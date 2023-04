Pkf: cresce l’interesse per i resort e il senior living. Focus sul design nei nuovi progetti Crescono le tariffe medie degli hotel in tutti i segmenti di mercato, con l’offerta resort che spicca per performance praticamente doppie rispetto agli urban hotel. Inflazione, costi energetici e rincari delle materie prime legate al mondo delle costruzioni non fermano lo sviluppo dell’hospitality in Italia, che si appresta quest’anno a superare i numeri del 2019. Sono alcune delle indicazioni emerse nel corso di una tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da Pkf hospitality group con alcuni importanti player del mondo alberghiero. Argomenti che saranno al centro dell’evento 196+ forum Milan, in programma il 16 e 17 aprile in zona Tortona a Milano. “La ripresa post Covid è un fatto concreto – commenta il nuovo director head of Italy di Pkf hospitality group, Luca Cerretani -. Se nel primo quadrimestre dello scorso anno il trend non era ancora ripartito, nei mesi successivi si è verificato un rimbalzo, con ottimi riscontri per presenze e adr. Nel 2023 prevediamo un superamento dei numeri 2019. Il dato più importante messo in risalto da un’analisi di Str Global è proprio quello delle tariffe medie, che risulta in aumento non soltanto nel segmento lusso, dove comunque il tasso di crescita è maggiore, ma anche nel midscale e nell’economy”. Dalla ricerca Str, che analizza le tendenze del settore attraverso un benchmark competitivo, si evince in particolare che le tariffe alberghiere in Italia, così come in Irlanda, Belgio, Portogallo e Uk, sono aumentate in media del 25% a fine 2022 e inizio 2023 rispetto al 2019. Nel luxury, l’adr medio è passato da 91 a 146 euro (2022 vs 2019); nell’upper upscale da 88 a 125 euro; nell’upper midscale da 91 a 121; nel midscale da 90 a 122 e nell’economy da 102 a 115 euro. Anche i tassi di occupazione si stanno riallineando, tra il 60% e oltre il 70% a seconda delle destinazioni, considerando l’intero 2022 rispetto al 2019. “Lo scorso anno il settore leisure ha guidato la ripresa, mostrando una vivacità estremamente maggiore rispetto a quella degli hotel di città – aggiunge Giorgio Bianchi, business development di Pkf -. Gli ospiti dei resort si sono mostrati disposti a spendere molto di più per le camere e questo asset è destinato a registrare ulteriori evoluzioni con performance di prezzo interessanti. I principali brand internazionali, da Hilton a Radisson, da Accor a Ihg e Meliá, stanno portando avanti delle operazioni in Italia e l’interesse per i resort non riguarda soltanto il balneare, ma anche il prodotto montagna, come testimonia il progetto Club Med a Sansicario, in Piemonte. Sono attive anche realtà come Jp Hospitality su Trieste e Madonna di Campiglio, il 12.18 Group che guarda alla montagna, Ruby Hotels ed Ece con il nuovo hotel a Roma”. A favore del rinnovamento, poi, non si possono trascurare le risorse in arrivo dal Pnrr e l’apporto del fondo rotativo turismo FriTur da 1,380 milardi di euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, fino alla rimozione delle barriere architettoniche. “Questi fondi governativi – riconosce Bianchi – riescono in qualche modo a mitigare gli incrementi dei costi di costruzione, ma è fondamentale promuovere progetti fatti bene”. “L’aumento dell’inflazione favorisce l’investimento sugli asset alberghieri – riprende Cerretani – perché, a differenza di altri comparti come gli uffici o le case, si possono adeguare i prezzi delle camere al maggiore costo della vita. In questo senso, oltre al lusso, anche i serviced apartments, il mixed use e il segmento economy attraggono gli investitori”. Nel corso dell’anno si assisterà a tante aperture, frutto di transazioni effettuate negli anni scorsi. “A oggi – sottolinea ancora Cerretani – non registriamo lo stesso livello di transazioni del passato, ma riscontriamo tanta domanda, sostenuta dalla crescita di arrivi e presenze. In questo contesto, nonostante i costi delle costruzioni, la difficoltà di accesso al credito e i vari fenomeni inflattivi, l’operatore alberghiero può lavorare bene. Prevediamo una maggiore concretizzazione delle operazioni di compravendita già a partire dalla seconda metà del 2023”. Da un sondaggio condotto da Pkf hospitality group nel corso della tavola rotonda è emerso che i tre ingredienti essenziali per un nuovo progetto alberghiero sono la location, le fonti di finanziamento e il Capex (spese in conto capitale). Le migliori opportunità vengono individuate nei resort (25%), negli apart-hotel, nel senior & assisted living e negli alberghi di città. E le performance più elevato riguardano proprio il mercato leisure e i resort. Toscana, Puglia, Sicilia e città come Roma, Milano, Firenze registrano inoltre dati interessanti. Si assiste a una ripresa anche delle destinazioni secondarie come Bologna, Torino, Napoli, Bari, Trieste e Palermo, con nuovi investimenti in arrivo. Un ruolo decisivo per migliorare il posizionamento e differenziarsi dalla concorrenza è svolto dall’architettura e dall’interior design. Due aspetti che incidono sempre di più nella costruzione del pricing. Un fatto dimostrato anche dall’incremento del peso percentuale del progetto architettonico sul costo totale delle camere. “Dal nostro sondaggio interno – dichiara Cerretani – emerge che per quanto riguarda il Capex, gli investitori attribuiscono un 25% di spesa per il room design, seguito da un 17% ciascuno per misure di sostenibilità e aree pubbliche; si alloca poi il 14% per l’offerta f&b, l’11% per la digital experience, l’8% per gli ambienti gym & wellness, il 5% per la flessibilità degli spazi e il 2% per le aree outdoor. I progetti vengono ideati per durare nel tempo, si privilegia l’uso di materiali sostenibili e lo stile supera il concetto di moda”. Da sottolineare infine l’importanza del rispetto conservativo nelle opere di rinnovamento di immobili storici e di pregio. A questo proposito l’esg viene in parte visto come componente irrinunciabile di un progetto, anche se gli albergatori italiani fanno ancora fatica ad adeguarsi. “E’ però un aspetto da non trascurare – conclude Cerretani – perché altrimenti può ostacolare le transazioni. Permette alla struttura di differenziarsi, oltre che di garantirsi maggiori efficienze e si rivolge a una clientela meno sensibile al prezzo”. Roma sarà un benchmark importante per studiare la strategia esg delle grandi catene che stanno aprendo le loro strutture.

Arriva dalla nostra grande passione per l'Africa e per noi è davvero un passo importante, perché si tratta della prima proprietà in esclusiva della programmazione Sand: un prodotto perfetto per le famiglie e le coppie che vogliono un momento di relax in un resort africano ma Italian style. Un'operazione che si avvale peraltro anche del plus dei voli diretti con Neos, in grado di rendere accessibile una vacanza a Zanzibar con poche ore di volo\".\r

\r

A supporto della novità, Sand Tour propone quindi per i mesi di maggio e giugno un super prenota prima per le agenzie, dedicato sia alla stagione summer, sia a quella winter. \"Stiamo anche organizzando una serie di educational full relax al Waridi durante l'estate\", aggiunge Dell'Aversana.\r

\r

La new entry africana giunge peraltro dopo un 2022 andato ben oltre ogni più rosea previsione, con il to che ha superato del 30% i livelli di fatturato del 2019: \"E' stato un anno operativamente complesso ma che ci ha dato grandi conferme sulla scelta del nostro prodotto generalista, in particolare sulle nostre destinazioni chiave, Egitto e Giordania - sottolinea sempre Dell'Aversana -. E il 2023 segue già questo trend super positivo e di ripresa. Stiamo quindi aprendo nuovi uffici a Firenze, decisamente più grandi e in grado di accogliere staff aggiuntivo, per gestire sempre meglio le richieste delle nostre adv partner. Ci sentiamo perciò confident di superare quest'anno i 10 milioni di euro di fatturato\".\r

\r

In casa Sand non ci si ferma però davvero mai: \"A breve lanceremo i nuovi tour a partenza garantita con guida italiana in Israele e Marocco. Tra un po' presenteremo poi l'apertura del nostro secondo villaggio in esclusiva. E questa volta sarà il turno del mar Rosso: nostra roccaforte da sempre\". Lato formazione, infine, oltre al viaggio al Waridi in programma per l'estate, il to ha appena concluso una serie di educational proprio sul mar Rosso, in Giordania e a Zanzibar. \"Crediamo tantissimo alla formazione del trade - conclude Dell'Aversana -. Ma l'altra grande novità dell'anno per le adv sarà senz'altro l'apertura del nuovo portale dedicato, totalmente rivisitato e con la possibilità di collegare in dinamico e con quote preferenziali tutte le nostre strutture ai voli charter, di linea e low cost\".","post_title":"Primo resort in esclusiva in casa Sand Tour: è il Waridi di Zanzibar","post_date":"2023-04-05T12:49:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680698945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422484\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Il mercato dell'e-commerce raggiungerà i 740,2 miliardi di euro nel 2022 a livello globale con un tasso di crescita annuale del 12,50% e con un volume di mercato previsto di 1.054 miliardi di euro entro il 2025. A partire da queste stime condivise, la fintech Scalapay ha recentemente condotto uno studio sugli effetti del modello buy now pay later (bnpl) analizzando i dati di oltre 3.500 brand, inclusi alcuni protagonisti dell'industria dei viaggi.\r

\r

Si scopre così che le esigenze e le aspettative dei consumatori e-commerce sono aumentate. E ciò ha portato i rivenditori ad adattarsi rapidamente a questo trend, sforzandosi di garantire ai propri acquirenti metodi di pagamento dinamici e un processo di checkout efficiente e produttivo (fattore determinate per arrivare alla conclusione dell’acquisto). Secondo le statistiche, il 21% degli utenti web non completa infatti il check-out se la procedura di pagamento è più lunga di 1 minuto, mentre il 15% abbandona l’acquisto se non trova tra le opzioni il proprio metodo di pagamento preferito.\r

\r

Il punto di forza dei servizi bnpl è dunque legato alla user experience. Un modello che, sostiene la ricerca, in Italia negli ultimi anni ha portato a un aumento del 48% del valore medio degli ordini, dell'11% del tasso di conversione e del 64% di tasso di acquisto ripetuto, generando inoltre un incremento del 55% dei clienti totali. Il mercato buy now pay later ha inoltre un tasso di crescita annuo del 27% e supererà i 3 miliardi di euro complessivi entro il 2026. Le ragioni sono molteplici: la principale è l'esperienza di acquisto più rapida e semplificata (52%), seguita dai servizi sicuri (27%), dai marchi affidabili (9%) e dallo stesso frazionamento del pagamento (6%).\r

\r

Anche il settore del travel ha raggiunto notevoli risultati con Scalapay. Qui il buy now pay later è responsabile oggi, secondo i dati della fintech, del 12% di tutte le transazioni online. La soluzione bnpl incide anche sull’aumento del valore medio della transazione, fino a un +45%, mentre 500 euro è l’importo medio degli acquisti effettuati dai clienti online e nei negozi fisici dei brand che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento. Infine, un ultimo dato da evidenziare, è la percentuale di ordini provenienti dai clienti che utilizzano già Scalapay: si aggira intorno al 48%, rispetto al totale degli ordini effettuati.\r

\r

\"Siamo molto orgogliosi di questo report che racchiude mesi di analisi e risultati raggiunti grazie al lavoro svolto insieme ai nostri partner - commenta il partnerships director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. In particolare nel segmento dei viaggi, siamo orgogliosi di essere anche gli unici a poter dare dati concreti sull'impatto del buy now pay later. Grazie agli oltre 500 brand che ci hanno scelto nel mondo del tour operating, degli hotel & resort, dei trasporti e delle attrazioni ed esperienze, abbiamo infatti raccolto numeri preziosi, che ci posizionano come un riferimento nel settore. Siamo molto felici di poter condividere e rendere pubblici questi risultati e di aiutare la travel industry a utilizzare al meglio questo potente strumento di acquisizione clienti e di marketing\".\r

\r

","post_title":"Scalapay: il modello bnpl ha generato il 12% delle transazioni travel online in Italia","post_date":"2023-04-05T12:16:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1680696993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ogni struttura della collezione Autentico Hotels propone di vivere un'esperienza con le eccellenze del territorio e soprattutto di regalarsi una coccola di benessere e relax a contatto con la natura in contesti unici.\r

\r

Nelle 16 strutture Autentico Hotels si possono vivere esperienze indimenticabili perché ognuna offre quanto di meglio si possa desiderare in termini di servizio e attenzione personalizzata al cliente in tutte le sue sfumature.\r

\r

Castel Fragsburg, l’antico maniero di caccia sopra Merano, è pronto ad accogliere per la nuova stagione con rituali di bellezza e trattamenti curativi creati e preparati al momento seguendo il concetto di benessere alchemico basato su una conoscenza secolare e tradizionale delle erbe e della natura dell’Alto Adige.\r

\r

Anche la campagna toscana regala emozioni uniche dove riscoprire l’armonia di corpo e mente in un luogo senza tempo: siamo sulle colline della Valdichiana al Falconiere Relais & Spa che nella sua Thesan Spa risveglia i sensi in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti.\r

\r

Avvolto dai magici toni del blu Il San Montano Resort & Spa di Ischia offre un’esperienza di soggiorno totalmente incentrato sul proprio benessere grazie al suo parco piscine con 8 vasche termali panoramiche e la prima e unica Spa di Ischia vista mare per un completo relax di corpo e mente. Una sauna in grotta naturale e un massaggio per due circondati dal profumo dei limoni nell’agrumeto arricchiscono l’offerta di relax e benessere del resort.\r

\r

Sempre in tema marino, a picco sul mare delle 5 Terre, Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è una vera parentesi per l’io, per prendersi il proprio tempo, per vivere uno spazio rilassante, discreto e libero e scoprire un silenzio inaspettato. Le docce emozionali, la sauna e i bagni turchi con aromaterapia, la vasca Kneipp sono soltanto una piccola parte del percorso riservato gratuitamente ad ogni ospite, benessere che prosegue anche all’esterno con la nuova sauna panoramica e due jacuzzi riscaldate in giardino.\r

\r

Per chi predilige abbinare relax e benessere alla visita di una città d’arte, Venezia ha sempre il suo fascino e l’Hotel Metropole rappresenta un tuffo nella storia e nell’arte, oltre che nel benessere con la sua SPA di ispirazione orientale da prenotare anche ad uso esclusivo per concedersi un momento di puro relax.\r

\r

Castel Fragsburg – Merano - Assaporare sensuali momenti di benessere nel 5 stelle più piccolo del Sud Tirolo - Wellness & Health - 6 giorni / 5 notti. Da € 1.397 € per persona in camera doppia con prima colazione e trattamenti da programma\r

\r

Il Falconiere Relais & Spa - Cortona - Ritemprarsi, rilassarsi, vivere un momento fuori dal tempo e offrire al proprio corpo solo il meglio - Spa & Relax - Parentesi benessere per due -2 giorni/1 notte\r

Da € 1.020 in camera doppia per 2 persone con colazione e cena, trattamento di 50 minuti a persona e accesso libero alla Spa\r

\r

San Montano Resort & Spa - Ischia. L’esperienza unica di un massaggio di coppia personalizzato all'interno dell’agrumeto vista mare - 2 giorni/ 1 notte - Da € 311 a notte in camera doppia vista giardino per 2 persone con colazione e cancellazione gratuita\r

\r

Golfo Dei Poeti Relais & Spa – 5 Terre - Tempo, silenzio e spazio in un luogo incantato\r

2 giorni/ 1 notte. Da € 430 a notte in camera doppia classica con prima colazione, accesso al percorso umido SPA, alle piscine esterne con solarium, alle 2 jacuzzi riscaldate e alla sauna panoramica in giardino\r

\r

Hotel Metropole - Venezia - Sensazioni che coinvolgono tutti i sensi in un ambiente eccentrico, avvolgente, eclettico, sensuale - Spa & Massage - 2 giorni/ 1 notte. Da € 770 la camera doppia per 2 persone con colazione, uso esclusivo della SPA per 90 minuti, un massaggio rilassante agli oli aromatici da 25 minuti e Spa Kit ","post_title":"Autentico Hotels, proposte benessere per vivere nella natura in contesti unici","post_date":"2023-04-05T12:12:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680696767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443144\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luca Cerretani, l’hotel business development Italy del gruppo Radisson, Mauro Vinci, l'events coordinator di Pkf Italia, Elisabetta Valenzano, e Giorgio Bianchi[/caption]\r

\r

Crescono le tariffe medie degli hotel in tutti i segmenti di mercato, con l'offerta resort che spicca per performance praticamente doppie rispetto agli urban hotel. Inflazione, costi energetici e rincari delle materie prime legate al mondo delle costruzioni non fermano lo sviluppo dell’hospitality in Italia, che si appresta quest'anno a superare i numeri del 2019. Sono alcune delle indicazioni emerse nel corso di una tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da Pkf hospitality group con alcuni importanti player del mondo alberghiero. Argomenti che saranno al centro dell’evento 196+ forum Milan, in programma il 16 e 17 aprile in zona Tortona a Milano.\r

\r

“La ripresa post Covid è un fatto concreto – commenta il nuovo director head of Italy di Pkf hospitality group, Luca Cerretani -. Se nel primo quadrimestre dello scorso anno il trend non era ancora ripartito, nei mesi successivi si è verificato un rimbalzo, con ottimi riscontri per presenze e adr. Nel 2023 prevediamo un superamento dei numeri 2019. Il dato più importante messo in risalto da un'analisi di Str Global è proprio quello delle tariffe medie, che risulta in aumento non soltanto nel segmento lusso, dove comunque il tasso di crescita è maggiore, ma anche nel midscale e nell’economy”.\r

\r

Dalla ricerca Str, che analizza le tendenze del settore attraverso un benchmark competitivo, si evince in particolare che le tariffe alberghiere in Italia, così come in Irlanda, Belgio, Portogallo e Uk, sono aumentate in media del 25% a fine 2022 e inizio 2023 rispetto al 2019. Nel luxury, l’adr medio è passato da 91 a 146 euro (2022 vs 2019); nell’upper upscale da 88 a 125 euro; nell’upper midscale da 91 a 121; nel midscale da 90 a 122 e nell’economy da 102 a 115 euro. Anche i tassi di occupazione si stanno riallineando, tra il 60% e oltre il 70% a seconda delle destinazioni, considerando l’intero 2022 rispetto al 2019.\r

\r

“Lo scorso anno il settore leisure ha guidato la ripresa, mostrando una vivacità estremamente maggiore rispetto a quella degli hotel di città – aggiunge Giorgio Bianchi, business development di Pkf -. Gli ospiti dei resort si sono mostrati disposti a spendere molto di più per le camere e questo asset è destinato a registrare ulteriori evoluzioni con performance di prezzo interessanti. I principali brand internazionali, da Hilton a Radisson, da Accor a Ihg e Meliá, stanno portando avanti delle operazioni in Italia e l’interesse per i resort non riguarda soltanto il balneare, ma anche il prodotto montagna, come testimonia il progetto Club Med a Sansicario, in Piemonte. Sono attive anche realtà come Jp Hospitality su Trieste e Madonna di Campiglio, il 12.18 Group che guarda alla montagna, Ruby Hotels ed Ece con il nuovo hotel a Roma”.\r

\r

A favore del rinnovamento, poi, non si possono trascurare le risorse in arrivo dal Pnrr e l’apporto del fondo rotativo turismo FriTur da 1,380 milardi di euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, fino alla rimozione delle barriere architettoniche. “Questi fondi governativi – riconosce Bianchi - riescono in qualche modo a mitigare gli incrementi dei costi di costruzione, ma è fondamentale promuovere progetti fatti bene”.\r

\r

“L’aumento dell’inflazione favorisce l’investimento sugli asset alberghieri – riprende Cerretani – perché, a differenza di altri comparti come gli uffici o le case, si possono adeguare i prezzi delle camere al maggiore costo della vita. In questo senso, oltre al lusso, anche i serviced apartments, il mixed use e il segmento economy attraggono gli investitori”. Nel corso dell’anno si assisterà a tante aperture, frutto di transazioni effettuate negli anni scorsi. “A oggi – sottolinea ancora Cerretani - non registriamo lo stesso livello di transazioni del passato, ma riscontriamo tanta domanda, sostenuta dalla crescita di arrivi e presenze. In questo contesto, nonostante i costi delle costruzioni, la difficoltà di accesso al credito e i vari fenomeni inflattivi, l’operatore alberghiero può lavorare bene. Prevediamo una maggiore concretizzazione delle operazioni di compravendita già a partire dalla seconda metà del 2023”.\r

\r

Da un sondaggio condotto da Pkf hospitality group nel corso della tavola rotonda è emerso che i tre ingredienti essenziali per un nuovo progetto alberghiero sono la location, le fonti di finanziamento e il Capex (spese in conto capitale). Le migliori opportunità vengono individuate nei resort (25%), negli apart-hotel, nel senior & assisted living e negli alberghi di città. E le performance più elevato riguardano proprio il mercato leisure e i resort. Toscana, Puglia, Sicilia e città come Roma, Milano, Firenze registrano inoltre dati interessanti. Si assiste a una ripresa anche delle destinazioni secondarie come Bologna, Torino, Napoli, Bari, Trieste e Palermo, con nuovi investimenti in arrivo.\r

\r

Un ruolo decisivo per migliorare il posizionamento e differenziarsi dalla concorrenza è svolto dall’architettura e dall’interior design. Due aspetti che incidono sempre di più nella costruzione del pricing. Un fatto dimostrato anche dall’incremento del peso percentuale del progetto architettonico sul costo totale delle camere. “Dal nostro sondaggio interno – dichiara Cerretani - emerge che per quanto riguarda il Capex, gli investitori attribuiscono un 25% di spesa per il room design, seguito da un 17% ciascuno per misure di sostenibilità e aree pubbliche; si alloca poi il 14% per l’offerta f&b, l'11% per la digital experience, l'8% per gli ambienti gym & wellness, il 5% per la flessibilità degli spazi e il 2% per le aree outdoor. I progetti vengono ideati per durare nel tempo, si privilegia l’uso di materiali sostenibili e lo stile supera il concetto di moda”.\r

\r

Da sottolineare infine l’importanza del rispetto conservativo nelle opere di rinnovamento di immobili storici e di pregio. A questo proposito l’esg viene in parte visto come componente irrinunciabile di un progetto, anche se gli albergatori italiani fanno ancora fatica ad adeguarsi. “E’ però un aspetto da non trascurare – conclude Cerretani – perché altrimenti può ostacolare le transazioni. Permette alla struttura di differenziarsi, oltre che di garantirsi maggiori efficienze e si rivolge a una clientela meno sensibile al prezzo”. Roma sarà un benchmark importante per studiare la strategia esg delle grandi catene che stanno aprendo le loro strutture.","post_title":"Pkf: cresce l'interesse per i resort e il senior living. Focus sul design nei nuovi progetti","post_date":"2023-04-05T11:55:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680695707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercoledi’ 12 e giovedì 13 Aprile prossimi a Bologna, presso il BW Plus Tower Hotel, si svolgerà la quarta edizione di “Montagna Tutto l’Anno”, la manifestazione dedicata alla pluristagionalita’ del turismo in montagna ed alla valorizzazione dell’offerta ambientale, sportiva, enogastronomica e culturale di diverse localita’ montane, italiane ed estere.\r

\r

La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento tematico, alla presentazione di territori e di progetti inerenti il turismo montano.\r

\r

Mercoledi’ 12, alle ore 10.00, una Tavola Rotonda sul tema “Territori montani e nuove sfide: tra mercato e sostenibilità” inaugurera’ l’avvio della manifestazione’. Parteciperanno: Federico Scaramucci presidente Inside Marche Live – Associazione to incoming. Claudio Rossi delegato Emilia Romagna di Sistur – Società Italiana Scienze del Turismo. Liviana Zanetti presidente sistema turistico Romagna-Toscana. Giovanni Pasini presidente Uncem(Unione Naz. Comuni Comunità Enti Montani) Emilia Romagna. Angelo Schena Comitato direttivo centrale Cai – Club Alpino Italiano. Augusto Congionti presidente nazionale Agriturist Confagricoltura. Andrea Nesi responsabile nazionale Aics Ambiente (Ass. Italiana Cultura e Sport).\r

\r

Seguiranno, fino a sera, una serie di Meeting di presentazione di territori e progetti turistici per la montagna. Tra gli altri è possibile citare la presentazione dei cinque comprensori turistici delle Marche, la Val di Fassa, il Tirolo Austriaco e le Terme slovene di Dobrna, le Dolomiti - Patrimonio Unesco, Levico Terme e la Valsugana, la Valtellina ed altri. Molto interessante saranno le presentazioni dei Progetti bike hospitality, a cura della federazione Ciclistica Italiana e di Agribike sul ciclismo in agriturismo.\r

\r

A questo proposito il presidente Agriturist e AgriBike dell’Emilia Romagna, Giampietro Bisagni, ci ha dichiarato «Vogliamo far conoscere le aree piu’ interne e meno frequentate promuovendo percorsi bike-friendly, capaci di coniugare la cultura all’enogastronomia, l’arte al paesaggio ed alla natura. Gli agriturismi presidiano territori svantaggiati e sono oasi di tradizioni e biodiversita’. Proporremo pacchetti a misura di bambino, cavalcate nella neve, tuffi nelle piscine riscaldate. La vacanza in agriturismo è sempre piu’ richiesta e noi, con il programma “Pedalando tra gli agriturismi” cerchiamo di arricchire la nostra offerta e andare incontro alle esigenze dei turisti»\r

\r

Nella giornata di giovedì 13 Aprile, la manifestazione vedrà lo svolgimento del workshop turistico “Montagna Tutto l’Anno”, con la partecipazione di oltre cinquanta Buyer professionali provenienti da varie Regioni italiane. Durante il workshop si svolgeranno incontri B2B tra i Buyer e gli Operatori turistici della offerta montana, al fine di sviluppare accordi commerciali per la stagione in corso e per la prossima.\r

\r

Nicola Ucci, titolare della PromoNU e organizzatore della manifestazione, conferma «Montagna Tutto l’Anno si conferma un appuntamento importante nel panorama degli eventi turistici dedicati alla montagna, valorizzando la pluristagionalita’ dell’offerta e dando risposte alle molteplici richieste, dallo sci al cicloturismo, dal trekking all’alpinismo ad altre discipline outdoor, fino alla cultura, all’enogastronomia ed alle tradizioni montane».\r

\r

[caption id=\"attachment_443135\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Ucci[/caption]","post_title":"“Montagna Tutto l'Anno”: 12 e 13 aprile la quarta edizione a Bologna","post_date":"2023-04-05T11:13:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680693215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo collegamento firmato Neos tra Milano Malpensa e Toronto: il decollo - come anticipato lo scorso marzo - è previsto per domani, 6 aprile, inizialmente con una frequenza alla settimana, ogni giovedì, con un Boeing 787-9 Dreamliner. Partenza alle 12.30 da Milano e arrivo a Toronto alle 15.00 (Lmt) e rientro alle 17.00 con atterraggio in Italia alle 06.50 del giorno successivo.\r

Neos amplia così il proprio network verso il Nord America, dove dal 2021 è presente con tre voli settimanali sulla tratta New York – Milano Malpensa. Il collegamento verso il Canada rafforza il posizionamento della compagnia aerea di linea con voli diretti verso il Nord America.\r

Inoltre, gli operativi sono in coincidenza con quelli dell’India, altra recente rotta inaugurata a dicembre 2022. Il volo per Toronto andrà, infatti, a integrare il collegamento con l’aeroporto di Amritsar, città principale dello stato federato del Punjab, che dal 6 aprile crescerà a due operativi a settimana e confermando Milano Malpensa come hub strategico italiano e come scalo centrale da e verso l’Asia, in un’ottica di espansione internazionale del Paese e della compagnia.\r

Già ad aprile 2021, durante il periodo pandemico, la flotta della compagnia del gruppo Alpitour ha operato voli full cargo sulla rotta Milano Malpensa-Toronto e una volta completato il set up per il trasporto passeggeri il nuovo piano includerà anche l’attivazione di trasporto merci per lo spazio di stiva disponibile.","post_title":"Neos cresce sul Nord America: decolla domani il volo Milano Malpensa-Toronto","post_date":"2023-04-05T11:01:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680692481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono lo storico Bellevue Hotel & Spa di Cogne, il suggestivo chalet resort Au Coeur des Neiges a Courmayeur e il prestigioso Hotel Hermitage di Breuil Cervinia le tre new entry del debutto valdostano degli Ecoluxury Retreats of the World. \"Una regione affascinante, ricca di tradizioni e immense bellezze naturali che necessitano di essere preservate con cura - sottolinea Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e amministratore delegato dei Viaggi dell’Elefante -. Poter proporre nella collection Ecoluxury Retreats of the World tre rappresentanti dell’ospitalità di alto livello impegnate sul proprio territorio è l’esempio migliore di come il far rete tra imprenditori sia fondamentale per far sì che il territorio possa massimizzare i benefici che il turismo può garantire in maniera trasversale”.\r

\r

Il Bellevue, fondato nel 1925, tre anni dopo l’istituzione del parco nazionale del Gran Paradiso, è da sempre meta di vacanze dell’up-market proveniente da Milano, Torino e Genova. Oggi conduce la propria attività con grande attenzione all’impatto ambientale e alla biodiversità del territorio. L'Au Coeur des Neiges, a cinque minuti da Courmayeur, ai piedi del monte Bianco, è invece uno chalet resort le cui unità abitative, in legno e pietra, in perfetto stile alpino valdostano, offrono riservatezza e indipendenza. L’Hermitage di Cervinia presenta infine un profondo coinvolgimento della destinazione mostrando una grande attenzione all’ambiente, al consumo delle risorse naturali oltre al tramandare il patrimonio culturale del territorio. Possiede infatti due Rascard, le tradizionali capanne utilizzate per conservare il grano raccolto, entrambe riconosciute come documenti storici rispettivamente del 1862 e del sedicesimo secolo.\r

\r

I programmi e i tour Ecoluxury sono organizzati in collaborazione con il nostro partner Green Vallée d’Aoste, rete d’impresa locale che con le sue auto elettriche e aziende agricole e artigiane del territorio ci supporta nel permettere al visitatore un’immersione nella cultura e nella tradizione della regione a 360 gradi. Tutte e tre le strutture saranno presenti alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair, in programma a Roma il 9 e 10 novembre.\r

\r

","post_title":"Gli Ecoluxury Retreats of the World debuttano in Val d'Aosta con tre new entry","post_date":"2023-04-05T10:58:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680692317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una performance tutta positiva quella dell'aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, che con un marzo da oltre 26.000 passeggeri (+110% sullo stesso mese 2019) archivia l'intera stagione invernale (da novembre 2022 – marzo 2023 sono transitati 94.953 passeggeri, pari ad una crescita del +83% rispetto alla stagione invernale 2021-22 e del +64% rispetto a quella del 2018-19, periodo pre-covid, quando ne transitarono 57.737.\r

\r

“L'incremento del +64% rispetto al 2018-19, periodo pre-pandemia, testimonia ancora una volta che la crescita dell’aeroporto in termini di movimenti e passeggeri è costante tutto l’anno e dimostrano ancora di più che anche l’inverno, stagione difficile per il comparto aereo, cresce rispetto al passato - ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale di Sase, società di gestione dello scalo umbro -. Dal 2018 ad oggi, nonostante l’impatto della pandemia, sono stati aperti una media di tre nuovi collegamenti all’anno, ed abbiamo avuto il piacere di vedere inaugurate nuove rotte da/per Francoforte, Malta, Palermo, Brindisi, Cagliari, Lamezia, Rotterdam, Bucarest, Barcellona, Vienna, Londra Heathrow, Tirana, Cluj e Cracovia: quasi tutte destinazioni confermate e cresciute in termini di frequenze e stagionalità nel corso di questi anni”.\r

\r

La stagione estiva appena inaugurata, che sarà operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). Tutti i voli sono acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti.","post_title":"L'aeroporto dell'Umbria chiude la winter 2022-23 con passeggeri a +64% sul 2019","post_date":"2023-04-05T10:55:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680692114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La sfida qui al Santa Sofia sarà quella di generare ricavi f&b in aggiunta alla ristorazione programmata, essenzialmente colazioni ed eventi, puntando anche sull'offerta alla carta per aperitivi e cene. L'obiettivo è quello di arrivare per il food&beverage al 35% circa del fatturato totale, che è una percentuale tipica dei resort, piuttosto che di una struttura urban come questa\". A raccontare il modello di business del nuovo Radisson Collection Hotel Santa Sofia appena inaugurato a Milano è l'hotel business development Italy del gruppo, Mauro Vinci, incontrato a margine di una tavola rotonda organizzata da Pkf proprio nella struttura meneghina.\r

\r

\"Nel progettare il Santa Sofia (acquisito da Radisson con un contratto di affitto, ndr) ci siamo concentrati sulla nuova vocazione leisure di Milano, realizzando ben 1.240 metri quadrati di spazi f&b polifunzionali, che possono quindi anche essere trasformati all'occorrenza in ambienti meeting e congressuali\", ha aggiunto Vinci. Dalle sue parole appare chiaro il cambio di paradigma della progettazione standard di un hotel a Milano, fino a pochi anni fa molto più concentrata sulle esigenze del mondo corporate e del business travel.\r

\r

Una transizione che diventa ancora più chiara nel vicino Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan: un albergo da 89 camere distribuite su 7 mila metri quadrati totali inaugurato a settembre 2021: \"In quel caso siamo partiti con l'idea di dedicare l'intera ala sinistra della struttura agli spazi congressuali - ha rivelato Vinci -. Successivamente, complici anche gli effetti della pandemia che hanno diminuito drasticamente la domanda business, abbiamo convertito gli ambienti in lounge bar, trasformando tra l'altro la sala plenaria in una zona living. Una soluzione inizialmente provvisoria, che poi abbiamo deciso invece di mantenere, quando ci siamo accorti che si trattava di una proposta sempre più apprezzata anche da chi organizza eventi corporate. Oggi, pure la domanda business cerca infatti ambienti meno formali, con un taglio più caldo e quale elemento leisure in grado di alleggerire le atmosfere\".\r

\r

Nel dettaglio, il nuovo Radisson Collection Hotel Santa Sofia dispone di 159 camere distribuite su 12 metri quadrati di superficie. Oltre agli ampi spazi f&b, l'albergo offre anche due terrazze panoramiche, di cui una dotata di piscina all'aperto e lounge bar. Situato a metà strada tra piazza del Duomo e il quartiere dei Navigli, l'albergo è stato realizzato dallo studio Marco Piva, che ha trasformato la sede originaria di Allianz Italia, risalente agli anni ’60, seguendo una serie di principi di sostenibilità acrhitettonica con l'obiettivo di ottenere la certificazione Leed di livello oro. Gli spazi pubblici interni sono stati invece creati dall’interior decorator milanese Alessandro Mario Cesario, in collaborazione con lo studio AtelierP.","post_title":"Il Radisson Collection Santa Sofia ribalta il paradigma business di Milano","post_date":"2023-04-05T10:21:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680690092000]}]}}