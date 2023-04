Eurocontrol: gli scioperi in Francia colpiscono i vettori. Ryanair per primo Eurocontrol. I continui scioperi dei controllori del traffico aereo francesi stanno avendo gravi conseguenze per le operazioni delle compagnie con una presenza nell’Europa meridionale. Dovendo utilizzare lo spazio aereo francese sulla maggior parte dei voli verso il centro e il nord del vecchio continente, le compagnie aeree sono tra le principali vittime delle mobilitazioni che dovrebbero estendersi nelle prossime settimane. Secondo i dati raccolti da Eurocontrol Ryanair, leader indiscusso in Europa, è quella che subisce il colpo maggiore, con una media di 332 voli interessati (il 13% del totale). Seguono Air France con 277,31%, e Easyjet con 256,19%. Vueling e Iberia sono tra le dieci compagnie aeree più colpite dagli scioperi dei controllori francesi nei mesi di marzo e aprile. Completano la lista British Airways con 56 voli (7%), Eurowings anche con 56 (14%), KLM con 49 (5%), Lufthansa con 49 (12%) e Wizz Air con 44 (6%).

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurocontrol. I continui scioperi dei controllori del traffico aereo francesi stanno avendo gravi conseguenze per le operazioni delle compagnie con una presenza nell'Europa meridionale. Dovendo utilizzare lo spazio aereo francese sulla maggior parte dei voli verso il centro e il nord del vecchio continente, le compagnie aeree sono tra le principali vittime delle mobilitazioni che dovrebbero estendersi nelle prossime settimane. Secondo i dati raccolti da Eurocontrol Ryanair, leader indiscusso in Europa, è quella che subisce il colpo maggiore, con una media di 332 voli interessati (il 13% del totale). Seguono Air France con 277,31%, e Easyjet con 256,19%. Vueling e Iberia sono tra le dieci compagnie aeree più colpite dagli scioperi dei controllori francesi nei mesi di marzo e aprile. Completano la lista British Airways con 56 voli (7%), Eurowings anche con 56 (14%), KLM con 49 (5%), Lufthansa con 49 (12%) e Wizz Air con 44 (6%). [post_title] => Eurocontrol: gli scioperi in Francia colpiscono i vettori. Ryanair per primo [post_date] => 2023-04-28T12:05:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682683507000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444518 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo l'Osservatorio sul turismo di Confcommercio realizzato da Swg saranno 8 milioni – a cui si potrebbero aggiungere 3,1 milioni di indecisi, soprattutto per il meteo ancora instabile - gli italiani che approfitteranno della festa del 1° maggio – che cade di lunedì – per un weekend lungo, se non addirittura per una vacanza di qualche giorno: 3 intervistati su 4 hanno, infatti, programmato solo una breve pausa, con 1 o 2 pernottamenti al massimo a destinazione, ma c’è anche un 4% che si concederà una settimana piena, con non meno di 5 notti passate fuori casa. Il raggio degli spostamenti è comunque piuttosto limitato, come di consueto per questa festività: 1 vacanziere su 2 resterà nelle immediate vicinanze del luogo di residenza, o comunque nella propria regione. La restante metà si muoverà invece fuori regione, ma sempre in Italia, o all’estero, scelta dichiarata dal 9% del campione intervistato. 350 euro a persona tutto compreso è il budget messo mediamente a disposizione, per raggiungere una località di mare – la scelta più gettonata in 3 casi su 10 – o una città d’arte o un borgo. Privilegiate nella scelta, tra le mete domestiche, quelle della Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Puglia, mentre Francia e Spagna attraggono di più chi va oltralpe, seguite dal Portogallo. [post_title] => Confcommercio, 8 milioni di italiani in viaggio per il 1° maggio [post_date] => 2023-04-28T10:21:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682677305000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444503 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Possibili, anzi praticamente certi, nuovi disagi per i passeggeri nei cieli di Francia e non solo, a causa dello sciopero dei controllori di volo francesi previsto per il 1° maggio. L'autorità francese per l'aviazione civile ha dichiarato che l'azione sindacale interesserà probabilmente gli aeroporti di Parigi Orly, Charles de Gaulle e Beauvais, oltre a Marsiglia, Lione, Tolosa, Bordeaux, Nantes e Nizza. I disservizi, avverte però la Dgac, Direction générale de l'aviation civile, potrebbero verificarsi già dalla sera di domenica 30 aprile fino alle 6 del mattino di martedì 2 maggio. A Parigi, la Dgac ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare il 33% dei voli programmati all'aeroporto di Orly il 1° maggio e il 25% a Charles de Gaulle e Beauvais. Nel resto della Francia, è stato chiesto ai vettori di cancellare il 33% dei voli a Marsiglia, Lione, Bordeaux, Nantes e Tolosa e il 25% a Nizza. Ma, naturalmente, anche i voli che attraversano lo spazio aereo francese saranno probabilmente colpiti dalla mobilitazione dei controllori d'Oltralpe. Tra il 1° marzo e il 9 aprile, i dati di Eurocontrol mostrano che il 15% dei voli nella vicina Spagna ha subito ritardi, la maggior parte dei quali erano sorvoli. Le cancellazioni sono aumentate del 63%. Anche nel Regno Unito, in Germania e in Italia si sono verificati ritardi tra il 6% e l'8% delle partenze, anche in questo caso per lo più in sorvolo. Ma questi dati non includono i voli cancellati più di tre giorni prima della partenza prevista o gli effetti a catena delle cancellazioni. Complessivamente, oltre 10 milioni di passeggeri hanno subito ritardi o cancellazioni a causa degli scioperi dell'ultimo mese. È probabile che circa la metà di queste persone si trovasse su un volo che stava solo sorvolando i cieli francesi. [post_title] => Francia: nuovo sciopero dei controllori di volo il prossimo 1° maggio [post_date] => 2023-04-28T09:45:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682675116000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Azul ha fatto il suo debutto a Parigi, prima destinazione servita in Francia e seconda in Europa, dopo Lisbona. Dallo scorso 26 aprile la compagnia aerea brasiliana è infatti operativa con un volo giornaliero (escluso il martedì, fino al 31 luglio, poi il collegamento sarà attivo 7 giorni su 7) da San Paolo Campinas Viracopos verso Parigi Orly; in servizio un Airbus A350-900 con una capacità di 33 passeggeri in Business Class, 118 in Economy Extra e 183 in Economy (334 posti). "Con questa nuova rotta operata con uno degli aeromobili più moderni ed efficienti, l'A350, Azul consolida ulteriormente la sua posizione di compagnia aerea competitiva e orientata al mercato - ha dichiarato in una nota il ceo del vettore, John Rodgerson -. Con Fort Lauderdale, Orlando, Lisbona, Montevideo, Punta Del Este e Curacao, stiamo costruendo un solido portafoglio di destinazioni internazionali a complemento del nostro network qui in Brasile (...) Possiamo trasportare passeggeri da 150 destinazioni in Brasile alla Francia, cosa che non è mai stata fatta prima". [post_title] => Azul operativa sulla San Paolo-Parigi Orly, seconda destinazione in Europa [post_date] => 2023-04-28T09:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682674154000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa. Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile. Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred. Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris. Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. > [post_title] => Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris [post_date] => 2023-04-27T12:04:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682597049000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione dell’evento “Liguria in bicicletta” è stato inaugurato il nuovo tratto di ciclabile che collega l’ex stazione di San Lorenzo al Mare con Borgo Prino, nel comune di Imperia. Centinaia i ciclisti di tutte le età, tra turisti e cittadini si sono dati appuntamento ai blocchi di partenza per percorrere i 900 metri di pista ciclabile appena conclusi e continuare la corsa, per un tragitto di circa 4 chilometri, fino a Borgo Prino. Ad aspettarli, animazione, musica, spettacoli, assaggi di specialità liguri e cinque stand dedicati ai 13 Comuni che fanno parte di questo tratto di ciclovia (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia). «Un’infrastruttura fondamentale - spiega a il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che rientra nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica e che offre nuove prospettive di sviluppo turistico al territorio di tutti i comuni coinvolti. E questa ciclovia sarà un’opportunità in più per i tanti turisti per divertirsi e stare all’aria aperta». «È evidente - spiega il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi - che questo intervento finanziato da Regione Liguria, e che il Ministero guarda con interesse perché rappresenta un collegamento che mancava tra San Lorenzo e Sanremo, sia considerato fondamentale per completare la Tirrenica. Con Regione Liguria stiamo anche verificando la possibilità di allungare il collegamento oltre Ventimiglia». I 900 metri appena inaugurati rappresentano un raccordo fondamentale per garantire la continuità del tragitto ciclabili, che da oggi permette di percorrere su pista gli oltre 28 chilometri che separano Ospedaletti da Imperia. «Questo importante tratto di ciclabile, finanziato interamente da Regione Liguria, si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma, che in Liguria si svilupperà per oltre 436 chilometri da Marinella di Sarzana al confine con la Francia – spiega l’assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raoul Giampedrone – Un piano di grande respiro, che coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette, tra la costa e l’entroterra, e che è stata finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quasi 20 da fondi Pnrr. Per realizzare questo obiettivo, entro la fine dell’anno, partiranno, ad esempio, i cantieri per il tragitto tra Diano Marina e Andora, oltre a quello tra San Bartolomeo e Cervo, che insieme al tratto tra Sarzana centro e Marinella nel Levante costituiscono gli ultimi tasselli per il completamento della Ciclovia Tirrenica in Liguria». [post_title] => Liguria in bicicletta, inaugurato un nuovo tratto di ciclovia del Ponente, volano per economia e turismo [post_date] => 2023-04-26T13:06:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682514371000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_430783" align="alignleft" width="300"] Tomas Kunzmann[/caption] Allianz Partners ha annunciato oggi i risultati dell'esercizio 2022, con ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro e un utile operativo di 260 milioni di euro. A trainare la solida performace di Allianz Partners è stata in primo luogo la significativa ripresa del business dei viaggi, dovuta all'abolizione delle restrizioni legate al Covid. La crescita dei ricavi ha sostenuto nuovi e significativi investimenti nelle piattaforme digitali di Allianz Partners e nel segmento di business Health per tutto il 2022. Nel complesso, tutte le aree di business hanno registrato una crescita rispetto al 2021: Il business Travel ha registrato la crescita maggiore, grazie alla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti e alla domanda di viaggi in tutto il mondo, in seguito all'abolizione delle restrizioni alle frontiere. La forte crescita del business Mobility è stata trainata principalmente dai mercati Regno Unito e Cina. Il tradizionale segmento delle International Private Medical Insurance (iPMI) ha spinto i risultati del business Health, insieme agli ulteriori investimenti grazie alla partnership con Aetna International. Le performance delle diverse aree di business: Il business Travel Insurance ha registrato una notevole crescita, +80% rispetto al 2021, con un fatturato di 3,053 miliardi di euro nel 2022. La crescita è stata trainata dall'eccezionale ripresa dei viaggi e dall'aumento della domanda di protezione in seguito all'apertura delle frontiere e all'abolizione delle restrizioni agli spostamenti nella maggior parte dei Paesi. A guidare la crescita il Nord America e Stati Uniti in particolare, attraverso tutti i canali, grazie ai segmenti legati alle compagnie aeree e della biglietteria per eventi. L'aumento della domanda globale ha favorito solidi risultati in tutti i mercati e le regioni, sia tra i clienti esistenti che tra quelli nuovi, compresi gli operatori dell'e-commerce, le banche e le compagnie aeree. Il business Assistance and Mobility ha registrato un fatturato di 2,610 miliardi di euro (+5% rispetto al 2021). L'attività di assistenza stradale ha registrato un lieve calo dei ricavi a causa dell’uscita di un importante cliente, compensata principalmente dalla crescita organica e da nuove attività. Le difficili condizioni di mercato e gli eventi meteorologici avversi hanno avuto un impatto specifico sul portafoglio della linea di business Home in Spagna e Francia rispetto ai risultati del 2021. Tuttavia, tale impatto è stato compensato dalla crescita in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Australia. Il business Easy Living ha registrato buoni tassi di crescita in Germania, Svizzera e Austria. Il business Mobility ha registrato un'ottima performance, nonostante il difficile contesto di mercato, con una forte crescita nel Regno Unito, in Francia, in Cina e a Hong Kong, oltre che nel settore delle auto aziendali (flotte / nuova mobilità). Il business Health è cresciuto del +25,7%, con un fatturato di 2,384 miliardi di euro. Il tradizionale segmento della International Private Medical Insurance (iPMI) ha contribuito a questa ottima performance, con una forte crescita e fidelizzazione del business degli expat. Altri ricavi sono arrivati dalla partnership con Aetna International e dalla forte crescita del business degli studenti internazionali, in seguito alla riapertura delle frontiere in Australia. I canali diretti di Allianz Partners hanno raggiunto 334 milioni di euro di ricavi, con una crescita annua del 78%. Le campagne di marketing mirate, incentrate sulla ripresa dei viaggi post-Covid, sono state un fattore chiave nel trainare le performance. La crescita maggiore è stata registrata negli Stati Uniti, in Australia, Germania e Brasile. Tutte le regioni hanno registrato una crescita nel 2022 rispetto al 2021 in tutti i segmenti di business. Il Nord America ha registrato l'aumento maggiore, grazie alla forte domanda di viaggi negli Stati Uniti. La crescita nell'APAC è stata trainata dalle aperture delle frontiere in Australia e Nuova Zelanda. I risultati in Europa occidentale e America Latina sono stati trainati dal Regno Unito e dalla ripresa post-Covid, mentre la performance in Europa centro-settentrionale e orientale è stata trainata dalla Germania e dalla ripresa generale post-Covid. Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: "Questa performance record dimostra il successo e la validità del nostro approccio globale, e ci sostiene nel percorso intrapreso per essere il partner assicurativo e di assistenza numero 1 nel nuovo mondo digitale. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all'impegno di tutto il team di Allianz Partners, che consente all'azienda di mantenere la promessa globale di accompagnare i clienti nella loro vita quotidiana con soluzioni che offrono una vera serenità a portata di clic. Guardando al futuro, prevedo una crescita continua e un'eccellente performance in tutte le nostre aree di business, grazie alla costante fiducia dei nostri partner e clienti. Continuando a perseguire la trasformazione del nostro business e il lancio di piattaforme di ecosistema che offrono servizi digitali al di là delle assicurazioni tradizionali, garantiremo la nostra posizione di leadership per tutto il 2023 e oltre". [post_title] => Allianz Partners: nel 2022 ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro [post_date] => 2023-04-26T12:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682512116000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caldana International Tours è un altro degli operatori che ha partecipato a Ci vediamo in Corsica!: il workshop voluto dalla Chambre de commerce e l’Agence du turismo dell’isola, insieme con Atout France, per arricchire la propria proposta di viaggi guidati alla scoperta dell’Île de beauté. «La Francia è una delle destinazioni più vendute della nostra programmazione - afferma Moreno Caldana, titolare del to -. Stiamo studiando nuovi itinerari in aerea francese e, in particolare in Corsica, nei periodi di media stagione, per offrire viaggi culturali guidati in autobus & traghetto». Caldana International Tours, sempre attento al rapporto qualità/prezzo, opera dal 2006 sul mercato con la specializzazione in itinerari in autobus di proprietà che raggiungono destinazioni italiane ed europee. Mario Bletzo, responsabile vendite e commerciale del to, ha partecipato al workshop corso per conoscere da vicino la proposta turistica dell’isola: «La casa natale di Napoleone Bonaparte e della famiglia imperiale ad Ajaccio, così come il museo Fesch con la sua collezione di dipinti italiani seconda solo al Louvre di Parigi, sono elementi di interesse per i nostri Prestigiosi Itinerari Culturali. Allo stesso modo, Bastia con il porto Vecchio e la Cittadella sono visite imperdibili da proporre ai clienti. I tour culturali & paesaggistici restano sempre un prodotto di interesse per i viaggiatori. Per questo, oltre alla meravigliosa natura dell’isola, proponiamo per esempio esperienze di scoperta di aree protette dove sono stati realizzati interventi innovativi, oppure la visita ai quartieri delle città che hanno assunto un volto nuovo». La programmazione estiva di Caldana International Tours ha aggiunto quest'anno le capitali scandinave alle sue classiche destinazioni raggiungibili in bus, tra cui Germania, Francia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Sono inoltre online nuovi itinerari per Islanda, Danimarca, Norvegia, Iisole Svalbard e Lofoten. Da alcuni anni, poi, l'operatore propone tour a partenza garantita in aereo per Uzbekistan ed Armenia, nonché verso destinazioni del Medio Oriente come Giordania & Israele, Turchia, Emirati, Oman e, novità, l’Arabia Saudita. Il tutto sempre con partenze di gruppo dall’Italia. [post_title] => Anche in Corsica i Prestigiosi Itinerari Culturali di Caldana International Tours [post_date] => 2023-04-26T10:46:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682505997000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero " più di 10 milioni " di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol. Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati " 34 giorni di disordini sociali " che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi. Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. Ma " ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni). Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol. [post_title] => Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti [post_date] => 2023-04-24T12:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337607000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "eurocontrol gli scioperi in francia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":825,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurocontrol. I continui scioperi dei controllori del traffico aereo francesi stanno avendo gravi conseguenze per le operazioni delle compagnie con una presenza nell'Europa meridionale.\r

\r

Dovendo utilizzare lo spazio aereo francese sulla maggior parte dei voli verso il centro e il nord del vecchio continente, le compagnie aeree sono tra le principali vittime delle mobilitazioni che dovrebbero estendersi nelle prossime settimane.\r

\r

Secondo i dati raccolti da Eurocontrol Ryanair, leader indiscusso in Europa, è quella che subisce il colpo maggiore, con una media di 332 voli interessati (il 13% del totale). Seguono Air France con 277,31%, e Easyjet con 256,19%. Vueling e Iberia sono tra le dieci compagnie aeree più colpite dagli scioperi dei controllori francesi nei mesi di marzo e aprile.\r

\r

Completano la lista British Airways con 56 voli (7%), Eurowings anche con 56 (14%), KLM con 49 (5%), Lufthansa con 49 (12%) e Wizz Air con 44 (6%).","post_title":"Eurocontrol: gli scioperi in Francia colpiscono i vettori. Ryanair per primo","post_date":"2023-04-28T12:05:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682683507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444518","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo l'Osservatorio sul turismo di Confcommercio realizzato da Swg saranno 8 milioni – a cui si potrebbero aggiungere 3,1 milioni di indecisi, soprattutto per il meteo ancora instabile - gli italiani che approfitteranno della festa del 1° maggio – che cade di lunedì – per un weekend lungo, se non addirittura per una vacanza di qualche giorno: 3 intervistati su 4 hanno, infatti, programmato solo una breve pausa, con 1 o 2 pernottamenti al massimo a destinazione, ma c’è anche un 4% che si concederà una settimana piena, con non meno di 5 notti passate fuori casa.\r

Il raggio degli spostamenti è comunque piuttosto limitato, come di consueto per questa festività: 1 vacanziere su 2 resterà nelle immediate vicinanze del luogo di residenza, o comunque nella propria regione. La restante metà si muoverà invece fuori regione, ma sempre in Italia, o all’estero, scelta dichiarata dal 9% del campione intervistato.\r

350 euro a persona tutto compreso è il budget messo mediamente a disposizione, per raggiungere una località di mare – la scelta più gettonata in 3 casi su 10 – o una città d’arte o un borgo. Privilegiate nella scelta, tra le mete domestiche, quelle della Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Puglia, mentre Francia e Spagna attraggono di più chi va oltralpe, seguite dal Portogallo.\r

","post_title":"Confcommercio, 8 milioni di italiani in viaggio per il 1° maggio","post_date":"2023-04-28T10:21:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682677305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Possibili, anzi praticamente certi, nuovi disagi per i passeggeri nei cieli di Francia e non solo, a causa dello sciopero dei controllori di volo francesi previsto per il 1° maggio. L'autorità francese per l'aviazione civile ha dichiarato che l'azione sindacale interesserà probabilmente gli aeroporti di Parigi Orly, Charles de Gaulle e Beauvais, oltre a Marsiglia, Lione, Tolosa, Bordeaux, Nantes e Nizza.\r

\r

I disservizi, avverte però la Dgac, Direction générale de l'aviation civile, potrebbero verificarsi già dalla sera di domenica 30 aprile fino alle 6 del mattino di martedì 2 maggio.\r

\r

A Parigi, la Dgac ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare il 33% dei voli programmati all'aeroporto di Orly il 1° maggio e il 25% a Charles de Gaulle e Beauvais. Nel resto della Francia, è stato chiesto ai vettori di cancellare il 33% dei voli a Marsiglia, Lione, Bordeaux, Nantes e Tolosa e il 25% a Nizza. Ma, naturalmente, anche i voli che attraversano lo spazio aereo francese saranno probabilmente colpiti dalla mobilitazione dei controllori d'Oltralpe.\r

\r

Tra il 1° marzo e il 9 aprile, i dati di Eurocontrol mostrano che il 15% dei voli nella vicina Spagna ha subito ritardi, la maggior parte dei quali erano sorvoli. Le cancellazioni sono aumentate del 63%. Anche nel Regno Unito, in Germania e in Italia si sono verificati ritardi tra il 6% e l'8% delle partenze, anche in questo caso per lo più in sorvolo. Ma questi dati non includono i voli cancellati più di tre giorni prima della partenza prevista o gli effetti a catena delle cancellazioni.\r

\r

Complessivamente, oltre 10 milioni di passeggeri hanno subito ritardi o cancellazioni a causa degli scioperi dell'ultimo mese. È probabile che circa la metà di queste persone si trovasse su un volo che stava solo sorvolando i cieli francesi.","post_title":"Francia: nuovo sciopero dei controllori di volo il prossimo 1° maggio","post_date":"2023-04-28T09:45:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1682675116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azul ha fatto il suo debutto a Parigi, prima destinazione servita in Francia e seconda in Europa, dopo Lisbona. Dallo scorso 26 aprile la compagnia aerea brasiliana è infatti operativa con un volo giornaliero (escluso il martedì, fino al 31 luglio, poi il collegamento sarà attivo 7 giorni su 7) da San Paolo Campinas Viracopos verso Parigi Orly; in servizio un Airbus A350-900 con una capacità di 33 passeggeri in Business Class, 118 in Economy Extra e 183 in Economy (334 posti). \r

\r

\"Con questa nuova rotta operata con uno degli aeromobili più moderni ed efficienti, l'A350, Azul consolida ulteriormente la sua posizione di compagnia aerea competitiva e orientata al mercato - ha dichiarato in una nota il ceo del vettore, John Rodgerson -. Con Fort Lauderdale, Orlando, Lisbona, Montevideo, Punta Del Este e Curacao, stiamo costruendo un solido portafoglio di destinazioni internazionali a complemento del nostro network qui in Brasile (...) Possiamo trasportare passeggeri da 150 destinazioni in Brasile alla Francia, cosa che non è mai stata fatta prima\".","post_title":"Azul operativa sulla San Paolo-Parigi Orly, seconda destinazione in Europa","post_date":"2023-04-28T09:29:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682674154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa.\r

Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile.\r

Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred.\r

Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris.\r

Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. >","post_title":"Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris","post_date":"2023-04-27T12:04:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682597049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’evento “Liguria in bicicletta” è stato inaugurato il nuovo tratto di ciclabile che collega l’ex stazione di San Lorenzo al Mare con Borgo Prino, nel comune di Imperia.\r

\r

Centinaia i ciclisti di tutte le età, tra turisti e cittadini si sono dati appuntamento ai blocchi di partenza per percorrere i 900 metri di pista ciclabile appena conclusi e continuare la corsa, per un tragitto di circa 4 chilometri, fino a Borgo Prino.\r

\r

Ad aspettarli, animazione, musica, spettacoli, assaggi di specialità liguri e cinque stand dedicati ai 13 Comuni che fanno parte di questo tratto di ciclovia (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia).\r

\r

«Un’infrastruttura fondamentale - spiega a il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che rientra nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica e che offre nuove prospettive di sviluppo turistico al territorio di tutti i comuni coinvolti. E questa ciclovia sarà un’opportunità in più per i tanti turisti per divertirsi e stare all’aria aperta».\r

\r

«È evidente - spiega il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi - che questo intervento finanziato da Regione Liguria, e che il Ministero guarda con interesse perché rappresenta un collegamento che mancava tra San Lorenzo e Sanremo, sia considerato fondamentale per completare la Tirrenica. Con Regione Liguria stiamo anche verificando la possibilità di allungare il collegamento oltre Ventimiglia».\r

\r

I 900 metri appena inaugurati rappresentano un raccordo fondamentale per garantire la continuità del tragitto ciclabili, che da oggi permette di percorrere su pista gli oltre 28 chilometri che separano Ospedaletti da Imperia.\r

\r

«Questo importante tratto di ciclabile, finanziato interamente da Regione Liguria, si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma, che in Liguria si svilupperà per oltre 436 chilometri da Marinella di Sarzana al confine con la Francia – spiega l’assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raoul Giampedrone – Un piano di grande respiro, che coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette, tra la costa e l’entroterra, e che è stata finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quasi 20 da fondi Pnrr.\r

\r

Per realizzare questo obiettivo, entro la fine dell’anno, partiranno, ad esempio, i cantieri per il tragitto tra Diano Marina e Andora, oltre a quello tra San Bartolomeo e Cervo, che insieme al tratto tra Sarzana centro e Marinella nel Levante costituiscono gli ultimi tasselli per il completamento della Ciclovia Tirrenica in Liguria».","post_title":"Liguria in bicicletta, inaugurato un nuovo tratto di ciclovia del Ponente, volano per economia e turismo","post_date":"2023-04-26T13:06:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682514371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430783\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tomas Kunzmann[/caption]\r

Allianz Partners ha annunciato oggi i risultati dell'esercizio 2022, con ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro e un utile operativo di 260 milioni di euro. A trainare la solida performace di Allianz Partners è stata in primo luogo la significativa ripresa del business dei viaggi, dovuta all'abolizione delle restrizioni legate al Covid. La crescita dei ricavi ha sostenuto nuovi e significativi investimenti nelle piattaforme digitali di Allianz Partners e nel segmento di business Health per tutto il 2022.\r

Nel complesso, tutte le aree di business hanno registrato una crescita rispetto al 2021: Il business Travel ha registrato la crescita maggiore, grazie alla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti e alla domanda di viaggi in tutto il mondo, in seguito all'abolizione delle restrizioni alle frontiere. La forte crescita del business Mobility è stata trainata principalmente dai mercati Regno Unito e Cina. Il tradizionale segmento delle International Private Medical Insurance (iPMI) ha spinto i risultati del business Health, insieme agli ulteriori investimenti grazie alla partnership con Aetna International.\r

Le performance delle diverse aree di business: Il business Travel Insurance ha registrato una notevole crescita, +80% rispetto al 2021, con un fatturato di 3,053 miliardi di euro nel 2022. La crescita è stata trainata dall'eccezionale ripresa dei viaggi e dall'aumento della domanda di protezione in seguito all'apertura delle frontiere e all'abolizione delle restrizioni agli spostamenti nella maggior parte dei Paesi. A guidare la crescita il Nord America e Stati Uniti in particolare, attraverso tutti i canali, grazie ai segmenti legati alle compagnie aeree e della biglietteria per eventi. L'aumento della domanda globale ha favorito solidi risultati in tutti i mercati e le regioni, sia tra i clienti esistenti che tra quelli nuovi, compresi gli operatori dell'e-commerce, le banche e le compagnie aeree.\r

Il business Assistance and Mobility ha registrato un fatturato di 2,610 miliardi di euro (+5% rispetto al 2021). L'attività di assistenza stradale ha registrato un lieve calo dei ricavi a causa dell’uscita di un importante cliente, compensata principalmente dalla crescita organica e da nuove attività. Le difficili condizioni di mercato e gli eventi meteorologici avversi hanno avuto un impatto specifico sul portafoglio della linea di business Home in Spagna e Francia rispetto ai risultati del 2021.\r

Tuttavia, tale impatto è stato compensato dalla crescita in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Australia. Il business Easy Living ha registrato buoni tassi di crescita in Germania, Svizzera e Austria. Il business Mobility ha registrato un'ottima performance, nonostante il difficile contesto di mercato, con una forte crescita nel Regno Unito, in Francia, in Cina e a Hong Kong, oltre che nel settore delle auto aziendali (flotte / nuova mobilità).\r

Il business Health è cresciuto del +25,7%, con un fatturato di 2,384 miliardi di euro. Il tradizionale segmento della International Private Medical Insurance (iPMI) ha contribuito a questa ottima performance, con una forte crescita e fidelizzazione del business degli expat. Altri ricavi sono arrivati dalla partnership con Aetna International e dalla forte crescita del business degli studenti internazionali, in seguito alla riapertura delle frontiere in Australia.\r

I canali diretti di Allianz Partners hanno raggiunto 334 milioni di euro di ricavi, con una crescita annua del 78%. Le campagne di marketing mirate, incentrate sulla ripresa dei viaggi post-Covid, sono state un fattore chiave nel trainare le performance. La crescita maggiore è stata registrata negli Stati Uniti, in Australia, Germania e Brasile.\r

Tutte le regioni hanno registrato una crescita nel 2022 rispetto al 2021 in tutti i segmenti di business. Il Nord America ha registrato l'aumento maggiore, grazie alla forte domanda di viaggi negli Stati Uniti. La crescita nell'APAC è stata trainata dalle aperture delle frontiere in Australia e Nuova Zelanda. I risultati in Europa occidentale e America Latina sono stati trainati dal Regno Unito e dalla ripresa post-Covid, mentre la performance in Europa centro-settentrionale e orientale è stata trainata dalla Germania e dalla ripresa generale post-Covid.\r

Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: \"Questa performance record dimostra il successo e la validità del nostro approccio globale, e ci sostiene nel percorso intrapreso per essere il partner assicurativo e di assistenza numero 1 nel nuovo mondo digitale. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all'impegno di tutto il team di Allianz Partners, che consente all'azienda di mantenere la promessa globale di accompagnare i clienti nella loro vita quotidiana con soluzioni che offrono una vera serenità a portata di clic.\r

Guardando al futuro, prevedo una crescita continua e un'eccellente performance in tutte le nostre aree di business, grazie alla costante fiducia dei nostri partner e clienti. Continuando a perseguire la trasformazione del nostro business e il lancio di piattaforme di ecosistema che offrono servizi digitali al di là delle assicurazioni tradizionali, garantiremo la nostra posizione di leadership per tutto il 2023 e oltre\".","post_title":"Allianz Partners: nel 2022 ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro","post_date":"2023-04-26T12:28:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682512116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Caldana International Tours è un altro degli operatori che ha partecipato a Ci vediamo in Corsica!: il workshop voluto dalla Chambre de commerce e l’Agence du turismo dell’isola, insieme con Atout France, per arricchire la propria proposta di viaggi guidati alla scoperta dell’Île de beauté. «La Francia è una delle destinazioni più vendute della nostra programmazione - afferma Moreno Caldana, titolare del to -. Stiamo studiando nuovi itinerari in aerea francese e, in particolare in Corsica, nei periodi di media stagione, per offrire viaggi culturali guidati in autobus & traghetto».\r

\r

Caldana International Tours, sempre attento al rapporto qualità/prezzo, opera dal 2006 sul mercato con la specializzazione in itinerari in autobus di proprietà che raggiungono destinazioni italiane ed europee. Mario Bletzo, responsabile vendite e commerciale del to, ha partecipato al workshop corso per conoscere da vicino la proposta turistica dell’isola: «La casa natale di Napoleone Bonaparte e della famiglia imperiale ad Ajaccio, così come il museo Fesch con la sua collezione di dipinti italiani seconda solo al Louvre di Parigi, sono elementi di interesse per i nostri Prestigiosi Itinerari Culturali. Allo stesso modo, Bastia con il porto Vecchio e la Cittadella sono visite imperdibili da proporre ai clienti. I tour culturali & paesaggistici restano sempre un prodotto di interesse per i viaggiatori. Per questo, oltre alla meravigliosa natura dell’isola, proponiamo per esempio esperienze di scoperta di aree protette dove sono stati realizzati interventi innovativi, oppure la visita ai quartieri delle città che hanno assunto un volto nuovo».\r

\r

La programmazione estiva di Caldana International Tours ha aggiunto quest'anno le capitali scandinave alle sue classiche destinazioni raggiungibili in bus, tra cui Germania, Francia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Sono inoltre online nuovi itinerari per Islanda, Danimarca, Norvegia, Iisole Svalbard e Lofoten. Da alcuni anni, poi, l'operatore propone tour a partenza garantita in aereo per Uzbekistan ed Armenia, nonché verso destinazioni del Medio Oriente come Giordania & Israele, Turchia, Emirati, Oman e, novità, l’Arabia Saudita. Il tutto sempre con partenze di gruppo dall’Italia.\r

\r

","post_title":"Anche in Corsica i Prestigiosi Itinerari Culturali di Caldana International Tours","post_date":"2023-04-26T10:46:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1682505997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero \" più di 10 milioni \" di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol.\r

\r

Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati \" 34 giorni di disordini sociali \" che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi.\r

\r

Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. \r

\r

Ma \" ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni).\r

\r

Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol.","post_title":"Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti","post_date":"2023-04-24T12:00:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337607000]}]}}