse sufficienti per ridurre al minimo le interruzioni e far arrivare i viaggiatori in tempo dove devono essere. La mancanza di risorse Atc a livello nazionale, in particolare in Germania e Francia, impedisce che ciò avvenga. Sebbene alcune aree delle prestazioni Atc siano migliorate rispetto al 2022, rimaniamo inaccettabilmente indietro rispetto ai livelli del 2019. Gli impatti più gravi si registrano negli aeroporti più congestionati d’Europa, in particolare a Londra Gatwick, dove le prestazioni sono influenzate anche da problemi di risorse Atc locali. Gatwick è ora l’aeroporto con le peggiori prestazioni tra i 31 scali principali riportati da Eurocontrol e si colloca al 106° posto sui 110 aeroporti coperti dall’intera serie di dati. È scoraggiante che i politici che l’anno scorso si sono affrettati a criticare le compagnie aeree, siano rimasti in silenzio sui disagi causati dai fornitori di servizi Atc controllati o regolamentati dal governo. Cosa possono fare questi politici per evitare un altro anno di prestazioni Atc europee al di sotto dei livelli pre-Covid? Per cominciare, devono essere ritenuti responsabili dei costi economici e ambientali di prestazioni Atc scadenti, in modo da essere incentivati a prendere decisioni migliori. Quest’estate ci ha dimostrato che l’elenco delle cose da fare è già noto: un’adeguata dotazione di personale, la modernizzazione con il Cielo Unico Europeo e la ricerca di modi per mantenere i servizi Atc essenziali durante i periodi di sciopero, nel rispetto dei diritti dei lavoratori”. Condividi

\r

La compagnia aerea ha anche alzato - per la seconda volta in meno di tre settimane - la propria guidance per l'intero anno, portandola a un intervallo compreso tra 6 e 7 dollari per azione.\r

\r

\"Ovunque si vada in Europa in questi giorni, si vedono moltissimi americani - ha commentato il ceo dei Delta, Ed Bastian -. Sono quattro anni che non riescono ad arrivare in Europa e c'è una domanda repressa che rimarrà forte per un po' di tempo (...) Non vediamo un rallentamento in autunno\". Storicamente, la capacità offerta sull'Europa dopo l'estate subiva una lieve diminuzione, ma quest'anno \"stiamo prolungando la stagione un po' di più proprio in considerazione della domanda così elevata\".\r

\r

Delta ha totalizzato entrate operative rettificate per 14,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, il 19% in più rispetto al trimestre di giugno 2022, e un utile operativo rettificato record di 2,5 miliardi di dollari con un margine operativo del 17,1%. \r

\r

La capacità transatlantica di Delta ha superato i livelli precedenti alla pandemia alla fine dello scorso anno, con la compagnia aerea che ha aggiunto posti e voli più velocemente rispetto alle rotte nazionali. Quattro su cinque dei biglietti transatlantici del vettore sono stati acquistati dagli Stati Uniti durante il trimestre, ha dichiarato Bastian: le destinazioni privilegiate sono Spagna, Italia, Grecia e il sud della Francia.","post_title":"Delta Air Lines: secondo trimestre da incorniciare, con ricavi e utili da record","post_date":"2023-07-13T13:52:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689256371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Assunzione di responsabilità, quantità idonee di personale, cielo unico europeo e mantenimento dei servizi essenziali anche durante gli scioperi: sono le richieste messe in evidenza da Willie Walsh, direttore generale della Iata, per fronteggiare i disagi provocati dalle scarse prestazioni dell'Air Traffic Control. In Europa, in primis, ma anche negli Stati Uniti.\r

\r

\"Il mese scorso ho espresso preoccupazione per le prestazioni dell'Atc in Europa e negli Stati Uniti. Entrambi sono deludenti - si legge nella lettera aperta di Walsh -. Il contesto è difficile. Le compagnie aeree e gli aeroporti hanno lavorato duramente per garantire che venissero fornite risorse sufficienti per ridurre al minimo le interruzioni e far arrivare i viaggiatori in tempo dove devono essere. La mancanza di risorse Atc a livello nazionale, in particolare in Germania e Francia, impedisce che ciò avvenga. Sebbene alcune aree delle prestazioni Atc siano migliorate rispetto al 2022, rimaniamo inaccettabilmente indietro rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

Gli impatti più gravi si registrano negli aeroporti più congestionati d'Europa, in particolare a Londra Gatwick, dove le prestazioni sono influenzate anche da problemi di risorse Atc locali. Gatwick è ora l'aeroporto con le peggiori prestazioni tra i 31 scali principali riportati da Eurocontrol e si colloca al 106° posto sui 110 aeroporti coperti dall'intera serie di dati.\r

\r

È scoraggiante che i politici che l'anno scorso si sono affrettati a criticare le compagnie aeree, siano rimasti in silenzio sui disagi causati dai fornitori di servizi Atc controllati o regolamentati dal governo.\r

\r

Cosa possono fare questi politici per evitare un altro anno di prestazioni Atc europee al di sotto dei livelli pre-Covid? Per cominciare, devono essere ritenuti responsabili dei costi economici e ambientali di prestazioni Atc scadenti, in modo da essere incentivati a prendere decisioni migliori. Quest'estate ci ha dimostrato che l'elenco delle cose da fare è già noto: un'adeguata dotazione di personale, la modernizzazione con il Cielo Unico Europeo e la ricerca di modi per mantenere i servizi Atc essenziali durante i periodi di sciopero, nel rispetto dei diritti dei lavoratori\".","post_title":"Walsh, Iata: nuovo richiamo all'Atc, \"prestazioni inaccettabili e sotto i livelli 2019\"","post_date":"2023-07-13T12:23:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689251002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr).\r

\r

Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio.\r

\r

«Con la messa online dell'Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un'altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l'offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore - incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell'Osservatorio».\r

\r

La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione.\r

\r

All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili.","post_title":"Toscana, nasce l'Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare","post_date":"2023-07-13T11:53:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689249183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fabio Lazzerini, a margine della presentazione dell'accordo di collaborazione con American Express, tiene a sottolineare i dati incoraggianti centrati da Ita Airways durante i primi sei mesi dell'anno. I conti di Ita, sottolinea l'amministratore delegato, \"non sono ancora in ordine, l'azienda aveva previsto di perdere soldi nel piano industriale, ma dopo decenni noi chiudiamo il primo semestre con un Ebitdar del 50% meglio del budget\".\r

\r

E ancora: \"I ricavi sono sopra il budget del 6%, abbiamo recuperato 14 punti di quota di mercato e le previsioni sono decisamente positive, stiamo inserendo nuove rotte\". In pratica, \"Stiamo facendo meglio di quello che dovevamo fare\".\r

\r

Interpellato sull'affaire Lufthansa e su come il gruppo tedesco interverrà sui conti della compagnia italiana, l'ad ha ribadito: “Secondo me ci saranno dei benefici dallo sharing di esperienze: Lufthansa è un gruppo estremamente evoluto e di conseguenza su alcune aree ha raggiunto dei livelli di efficienza che Ita deve ancora raggiungere, perché appena nata, ma il 2023 sta già dimostrando nei fatti che la struttura di costi di Ita è coerente con la struttura dei ricavi”.","post_title":"Lazzerini sui conti di Ita: \"Risultati non perfetti, ma migliori del previsto\"","post_date":"2023-07-13T11:36:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689248211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc progetta di quadruplicare la flotta, arrivando a contare fino a 200 aeromobili, entro il 2037. A tal fine, il primo ministro marocchino Aziz Akhannouch e il ceo della Ram, Hamid Addou, hanno firmato un accordo per aumentare la partecipazione del governo nel capitale della compagnia aerea, come spiegato dall'ufficio del primo ministro in un comunicato ripreso da Reuters.\r

\r

I dettagli sul nuovo contributo dello Stato al capitale di Ram non sono stati resi noti. \"La partecipazione dello Stato in Ram sarà aumentata nell'ambito di un più ampio sostegno del governo a un progetto di investimento sulla compagnia, all'attuazione del suo piano di sviluppo, al supporto della sua competitività e alla digitalizzazione e al miglioramento della qualità dei servizi\".\r

\r

Il Marocco punta ad attrarre 17,5 milioni di turisti entro il 2026, rispetto agli 11 milioni dello scorso anno e ai 13 milioni di visitatori raggiunti nel 2019. I dati del ministero del turismo evidenziamo come lo scorso anno le entrate del settore sono più che raddoppiate rispetto al 2021, raggiungendo i 91 miliardi di dirham e superando i livelli del 2019.\r

\r

Ma entro il 2037, il ministero aspira ad attrarre 67 milioni di viaggiatori, cercando anche di rendere Casablanca uno dei tre maggiori hub di trasporto aereo in Africa.","post_title":"Royal Air Maroc punta a quadruplicare la flotta entro il 2037","post_date":"2023-07-13T10:26:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689243964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437301\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dina Ravera[/caption]\r

\r

Internalizzazione dei margini e, di conseguenza, un maggior impatto sull’equity value, un miglioramento decisivo della flessibilità operativa e gestionale e, non ultima, l’opportunità di sviluppare con maggior velocità politiche strategiche di gruppo relative all’area It. Sono le motivazioni che hanno spinto Destination Italia ad aumentare al 70% la propria quota di partecipazione nella società high-tech Pavoneggi, già controllata al 51,25%, a seguito della fusione per incorporazione di Portale Sardegna. In conseguenza dell'accordo sottoscritto, i soci di minoranza della stessa Pavoneggi, Fa Travel srl e 3 C Lab srl, scenderanno rispettivamente al 20,92% e al 9,08% della compagnia It.\r

Contestualmente all'incremento della partecipazione, Destination Italia ha anche sottoscritto con la Pavoneggi un accordo finalizzato allo sviluppo, all'adeguamento e all'integrazione nel gruppo di HubCore: la piattaforma tecnologica all-in-one specificamente studiata per il settore turistico, che consentirà il miglioramento dei sistemi It per la gestione delle attività incoming. La strategia del management di Destination Italia è quella di incrementare lo sviluppo It di HubCore, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con la finalità di valorizzare appieno le sue molteplici funzionalità riferite ai sistemi di gestione del booking e dell’amministrazione del gruppo relativi al b2b e al b2c. Tra le attività previste, la creazione del trip builder, sistema che snellirà la costruzione di preventivi di viaggio tailor-made, riducendo le tempistiche di lavorazione e incrementando la capacità di risposta alla clientela. Le attività It riguarderanno inoltre l’integrazione tecnica di funzioni di intelligenza artificiale nelle piattaforme online, con l’obiettivo di migliorare i processi di prenotazione rivolti alla clientela.\r

\r

“Siamo estremamente soddisfatti degli accordi raggiunti, che esprimono il primo passo importante verso la nuova realtà del gruppo - spiega la presidente di Destination Italia, Dina Ravera -. Lo sviluppo tecnologico di HubCore consentirà un netto miglioramento dei sistemi di gestione di tutte le attività incoming del gruppo, mentre l’integrazione con le funzionalità di Ia rappresenta la nostra volontà di offrire un servizio di qualità non solo sotto il profilo della consulenza turistica sulle bellezze e opportunità offerte dal nostro Paese, ma anche attraverso sistemi tecnologici intelligenti che diano la possibilità ai nostri clienti di acquisire le informazioni necessarie in modo chiaro, semplice, veloce ed efficace”.","post_title":"Destination Italia accelera sul lato high-tech e aumenta la partecipazione nella società It Pavoneggi","post_date":"2023-07-13T10:20:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689243658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441176\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet nazionale[/caption]\r

Un appello, urgente, alle istituzioni per evitare o almeno limitare i disagi legati ai continui, nuovi scioperi del settore trasporti: Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet-Confcommercio, riassume le preoccupazioni dell'intero comparto che potrebbe ritrovarsi a fronteggiare una situazione di caos simile a quella dell'estate 2022. A cominciare \"dalla raffica di scioperi che minacciano il trasporto aereo e ferroviario a partire da questo fine settimana e per tutto agosto”.\r

“L’assestamento di tratte, personale e compagnie, dopo due anni di stop, dovrebbe essere definito, e se non è in essere, bisogna trovare al più presto soluzioni condivise per la continuità e regolarità dei trasporti, indispensabili per la piena ripresa e lo sviluppo del turismo”.\r

Fiavet segnala come le maggiori criticità potrebbero verificarsi nel mese di agosto quando Eurocontrol prevede forti ritardi dei voli e cancellazioni a seguito degli scioperi indetti dai controllori e piloti di tutta Europa. Essendo \"Eurocontrol - si legge nella nota Fiavet - un’organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono 41 Stati Europei, si può capire che il suo ruolo di mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, affiancando in Italia Enac e Enav, verrà, ad agosto, fortemente compromesso.\r

Si ipotizza che un terzo dei voli europei potranno subire ritardi o essere cancellati. Si parla di 12.600 voli al giorno in difficoltà, anche se ogni valutazione è rimandata alla pubblicazione delle date degli scioperi.\r

Sappiamo che Iata ha richiesto la disposizione di piani di emergenza per garantire il servizio.\r

“Affianchiamo gli organi preposti nella richiesta immediata di una pianificazione di emergenza per questa situazione al fine di tutelare i consumatori e le imprese che operano nel turismo organizzato e di evitare il caos che potrebbe derivare da questi disagi”.\r

","post_title":"Fiavet: \"Estate messa a rischio dagli scioperi\". Appello alle istituzioni","post_date":"2023-07-13T10:04:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689242660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la Toscana sarà un'estate di crescita caratterizzata da oltre 5,9 milioni di arrivi e oltre 23,9 milioni di pernottamenti, numeri che superano i risultati pre pandemia. La conferma arriva dall’indagine, commissionata da Toscana Promozione Turistica e condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze.\r

\r

Nel 2021 e 2022 era stato soprattutto il turismo nazionale a prevalere. Per l’estate appena iniziata la quota di mercato della domanda internazionale tornerà a superare il 50% (era il 37% un anno fa), con presenze ben oltre quelle del 2019. Saranno soprattutto turisti europei attratti da mare, città d’arte e borghi, ma segnali di crescita arrivano anche da alcuni mercati extraeuropei.\r

\r

Le stime per l’estate indicano +4,7% di arrivi e +4,3% di pernottamenti rispetto a quella 2022.\r

\r

Crescita stimata per i turisti stranieri: presenze + 6,5% e oltre 12 milioni in valore assoluto (+1,3% rispetto al 2019). Si consolida, invece, il movimento nazionale: +2,1% di presenze stimate e circa 11,9 milioni (+1,4% sul 2019). In sostanza la quota di mercato estera, stimata al 50,5%, dovrebbe tornare a riequilibrare il totale.\r

\r

Rispetto alla tipologia ricettiva, salgono (+5%) le aspettative del comparto alberghiero, con un deciso aumento delle richieste di prenotazioni giunte dai mercati esteri (+8%). Positive anche le prospettive per le strutture extralberghiere (+3,8%). Le imprese che operano in città e centri d’arte dovrebbero registrare le migliori performance (+9,2%). Buona anche la stima per la montagna (+6,7%) dove è la crescita straniera potrebbe raggiungere il 9%. Sopra al 2% le stime per le imprese delle località marine, termali, campagna e collina.\r

\r

Infine, riguardo alla nazionalità, i maggiori aumenti sono per il mercato statunitense. Si confermano anche quelli tradizionali europei: francesi, olandesi, tedeschi, svizzeri, austriaci, britannici, belgi, polacchi, spagnoli e scandinavi. Tra quelli extraeuropei aumento previsto anche per Canada e Brasile e ripresa delle prenotazioni asiatiche (Cina, Giappone, India).","post_title":"Toscana estate, +4,7% gli arrivi e +4,3% i pernottamenti. Aumento degli stranieri","post_date":"2023-07-13T09:34:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689240848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che il gruppo Mandarin Oriental si prepari a sbarcare in Sardegna è un dato di fatto. Lo ha confermato anche Francesco Cefalù, intervenuto da remoto in occasione dell'ultimo Hospitality Forum, organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello sgr. \"A breve arriverà l'annuncio ufficiale\", ha dichiarato il chief development officer fresco di nomina. Circolano però già oggi alcune indiscrezioni sull'identità della struttura che sarà gestita da Mandarin sull'isola. Si parla infatti dell'hotel Le Ginestre: 4 stelle da 80 camere di Porto Cervo, acquisito recentemente dal gruppo Statuto, già proprietario tra l'altro del Mandarin di Milano, tramite il veicolo Slhre Fin 1 srl. Prima dell'operazione di ribranding, l'albergo dovrebbe comunque essere riposizionato a 5 stelle.\r

\r

La novità si inserisce in un piano di sviluppo ambizioso della compagnia in Italia. In attesa del già ufficializzato approdo a Cortina, previsto per il 2025, il global chief operating officer di Mandarin Oriental, Christoph Mares, ha svelato al Sole 24 Ore il progetto di raggiungere nel breve quota sei indirizzi nel nostro paese. E tra gli obiettivi ci sarebbero, secondo altre voci, anche i Villini del rione Sallustiano di Roma: una proprietà di 17 mila metri quadrati rilevata nel 2021 da Merope Asset Management, all'interno di un portfolio di dieci trophy asset capitolini del valore complessivo di 100 milioni di euro. Si tratta di dieci ville inserite nel contesto di un parco secolare, che la proprietà sta riqualificando grazie a un investimento ulteriore di 80 milioni di euro.\r

\r

\"Per il 2023 i risultati sono molto positivi - ha aggiunto Cefalù, concentrandosi sugli aspetti operativi del gruppo -. Il prossimo anno contiamo che la ripresa della domanda dall’Asia possa compensare il prevedibile raffreddamento del mercato Usa. L’anno chiave sarà però il 2025. Allora potremo capire se i livelli tariffari raggiunti oggi siano davvero sostenibili nel lungo periodo. In questo momento è come una marea crescente: i prezzi camera nel lusso salgono vertiginosamente e tutto va per il meglio. Quando il trend si invertirà, tuttavia, solo i progetti di qualità, che corrispondono a un lusso vero, risulteranno vincenti\".","post_title":"Mandarin pronto a sbarcare in Sardegna: gestirà l'hotel Le Ginestre del gruppo Statuto?","post_date":"2023-07-12T13:13:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689167622000]}]}}