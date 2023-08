Boom di turisti in Grecia: fatturato del settore in crescita di 3 mld rispetto all’era pre-Covid Nonostante gli incendi e il cambiamento climatico (fattori che comunque preoccupano sul medio-lungo periodo), l’industria turistica greca si appresta a festeggiare un 2023 record. Lo dicono tutti i dati finora disponibili: il 2023 si chiuderà su livelli superiori a quelli del 2019, ossia l’era pre-Covid, quando la Grecia registrò un totale di 33 milioni di ospiti internazionali, per un fatturato complessivo di oltre 18 miliardi di euro. Ora le stime della National Bank of Greece parlano di un giro d’affari che potrebbe arrivare a 21 miliardi entro la fine dell’anno. La previsione si basa tra le altre cose sui numeri che la stessa banca centrale ellenica ha già elaborato per il trimestre di primavera, quando la Grecia ha registrato arrivi dall’estero del 10% superiori ai livelli del medesimo periodo del 2019, con i ricavi totali che sono conseguentemente saliti del 19%. Un trend confermato anche dai dati della European Aviation Safety Agency Eurocontrol, secondo cui, nella seconda settimana di agosto, i passeggeri movimentati negli scali ellenici sono stati il 9% in più rispetto a quattro anni fa. Stando infine alla società che gestisce l’aeroporto di Francoforte, Fraport, responsabile anche di 14 scali regionali in Grecia, tra cui Tessalonica, Chania a Creta, Zante, Skiathos e Santorini, gli arrivi e le partenze registrate in tali località tra gennaio e luglio sono state del 10,5% più alte che nei primi sette mesi del 2019. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451049" align="alignleft" width="300"] L'a&o Venezia Mestre[/caption] Primo semestre da record per il gruppo a&o Hotels and Hostels, che ha chiuso il periodo gennaio-giugno con numeri mai visti prima. L'azienda ha infatti registrato oltre 100 milioni di euro di ricavi, pari al 47% in più rispetto al medesimo periodo del 2022, e oltre 1 milione di pernottamenti totali, con gli ostelli di Venezia Mestre, Berlino e Amburgo in cima alla classifica. “Stiamo inoltre notando un’inversione di tendenza nelle tempistiche di prenotazione - spiega il ceo di a&o, Oliver Winter -. Se nel 2022 quasi il 50% delle vendite per il periodo estivo era fatto a meno di 24 ore dal check-in, quest’anno siamo solo al 30%. Ciò fa capire che si sta tornando progressivamente all’early booking”. Tra i motivi che hanno portato l’azienda a una crescita così significativa si evidenzia la presenza di gruppi e scolaresche non solo in primavera ma anche nei mesi estivi, l'incremento della domanda da parte di famiglie e giovani che scelgono family room e camerate, nonché il costante aumento dei pernottamenti passato dai 2,34 milioni del 2022 ai 2,84 milioni della sola estate 2023. In tale contesto, la struttura di Venezia Mestre ha continuato a registrare ottimi risultati, tanto che nel primo semestre è stata tra i tre ostelli a&o con la migliore occupazione: da gennaio a giugno, il suo riempimento medio ha infatti raggiunto il 78,5%, arrivando a sfiorare il sold out (96%) nei mesi di maggio e giugno. Tale performance si è riflessa anche sul fatturato, cresciuto di ben l’88% rispetto al periodo gennaio-giugno 2022. [post_title] => Primo semestre da record per a&o. L'ostello di Venezia Mestre tra i migliori tre della compagnia [post_date] => 2023-08-24T15:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692889256000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbnb ha subito un colpo difficile da assorbire. Anche perché può essere l'avanguardia di una nuova sistemazione normativa in un campo completamente abbandonato a sè stesso. Infatti il colosso del turismo ha perso la battaglia legale con New York, che ha dichiarato guerra alle case vacanza. Un giudice americano ha respinto la causa intentata dalla piattaforma contro le restrizioni approvate dalle autorità cittadine contro questo modello di noleggio. La nuova legge, che vieta l'affitto di interi appartamenti per meno di 30 giorni, entrerà in vigore il 5 settembre e porterà alla virtuale scomparsa del modello di business Airbnb in una delle destinazioni più visitate del pianeta. Secondo il Wall Street Journal, il tribunale statale di Manhattan ha respinto la denuncia, ritenendo "razionale" che la città adotti misure drastiche per combattere la proliferazione di offerte illegali e l'aumento del prezzo degli affitti convenzionali. Airbnb, da parte sua, descrive il cambiamento normativo come un “veto di fatto” alla sua attività. Il suo direttore della politica globale, Theo Yedinsky, avverte che ciò assesterà un duro colpo al turismo, avendo un impatto totale sui residenti dei quartieri non centrali "che dipendono dalla condivisione delle loro case per sbarcare il lunario". Con l'entrata in vigore della nuova normativa gli affitti inferiori a 30 giorni saranno consentiti solo se l'host risiede nell'alloggio e non ha più di due ospiti. E' l'obiettivo della nuova joint venture siglata dal gruppo Pellicano Hotels con l'asset management company londinese Aermont Capital. L'operazione, rivela il Sole 24 Ore, prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro circa, per l'acquisto e la riqualificazione di proprietà a marchio Pellicano. L'importo potrebbe peraltro salire, a seconda delle opportunità. Il gruppo Pellicano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 30 milioni di euro e margini operativo lordi (ebitda) per 7,5 milioni. Un dato, quello del giro d'affari, in crescita rispetto all'era pre-Covid (2019), quando la compagnia si era fermata a quota 22 milioni. Gli obiettivi di espansione al momento sono tutti concentrati sull'Italia. Pellicano a oggi gestisce tre 5 stelle: l'omonima struttura da 47 camere di Porto Ercole, La Posta Vecchia alle porte di Roma da 19 camere e suite, nonché il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia da 51 camere e suite. Aermont Capital può contare su una raccolta di 10 miliardi di euro di impegni azionari in cinque fondi di investimento distinti ed è focalizzata nel segmento real estate e correlati in Europa. In passato ha già collaborato con realtà del mondo alberghiero, tra cui l'olandese The Student Hotel (oggi The Social Hub), in particolare a riguardo del progetto di riqualificazione urbana della Manifattura Tabacchi di Firenze. [post_title] => Il gruppo Pellicano sigla una jv da 200 mln di euro con Aermont Capital [post_date] => 2023-08-24T10:11:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692871865000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450949 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno 21 le corse straordinarie che Trenord assicurerà domenica 3 settembre, in occasione del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 a Monza. Le tratte collegheranno Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all’Autodromo. Per viaggiare sui treni straordinari è necessario pre-acquistare, a 5 euro andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l’autodromo e delle nove per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord. In occasione del Gp, Trenord ha ideato inoltre altri due biglietti speciali, che si possono utilizzare per tutto il weekend, dal 1° al 3 settembre. Per chi parte da Milano, è in particolare disponibile il Monza Autodromo treno+bus, che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta linea Nera fino al gate G dell’autodromo. Da tutta la Lombardia si potrà poi raggiungere in treno l’autodromo con il biglietto speciale Day Pass Gp Monza 2023, che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza Fs o Biassono-Lesmo Parco. Il ticket è valido per un adulto accompagnato da bambini fino ai 14 anni di età. Sia sabato 2 settembre sia domenica 3 settembre, fra Milano Centrale e Monza saranno effettuate nove corse straordinarie (cinque verso Monza e quattro verso Milano) su cui sarà possibile viaggiare con i biglietti speciali Treno+bus, Day Pass Gp Monza 2023, o con i titoli di viaggio ordinari per Monza. Sabato 2 per assistere alle qualifiche si potranno infine utilizzare i treni verso Monza e Biassono-Lesmo Parco previsti da orario. [post_title] => Trenord: 21 corse straordinarie da e per Milano Garibaldi in occasione del Gran Premio di Monza [post_date] => 2023-08-23T09:45:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692783932000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450943 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto africano per il brand Waldorf Astoria di casa Hilton che inaugura il Cairo Heliopolis nella capitale egiziana. La struttura è situata vicino al principale palazzo presidenziale egiziano, mentre luoghi come il centro del Cairo, il Khan El Khalili Bazaar e l'attesissimo Grand Egyptian Museum sono facilmente raggiungibili dall'hotel. L'albergo dispone di 252 camere e suite, a cui si aggiungono quattro ristoranti e bar, nonché la Waldorf Astoria Spa e spazi per eventi. tra cui sei meeting room completamente attrezzate e una ballroom, in grado di accogliere fino a 2 mila ospiti. Progettati dallo studio londinese Adrian Barboza Design, gli interni si ispirano all'epoca dell'Art Déco e includono anche riferimenti alle arti faraoniche, con una palette di colori rilassanti composta da verdi e blu ricchi, toni caldi del legno e materiali naturali. "L'Egitto ha accolto 11,7 milioni di turisti nel 2022, con un aumento del 46% rispetto all'anno precedente - racconta l'executive vice president and president, Europe, Middle East & Africa, Hilton, Simon Vincent -. Dato che il Cairo è spesso il punto di partenza per i viaggiatori alla scoperta dell'Egitto, siamo lieti di portare il lusso del marchio Waldorf Astoria in questa ambita destinazione". [post_title] => Il brand Waldorf Astoria debutta in Africa con il Cairo Heliopolis [post_date] => 2023-08-23T09:24:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692782696000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450937 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partiranno dalla seconda metà di settembre i lavori per la realizzazione di Agua Azul, la nuova area benessere con spa del parco acquatico Caribe Bay di Jesolo, in apertura per la stagione 2025. Una novità strategica, che permetterà di integrare la tradizionale offerta di attrazioni e spettacoli all’insegna dell’adrenalina e del divertimento con nuove proposte pensate per chi desidera vivere momenti di puro relax, da dedicare al benessere e alla cura del corpo. Agua Azul si troverà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale che avvolge gli scivoli di Toboganes e l’Arena Show. Realizzata in stile caraibico, Agua Azul si integrerà con le attrazioni già esistenti, creando un continuum tra spazi interni ed esterni; in linea con la vocazione green del Parco, si avvarrà di un impianto geotermico a basso impatto per il riscaldamento dell’acqua. La parte esterna sarò caratterizzata da 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e da una grande piscina ad alta salinità, dove si potrà galleggiare come nelle acque del mar Morto. Nella parte interna saranno invece presenti diverse stanze emozionali con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco, nonché una stanza del ghiaccio. Spazio anche ai trattamenti benessere, beauty ed estetici con una vera e propria spa. Agua Azul sarà accessibile a tutti gli ospiti del parco, al pari delle attrazioni, mentre i trattamenti benessere saranno disponibili a pagamento. Il centro benessere è il primo progetto di un nuovo piano di investimenti del valore complessivo atteso di 40 milioni di euro. L'obiettivo, nei prossimi anni, è di potenziare l’offerta con attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico di riferimento, allungare la stagionalità e superare le sfide imposte anche dal cambiamento climatico. [post_title] => Caribe Bay: in arrivo una spa nel 2025. E' il primo di una serie di investimenti da 40 mln di euro [post_date] => 2023-08-22T14:31:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692714707000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro Santanchè non riesce a capire che in Italia il popolo, la comunità, come volte chiamarla, vive quotidianamente problemi economici gravi. Per cui si arriva all'assurdo che un italiano medio non può fare vacanza in Italia a meno di lasciarci un sacco di soldi. Vediamo che dice il ministro. "Sono stata il primo ministro ad andare in Albania, ma dal punto di vista culturale e paesaggistico non c'è paragone con l'Italia". Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, a 'Gli incontri del principe' al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, riportato da La Nazione. Ma il problema non è questo. Il problema è che mentre l'Albania offre prezzi ridotti, anzi prezzi normali, in Italia, specialmente Puglia, Toscana, Sardegna e altre, i prezzi superano di gran lunga la spinta inflattiva che si aggira sul 9%, mentre gli aumenti superano il 40%. Il ministro dovrebbe allora incidere proprio su questo punto. Magari convincendo le parti a diminuire prezzi francamente impressionanti per permettere a tutti di andare in giro per l'Italia. Altrimenti gli italiani se ne andranno i n Albania. E non c'è bellezza che tenga. [post_title] => Santanchè: "Albania non paragonabile a Italia". Ma gli italiani vanno a Tirana [post_date] => 2023-08-22T13:13:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692710037000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ripristino dei voli con l’Airbus A380 tra Singapore e Francoforte, l’utilizzo di aeromobili widebody Airbus A350-900 sui voli per Cairns e Malé, la ripresa dei voli diretti tra Singapore e Barcellona e l'aumento delle frequenze di volo, in modo da raggiungere i livelli pre-pandemia o superarli in alcune destinazioni del network. Sono alcune delle novità Singapore Airlines per la stagione 2024 (dal 31 marzo al 26 ottobre 2024), durante la quale la compagnia ha deciso di aumentare i propri servizi in diverse destinazioni del network, per sostenere la forte domanda di viaggi aerei. Tra le mete che si prevede raggiungeranno o supereranno i livelli pre-pandemici in termini di frequenze di voli si trovano in particolare Ahmedabad (India), Pechino e Shanghai (Cina), Copenaghen (Danimarca), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne e Perth (Australia), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo-Haneda (Giappone), Seattle e Houston (Stati Uniti d'America). “Grazie all’annuncio della programmazione dei voli per la prossima estate, i nostri passeggeri potranno pianificare in anticipo i propri viaggi per il 2024, approfittando di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità", sottolinea la senior vice president marketing planning di Singapore Airlines, JoAnn Tan. [post_title] => Singapore Airlines aumenta la capacità in vista della stagione 2024 [post_date] => 2023-08-22T12:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692707977000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "boom turisti grecia fatturato del settore crescita 3 mld rispetto allera pre covid" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3125,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'a&o Venezia Mestre[/caption]\r

\r

Primo semestre da record per il gruppo a&o Hotels and Hostels, che ha chiuso il periodo gennaio-giugno con numeri mai visti prima. L'azienda ha infatti registrato oltre 100 milioni di euro di ricavi, pari al 47% in più rispetto al medesimo periodo del 2022, e oltre 1 milione di pernottamenti totali, con gli ostelli di Venezia Mestre, Berlino e Amburgo in cima alla classifica.\r

“Stiamo inoltre notando un’inversione di tendenza nelle tempistiche di prenotazione - spiega il ceo di a&o, Oliver Winter -. Se nel 2022 quasi il 50% delle vendite per il periodo estivo era fatto a meno di 24 ore dal check-in, quest’anno siamo solo al 30%. Ciò fa capire che si sta tornando progressivamente all’early booking”. Tra i motivi che hanno portato l’azienda a una crescita così significativa si evidenzia la presenza di gruppi e scolaresche non solo in primavera ma anche nei mesi estivi, l'incremento della domanda da parte di famiglie e giovani che scelgono family room e camerate, nonché il costante aumento dei pernottamenti passato dai 2,34 milioni del 2022 ai 2,84 milioni della sola estate 2023.\r

\r

In tale contesto, la struttura di Venezia Mestre ha continuato a registrare ottimi risultati, tanto che nel primo semestre è stata tra i tre ostelli a&o con la migliore occupazione: da gennaio a giugno, il suo riempimento medio ha infatti raggiunto il 78,5%, arrivando a sfiorare il sold out (96%) nei mesi di maggio e giugno. Tale performance si è riflessa anche sul fatturato, cresciuto di ben l’88% rispetto al periodo gennaio-giugno 2022.","post_title":"Primo semestre da record per a&o. L'ostello di Venezia Mestre tra i migliori tre della compagnia","post_date":"2023-08-24T15:00:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692889256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbnb ha subito un colpo difficile da assorbire. Anche perché può essere l'avanguardia di una nuova sistemazione normativa in un campo completamente abbandonato a sè stesso. Infatti il colosso del turismo ha perso la battaglia legale con New York, che ha dichiarato guerra alle case vacanza.\r

\r

Un giudice americano ha respinto la causa intentata dalla piattaforma contro le restrizioni approvate dalle autorità cittadine contro questo modello di noleggio. La nuova legge, che vieta l'affitto di interi appartamenti per meno di 30 giorni, entrerà in vigore il 5 settembre e porterà alla virtuale scomparsa del modello di business Airbnb in una delle destinazioni più visitate del pianeta.\r

\r

Secondo il Wall Street Journal, il tribunale statale di Manhattan ha respinto la denuncia, ritenendo \"razionale\" che la città adotti misure drastiche per combattere la proliferazione di offerte illegali e l'aumento del prezzo degli affitti convenzionali.\r

\r

Airbnb, da parte sua, descrive il cambiamento normativo come un “veto di fatto” alla sua attività. Il suo direttore della politica globale, Theo Yedinsky, avverte che ciò assesterà un duro colpo al turismo, avendo un impatto totale sui residenti dei quartieri non centrali \"che dipendono dalla condivisione delle loro case per sbarcare il lunario\".\r

\r

Con l'entrata in vigore della nuova normativa gli affitti inferiori a 30 giorni saranno consentiti solo se l'host risiede nell'alloggio e non ha più di due ospiti. Allo stesso modo, i proprietari di case devono registrarsi presso un ufficio abilitato a tale scopo, che deve autorizzare la loro attività.\r

\r

Secondo Airbnb, gli affitti brevi a New York hanno contribuito con un fatturato netto di 77 milioni di euro nel 2022. Ma evidentemente la cosa pubblica, almeno a New York, è più importante del profitto di privati. ","post_title":"Airbnb: a New York la legge che vieta l'affitto di appartamenti per meno di un mese","post_date":"2023-08-24T13:32:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692883967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante gli incendi e il cambiamento climatico (fattori che comunque preoccupano sul medio-lungo periodo), l'industria turistica greca si appresta a festeggiare un 2023 record. Lo dicono tutti i dati finora disponibili: il 2023 si chiuderà su livelli superiori a quelli del 2019, ossia l'era pre-Covid, quando la Grecia registrò un totale di 33 milioni di ospiti internazionali, per un fatturato complessivo di oltre 18 miliardi di euro. Ora le stime della National Bank of Greece parlano di un giro d'affari che potrebbe arrivare a 21 miliardi entro la fine dell'anno.\r

\r

La previsione si basa tra le altre cose sui numeri che la stessa banca centrale ellenica ha già elaborato per il trimestre di primavera, quando la Grecia ha registrato arrivi dall'estero del 10% superiori ai livelli del medesimo periodo del 2019, con i ricavi totali che sono conseguentemente saliti del 19%. Un trend confermato anche dai dati della European Aviation Safety Agency Eurocontrol, secondo cui, nella seconda settimana di agosto, i passeggeri movimentati negli scali ellenici sono stati il 9% in più rispetto a quattro anni fa.\r

\r

Stando infine alla società che gestisce l'aeroporto di Francoforte, Fraport, responsabile anche di 14 scali regionali in Grecia, tra cui Tessalonica, Chania a Creta, Zante, Skiathos e Santorini, gli arrivi e le partenze registrate in tali località tra gennaio e luglio sono state del 10,5% più alte che nei primi sette mesi del 2019. ","post_title":"Boom di turisti in Grecia: fatturato del settore in crescita di 3 mld rispetto all'era pre-Covid","post_date":"2023-08-24T12:25:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692879928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_311619\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Pellicano di Porto Ercole[/caption]\r

\r

Passare da tre a dieci strutture nell'arco di sei-otto anni. E' l'obiettivo della nuova joint venture siglata dal gruppo Pellicano Hotels con l'asset management company londinese Aermont Capital. L'operazione, rivela il Sole 24 Ore, prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro circa, per l'acquisto e la riqualificazione di proprietà a marchio Pellicano. L'importo potrebbe peraltro salire, a seconda delle opportunità.\r

Il gruppo Pellicano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 30 milioni di euro e margini operativo lordi (ebitda) per 7,5 milioni. Un dato, quello del giro d'affari, in crescita rispetto all'era pre-Covid (2019), quando la compagnia si era fermata a quota 22 milioni. Gli obiettivi di espansione al momento sono tutti concentrati sull'Italia. Pellicano a oggi gestisce tre 5 stelle: l'omonima struttura da 47 camere di Porto Ercole, La Posta Vecchia alle porte di Roma da 19 camere e suite, nonché il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia da 51 camere e suite.\r

\r

Aermont Capital può contare su una raccolta di 10 miliardi di euro di impegni azionari in cinque fondi di investimento distinti ed è focalizzata nel segmento real estate e correlati in Europa. In passato ha già collaborato con realtà del mondo alberghiero, tra cui l'olandese The Student Hotel (oggi The Social Hub), in particolare a riguardo del progetto di riqualificazione urbana della Manifattura Tabacchi di Firenze.","post_title":"Il gruppo Pellicano sigla una jv da 200 mln di euro con Aermont Capital","post_date":"2023-08-24T10:11:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692871865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno 21 le corse straordinarie che Trenord assicurerà domenica 3 settembre, in occasione del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 a Monza. Le tratte collegheranno Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all’Autodromo. Per viaggiare sui treni straordinari è necessario pre-acquistare, a 5 euro andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l’autodromo e delle nove per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord.\r

\r

In occasione del Gp, Trenord ha ideato inoltre altri due biglietti speciali, che si possono utilizzare per tutto il weekend, dal 1° al 3 settembre. Per chi parte da Milano, è in particolare disponibile il Monza Autodromo treno+bus, che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta linea Nera fino al gate G dell’autodromo. Da tutta la Lombardia si potrà poi raggiungere in treno l’autodromo con il biglietto speciale Day Pass Gp Monza 2023, che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza Fs o Biassono-Lesmo Parco. Il ticket è valido per un adulto accompagnato da bambini fino ai 14 anni di età.\r

\r

Sia sabato 2 settembre sia domenica 3 settembre, fra Milano Centrale e Monza saranno effettuate nove corse straordinarie (cinque verso Monza e quattro verso Milano) su cui sarà possibile viaggiare con i biglietti speciali Treno+bus, Day Pass Gp Monza 2023, o con i titoli di viaggio ordinari per Monza. Sabato 2 per assistere alle qualifiche si potranno infine utilizzare i treni verso Monza e Biassono-Lesmo Parco previsti da orario.","post_title":"Trenord: 21 corse straordinarie da e per Milano Garibaldi in occasione del Gran Premio di Monza","post_date":"2023-08-23T09:45:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692783932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto africano per il brand Waldorf Astoria di casa Hilton che inaugura il Cairo Heliopolis nella capitale egiziana. La struttura è situata vicino al principale palazzo presidenziale egiziano, mentre luoghi come il centro del Cairo, il Khan El Khalili Bazaar e l'attesissimo Grand Egyptian Museum sono facilmente raggiungibili dall'hotel.\r

\r

L'albergo dispone di 252 camere e suite, a cui si aggiungono quattro ristoranti e bar, nonché la Waldorf Astoria Spa e spazi per eventi. tra cui sei meeting room completamente attrezzate e una ballroom, in grado di accogliere fino a 2 mila ospiti. Progettati dallo studio londinese Adrian Barboza Design, gli interni si ispirano all'epoca dell'Art Déco e includono anche riferimenti alle arti faraoniche, con una palette di colori rilassanti composta da verdi e blu ricchi, toni caldi del legno e materiali naturali.\r

\r

\"L'Egitto ha accolto 11,7 milioni di turisti nel 2022, con un aumento del 46% rispetto all'anno precedente - racconta l'executive vice president and president, Europe, Middle East & Africa, Hilton, Simon Vincent -. Dato che il Cairo è spesso il punto di partenza per i viaggiatori alla scoperta dell'Egitto, siamo lieti di portare il lusso del marchio Waldorf Astoria in questa ambita destinazione\".\r

\r

","post_title":"Il brand Waldorf Astoria debutta in Africa con il Cairo Heliopolis","post_date":"2023-08-23T09:24:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692782696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450937","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partiranno dalla seconda metà di settembre i lavori per la realizzazione di Agua Azul, la nuova area benessere con spa del parco acquatico Caribe Bay di Jesolo, in apertura per la stagione 2025. Una novità strategica, che permetterà di integrare la tradizionale offerta di attrazioni e spettacoli all’insegna dell’adrenalina e del divertimento con nuove proposte pensate per chi desidera vivere momenti di puro relax, da dedicare al benessere e alla cura del corpo. Agua Azul si troverà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale che avvolge gli scivoli di Toboganes e l’Arena Show.\r

\r

Realizzata in stile caraibico, Agua Azul si integrerà con le attrazioni già esistenti, creando un continuum tra spazi interni ed esterni; in linea con la vocazione green del Parco, si avvarrà di un impianto geotermico a basso impatto per il riscaldamento dell’acqua. La parte esterna sarò caratterizzata da 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e da una grande piscina ad alta salinità, dove si potrà galleggiare come nelle acque del mar Morto. Nella parte interna saranno invece presenti diverse stanze emozionali con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco, nonché una stanza del ghiaccio. Spazio anche ai trattamenti benessere, beauty ed estetici con una vera e propria spa. Agua Azul sarà accessibile a tutti gli ospiti del parco, al pari delle attrazioni, mentre i trattamenti benessere saranno disponibili a pagamento.\r

\r

Il centro benessere è il primo progetto di un nuovo piano di investimenti del valore complessivo atteso di 40 milioni di euro. L'obiettivo, nei prossimi anni, è di potenziare l’offerta con attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico di riferimento, allungare la stagionalità e superare le sfide imposte anche dal cambiamento climatico.","post_title":"Caribe Bay: in arrivo una spa nel 2025. E' il primo di una serie di investimenti da 40 mln di euro","post_date":"2023-08-22T14:31:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692714707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro Santanchè non riesce a capire che in Italia il popolo, la comunità, come volte chiamarla, vive quotidianamente problemi economici gravi. Per cui si arriva all'assurdo che un italiano medio non può fare vacanza in Italia a meno di lasciarci un sacco di soldi. Vediamo che dice il ministro. \"Sono stata il primo ministro ad andare in Albania, ma dal punto di vista culturale e paesaggistico non c'è paragone con l'Italia\". Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo, a 'Gli incontri del principe' al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, riportato da La Nazione.\r

\r

Ma il problema non è questo. Il problema è che mentre l'Albania offre prezzi ridotti, anzi prezzi normali, in Italia, specialmente Puglia, Toscana, Sardegna e altre, i prezzi superano di gran lunga la spinta inflattiva che si aggira sul 9%, mentre gli aumenti superano il 40%. Il ministro dovrebbe allora incidere proprio su questo punto. Magari convincendo le parti a diminuire prezzi francamente impressionanti per permettere a tutti di andare in giro per l'Italia.\r

\r

Altrimenti gli italiani se ne andranno i n Albania. E non c'è bellezza che tenga.","post_title":"Santanchè: \"Albania non paragonabile a Italia\". Ma gli italiani vanno a Tirana","post_date":"2023-08-22T13:13:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1692710037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ripristino dei voli con l’Airbus A380 tra Singapore e Francoforte, l’utilizzo di aeromobili widebody Airbus A350-900 sui voli per Cairns e Malé, la ripresa dei voli diretti tra Singapore e Barcellona e l'aumento delle frequenze di volo, in modo da raggiungere i livelli pre-pandemia o superarli in alcune destinazioni del network. Sono alcune delle novità Singapore Airlines per la stagione 2024 (dal 31 marzo al 26 ottobre 2024), durante la quale la compagnia ha deciso di aumentare i propri servizi in diverse destinazioni del network, per sostenere la forte domanda di viaggi aerei.\r

\r

Tra le mete che si prevede raggiungeranno o supereranno i livelli pre-pandemici in termini di frequenze di voli si trovano in particolare Ahmedabad (India), Pechino e Shanghai (Cina), Copenaghen (Danimarca), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne e Perth (Australia), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo-Haneda (Giappone), Seattle e Houston (Stati Uniti d'America). “Grazie all’annuncio della programmazione dei voli per la prossima estate, i nostri passeggeri potranno pianificare in anticipo i propri viaggi per il 2024, approfittando di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità\", sottolinea la senior vice president marketing planning di Singapore Airlines, JoAnn Tan.\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines aumenta la capacità in vista della stagione 2024","post_date":"2023-08-22T12:39:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692707977000]}]}}