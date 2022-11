Relais & Châteaux: Laurent Gardinier è il nuovo presidente “Intendo lavorare su tre punti fondamentali: la riduzione dell’impronta ambientale con l’implementazione di soluzioni economicamente realistiche; la tutela della diversità, in particolare sotto l’impulso degli chef; il rispetto per ognuno dei nostri dipendenti e una maggiore responsabilità sociale, mantenendo al contempo gli equilibri finanziari dell’associazione”. Si presenta in questo modo il nuovo presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier. L’imprenditore francese è stato eletto a Venezia lo scorso 14 novembre, in occasione del cinquantaduesimo congresso annuale dell’associazione. Succederà a Philippe Gombert a partire dal 1° gennaio 2023, al termine di un periodo di transizione di sei settimane. Gardinier è comproprietario insieme ai fratelli del Relais & Châteaux Domaine Les Crayères in Champagne e del ristorante parigino Relais & Châteaux Le Taillevent (2 stelle Michelin). Fino a oggi è stato attivo nell’associazione come delegato per la Francia ed è membro del consiglio di amministrazione da 17 anni. Laurent Gardinier ha già formato il proprio comitato esecutivo con il quale garantirà la governance dell’associazione. Sarà composto da otto membri, quattro dei quali nuovi. Cinque sono uomini, tre le donne: Mauro Colagreco del ristorante Relais & Châteaux Mirazur (3 stelle Michelin a Mentone) entra per la prima volta a fare parte del comitato esecutivo in qualità di vicepresidente chef e guiderà il World culinary council, il gruppo di lavoro composto da 18 cuochi provenienti da tutto il mondo incaricati di ispirare lo sviluppo dell’associazione nel perimetro di una cucina sempre più locale, etica e sostenibile.

A rappresentare gli associati del Vecchio continente è stato chiamato ancora una volta Vito Cinque, proprietario del Relais & Châteaux il San Pietro di Positano; mantiene il ruolo di vicepresidente Europa che ricopre dal 2017. Il board italiano In occasione dell’appuntamento annuale di Venezia, gli associati sono stati chiamati a eleggere anche i loro rappresentanti a livello locale. Danilo Guerrini, direttore e maitre de Maison del Relais & Châteaux Hotel Borgo San Felice di Castelnuovo Berardenga, è stato riconfermato alla guida della delegazione italiana. Nel ruolo di delegato Italia, che ricopre dal 2019, avrà il compito di guidare la crescita dell’associazione validando l’action plan annuale e coordinando con il management lo sviluppo dei servizi offerti agli associati italiani in ambito sales, hr e marketing, ma soprattutto di ispirare gli altri associati a essere parte attiva di un movimento di cambiamento, applicando nelle loro dimore scelte più etiche e sostenibili nei confronti del territorio, dell’ambiente e delle persone. Al suo fianco per i prossimi cinque anni ci saranno Vincenzo Bianconi, proprietario del Relais & Châteaux Palazzo Seneca di Norcia, che ricoprirà il ruolo di vicedelegato, ed Emanuele Scarello del ristorante Relais & Châteaux agli Amici dal 1887 (2 stelle Michelin a Godia) che, in qualità di chef rappresentante, sarà anche il portavoce della rete locale degli chef all’interno del World culinary council.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434559" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Laurent Gardinier e Philippe Gombert[/caption] “Intendo lavorare su tre punti fondamentali: la riduzione dell'impronta ambientale con l'implementazione di soluzioni economicamente realistiche; la tutela della diversità, in particolare sotto l'impulso degli chef; il rispetto per ognuno dei nostri dipendenti e una maggiore responsabilità sociale, mantenendo al contempo gli equilibri finanziari dell’associazione". Si presenta in questo modo il nuovo presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier. L’imprenditore francese è stato eletto a Venezia lo scorso 14 novembre, in occasione del cinquantaduesimo congresso annuale dell’associazione. Succederà a Philippe Gombert a partire dal 1° gennaio 2023, al termine di un periodo di transizione di sei settimane. Gardinier è comproprietario insieme ai fratelli del Relais & Châteaux Domaine Les Crayères in Champagne e del ristorante parigino Relais & Châteaux Le Taillevent (2 stelle Michelin). Fino a oggi è stato attivo nell’associazione come delegato per la Francia ed è membro del consiglio di amministrazione da 17 anni. [caption id="attachment_434562" align="alignright" width="200"] Danilo Guerrini[/caption] Laurent Gardinier ha già formato il proprio comitato esecutivo con il quale garantirà la governance dell'associazione. Sarà composto da otto membri, quattro dei quali nuovi. Cinque sono uomini, tre le donne: Mauro Colagreco del ristorante Relais & Châteaux Mirazur (3 stelle Michelin a Mentone) entra per la prima volta a fare parte del comitato esecutivo in qualità di vicepresidente chef e guiderà il World culinary council, il gruppo di lavoro composto da 18 cuochi provenienti da tutto il mondo incaricati di ispirare lo sviluppo dell’associazione nel perimetro di una cucina sempre più locale, etica e sostenibile. A rappresentare gli associati del Vecchio continente è stato chiamato ancora una volta Vito Cinque, proprietario del Relais & Châteaux il San Pietro di Positano; mantiene il ruolo di vicepresidente Europa che ricopre dal 2017. Il board italiano In occasione dell’appuntamento annuale di Venezia, gli associati sono stati chiamati a eleggere anche i loro rappresentanti a livello locale. Danilo Guerrini, direttore e maitre de Maison del Relais & Châteaux Hotel Borgo San Felice di Castelnuovo Berardenga, è stato riconfermato alla guida della delegazione italiana. Nel ruolo di delegato Italia, che ricopre dal 2019, avrà il compito di guidare la crescita dell’associazione validando l’action plan annuale e coordinando con il management lo sviluppo dei servizi offerti agli associati italiani in ambito sales, hr e marketing, ma soprattutto di ispirare gli altri associati a essere parte attiva di un movimento di cambiamento, applicando nelle loro dimore scelte più etiche e sostenibili nei confronti del territorio, dell’ambiente e delle persone. Al suo fianco per i prossimi cinque anni ci saranno Vincenzo Bianconi, proprietario del Relais & Châteaux Palazzo Seneca di Norcia, che ricoprirà il ruolo di vicedelegato, ed Emanuele Scarello del ristorante Relais & Châteaux agli Amici dal 1887 (2 stelle Michelin a Godia) che, in qualità di chef rappresentante, sarà anche il portavoce della rete locale degli chef all’interno del World culinary council. [post_title] => Relais & Châteaux: Laurent Gardinier è il nuovo presidente [post_date] => 2022-11-22T11:48:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669117706000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433966" align="alignleft" width="300"] Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia[/caption] WonderMiles si conferma strumento di lavoro per le agenzie di viaggio. La piattaforma di selfbooking focalizzata sul corporate travel, della quale Aci blueteam è distributore in esclusiva per l’Italia, ha oggi raggiunto un ulteriore livello di funzionalità che non solo facilita, velocizzandolo, il lavoro degli agenti, ma permette loro di fidelizzare nuovi clienti, potenziando così il proprio business nel segmento corporate. «Il riscontro su WonderMiles che stiamo avendo dalle agenzie di viaggio della nostra rete di affiliati è senza dubbio strabiliante – spiega Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia –. Il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo anno, a quattro mani con WonderMiles, ci ha permesso di rendere ancora più incisivo il perfetto connubio tra la competenza tecnica degli ingegneri che lavorano alla piattaforma e la nostra consolidata esperienza nel corporate travel, a servizio degli agenti di viaggio. Essere i distributori esclusivi sul mercato Italia di WonderMiles ci pone oggi in una posizione di sicuro appeal, ma soprattutto ci ha dato, e sicuramente continuerà a darci, grandi soddisfazioni”. Con un’interfaccia grafica efficace e leggera, WonderMiles è caratterizzata da una rapidità di configurazione senza pari sul mercato, che rende la piattaforma molto competitiva per i contenuti e le funzionalità necessarie a far vivere alle aziende un’esperienza di selfbooking davvero efficace, senza rinunciare, al contempo, alla consulenza e alla professionalità delle agenzie di viaggio, che possono intervenire in qualunque momento nel processo di prenotazione. Inoltre, grazie all’ultimo rilascio del motore Amadeus, che affianca Sabre già presente, il bacino di utenti interessati si amplia ancor di più, dando vita a una vera e propria rivoluzione sul mercato dei selfbooking tool. La conferma dei vantaggi collegati all’utilizzo della piattaforma arriva direttamente da coloro che la usano quotidianamente, come conferma Riccardo Ricci, titolare dell’agenzia di viaggi Alma Travel di Roma: «Proporre ai nostri clienti una piattaforma di selfbooking tanto evoluta rispetto alle altre presenti sul mercato ci ha permesso di fidelizzare nuovi clienti – spiega Ricci –. L’utilizzo di WonderMiles ha, infatti, ampliato il nostro raggio di azione permettendoci di approcciare anche aziende di grandi dimensioni, interessate sia a una riduzione dei costi di gestione sulla maggior parte delle trasferte sia a un servizio VIP per i livelli dirigenziali. Non è da trascurare, inoltre, l’impatto che WonderMiles può avere sulla sostenibilità aziendale: poter disporre di un processo interamente digitale, dall’inizio alla fine della trasferta, rappresenta per i Clienti una forte spinta verso un approccio sostenibile, molto apprezzato in questo momento. Il fatto, poi, di veder evidenziato in fase di prenotazione, così come sui report, il consumo di CO2 per i voli aerei è un altro importante tassello verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico». [post_title] => Aci blueteam a fianco delle agenzie di viaggio con WonderMiles [post_date] => 2022-11-11T11:03:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668164596000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433492" align="alignleft" width="300"] Roberto Pannozzo[/caption] Il tour operator di casa Msc, Going, ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo a incoming director della nuova divisione Going2Italy. Coordinerà un team di sales manager, travel designer e specialisti di prodotto. La notizia era stata già anticipata in occasione della fiera di Rimini, quando il chief commercial & operations officer dell’operatore, Maurizio Casabianca, aveva rivelato l'imminente avvio della linea incoming. Pannozzo ha maturato qualificate esperienze specifiche nel settore, avendo lavorato per primari operatori incoming come Jumbo Tours e Destination Italia. E' laureato in lingue e diplomato al master del Ciset di Venezia. «La relazione con la distribuzione sarà la chiave di volta di Going2Italy – argomenta lo stesso Pannozzo -. Inizialmente ci focalizzeremo sui mercati di Europa, Stati Uniti e Sud America. Determinante sarà poi la sinergia con il programma di internazionalizzazione interna e con il gruppo Msc». In concomitanza con il lancio di Going2Italy, parte anche il recruiting per le figure professionali che andranno a comporre il dipartimento negli uffici di Milano e di Roma. I profili richiesti devono avere una specifica esperienza in posizioni analoghe ed essere pronti a rispondere alla sfida dell’internazionalità. Nella programmazione ampio spazio verrà in particolare riservato alle experiences private, come visite individuali di collezioni d’arte con guide d’eccezione e tour inediti. Sul profilo Linkedin di Going la job description del reclutamento [post_title] => Going2Italy ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo come incoming director [post_date] => 2022-11-04T09:43:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667554999000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Relais del Cabreo, già da metà marzo, hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America, a testimonianza del forte interesse per la cultura, la natura e il vino italiani. L’enoturismo si conferma un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra Wine Lover, che scelgono i Relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana e di un’accoglienza eccellente. L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la Villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la Dimora La Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti i due splendidi Relais di Charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021. Per rafforzare la componente enoturistica dell’offerta, dal 2020 la Tenuta di Nozzole offre degustazioni con visita alle cantine, mentre al Ristorante Cabreo, all’interno della Pietra del Cabreo, gli ospiti dei Relais possono apprezzare i vini delle Tenute in abbinamento con la cucina raffinata ed innovativa dello Chef Giacomo Rossi. Infine, da quest’estate, è possibile organizzare degustazioni anche all’interno della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri, presso il “Macello di Bolgheri”, il ristorante nato nel 2021 dalla collaborazione fra Omar Barsacchi, Dario Cecchini e la stessa Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. «Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia - spiega Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute - la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza. Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta». Le ville da affittare in esclusiva hanno in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i Relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. La stagione 2022 segna quindi un nuovo punto di arrivo per l’ospitalità in casa Folonari, a testimonianza che l’impegno nella qualità dà buoni frutti, non solo in campo enologico. Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della Cantina delle Tenute del Cabreo che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità. [post_title] => Relais del Cabreo, cultura, natura ed enoturismo protagonisti del successo della stagione [post_date] => 2022-10-24T10:58:10+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666609090000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comincerà a navigare da maggio del prossimo anno la Coquelicot, la nuova imbarcazione fluviale firmata Belmond. Accompagnerà i suoi ospiti in un viaggio fiabesco nella regione della Champagne, dove attraverserà scenografici canali che regalano panorami e punti di osservazione unici. Sarà dotata di tre lussuose cabine con servizi ensuite, di un salone interno con un champagne bar, frutto della partnership con Maison Ruinart, e di un ampio ponte all'aperto per momenti di relax, per consumare una squisita cena e fare due chiacchiere. Grazie proprio alla collaborazione con la più antica casa di champagne al mondo, fondata a Reims nel 1729, gli ospiti potranno tra le altre cose assaporare a bordo un pranzo di degustazione privato preparato dalla chef della Maison Ruinart, Valérie Radou, insieme al capo chef della Coquelicot. Nel quadro di questa partnership, gli ospiti della nave parteciperanno inoltre a visite guidate private dello storico vigneto Taissy, dove scopriranno anche le ultime iniziative di sostenibilità del marchio. Progettata dal rinomato duo francese Humbert & Poyet, la Coquelicot vanta anche due salotti, una cucina a vista e una zona pranzo ombreggiata. Con l'aiuto di un guest experience executive personale, gli ospiti della Coquelicot creeranno quindi il loro itinerario selezionando attività uniche da una serie di esperienze suggerite appositamente per loro dal team di esperti Belmond. La Coquelicot, A Belmond Boat, Champagne fa parte di Les Bateaux Belmond, flotta di barche del marchio in Francia. Questa include anche l'Alouette, Canal Du Midi; la Pivoine, Camargue; la Napoléon, Provence; l'Amaryllis, Burgundy; la Fleur De Lys, Burgundy e la Lilas, Burgundy. I prezzi per la Coquelicot partono da 82 mila euro. Sono disponibili trasferimenti in elicottero da Parigi su richiesta. [post_title] => Gruppo Belmond: la nuova Coquelicot navigherà da maggio tra i canali della Champagne [post_date] => 2022-10-19T09:05:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666170306000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un 2022 da incorniciare per l'ospitalità delle tenute Ambrogio e Giovanni Folonari: le ville da affittare in esclusiva hanno infatti in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. Risultati trainati tra l'altro dal ritorno del turismo a stelle e strisce, con i relais del Cabreo, che già da metà marzo hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America. L’enoturismo si conferma quindi un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra wine lover, che scelgono i relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana. "Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia, la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza - racconta Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità -. Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta". L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la dimora la Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti due relais di charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021. Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della cantina delle Tenute del Cabreo, che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità. [post_title] => Un 2022 da tutto esaurito per le tenute Ambrogio e Giovanni Folonari [post_date] => 2022-10-17T09:53:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666000430000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432070 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432072" align="aligncenter" width="1151"] Laghi Nabi[/caption] Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente. Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito. Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0. La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante. Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento. Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso. E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali. [post_title] => La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly [post_date] => 2022-10-13T08:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665648005000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 430940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sull'onda di un'estate eccezionale si allunga la stagione delle strutture Ragosta Hotels Collection, con i propri quattro alberghi a Roma, sulla costiera Amalfitana e a Taormina che prolungano le operazioni nel cuore dell'autunno. Sin dalla primavera, che ha visto anche l’apertura anticipata degli hotel stagionali, i risultati di occupazione hanno infatti più volte raggiunto e sfiorato il tutto esaurito, persino nel mese di agosto a Roma, quando la destinazione vede tradizionalmente un calo di presenze turistiche. Ecco allora che anche in autunno inoltrato si registrano importanti volumi di prenotazioni dall’Italia e dall’estero: l’Hotel Raito Amalfi Coast, punto di riferimento a Vietri sul Mare ha quindi deciso di prolungare l’apertura fino all’11 novembre, per fare poi una breve pausa e riaprire per Capodanno; La Plage Resort Taormina, proprio sulla spiaggia di fronte all'isola Bella, posticipa la chiusura al 29 ottobre, anche per venire incontro alle richieste di eventi esclusivi per il mese di novembre; il Relais Paradiso offre quindi la possibilità di trascorrere un soggiorno in una villa privata a Vietri Sul Mare fino al 15 ottobre, grazie alle continue richieste e prenotazioni già registrate. Il tutto senza dimenticare Palazzo Montemartini Rome, dove l’attività non si ferma mai, che dopo un’estate con risultati eccellenti ha già all’attivo per i prossimi mesi prenotazioni e richieste da tutto il mondo. “Nord Europa, Italia, Stati Uniti, America Latina e non solo: da qui arrivano principalmente i nostri ospiti che, nella maggior parte dei casi, scelgono anche la possibilità di spostarsi in più di una delle nostre strutture in Italia – spiega Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection -. Noi non ci siamo mai fermati. Solo tra maggio e agosto di quest’anno abbiamo registrato incrementi di occupazione su livelli compresi tra il 10% e il 20% in più rispetto al 2019. Pure nel settore eventi, tra aziende e privati, la crescita è stata significativa, con particolare riferimento ai matrimoni che sono un punto di forza delle nostre realtà". [post_title] => Si allunga la stagione dei Ragosta Hotels dopo un agosto da tutto esaurito persino a Roma [post_date] => 2022-09-22T11:44:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1663847065000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 430781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_430783" align="alignleft" width="300"] Tomas Kunzmann[/caption] Allianz Partners ha annunciato due cambi di leadership del proprio board of management. Tomas Kunzmann è stato nominato ceo di Allianz Partners, con effetto dal 1° luglio 2022. Prende il posto di Sirma Boshnakova, che è stata nominata board member di Allianz SE all'inizio dell’anno. Con effetto dal 1° settembre 2022, Laurent Floquet è stato nominato ceo of mobility & assistance e board member di Allianz Partners, succedendo nel ruolo a Tomas Kunzmann. «Dopo due anni alla guida del business Mobility & Assistance, sono orgoglioso e onorato di prendere le redini dell'organizzazione di Allianz Partners e guidarne le attività nel futuro - ha commentato il nuovo ceo di Allianz Partners Tomas Kunzmann -. Un futuro al quale ci affacciamo non solo come leader globale nel settore dell'assistenza e dei servizi assicurativi, ma anche come la realtà capace di offrire la migliore esperienza al cliente. Il nostro obiettivo rimarrà quello di sostenere la crescita, rafforzando le nostre attività core e costruendo nuovi modelli di business e piattaforme di ecosistemi. Laurent è un leader esperto, che combina un'eccellente esperienza nel guidare la crescita aziendale nel settore dell'assistenza con una forte attitudine al cambiamento e alla trasformazione. È stato determinante nel rafforzare la nostra evoluzione negli ultimi mesi e so che è il leader giusto per consolidare il nostro business Mobility & Assistance e cogliere le opportunità giuste per il futuro". Sirma Boshnakova, board member di Allianz SE, ha affermato: «Sono felice che Tomas assuma il ruolo di ceo in Allianz Partners. Grazie alla sua esperienza nel nostro Gruppo, porterà continuità aziendale, conoscenza pratica del mercato e solide competenze in tema di collaborazioni e attivazioni. È nella posizione ideale per dare ulteriore accelerazione alla capacità di Allianz Partners di assicurare eccellenza e al tempo stesso semplicità su larga scala, a beneficio dei nostri clienti, e gli auguro buona fortuna per la sua nuova posizione». [post_title] => Allianz Partners: Tomas Kunzmann è il nuovo ceo [post_date] => 2022-09-20T13:24:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1663680280000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "relais chateaux laurent gardinier e il nuovo presidente" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":123,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434559\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Laurent Gardinier e Philippe Gombert[/caption]\r

\r

“Intendo lavorare su tre punti fondamentali: la riduzione dell'impronta ambientale con l'implementazione di soluzioni economicamente realistiche; la tutela della diversità, in particolare sotto l'impulso degli chef; il rispetto per ognuno dei nostri dipendenti e una maggiore responsabilità sociale, mantenendo al contempo gli equilibri finanziari dell’associazione\". Si presenta in questo modo il nuovo presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier. L’imprenditore francese è stato eletto a Venezia lo scorso 14 novembre, in occasione del cinquantaduesimo congresso annuale dell’associazione. Succederà a Philippe Gombert a partire dal 1° gennaio 2023, al termine di un periodo di transizione di sei settimane. Gardinier è comproprietario insieme ai fratelli del Relais & Châteaux Domaine Les Crayères in Champagne e del ristorante parigino Relais & Châteaux Le Taillevent (2 stelle Michelin). Fino a oggi è stato attivo nell’associazione come delegato per la Francia ed è membro del consiglio di amministrazione da 17 anni.\r

\r

[caption id=\"attachment_434562\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Danilo Guerrini[/caption]\r

\r

Laurent Gardinier ha già formato il proprio comitato esecutivo con il quale garantirà la governance dell'associazione. Sarà composto da otto membri, quattro dei quali nuovi. Cinque sono uomini, tre le donne: Mauro Colagreco del ristorante Relais & Châteaux Mirazur (3 stelle Michelin a Mentone) entra per la prima volta a fare parte del comitato esecutivo in qualità di vicepresidente chef e guiderà il World culinary council, il gruppo di lavoro composto da 18 cuochi provenienti da tutto il mondo incaricati di ispirare lo sviluppo dell’associazione nel perimetro di una cucina sempre più locale, etica e sostenibile.\r

A rappresentare gli associati del Vecchio continente è stato chiamato ancora una volta Vito Cinque, proprietario del Relais & Châteaux il San Pietro di Positano; mantiene il ruolo di vicepresidente Europa che ricopre dal 2017.\r

\r

Il board italiano\r

\r

In occasione dell’appuntamento annuale di Venezia, gli associati sono stati chiamati a eleggere anche i loro rappresentanti a livello locale. Danilo Guerrini, direttore e maitre de Maison del Relais & Châteaux Hotel Borgo San Felice di Castelnuovo Berardenga, è stato riconfermato alla guida della delegazione italiana. Nel ruolo di delegato Italia, che ricopre dal 2019, avrà il compito di guidare la crescita dell’associazione validando l’action plan annuale e coordinando con il management lo sviluppo dei servizi offerti agli associati italiani in ambito sales, hr e marketing, ma soprattutto di ispirare gli altri associati a essere parte attiva di un movimento di cambiamento, applicando nelle loro dimore scelte più etiche e sostenibili nei confronti del territorio, dell’ambiente e delle persone. Al suo fianco per i prossimi cinque anni ci saranno Vincenzo Bianconi, proprietario del Relais & Châteaux Palazzo Seneca di Norcia, che ricoprirà il ruolo di vicedelegato, ed Emanuele Scarello del ristorante Relais & Châteaux agli Amici dal 1887 (2 stelle Michelin a Godia) che, in qualità di chef rappresentante, sarà anche il portavoce della rete locale degli chef all’interno del World culinary council.","post_title":"Relais & Châteaux: Laurent Gardinier è il nuovo presidente","post_date":"2022-11-22T11:48:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1669117706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433966\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia[/caption]\r

WonderMiles si conferma strumento di lavoro per le agenzie di viaggio. La piattaforma di selfbooking focalizzata sul corporate travel, della quale Aci blueteam è distributore in esclusiva per l’Italia, ha oggi raggiunto un ulteriore livello di funzionalità che non solo facilita, velocizzandolo, il lavoro degli agenti, ma permette loro di fidelizzare nuovi clienti, potenziando così il proprio business nel segmento corporate.\r

«Il riscontro su WonderMiles che stiamo avendo dalle agenzie di viaggio della nostra rete di affiliati è senza dubbio strabiliante – spiega Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam e capo progetto dell’operazione in Italia –. Il lavoro che abbiamo fatto nell’ultimo anno, a quattro mani con WonderMiles, ci ha permesso di rendere ancora più incisivo il perfetto connubio tra la competenza tecnica degli ingegneri che lavorano alla piattaforma e la nostra consolidata esperienza nel corporate travel, a servizio degli agenti di viaggio. Essere i distributori esclusivi sul mercato Italia di WonderMiles ci pone oggi in una posizione di sicuro appeal, ma soprattutto ci ha dato, e sicuramente continuerà a darci, grandi soddisfazioni”.\r

Con un’interfaccia grafica efficace e leggera, WonderMiles è caratterizzata da una rapidità di configurazione senza pari sul mercato, che rende la piattaforma molto competitiva per i contenuti e le funzionalità necessarie a far vivere alle aziende un’esperienza di selfbooking davvero efficace, senza rinunciare, al contempo, alla consulenza e alla professionalità delle agenzie di viaggio, che possono intervenire in qualunque momento nel processo di prenotazione. Inoltre, grazie all’ultimo rilascio del motore Amadeus, che affianca Sabre già presente, il bacino di utenti interessati si amplia ancor di più, dando vita a una vera e propria rivoluzione sul mercato dei selfbooking tool.\r

La conferma dei vantaggi collegati all’utilizzo della piattaforma arriva direttamente da coloro che la usano quotidianamente, come conferma Riccardo Ricci, titolare dell’agenzia di viaggi Alma Travel di Roma: «Proporre ai nostri clienti una piattaforma di selfbooking tanto evoluta rispetto alle altre presenti sul mercato ci ha permesso di fidelizzare nuovi clienti – spiega Ricci –. L’utilizzo di WonderMiles ha, infatti, ampliato il nostro raggio di azione permettendoci di approcciare anche aziende di grandi dimensioni, interessate sia a una riduzione dei costi di gestione sulla maggior parte delle trasferte sia a un servizio VIP per i livelli dirigenziali. Non è da trascurare, inoltre, l’impatto che WonderMiles può avere sulla sostenibilità aziendale: poter disporre di un processo interamente digitale, dall’inizio alla fine della trasferta, rappresenta per i Clienti una forte spinta verso un approccio sostenibile, molto apprezzato in questo momento. Il fatto, poi, di veder evidenziato in fase di prenotazione, così come sui report, il consumo di CO2 per i voli aerei è un altro importante tassello verso la riduzione dell’inquinamento atmosferico».","post_title":"Aci blueteam a fianco delle agenzie di viaggio con WonderMiles","post_date":"2022-11-11T11:03:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668164596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433492\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Pannozzo[/caption]\r

\r

Il tour operator di casa Msc, Going, ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo a incoming director della nuova divisione Going2Italy. Coordinerà un team di sales manager, travel designer e specialisti di prodotto. La notizia era stata già anticipata in occasione della fiera di Rimini, quando il chief commercial & operations officer dell’operatore, Maurizio Casabianca, aveva rivelato l'imminente avvio della linea incoming.\r

\r

Pannozzo ha maturato qualificate esperienze specifiche nel settore, avendo lavorato per primari operatori incoming come Jumbo Tours e Destination Italia. E' laureato in lingue e diplomato al master del Ciset di Venezia. «La relazione con la distribuzione sarà la chiave di volta di Going2Italy – argomenta lo stesso Pannozzo -. Inizialmente ci focalizzeremo sui mercati di Europa, Stati Uniti e Sud America. Determinante sarà poi la sinergia con il programma di internazionalizzazione interna e con il gruppo Msc».\r

\r

In concomitanza con il lancio di Going2Italy, parte anche il recruiting per le figure professionali che andranno a comporre il dipartimento negli uffici di Milano e di Roma. I profili richiesti devono avere una specifica esperienza in posizioni analoghe ed essere pronti a rispondere alla sfida dell’internazionalità. Nella programmazione ampio spazio verrà in particolare riservato alle experiences private, come visite individuali di collezioni d’arte con guide d’eccezione e tour inediti. Sul profilo Linkedin di Going la job description del reclutamento","post_title":"Going2Italy ufficializza la nomina di Roberto Pannozzo come incoming director","post_date":"2022-11-04T09:43:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667554999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Relais del Cabreo, già da metà marzo, hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America, a testimonianza del forte interesse per la cultura, la natura e il vino italiani. L’enoturismo si conferma un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra Wine Lover, che scelgono i Relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana e di un’accoglienza eccellente.\r

\r

L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la Villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la Dimora La Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti i due splendidi Relais di Charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021.\r

\r

Per rafforzare la componente enoturistica dell’offerta, dal 2020 la Tenuta di Nozzole offre degustazioni con visita alle cantine, mentre al Ristorante Cabreo, all’interno della Pietra del Cabreo, gli ospiti dei Relais possono apprezzare i vini delle Tenute in abbinamento con la cucina raffinata ed innovativa dello Chef Giacomo Rossi.\r

\r

Infine, da quest’estate, è possibile organizzare degustazioni anche all’interno della Tenuta Campo al Mare a Bolgheri, presso il “Macello di Bolgheri”, il ristorante nato nel 2021 dalla collaborazione fra Omar Barsacchi, Dario Cecchini e la stessa Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.\r

\r

«Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia - spiega Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute - la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza. Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta».\r

\r

Le ville da affittare in esclusiva hanno in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i Relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. La stagione 2022 segna quindi un nuovo punto di arrivo per l’ospitalità in casa Folonari, a testimonianza che l’impegno nella qualità dà buoni frutti, non solo in campo enologico.\r

\r

Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della Cantina delle Tenute del Cabreo che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità.","post_title":"Relais del Cabreo, cultura, natura ed enoturismo protagonisti del successo della stagione","post_date":"2022-10-24T10:58:10+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1666609090000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comincerà a navigare da maggio del prossimo anno la Coquelicot, la nuova imbarcazione fluviale firmata Belmond. Accompagnerà i suoi ospiti in un viaggio fiabesco nella regione della Champagne, dove attraverserà scenografici canali che regalano panorami e punti di osservazione unici. Sarà dotata di tre lussuose cabine con servizi ensuite, di un salone interno con un champagne bar, frutto della partnership con Maison Ruinart, e di un ampio ponte all'aperto per momenti di relax, per consumare una squisita cena e fare due chiacchiere.\r

\r

Grazie proprio alla collaborazione con la più antica casa di champagne al mondo, fondata a Reims nel 1729, gli ospiti potranno tra le altre cose assaporare a bordo un pranzo di degustazione privato preparato dalla chef della Maison Ruinart, Valérie Radou, insieme al capo chef della Coquelicot. Nel quadro di questa partnership, gli ospiti della nave parteciperanno inoltre a visite guidate private dello storico vigneto Taissy, dove scopriranno anche le ultime iniziative di sostenibilità del marchio.\r

\r

Progettata dal rinomato duo francese Humbert & Poyet, la Coquelicot vanta anche due salotti, una cucina a vista e una zona pranzo ombreggiata. Con l'aiuto di un guest experience executive personale, gli ospiti della Coquelicot creeranno quindi il loro itinerario selezionando attività uniche da una serie di esperienze suggerite appositamente per loro dal team di esperti Belmond.\r

\r

La Coquelicot, A Belmond Boat, Champagne fa parte di Les Bateaux Belmond, flotta di barche del marchio in Francia. Questa include anche l'Alouette, Canal Du Midi; la Pivoine, Camargue; la Napoléon, Provence; l'Amaryllis, Burgundy; la Fleur De Lys, Burgundy e la Lilas, Burgundy. I prezzi per la Coquelicot partono da 82 mila euro. Sono disponibili trasferimenti in elicottero da Parigi su richiesta.","post_title":"Gruppo Belmond: la nuova Coquelicot navigherà da maggio tra i canali della Champagne","post_date":"2022-10-19T09:05:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666170306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un 2022 da incorniciare per l'ospitalità delle tenute Ambrogio e Giovanni Folonari: le ville da affittare in esclusiva hanno infatti in previsione una chiusura con oltre il 90% di occupazione, mentre per i relais del Cabreo si dovrebbe raggiungere circa il 96%. Risultati trainati tra l'altro dal ritorno del turismo a stelle e strisce, con i relais del Cabreo, che già da metà marzo hanno registrato il 60% di prenotazioni dall’America. L’enoturismo si conferma quindi un driver importante anche se non esclusivo. La clientela si divide infatti tra wine lover, che scelgono i relais del Cabreo perché parte di un’azienda vinicola con interessanti proposte enoturistiche, e chi invece vuole semplicemente godere della pace della campagna toscana.\r

\r

\"Durante il 2020 e il 2021, con le restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia, la clientela italiana e proveniente dai paesi limitrofi ha potuto scoprire e apprezzare questi luoghi di incredibile bellezza - racconta Francesca Folonari, responsabile dell’offerta di ospitalità -. Mentre i dati pre-pandemia vedevano una quasi totalità di turisti dall’America e dal Canada, oggi continuiamo ad avere una buona percentuale di turisti italiani ed europei che tornano a trovarci, anche se non ci sono più restrizioni ai viaggi verso mete esotiche. È un dato che ci rende molto orgogliosi, un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per arricchire e personalizzare sempre più la nostra offerta\".\r

\r

L’offerta di ospitalità della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute comprende dal 2012 la villa e la Casavecchia di Nozzole a Greve in Chianti, e la dimora la Fuga a Montalcino, tutte ville da affittare in esclusiva. Più di recente si sono aggiunti due relais di charme nelle Tenute del Cabreo, sempre a Greve in Chianti: il Borgo del Cabreo inaugurato nel 2017 e la Pietra del Cabreo, che ha aperto i battenti nel 2021. Nel 2023 l’offerta di accoglienza si arricchirà ulteriormente con la ristrutturazione della cantina delle Tenute del Cabreo, che ospiterà anche un nuovo punto di degustazione, creando un vero e proprio polo dell’ospitalità.","post_title":"Un 2022 da tutto esaurito per le tenute Ambrogio e Giovanni Folonari","post_date":"2022-10-17T09:53:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666000430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432072\" align=\"aligncenter\" width=\"1151\"] Laghi Nabi[/caption]\r

\r

Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente.\r

\r

Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito.\r

\r

Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0.\r

\r

La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante.\r

\r

Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento.\r

\r

Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso.\r

\r

E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali.","post_title":"La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly","post_date":"2022-10-13T08:00:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665648005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sull'onda di un'estate eccezionale si allunga la stagione delle strutture Ragosta Hotels Collection, con i propri quattro alberghi a Roma, sulla costiera Amalfitana e a Taormina che prolungano le operazioni nel cuore dell'autunno. Sin dalla primavera, che ha visto anche l’apertura anticipata degli hotel stagionali, i risultati di occupazione hanno infatti più volte raggiunto e sfiorato il tutto esaurito, persino nel mese di agosto a Roma, quando la destinazione vede tradizionalmente un calo di presenze turistiche.\r

\r

Ecco allora che anche in autunno inoltrato si registrano importanti volumi di prenotazioni dall’Italia e dall’estero: l’Hotel Raito Amalfi Coast, punto di riferimento a Vietri sul Mare ha quindi deciso di prolungare l’apertura fino all’11 novembre, per fare poi una breve pausa e riaprire per Capodanno; La Plage Resort Taormina, proprio sulla spiaggia di fronte all'isola Bella, posticipa la chiusura al 29 ottobre, anche per venire incontro alle richieste di eventi esclusivi per il mese di novembre; il Relais Paradiso offre quindi la possibilità di trascorrere un soggiorno in una villa privata a Vietri Sul Mare fino al 15 ottobre, grazie alle continue richieste e prenotazioni già registrate. Il tutto senza dimenticare Palazzo Montemartini Rome, dove l’attività non si ferma mai, che dopo un’estate con risultati eccellenti ha già all’attivo per i prossimi mesi prenotazioni e richieste da tutto il mondo.\r

\r

“Nord Europa, Italia, Stati Uniti, America Latina e non solo: da qui arrivano principalmente i nostri ospiti che, nella maggior parte dei casi, scelgono anche la possibilità di spostarsi in più di una delle nostre strutture in Italia – spiega Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection -. Noi non ci siamo mai fermati. Solo tra maggio e agosto di quest’anno abbiamo registrato incrementi di occupazione su livelli compresi tra il 10% e il 20% in più rispetto al 2019. Pure nel settore eventi, tra aziende e privati, la crescita è stata significativa, con particolare riferimento ai matrimoni che sono un punto di forza delle nostre realtà\".","post_title":"Si allunga la stagione dei Ragosta Hotels dopo un agosto da tutto esaurito persino a Roma","post_date":"2022-09-22T11:44:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1663847065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430783\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tomas Kunzmann[/caption]\r

\r

Allianz Partners ha annunciato due cambi di leadership del proprio board of management. Tomas Kunzmann è stato nominato ceo di Allianz Partners, con effetto dal 1° luglio 2022. Prende il posto di Sirma Boshnakova, che è stata nominata board member di Allianz SE all'inizio dell’anno.\r

\r

Con effetto dal 1° settembre 2022, Laurent Floquet è stato nominato ceo of mobility & assistance e board member di Allianz Partners, succedendo nel ruolo a Tomas Kunzmann.\r

\r

«Dopo due anni alla guida del business Mobility & Assistance, sono orgoglioso e onorato di prendere le redini dell'organizzazione di Allianz Partners e guidarne le attività nel futuro - ha commentato il nuovo ceo di Allianz Partners Tomas Kunzmann -. Un futuro al quale ci affacciamo non solo come leader globale nel settore dell'assistenza e dei servizi assicurativi, ma anche come la realtà capace di offrire la migliore esperienza al cliente. Il nostro obiettivo rimarrà quello di sostenere la crescita, rafforzando le nostre attività core e costruendo nuovi modelli di business e piattaforme di ecosistemi. Laurent è un leader esperto, che combina un'eccellente esperienza nel guidare la crescita aziendale nel settore dell'assistenza con una forte attitudine al cambiamento e alla trasformazione. È stato determinante nel rafforzare la nostra evoluzione negli ultimi mesi e so che è il leader giusto per consolidare il nostro business Mobility & Assistance e cogliere le opportunità giuste per il futuro\".\r

\r

Sirma Boshnakova, board member di Allianz SE, ha affermato: «Sono felice che Tomas assuma il ruolo di ceo in Allianz Partners. Grazie alla sua esperienza nel nostro Gruppo, porterà continuità aziendale, conoscenza pratica del mercato e solide competenze in tema di collaborazioni e attivazioni. È nella posizione ideale per dare ulteriore accelerazione alla capacità di Allianz Partners di assicurare eccellenza e al tempo stesso semplicità su larga scala, a beneficio dei nostri clienti, e gli auguro buona fortuna per la sua nuova posizione».\r

\r

","post_title":"Allianz Partners: Tomas Kunzmann è il nuovo ceo","post_date":"2022-09-20T13:24:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1663680280000]}]}}