A Taranto al via il 10 maggio la due giorni enogastronomica Ego Festival È tutto pronto per la nuova edizione di Ego Festival, l’evento enogastronomico organizzato dall’associazione Enogastro Hub, che nelle giornate del 10 e 11 maggio farà diventare Taranto la nuova capitale del gusto. Si comincia con Ego Lab: una giornata di studio con laboratori, degustazioni, focus su vino, olio, caffè, ma anche demo con cuochi di diverse estrazioni e origini che si confronteranno il 10 maggio (dalle 10 alle 16.30) sul palco del Relais Histò a Taranto. Non solo: chef stellati provenienti da tutto il mondo daranno vita alla Dinner Incredible, una cena esclusiva in cui ogni cuoco presenterà una propria creazione unica, mentre il festival della Pizza, novità 2024, valorizzerà uno dei capisaldi della nostra cucina nazionale. Nel parterre di chef che raggiungeranno il capoluogo ionico ci sarà anche Martino Ruggieri, fresco di seconda stella Michelin per la sua Maison parigina: è la prima volta in Italia per il cuoco di origini tarantine dopo l’ambito riconoscimento della Rossa. «Ego Festival torna a Taranto – le parole di Monica Caradonna, giornalista, conduttrice tv e ideatrice di Ego Festival –, e mi riempie d’orgoglio poter ospitare nella mia città un appuntamento enogastronomico utile per la comunità. Laboratori, approfondimenti per chi vive e opera nel mondo della ristorazione per affinare e crescere le proprie skill professionali, ma anche per chi da appassionato guarda alla cucina e al mondo enogastronomico con interesse e curiosità. Confronti tra cuochi pugliesi e cuochi stranieri utili a sviluppare la contaminazione tra culture diverse. È così che per esempio il Giappone incontra la Puglia. Ed è così che la cucina stellata incontra la tradizione artigianale». Condividi

