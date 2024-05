Air Europa introduce il face boarding negli aeroporti di Madrid e Palma di Maiorca Air Europa ha introdotto il face boarding negli aeroporti di Madrid Barajas e Palma di Maiorca. Mentre nei prossimi nesi sarà la volta degli scali di Barcellona, Ibiza, Las Palmas e Tenerife. Il sistema di riconoscimento facciale permette ai passeggeri di semplificare e velocizzare i controlli di sicurezza e l’accesso alle porte d’imbarco nei punti abilitati: in pratica potranno accedere ai controlli di sicurezza senza mostrare i documenti, evitando così code. Allo stesso tempo sarà garantita la sicurezza degli accessi aeroportuali. L’uso di questa tecnologia è facoltativo e per poterne usufruire, sarà necessario registrarsi nell’app di Air Europa, oppure di Aena – Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea o ancora nei punti di riconoscimento facciale presenti in aeroporto. Una volta registrati, servirà solo associare la carta d’imbarco ai voli prenotati. Il sistema non esonera i passeggeri dal portare con sé sempre la documentazione valida per viaggiare nel rispetto delle normative vigenti. I nuovi dispositivi per il riconoscimento facciale consistono in una porta che rileva le caratteristiche biometriche del volto del viaggiatore e acquisisce elettronicamente le informazioni contenute nel passaporto e nella carta d’imbarco, così che al passeggero basterà mostrare il proprio viso per arrivare all’imbarco senza fare file. Condividi

\r

I lavori dell’area crocieristica a Ponte dei Mille Levante fa parte di un più ampio progetto, che comprende anche la riqualificazione dell'ex silos granario Hennebique; si tratta di uno spazio pubblico polivalente che ospiterà, oltre al nuovo polo crocieristico anche uffici, servizi ricettivi, gallerie commerciali, bar e ristoranti e spazi per avviare percorsi culturali e museali. Grazie al posizionamento di recinzioni di sicurezza, i lavori in programma stanno procedendo senza interferire con l’attività crocieristica di Ponte dei Mille lato Ponente che, dopo l’intervento di consolidamento concluso nel 2022, sta operando secondo il calendario previsto.","post_title":"Genova, Ponte dei Mille si attrezza per l’ammodernamento della banchina per le navi da crociera","post_date":"2024-05-07T10:32:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1715077932000]}]}}