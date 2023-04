Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero ” più di 10 milioni ” di passeggeri aerei , è stato colpito dall’inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol. Secondo un rapporto dell’organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati ” 34 giorni di disordini sociali ” che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi. Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. Ma ” ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni). Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero " più di 10 milioni " di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol. Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati " 34 giorni di disordini sociali " che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi. Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. Ma " ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni). Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol. [post_title] => Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti [post_date] => 2023-04-24T12:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337607000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_288703" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Napoli[/caption] Sarà pe il quasi imminente scudetto, ma si riprende a parlare di Napoli e il turismo arriva a visitare una delle grandi meraviglie d'Italia.Boom di turisti a Napoli affollata nel week end che precede il ponte del 25 aprile. Folla nelle strade della città, tra cui via Toledo, ad esempio, dove oggi è anche difficile camminare a piedi, e poi il lungomare e piazza Plebiscito. Si prevede un superamento delle 200 mila presenze registrate a Pasqua con un'occupazione delle camere d'albergo e dei b&b oltre l'80 per cento. Preludio ad un altro prossimo ponte, quello del Primo maggio, ma anche al week end della possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Molti turisti hanno opzionato le possibili date nelle queli la matematica dovrebbe assegnare il tricolore agli azzurri per assistere alla festa della città. Affollate tutte le altre località turistiche della Campania: sui social sono apparse le immagini della folla che si è riversata sull'imbarcadero per Positano, in Costiera amalfitana. Il Comune di Amalfi ha reso noto che tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in coincidenza con i più noti "ponti" festivi (25 Aprile e 1° Maggio), secondo le previsioni contenute in un'ordinanza Anas. Il provvedimento avrà quindi valore per nove giorni: dal 24 aprile al 2 maggio. A Napoli, tra le nuove 'mete' turistiche i Quartieri Spagnoli ed il murale di Maradona. Dieci tutor turistici, con le pettorine e i cappellini del Comune di Napoli sono presenti in zona, meta di migliaia di visitatori. L'obiettivo dell'iniziativa - che rientra in "Vedi Napoli e poi Torni" e vede già impegnati i tutor al centro storico, alla Sanità, al Vomero e all'interno degli infopoint - è quello di dare informazioni ai turisti sui luoghi e i monumenti da visitare nella zona oltre al già noto murale, anche per meglio gestire i flussi di visitatori. "I tutor - spiega l'assessore al turismo del comune, Teresa Armato - dovranno accogliere, consigliare e informare i turisti suggerendo nel caso di flussi massici la visita a beni culturali o artistici della zona come la chiesa di Santa Maria Ognibene o quella di Santa Maria Francesca, in modo da dare un'offerta turistica più ampia in aggiunta alla visita al murale di Maradona. Inoltre ragazzi e ragazze potranno suggerire i percorsi pedonali alternativi consigliati dal Comune in zona" [post_title] => Napoli: record di presenze turistiche per il 25 aprile [post_date] => 2023-04-24T09:44:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682329476000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Advunite lancia un attacco contro la disunione delle associazioni nel combattere i mali del turismo organizzato. Specialmente quelli che colpiscono le agenzie di viaggio. "Si parla tanto di essere uniti di lottare per gli stessi obiettivi, invece si va avanti in maniera disunita. Siamo nel pieno della stagione con il turismo che porta ricchezza a tutti, non solo alle agenzie di viaggi che rappresentiamo, ma siamo sempre senza interventi legislativi rapidi. Noi come Advunite abbiamo iniziato un'azione legale un anno fa contro Ryanair e ora anche altre associazioni hanno seguito la nostra strada: ma sono tutte le low cost che dovrebbero essere denunciate. Sabato Wizzair ha continuato a spostare i voli senza riprotezione. Ora basta! E si prendano provvedimenti! Personale Siamo costretti a non avere personale nelle aziende turistiche perché nonostante gli appelli nessun ente pubblico li raccoglie, in Campania per esempio hanno emesso un bando per le imprese turistiche scordandosi delle agenzie di viaggi; e infine l'abusivismo una delle piaghe maggiori che non si vuol combattere. Mancano gli organi di controllo e si continua a pensare di portare avanti iniziative personali e non condivise. Questo è il male del turismo: il protagonismo! Lo dicevamo nel 2019: bisogna essere uniti e avere gli stessi obiettivi ma partendo da situazioni uguali dove non ci siano interessi economici speculatori, ci sono operatori turistici retti da famiglie che durante la Pandemia hanno mantenuto i loro dipendenti nonostante la crisi, eppure gli aiuti stanziati non arrivano, perché?" [post_title] => Advunite: "Bisognerebbe denunciare tutte le low cost" [post_date] => 2023-04-24T09:35:31+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682328931000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia ha incontrato gli agenti di viaggio in un Roadshow di 3 tappe, a Roma (18 aprile), Torino (19 aprile) e Verona (20 aprile). Tanti gli espositori presenti, leisure e MICE, dai castelli della Loira, Parigi e l’Ile de France, la Corsica, Nizza, Chambery, Strasburgo, Val Thorens, ma anche catene alberghiere, ricettivi e vettori aerei. Il direttore Atout France Italia, Grecia e Svizzera, Fréderic Meyer, ha ricordato gli asset di sviluppo della destinazione, con focus sul turismo green ed esperienziale, e i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024. "L'anno 2022 ha superato le nostre aspettative - ha esordito il direttore Meyer - registrando un flusso di turisti sempre più numeroso anche grazie al potenziamento dei voli e dei collegamenti ferroviari". La destinazione alza l'asticella per il 2023, mettendo l'accento sui prodotti legati al turismo slow ed esperienziale, ma anche a quello green e sostenibile". Al centro del Roadshow, le novità del sito FrancExpert.it, con il programma di formazione omonimo di Atout France, l'agenzia per lo sviluppo del turismo francese. La piattaforma di formazione di riferimento della destinazione resta francexpert (www.francexpert.it) I protagonisti Tra gli espositori presenti, Galeries Lafayette Haussmann, il centro commerciale centenario al centro di Parigi, disponibile anche per accogliere originali eventi MICE con ambienti completamente declinabili e personalizzabili, il Centre Pompidou, che ospita la più importante collezione d'arte moderna e contemporanea europea e una delle prime al mondo, con oltre 120mila opere dal 1905 ai giorni nostri, ma anche agenzie incoming e dmc come Philibert Travel & Events, società di trasporto di persona che, negli utlimi anni si è specializzata in attività di tour operating, con focus sulla regione Alvernia-Rodano-Alpi e Lione, dove ha anche la sua sede. [gallery size="medium" ids="444219,444220,444221,444224,444229,444222,444230,444231,444232"] Oltre a Air France, era presente anche Air Corsica con Michel Pozevera, deputy director of Sales&Marketing, che ha presentato i 5 collegamenti del 2023 che uniscono l'Italia con l'isola francese. Dal 16 giugno Roma Fiumicino sarà collegata con Ayaccio, mentre dal 3 luglio, si aggiungerà la rotta verso Bastia. Entrambi i collegamenti saranno operati due volte a settimana. Dal 2 settembre, inoltre, Milano sarà collegata per la prima volta con Calvi e Figari tutti i sabati. Tra gli uffici del turismo presenti, quello di Nizza, che ha raccontato le bellezze dell'area metropolitana di Nizza-Costa Azzurra, con spunti per vivere esperienze di natura, paesaggi, artigianato e patrimonio per un target leisure, ma anche con possibilità e idee originali per il segmento MICE. L'ufficio del turismo Ouest Corsica ha raccontato agli agenti di viaggio presenti l'incontaminato territorio della Corsica occidentale con i suoi 120km di costa, tra gole e aree protette, foreste e ruscelli. L'ufficio del turismo di Chambéry ha illustrato la bellezza dei laghi e delle montagne nel cuore delle Alpi, insieme agli esperti della destinazione di Val Thorens tours. Strasburgo, l'unica città al mondo a essere stata inserita due volte nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha acceso i riflettori sulle attrattive per una fuga con la famiglia o in coppia, tra scorci verdi, banchine e canali romantici, strutture e palazzi storici. Non poteva mancare la Capitale della Corsica genovese, Bastia, il cui ufficio del turismo nella persona di Jean Jacques Ristorcelli, ha mostrato agli agenti di viaggio presenti i percorsi cittadini alla scoperta delle bellezze della città, visitabile in una mezza giornata tra chiese barocche, piazze eleganti, monumenti, castelli, suggestioni e colori unici. Claudiana Di Cesare [post_title] => Francia: obiettivi e protagonisti del Roadshow 2023 [post_date] => 2023-04-21T17:52:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682099538000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un po’ La mia Africa, un po’ documentario da appassionati del continente Nero, l’itinerario Sky Safari. La Tanzania dal cielo, esclusiva del brand Il Diamante di Quality Group rivela subito il fascino del viaggio da intenditori con il comfort del volo privato. L’ ago della bussola indica nord: siamo in Tanzania, a bordo di un Cessna Gran Caravan rimodulato in versione luxury con otto posti business class. Raggiunte le destinazioni, il tour prosegue a terra, su veicoli scoperti alla ricerca dei veri protagonisti: gli animali della savana. Quote a partire da 9.400 euro a persona, per un tour di gruppo di dieci giorni, con guida locale parlante inglese, per minimo due massimo otto partecipanti. Pensione completa. Dalla Tanzania a Botswana, Il Diamante propone dei pacchetti di viaggio con Natural Selection: una realtà emergente del Paese dedicata all’ospitalità. Un viaggio che coniuga esperienze di safari, in campi unici per stile e posizioni, all’impegno per la conservazione e la collaborazione con le comunità locali. L’area è quella di Khwai, ai bordi della Moremi Reserve, che riunisce quattro campi: Hyena Pan, Little Sable, Sable Alley e il top Tuludi. L’esperienza da fare si chiama Skybeds: un piccolo campo con tre piattaforme nell’estremo Nord della Khwai Private Game Reserve. Si raggiunge la meta dopo un sorvolo in elicottero di 20 minuti, con sosta presso un hide per ammirare gli elefanti all’abbeverata. Il pacchetto si chiama Botswana. Una notte sotto le stelle. Quote a partire da 4.620 euro a persona, per quattro giorni/tre notti. Per un’altra, indimenticabile notte africana, nell’area dell’Okavango, dove si trova il romanticissimo Duke’s Camp, l’operatore propone il pacchetto Botswana Natural Selection Delta & Khwai. La sistemazione nel camp, a poco più di mezz’ora di volo, è prevista in tenda. Il trattamento è all inclusive e prevede safari in jeep 4x4, in mokoro, le tradizionali canoe del delta, e safari in barca a motore. Un volo di 30 minuti per ammirare l’area di Khwai: i safari in questa regione sono tra i migliori di tutta l’Africa con lo scenario delle vaste pianure alluvionali del Delta. Quote a partire da 5.280 euro a persona, per cinque giorni/ quattro notti. Le latitudini africane regalano spettacoli naturali sempre diversi, come l’immenso Makgadikgadi Pan: una distesa desertica infinita, un tempo tra i laghi più̀grandi al mondo. Sono previsti anche safari a cavallo: il Jack’s Camp è un leggendario camp dell’Africa meridionale, in cui si respira ancora quell’atmosfera di inizio Novecento, quando il safari era molto più di un viaggio. Quote a partire da 3.210 euro a persona, per tre giorni/ due notti. [post_title] => Tanzania e Botswana: tra safari e campi tendati, la mia Africa del Diamante [post_date] => 2023-04-21T11:02:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682074971000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444104 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'iniziativa di Aidit si unisce anche Fiavet-Confcommercio nella lotta contro le ultime policy di vendita intermediata della compagnia aerea Ryanair, verso cui la federazione ha deciso di procedere in via giudiziaria. "Posto che in alcune destinazioni il volo diretto è operato esclusivamente dalla low cost in modo monopolistico e dominante - si legge in una nota -, per chi lavora nell’intermediazione del turismo è diventato impossibile vendere la biglietteria di questa compagnia. Ryanair ha infatti attivato un macchinoso sistema di verifica di identità del passeggero. Sul proprio sito il vettore esplicitamente afferma che le prenotazioni effettuate tramite gli agenti di viaggio possono essere bloccate, motivando l’affermazione con il fatto che non ha alcun accordo commerciale con le adv, dimenticandosi che queste operano come mandatarie della propria clientela". Verifiche farraginose "Le opzioni che ha inserito il vettore - prosegue la nota - sono di una verifica rapida al costo di 0,59 euro, che prevede un riconoscimento facciale e copia della documentazione di identificazione del passeggero. Le problematiche pratiche del sottoporre il passeggero al riconoscimento facciale (si pensi alla biglietteria acquistata per gruppi come per i viaggi di istruzione) diventano un ostacolo alla possibilità di acquisto per l’agenzia. In più, il controllo standard prevede la firma del passeggero per verificarne la sua autenticità: una pratica che richiede al massimo sette giorni e per la quale è comunque necessaria la copia della documentazione di identificazione del passeggero e un dispositivo dotato di fotocamera. Una procedura esclusiva per la biglietteria acquistata tramite le agenzie di viaggio. Memore anche delle procedure ostative da parte del vettore, adottate nel periodo degli annullamenti Covid, oggetto di un pesante provvedimento sanzionatorio da parte dell’Antitrust, Fiavet-Confcommercio ha quindi deciso di procedere con una iniziativa incisiva, che possa definitivamente eliminare queste turbative nell’esercizio dell’attività di mediazione, propria dell’agente di viaggio". Il diritto di esercitare l’attività di intermediazione Il consiglio nazionale delle federazione ha assunto all’unanimità la delibera di procedere giudiziariamente nei confronti del vettore per tutelare i diritti degli agenti di viaggio, e dei loro clienti, di prenotare la biglietteria di Ryanair, rivendicando il diritto di esercitare l’attività di intermediario, mandatario del proprio cliente: un diritto riconosciuto tra le attività tipiche dalla normativa regionale di esercizio delle adv. Cimminisi: "Non siamo dei falsari" “Ci occupiamo di questo spinoso tema da anni. In passato abbiamo contestato, con diverse diffide a Ryanair, comportamenti scorretti nei confronti degli agenti di viaggio - spiega il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, all’indomani della delibera del consiglio nazionale -. Nel 2011 abbiamo già ottenuto una sentenza risarcitoria per diffamazione nei confronti del vettore irlandese, ma ora ci vediamo costretti nuovamente a deliberare un’azione giudiziaria per difendere il diritto sacrosanto di poter acquistare la biglietteria Ryanair”. Secondo il presidente Fiavet-Confcommercio non si può accettare l’estromissione dalla propria attività di intermediazione “e di essere additati come soggetti negligenti o sui quali adombrare sospetti tali da dover verificare l’identità della nostra clientela, come fossimo falsari". [post_title] => Fiavet si appella alla giustizia contro le ultime policy di vendita Ryanair [post_date] => 2023-04-20T13:33:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681997627000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'occasione di conoscenza approfondita e mirata della destinazione, grazie alla possibilità del pernottamento e alle attività programmate tra escursioni in montagna ed esperienze benessere. C'è grande fermento al Tod Experience in corso di svolgimento al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, terza edizione del nuovo format dei Travel Open Day dopo gli appuntamenti di Frasassi e di Genova. Per agenti ed espositori, un'opportunità importante per confrontarsi tra loro, ma anche per conoscere da vicino un prodotto di qualità, inedito nel suo genere e arricchito dal servizio di uno staff d'eccezione. "Il nostro obiettivo è quello di accogliere i colleghi del turismo come degli ospiti che si sentano a casa loro - sintetizza con efficacia Francesco Battaglia, brand manager di Valtur, da due anni anche alla guida ad interim del nuovo Cervinia Cristallo -. Tutti i nostri sforzi sono tesi a mettere le persone a loro agio, fornendo non solo le attrezzature necessario all'evento ma anche rendendo fruibile ogni spazio disponibile, nel pieno rispetto di quella flessibilità che è il marchio di fabbrica Valtur". Il progetto legato alla struttura di Cervinia inaugurata lo scorso dicembre è stata una vera impresa d'altri tempi, prosegue Battaglia: "Lanciare un nuovo concept in una destinazione matura come questa è stata un sfida importante, che siamo riusciti a condurre in porto grazie allo spirito del gruppo Nicolaus, che ti fa sentire parte di una famiglia, e alla qualità del nostro staff. E oggi possiamo dire che il concept Italian Lifestyle Collection è già un successo". "Il nostro primo indirizzo della collezione rappresenta la sintesi perfetta della felice commistione tra l’esperienza del territorio e l’esperienza di sé – aggiunge l’amministratore delegato di Nicolaus Tour, Giuseppe Pagliara -. Quando abbiamo immaginato il concept di questa nuova linea di prodotto, abbiamo voluto immaginare un luogo da vivere e da sperimentare con i cinque sensi: che grazie ai due ristoranti Gargantua e Gou avesse una proposta enogastronomica varia ed eccellente, votata alla scoperta delle specialità del territorio; che facesse anche del buon bere un’esperienza intimamente connessa al luogo e al resort, grazie alla proposta di Cocktail Experience del lounge bar Bolla; che permettesse a tutta la famiglia di trovare i propri momenti di svago e di relax grazie a un’attrezzatissima Gaming room, alla palestra The Gym con attrezzature Technogym di ultima generazione e alla spa Miele, avvolgente e completa, con trattamenti e proposte benessere per ogni esigenza. Un luogo pieno di vita, con un’equipe di professionisti ad animare e rendere uniche le giornate dei nostri ospiti, e un servizio di Lifestyle assistance attento e personalizzato. Un resort sci ai piedi, tutto da vivere dal mattino a tarda notte. Un luogo da cui partire alla scoperta di una destinazione ricca e unica". [gallery ids="444082,444083,444084,444085,444086,444087,444088,444089,444090,444091,444092,444093,444094,444095,444096,444097,444098"] [post_title] => Al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort la terza edizione dei Tod Experience [post_date] => 2023-04-20T13:16:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681996580000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza. Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando "inevitabili disagi e ritardi" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio). Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che "la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate". Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero. [post_title] => Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione [post_date] => 2023-04-20T10:27:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986457000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aeroporto Internazionale di Malta ha chiuso il suo primo trimestre più trafficato di sempre con un totale di 1.245.525 passeggeri. In particolare, nel solo mese di marzo, si sono contati anche 487.117 movimenti di passeggeri, un aumento del 2% rispetto ai dati precedenti alla pandemia. Sempre a marzo, come riferito da SchengenVisaInfo.com, i paesi che hanno generato maggiore traffico - 63% - sono stati Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Polonia; Regno Unito e la Germania sono stati i mercati che hanno continuato a registrare performance inferiori ai livelli del 2019, mentre gli altri tre hanno centrato livelli di crescita variabili. Malta, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica del Paese, lo scorso gennaio ha accolto 136.167 turisti, per un totale di 1.031.718 pernottamenti. A conquistare il primo posto della classifica degli arrivi proprio l'Italia, seguita dal Regno Unito e dalla Polonia. Secondo queste statistiche, nel mese di gennaio 2023, il numero di notti trascorse a Malta è aumentato del 79,0% rispetto allo stesso mese del 2022, superando il milione di notti. Nel 2022 la destinazione ha recuperato fino all'83% il livello degli arrivi pre-pandemia, con un totale di 2,3 milioni di visitatori; sempre l'anno scorso i volumi dei mercati polacco, austriaco, italiano e francese hanno superato i livelli 2019. Allo stesso tempo, i turisti internazionali hanno speso 2 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2022 la spesa totale pro capite è scesa a 880 euro dagli 899 euro del 2021. [post_title] => L'Aeroporto di Malta chiude il trimestre più trafficato di sempre. Boom di arrivi italiani [post_date] => 2023-04-20T09:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681982121000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "scioperi controllori francesi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":37,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1101,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero \" più di 10 milioni \" di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol.\r

\r

Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati \" 34 giorni di disordini sociali \" che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi.\r

\r

Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. \r

\r

Ma \" ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni).\r

\r

Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol.","post_title":"Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti","post_date":"2023-04-24T12:00:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288703\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Napoli[/caption]\r

\r

Sarà pe il quasi imminente scudetto, ma si riprende a parlare di Napoli e il turismo arriva a visitare una delle grandi meraviglie d'Italia.Boom di turisti a Napoli affollata nel week end che precede il ponte del 25 aprile. Folla nelle strade della città, tra cui via Toledo, ad esempio, dove oggi è anche difficile camminare a piedi, e poi il lungomare e piazza Plebiscito.\r

\r

Si prevede un superamento delle 200 mila presenze registrate a Pasqua con un'occupazione delle camere d'albergo e dei b&b oltre l'80 per cento. Preludio ad un altro prossimo ponte, quello del Primo maggio, ma anche al week end della possibile vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Molti turisti hanno opzionato le possibili date nelle queli la matematica dovrebbe assegnare il tricolore agli azzurri per assistere alla festa della città.\r

\r

Affollate tutte le altre località turistiche della Campania: sui social sono apparse le immagini della folla che si è riversata sull'imbarcadero per Positano, in Costiera amalfitana. Il Comune di Amalfi ha reso noto che tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in coincidenza con i più noti \"ponti\" festivi (25 Aprile e 1° Maggio), secondo le previsioni contenute in un'ordinanza Anas. Il provvedimento avrà quindi valore per nove giorni: dal 24 aprile al 2 maggio.\r

\r

A Napoli, tra le nuove 'mete' turistiche i Quartieri Spagnoli ed il murale di Maradona. Dieci tutor turistici, con le pettorine e i cappellini del Comune di Napoli sono presenti in zona, meta di migliaia di visitatori. L'obiettivo dell'iniziativa - che rientra in \"Vedi Napoli e poi Torni\" e vede già impegnati i tutor al centro storico, alla Sanità, al Vomero e all'interno degli infopoint - è quello di dare informazioni ai turisti sui luoghi e i monumenti da visitare nella zona oltre al già noto murale, anche per meglio gestire i flussi di visitatori.\r

\r

\"I tutor - spiega l'assessore al turismo del comune, Teresa Armato - dovranno accogliere, consigliare e informare i turisti suggerendo nel caso di flussi massici la visita a beni culturali o artistici della zona come la chiesa di Santa Maria Ognibene o quella di Santa Maria Francesca, in modo da dare un'offerta turistica più ampia in aggiunta alla visita al murale di Maradona. Inoltre ragazzi e ragazze potranno suggerire i percorsi pedonali alternativi consigliati dal Comune in zona\"","post_title":"Napoli: record di presenze turistiche per il 25 aprile","post_date":"2023-04-24T09:44:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682329476000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Advunite lancia un attacco contro la disunione delle associazioni nel combattere i mali del turismo organizzato. Specialmente quelli che colpiscono le agenzie di viaggio.\r

\"Si parla tanto di essere uniti di lottare per gli stessi obiettivi, invece si va avanti in maniera disunita. Siamo nel pieno della stagione con il turismo che porta ricchezza a tutti, non solo alle agenzie di viaggi che rappresentiamo, ma siamo sempre senza interventi legislativi rapidi.\r

\r

Noi come Advunite abbiamo iniziato un'azione legale un anno fa contro Ryanair e ora anche altre associazioni hanno seguito la nostra strada: ma sono tutte le low cost che dovrebbero essere denunciate. Sabato Wizzair ha continuato a spostare i voli senza riprotezione.\r

Ora basta! E si prendano provvedimenti!\r

\r

Personale\r

\r

Siamo costretti a non avere personale nelle aziende turistiche perché nonostante gli appelli nessun ente pubblico li raccoglie, in Campania per esempio hanno emesso un bando per le imprese turistiche scordandosi delle agenzie di viaggi; e infine l'abusivismo una delle piaghe maggiori che non si vuol combattere. Mancano gli organi di controllo e si continua a pensare di portare avanti iniziative personali e non condivise. Questo è il male del turismo: il protagonismo! \r

\r

Lo dicevamo nel 2019: bisogna essere uniti e avere gli stessi obiettivi ma partendo da situazioni uguali dove non ci siano interessi economici speculatori, ci sono operatori turistici retti da famiglie che durante la Pandemia hanno mantenuto i loro dipendenti nonostante la crisi, eppure gli aiuti stanziati non arrivano, perché?\"","post_title":"Advunite: \"Bisognerebbe denunciare tutte le low cost\"","post_date":"2023-04-24T09:35:31+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1682328931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia ha incontrato gli agenti di viaggio in un Roadshow di 3 tappe, a Roma (18 aprile), Torino (19 aprile) e Verona (20 aprile). Tanti gli espositori presenti, leisure e MICE, dai castelli della Loira, Parigi e l’Ile de France, la Corsica, Nizza, Chambery, Strasburgo, Val Thorens, ma anche catene alberghiere, ricettivi e vettori aerei.\r

\r

Il direttore Atout France Italia, Grecia e Svizzera, Fréderic Meyer, ha ricordato gli asset di sviluppo della destinazione, con focus sul turismo green ed esperienziale, e i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\"L'anno 2022 ha superato le nostre aspettative - ha esordito il direttore Meyer - registrando un flusso di turisti sempre più numeroso anche grazie al potenziamento dei voli e dei collegamenti ferroviari\". La destinazione alza l'asticella per il 2023, mettendo l'accento sui prodotti legati al turismo slow ed esperienziale, ma anche a quello green e sostenibile\".\r

\r

\r

\r

Al centro del Roadshow, le novità del sito FrancExpert.it, con il programma di formazione omonimo di Atout France, l'agenzia per lo sviluppo del turismo francese. La piattaforma di formazione di riferimento della destinazione resta francexpert (www.francexpert.it)\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

I protagonisti\r

\r

Tra gli espositori presenti, Galeries Lafayette Haussmann, il centro commerciale centenario al centro di Parigi, disponibile anche per accogliere originali eventi MICE con ambienti completamente declinabili e personalizzabili, il Centre Pompidou, che ospita la più importante collezione d'arte moderna e contemporanea europea e una delle prime al mondo, con oltre 120mila opere dal 1905 ai giorni nostri, ma anche agenzie incoming e dmc come Philibert Travel & Events, società di trasporto di persona che, negli utlimi anni si è specializzata in attività di tour operating, con focus sulla regione Alvernia-Rodano-Alpi e Lione, dove ha anche la sua sede.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"444219,444220,444221,444224,444229,444222,444230,444231,444232\"]\r

\r

Oltre a Air France, era presente anche Air Corsica con Michel Pozevera, deputy director of Sales&Marketing, che ha presentato i 5 collegamenti del 2023 che uniscono l'Italia con l'isola francese. Dal 16 giugno Roma Fiumicino sarà collegata con Ayaccio, mentre dal 3 luglio, si aggiungerà la rotta verso Bastia. Entrambi i collegamenti saranno operati due volte a settimana. Dal 2 settembre, inoltre, Milano sarà collegata per la prima volta con Calvi e Figari tutti i sabati.\r

\r

\r

\r

Tra gli uffici del turismo presenti, quello di Nizza, che ha raccontato le bellezze dell'area metropolitana di Nizza-Costa Azzurra, con spunti per vivere esperienze di natura, paesaggi, artigianato e patrimonio per un target leisure, ma anche con possibilità e idee originali per il segmento MICE.\r

\r

L'ufficio del turismo Ouest Corsica ha raccontato agli agenti di viaggio presenti l'incontaminato territorio della Corsica occidentale con i suoi 120km di costa, tra gole e aree protette, foreste e ruscelli.\r

\r

L'ufficio del turismo di Chambéry ha illustrato la bellezza dei laghi e delle montagne nel cuore delle Alpi, insieme agli esperti della destinazione di Val Thorens tours.\r

\r

Strasburgo, l'unica città al mondo a essere stata inserita due volte nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha acceso i riflettori sulle attrattive per una fuga con la famiglia o in coppia, tra scorci verdi, banchine e canali romantici, strutture e palazzi storici.\r

\r

Non poteva mancare la Capitale della Corsica genovese, Bastia, il cui ufficio del turismo nella persona di Jean Jacques Ristorcelli, ha mostrato agli agenti di viaggio presenti i percorsi cittadini alla scoperta delle bellezze della città, visitabile in una mezza giornata tra chiese barocche, piazze eleganti, monumenti, castelli, suggestioni e colori unici.\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare\r

\r

\r

\r

","post_title":"Francia: obiettivi e protagonisti del Roadshow 2023","post_date":"2023-04-21T17:52:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682099538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un po’ La mia Africa, un po’ documentario da appassionati del continente Nero, l’itinerario Sky Safari. La Tanzania dal cielo, esclusiva del brand Il Diamante di Quality Group rivela subito il fascino del viaggio da intenditori con il comfort del volo privato. L’ ago della bussola indica nord: siamo in Tanzania, a bordo di un Cessna Gran Caravan rimodulato in versione luxury con otto posti business class. Raggiunte le destinazioni, il tour prosegue a terra, su veicoli scoperti alla ricerca dei veri protagonisti: gli animali della savana. Quote a partire da 9.400 euro a persona, per un tour di gruppo di dieci giorni, con guida locale parlante inglese, per minimo due massimo otto partecipanti. Pensione completa.\r

\r

Dalla Tanzania a Botswana, Il Diamante propone dei pacchetti di viaggio con Natural Selection: una realtà emergente del Paese dedicata all’ospitalità. Un viaggio che coniuga esperienze di safari, in campi unici per stile e posizioni, all’impegno per la conservazione e la collaborazione con le comunità locali. L’area è quella di Khwai, ai bordi della Moremi Reserve, che riunisce quattro campi: Hyena Pan, Little Sable, Sable Alley e il top Tuludi. L’esperienza da fare si chiama Skybeds: un piccolo campo con tre piattaforme nell’estremo Nord della Khwai Private Game Reserve. Si raggiunge la meta dopo un sorvolo in elicottero di 20 minuti, con sosta presso un hide per ammirare gli elefanti all’abbeverata. Il pacchetto si chiama Botswana. Una notte sotto le stelle. Quote a partire da 4.620 euro a persona, per quattro giorni/tre notti.\r

\r

Per un’altra, indimenticabile notte africana, nell’area dell’Okavango, dove si trova il romanticissimo Duke’s Camp, l’operatore propone il pacchetto Botswana Natural Selection Delta & Khwai. La sistemazione nel camp, a poco più di mezz’ora di volo, è prevista in tenda. Il trattamento è all inclusive e prevede safari in jeep 4x4, in mokoro, le tradizionali canoe del delta, e safari in barca a motore. Un volo di 30 minuti per ammirare l’area di Khwai: i safari in questa regione sono tra i migliori di tutta l’Africa con lo scenario delle vaste pianure alluvionali del Delta. Quote a partire da 5.280 euro a persona, per cinque giorni/ quattro notti.\r

\r

Le latitudini africane regalano spettacoli naturali sempre diversi, come l’immenso Makgadikgadi Pan: una distesa desertica infinita, un tempo tra i laghi più̀grandi al mondo. Sono previsti anche safari a cavallo: il Jack’s Camp è un leggendario camp dell’Africa meridionale, in cui si respira ancora quell’atmosfera di inizio Novecento, quando il safari era molto più di un viaggio. Quote a partire da 3.210 euro a persona, per tre giorni/ due notti.","post_title":"Tanzania e Botswana: tra safari e campi tendati, la mia Africa del Diamante","post_date":"2023-04-21T11:02:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682074971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'iniziativa di Aidit si unisce anche Fiavet-Confcommercio nella lotta contro le ultime policy di vendita intermediata della compagnia aerea Ryanair, verso cui la federazione ha deciso di procedere in via giudiziaria. \"Posto che in alcune destinazioni il volo diretto è operato esclusivamente dalla low cost in modo monopolistico e dominante - si legge in una nota -, per chi lavora nell’intermediazione del turismo è diventato impossibile vendere la biglietteria di questa compagnia. Ryanair ha infatti attivato un macchinoso sistema di verifica di identità del passeggero. Sul proprio sito il vettore esplicitamente afferma che le prenotazioni effettuate tramite gli agenti di viaggio possono essere bloccate, motivando l’affermazione con il fatto che non ha alcun accordo commerciale con le adv, dimenticandosi che queste operano come mandatarie della propria clientela\".\r

\r

Verifiche farraginose\r

\r

\"Le opzioni che ha inserito il vettore - prosegue la nota - sono di una verifica rapida al costo di 0,59 euro, che prevede un riconoscimento facciale e copia della documentazione di identificazione del passeggero. Le problematiche pratiche del sottoporre il passeggero al riconoscimento facciale (si pensi alla biglietteria acquistata per gruppi come per i viaggi di istruzione) diventano un ostacolo alla possibilità di acquisto per l’agenzia. In più, il controllo standard prevede la firma del passeggero per verificarne la sua autenticità: una pratica che richiede al massimo sette giorni e per la quale è comunque necessaria la copia della documentazione di identificazione del passeggero e un dispositivo dotato di fotocamera. Una procedura esclusiva per la biglietteria acquistata tramite le agenzie di viaggio. Memore anche delle procedure ostative da parte del vettore, adottate nel periodo degli annullamenti Covid, oggetto di un pesante provvedimento sanzionatorio da parte dell’Antitrust, Fiavet-Confcommercio ha quindi deciso di procedere con una iniziativa incisiva, che possa definitivamente eliminare queste turbative nell’esercizio dell’attività di mediazione, propria dell’agente di viaggio\".\r

\r

Il diritto di esercitare l’attività di intermediazione\r

\r

Il consiglio nazionale delle federazione ha assunto all’unanimità la delibera di procedere giudiziariamente nei confronti del vettore per tutelare i diritti degli agenti di viaggio, e dei loro clienti, di prenotare la biglietteria di Ryanair, rivendicando il diritto di esercitare l’attività di intermediario, mandatario del proprio cliente: un diritto riconosciuto tra le attività tipiche dalla normativa regionale di esercizio delle adv.\r

\r

Cimminisi: \"Non siamo dei falsari\"\r

\r

“Ci occupiamo di questo spinoso tema da anni. In passato abbiamo contestato, con diverse diffide a Ryanair, comportamenti scorretti nei confronti degli agenti di viaggio - spiega il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, all’indomani della delibera del consiglio nazionale -. Nel 2011 abbiamo già ottenuto una sentenza risarcitoria per diffamazione nei confronti del vettore irlandese, ma ora ci vediamo costretti nuovamente a deliberare un’azione giudiziaria per difendere il diritto sacrosanto di poter acquistare la biglietteria Ryanair”. Secondo il presidente Fiavet-Confcommercio non si può accettare l’estromissione dalla propria attività di intermediazione “e di essere additati come soggetti negligenti o sui quali adombrare sospetti tali da dover verificare l’identità della nostra clientela, come fossimo falsari\". ","post_title":"Fiavet si appella alla giustizia contro le ultime policy di vendita Ryanair","post_date":"2023-04-20T13:33:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681997627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione di conoscenza approfondita e mirata della destinazione, grazie alla possibilità del pernottamento e alle attività programmate tra escursioni in montagna ed esperienze benessere. C'è grande fermento al Tod Experience in corso di svolgimento al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, terza edizione del nuovo format dei Travel Open Day dopo gli appuntamenti di Frasassi e di Genova. Per agenti ed espositori, un'opportunità importante per confrontarsi tra loro, ma anche per conoscere da vicino un prodotto di qualità, inedito nel suo genere e arricchito dal servizio di uno staff d'eccezione.\r

\r

\"Il nostro obiettivo è quello di accogliere i colleghi del turismo come degli ospiti che si sentano a casa loro - sintetizza con efficacia Francesco Battaglia, brand manager di Valtur, da due anni anche alla guida ad interim del nuovo Cervinia Cristallo -. Tutti i nostri sforzi sono tesi a mettere le persone a loro agio, fornendo non solo le attrezzature necessario all'evento ma anche rendendo fruibile ogni spazio disponibile, nel pieno rispetto di quella flessibilità che è il marchio di fabbrica Valtur\".\r

\r

Il progetto legato alla struttura di Cervinia inaugurata lo scorso dicembre è stata una vera impresa d'altri tempi, prosegue Battaglia: \"Lanciare un nuovo concept in una destinazione matura come questa è stata un sfida importante, che siamo riusciti a condurre in porto grazie allo spirito del gruppo Nicolaus, che ti fa sentire parte di una famiglia, e alla qualità del nostro staff. E oggi possiamo dire che il concept Italian Lifestyle Collection è già un successo\".\r

\r

\"Il nostro primo indirizzo della collezione rappresenta la sintesi perfetta della felice commistione tra l’esperienza del territorio e l’esperienza di sé – aggiunge l’amministratore delegato di Nicolaus Tour, Giuseppe Pagliara -. Quando abbiamo immaginato il concept di questa nuova linea di prodotto, abbiamo voluto immaginare un luogo da vivere e da sperimentare con i cinque sensi: che grazie ai due ristoranti Gargantua e Gou avesse una proposta enogastronomica varia ed eccellente, votata alla scoperta delle specialità del territorio; che facesse anche del buon bere un’esperienza intimamente connessa al luogo e al resort, grazie alla proposta di Cocktail Experience del lounge bar Bolla; che permettesse a tutta la famiglia di trovare i propri momenti di svago e di relax grazie a un’attrezzatissima Gaming room, alla palestra The Gym con attrezzature Technogym di ultima generazione e alla spa Miele, avvolgente e completa, con trattamenti e proposte benessere per ogni esigenza. Un luogo pieno di vita, con un’equipe di professionisti ad animare e rendere uniche le giornate dei nostri ospiti, e un servizio di Lifestyle assistance attento e personalizzato. Un resort sci ai piedi, tutto da vivere dal mattino a tarda notte. Un luogo da cui partire alla scoperta di una destinazione ricca e unica\".\r

\r

[gallery ids=\"444082,444083,444084,444085,444086,444087,444088,444089,444090,444091,444092,444093,444094,444095,444096,444097,444098\"]\r

\r

","post_title":"Al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort la terza edizione dei Tod Experience","post_date":"2023-04-20T13:16:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681996580000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è tregua per i passeggeri in arrivo e partenza all'aeroporto di Londra Heathrow che il prossimo mese di maggio dovrà gestire un nuovo sciopero di otto giorni dei circa 1.400 addetti alla sicurezza.\r

\r

Il sindacato Unite ha dichiarato che il personale sciopererà dal 4 al 6 maggio, dal 9 al 10 maggio e dal 25 al 27 maggio per una controversia sulla retribuzione, causando \"inevitabili disagi e ritardi\" ai passeggeri in arrivo per l'incoronazione di re Carlo III (in calendario proprio il 6 maggio).\r

Il segretario generale del sindacato, Sharon Graham, ha avvertito che \"la vertenza è destinata ad aggravarsi, con il voto di altri lavoratori e i disagi che continueranno per tutta l'estate\".\r

\r

Durante le ultime festività pasquali le guardie di sicurezza di Heathrow avevano già partecipato ad una mobilitazione di dieci giorni: lo sciopero aveva coinvolto gli agenti di sicurezza del Terminal 5 - utilizzato esclusivamente da British Airways - e le guardie di sicurezza del campus, responsabili del controllo di tutte le merci che entrano nell'aeroporto. La compagnia aerea britannica era stata costretta alla cancellazione di circa il 5% dei suoi voli e ad uno stop della vendita dei biglietti per i giorni dello sciopero.","post_title":"Heathrow, nuovo sciopero a maggio: previsti disagi anche nel giorno dell'incoronazione","post_date":"2023-04-20T10:27:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681986457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aeroporto Internazionale di Malta ha chiuso il suo primo trimestre più trafficato di sempre con un totale di 1.245.525 passeggeri. In particolare, nel solo mese di marzo, si sono contati anche 487.117 movimenti di passeggeri, un aumento del 2% rispetto ai dati precedenti alla pandemia.\r

\r

Sempre a marzo, come riferito da SchengenVisaInfo.com, i paesi che hanno generato maggiore traffico - 63% - sono stati Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Polonia; Regno Unito e la Germania sono stati i mercati che hanno continuato a registrare performance inferiori ai livelli del 2019, mentre gli altri tre hanno centrato livelli di crescita variabili.\r

\r

Malta, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica del Paese, lo scorso gennaio ha accolto 136.167 turisti, per un totale di 1.031.718 pernottamenti. A conquistare il primo posto della classifica degli arrivi proprio l'Italia, seguita dal Regno Unito e dalla Polonia. Secondo queste statistiche, nel mese di gennaio 2023, il numero di notti trascorse a Malta è aumentato del 79,0% rispetto allo stesso mese del 2022, superando il milione di notti.\r

\r

Nel 2022 la destinazione ha recuperato fino all'83% il livello degli arrivi pre-pandemia, con un totale di 2,3 milioni di visitatori; sempre l'anno scorso i volumi dei mercati polacco, austriaco, italiano e francese hanno superato i livelli 2019. Allo stesso tempo, i turisti internazionali hanno speso 2 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2022 la spesa totale pro capite è scesa a 880 euro dagli 899 euro del 2021.\r

\r

","post_title":"L'Aeroporto di Malta chiude il trimestre più trafficato di sempre. Boom di arrivi italiani","post_date":"2023-04-20T09:15:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681982121000]}]}}