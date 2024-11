Villas & Retreats presenta all’ILTM di Cannes l’offerta lusso di 700 ville Villas & Retreats, società specializzata in ville private e servizi di portineria, presenterà all’ILTM di Cannes il suo portafoglio internazionale, con oltre 700 ville in 66 destinazioni in tutto il mondo. Tra i momenti salienti ci sono “Villa Doria” e “Villa Venere” a Porto Venere, oltre ad esclusive ville private del gruppo Mandarino Oriental in destinazioni di lusso come Los Angeles, Tailandia, Bali, Grecia, Costa Brava, Ibiza, Maiorca, Marbella, Costa Brava e Puglia. «Abbiamo grandi aspettative per questa fiera – spiega Massimo Conti, CEO di Villas & Retreats – Anche prima dell’inizio dell’evento, avevamo già ricevuto richieste da parte di operatori internazionali sulle ville di Porto Venere e Forte dei Marmi. Questo è un segno promettente per il successo dell’evento. Non abbiamo mai sperimentato un tale livello di interesse in altre fiere internazionali a cui abbiamo partecipato». «Il lusso è un settore complesso e altamente competitivo – aggiunge Conti – ma una volta entrati nel circuito giusto, si dimostra incredibilmente resistente e immune alle crisi. È fondamentale gettare le basi per offrire ospitalità e servizi ad un mercato turistico sempre più esigente ed elitario che valorizzi la qualità delle offerte della destinazione». Da diversi mesi Villas & Retreats collabora con Federalberghi e tour operator della Spezia per istituire un consorzio imprenditoriale volto a promuovere il turismo attraverso un’offerta integrata e di qualità. Geograficamente, la zona è in una posizione invidiabile: ad un’ora da Portofino e Forte dei Marmi, mete di lusso iconiche, a due ore da Firenze e a tre ore da Montecarlo. Il Salone di Cannes sarà l’occasione per presentare una serie di esperienze di viaggio esclusive pensate per far scopire e vivere il territorio: Esperienze di degustazione di vini a Podere Ferrari Sarah Day Bratcher; tour privati lungo la costa mozzafiato delle 5 Terre; Crociere in barca per un’esplorazione senza pari del Mar Ligure; Corsi di cucina per immergere gli ospiti nelle autentiche tradizioni culinarie italiane; Chef privati in villa, che offrono esperienze gastronomiche su misura; Servizi jet privati, che garantiscono viaggi senza interruzioni per ospiti esigenti. Condividi

