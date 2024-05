Nasce la Room Mate Collection per gli hotel 4 stelle plus con meno di 80 camere Prosegue il rilancio di Room Mate, che lancia un nuovo brand dedicato alle strutture 4 stelle plus dotate di meno di 80 camere. Un prodotto, per quei clienti che chiedono “un lusso tranquillo, lontano da eccessi o ostentazioni – spiega il presidente Kike Sarasola -. I Room Mate Collection garantiranno la stessa essenza del nostro brand originario, ma con un arredamento più sereno ed elegante e un’attenzione al cliente più personalizzata, senza perdere le altre caratteristiche della nostra catena, come la posizione in centro città”. Per il momento saranno due le strutture a entrare a far parte della Room Mate Collection: il Gerard da 66 camere di Barcellona e il Giulia da 85 stanze di Milano. Il gruppo sta inoltre analizzando nuove opportunità di sviluppo, sotto forma di acquisto, di affitto o di gestione, ed è impegnata in trattative per incorporare nuove unità alla fine del 2024 o all’inizio del 2025 nel Regno Unito (Londra), in Francia (Parigi), in Italia (Sicilia, Roma e Milano) e in Germania (Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera), con l’obiettivo di crescere soprattutto in Europa. “Il 50% circa delle nuove aperture dovrebbe peraltro riguardare nuovi hotel Collection“, aggiunge Sarasola. La compagnia, che dallo scorso anno è di proprietà del fondo statunitense Angelo Gordon e della società di gestione americana Westmont Hospitality, ha chiuso il 2023 non solo con zero debiti, ma anche con una crescita del 37% delle vendite e un fatturato normalizzato di 106,5 milioni di euro. I margini operativi lordi (ebitda) sono stati di 15,7 milioni di euro, per una marginalità vicina al 15%. Ottime le previsioni anche per il 2024, che stimano un ebitda di 24,1 milioni di euro (+53,5%) e un fatturato di circa 150 milioni di euro. Il primo trimestre dell’anno è infatti partito molto bene con le vendite che sono risultate tra il 4% e il 5% sopra alle previsioni, e oltre il 10% più alte rispetto allo stesso periodo del 2023. Bene soprattutto le strutture spagnole (Malaga +27% e Madrid +21%), ma anche Milano sta registrando crescite in doppia cifra percentuale. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono anche l'Ara Maris di Sorrento e il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi tra i 15 nuovi affiliati del soft brand Preferred Hotels & Resorts nel primo trimestre del 2024. Entrambe le strutture italiane sono entrate a far parte della Lux Collection, insieme alle altre novità: il Faro Hotel di Cascais, in Portogallo, l'Himalayan Wildlife Sanctuary di Chitwan in Nepal, l'hotel Mousai Cancun - A Tafer Resort in Messico, il Glee Hotel di Nairobi, in Kenya, l'Only You Hotel Malaga in Spagna, il South Place Hotel di Londra, nel Regno Unito, l'Scp Corcovado Wilderness Lodge di Bahia Drake, in Costa Rica nonché gli statunitensi Cordevalle di San Martin in California e Pendry Natirar di Gladstone, nel New Jersey. Sono stati invece accolti nella Lifestyle Collection lo spagnolo Nixe Palace di Maiorca, la svedese Villa Dahlia di Stoccolma e negli Usa, il Durando Casino & Resort di Las Vegas. “Siamo orgogliosi di accogliere questi 15 nuovi affiliati, tra cui sei nuove aperture, nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso - sottolinea Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Fornire ai nostri clienti e alla comunità di viaggiatori globali nuove località esclusive e opportunità per vivere le migliori esperienze alberghiere indipendenti è la promessa fondamentale del nostro brand. Ognuno di questi nuovi hotel, distribuiti su ben 13 paesi e quattro continenti, rappresenta per noi una crescita continua, che amplifica ulteriormente la presenza del marchio in mercati fondamentali”. [post_title] => Preferred: arrivano 15 nuovi affiliati. Ci sono anche gli italiani Ara Maris e Grand Hotel Imperiale [post_date] => 2024-04-30T15:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714489212000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 10 al 12 maggio torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica, giunto alla seconda edizione. Nata per valorizzare l’arte della maiolica, la manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari. «Riproponiamo anche quest'anno un evento di grande qualità – spiega il sindaco di Savona, Marco Russo – che ci rende orgogliosi e che unisce ancora di più i Comuni della Baia della Ceramica. Già lo scorso anno il Festival ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha potuto apprezzare il valore e la creatività di artisti e artigiani in arrivo non soltanto dal nostro territorio, ma anche da molte città europee. Le premesse perché questo successo si ripeta ci sono tutte e il Festival della Maiolica 2024 sarà un tassello importante del percorso verso Savona Capitale Italiana della Cultura». «La tradizione promossa dal Festival della Maiolica rispecchia un autentico tesoro culturale ed economico, che è quello custodito dalla Baia della Ceramica. Un angolo di Liguria dal carattere unico, che per tre giorni diventa protagonista internazionale di un'antichissima arte - afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il Festival della Maiolica arricchisce il calendario di eventi in Liguria potenziando ulteriormente la già ricca offerta turistica della Regione, che si prepara a un 2024 da record per le proposte culturali messe a punto in sinergia con i territori». Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio. «Per il secondo anno – aggiunge Nicoletta Negro, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – la Baia della Ceramica propone un programma articolato e diffuso su tutto il territorio. Cresce l'ambizione di essere sempre più polo attrattivo anche rispetto alle altre città d'Italia che condividono con noi l'antica tradizione ceramica. Tutto questo percorso è più che mai coerente con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027 rispetto alla quale stiamo già stringendo una bella collaborazione con la città di Agrigento e i suoi ceramisti». Con l’edizione 2024 la scommessa degli organizzatori è confermare la Baia della Ceramica come destinazione di arte cultura e turismo di qualità su scala nazionale. «Il Festival della Maiolica è l’atto più importante di un processo di promozione turistica territoriale dell’eccellenza artigianale locale, la ceramica che le quattro amministrazione della Baia portano avanti dal alcuni anni – spiegano dai comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Con questa manifestazione, che torna nei nostri territori dopo una prima edizione di successo, si vuole puntare i riflettori sul sistema culturale, museale e artistico della maiolica, con un taglio più innovativo, coinvolgente per i visitatori, raccontando le imprese e la tradizione». Con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, le tre giornate del Festival coinvolgeranno ceramisti, artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d’eccellenza come ad Albisola Superiore “CeramiCrack” - La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario e la riapertura con un evento dedicato di Officina 900, spazio artistico e culturale che ha subito danni importanti a causa di un incendio alla fine dello scorso anno. [post_title] => Festival della Maiolica, dal 10 al 12 maggio a Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure [post_date] => 2024-04-30T13:45:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714484742000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova stagione di Star Clipper prende il via con il desiderio di offrire ai propri ospiti un’esperienza autentica di vita sul mare dove un’eleganza antica si unisce a una navigazione attiva, con vele da issare, alberi maestri da risalire e l’immersione nella natura. La programmazione di Star Clippers prevede itinerari dalle tre fino alle 14 notti e include destinazioni nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, in Costa Rica e nei Caraibi, passaggi dal canale di Panama e traversate oceaniche. Le dimensioni ridotte dei velieri permettono scali in località dove le grandi navi da crociera non possono arrivare. Tante le novità in programma: "La nostra compagnia favorisce l’advanced-booking e stiamo già vendendo il prossimo inverno incentivando l’impegno degli agenti di viaggio - afferma Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera Italiana -. Per quest’estate siamo sul mercato con delle proposte complete sviluppate con gli operatori, che includono anche il trasferimento per raggiungere il porto di Atene o di Civitavecchia. Vogliamo offrire ai nostri clienti un pacchetto più completo possibile e lavoriamo con molti to italiani, soprattutto quelli specializzati in crociere come Gioco Viaggi, oppure in base alla destinazione, che siano i Caraibi, la Costa Rica o altro. Con una proposta a 360 gradi". Quest’anno uno degli homeport più importanti per Star Clippers è Cannes: "Un ottimo riferimento per i clienti di tutta la zona Nord-Ovest dell’Italia e da dove veleggiamo verso la Corsica e la Sardegna. Sono destinazioni adatte alla navigazione a vela, che per noi è fondamentale e viene sempre praticata quando possibile. Ai Caraibi, per esempio, navighiamo a vela fino al 65%-70% del tempo. È importante anche per la sostenibilità e l’impatto sull’ambiente. In caso di necessità utilizziamo gasolio purissimo e di alta qualità a basso tenore di zolfo, per il quale l’azienda ha ottenuto il certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico". Altro homeport di rilievo è poi quello di Atene, "meta tanto amata dai passeggeri italiani, con itinerari settimanali estivi per le Cicladi e le Sporadi, oltre ad alcune partenze per Istambul a inizio stagione. Per provare l’esperienza a bordo dei nostri velieri promuoviamo anche delle minicrociere di tre, quattro o cinque notti nel Mediterraneo. Quest’estate ne abbiamo tre sulla Royal e c’è ancora una buona disponibilità per le date del 16 e del 27 luglio con andata e ritorno da Civitavecchia. L’11 settembre ci sarà poi una partenza per Cannes, passando per la Corsica. Sono molto richiesti pure gli itinerari circolari da Venezia: un’esperienza davvero unica. Lavoriamo con molti gruppi sia incentive che leisure e spingiamo il mercato a muoversi con il maggiore anticipo possibile, anche da un anno all’altro per i clienti repeaters. Diamo la possibilità di noleggiare e personalizzare un intero veliero, decidendo quali scali fare". Nel 2025 in Francia si aggiungerà a quello di Cannes l’homeport di Nizza, che è molto vicina all’Italia e ben collegata sia in treno sia in aereo. "Un’altra novità per il 2026 sarà l’homeport di Grenada, nei Caraibi. Da lì svilupperemo alcuni itinerari di dieci/undici notti: una novità in termini di programmazione invernale. Fra una stagione e l’altra tutti e tre i velieri di Star Clippers fanno poi la traversata oceanica. La crociera è regolarmente acquistabile da catalogo e prevede lo spostamento del veliero dai Caraibi nel Mediterraneo, come sta avvenendo in questi giorni, oppure dal Mediterraneo ai Caraibi, alla fine della stagione estiva". Nel Mediterraneo sono previsti in particolare diversi itinerari, con partenze settimanali da Civitavecchia e Venezia: "Veleggiando verso il Sud Italia arriviamo fino alle isole Eolie e in Sicilia. I velieri passano pure dalla Sardegna e dalla Corsica, mentre da Venezia scendono lungo la costa della Croazia e del Montenegro, per arrivare fino in Grecia con alcuni percorsi più lunghi". Quanto alla stagione invernale, la Royal Clipper e la Star Flyer la trascorrono nel mar dei Caraibi visitando diverse isole: la prima salpa da Barbados, facendo rotta verso le Windward o le Grenadine; la Star Flyer offre invece vari itinerari verso le isole Leeward o del Tesoro con partenze settimanali da Saint Maarten. Il terzo veliero, lo Star Clipper, si trova invece in Centro America: naviga dal Costa Rica, da Puerto Caldera, con belle escursioni a terra. I progetti di Star Clippers sono tanti, accompagnati da un’interessante offerta gastronomica: quest’estate sono in programma in particolare quattro partenze a tema food&wine experience: le prime tre sulla Star Flyer il 15 e 29 di giugno e il 3 di agosto, mentre il 14 settembre, a bordo della Royal Clipper, lo chef Armando Bisceglia terrà la Chef Armando Experience. Per la prossima estate sul Mediterraneo si è infatti puntato molto sul tema dell’enogastronomia, con un’attenzione particolare ai territori attraversati. C’è anche un ricco calendario invernale con esperienze a tema fotografia, ma anche benessere, yoga, astrologia e tanto altro. [post_title] => Nasce la Room Mate Collection per gli hotel 4 stelle plus con meno di 80 camere [post_date] => 2024-04-30T11:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714476025000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Cinque Terre si confermano le più gettonate nei Ponti Primaverili, con le strutture occupate per circa il 90% delle disponibilità in particolare a Vernazza e Corniglia e il Ponente segue a poca distanza con l'85% delle disponibilità esaurite, è Genova a registrare dati record: oltre il 94% delle strutture ricettive del capoluogo ligure risulta sold-out. Per quanto riguarda le altre località liguri, affluenza significativa di turisti italiani e stranieri a Sestri Levante, Camogli, Portofino, Ventimiglia, Alassio e Finale Ligure. «Quest'anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - l'incertezza meteorologica favorisce le decisioni last minute. Tuttavia, ciò non ha affatto scoraggiato i turisti, principalmente italiani, che considerano la Liguria una destinazione ideale per le proprie vacanze, che siano di due giorni o di una settimana. Genova, poi, merita una particolare menzione poiché continua ad attrarre visitatori grazie alla sua vivace offerta di attività e eventi culturali, confermando il successo delle politiche turistiche di una regione in costante espansione a prescindere dal meteo». «Malgrado un meteo incerto la Liguria continua a essere una meta molto richiesta merito sia delle politiche promozionali messe in atto dalla Regione sia anche per una maggiore facilità a raggiungere le nostre località - aggiunge l'assessore al Turismo e ai Trasporti Augusto Sartori - Ricordo che da un paio di settimane sono attivi i 'Treni del Mare' che garantiscono nuovi collegamenti in più per la Liguria con la Lombardia e il Piemonte. Per quel che riguarda la Lombardia sono ventuno i collegamenti aggiuntivi: dieci il sabato e undici nei giorni festivi grazie alla collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia. Per quel che riguarda il Piemonte sono 18 i collegamenti 'Ponente Line' programmati da Trenitalia con la Regione Piemonte tra Torino, Savona, Albenga e Imperia che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia con fermate nelle località della riviera di Ponente) e ai due treni in più per il 24 giugno tra Torino e Imperia». [post_title] => Liguria, Genova e le Cinque Terre le più richieste nei ponti primaverili [post_date] => 2024-04-30T10:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714472589000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’occasione per promuovere la regione verde d'Europa come una destinazione ciclistica a tutto tondo, con le montagne a pochi chilometri dal mare e un territorio intatto fra parchi naturali e riserve nazionali. Il team Enjoy Abruzzo prenderà parte all'edizione 2024 del Giro-E; una e-bike experience, organizzata da Rcs Sport, che si svolgerà nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia di ciclismo. Il team, organizzato dal tour operaror Bikelife/Isytravel, rappresenterà l'intera regione lungo le strade d'Italia, portando nelle case degli italiani l'autenticità degli abruzzesi e del territorio. La partecipazione al GiroE con una squadra tutta abruzzese, fortemente voluta dal presidente della regione Marco Marsilio, rappresenta una vera novità. L'obiettivo è far conoscere le bellezze della regione attraverso attività capillari di marketing territoriale giornaliere, attraverso il turismo attivo, scegliendo uno degli eventi più importanti d'Italia per promuovere l'Abruzzo. Ogni giorno, alle partenze, sarà possibile visitare l'area hospitality della squadra all'interno del paddock e del Fun village, dove si potranno ricevere le brochure, i gadget e le cartine dell'Abruzzo cicloturistico. "La promozione del turismo attivo e sostenibile in una regione come la nostra, ricca di bellezze naturali mozzafiato, monumenti storici e una varietà paesaggistica che spazia dalle montagne al mare, rappresenta certamente una sfida - spiegano Maurizio Formichetti e Claudio Di Dionisio, rispettivamente team manager e coordinatore tecnico del team -. Tuttavia, è una sfida che accogliamo con entusiasmo, poiché crediamo che sia possibile conciliare l'esplorazione dei territori con la conservazione delle loro unicità. Attraverso eventi sportivi che invitano a scoprire la regione a piedi o in bicicletta, vogliamo aprire la strada a un futuro in cui il turismo si sviluppa in armonia con la natura e contribuisce alla sua protezione. L'Abruzzo, con la sua gastronomia che celebra la tradizione pur rimanendo aperta all'innovazione, rappresenta un luogo ideale per promuovere questa visione. Conoscere e apprezzare il territorio in modo attivo non solo ci permette di preservare le sue meraviglie per le generazioni future, ma contribuisce anche a garantire una sostenibilità economica a lungo termine". [post_title] => Un team tutto abruzzese al Giro-E per far conoscere il territorio regionale [post_date] => 2024-04-30T10:22:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714472579000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sabato 4 e domenica 5 maggio torna “La Spezia Outdoor”, la manifestazione che unisce sport e turismo che quest’anno offre un programma ricco di eventi, una pluralità di discipline sportive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare. «Una manifestazione tutta da vivere all’aria aperta e pensata per grandi e piccini – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – grazie alla quale sarà possibile praticare svariate discipline sportive calati in un contesto naturalistico unico al mondo. Da una parte quindi promozione turistica e dall’altra valorizzazione dello sport e dell’importanza per la salute di praticare attività fisica. Il nostro è un territorio che offre svariate opportunità e questa iniziativa è un’occasione per conoscerle». Puntare sullo sviluppo del sistema outdoor significa continuare nel percorso di valorizzazione del sistema turistico del territorio.«L’outdoor e’ un modo sostenibile di andare alla scoperta delle nostre bellezze naturali - aggiunge Maria Grazia Frijia, assessora al Turismo della Spezia - Moltissime le esperienze che si possono vivere 365 giorni l’anno e che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, dallo sport al benessere. Stiamo lavorando da anni insieme alle associazioni di categoria per creare un sistema Outdoor che valorizzi i percorsi di trekking, cicloturismo e mare attivo: solo facendo sistema si potrà garantire un offerta di servizi turistici di qualità adatti a tutte le stagioni e sempre più ricchi di attività uniche». L’iniziativa, coordinata dagli assessorati allo sport e al turismo, offre un programma ricco di eventi: saranno organizzati incontri e appuntamenti divulgativi presso il villaggio allestito per l’occasione, si potrà partecipare e competere in attività di diverse discipline sportive, nonché prendere parte ad escursioni in città e nell’arco collinare del territorio. «La Spezia negli ultimi anni ha cambiato il proprio "volto" sotto tantissimi profili – dichiara l’Assessore allo sport - e ciò è testimoniato da crescite esponenziali come proprio, ed anche, del turismo e dello sport. Sport e turismo all'aria aperta in un contesto unico che consentirà, anche quest'anno, di svolgere le tantissime attività sportive creando una giornata da ricordare fatta di socialità, condivisione, voglia di stare insieme in modo sostenibile apprezzando tutte le nostre bellezze naturali uniche. Un'esperienza da "gustare" e da non perdere». Nel corso della due giorni si potranno conoscere società sportive e associazioni, saranno oltre 35 quelle che parteciperanno, e vi sarà la possibilità di provare alcuni sport quali il nordic walking, arrampicata su parete, il canottaggio, volano badminton. Una due giorni densa di appuntamenti dedicati ad ogni fascia d’età all’insegna dell’attività all’aria aperta e alla scoperta della nostra città. [post_title] => La Spezia Outdoor 4-5 maggio, eventi e visite guidate tra sport e turismo [post_date] => 2024-04-29T12:02:25+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714392145000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Star Clippers è una compagnia a conduzione familiare, nata oltre 30 anni fa dal sogno di Michael Kraft. Kraft, artista nella riproduzione di modellini degli splendidi velieri che solcavano gli oceani nel XIX secolo, decise di realizzarli in scala 1:1, offrendo crociere ricche di esperienze, dove “sono banditi la fretta e lo stress”. «Il primo veliero, Star Flyer, risale al 1991, mentre Star Clipper è del ‘92. Royal Clipper, la nostra ammiraglia a 5 alberi, è stata varata nel 2000, quindi è il nostro veliero più recente. - racconta Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera italiana – Con i suoi 134x16m è l’imbarcazione più accessoriata, con a bordo servizi e spazi che la avvicinano a una nave da crociera, mentre gli altri due velieri Star Clipper e Star Flyer (115,5x15m), donano la sensazione di navigare su una barca a vela privata. Su ciascun veliero le cabine di diverse categorie, doppie o triple, si sviluppano su 4 ponti; sono tutte arredate con lo stesso stile, accoglienti e confortevoli. Corrispondono a un prodotto alberghiero 4stelle. La capienza massima dell’ammiraglia è di 227 passeggeri, mentre gli altri due velieri ne trasportano al massimo 166. I nostri clienti, in genere dai 55 anni a salire e per il 65% repeaters, sono viaggiatori pronti a scoprire un prodotto turistico diverso, arricchito da sempre nuovi imput, e spesso si muovono in coppia. - prosegue Gfölner - Abbiamo anche tanti honeymooners, famiglie e viaggiatori singoli. Per questi ultimi abbiamo pensato alla tariffa “singola garantita” dove non viene applicato il supplemento singola. A bordo, è facile interagire con gli altri. L’esperienza sui velieri è coinvolgente e conviviale e l’interazione è per noi molto importante. Proponiamo un intrattenimento soft, che parte al mattino e si estende su tutta la giornata con attività sempre legate alla navigazione e alla nautica. Quando navighiamo nei parchi naturali, apriamo la piattaforma marina della Royal o le passerelle della Star Clipper e della Star Flyer per accedere direttamente all’acqua e vivere diverse esperienze. La vita di bordo si svolge per il 95% del tempo all’esterno, ma durante le traversate più lunghe è piacevole usufruire della spa e della zona fitness disponibili sull’ammiraglia o delle piscine e trattamenti di benessere degli altri velieri. «Grande è la nostra attenzione all’ambiente e alla sua tutela: ove possibile veleggiamo, oppure utilizziamo gasolio purissimo di alta qualità e a basso tenore di zolfo. - conclude Birgit Gfölner - Gli ospiti possono vivere escursioni mirate per scoprire la natura e gli animali: gli scali sono pensati per consentire le escursioni più interessanti, ma basta navigare sul veliero per incontrare i delfini, vedere uccelli di ogni tipo ed essere immersi in un mondo incantevole». [post_title] => Star Clippers: eleganti velieri per vivere un’autentica esperienza sul mare [post_date] => 2024-04-29T10:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714388395000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con Evolution Travel una miriade di possibilità ed esperienze per esplorare la terra del Sol Levante da tanti e nuovi punti di vista. Per i viaggiatori che non hanno molto tempo a disposizione, Evolution Travel propone diverse opportunità, che si possono personalizzare a seconda delle richieste: un tour guidato di gruppo di una settimana (6 notti) per conoscere gli aspetti più tipici del Giappone, a partire dalla splendida Tokyo, gli affascinanti templi, i giardini zen e le eleganti geishe di Kyoto, Nara, città Patrimonio UNESCO (prezzo a partire da 1800 euro a persona in hotel 3 o 4 stelle, voli esclusi); un viaggio culturale individuale di 8 giorni e 6 notti con la presenza di un assistente locale in lingua italiana per immergersi tra le principali località del Giappone, con esperienze come la salita in funivia sul Monte Fuji da Hakone e una giornata dedicata alla scoperta dei paesaggi montagnosi del vulcano e dell’Open Air Museum (da 1750 euro a persona con soggiorno in struttura 4 stelle); oppure un itinerario “smart & easy” con la possibilità di scegliere liberamente tra visite guidate ed escursioni a partire da Kyoto con i suoi patrimoni storici, artistici e culturali, per poi scoprire Hiroshima, punto di partenza per visitare l’isola di Miyajima e il suo santuario sul mare, e poi la vivace Osaka e Kyoto (da 1290 euro a persona per 9 giorni e 8 notti). Per chi vuole concedersi un viaggio più lungo e sperimentare anche rotte insolite, con Evolution Travel hanno solo l’imbarazzo della scelta. Il “Tour insolito lungo”, un itinerario di 11 giorni e 10 notti guidato prevede un programma coinvolgente che esplora l’essenza spirituale del Giappone, ma anche quella culturale e moderna, a partire da Kyoto e la sua storia millenaria, le passeggiate nell’antico quartiere Bikan di Kurashiki, la scoperta di Nara, con il Todai-ji, più grande edificio in legno del mondo, che custodisce una statue in bronzo del Buddha di 16 metri, le visite a Hiroshima e Miyajima. Il prezzo, volo escluso, è a partire da 4260 euro a persona con soggiorno in hotel 3 o 4 stelle. Un altro viaggio di gruppo con voli inclusi è tra “i panorami del Sol Levante”: 14 giorni e 12 notti con guida in italiano per inoltrarsi nella cultura giapponese. Tra le tappe, le meraviglie tecnologiche di Tokyo e Osaka, le antiche tradizioni popolari di Takayama, piccolo centro sulle Alpi giapponesi conosciuto per l’artigianato del legno e Kanazawa, famoso per i distretti di epoca Edo, i musei d’arte, i giardini idilliaci. E poi, lo spettacolo della natura del Fujiyama, di Nara e della Valle di Kiso (Tsumago e Magome) e tantissime curiosità. Il viaggio è a partire da 4120 euro a persona in hotel di livello con la possibilità di pernottare nel tipico ryokan e nella foresteria di un monastero, con guida in italiano e pasti inclusi. Chi è alla ricerca di un itinerario insolito, con Evolution Travel può partecipare al viaggio guidato di 11 giorni e 9 notti riservato a massimo 16 persone nelle località nipponiche più affascinanti. Oltre a scoprire gli aspetti meno noti di Tokyo e Kyoto, i viaggiatori fanno tappa alle tradizionali Takayama e Kanazawa e al villaggio rurale di Shirakawa. Tra le visite previste, la meravigliosa zona termale di Hirayu e il castello di Matsumoto, ma anche la piccola isola di Enoshima, collegata alla terraferma da un ponte di 400 metri. Sono compresi i voli, la guida in italiano, le colazioni e una cena tipica. Il soggiorno è in hotel 4 stelle con un pernottamento in ryokan. Il prezzo è a partire da 4250 euro a persona. [post_title] => Evolution Travel, il magico Giappone tra tour guidati ed itinerari insoliti [post_date] => 2024-04-29T10:58:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714388313000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nasce la room mate collection per gli hotel 4 stelle plus con meno di 80 camere" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2068,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche l'Ara Maris di Sorrento e il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi tra i 15 nuovi affiliati del soft brand Preferred Hotels & Resorts nel primo trimestre del 2024. Entrambe le strutture italiane sono entrate a far parte della Lux Collection, insieme alle altre novità: il Faro Hotel di Cascais, in Portogallo, l'Himalayan Wildlife Sanctuary di Chitwan in Nepal, l'hotel Mousai Cancun - A Tafer Resort in Messico, il Glee Hotel di Nairobi, in Kenya, l'Only You Hotel Malaga in Spagna, il South Place Hotel di Londra, nel Regno Unito, l'Scp Corcovado Wilderness Lodge di Bahia Drake, in Costa Rica nonché gli statunitensi Cordevalle di San Martin in California e Pendry Natirar di Gladstone, nel New Jersey. Sono stati invece accolti nella Lifestyle Collection lo spagnolo Nixe Palace di Maiorca, la svedese Villa Dahlia di Stoccolma e negli Usa, il Durando Casino & Resort di Las Vegas.\r

\r

“Siamo orgogliosi di accogliere questi 15 nuovi affiliati, tra cui sei nuove aperture, nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso - sottolinea Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Fornire ai nostri clienti e alla comunità di viaggiatori globali nuove località esclusive e opportunità per vivere le migliori esperienze alberghiere indipendenti è la promessa fondamentale del nostro brand. Ognuno di questi nuovi hotel, distribuiti su ben 13 paesi e quattro continenti, rappresenta per noi una crescita continua, che amplifica ulteriormente la presenza del marchio in mercati fondamentali”.","post_title":"Preferred: arrivano 15 nuovi affiliati. Ci sono anche gli italiani Ara Maris e Grand Hotel Imperiale","post_date":"2024-04-30T15:00:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714489212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 10 al 12 maggio torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica, giunto alla seconda edizione.\r

\r

Nata per valorizzare l’arte della maiolica, la manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari.\r

\r

«Riproponiamo anche quest'anno un evento di grande qualità – spiega il sindaco di Savona, Marco Russo – che ci rende orgogliosi e che unisce ancora di più i Comuni della Baia della Ceramica. Già lo scorso anno il Festival ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha potuto apprezzare il valore e la creatività di artisti e artigiani in arrivo non soltanto dal nostro territorio, ma anche da molte città europee. Le premesse perché questo successo si ripeta ci sono tutte e il Festival della Maiolica 2024 sarà un tassello importante del percorso verso Savona Capitale Italiana della Cultura».\r

\r

«La tradizione promossa dal Festival della Maiolica rispecchia un autentico tesoro culturale ed economico, che è quello custodito dalla Baia della Ceramica. Un angolo di Liguria dal carattere unico, che per tre giorni diventa protagonista internazionale di un'antichissima arte - afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il Festival della Maiolica arricchisce il calendario di eventi in Liguria potenziando ulteriormente la già ricca offerta turistica della Regione, che si prepara a un 2024 da record per le proposte culturali messe a punto in sinergia con i territori».\r

\r

Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio.\r

\r

«Per il secondo anno – aggiunge Nicoletta Negro, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – la Baia della Ceramica propone un programma articolato e diffuso su tutto il territorio. Cresce l'ambizione di essere sempre più polo attrattivo anche rispetto alle altre città d'Italia che condividono con noi l'antica tradizione ceramica. Tutto questo percorso è più che mai coerente con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027 rispetto alla quale stiamo già stringendo una bella collaborazione con la città di Agrigento e i suoi ceramisti».\r

\r

Con l’edizione 2024 la scommessa degli organizzatori è confermare la Baia della Ceramica come destinazione di arte cultura e turismo di qualità su scala nazionale.\r

«Il Festival della Maiolica è l’atto più importante di un processo di promozione turistica territoriale dell’eccellenza artigianale locale, la ceramica che le quattro amministrazione della Baia portano avanti dal alcuni anni – spiegano dai comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Con questa manifestazione, che torna nei nostri territori dopo una prima edizione di successo, si vuole puntare i riflettori sul sistema culturale, museale e artistico della maiolica, con un taglio più innovativo, coinvolgente per i visitatori, raccontando le imprese e la tradizione».\r

\r

Con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, le tre giornate del Festival coinvolgeranno ceramisti, artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d’eccellenza come ad Albisola Superiore “CeramiCrack” - La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario e la riapertura con un evento dedicato di Officina 900, spazio artistico e culturale che ha subito danni importanti a causa di un incendio alla fine dello scorso anno.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Festival della Maiolica, dal 10 al 12 maggio a Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure","post_date":"2024-04-30T13:45:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714484742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova stagione di Star Clipper prende il via con il desiderio di offrire ai propri ospiti un’esperienza autentica di vita sul mare dove un’eleganza antica si unisce a una navigazione attiva, con vele da issare, alberi maestri da risalire e l’immersione nella natura. La programmazione di Star Clippers prevede itinerari dalle tre fino alle 14 notti e include destinazioni nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, in Costa Rica e nei Caraibi, passaggi dal canale di Panama e traversate oceaniche. Le dimensioni ridotte dei velieri permettono scali in località dove le grandi navi da crociera non possono arrivare.\r

\r

Tante le novità in programma: \"La nostra compagnia favorisce l’advanced-booking e stiamo già vendendo il prossimo inverno incentivando l’impegno degli agenti di viaggio - afferma Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera Italiana -. Per quest’estate siamo sul mercato con delle proposte complete sviluppate con gli operatori, che includono anche il trasferimento per raggiungere il porto di Atene o di Civitavecchia. Vogliamo offrire ai nostri clienti un pacchetto più completo possibile e lavoriamo con molti to italiani, soprattutto quelli specializzati in crociere come Gioco Viaggi, oppure in base alla destinazione, che siano i Caraibi, la Costa Rica o altro. Con una proposta a 360 gradi\".\r

\r

Quest’anno uno degli homeport più importanti per Star Clippers è Cannes: \"Un ottimo riferimento per i clienti di tutta la zona Nord-Ovest dell’Italia e da dove veleggiamo verso la Corsica e la Sardegna. Sono destinazioni adatte alla navigazione a vela, che per noi è fondamentale e viene sempre praticata quando possibile. Ai Caraibi, per esempio, navighiamo a vela fino al 65%-70% del tempo. È importante anche per la sostenibilità e l’impatto sull’ambiente. In caso di necessità utilizziamo gasolio purissimo e di alta qualità a basso tenore di zolfo, per il quale l’azienda ha ottenuto il certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico\".\r

\r

Altro homeport di rilievo è poi quello di Atene, \"meta tanto amata dai passeggeri italiani, con itinerari settimanali estivi per le Cicladi e le Sporadi, oltre ad alcune partenze per Istambul a inizio stagione. Per provare l’esperienza a bordo dei nostri velieri promuoviamo anche delle minicrociere di tre, quattro o cinque notti nel Mediterraneo. Quest’estate ne abbiamo tre sulla Royal e c’è ancora una buona disponibilità per le date del 16 e del 27 luglio con andata e ritorno da Civitavecchia. L’11 settembre ci sarà poi una partenza per Cannes, passando per la Corsica. Sono molto richiesti pure gli itinerari circolari da Venezia: un’esperienza davvero unica. Lavoriamo con molti gruppi sia incentive che leisure e spingiamo il mercato a muoversi con il maggiore anticipo possibile, anche da un anno all’altro per i clienti repeaters. Diamo la possibilità di noleggiare e personalizzare un intero veliero, decidendo quali scali fare\".\r

\r

Nel 2025 in Francia si aggiungerà a quello di Cannes l’homeport di Nizza, che è molto vicina all’Italia e ben collegata sia in treno sia in aereo. \"Un’altra novità per il 2026 sarà l’homeport di Grenada, nei Caraibi. Da lì svilupperemo alcuni itinerari di dieci/undici notti: una novità in termini di programmazione invernale. Fra una stagione e l’altra tutti e tre i velieri di Star Clippers fanno poi la traversata oceanica. La crociera è regolarmente acquistabile da catalogo e prevede lo spostamento del veliero dai Caraibi nel Mediterraneo, come sta avvenendo in questi giorni, oppure dal Mediterraneo ai Caraibi, alla fine della stagione estiva\".\r

\r

Nel Mediterraneo sono previsti in particolare diversi itinerari, con partenze settimanali da Civitavecchia e Venezia: \"Veleggiando verso il Sud Italia arriviamo fino alle isole Eolie e in Sicilia. I velieri passano pure dalla Sardegna e dalla Corsica, mentre da Venezia scendono lungo la costa della Croazia e del Montenegro, per arrivare fino in Grecia con alcuni percorsi più lunghi\". Quanto alla stagione invernale, la Royal Clipper e la Star Flyer la trascorrono nel mar dei Caraibi visitando diverse isole: la prima salpa da Barbados, facendo rotta verso le Windward o le Grenadine; la Star Flyer offre invece vari itinerari verso le isole Leeward o del Tesoro con partenze settimanali da Saint Maarten. Il terzo veliero, lo Star Clipper, si trova invece in Centro America: naviga dal Costa Rica, da Puerto Caldera, con belle escursioni a terra.\r

\r

I progetti di Star Clippers sono tanti, accompagnati da un’interessante offerta gastronomica: quest’estate sono in programma in particolare quattro partenze a tema food&wine experience: le prime tre sulla Star Flyer il 15 e 29 di giugno e il 3 di agosto, mentre il 14 settembre, a bordo della Royal Clipper, lo chef Armando Bisceglia terrà la Chef Armando Experience. Per la prossima estate sul Mediterraneo si è infatti puntato molto sul tema dell’enogastronomia, con un’attenzione particolare ai territori attraversati. C’è anche un ricco calendario invernale con esperienze a tema fotografia, ma anche benessere, yoga, astrologia e tanto altro.","post_title":"Tutte le novità di Star Clippers che punta su un prodotto più completo possibile","post_date":"2024-04-30T12:20:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714479608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il rilancio di Room Mate, che lancia un nuovo brand dedicato alle strutture 4 stelle plus dotate di meno di 80 camere. Un prodotto, per quei clienti che chiedono \"un lusso tranquillo, lontano da eccessi o ostentazioni - spiega il presidente Kike Sarasola -. I Room Mate Collection garantiranno la stessa essenza del nostro brand originario, ma con un arredamento più sereno ed elegante e un’attenzione al cliente più personalizzata, senza perdere le altre caratteristiche della nostra catena, come la posizione in centro città\".\r

\r

Per il momento saranno due le strutture a entrare a far parte della Room Mate Collection: il Gerard da 66 camere di Barcellona e il Giulia da 85 stanze di Milano. Il gruppo sta inoltre analizzando nuove opportunità di sviluppo, sotto forma di acquisto, di affitto o di gestione, ed è impegnata in trattative per incorporare nuove unità alla fine del 2024 o all'inizio del 2025 nel Regno Unito (Londra), in Francia (Parigi), in Italia (Sicilia, Roma e Milano) e in Germania (Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera), con l'obiettivo di crescere soprattutto in Europa. \"Il 50% circa delle nuove aperture dovrebbe peraltro riguardare nuovi hotel Collection\", aggiunge Sarasola.\r

\r

La compagnia, che dallo scorso anno è di proprietà del fondo statunitense Angelo Gordon e della società di gestione americana Westmont Hospitality, ha chiuso il 2023 non solo con zero debiti, ma anche con una crescita del 37% delle vendite e un fatturato normalizzato di 106,5 milioni di euro. I margini operativi lordi (ebitda) sono stati di 15,7 milioni di euro, per una marginalità vicina al 15%. Ottime le previsioni anche per il 2024, che stimano un ebitda di 24,1 milioni di euro (+53,5%) e un fatturato di circa 150 milioni di euro. Il primo trimestre dell'anno è infatti partito molto bene con le vendite che sono risultate tra il 4% e il 5% sopra alle previsioni, e oltre il 10% più alte rispetto allo stesso periodo del 2023. Bene soprattutto le strutture spagnole (Malaga +27% e Madrid +21%), ma anche Milano sta registrando crescite in doppia cifra percentuale.","post_title":"Nasce la Room Mate Collection per gli hotel 4 stelle plus con meno di 80 camere","post_date":"2024-04-30T11:20:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714476025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Cinque Terre si confermano le più gettonate nei Ponti Primaverili, con le strutture occupate per circa il 90% delle disponibilità in particolare a Vernazza e Corniglia e il Ponente segue a poca distanza con l'85% delle disponibilità esaurite, è Genova a registrare dati record: oltre il 94% delle strutture ricettive del capoluogo ligure risulta sold-out. Per quanto riguarda le altre località liguri, affluenza significativa di turisti italiani e stranieri a Sestri Levante, Camogli, Portofino, Ventimiglia, Alassio e Finale Ligure.\r

\r

«Quest'anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - l'incertezza meteorologica favorisce le decisioni last minute. Tuttavia, ciò non ha affatto scoraggiato i turisti, principalmente italiani, che considerano la Liguria una destinazione ideale per le proprie vacanze, che siano di due giorni o di una settimana. Genova, poi, merita una particolare menzione poiché continua ad attrarre visitatori grazie alla sua vivace offerta di attività e eventi culturali, confermando il successo delle politiche turistiche di una regione in costante espansione a prescindere dal meteo».\r

\r

«Malgrado un meteo incerto la Liguria continua a essere una meta molto richiesta merito sia delle politiche promozionali messe in atto dalla Regione sia anche per una maggiore facilità a raggiungere le nostre località - aggiunge l'assessore al Turismo e ai Trasporti Augusto Sartori - Ricordo che da un paio di settimane sono attivi i 'Treni del Mare' che garantiscono nuovi collegamenti in più per la Liguria con la Lombardia e il Piemonte. Per quel che riguarda la Lombardia sono ventuno i collegamenti aggiuntivi: dieci il sabato e undici nei giorni festivi grazie alla collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia. Per quel che riguarda il Piemonte sono 18 i collegamenti 'Ponente Line' programmati da Trenitalia con la Regione Piemonte tra Torino, Savona, Albenga e Imperia che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia con fermate nelle località della riviera di Ponente) e ai due treni in più per il 24 giugno tra Torino e Imperia».","post_title":"Liguria, Genova e le Cinque Terre le più richieste nei ponti primaverili","post_date":"2024-04-30T10:23:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714472589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’occasione per promuovere la regione verde d'Europa come una destinazione ciclistica a tutto tondo, con le montagne a pochi chilometri dal mare e un territorio intatto fra parchi naturali e riserve nazionali. Il team Enjoy Abruzzo prenderà parte all'edizione 2024 del Giro-E; una e-bike experience, organizzata da Rcs Sport, che si svolgerà nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia di ciclismo. Il team, organizzato dal tour operaror Bikelife/Isytravel, rappresenterà l'intera regione lungo le strade d'Italia, portando nelle case degli italiani l'autenticità degli abruzzesi e del territorio.\r

\r

La partecipazione al GiroE con una squadra tutta abruzzese, fortemente voluta dal presidente della regione Marco Marsilio, rappresenta una vera novità. L'obiettivo è far conoscere le bellezze della regione attraverso attività capillari di marketing territoriale giornaliere, attraverso il turismo attivo, scegliendo uno degli eventi più importanti d'Italia per promuovere l'Abruzzo. Ogni giorno, alle partenze, sarà possibile visitare l'area hospitality della squadra all'interno del paddock e del Fun village, dove si potranno ricevere le brochure, i gadget e le cartine dell'Abruzzo cicloturistico.\r

\r

\"La promozione del turismo attivo e sostenibile in una regione come la nostra, ricca di bellezze naturali mozzafiato, monumenti storici e una varietà paesaggistica che spazia dalle montagne al mare, rappresenta certamente una sfida - spiegano Maurizio Formichetti e Claudio Di Dionisio, rispettivamente team manager e coordinatore tecnico del team -. Tuttavia, è una sfida che accogliamo con entusiasmo, poiché crediamo che sia possibile conciliare l'esplorazione dei territori con la conservazione delle loro unicità. Attraverso eventi sportivi che invitano a scoprire la regione a piedi o in bicicletta, vogliamo aprire la strada a un futuro in cui il turismo si sviluppa in armonia con la natura e contribuisce alla sua protezione. L'Abruzzo, con la sua gastronomia che celebra la tradizione pur rimanendo aperta all'innovazione, rappresenta un luogo ideale per promuovere questa visione. Conoscere e apprezzare il territorio in modo attivo non solo ci permette di preservare le sue meraviglie per le generazioni future, ma contribuisce anche a garantire una sostenibilità economica a lungo termine\".","post_title":"Un team tutto abruzzese al Giro-E per far conoscere il territorio regionale","post_date":"2024-04-30T10:22:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1714472579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sabato 4 e domenica 5 maggio torna “La Spezia Outdoor”, la manifestazione che unisce sport e turismo che quest’anno offre un programma ricco di eventi, una pluralità di discipline sportive, gare agonistiche e non, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare.\r

\r

«Una manifestazione tutta da vivere all’aria aperta e pensata per grandi e piccini – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – grazie alla quale sarà possibile praticare svariate discipline sportive calati in un contesto naturalistico unico al mondo. Da una parte quindi promozione turistica e dall’altra valorizzazione dello sport e dell’importanza per la salute di praticare attività fisica. Il nostro è un territorio che offre svariate opportunità e questa iniziativa è un’occasione per conoscerle».\r

\r

Puntare sullo sviluppo del sistema outdoor significa continuare nel percorso di valorizzazione del sistema turistico del territorio.«L’outdoor e’ un modo sostenibile di andare alla scoperta delle nostre bellezze naturali - aggiunge Maria Grazia Frijia, assessora al Turismo della Spezia - Moltissime le esperienze che si possono vivere 365 giorni l’anno e che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, dallo sport al benessere. Stiamo lavorando da anni insieme alle associazioni di categoria per creare un sistema Outdoor che valorizzi i percorsi di trekking, cicloturismo e mare attivo: solo facendo sistema si potrà garantire un offerta di servizi turistici di qualità adatti a tutte le stagioni e sempre più ricchi di attività uniche».\r

\r

L’iniziativa, coordinata dagli assessorati allo sport e al turismo, offre un programma ricco di eventi: saranno organizzati incontri e appuntamenti divulgativi presso il villaggio allestito per l’occasione, si potrà partecipare e competere in attività di diverse discipline sportive, nonché prendere parte ad escursioni in città e nell’arco collinare del territorio.\r

\r

«La Spezia negli ultimi anni ha cambiato il proprio \"volto\" sotto tantissimi profili – dichiara l’Assessore allo sport - e ciò è testimoniato da crescite esponenziali come proprio, ed anche, del turismo e dello sport. Sport e turismo all'aria aperta in un contesto unico che consentirà, anche quest'anno, di svolgere le tantissime attività sportive creando una giornata da ricordare fatta di socialità, condivisione, voglia di stare insieme in modo sostenibile apprezzando tutte le nostre bellezze naturali uniche. Un'esperienza da \"gustare\" e da non perdere».\r

\r

Nel corso della due giorni si potranno conoscere società sportive e associazioni, saranno oltre 35 quelle che parteciperanno, e vi sarà la possibilità di provare alcuni sport quali il nordic walking, arrampicata su parete, il canottaggio, volano badminton. Una due giorni densa di appuntamenti dedicati ad ogni fascia d’età all’insegna dell’attività all’aria aperta e alla scoperta della nostra città.","post_title":"La Spezia Outdoor 4-5 maggio, eventi e visite guidate tra sport e turismo","post_date":"2024-04-29T12:02:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714392145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Clippers è una compagnia a conduzione familiare, nata oltre 30 anni fa dal sogno di Michael Kraft. Kraft, artista nella riproduzione di modellini degli splendidi velieri che solcavano gli oceani nel XIX secolo, decise di realizzarli in scala 1:1, offrendo crociere ricche di esperienze, dove “sono banditi la fretta e lo stress”. «Il primo veliero, Star Flyer, risale al 1991, mentre Star Clipper è del ‘92. Royal Clipper, la nostra ammiraglia a 5 alberi, è stata varata nel 2000, quindi è il nostro veliero più recente. - racconta Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera italiana – Con i suoi 134x16m è l’imbarcazione più accessoriata, con a bordo servizi e spazi che la avvicinano a una nave da crociera, mentre gli altri due velieri Star Clipper e Star Flyer (115,5x15m), donano la sensazione di navigare su una barca a vela privata. Su ciascun veliero le cabine di diverse categorie, doppie o triple, si sviluppano su 4 ponti; sono tutte arredate con lo stesso stile, accoglienti e confortevoli. \r

Corrispondono a un prodotto alberghiero 4stelle. La capienza massima dell’ammiraglia è di 227 passeggeri, mentre gli altri due velieri ne trasportano al massimo 166. I nostri clienti, in genere dai 55 anni a salire e per il 65% repeaters, sono viaggiatori pronti a scoprire un prodotto turistico diverso, arricchito da sempre nuovi imput, e spesso si muovono in coppia. - prosegue Gfölner - Abbiamo anche tanti honeymooners, famiglie e viaggiatori singoli. Per questi ultimi abbiamo pensato alla tariffa “singola garantita” dove non viene applicato il supplemento singola. \r

A bordo, è facile interagire con gli altri. L’esperienza sui velieri è coinvolgente e conviviale e l’interazione è per noi molto importante. Proponiamo un intrattenimento soft, che parte al mattino e si estende su tutta la giornata con attività sempre legate alla navigazione e alla nautica. \r

Quando navighiamo nei parchi naturali, apriamo la piattaforma marina della Royal o le passerelle della Star Clipper e della Star Flyer per accedere direttamente all’acqua e vivere diverse esperienze. La vita di bordo si svolge per il 95% del tempo all’esterno, ma durante le traversate più lunghe è piacevole usufruire della spa e della zona fitness disponibili sull’ammiraglia o delle piscine e trattamenti di benessere degli altri velieri. \r

«Grande è la nostra attenzione all’ambiente e alla sua tutela: ove possibile veleggiamo, oppure utilizziamo gasolio purissimo di alta qualità e a basso tenore di zolfo. - conclude Birgit Gfölner - Gli ospiti possono vivere escursioni mirate per scoprire la natura e gli animali: gli scali sono pensati per consentire le escursioni più interessanti, ma basta navigare sul veliero per incontrare i delfini, vedere uccelli di ogni tipo ed essere immersi in un mondo incantevole».\r

","post_title":"Star Clippers: eleganti velieri per vivere un’autentica esperienza sul mare","post_date":"2024-04-29T10:59:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714388395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con Evolution Travel una miriade di possibilità ed esperienze per esplorare la terra del Sol Levante da tanti e nuovi punti di vista.\r

\r

Per i viaggiatori che non hanno molto tempo a disposizione, Evolution Travel propone diverse opportunità, che si possono personalizzare a seconda delle richieste: un tour guidato di gruppo di una settimana (6 notti) per conoscere gli aspetti più tipici del Giappone, a partire dalla splendida Tokyo, gli affascinanti templi, i giardini zen e le eleganti geishe di Kyoto, Nara, città Patrimonio UNESCO (prezzo a partire da 1800 euro a persona in hotel 3 o 4 stelle, voli esclusi); un viaggio culturale individuale di 8 giorni e 6 notti con la presenza di un assistente locale in lingua italiana per immergersi tra le principali località del Giappone, con esperienze come la salita in funivia sul Monte Fuji da Hakone e una giornata dedicata alla scoperta dei paesaggi montagnosi del vulcano e dell’Open Air Museum (da 1750 euro a persona con soggiorno in struttura 4 stelle); oppure un itinerario “smart & easy” con la possibilità di scegliere liberamente tra visite guidate ed escursioni a partire da Kyoto con i suoi patrimoni storici, artistici e culturali, per poi scoprire Hiroshima, punto di partenza per visitare l’isola di Miyajima e il suo santuario sul mare, e poi la vivace Osaka e Kyoto (da 1290 euro a persona per 9 giorni e 8 notti). \r

\r

Per chi vuole concedersi un viaggio più lungo e sperimentare anche rotte insolite, con Evolution Travel hanno solo l’imbarazzo della scelta. Il “Tour insolito lungo”, un itinerario di 11 giorni e 10 notti guidato prevede un programma coinvolgente che esplora l’essenza spirituale del Giappone, ma anche quella culturale e moderna, a partire da Kyoto e la sua storia millenaria, le passeggiate nell’antico quartiere Bikan di Kurashiki, la scoperta di Nara, con il Todai-ji, più grande edificio in legno del mondo, che custodisce una statue in bronzo del Buddha di 16 metri, le visite a Hiroshima e Miyajima. Il prezzo, volo escluso, è a partire da 4260 euro a persona con soggiorno in hotel 3 o 4 stelle.\r

\r

Un altro viaggio di gruppo con voli inclusi è tra “i panorami del Sol Levante”: 14 giorni e 12 notti con guida in italiano per inoltrarsi nella cultura giapponese. Tra le tappe, le meraviglie tecnologiche di Tokyo e Osaka, le antiche tradizioni popolari di Takayama, piccolo centro sulle Alpi giapponesi conosciuto per l’artigianato del legno e Kanazawa, famoso per i distretti di epoca Edo, i musei d’arte, i giardini idilliaci. E poi, lo spettacolo della natura del Fujiyama, di Nara e della Valle di Kiso (Tsumago e Magome) e tantissime curiosità. Il viaggio è a partire da 4120 euro a persona in hotel di livello con la possibilità di pernottare nel tipico ryokan e nella foresteria di un monastero, con guida in italiano e pasti inclusi. \r

\r

Chi è alla ricerca di un itinerario insolito, con Evolution Travel può partecipare al viaggio guidato di 11 giorni e 9 notti riservato a massimo 16 persone nelle località nipponiche più affascinanti. Oltre a scoprire gli aspetti meno noti di Tokyo e Kyoto, i viaggiatori fanno tappa alle tradizionali Takayama e Kanazawa e al villaggio rurale di Shirakawa. Tra le visite previste, la meravigliosa zona termale di Hirayu e il castello di Matsumoto, ma anche la piccola isola di Enoshima, collegata alla terraferma da un ponte di 400 metri. Sono compresi i voli, la guida in italiano, le colazioni e una cena tipica. Il soggiorno è in hotel 4 stelle con un pernottamento in ryokan. Il prezzo è a partire da 4250 euro a persona.\r

\r

","post_title":"Evolution Travel, il magico Giappone tra tour guidati ed itinerari insoliti","post_date":"2024-04-29T10:58:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714388313000]}]}}