Pietra del Cabreo, vacanze nel Chianti tra relax, escursioni ed ottima cucina A pochi chilometri dalle principali città toscane La Pietra del Cabreo Relais di Charme è ideale per week end o soggiorni più lunghi all’insegna del relax, escursioni e ottima cicina. E’ un antico insediamento rurale recentemente restaurato nel cuore del Chianti Classico, circondato da vigneti e uliveti di proprietà delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Situato a poco più di 1 chilometro da Greve in Chianti, uno dei paesi più caratteristici della Toscana, questo luogo offre viste spettacolari sulla campagna toscana. La Pietra del Cabreo è un rifugio di bellezza naturale, perfetto per una vacanza rilassante o per esplorare le meraviglie della Toscana. Le camere e le suite, frutto di una ristrutturazione attentamente curata dalla Famiglia Folonari, sono arredate con eleganza moderna e materiali di alta qualità, creando un’atmosfera accogliente e confortevole per gli ospiti. Ad Alessio Sedran, giovane imprenditore con il ruolo di Executive Chef, è affidata la gestione e coordinamento del ristorante. Alla guida della cucina lo Chef Giacomo Rossi affiancato dallo Chef Luca Vanneschi.

Il Ristorante del Cabreo è aperto tutti i giorni, il menù offre varie proposte molto raffinate e innovative di antipasti, primi piatti, secondi e dolci in abbinamento con i vini della cantina della famiglia Folonari. Tra i servizi inclusi, Aperitivo di benvenuto, Deposito bagagli, Piscina esterna riscaldata, Campo da tennis privato (su prenotazione), Internet wi-fi, sia nelle camere che negli spazi comuni compresa la piscina, Parcheggio esterno coperto, Parcheggio per biciclette (coperto e scoperto), Ricarica elettrica (macchine e biciclette), Lettino baby gratuito su richiesta ad esaurimento. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Crispiano Mission Relax - Supereroi che ti salvano la vacanza la nuova campagna di comunicazione estate 2024 del comune pugliese. Con questa iniziativa, la località mira a porsi come come epicentro del relax, celebrando la propria posizione geografica ideale al centro della regione, l’autenticità del cibo locale e la calda ospitalità dei suoi abitanti. La campagna è supportata da un video irriverente e da una landing page interattiva, dove i visitatori potranno scaricare un messaggio vocale divertente e originale, da inviare a chiunque tenti di disturbare la loro pace durante le vacanze. L'iniziativa pubblicitaria si inserisce in un più ampio panorama di azioni che sono partite da una serie di incontri di comunità, attraverso cui si è giunti al lancio di un piano strategico, che ha visto la collaborazione di varie università italiane ed estere e il coordinamento scientifico di Mariangela Franch, docente dell’università di Trento. Oltre alla partecipazione del comune alle maggiori fiere di settore, c’è stato il lancio dello spot 2024 e l’istituzione di un corso di formazione gratuito e aperto alla cittadinanza in cui si si sono affrontati i temi centrali del turismo moderno e sostenibile. Formare i professionisti di questo nuovo modo di intendere il turismo è stato l’obiettivo del percorso promosso dal comune di Crispiano, che ha visto la partecipazione di oltre 110 cittadini. “L’obiettivo è ridisegnare la percezione della destinazione delle 100 Masserie e di Crispiano nel panorama turistico pugliese, cercando di evidenziare i connotati distintivi di un territorio completamente vocato alla natura, alla sostenibilità e all’autenticità rurale delle masserie e del loro patrimonio culturale" ha spiegato il sindaco Luca Lopomo. [post_title] => Crispiano: relax e ironia chiave della comunicazione estate 2024 del comune pugliese [post_date] => 2024-05-02T12:29:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714652990000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per Aeroitalia sui collegamenti da Perugia verso Milano Bergamo e Linate: "Dall’inizio delle operazioni abbiamo trasportato oltre 2.000 passeggeri, a dimostrazione dell'alta richiesta e dell'apprezzamento per queste due nuove connessioni - spiega una nota del vettore -. Grazie anche agli aggiustamenti operativi implementati nelle scorse settimane, il riempimento medio degli aeromobili è attualmente attestato ad oltre il 50%". La compagnia continuerà a monitorare da vicino le prestazioni di queste rotte e a implementare miglioramenti, laddove necessario, al fine di garantire un servizio al passo con le aspettative dei clienti. Ottime le performance per quanto riguarda la regolarità del servizio, con una percentuale che dall’inizio delle operazioni – avvenuto il 25 marzo scorso – si attesta al 97%. Forte di questi risultati la compagnia conferma l'apertura delle due nuove destinazioni per l'estate: da inizio giugno decolleranno i voli per Lamezia Terme e Olbia, entrambe collegate con due frequenze settimanali. I biglietti sono già in vendita. [post_title] => Aeroitalia, bilancio positivo da Perugia e da giugno decollano Olbia e Lamezia [post_date] => 2024-05-02T12:26:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714652785000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A pochi chilometri dalle principali città toscane La Pietra del Cabreo Relais di Charme è ideale per week end o soggiorni più lunghi all'insegna del relax, escursioni e ottima cicina. E' un antico insediamento rurale recentemente restaurato nel cuore del Chianti Classico, circondato da vigneti e uliveti di proprietà delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Situato a poco più di 1 chilometro da Greve in Chianti, uno dei paesi più caratteristici della Toscana, questo luogo offre viste spettacolari sulla campagna toscana. La Pietra del Cabreo è un rifugio di bellezza naturale, perfetto per una vacanza rilassante o per esplorare le meraviglie della Toscana. Le camere e le suite, frutto di una ristrutturazione attentamente curata dalla Famiglia Folonari, sono arredate con eleganza moderna e materiali di alta qualità, creando un'atmosfera accogliente e confortevole per gli ospiti. Ad Alessio Sedran, giovane imprenditore con il ruolo di Executive Chef, è affidata la gestione e coordinamento del ristorante. Alla guida della cucina lo Chef Giacomo Rossi affiancato dallo Chef Luca Vanneschi. Il Ristorante del Cabreo è aperto tutti i giorni, il menù offre varie proposte molto raffinate e innovative di antipasti, primi piatti, secondi e dolci in abbinamento con i vini della cantina della famiglia Folonari. Tra i servizi inclusi, Aperitivo di benvenuto, Deposito bagagli, Piscina esterna riscaldata, Campo da tennis privato (su prenotazione), Internet wi-fi, sia nelle camere che negli spazi comuni compresa la piscina, Parcheggio esterno coperto, Parcheggio per biciclette (coperto e scoperto), Ricarica elettrica (macchine e biciclette), Lettino baby gratuito su richiesta ad esaurimento. [post_title] => Pietra del Cabreo, vacanze nel Chianti tra relax, escursioni ed ottima cucina [post_date] => 2024-05-02T12:01:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714651261000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti. La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra. Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale). Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio. Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione. Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio. Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio. Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato. Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi) [post_title] => Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione [post_date] => 2024-05-02T11:49:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714650594000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466558 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Stay & Cruise ed è una delle novità per l'estate 2024 di Msc Crociere: permette agli ospiti, che stanno programmando una crociera in partenza da New York, Miami, Atene, Venezia o Roma, di arricchire l’esperienza a bordo con un soggiorno prima o dopo la crociera, aggiungendo due o tre notti supplementari in una struttura alberghiera a terra. “Sempre più nostri ospiti estendono in modo autonomo le proprie vacanze attraverso soggiorni nelle località in cui imbarcano o sbarcano dalle nostre navi - sottolinea Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo quindi deciso di predisporre un pacchetto già pronto che offra questa possibilità facendo sinergia con Going, il tour operator che fa parte del nostro gruppo. Con questo pacchetto gli ospiti potranno estendere facilmente la loro vacanza in crociera con un soggiorno a terra e un’escursione organizzata, utilizzando tutti i comfort correlati e senza doversi preoccupare della parte organizzativa”. Per chi sceglie la Meraviglia, c’è in particolare l’opportunità di aggiungere un soggiorno di due o tre notti a New York prima di partire per la crociera verso i Caraibi. Oltre all’albergo 4 stelle, è previsto anche un tour guidato per scoprire la Grande Mela. Chi invece partirà sulla Seascape, sempre alla scoperta dei Caraibi, potrà iniziare la vacanza con un soggiorno supplementare di due notti in un hotel 3 stelle a Miami e un’escursione inclusa. Per le crociere a bordo della Opera nel Mediterraneo orientale, sarà possibile soggiornare due notti ad Atene con escursione inclusa. Il prolungamento della vacanza è possibile anche per tutti coloro che partono alla scoperta del Mediterraneo orientale da Venezia-Marghera a bordo delle Armonia, Lirica e Sinfonia, attraverso un soggiorno aggiuntivo di due notti prima o dopo la crociera in un hotel a Mestre. Anche in questo caso è prevista un'escursione per scoprire Venezia. I viaggiatori che scelgono una crociera nel Mediterraneo in partenza da Civitavecchia sulle Divina, Fantasia, Musica, Seaside o Seaview possono scegliere di visitare in modo più approfondito la città di Roma pernottando, prima o dopo la crociera, per due notti in un hotel della Città Eterna (sempre con escursione compresa). Presto sarà infine disponibile la possibilità di un pacchetto Stay & Cruise a Istanbul, per il programma invernale 2024/2025 di Msc. [post_title] => Msc: novità Stay & Cruise per arricchire la crociera con un soggiorno prima o dopo la partenza [post_date] => 2024-05-02T10:02:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714644122000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evoluzione continua, perfezione tecnologica e la creazione di un ambiente unico. Sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano Europa Park: il più grande parco tematico della Germania dedicato ai paesi dell’Europa e alla loro magia, che si trova alle porte della Foresta Nera. Ben 95 ettari di meraviglia, allegria e divertimento con esperienze per tutti i sensi, da quelle adrenaliniche a quelle gastronomiche. Un parco creato nel 1975 dalla famiglia Mack che, professionalmente impegnata nella realizzazione di ottovolanti, gestisce il parco da 8 generazioni. «L’Europa Park non è solo un parco di divertimenti: è un resort - spiegano Dieter e Leah Borer, che si occupano della vendita e della comunicazione del parco in Italia -. Ci sono 6 hotel 4 stelle plus tematici e ne costruiremo altri due 3 stelle e poi abbiamo camping con teepee indiani per i bambini e spettacoli con cavalli, oltre a uno spazio per i caravan che l’anno prossimo verrà ampliato. Quest’offerta ci rende adatti a ogni tipo di viaggiatore. Europa Park attrae oltre 6 milioni di ospiti all’anno: prima del Covid erano 5,7 mln. Il 45,5% è costituito da famiglie con figli. Il 50% dei visitatori arriva dalla Germania, il 23% dalla Svizzera e il 19% dalla Francia. Nel 2023 abbiamo avuto circa 20mila italiani». «Il parco continua a crescere e vogliamo raccontare un’Europa senza confini e senza guerre. - sottolinea Leah Borer - In questi giorni abbiamo aperto la Croazia, che è la 17esima area tematica. L’estate scorsa abbiamo occupato il 98% della capacità del parco e abbiamo l’80% di repeaters. Per 8 anni consecutivi siamo stati premiati con il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo. Competiamo con Disneyland - prosegue Borer - L’universo dell’Europa Park ha sempre nuove sfaccettature. Pochi giorni fa è stata inaugurato un nuovo ottovolante: si chiama Voltron Nevera e offre un’esperienza senza uguali realizzata in partnership con Rimax, una compagnia croata che costruisce le macchine elettriche più veloci al mondo». «Per noi è molto importante anche l’f&b. - prosegue Dieter Borer - In ogni area tematica del parco si possono gustare i piatti tipici dl luogo: la pizza in Italia, i kyros in Grecia, la shepherd’s pie in Irlanda… La grande novità del momento è l’“Eatrenalin”: un pasto di nove portate da gustare su sedili che galleggiano tra stanze con tematiche enogastronomiche diverse. È un viaggio culinario per tutti i sensi, frutto della visione di Thomas Mack, managing partner di Europa Park, e di Oliver Altherr, esperto di gastronomia e ceo di Marché International. Un concept che ora aprirà anche a Las Vegas e Singapore. Inoltre accanto al parco c’è anche un ristorante due stelle Michelin. Non lontano dall’Europa Park si trova poi il parco acquatico Rulantica, che è stato aperto dietro richiesta dei visitatori ed è accessibile anche nei mesi invernali. Stiamo espandendo l’area wellness perché i nostri ospiti cercano l’azione, ma anche momenti di relax». Oltre all’impegno nel realizzare numerose attrazioni e spettacoli in un’atmosfera unica, per la famiglia Mack è molto importante il tema della sostenibilità: «Intendiamo installare dei pannelli solari nell’area del parco per utilizzare energia autoprodotta in estate, quando splende il sole» afferma infatti Dieter Borer, che parla di stagionalità a Europa Park: «Apriamo alla fine di marzo. Aprile e maggio sono tranquilli e gli ospiti arrivano in gran numero dalla metà di giugno, quando iniziano le vacanze in Francia. Diminuiscono dal 15 di settembre alla fine di ottobre, quindi arrivano le vacanze in Svizzera. Da quest’anno saremo aperti dalla fine di ottobre fino a dicembre, anche grazie alle temperature più elevate. Nel nostro “Hallowinter” - con allestimenti da Halloween in certe zone e natalizi in altre - il numero degli ospiti è più contenuto». Per raggiungere Europa Park dall’Italia si può viaggiare in treno fino a Basilea, dove si prende una connessione diretta per la stazione di Ringsheim. Da qui, con un bus, si raggiunge in 5’ Rust, dove si trova il parco di divertimenti. Sono disponibili anche diverse connessioni dalla Germania - da Strasburgo e Karlsruhe - e da questo mese di maggio fino al termine di ottobre sarà operativo ogni lunedì e giovedì un volo tra Bergamo Orio al Serio e Karlsruhe/Baden Baden. [gallery ids="466543,466538,466541"] [post_title] => Germania, l'Europa Park cresce: nuove aree tematiche, hotel e apertura invernale [post_date] => 2024-05-02T09:07:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714640875000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466503 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La tendenza in corso mostra un visitatore che si ferma più a lungo in Germania, scoprendo destinazioni che sono al di fuori dei principali centri cittadini»: Agata Marchetti, direttrice dell’Ente nazionale per il turismo germanico delinea andamento e prospettive per il settore. «Da tempo il turista si allontana dal centro delle città, per vicende non solo pandemiche ma anche storiche. Il risultato del 2023 è stato ottimo, anche se non abbiamo ancora recuperato i livelli del 2019. L’attuale recovery-rate è dell’81,9%, mentre nel 2023 ci siamo fermati a un 80,8%. In questi primi mesi del 2024 abbiamo già avuto una crescita del 13% rispetto al 2023, con circa 230.200 pernottamenti dal mercato italiano. Tra il 2022 e il 2023 l’Italia ha avuto il più alto tasso di crescita tra i paesi dell’Europa sud-occidentale. Una ricerca dell’organizzazione internazionale Iata ci dice che nel 2024 raggiungeremo i livelli di capacità del 2019 e questo ci aiuterà a recuperare un fetta di mercato». Sono numerose le indicazioni sul viaggiatore che raggiunge oggi la Germania. Ha un’età media di 39,7 anni e per il 34% viaggia con figli al di sotto dei 15 anni. Il 74% degli ospiti sceglie i city trips, il 68% i viaggi culturali e il 48% le vacanze attive e nella natura, magari nella Foresta Nera, con i suoi 22mila km di sentieri. Tutti trascorrono in Germania una media di 6,5 giorni. È un’informazione importante come il fatto che oggi il 49% dei visitatori si sposta in aereo, il 43% in auto e circa il 4% in treno e in bus. La Germania è un paese da conoscere, il terzo al mondo per numero di patrimoni Unesco, dopo l’Italia e la Cina. «I siti Unesco sono 52 e l’Entg ha reso disponibili sulla homepage 8 diversi itinerari, con tappe, distanze e consigli su cosa fare e visitare. Seguendo l’itinerario che sale verso nord dal lago di Costanza si può raggiungere una meta molto interessante: l’Europa Park, che si trova alle porte della Foresta Nera e a sola mezz’ora di viaggio da Friburgo. Nel 2025 festeggerà il suo 50esimo anniversario, testimoniando un successo che gli ha garantito per 8 anni consecutivi il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo». Marchetti sottolinea l’impegno dell’Ente nei confronti di una tematica oggi imprescindibile: «La sostenibilità per noi è un leitmotiv: il nostro compito è quello di sviluppare degli atteggiamenti sostenibili anche nel turismo. Una ricerca condotta da Ernst & Young nel 2023 dice che gli italiani sono diventati più sensibili al tema della sostenibilità: un fattore decisivo quando programmano le proprie vacanze. La generazione Z, che avrà il maggiore potere d’acquisto nei prossimi anni, cambierà il comportamento di viaggio in un’ottica di sostenibilità. Una sezione specifica del nostro sito aiuta nella realizzazione di un viaggio sostenibile indicando alloggi, attività e ristorazione. Oltre a rendere disponibile un calcolatore di footprint». [post_title] => Germania: forte domanda per il 2024 e dall'Italia crescita a doppia cifra [post_date] => 2024-04-30T14:08:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714486127000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo attivo nel Parco Cinque Terre al ritmo delle stagioni con il Cinque Terre Walking Park, calendario di escursioni e visite nell'area protetta con guide esperte. Tra gli appuntamenti trekking nella ricca rete sentieristica del Parco, attraverso habitat naturali, insediamenti antichi, santuari e paesaggi terrazzati, e ancora, snorkeling, pedalate al tramonto e visite in cantina e nei borghi. Novità di quest’anno il foraging alla scoperta degli “erbi” ovvero le erbe spontanee come le chiamavo le nostre nonne, ancora oggi utilizzate nella cucina tradizionale. Da non perdere anche il plogging, attività che abbina la raccolta dei rifiuti, allo sport in natura, offrendo un'occasione di riflessione sulle abitudini quotidiane che impattano maggiormente sull'ambiente. La partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre, ad eccezione delle escursioni previste nella zona di Tramonti (a est dell'area protetta). Le iniziative del Cinque Terre Walking Park sono comprese tra i servizi offerti dalla Carta servizi Cinque Terre Card (sia treno che trekking), salvo diversa indicazione (previsti anche appuntamenti gratuiti). [post_title] => Parco Cinque Terre, gli appuntamenti tra trekking, snorkeling e visite guidate [post_date] => 2024-04-30T13:46:27+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714484787000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 10 al 12 maggio torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica, giunto alla seconda edizione. Nata per valorizzare l’arte della maiolica, la manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari. «Riproponiamo anche quest'anno un evento di grande qualità – spiega il sindaco di Savona, Marco Russo – che ci rende orgogliosi e che unisce ancora di più i Comuni della Baia della Ceramica. Già lo scorso anno il Festival ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha potuto apprezzare il valore e la creatività di artisti e artigiani in arrivo non soltanto dal nostro territorio, ma anche da molte città europee. Le premesse perché questo successo si ripeta ci sono tutte e il Festival della Maiolica 2024 sarà un tassello importante del percorso verso Savona Capitale Italiana della Cultura». «La tradizione promossa dal Festival della Maiolica rispecchia un autentico tesoro culturale ed economico, che è quello custodito dalla Baia della Ceramica. Un angolo di Liguria dal carattere unico, che per tre giorni diventa protagonista internazionale di un'antichissima arte - afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il Festival della Maiolica arricchisce il calendario di eventi in Liguria potenziando ulteriormente la già ricca offerta turistica della Regione, che si prepara a un 2024 da record per le proposte culturali messe a punto in sinergia con i territori». Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio. «Per il secondo anno – aggiunge Nicoletta Negro, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – la Baia della Ceramica propone un programma articolato e diffuso su tutto il territorio. Cresce l'ambizione di essere sempre più polo attrattivo anche rispetto alle altre città d'Italia che condividono con noi l'antica tradizione ceramica. Tutto questo percorso è più che mai coerente con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027 rispetto alla quale stiamo già stringendo una bella collaborazione con la città di Agrigento e i suoi ceramisti». Con l’edizione 2024 la scommessa degli organizzatori è confermare la Baia della Ceramica come destinazione di arte cultura e turismo di qualità su scala nazionale. «Il Festival della Maiolica è l’atto più importante di un processo di promozione turistica territoriale dell’eccellenza artigianale locale, la ceramica che le quattro amministrazione della Baia portano avanti dal alcuni anni – spiegano dai comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Con questa manifestazione, che torna nei nostri territori dopo una prima edizione di successo, si vuole puntare i riflettori sul sistema culturale, museale e artistico della maiolica, con un taglio più innovativo, coinvolgente per i visitatori, raccontando le imprese e la tradizione». Con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, le tre giornate del Festival coinvolgeranno ceramisti, artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d’eccellenza come ad Albisola Superiore “CeramiCrack” - La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario e la riapertura con un evento dedicato di Officina 900, spazio artistico e culturale che ha subito danni importanti a causa di un incendio alla fine dello scorso anno. [post_title] => Festival della Maiolica, dal 10 al 12 maggio a Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure [post_date] => 2024-04-30T13:45:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714484742000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pietra del cabreo vacanze nel chianti relax escursioni ed ottima cucina" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1929,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Crispiano Mission Relax - Supereroi che ti salvano la vacanza la nuova campagna di comunicazione estate 2024 del comune pugliese. Con questa iniziativa, la località mira a porsi come come epicentro del relax, celebrando la propria posizione geografica ideale al centro della regione, l’autenticità del cibo locale e la calda ospitalità dei suoi abitanti. La campagna è supportata da un video irriverente e da una landing page interattiva, dove i visitatori potranno scaricare un messaggio vocale divertente e originale, da inviare a chiunque tenti di disturbare la loro pace durante le vacanze.\r

\r

L'iniziativa pubblicitaria si inserisce in un più ampio panorama di azioni che sono partite da una serie di incontri di comunità, attraverso cui si è giunti al lancio di un piano strategico, che ha visto la collaborazione di varie università italiane ed estere e il coordinamento scientifico di Mariangela Franch, docente dell’università di Trento. Oltre alla partecipazione del comune alle maggiori fiere di settore, c’è stato il lancio dello spot 2024 e l’istituzione di un corso di formazione gratuito e aperto alla cittadinanza in cui si si sono affrontati i temi centrali del turismo moderno e sostenibile. Formare i professionisti di questo nuovo modo di intendere il turismo è stato l’obiettivo del percorso promosso dal comune di Crispiano, che ha visto la partecipazione di oltre 110 cittadini.\r

\r

“L’obiettivo è ridisegnare la percezione della destinazione delle 100 Masserie e di Crispiano nel panorama turistico pugliese, cercando di evidenziare i connotati distintivi di un territorio completamente vocato alla natura, alla sostenibilità e all’autenticità rurale delle masserie e del loro patrimonio culturale\" ha spiegato il sindaco Luca Lopomo.","post_title":"Crispiano: relax e ironia chiave della comunicazione estate 2024 del comune pugliese","post_date":"2024-05-02T12:29:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714652990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per Aeroitalia sui collegamenti da Perugia verso Milano Bergamo e Linate: \"Dall’inizio delle operazioni abbiamo trasportato oltre 2.000 passeggeri, a dimostrazione dell'alta richiesta e dell'apprezzamento per queste due nuove connessioni - spiega una nota del vettore -. Grazie anche agli aggiustamenti operativi implementati nelle scorse settimane, il riempimento medio degli aeromobili è attualmente attestato ad oltre il 50%\".\r

\r

La compagnia continuerà a monitorare da vicino le prestazioni di queste rotte e a implementare miglioramenti, laddove necessario, al fine di garantire un servizio al passo con le aspettative dei clienti. Ottime le performance per quanto riguarda la regolarità del servizio, con una percentuale che dall’inizio delle operazioni – avvenuto il 25 marzo scorso – si attesta al 97%.\r

\r

Forte di questi risultati la compagnia conferma l'apertura delle due nuove destinazioni per l'estate: da inizio giugno decolleranno i voli per Lamezia Terme e Olbia, entrambe collegate con due frequenze settimanali. I biglietti sono già in vendita.","post_title":"Aeroitalia, bilancio positivo da Perugia e da giugno decollano Olbia e Lamezia","post_date":"2024-05-02T12:26:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714652785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochi chilometri dalle principali città toscane La Pietra del Cabreo Relais di Charme è ideale per week end o soggiorni più lunghi all'insegna del relax, escursioni e ottima cicina. \r

\r

E' un antico insediamento rurale recentemente restaurato nel cuore del Chianti Classico, circondato da vigneti e uliveti di proprietà delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Situato a poco più di 1 chilometro da Greve in Chianti, uno dei paesi più caratteristici della Toscana, questo luogo offre viste spettacolari sulla campagna toscana.\r

\r

La Pietra del Cabreo è un rifugio di bellezza naturale, perfetto per una vacanza rilassante o per esplorare le meraviglie della Toscana. Le camere e le suite, frutto di una ristrutturazione attentamente curata dalla Famiglia Folonari, sono arredate con eleganza moderna e materiali di alta qualità, creando un'atmosfera accogliente e confortevole per gli ospiti.\r

\r

Ad Alessio Sedran, giovane imprenditore con il ruolo di Executive Chef, è affidata la gestione e coordinamento del ristorante. Alla guida della cucina lo Chef Giacomo Rossi affiancato dallo Chef Luca Vanneschi.\r

Il Ristorante del Cabreo è aperto tutti i giorni, il menù offre varie proposte molto raffinate e innovative di antipasti, primi piatti, secondi e dolci in abbinamento con i vini della cantina della famiglia Folonari.\r

\r

Tra i servizi inclusi, Aperitivo di benvenuto, Deposito bagagli, Piscina esterna riscaldata, Campo da tennis privato (su prenotazione), Internet wi-fi, sia nelle camere che negli spazi comuni compresa la piscina, Parcheggio esterno coperto, Parcheggio per biciclette (coperto e scoperto), Ricarica elettrica (macchine e biciclette), Lettino baby gratuito su richiesta ad esaurimento.","post_title":"Pietra del Cabreo, vacanze nel Chianti tra relax, escursioni ed ottima cucina","post_date":"2024-05-02T12:01:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714651261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti.\r

\r

La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra.\r

Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale).\r

\r

Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio.\r

Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione.\r

Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio.\r

\r

Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio.\r

\r

Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato.\r

Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi)\r

\r

","post_title":"Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione","post_date":"2024-05-02T11:49:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714650594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Stay & Cruise ed è una delle novità per l'estate 2024 di Msc Crociere: permette agli ospiti, che stanno programmando una crociera in partenza da New York, Miami, Atene, Venezia o Roma, di arricchire l’esperienza a bordo con un soggiorno prima o dopo la crociera, aggiungendo due o tre notti supplementari in una struttura alberghiera a terra.\r

\r

“Sempre più nostri ospiti estendono in modo autonomo le proprie vacanze attraverso soggiorni nelle località in cui imbarcano o sbarcano dalle nostre navi - sottolinea Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo quindi deciso di predisporre un pacchetto già pronto che offra questa possibilità facendo sinergia con Going, il tour operator che fa parte del nostro gruppo. Con questo pacchetto gli ospiti potranno estendere facilmente la loro vacanza in crociera con un soggiorno a terra e un’escursione organizzata, utilizzando tutti i comfort correlati e senza doversi preoccupare della parte organizzativa”.\r

\r

Per chi sceglie la Meraviglia, c’è in particolare l’opportunità di aggiungere un soggiorno di due o tre notti a New York prima di partire per la crociera verso i Caraibi. Oltre all’albergo 4 stelle, è previsto anche un tour guidato per scoprire la Grande Mela. Chi invece partirà sulla Seascape, sempre alla scoperta dei Caraibi, potrà iniziare la vacanza con un soggiorno supplementare di due notti in un hotel 3 stelle a Miami e un’escursione inclusa. Per le crociere a bordo della Opera nel Mediterraneo orientale, sarà possibile soggiornare due notti ad Atene con escursione inclusa. Il prolungamento della vacanza è possibile anche per tutti coloro che partono alla scoperta del Mediterraneo orientale da Venezia-Marghera a bordo delle Armonia, Lirica e Sinfonia, attraverso un soggiorno aggiuntivo di due notti prima o dopo la crociera in un hotel a Mestre. Anche in questo caso è prevista un'escursione per scoprire Venezia.\r

\r

I viaggiatori che scelgono una crociera nel Mediterraneo in partenza da Civitavecchia sulle Divina, Fantasia, Musica, Seaside o Seaview possono scegliere di visitare in modo più approfondito la città di Roma pernottando, prima o dopo la crociera, per due notti in un hotel della Città Eterna (sempre con escursione compresa). Presto sarà infine disponibile la possibilità di un pacchetto Stay & Cruise a Istanbul, per il programma invernale 2024/2025 di Msc.","post_title":"Msc: novità Stay & Cruise per arricchire la crociera con un soggiorno prima o dopo la partenza","post_date":"2024-05-02T10:02:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714644122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evoluzione continua, perfezione tecnologica e la creazione di un ambiente unico. Sono solo alcuni degli ingredienti che caratterizzano Europa Park: il più grande parco tematico della Germania dedicato ai paesi dell’Europa e alla loro magia, che si trova alle porte della Foresta Nera.\r

\r

Ben 95 ettari di meraviglia, allegria e divertimento con esperienze per tutti i sensi, da quelle adrenaliniche a quelle gastronomiche. Un parco creato nel 1975 dalla famiglia Mack che, professionalmente impegnata nella realizzazione di ottovolanti, gestisce il parco da 8 generazioni.\r

\r

«L’Europa Park non è solo un parco di divertimenti: è un resort - spiegano Dieter e Leah Borer, che si occupano della vendita e della comunicazione del parco in Italia -. Ci sono 6 hotel 4 stelle plus tematici e ne costruiremo altri due 3 stelle e poi abbiamo camping con teepee indiani per i bambini e spettacoli con cavalli, oltre a uno spazio per i caravan che l’anno prossimo verrà ampliato. Quest’offerta ci rende adatti a ogni tipo di viaggiatore. Europa Park attrae oltre 6 milioni di ospiti all’anno: prima del Covid erano 5,7 mln. Il 45,5% è costituito da famiglie con figli. Il 50% dei visitatori arriva dalla Germania, il 23% dalla Svizzera e il 19% dalla Francia. Nel 2023 abbiamo avuto circa 20mila italiani».\r

\r

«Il parco continua a crescere e vogliamo raccontare un’Europa senza confini e senza guerre. - sottolinea Leah Borer - In questi giorni abbiamo aperto la Croazia, che è la 17esima area tematica. L’estate scorsa abbiamo occupato il 98% della capacità del parco e abbiamo l’80% di repeaters. Per 8 anni consecutivi siamo stati premiati con il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo. Competiamo con Disneyland - prosegue Borer - L’universo dell’Europa Park ha sempre nuove sfaccettature. Pochi giorni fa è stata inaugurato un nuovo ottovolante: si chiama Voltron Nevera e offre un’esperienza senza uguali realizzata in partnership con Rimax, una compagnia croata che costruisce le macchine elettriche più veloci al mondo».\r

\r

«Per noi è molto importante anche l’f&b. - prosegue Dieter Borer - In ogni area tematica del parco si possono gustare i piatti tipici dl luogo: la pizza in Italia, i kyros in Grecia, la shepherd’s pie in Irlanda… La grande novità del momento è l’“Eatrenalin”: un pasto di nove portate da gustare su sedili che galleggiano tra stanze con tematiche enogastronomiche diverse. È un viaggio culinario per tutti i sensi, frutto della visione di Thomas Mack, managing partner di Europa Park, e di Oliver Altherr, esperto di gastronomia e ceo di Marché International. Un concept che ora aprirà anche a Las Vegas e Singapore. Inoltre accanto al parco c’è anche un ristorante due stelle Michelin.\r

\r

Non lontano dall’Europa Park si trova poi il parco acquatico Rulantica, che è stato aperto dietro richiesta dei visitatori ed è accessibile anche nei mesi invernali. Stiamo espandendo l’area wellness perché i nostri ospiti cercano l’azione, ma anche momenti di relax». Oltre all’impegno nel realizzare numerose attrazioni e spettacoli in un’atmosfera unica, per la famiglia Mack è molto importante il tema della sostenibilità: «Intendiamo installare dei pannelli solari nell’area del parco per utilizzare energia autoprodotta in estate, quando splende il sole» afferma infatti Dieter Borer, che parla di stagionalità a Europa Park: «Apriamo alla fine di marzo. Aprile e maggio sono tranquilli e gli ospiti arrivano in gran numero dalla metà di giugno, quando iniziano le vacanze in Francia. Diminuiscono dal 15 di settembre alla fine di ottobre, quindi arrivano le vacanze in Svizzera. Da quest’anno saremo aperti dalla fine di ottobre fino a dicembre, anche grazie alle temperature più elevate. Nel nostro “Hallowinter” - con allestimenti da Halloween in certe zone e natalizi in altre - il numero degli ospiti è più contenuto».\r

\r

Per raggiungere Europa Park dall’Italia si può viaggiare in treno fino a Basilea, dove si prende una connessione diretta per la stazione di Ringsheim. Da qui, con un bus, si raggiunge in 5’ Rust, dove si trova il parco di divertimenti. Sono disponibili anche diverse connessioni dalla Germania - da Strasburgo e Karlsruhe - e da questo mese di maggio fino al termine di ottobre sarà operativo ogni lunedì e giovedì un volo tra Bergamo Orio al Serio e Karlsruhe/Baden Baden.\r

\r

[gallery ids=\"466543,466538,466541\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Germania, l'Europa Park cresce: nuove aree tematiche, hotel e apertura invernale","post_date":"2024-05-02T09:07:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714640875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La tendenza in corso mostra un visitatore che si ferma più a lungo in Germania, scoprendo destinazioni che sono al di fuori dei principali centri cittadini»: Agata Marchetti, direttrice dell’Ente nazionale per il turismo germanico delinea andamento e prospettive per il settore.\r

\r

«Da tempo il turista si allontana dal centro delle città, per vicende non solo pandemiche ma anche storiche. Il risultato del 2023 è stato ottimo, anche se non abbiamo ancora recuperato i livelli del 2019. L’attuale recovery-rate è dell’81,9%, mentre nel 2023 ci siamo fermati a un 80,8%. In questi primi mesi del 2024 abbiamo già avuto una crescita del 13% rispetto al 2023, con circa 230.200 pernottamenti dal mercato italiano. Tra il 2022 e il 2023 l’Italia ha avuto il più alto tasso di crescita tra i paesi dell’Europa sud-occidentale. Una ricerca dell’organizzazione internazionale Iata ci dice che nel 2024 raggiungeremo i livelli di capacità del 2019 e questo ci aiuterà a recuperare un fetta di mercato».\r

\r

Sono numerose le indicazioni sul viaggiatore che raggiunge oggi la Germania. Ha un’età media di 39,7 anni e per il 34% viaggia con figli al di sotto dei 15 anni. Il 74% degli ospiti sceglie i city trips, il 68% i viaggi culturali e il 48% le vacanze attive e nella natura, magari nella Foresta Nera, con i suoi 22mila km di sentieri. Tutti trascorrono in Germania una media di 6,5 giorni. È un’informazione importante come il fatto che oggi il 49% dei visitatori si sposta in aereo, il 43% in auto e circa il 4% in treno e in bus.\r

\r

La Germania è un paese da conoscere, il terzo al mondo per numero di patrimoni Unesco, dopo l’Italia e la Cina. «I siti Unesco sono 52 e l’Entg ha reso disponibili sulla homepage 8 diversi itinerari, con tappe, distanze e consigli su cosa fare e visitare. Seguendo l’itinerario che sale verso nord dal lago di Costanza si può raggiungere una meta molto interessante: l’Europa Park, che si trova alle porte della Foresta Nera e a sola mezz’ora di viaggio da Friburgo. Nel 2025 festeggerà il suo 50esimo anniversario, testimoniando un successo che gli ha garantito per 8 anni consecutivi il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo».\r

\r

Marchetti sottolinea l’impegno dell’Ente nei confronti di una tematica oggi imprescindibile: «La sostenibilità per noi è un leitmotiv: il nostro compito è quello di sviluppare degli atteggiamenti sostenibili anche nel turismo. Una ricerca condotta da Ernst & Young nel 2023 dice che gli italiani sono diventati più sensibili al tema della sostenibilità: un fattore decisivo quando programmano le proprie vacanze. La generazione Z, che avrà il maggiore potere d’acquisto nei prossimi anni, cambierà il comportamento di viaggio in un’ottica di sostenibilità. Una sezione specifica del nostro sito aiuta nella realizzazione di un viaggio sostenibile indicando alloggi, attività e ristorazione. Oltre a rendere disponibile un calcolatore di footprint».","post_title":"Germania: forte domanda per il 2024 e dall'Italia crescita a doppia cifra","post_date":"2024-04-30T14:08:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714486127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo attivo nel Parco Cinque Terre al ritmo delle stagioni con il Cinque Terre Walking Park, calendario di escursioni e visite nell'area protetta con guide esperte.\r

\r

Tra gli appuntamenti trekking nella ricca rete sentieristica del Parco, attraverso habitat naturali, insediamenti antichi, santuari e paesaggi terrazzati, e ancora, snorkeling, pedalate al tramonto e visite in cantina e nei borghi. Novità di quest’anno il foraging alla scoperta degli “erbi” ovvero le erbe spontanee come le chiamavo le nostre nonne, ancora oggi utilizzate nella cucina tradizionale.\r

\r

Da non perdere anche il plogging, attività che abbina la raccolta dei rifiuti, allo sport in natura, offrendo un'occasione di riflessione sulle abitudini quotidiane che impattano maggiormente sull'ambiente.\r

\r

La partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre, ad eccezione delle escursioni previste nella zona di Tramonti (a est dell'area protetta).\r

\r

Le iniziative del Cinque Terre Walking Park sono comprese tra i servizi offerti dalla Carta servizi Cinque Terre Card (sia treno che trekking), salvo diversa indicazione (previsti anche appuntamenti gratuiti).","post_title":"Parco Cinque Terre, gli appuntamenti tra trekking, snorkeling e visite guidate","post_date":"2024-04-30T13:46:27+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714484787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 10 al 12 maggio torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica, giunto alla seconda edizione.\r

\r

Nata per valorizzare l’arte della maiolica, la manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari.\r

\r

«Riproponiamo anche quest'anno un evento di grande qualità – spiega il sindaco di Savona, Marco Russo – che ci rende orgogliosi e che unisce ancora di più i Comuni della Baia della Ceramica. Già lo scorso anno il Festival ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha potuto apprezzare il valore e la creatività di artisti e artigiani in arrivo non soltanto dal nostro territorio, ma anche da molte città europee. Le premesse perché questo successo si ripeta ci sono tutte e il Festival della Maiolica 2024 sarà un tassello importante del percorso verso Savona Capitale Italiana della Cultura».\r

\r

«La tradizione promossa dal Festival della Maiolica rispecchia un autentico tesoro culturale ed economico, che è quello custodito dalla Baia della Ceramica. Un angolo di Liguria dal carattere unico, che per tre giorni diventa protagonista internazionale di un'antichissima arte - afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il Festival della Maiolica arricchisce il calendario di eventi in Liguria potenziando ulteriormente la già ricca offerta turistica della Regione, che si prepara a un 2024 da record per le proposte culturali messe a punto in sinergia con i territori».\r

\r

Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio.\r

\r

«Per il secondo anno – aggiunge Nicoletta Negro, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – la Baia della Ceramica propone un programma articolato e diffuso su tutto il territorio. Cresce l'ambizione di essere sempre più polo attrattivo anche rispetto alle altre città d'Italia che condividono con noi l'antica tradizione ceramica. Tutto questo percorso è più che mai coerente con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027 rispetto alla quale stiamo già stringendo una bella collaborazione con la città di Agrigento e i suoi ceramisti».\r

\r

Con l’edizione 2024 la scommessa degli organizzatori è confermare la Baia della Ceramica come destinazione di arte cultura e turismo di qualità su scala nazionale.\r

«Il Festival della Maiolica è l’atto più importante di un processo di promozione turistica territoriale dell’eccellenza artigianale locale, la ceramica che le quattro amministrazione della Baia portano avanti dal alcuni anni – spiegano dai comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Con questa manifestazione, che torna nei nostri territori dopo una prima edizione di successo, si vuole puntare i riflettori sul sistema culturale, museale e artistico della maiolica, con un taglio più innovativo, coinvolgente per i visitatori, raccontando le imprese e la tradizione».\r

\r

Con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, le tre giornate del Festival coinvolgeranno ceramisti, artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d’eccellenza come ad Albisola Superiore “CeramiCrack” - La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario e la riapertura con un evento dedicato di Officina 900, spazio artistico e culturale che ha subito danni importanti a causa di un incendio alla fine dello scorso anno.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Festival della Maiolica, dal 10 al 12 maggio a Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure","post_date":"2024-04-30T13:45:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714484742000]}]}}