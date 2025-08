Calabria: sequestrati 800 mila euro per truffa sui fondi del turismo I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo per un valore di quasi 800 mila euro. Il provvedimento ha colpito otto soggetti indagati, a vario titolo, per reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e concorso nel reato. Le indagini, condotte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, hanno permesso di ricostruire un “modus operandi” illecito. Secondo le prime evidenze investigative, gli otto indagati, in qualità di rappresentanti legali di tour operator nazionali e di diritto estero, avrebbero utilizzato falsa documentazione e dichiarazioni mendaci per attestare il soggiorno di turisti presso strutture alberghiere regionali tra il 2019 e il 2021. In questo modo, sarebbero riusciti a percepire indebitamente i contributi previsti dalla Legge Regionale n.3/2018, finalizzata a incentivare il turismo e sostenere la destagionalizzazione in Calabria. I fondi ottenuti illecitamente sono stati versati su conti correnti sia nazionali che esteri, in paesi come Argentina, Spagna e Svizzera Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495544 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministero del turismo pubblica l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt) per l’annualità 2025. L’iniziativa mira a sostenere progetti volti alla valorizzazione e promozione del territorio italiano. E' prevista una ripartizione di quote: una del 20% destinata a iniziative finanziate direttamente dal ministero del turismo, e l’altra pari all’80% riservata alle regioni. L'avviso si rivolge agli enti territoriali, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni, federazioni sportive, enti del terzo settore, comitati e partenariati pubblico-privati, che potranno presentare le proprie proposte progettuali fino al 15 settembre 2025. L’invio dovrà avvenire tramite PEC agli indirizzi dedicati: funt.corrente@pec.ministeroturismo.gov.it per le istanze di parte corrente; funt.capitale@pec.ministeroturismo.gov.it per quelle di conto capitale. Per le modalità di partecipazione e dettagli sulle procedure del bando, si rimanda al testo integrale dell’Avviso: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2025/07/Avviso_FUNT_B_signed-25-1.pdf. [post_title] => Ministero del turismo: partono le domande per il fondo Funt [post_date] => 2025-08-01T15:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754062154000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo per un valore di quasi 800 mila euro. Il provvedimento ha colpito otto soggetti indagati, a vario titolo, per reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e concorso nel reato. Le indagini, condotte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, hanno permesso di ricostruire un “modus operandi” illecito. Secondo le prime evidenze investigative, gli otto indagati, in qualità di rappresentanti legali di tour operator nazionali e di diritto estero, avrebbero utilizzato falsa documentazione e dichiarazioni mendaci per attestare il soggiorno di turisti presso strutture alberghiere regionali tra il 2019 e il 2021. In questo modo, sarebbero riusciti a percepire indebitamente i contributi previsti dalla Legge Regionale n.3/2018, finalizzata a incentivare il turismo e sostenere la destagionalizzazione in Calabria. I fondi ottenuti illecitamente sono stati versati su conti correnti sia nazionali che esteri, in paesi come Argentina, Spagna e Svizzera [post_title] => Calabria: sequestrati 800 mila euro per truffa sui fondi del turismo [post_date] => 2025-08-01T10:57:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754045860000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2026 il biglietto di ingresso per il Louvre, Versailles e altri siti culturali della Francia avrà un costo maggiorato per i visitatori extra-Ue. Già annunciata per il Louvre, la tariffazione differenziata sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Monde, il prezzo del biglietto per questi visitatori dovrebbe essere fissato a 30 euro: attualmente l'ingresso per tutti i visitatori al Louvre costa 22 euro, mentre la visita al Castello di Versailles costa 21 euro. In una prima fase, la nuova tariffazione includerebbe anche il Castello di Versailles, il Castello di Chambord, l'Opéra Garnier e diversi siti gestiti dal Centro dei Monumenti Nazionali. Si parla dunque della Conciergerie e dell'Arco di Trionfo. L'iniziativa punterebbe a generare fondi per importanti lavori di ristrutturazione, soprattutto in considerazione dei profondi tagli di bilancio che il Ministero della Cultura francese si trova ad affrontare. [post_title] => Parigi: dal 2026 per i visitatori extra-Ue sarà più costoso accedere al Louvre e Versailles [post_date] => 2025-07-31T11:17:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753960674000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_410430" align="alignleft" width="300"] Luigi Porro[/caption] Nel panorama dei viaggi di gruppo con coordinatore, Stoviaggio rappresenta un unicum assoluto: presentato come progetto speciale di Travel Expert nell’ottobre del 2022, si è progressivamente affermato raddoppiando anno dopo anno la produzione, in linea con l’ottimo trend di tutto il segmento. La formula, inedita in Italia, si basa sulla sinergia tra due mondi che fino a poco tempo fa erano percepiti come antagonisti: travel blogger e agenti di viaggio. Un’idea semplice ma rivoluzionaria: il travel blogger porta la community, il linguaggio, l’ispirazione; l’agente di viaggio Travel Expert cuce addosso a quel pubblico un’esperienza autentica, concreta, realizzabile, da condividere con il travel blogger, che parte come accompagnatore. Collaborazione Un recente audit interno, condotto tra i travel blogger e i gli agenti di viaggio coinvolti nel progetto, ha evidenziato quanto la collaborazione tra questi due mondi stia generando valore, innovazione e nuove prospettive. Una convergenza di competenze non solo possibile, ma anche molto efficace. Luigi Porro, ceo e tounder Travel Expert dichiara: “I dati sono positivi e oggi, alla terza stagione estiva, possiamo considerare Stoviaggio una realtà solida, complice l’insostituibile apporto di Giovanni Del Bianco che ha dato forma, forza e vita al progetto sin dall’inizio, introducendoci verso il mondo dei travel blogger. Stoviaggio è l’unico modello realmente integrato in cui travel blogger e agenti di viaggio lavorano fianco a fianco. Nessun altro ha scelto questa strada con lo stesso coraggio sistemico, specialmente alla luce delle diffidenze e dell’attrito culturale tra le due categorie. ConvStoviaggio abbiamo aperto una nuova stagione del turismo organizzato, perfettamente allineata ai trend della experience economy”. Nuova idea Per contro i travel blogger, nati come viaggiatori “homemade” e nella maggior parte dei casi mai entrati in un’agenzia, tendevano a considerare gli agenti non indispensabili. Non solo: l’idea che l’agente potesse capire e valorizzare un modo di viaggiare dinamico, esperienziale e sempre più legato alle community sembrava improbabile. “La convinzione prevalente era che le agenzie proponessero itinerari standardizzati, “da catalogo”, distanti anni luce dalla curiosità e dall’autenticità cercate dalle nuove generazioni di viaggiatori” – specifica Porro. Oggi il contesto appare profondamente mutato. La maggior parte degli intervistati riconosce che la collaborazione ha favorito un’evoluzione professionale concreta, aprendo a entrambe le categorie nuove possibilità: per gli agenti di viaggio, l’accesso a mercati e target prima irraggiungibili, grazie a nuovi linguaggi e canali di comunicazione, con evidenti ricadute positive sul fatturato; per i travel blogger una migliore comprensione delle dinamiche e delle responsabilità connesse all’organizzazione di un viaggio, oltre ad un maggiore know-how sulle destinazioni che ha permesso di ottimizzare gli itinerari e le proposte di viaggio [post_title] => Travel Expert: Stoviaggio, incontro fra adv e travel blogger [post_date] => 2025-07-31T11:09:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753960163000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495400" align="alignright" width="300"] Foto: Paolo-Penni-Martelli_Motovun[/caption] La Croazia ospiterà per la prima volta il 20 e 21 settembre prossimi la celebre pedalata eroica, marchio nato nel 1997 nel senese, con l’obiettivo di salvaguardare le affascinanti strade bianche toscane e ridare vita ai valori del ciclismo d’altri tempi. Ora, la Nova Eroica Istria - Truffle Tour, sarà un evento concepito intorno alla bellezza del territorio e a quei valori che da 28 anni rendono il movimento Eroica una delle più grandi community di ciclisti amatoriali al mondo. Sport, natura ed eccellenze gastronomiche locali, in connubio con l’accoglienza calorosa e il profumo del Mediterraneo, che – come recita il motto di Eroica – con i suoi colori diventa la cornice perfetta per lo spettacolo del ciclismo “della bellezza della fatica e del gusto dell’impresa”. Percorsi spettacolari nel cuore dell’Istria La prima edizione croata dell'evento si snoderà nel nord-ovest dell’Istria, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: lungo l’antico tracciato della Parenzana, i partecipanti pedaleranno attraverso le località di Brtonigla, Buje, Crveni Vrh, Kanegra, Grožnjan, Oprtalj, Livade e Motovun. Il cuore dell’evento sarà Novigrad, punto di partenza e arrivo di tutti i percorsi, e centro di un ricco programma di eventi collaterali. Circa l’80% del tracciato percorre strade bianche, che rendono questa esperienza una vera Eroica: impegnativa e affascinante, in perfetta armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile e responsabile che valorizza l’autenticità dei paesaggi istriani. Sono previsti tre percorsi: 60, 100 e 150 chilometri ma, al di là della sfida ciclistica, l'evento mira a promuovere il turismo sostenibile, la natura, il patrimonio culturale, i tartufi istriani e i prodotti locali. [post_title] => Croazia: appuntamento a settembre per la Nova Eroica Istria - Truffle Tour [post_date] => 2025-07-30T13:41:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753882906000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_350256" align="alignleft" width="300"] Alessandro Nucara[/caption] Gli albergatori avranno tempo fino al prossimo 29 agosto per aderire all'azione legale collettiva contro Booking.com sostenuta da Federalberghi insieme a Hotrec e altre 30 associazioni nazionali. La scadenza per la registrazione è stata infatti prorogata di quattro settimane, dopo le pressanti richieste pervenute e per venire incontro alle esigenze degli operatori alberghieri durante l'intensa stagione estiva: ad oggi oltre 10.000 hotel si sono già registrati sulla piattaforma www.mybookingclaim.com per richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni. L'azione legale mira ad aiutare gli hotel a recuperare le perdite subite a causa delle clausole di parità tariffaria (cosiddetta parity rate), che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza dell’Unione europea (sentenza C-264/23 del 19 settembre 2024). "Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi - osserva Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi -. Ora è il momento di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa invia un messaggio chiaro: le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno più tollerate dal settore alberghiero in Europa". L'azione è coordinata dalla fondazione Hotel Claims Alliance e supportata da un team internazionale di legali ed economisti esperti nel campo della concorrenza. Grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione rimane gratuita e senza rischi per gli hotel. [post_title] => Federalberghi: c'è tempo fino al 29 agosto per aderire alla class action contro Booking.com [post_date] => 2025-07-30T10:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753872322000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo del vino sta vivendo una nuova stagione d’oro. Sempre più viaggiatori scelgono di scoprire territori vitivinicoli non solo per degustare etichette pregiate, ma anche per vivere esperienze tra vigne, cantine, storia e cultura locale. Il connubio tra enogastronomia, paesaggio e ospitalità rurale si afferma come una delle tendenze più significative del settore turistico internazionale. L’evoluzione del turismo enogastronomico Negli ultimi anni, il turismo enogastronomico si è trasformato da nicchia per appassionati a fenomeno globale. Le cantine non sono più solo luoghi di produzione, ma vere e proprie destinazioni, spesso progettate da archistar o immerse in contesti paesaggistici d’eccezione. Dalla Toscana al Piemonte, dalla Champagne alla Rioja, il viaggio tra i filari offre oggi itinerari esperienziali che abbracciano degustazioni guidate, corsi di cucina, percorsi trekking tra i vigneti e soggiorni in agriturismi di charme. A ciò si aggiunge la crescente attenzione alla sostenibilità, con molte aziende vinicole che propongono percorsi a impatto zero o visite in e-bike. Esperienze tra gusto e cultura Il viaggio tra i vigneti si arricchisce di attività che vanno oltre la semplice degustazione. Visite guidate nei borghi storici, partecipazione alla vendemmia, concerti tra le vigne, percorsi d’arte contemporanea e laboratori sensoriali sono solo alcune delle proposte offerte dalle cantine più innovative. Il turismo esperienziale del vino è anche occasione per comprendere la cultura di un territorio, attraverso i racconti dei vignaioli, la scoperta di antiche tecniche di vinificazione e l’abbinamento con i piatti tipici locali. In molti casi, l’esperienza si conclude con l’acquisto di un prodotto d’eccellenza da portare a casa, come una bottiglia di champagne Deutz, simbolo di un momento memorabile. Le destinazioni emergenti del vino Accanto alle grandi capitali del vino, stanno emergendo nuove mete capaci di sorprendere i visitatori. In Italia, aree come il Sannio in Campania, la Val d’Orcia senese o l’Etna in Sicilia stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama del turismo del vino. Anche in Europa si registrano interessanti novità: la Slovenia con la regione di Brda, la Moldavia con la Strada del Vino, e il Portogallo con la valle del Douro attirano viaggiatori curiosi e attenti alle esperienze autentiche. In questi territori, è possibile scoprire piccole produzioni d’eccellenza e vini autoctoni poco noti, spesso accompagnati da una calda ospitalità familiare. L’importanza della narrazione del territorio Raccontare il vino significa raccontare il territorio. Per questo motivo, le realtà più dinamiche del settore investono nella comunicazione del paesaggio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nel coinvolgimento diretto dei visitatori. Il marketing del vino si fonde con lo storytelling, creando connessioni emotive che trasformano un semplice assaggio in un’esperienza da ricordare e condividere. Il vino diventa ambasciatore del luogo in cui nasce, capace di evocare atmosfere, memorie e suggestioni. Un’opportunità per territori e viaggiatori Le nuove rotte del turismo del vino rappresentano un’opportunità concreta per la valorizzazione di aree interne e rurali, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla tutela del paesaggio. Per i viaggiatori, si tratta di un’occasione unica per connettersi con la terra, conoscere da vicino i processi produttivi e riscoprire il piacere della lentezza. Nel panorama del turismo contemporaneo, il viaggio tra i filari si impone come un’esperienza completa, sostenibile e ricca di significato. Un invito a scoprire il mondo del vino con occhi nuovi, passo dopo passo, calice dopo calice. [post_title] => Viaggio tra i filari: le nuove rotte del turismo del vino [post_date] => 2025-07-29T12:29:50+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => cantine [1] => degustazioni-vini [2] => destinazioni-vino-europa [3] => enogastronomia [4] => enoturismo [5] => esperienze-sensoriali [6] => narrazione-del-vino [7] => sostenibilita-vino [8] => turismo-del-vino [9] => turismo-esperienziale [10] => turismo-rurale [11] => viaggi-enogastronomici [12] => viaggio-tra-i-filari [13] => vigneti-italia [14] => vino-e-cultura ) [post_tag_name] => Array ( [0] => cantine [1] => degustazioni vini [2] => destinazioni vino Europa [3] => enogastronomia [4] => enoturismo [5] => esperienze sensoriali [6] => narrazione del vino [7] => sostenibilità vino [8] => turismo del vino [9] => turismo esperienziale [10] => turismo rurale [11] => viaggi enogastronomici [12] => viaggio tra i filari [13] => vigneti Italia [14] => vino e cultura ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753792190000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oriana Homèl aprirà quest’anno due nuove strutture a Treviso e Trapani, che uniscono fascino storico, visione architettonica e accoglienza sostenibile. Due immobili iconici - uno nel cuore produttivo e fluviale del Veneto, l'altro sul lungomare luminoso della Sicilia occidentale – diventano simbolo della strategia di crescita del marchio: riabitare luoghi straordinari, restituendo loro una nuova vita attraverso un'ospitalità autentica e raffinata. La società italiana specializzata nell’ospitalità contemporanea, propone un’idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici sapientemente recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione all’avanguardia che mira ad offrire maggiore comfort e spazio ai propri clienti con unità abitative “Green” dotate di certificato verde con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Moderne e arredate con gusto, in una struttura dotata di concierge e servizi centralizzati. Il concetto di Homel, crasi tra _home_ e _hotel_, tra il comfort di una casa e i servizi di un albergo. Queste due nuove aperture segnano tappe cruciali nel piano industriale 2025–2030, che prevede due inaugurazioni all’anno – una in destinazioni primarie, una in località emergenti – con l’obiettivo di raggiungere circa 250 appartamenti su scala nazionale. Sono, inoltre, in fase avanzata le trattative per ulteriori aperture, mentre prosegue la ricerca di immobili a Firenze e Venezia. "Queste due nuove acquisizioni che rappresentano perfettamente la visione e l’identità di Oriana Homèl - commentano i soci di Oriana Homèl Pasquale d’Esposito, Domenico D’Oriano e Marco Fogliamanzillo -. A Treviso apriremo 23 appartamenti all’interno di un ex mulino storico, un progetto unico che porta la firma dell’architetto Matteo Thun. A Trapani, riconvertiremo lo splendido Palazzo della Banca d’Italia, affacciato sul mare, in una struttura ricettiva iconica, con 23 suite ed uno spazio al piano terra destinato a diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico”. [gallery ids="495187,495186,495184"] [post_title] => Oriana Homèl: due nuove strutture in apertura a Treviso e Trapani [post_date] => 2025-07-29T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753780545000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Luci e ombre nell'estate europea del trasporto aereo che a fronte di una crescita della capacità posti offerta del +3,6% (quasi 120,5 milioni a luglio 2025, rispetto ai 116,2 milioni dello stesso mese 2024) mostra un significativo rincaro delle tariffe. Il quadro è quello che emerge dalla puntuale analisi firmata Cirium, la società di aviation analytics rappresentata da Juliett Alpha, che ha fotografato la situazione estiva attuale, inevitabilmente segnata dal più che mai complesso contesto macro economico e geopolitico. A livello di prezzi, il confronto "si riferisce al mese di aprile 2025 rispetto all'aprile dell'anno scorso - specifica Mike Arnot, di Juliett Alpha - ed evidenzia per le tratte intra-europee un rialzo delle tariffe del +20,3%, dai 69 euro del 2024 agli attuali 83 euro. Sulle rotte transatlantiche la crescita è meno aggressiva, con una tariffa in economy che sale da 436 euro a 442, mentre in business si passa da 1.922 a 1.936 euro". Il citato aumento di capacità registra andamenti leggermente diversi nel mosaico dei mercati europei: ad esempio, tra i Paesi Nordici la Finlandia ha visto una crescita significativa, mentre la Danimarca ha subito cali notevoli; Regno Unito e Germania, beneficiano di un forte aumento dell'offerta sia in entrata che in uscita. L'Europa meridionale (e dunque Italia, Spagna, Grecia) mostrano dati contrastanti, alcuni in espansione, altri in contrazione. L'Italia, in particolare, riporta una crescita decisa della capacità verso il Portogallo, +11,8%, Spagna con un +5,8% e Regno Unito, a + 5%; dati cui si contrappone il calo verso la Francia, meno 5%, e verso il Nord (Finlandia, Islanda e Svezia). La media è quindi a segno negativo con un meno 2,7%, per complessivi 9,2 milioni di posti rispetto ai 9,4 milioni del 2024. La capacità offerta dai vettori europei sui collegamenti transatlantici, vede spiccare gli aeroporti di Los Angeles e Vancouver, più a rilento San Francisco; forte crescita su Denver e Dallas, stabile New York Jfk (+8,9%), ma in calo Boston e Newark. Bene il Canada, con incrementi su Vancouver e Toronto, in leggero calo Montreal. "Il dato globale vede un aumento sulle rotte transatlantiche del +3,1% di capacità". Guardando al trend attuale dal Nord America verso l'Italia, "l'hotspot di Roma Fiumicino registra un +2,9%". Stime difficili Posto che le previsioni sono estremamente volatili, Cirium ha analizzato dati provenienti principalmente da Ota, e realizzato un quadro indicativo sull'andamento del booking, aggregato per tutti i vettori europei e nordamericani, che è il risultato di dati raccolti tra gennaio e giugno 2025, per viaggi a luglio e agosto. Il dato è quello di una sostanziale tenuta delle prenotazioni intra-europee per luglio e agosto, "con una crescita dello 0,9%" mentre sulle rotte transatlantiche, dall'Europa verso il Nord America, la situazione ribadisce l'andamento degli ultimi mesi "e indica un calo del 9,5%; lo stesso nel senso contrario: dal Nord America al Vecchio Continente la flessione delle prenotazioni è del 7,75%". [post_title] => Trasporto aereo: tariffe al rialzo nell'estate europea. I dati Cirium [post_date] => 2025-07-25T10:30:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753439403000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "calabria sequestrati 800 mila euro truffa fondi turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1073,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero del turismo pubblica l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt) per l’annualità 2025. L’iniziativa mira a sostenere progetti volti alla valorizzazione e promozione del territorio italiano.\r

E' prevista una ripartizione di quote: una del 20% destinata a iniziative finanziate direttamente dal ministero del turismo, e l’altra pari all’80% riservata alle regioni.\r

L'avviso si rivolge agli enti territoriali, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni, federazioni sportive, enti del terzo settore, comitati e partenariati pubblico-privati, che potranno presentare le proprie proposte progettuali fino al 15 settembre 2025. L’invio dovrà avvenire tramite PEC agli indirizzi dedicati:\r

\r

\r

\tfunt.corrente@pec.ministeroturismo.gov.it per le istanze di parte corrente;\r

\tfunt.capitale@pec.ministeroturismo.gov.it per quelle di conto capitale.\r

\r

Per le modalità di partecipazione e dettagli sulle procedure del bando, si rimanda al testo integrale dell’Avviso: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2025/07/Avviso_FUNT_B_signed-25-1.pdf.\r

\r

","post_title":"Ministero del turismo: partono le domande per il fondo Funt","post_date":"2025-08-01T15:29:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754062154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo per un valore di quasi 800 mila euro.\r

\r

Il provvedimento ha colpito otto soggetti indagati, a vario titolo, per reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e concorso nel reato.\r

\r

Le indagini, condotte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, hanno permesso di ricostruire un “modus operandi” illecito.\r

\r

Secondo le prime evidenze investigative, gli otto indagati, in qualità di rappresentanti legali di tour operator nazionali e di diritto estero, avrebbero utilizzato falsa documentazione e dichiarazioni mendaci per attestare il soggiorno di turisti presso strutture alberghiere regionali tra il 2019 e il 2021.\r

\r

In questo modo, sarebbero riusciti a percepire indebitamente i contributi previsti dalla Legge Regionale n.3/2018, finalizzata a incentivare il turismo e sostenere la destagionalizzazione in Calabria. I fondi ottenuti illecitamente sono stati versati su conti correnti sia nazionali che esteri, in paesi come Argentina, Spagna e Svizzera","post_title":"Calabria: sequestrati 800 mila euro per truffa sui fondi del turismo","post_date":"2025-08-01T10:57:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754045860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2026 il biglietto di ingresso per il Louvre, Versailles e altri siti culturali della Francia avrà un costo maggiorato per i visitatori extra-Ue.\r

\r

Già annunciata per il Louvre, la tariffazione differenziata sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio.\r

\r

Secondo quanto riporta il quotidiano Le Monde, il prezzo del biglietto per questi visitatori dovrebbe essere fissato a 30 euro: attualmente l'ingresso per tutti i visitatori al Louvre costa 22 euro, mentre la visita al Castello di Versailles costa 21 euro.\r

\r

In una prima fase, la nuova tariffazione includerebbe anche il Castello di Versailles, il Castello di Chambord, l'Opéra Garnier e diversi siti gestiti dal Centro dei Monumenti Nazionali. Si parla dunque della Conciergerie e dell'Arco di Trionfo.\r

\r

L'iniziativa punterebbe a generare fondi per importanti lavori di ristrutturazione, soprattutto in considerazione dei profondi tagli di bilancio che il Ministero della Cultura francese si trova ad affrontare.","post_title":"Parigi: dal 2026 per i visitatori extra-Ue sarà più costoso accedere al Louvre e Versailles","post_date":"2025-07-31T11:17:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753960674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_410430\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro[/caption]\r

\r

Nel panorama dei viaggi di gruppo con coordinatore, Stoviaggio rappresenta un unicum assoluto: presentato come progetto speciale di Travel Expert nell’ottobre del 2022, si è progressivamente affermato raddoppiando anno dopo anno la produzione, in linea con l’ottimo trend di tutto il segmento.\r

\r

La formula, inedita in Italia, si basa sulla sinergia tra due mondi che fino a poco tempo fa erano percepiti come antagonisti: travel blogger e agenti di viaggio. Un’idea semplice ma rivoluzionaria: il travel blogger porta la community, il linguaggio, l’ispirazione; l’agente di viaggio Travel Expert cuce addosso a quel pubblico un’esperienza autentica, concreta, realizzabile, da condividere con il travel blogger, che parte come accompagnatore.\r

Collaborazione\r

Un recente audit interno, condotto tra i travel blogger e i gli agenti di viaggio coinvolti nel progetto, ha evidenziato quanto la collaborazione tra questi due mondi stia generando valore, innovazione e nuove prospettive. Una convergenza di competenze non solo possibile, ma anche molto efficace.\r

\r

Luigi Porro, ceo e tounder Travel Expert dichiara: “I dati sono positivi e oggi, alla terza stagione estiva, possiamo considerare Stoviaggio una realtà solida, complice l’insostituibile apporto di Giovanni Del Bianco che ha dato forma, forza e vita al progetto sin dall’inizio, introducendoci verso il mondo dei travel blogger. Stoviaggio è l’unico modello realmente integrato in cui travel blogger e agenti di viaggio lavorano fianco a fianco. Nessun altro ha scelto questa strada con lo stesso coraggio sistemico, specialmente alla luce delle diffidenze e dell’attrito culturale tra le due categorie. ConvStoviaggio abbiamo aperto una nuova stagione del turismo organizzato, perfettamente allineata ai trend della experience economy”. \r

Nuova idea\r

Per contro i travel blogger, nati come viaggiatori “homemade” e nella maggior parte dei casi mai entrati in un’agenzia, tendevano a considerare gli agenti non indispensabili. Non solo: l’idea che l’agente potesse capire e valorizzare un modo di viaggiare dinamico, esperienziale e sempre più legato alle community sembrava improbabile. “La convinzione prevalente era che le agenzie proponessero itinerari standardizzati, “da catalogo”, distanti anni luce dalla curiosità e dall’autenticità cercate dalle nuove generazioni di viaggiatori” – specifica Porro. \r

\r

Oggi il contesto appare profondamente mutato. La maggior parte degli intervistati riconosce che la collaborazione ha favorito un’evoluzione professionale concreta, aprendo a entrambe le categorie nuove possibilità: per gli agenti di viaggio, l’accesso a mercati e target prima irraggiungibili, grazie a nuovi linguaggi e canali di comunicazione, con evidenti ricadute positive sul fatturato; per i travel blogger una migliore comprensione delle dinamiche e delle responsabilità connesse all’organizzazione di un viaggio, oltre ad un maggiore know-how sulle destinazioni che ha permesso di ottimizzare gli itinerari e le proposte di viaggio\r

\r

","post_title":"Travel Expert: Stoviaggio, incontro fra adv e travel blogger","post_date":"2025-07-31T11:09:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753960163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495400\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Foto: Paolo-Penni-Martelli_Motovun[/caption]\r

La Croazia ospiterà per la prima volta il 20 e 21 settembre prossimi la celebre pedalata eroica, marchio nato nel 1997 nel senese, con l’obiettivo di salvaguardare le affascinanti strade bianche toscane e ridare vita ai valori del ciclismo d’altri tempi.\r

Ora, la Nova Eroica Istria - Truffle Tour, sarà un evento concepito intorno alla bellezza del territorio e a quei valori che da 28 anni rendono il movimento Eroica una delle più grandi community di ciclisti amatoriali al mondo.\r

Sport, natura ed eccellenze gastronomiche locali, in connubio con l’accoglienza calorosa e il profumo del Mediterraneo, che – come recita il motto di Eroica – con i suoi colori diventa la cornice perfetta per lo spettacolo del ciclismo “della bellezza della fatica e del gusto dell’impresa”.\r

Percorsi spettacolari nel cuore dell’Istria\r

La prima edizione croata dell'evento si snoderà nel nord-ovest dell’Istria, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: lungo l’antico tracciato della Parenzana, i partecipanti pedaleranno attraverso le località di Brtonigla, Buje, Crveni Vrh, Kanegra, Grožnjan, Oprtalj, Livade e Motovun. Il cuore dell’evento sarà Novigrad, punto di partenza e arrivo di tutti i percorsi, e centro di un ricco programma di eventi collaterali.\r

Circa l’80% del tracciato percorre strade bianche, che rendono questa esperienza una vera Eroica: impegnativa e affascinante, in perfetta armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile e responsabile che valorizza l’autenticità dei paesaggi istriani. \r

Sono previsti tre percorsi: 60, 100 e 150 chilometri ma, al di là della sfida ciclistica, l'evento mira a promuovere il turismo sostenibile, la natura, il patrimonio culturale, i tartufi istriani e i prodotti locali.\r

","post_title":"Croazia: appuntamento a settembre per la Nova Eroica Istria - Truffle Tour","post_date":"2025-07-30T13:41:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753882906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_350256\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Nucara[/caption]\r

\r

Gli albergatori avranno tempo fino al prossimo 29 agosto per aderire all'azione legale collettiva contro Booking.com sostenuta da Federalberghi insieme a Hotrec e altre 30 associazioni nazionali.\r

\r

La scadenza per la registrazione è stata infatti prorogata di quattro settimane, dopo le pressanti richieste pervenute e per venire incontro alle esigenze degli operatori alberghieri durante l'intensa stagione estiva: ad oggi oltre 10.000 hotel si sono già registrati sulla piattaforma www.mybookingclaim.com per richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni.\r

\r

L'azione legale mira ad aiutare gli hotel a recuperare le perdite subite a causa delle clausole di parità tariffaria (cosiddetta parity rate), che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza dell’Unione europea (sentenza C-264/23 del 19 settembre 2024).\r

\r

\"Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi - osserva Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi -. Ora è il momento di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa invia un messaggio chiaro: le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno più tollerate dal settore alberghiero in Europa\".\r

\r

L'azione è coordinata dalla fondazione Hotel Claims Alliance e supportata da un team internazionale di legali ed economisti esperti nel campo della concorrenza.\r

\r

Grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione rimane gratuita e senza rischi per gli hotel.","post_title":"Federalberghi: c'è tempo fino al 29 agosto per aderire alla class action contro Booking.com","post_date":"2025-07-30T10:45:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753872322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il turismo del vino sta vivendo una nuova stagione d’oro. Sempre più viaggiatori scelgono di scoprire territori vitivinicoli non solo per degustare etichette pregiate, ma anche per vivere esperienze tra vigne, cantine, storia e cultura locale. Il connubio tra enogastronomia, paesaggio e ospitalità rurale si afferma come una delle tendenze più significative del settore turistico internazionale.\r

L’evoluzione del turismo enogastronomico\r

Negli ultimi anni, il turismo enogastronomico si è trasformato da nicchia per appassionati a fenomeno globale. Le cantine non sono più solo luoghi di produzione, ma vere e proprie destinazioni, spesso progettate da archistar o immerse in contesti paesaggistici d’eccezione.\r

\r

Dalla Toscana al Piemonte, dalla Champagne alla Rioja, il viaggio tra i filari offre oggi itinerari esperienziali che abbracciano degustazioni guidate, corsi di cucina, percorsi trekking tra i vigneti e soggiorni in agriturismi di charme. A ciò si aggiunge la crescente attenzione alla sostenibilità, con molte aziende vinicole che propongono percorsi a impatto zero o visite in e-bike.\r

Esperienze tra gusto e cultura\r

Il viaggio tra i vigneti si arricchisce di attività che vanno oltre la semplice degustazione. Visite guidate nei borghi storici, partecipazione alla vendemmia, concerti tra le vigne, percorsi d’arte contemporanea e laboratori sensoriali sono solo alcune delle proposte offerte dalle cantine più innovative.\r

\r

Il turismo esperienziale del vino è anche occasione per comprendere la cultura di un territorio, attraverso i racconti dei vignaioli, la scoperta di antiche tecniche di vinificazione e l’abbinamento con i piatti tipici locali. In molti casi, l’esperienza si conclude con l’acquisto di un prodotto d’eccellenza da portare a casa, come una bottiglia di champagne Deutz, simbolo di un momento memorabile.\r

Le destinazioni emergenti del vino\r

Accanto alle grandi capitali del vino, stanno emergendo nuove mete capaci di sorprendere i visitatori. In Italia, aree come il Sannio in Campania, la Val d’Orcia senese o l’Etna in Sicilia stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama del turismo del vino.\r

\r

Anche in Europa si registrano interessanti novità: la Slovenia con la regione di Brda, la Moldavia con la Strada del Vino, e il Portogallo con la valle del Douro attirano viaggiatori curiosi e attenti alle esperienze autentiche. In questi territori, è possibile scoprire piccole produzioni d’eccellenza e vini autoctoni poco noti, spesso accompagnati da una calda ospitalità familiare.\r

L’importanza della narrazione del territorio\r

Raccontare il vino significa raccontare il territorio. Per questo motivo, le realtà più dinamiche del settore investono nella comunicazione del paesaggio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nel coinvolgimento diretto dei visitatori.\r

\r

Il marketing del vino si fonde con lo storytelling, creando connessioni emotive che trasformano un semplice assaggio in un’esperienza da ricordare e condividere. Il vino diventa ambasciatore del luogo in cui nasce, capace di evocare atmosfere, memorie e suggestioni.\r

Un’opportunità per territori e viaggiatori\r

Le nuove rotte del turismo del vino rappresentano un’opportunità concreta per la valorizzazione di aree interne e rurali, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla tutela del paesaggio. Per i viaggiatori, si tratta di un’occasione unica per connettersi con la terra, conoscere da vicino i processi produttivi e riscoprire il piacere della lentezza.\r

\r

Nel panorama del turismo contemporaneo, il viaggio tra i filari si impone come un’esperienza completa, sostenibile e ricca di significato. Un invito a scoprire il mondo del vino con occhi nuovi, passo dopo passo, calice dopo calice.","post_title":"Viaggio tra i filari: le nuove rotte del turismo del vino","post_date":"2025-07-29T12:29:50+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["cantine","degustazioni-vini","destinazioni-vino-europa","enogastronomia","enoturismo","esperienze-sensoriali","narrazione-del-vino","sostenibilita-vino","turismo-del-vino","turismo-esperienziale","turismo-rurale","viaggi-enogastronomici","viaggio-tra-i-filari","vigneti-italia","vino-e-cultura"],"post_tag_name":["cantine","degustazioni vini","destinazioni vino Europa","enogastronomia","enoturismo","esperienze sensoriali","narrazione del vino","sostenibilità vino","turismo del vino","turismo esperienziale","turismo rurale","viaggi enogastronomici","viaggio tra i filari","vigneti Italia","vino e cultura"]},"sort":[1753792190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oriana Homèl aprirà quest’anno due nuove strutture a Treviso e Trapani, che uniscono fascino storico, visione architettonica e accoglienza sostenibile. Due immobili iconici - uno nel cuore produttivo e fluviale del Veneto, l'altro sul lungomare luminoso della Sicilia occidentale – diventano simbolo della strategia di crescita del marchio: riabitare luoghi straordinari, restituendo loro una nuova vita attraverso un'ospitalità autentica e raffinata. \r

\r

La società italiana specializzata nell’ospitalità contemporanea, propone un’idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici sapientemente recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione all’avanguardia che mira ad offrire maggiore comfort e spazio ai propri clienti con unità abitative “Green” dotate di certificato verde con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Moderne e arredate con gusto, in una struttura dotata di concierge e servizi centralizzati. Il concetto di Homel, crasi tra _home_ e _hotel_, tra il comfort di una casa e i servizi di un albergo. \r

\r

Queste due nuove aperture segnano tappe cruciali nel piano industriale 2025–2030, che prevede due inaugurazioni all’anno – una in destinazioni primarie, una in località emergenti – con l’obiettivo di raggiungere circa 250 appartamenti su scala nazionale. \r

\r

Sono, inoltre, in fase avanzata le trattative per ulteriori aperture, mentre prosegue la ricerca di immobili a Firenze e Venezia. \r

\r

\"Queste due nuove acquisizioni che rappresentano perfettamente la visione e l’identità di Oriana Homèl - commentano i soci di Oriana Homèl Pasquale d’Esposito, Domenico D’Oriano e Marco Fogliamanzillo -. A Treviso apriremo 23 appartamenti all’interno di un ex mulino storico, un progetto unico che porta la firma dell’architetto Matteo Thun. A Trapani, riconvertiremo lo splendido Palazzo della Banca d’Italia, affacciato sul mare, in una struttura ricettiva iconica, con 23 suite ed uno spazio al piano terra destinato a diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico”. \r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"495187,495186,495184\"]","post_title":"Oriana Homèl: due nuove strutture in apertura a Treviso e Trapani","post_date":"2025-07-29T09:15:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753780545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Luci e ombre nell'estate europea del trasporto aereo che a fronte di una crescita della capacità posti offerta del +3,6% (quasi 120,5 milioni a luglio 2025, rispetto ai 116,2 milioni dello stesso mese 2024) mostra un significativo rincaro delle tariffe.\r

Il quadro è quello che emerge dalla puntuale analisi firmata Cirium, la società di aviation analytics rappresentata da Juliett Alpha, che ha fotografato la situazione estiva attuale, inevitabilmente segnata dal più che mai complesso contesto macro economico e geopolitico.\r

A livello di prezzi, il confronto \"si riferisce al mese di aprile 2025 rispetto all'aprile dell'anno scorso - specifica Mike Arnot, di Juliett Alpha - ed evidenzia per le tratte intra-europee un rialzo delle tariffe del +20,3%, dai 69 euro del 2024 agli attuali 83 euro. Sulle rotte transatlantiche la crescita è meno aggressiva, con una tariffa in economy che sale da 436 euro a 442, mentre in business si passa da 1.922 a 1.936 euro\".\r

Il citato aumento di capacità registra andamenti leggermente diversi nel mosaico dei mercati europei: ad esempio, tra i Paesi Nordici la Finlandia ha visto una crescita significativa, mentre la Danimarca ha subito cali notevoli; Regno Unito e Germania, beneficiano di un forte aumento dell'offerta sia in entrata che in uscita. L'Europa meridionale (e dunque Italia, Spagna, Grecia) mostrano dati contrastanti, alcuni in espansione, altri in contrazione. \r

L'Italia, in particolare, riporta una crescita decisa della capacità verso il Portogallo, +11,8%, Spagna con un +5,8% e Regno Unito, a + 5%; dati cui si contrappone il calo verso la Francia, meno 5%, e verso il Nord (Finlandia, Islanda e Svezia). La media è quindi a segno negativo con un meno 2,7%, per complessivi 9,2 milioni di posti rispetto ai 9,4 milioni del 2024.\r

La capacità offerta dai vettori europei sui collegamenti transatlantici, vede spiccare gli aeroporti di Los Angeles e Vancouver, più a rilento San Francisco; forte crescita su Denver e Dallas, stabile New York Jfk (+8,9%), ma in calo Boston e Newark. Bene il Canada, con incrementi su Vancouver e Toronto, in leggero calo Montreal. \"Il dato globale vede un aumento sulle rotte transatlantiche del +3,1% di capacità\".\r

Guardando al trend attuale dal Nord America verso l'Italia, \"l'hotspot di Roma Fiumicino registra un +2,9%\".\r

\r

Stime difficili\r

\r

\r

Posto che le previsioni sono estremamente volatili, Cirium ha analizzato dati provenienti principalmente da Ota, e realizzato un quadro indicativo sull'andamento del booking, aggregato per tutti i vettori europei e nordamericani, che è il risultato di dati raccolti tra gennaio e giugno 2025, per viaggi a luglio e agosto. Il dato è quello di una sostanziale tenuta delle prenotazioni intra-europee per luglio e agosto, \"con una crescita dello 0,9%\" mentre sulle rotte transatlantiche, dall'Europa verso il Nord America, la situazione ribadisce l'andamento degli ultimi mesi \"e indica un calo del 9,5%; lo stesso nel senso contrario: dal Nord America al Vecchio Continente la flessione delle prenotazioni è del 7,75%\". \r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: tariffe al rialzo nell'estate europea. I dati Cirium","post_date":"2025-07-25T10:30:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753439403000]}]}}