Alessandria Città del Gusto e del Cinema, un fine ottobre ricco di eventi, libri e incontri L’autunno alessandrino è all’insegna del gusto e delle prelibatezze. Nota come città del “mangiare e bere bene”, il Comune di Alessandria invita all’evento Ale Chocolate, la fiera del cioccolato artigianale che dal 25 al 27 ottobre accoglie i più “golosi” per le vie del centro ad Alessandria. Organizzata da Procom e ACAI (Associazione Cioccolatieri Artigianali Italiani) che porta in città diversi maestri cioccolatieri intenti a proporre le loro sfiziosità. Saranno 14 gli espositori dislocati nel centro della città, produttori provenienti da tutto il Nord Italia e con squisite sorprese anche del territorio. Tre giorni di evento tra dolci profumi, degustazioni e intrattenimento (anche per i più piccoli) con il coinvolgimento dei negozi e le pasticcerie del centro. Veri e propri show-room del cioccolato e del dolce dove farsi coccolare immersi in un’atmosfera magica e delicata. «Una manifestazione molto attesa ad Alessandria – afferma il vice sindaco e assessore al marketing territoriale Giovanni Barosini – che si inserisce nella grande tradizione pasticcera delle Città, arricchendola con una specifica e approfondita esplorazione del cioccolato, nelle sue varie forme, sapori, sfumature e aromi, sempre all’insegna della massima qualità degli ingredienti e accuratezza del processo di lavorazione. Un nuovo spunto di attrattività per una Città di straordinaria importanza dal punto di vista gastronomico». Nei giorni di Ale Chocolate si svolge anche l’epilogo di “Ottobre Alessandrino-Mese del Cinema” alla prima edizione, evento diretto dal regista Luca Ribuoli (28 settembre – 31 ottobre), la rassegna cinematografica più lunga d’Italia. Libri, incontri, mostre, attività di formazione rivolte alle scuole superiori, laboratori per bambini, un contest di scrittura aperto a tutti e proiezioni di lungometraggi e cortometraggi internazionali introdotti da personalità di spicco del mondo della cultura e dell’audiovisivo. Attesi Pilar Fogliati, Pif, Neri Marcorè. Condividi

[post_title] => Travel Hashtag: meno di un mese all'evento #ItaliaDestinazioneBenessere [post_date] => 2024-10-18T13:40:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => spa-e-benessere [1] => wellness ) [post_tag_name] => Array ( [0] => spa e benessere [1] => wellness ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729258835000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'autunno alessandrino è all’insegna del gusto e delle prelibatezze. Nota come città del "mangiare e bere bene", il Comune di Alessandria invita all’evento Ale Chocolate, la fiera del cioccolato artigianale che dal 25 al 27 ottobre accoglie i più “golosi" per le vie del centro ad Alessandria. Organizzata da Procom e ACAI (Associazione Cioccolatieri Artigianali Italiani) che porta in città diversi maestri cioccolatieri intenti a proporre le loro sfiziosità. Saranno 14 gli espositori dislocati nel centro della città, produttori provenienti da tutto il Nord Italia e con squisite sorprese anche del territorio. Tre giorni di evento tra dolci profumi, degustazioni e intrattenimento (anche per i più piccoli) con il coinvolgimento dei negozi e le pasticcerie del centro. Veri e propri show-room del cioccolato e del dolce dove farsi coccolare immersi in un’atmosfera magica e delicata. «Una manifestazione molto attesa ad Alessandria - afferma il vice sindaco e assessore al marketing territoriale Giovanni Barosini - che si inserisce nella grande tradizione pasticcera delle Città, arricchendola con una specifica e approfondita esplorazione del cioccolato, nelle sue varie forme, sapori, sfumature e aromi, sempre all'insegna della massima qualità degli ingredienti e accuratezza del processo di lavorazione. Un nuovo spunto di attrattività per una Città di straordinaria importanza dal punto di vista gastronomico». Nei giorni di Ale Chocolate si svolge anche l’epilogo di “Ottobre Alessandrino-Mese del Cinema” alla prima edizione, evento diretto dal regista Luca Ribuoli (28 settembre - 31 ottobre), la rassegna cinematografica più lunga d’Italia. Libri, incontri, mostre, attività di formazione rivolte alle scuole superiori, laboratori per bambini, un contest di scrittura aperto a tutti e proiezioni di lungometraggi e cortometraggi internazionali introdotti da personalità di spicco del mondo della cultura e dell’audiovisivo. Attesi Pilar Fogliati, Pif, Neri Marcorè. [post_title] => Alessandria Città del Gusto e del Cinema, un fine ottobre ricco di eventi, libri e incontri [post_date] => 2024-10-18T13:33:55+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729258435000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due new entry a Como e Milano per Six Senses grazie alla sigla di un nuovo accordo di gestione alberghiera con il Gruppo Statuto: Six Senses Milan e Six Senses Lake Como seguono l'inaugurazione del Six Senses Rome del 2023 e l'annuncio dell'apertura del Six Senses Antognolla in Umbria. La struttura milanese si trova nel cuore della città, in via Brera 19, mentre quella di Como porta avanti l'eredità della prima destinazione di villeggiatura aperta sulle sponde dell'omonimo lago nel 1820 a Cadenabbia di Griante. Il Six Senses Milan - la cui apertura è prevista nel 2025 - conta 68 camere di cui 15 sono suite e 2 dispongono di una piscina privata, ma anche una Spa all’avanguardia, in grado di offrire una gamma di trattamenti high-tech e high-touch, oltre ad un rooftop bar e una piscina sospesa. Il Six Senses Lake Como aprirà i battenti, dopo la ristrutturazione, nel 2028: ci saranno 102 camere e suite e sarà lasciato ampio spazio per la Spa e l’area benessere. Oltre alla piscina esterna e alla terrazza solarium, sarà presente anche una piscina galleggiante sul lago; a completare i servizi, un ristorante gourmet, la terrazza bar ed il ristorante con vista mozzafiato sul lago situato al quarto piano della struttura. "Six Senses Milan e Six Senses Lake Como incarnano ciascuno una mission diversa - ha dichiarato Neil Jacobs, ceo di Six Senses -: il primo è concepito con cura nelle dimensioni e nel design, per offrire un’ospitalità attenta e un benessere olistico all'interno di una delle capitali della moda più dinamiche d'Europa; il secondo invece è un tranquillo rifugio immerso in uno dei più incantevoli giardini affacciati sul lago, a soli 90 minuti di distanza.” "Il Gruppo Statuto ha ulteriormente rafforzato la sua collaborazione con Six Senses per portare il brand nelle più prestigiose destinazioni - ha aggiunto Giuseppe Statuto, proprietario del Gruppo Statuto -. Dopo il successo a Ibiza e Roma e l’imminente apertura a Londra, il Gruppo Statuto è lieto di annunciare tocca all’acquisizione di altri due edifici storici in località iconiche a livello internazionale. Il portfolio del Gruppo Statuto Luxury Hotels è ora un punto di riferimento nel segmento dell’ospitalità di lusso, in cui l’Italia guida interessi e investimenti grazie alla sua storia, cultura e stile di vita raffinato." Il portfolio del segmento Luxury & Lifestyle d & Resorts conta oggi quasi 100 hotel in Europa, di cui otto strutture Six Senses in Italia, Svizzera, Francia, Israele, Portogallo, Spagna e Turchia. [post_title] => Six Senses cresce in Italia con due nuove strutture a Como e Milano [post_date] => 2024-10-18T11:30:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729251042000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lunedì 18 novembre alle ore 18 è in programma la presentazione ufficiale pubblica del dossier di candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027. Il dossier dal titolo “Nuove rotte per la cultura” è stato consegnato al ministero della Cultura lo scorso 26 settembre ed è il risultato di un lungo e intenso percorso partecipativo che ha coinvolto 40 Comuni del comprensorio, 27 istituzioni locali e 27 città del Nord Ovest, dell’Italia e del Mediterraneo. La candidatura di Savona 2027 è una candidatura plurale, che coinvolge un territorio vasto e unito. Il percorso, iniziato nella primavera del 2023, ha visto la partecipazione di oltre 3mila persone durante gli appuntamenti di ascolto e i 9 incontri tematici di co-progettazione tenuti in tutta la città. Sono stati individuati 9 temi strategici di sviluppo, che saranno realizzati in 9 spazi rinnovati di Savona e nei luoghi simbolici del territorio. Savona 2027 ha ottenuto il sostegno di numerosi enti e partner, con i quali ha fattivamente collaborato per la condivisione del percorso di candidatura e la co-progettazione dei contenuti del dossier. Tra questi Regione Liguria e Agenzia Regionale per la Promozione Turistica InLiguria, Provincia di Savona, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, Fondazione De Mari, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Unione Industriali della Provincia di Savona, Università di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia del Demanio. Numerose le collaborazioni e i patrocini ricevuti anche da enti e associazioni del territorio, tra cui Asl 2 Savonese, AICC, ANCI Liguria, Diocesi di Savona-Noli, Legacoop Liguria, Ligurian Riviera, Parco del Beigua, Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e varie associazioni di categoria. Sono 40 i comuni coinvolti nella candidatura: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Bardineto, Bergeggi, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Garlenda, Laigueglia, Loano, Mallare, Millesimo, Mioglia, Noli, Ortovero, Osiglia, Piana Crixia, Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Spotorno, Stella, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Villanova d’Albenga. A questi si aggiungono 9 città partner del Nord Ovest, tra cui Torino, Alba, Cuneo e Vercelli, e 9 città dell'Associazione Italiana Città della Ceramica (Faenza, Pesaro, Nove, Castellamonte, Santo Stefano di Camastra, Cerreto Sannita, Montelupo Fiorentino, Urbania, Laveno Mombello). Di grande rilevanza anche la collaborazione con 9 importanti città del Mediterraneo come Valencia, Tangeri, Tunisi, Acri, Taranto, Livorno, Ravenna e la città ucraina di Mariupol, gemellata con Savona. [post_title] => Savona presenta il dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027 [post_date] => 2024-10-18T10:21:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729246896000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476928 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via la quarta edizione di Tipo - Turismo Industriale Prato, che si chiuderà a marzo 2025. Tipo è nato per far conoscere ai viaggiatori il territorio partendo dal passato e attraversando le grandi trasformazioni del presente, fino a “toccare” il futuro che si sta formando sotto gli occhi del visitatore alla ricerca di una meta originale nella “Toscana che non ti aspetti”, dinamica e contemporanea. Sono proprio le fabbriche a raccontare la città e il distretto del Museo del Tessuto, del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Mumat – Museo delle macchine tessili. L’esperienza di Tipo, avviata nel 2021 e ormai di grande successo, piace ai viaggiatori di tutta Italia che arrivano a Prato per visitare luoghi industriali suggestivi e ricchi di fascino, in cui è presente la mano di grandi architetti e si respirano le storie di coloro che li hanno vissuti. Tipo si può vivere in autonomia anche tramite l’app ufficiale, grazie alla quale è possibile organizzare il proprio tour attraverso itinerari tematici, tra musei e poli culturali, lungo il fiume Bisenzio, e visitando aziende attive, leader nella creazione di filati e tessuti sostenibili e di grande creatività. «Tipo è una esperienza esclusiva legata in maniera totale al territorio dell’ambito pratese, attraverso un percorso turistico che si può definire sensoriale. Toccare i tessuti, sentire la consistenza delle materie prime scoprendo storie e segreti del fare moda - commenta Chiara Bartalini, assessora al Turismo del Comune di Prato -. Tutto questo è possibile solo qui, dove nasce il turismo industriale, attraverso percorsi eterogenei che si sviluppano attorno all’archeologia industriale, all’ambiente fatto di gore e acqua, al riuso con preziosi e rari archivi di tessuti e modelli, in processo di eterna trasformazione come è la moda stessa, grazie alla visione illuminata di imprenditori non convenzionali che con caparbia forza e grande capacità commerciale hanno saputo rendere Prato nota nel mondo con uno spirito europeista d’avanguardia ante litteram». «Il Museo del Tessuto è ancora una volta lieto di partecipare all’organizzazione del progetto Tipo, giunto alla quarta edizione e ormai una certezza nel campo del turismo pratese, regionali e anche oltre – afferma Filippo Guarini, direttore del Museo del Tessuto di Prato –. Il Museo del Tessuto, insieme alla Biblioteca Lazzerini e al Polo Campolmi, costituiscono una tappa fissa delle visite di Tipo, effettuabili anche in autonomia attraverso l’app ufficiale. Più in generale, rappresentano un punto fermo del patrimonio storico e di architettura industriale del territorio da vivere, scoprire e raccontare». «Come Fondazione CDSE curiamo per il quarto anno gli itinerari di turismo industriale inseriti nel cartellone di Tipo e teniamo le fila dei tanti progetti che da Tipo sono nati per avere vita propria – sottolinea Luisa Ciardi, archeologa industriale della Fondazione Cdse –. Il successo della manifestazione, che si chiude anche quest’anno con il Tipo Festival a fine marzo, lo si misura anche in termini di immagine e di reputazione che Prato e tutto il suo ambito turistico stanno assumendo a livello di turismo industriale nazionale. La città laniera è ormai punto di riferimento per questa particolare forma di turismo: esperienziale, innovativo, esclusivo, che affonda le radici nella grande tradizione manifatturiera e vive del contatto con le aziende tessili votate alla sostenibilità, alla creatività e all’innovazione». [post_title] => Prato: con la quarta edizione di Tipo, focus sul turismo industriale [post_date] => 2024-10-18T09:35:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729244117000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è l'Europa nel radar di AirAsia: la low cost basata in Malesia guarda al 2030 per l'attuazione della propria ambiziosa strategia di sviluppo, che punterebbe anche agli Stati Uniti. L'espansione prevista nell'arco dei prossimi cinque anni sarà focalizzata inizialmente (nel 2025) su città secondarie in “regioni chiave” dell'Asia, con l'inserimento di otto destinazioni nel network internazionale e l'ampliamento della flotta operativa da 63 a 76 aeromobili. Tra il 2026 e il 2027 il traguardo è fissato in “mercati strategici” nel Pacifico e nell'Asia orientale mentre, entro il 2028, la compagnia raggiungerà Medio Oriente e Asia centrale: Oman, Uzbekistan e Mongolia sono le destinazioni citate da Tony Fernandes,eo della società madre di AirAsia, Capital A. Fernandes ha spiegato che l'espansione è resa possibile dall'ingresso in flotta dei nuovi Airbus A321neos, A321Lr e A321Xlr, che consentiranno di operare queste rotte con costi inferiori. Secondo il manager con questo sviluppo l'aeroporto di Kuala Lumpur potrebbe competere con quello di Dubai come hub di transito. [post_title] => AirAsia pensa in grande e traguarda lo sbarco in Europa nel 2030 [post_date] => 2024-10-18T09:23:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729243395000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alberto Renzi architetto e progettista della Lazio Blue Route, incaricato dall’Associazione MAR, ha presentato in anteprima lo studio di fattibilità dell’itinerario laziale dedicato ai Borghi Marinari centrato sulla realizzazione fisica del suo tratto “pilota” che riguarda il litorale nord del Lazio da Montalto di Castro fino alla capitale. Alberto Renzi ha inoltre illustrato gli obiettivi del progetto, sottolineando quali siano le funzioni dei cammini, la loro importanza nonché gli elementi principali dell’itinerario e le sue peculiarità in ambito nazionale e nel contesto del Mediterraneo. Le prime 10 tappe coinvolgono 9 Comuni laziali e tra questi 8 sono Borghi Marinari di eccellenza. Si parte da Montalto di Castro, ai confini con la Toscana, e si scende verso Tarquinia, per poi articolare una straordinaria esperienza di turismo slow passando per Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino – Fregene, prevedendo un ingresso nella capitale passeggiando lungo le rive del Tevere. Ci sono tutti le caratteristiche e le condizioni per rendere fruibile molto presto questo straordinario percorso che mira ad entrare ufficialmente nell’Atlante dei Cammini del Lazio quale dorsale tirrenica di raccordo tra la Toscana e la Via Francigena del Sud. Renzi ha fatto viaggiare i rappresentanti delle istituzioni ed il numeroso pubblico, intervenuto al workshop sul turismo sostenibile dedicato allo scomparso ed illuminato progettista Valentino Giuliani, attraverso un itinerario identitario che si snoda complessivamente per circa 200 km, considerando solo la linearità delle tappe finora progettate, e che offre 346 punti di interesse da vivere a terra, direttamente in mare o lungo i fiumi. [caption id="attachment_477056" align="aligncenter" width="478"] Santa Marinella[/caption] Il progetto pilota della LAZIO BLUE ROUTE coinvolge oltre a 2 siti UNESCO, l'offerta delle cosiddette Blue Destination che si articolano in 1 Porto internazionale, 5 Approdi turistici ed oltre 50 spot storico-archeologici e culturali legati al mare ed al suo patrimonio materiale ed immateriale. I lavori sono stati aperti da Grazia Maria Iadarola, dirigente Area Blue Economy della Regione Lazio. Tra le novità il varo di una serie di misure a sostegno di comuni ed imprese per progettualità connesse alla Blue Economy ed in particolare per sostenere l’accessibilità inclusiva. Fondamentale è stato l’intervento da parte dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio “esprimo il mio orgoglio verso queste iniziative che riguardano i sentieri di valorizzazione del Litorale attraverso la Blue Economy, in particolare per la Blue Route che fa parte di un progetto che personalmente seguo a distanza come Istituzione già da un paio di anni, confido di poter realizzare delle iniziative programmatiche anche di finanziamento di progetti di questo genere al fine di incontrare l’interesse dei Comuni e delle Imprese” afferma l’Onorevole Roberta Angelilli. Di particolare rilievo gli interventi di diversi amministratori locali tra cui Pierpaolo Perretta Delegato al Demanio del Sindaco di Ladispoli, Francesco Giannetti, Sindaco di Terracina, Federica Battafarano Vice Sindaco di Cerveteri, Emanuele Miralli Delegato del Sindaco di Montalto di Castro, Antonino La Spina Assessore alle Attività Produttive di Pomezia, i quali hanno espresso la loro visione legata all’impatto positivo delle applicazioni concrete di iniziative legate alla Blue Economy, come nel caso concreto del progetto Lazio Blue Route. Il Presidente del GAL Mare Lazio Pesca, Marco Maurelli, ha sottolineato il ruolo fondamentale per la Regione Lazio dei partenariati pubblici e privati promossi nell’ambito delle operazioni di filiera collegate al turismo costiero “ho già inserito nella strategia di sviluppo locale iniziative di promozione turistica cha vanno esattamente nella direzione della LAZIO BLUE, avendo già avuto l’occasione di aderire al progetto, con lo stesso approccio avuto per il Giubileo del mare, e come GAL intendo realizzare un’attività di coordinamento attraverso tutti i comuni costieri del Lazio per cercare di rendere operativo e implementare il progetto del sentiero identitario dei Borghi Marinari”. Un forte sostegno al progetto è giunto anche da Sabrina Busato, Presidente FEISCT, che ha illustrato lo sviluppo sul territorio nazionale dell’Italian Blue Route grazie al progetto promozionale BLUE TOUR che ha toccato 21 città di mare nel corso dell’estate 2024 . Grande soddisfazione è stata espressa da Massimo Castellano Presidente dell’Associazione MAR che ha organizzato il Workshop e sostenuto la fase di fattibilità della LAZIO BLUE ROUTE “ Il Giubileo è per me un evento di grandissima rilevanza ma anche un momento di passaggio, progettualità come la LAZIO BLUE ROUTE devono guardare ad un periodo successivo e divenire delle opportunità strutturate su cui costruire e valorizzare i territori, nei prossimi anni, attraverso iniziative di sistema centrate sul turismo sostenibile costiero”. [post_title] => Lazio Blue Route, l'itinerario laziale dedicato ai Borghi Marinari [post_date] => 2024-10-18T09:00:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => lazio-blue-route ) [post_tag_name] => Array ( [0] => lazio blue route ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729242020000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Amo il Mondo ha lanciato due nuovi folder dedicati ai viaggi di nozze e ad un'esclusiva selezione di proposte di viaggio, che raccolgono soluzioni pratiche e ispirazioni innovative per gli agenti di viaggio e i loro clienti. «Da sempre un settore strategico per Amo il Mondo, il segmento dei viaggi di nozze rappresenta una delle aree di maggiore importanza nella nostra offerta» commenta Luigi Giussani, general manager del to. Il folder propone una selezione di 11 itinerari esclusivi in tutto il mondo: i viaggi spaziano dai panorami selva del Sudafrica alle iconiche città e paesaggi degli Stati Uniti, dalla Polinesia all'Oriente. Ogni destinazione è stata accuratamente selezionata e arricchita da pacchetti personalizzati studiati per garantire un’esperienza indimenticabile per gli sposi. Non mancano brevi consigli e suggerimenti pratici per il viaggiatore. Il secondo folder presenta invece 13 imperdibili proposte di viaggio, ciascuna con un’accurata descrizione dei punti salienti per guidare il cliente nella scelta dell’itinerario ideale. Ogni proposta, che include il "Meglio del tour", fornisce una panoramica chiara dei plus di ciascun viaggio, con una selezione diversificata di esperienze pensate per soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Le proposte includono itinerari di tour organizzati e opzioni self-drive, con durate variabili. Entrambi i folder rappresentano uno strumento di supporto per gli agenti di viaggio: pensati in formato cartaceo e web offrono una guida rapida e di facile consultazione, utile per orientarsi tra le varie destinazioni. Gli adv potranno quindi consigliare soluzioni mirate e aiutare i propri clienti a individuare il viaggio perfetto. [post_title] => Amo il Mondo: due nuovi folder dedicati a viaggi di nozze e itinerari esclusivi [post_date] => 2024-10-18T08:59:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729241944000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Oman che affascina con la sua autenticità, ricco di paesaggi e di grande ospitalità, lancia un’offerta turistica diversificata per ogni tipologia di viaggiatore: mare, deserto, montagna, natura, storia, cultura, attività sportive e outdoor, città antiche e moderne. Paese emergente e giovane, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ma di grande appeal, continua a fare breccia sugli italiani: «L’Italia mantiene stabile la sua posizione al secondo posto dopo la Germania per numero di arrivi europei anche nel 2024. Al terzo posto per arrivi internazionali dopo l’Inghilterra» sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman. Autenticità e valorizzazione delle attrazioni naturali, sviluppo turistico e diversificazione economica del Sultanato, la promozione del prodotto Oman passa attraverso le linee guida del programma Vision 2040. Passi da gigante nel settore dell’accoglienza. L’offerta alberghiera spazia dai boutique hotel all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto. Il 2024 ha registrato nuove aperture come il St Regis Al Mouj Muscat 5*, il Mandarin Oriental Shatti Al Qurum Muscat 5*, Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa 5*. Previsti per il 2025 l’Envi Lodges e Nikki Beach e ancora Four Seasons, Anantara e The Chedi nel 2026. «Si tratta di strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni, secondo la Vision 2040», osserva Tocchetti. Il tour classico offre una panoramica completa del Paese, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale moderna e antica, città ordinata e tranquilla, dalle caratteristiche svizzere, Nizwa la vecchia capitale, Jabal Akhdar la Montagna Verde con i suoi canyon spettacolari, Sharqiyah Sands per un soggiorno nel deserto da Mille e una Notte. Per un soggiorno al mare rispondono all'appello Muscat, Salalah, Musandam, Sur o Ras Al Jinz e l'escursione esperienziale della nidificazione delle tartarughe. Per assaporare uno snokeling autentico, imperdibile l'esclusiva escursione nella riserva marina delle Isole Daymaniyat. Dal t.o. Giver arrivano anche le crociere tra i fiordi della regione del Musandam. L’offerta turistica si arricchisce inoltre di nuove proposte per un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax unito ad esperienze uniche e attività outdoor, dal bird-watching nelle riserve naturali, alle esplorazioni geologiche tra i complessi ofiolitici, all’esplorazione delle aree più remote del Paese grazie a rinomati hotel quali l’Hanging Terraces Hotel di Al Akhdar e l’Alila Jabal Akhdar su canyon mozzafiato tra lusso e lifestyle. Nuovi voli diretti di Oman Air Novità sul fronte collegamenti Italia-Muscat. Dal 19 dicembre, Oman Air porterà a cinque le frequenze settimanali da Milano. E per la prima volta dal 20 dicembre anche Roma entrerà nello schedule della compagnia con 4 frequenze settimanali a coprire le sei ore di volo di questa tratta. [post_title] => L'Oman autentico in un’offerta turistica completa. Più voli con Oman Air [post_date] => 2024-10-17T14:03:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => oman [1] => oman-air ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Oman [1] => Oman Air ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729173817000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "alessandria citta del gusto del cinema un fine ottobre ricco eventi libri incontri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2759,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 12 novembre il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa ospiterà l’evento-conferenza #ItaliaDestinazioneBenessere organizzato da Travel Hashtag.\r

\r

Rappresentanti dell’industria del turismo, della politica e delle istituzioni insieme ad una rappresentanza del mondo imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia, si ritroveranno per condividere tendenze e prospettive del turismo Incoming con un focus specifico sulle potenzialità del segmento Wellness, Spa e Terme.\r

Patrocinato dal Ministero del Turismo, Enit, Confindustria Federterme e Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina (TS) e supportato da ITA Airways, Frecciarossa, McArthurGlen, Moov Trieste, gettingmarriedinitaly, Kelmer Group, il format internazionale con 14 edizioni realizzate in 5 anni, torna quest’anno in Italia con un nuovo evento esclusivo.\r

\r

[caption id=\"attachment_477105\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag[/caption]\r

\r

“Durante questa edizione di Travel Hashtag proveremo a delineare gli scenari futuri del turismo inbound alto spendente legato al segmento Wellness & Health, senza trascurare gli aspetti correlati alla gestione ed allo sviluppo delle destinazioni in funzione delle esigenze di una clientela sempre più connessa, informata ed esigente” ha dichiarato il fondatore e presidente, Nicola Romanelli.\r

\r

Nella cornice del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, recentemente inaugurato sotto l’insegna del gruppo Minor Hotels, è previsto un fitto programma di interventi, a partire dal benvenuto del Senior Operations Director for Italy & Usa di Minor Europe & Americas Marco Gilardi e i saluti istituzionali del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del presidente di Trieste Airport Antonio Marano. \r

\r

“Il turismo è benessere” sarà il tema della conferenza di apertura, con la partecipazione della Presidente di Enit Alessandra Priante, del presidente di Confindustria Federterme Massimo Caputi, il Direttore del mensile Dove Simona Tedesco, il regional director South Emea di Booking.com Alberto Yates, il presidente di Confassociazioni Turismo, Hospitality, F&B Palmiro Noschese, il ceo di N&B Naturalis is Better Domenico Scordari, il Wellness community consultant Luigi Angelini, la Pr & communication officer di Lefay Resorts & Residences Mirella Prandelli, il ceo e fondatore di Studio Apostoli Alberto Apostoli e l’head of italian market dello Slovenian Tourist Board Aljoša Ota. Il tutto guidato dai due presentatori ufficiali di Travel Hashtag, il giornalista Massimiliano Sisto e l’autrice Zaira Magliozzi.\r

\r

Nel pomeriggio, spazio ai talk tematici. Si parte dall’approfondimento sul tema “Wellness & Health Tourism: trend, prospettive e opportunità”, seguito dal secondo a tema “Valorizzare e comunicare territori di eccellenza”.\r

\r

[caption id=\"attachment_477106\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa[/caption]\r

\r

“Benessere e Spa sono le nuove tendenze del turismo di lusso e per Minor Hotels rappresentano un importante pillar nel piano di sviluppo a livello mondiale. L’apertura di Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa in Italia conferma il nostro forte interesse nel crescere in questo segmento\" - ha dichiarato Marco Gilardi, senior operations director for Italy & Usa di Minor Hotels.","post_title":"Travel Hashtag: meno di un mese all'evento #ItaliaDestinazioneBenessere","post_date":"2024-10-18T13:40:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["spa-e-benessere","wellness"],"post_tag_name":["spa e benessere","wellness"]},"sort":[1729258835000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'autunno alessandrino è all’insegna del gusto e delle prelibatezze. Nota come città del \"mangiare e bere bene\", il Comune di Alessandria invita all’evento Ale Chocolate, la fiera del cioccolato artigianale che dal 25 al 27 ottobre accoglie i più “golosi\" per le vie del centro ad Alessandria.\r

\r

Organizzata da Procom e ACAI (Associazione Cioccolatieri Artigianali Italiani) che porta in città diversi maestri cioccolatieri intenti a proporre le loro sfiziosità.\r

\r

Saranno 14 gli espositori dislocati nel centro della città, produttori provenienti da tutto il Nord Italia e con squisite sorprese anche del territorio. Tre giorni di evento tra dolci profumi, degustazioni e intrattenimento (anche per i più piccoli) con il coinvolgimento dei negozi e le pasticcerie del centro. Veri e propri show-room del cioccolato e del dolce dove farsi coccolare immersi in un’atmosfera magica e delicata.\r

\r

«Una manifestazione molto attesa ad Alessandria - afferma il vice sindaco e assessore al marketing territoriale Giovanni Barosini - che si inserisce nella grande tradizione pasticcera delle Città, arricchendola con una specifica e approfondita esplorazione del cioccolato, nelle sue varie forme, sapori, sfumature e aromi, sempre all'insegna della massima qualità degli ingredienti e accuratezza del processo di lavorazione. Un nuovo spunto di attrattività per una Città di straordinaria importanza dal punto di vista gastronomico».\r

\r

Nei giorni di Ale Chocolate si svolge anche l’epilogo di “Ottobre Alessandrino-Mese del Cinema” alla prima edizione, evento diretto dal regista Luca Ribuoli (28 settembre - 31 ottobre), la rassegna cinematografica più lunga d’Italia. Libri, incontri, mostre, attività di formazione rivolte alle scuole superiori, laboratori per bambini, un contest di scrittura aperto a tutti e proiezioni di lungometraggi e cortometraggi internazionali introdotti da personalità di spicco del mondo della cultura e dell’audiovisivo. Attesi Pilar Fogliati, Pif, Neri Marcorè.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Alessandria Città del Gusto e del Cinema, un fine ottobre ricco di eventi, libri e incontri","post_date":"2024-10-18T13:33:55+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1729258435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due new entry a Como e Milano per Six Senses grazie alla sigla di un nuovo accordo di gestione alberghiera con il Gruppo Statuto: Six Senses Milan e Six Senses Lake Como seguono l'inaugurazione del Six Senses Rome del 2023 e l'annuncio dell'apertura del Six Senses Antognolla in Umbria.\r

\r

La struttura milanese si trova nel cuore della città, in via Brera 19, mentre quella di Como porta avanti l'eredità della prima destinazione di villeggiatura aperta sulle sponde dell'omonimo lago nel 1820 a Cadenabbia di Griante.\r

Il Six Senses Milan - la cui apertura è prevista nel 2025 - conta 68 camere di cui 15 sono suite e 2 dispongono di una piscina privata, ma anche una Spa all’avanguardia, in grado di offrire una gamma di trattamenti high-tech e high-touch, oltre ad un rooftop bar e una piscina sospesa.\r

\r

\r

Il Six Senses Lake Como aprirà i battenti, dopo la ristrutturazione, nel 2028: ci saranno 102 camere e suite e sarà lasciato ampio spazio per la Spa e l’area benessere. Oltre alla piscina esterna e alla terrazza solarium, sarà presente anche una piscina galleggiante sul lago; a completare i servizi, un ristorante gourmet, la terrazza bar ed il ristorante con vista mozzafiato sul lago situato al quarto piano della struttura.\r

\r

\r

\"Six Senses Milan e Six Senses Lake Como incarnano ciascuno una mission diversa - ha dichiarato Neil Jacobs, ceo di Six Senses -: il primo è concepito con cura nelle dimensioni e nel design, per offrire un’ospitalità attenta e un benessere olistico all'interno di una delle capitali della moda più dinamiche d'Europa; il secondo invece è un tranquillo rifugio immerso in uno dei più incantevoli giardini affacciati sul lago, a soli 90 minuti di distanza.”\r

\r

\"Il Gruppo Statuto ha ulteriormente rafforzato la sua collaborazione con Six Senses per portare il brand nelle più prestigiose destinazioni - ha aggiunto Giuseppe Statuto, proprietario del Gruppo Statuto -. Dopo il successo a Ibiza e Roma e l’imminente apertura a Londra, il Gruppo Statuto è lieto di annunciare tocca all’acquisizione di altri due edifici storici in località iconiche a livello internazionale. Il portfolio del Gruppo Statuto Luxury Hotels è ora un punto di riferimento nel segmento dell’ospitalità di lusso, in cui l’Italia guida interessi e investimenti grazie alla sua storia, cultura e stile di vita raffinato.\" \r

\r

Il portfolio del segmento Luxury & Lifestyle d & Resorts conta oggi quasi 100 hotel in Europa, di cui otto strutture Six Senses in Italia, Svizzera, Francia, Israele, Portogallo, Spagna e Turchia.","post_title":"Six Senses cresce in Italia con due nuove strutture a Como e Milano","post_date":"2024-10-18T11:30:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729251042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Lunedì 18 novembre alle ore 18 è in programma la presentazione ufficiale pubblica del dossier di candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027. Il dossier dal titolo “Nuove rotte per la cultura” è stato consegnato al ministero della Cultura lo scorso 26 settembre ed è il risultato di un lungo e intenso percorso partecipativo che ha coinvolto 40 Comuni del comprensorio, 27 istituzioni locali e 27 città del Nord Ovest, dell’Italia e del Mediterraneo.\r

\r

La candidatura di Savona 2027 è una candidatura plurale, che coinvolge un territorio vasto e unito. Il percorso, iniziato nella primavera del 2023, ha visto la partecipazione di oltre 3mila persone durante gli appuntamenti di ascolto e i 9 incontri tematici di co-progettazione tenuti in tutta la città. Sono stati individuati 9 temi strategici di sviluppo, che saranno realizzati in 9 spazi rinnovati di Savona e nei luoghi simbolici del territorio.\r

\r

Savona 2027 ha ottenuto il sostegno di numerosi enti e partner, con i quali ha fattivamente collaborato per la condivisione del percorso di candidatura e la co-progettazione dei contenuti del dossier. Tra questi Regione Liguria e Agenzia Regionale per la Promozione Turistica InLiguria, Provincia di Savona, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, Fondazione De Mari, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Unione Industriali della Provincia di Savona, Università di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia del Demanio. Numerose le collaborazioni e i patrocini ricevuti anche da enti e associazioni del territorio, tra cui Asl 2 Savonese, AICC, ANCI Liguria, Diocesi di Savona-Noli, Legacoop Liguria, Ligurian Riviera, Parco del Beigua, Area Marina Protetta Isola di Bergeggi e varie associazioni di categoria.\r

\r

Sono 40 i comuni coinvolti nella candidatura: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Bardineto, Bergeggi, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Garlenda, Laigueglia, Loano, Mallare, Millesimo, Mioglia, Noli, Ortovero, Osiglia, Piana Crixia, Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Spotorno, Stella, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Villanova d’Albenga.\r

\r

A questi si aggiungono 9 città partner del Nord Ovest, tra cui Torino, Alba, Cuneo e Vercelli, e 9 città dell'Associazione Italiana Città della Ceramica (Faenza, Pesaro, Nove, Castellamonte, Santo Stefano di Camastra, Cerreto Sannita, Montelupo Fiorentino, Urbania, Laveno Mombello). Di grande rilevanza anche la collaborazione con 9 importanti città del Mediterraneo come Valencia, Tangeri, Tunisi, Acri, Taranto, Livorno, Ravenna e la città ucraina di Mariupol, gemellata con Savona.","post_title":"Savona presenta il dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027","post_date":"2024-10-18T10:21:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729246896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476928","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la quarta edizione di Tipo - Turismo Industriale Prato, che si chiuderà a marzo 2025.\r

\r

\r

Tipo è nato per far conoscere ai viaggiatori il territorio partendo dal passato e attraversando le grandi trasformazioni del presente, fino a “toccare” il futuro che si sta formando sotto gli occhi del visitatore alla ricerca di una meta originale nella “Toscana che non ti aspetti”, dinamica e contemporanea. Sono proprio le fabbriche a raccontare la città e il distretto del Museo del Tessuto, del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Mumat – Museo delle macchine tessili.\r

\r

L’esperienza di Tipo, avviata nel 2021 e ormai di grande successo, piace ai viaggiatori di tutta Italia che arrivano a Prato per visitare luoghi industriali suggestivi e ricchi di fascino, in cui è presente la mano di grandi architetti e si respirano le storie di coloro che li hanno vissuti. Tipo si può vivere in autonomia anche tramite l’app ufficiale, grazie alla quale è possibile organizzare il proprio tour attraverso itinerari tematici, tra musei e poli culturali, lungo il fiume Bisenzio, e visitando aziende attive, leader nella creazione di filati e tessuti sostenibili e di grande creatività.\r

\r

«Tipo è una esperienza esclusiva legata in maniera totale al territorio dell’ambito pratese, attraverso un percorso turistico che si può definire sensoriale. Toccare i tessuti, sentire la consistenza delle materie prime scoprendo storie e segreti del fare moda - commenta Chiara Bartalini, assessora al Turismo del Comune di Prato -. Tutto questo è possibile solo qui, dove nasce il turismo industriale, attraverso percorsi eterogenei che si sviluppano attorno all’archeologia industriale, all’ambiente fatto di gore e acqua, al riuso con preziosi e rari archivi di tessuti e modelli, in processo di eterna trasformazione come è la moda stessa, grazie alla visione illuminata di imprenditori non convenzionali che con caparbia forza e grande capacità commerciale hanno saputo rendere Prato nota nel mondo con uno spirito europeista d’avanguardia ante litteram».\r

\r

«Il Museo del Tessuto è ancora una volta lieto di partecipare all’organizzazione del progetto Tipo, giunto alla quarta edizione e ormai una certezza nel campo del turismo pratese, regionali e anche oltre – afferma Filippo Guarini, direttore del Museo del Tessuto di Prato –. Il Museo del Tessuto, insieme alla Biblioteca Lazzerini e al Polo Campolmi, costituiscono una tappa fissa delle visite di Tipo, effettuabili anche in autonomia attraverso l’app ufficiale. Più in generale, rappresentano un punto fermo del patrimonio storico e di architettura industriale del territorio da vivere, scoprire e raccontare».\r

\r

«Come Fondazione CDSE curiamo per il quarto anno gli itinerari di turismo industriale inseriti nel cartellone di Tipo e teniamo le fila dei tanti progetti che da Tipo sono nati per avere vita propria – sottolinea Luisa Ciardi, archeologa industriale della Fondazione Cdse –. Il successo della manifestazione, che si chiude anche quest’anno con il Tipo Festival a fine marzo, lo si misura anche in termini di immagine e di reputazione che Prato e tutto il suo ambito turistico stanno assumendo a livello di turismo industriale nazionale. La città laniera è ormai punto di riferimento per questa particolare forma di turismo: esperienziale, innovativo, esclusivo, che affonda le radici nella grande tradizione manifatturiera e vive del contatto con le aziende tessili votate alla sostenibilità, alla creatività e all’innovazione».","post_title":"Prato: con la quarta edizione di Tipo, focus sul turismo industriale","post_date":"2024-10-18T09:35:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729244117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è l'Europa nel radar di AirAsia: la low cost basata in Malesia guarda al 2030 per l'attuazione della propria ambiziosa strategia di sviluppo, che punterebbe anche agli Stati Uniti.\r

\r

L'espansione prevista nell'arco dei prossimi cinque anni sarà focalizzata inizialmente (nel 2025) su città secondarie in “regioni chiave” dell'Asia, con l'inserimento di otto destinazioni nel network internazionale e l'ampliamento della flotta operativa da 63 a 76 aeromobili.\r

\r

Tra il 2026 e il 2027 il traguardo è fissato in “mercati strategici” nel Pacifico e nell'Asia orientale mentre, entro il 2028, la compagnia raggiungerà Medio Oriente e Asia centrale: Oman, Uzbekistan e Mongolia sono le destinazioni citate da Tony Fernandes,eo della società madre di AirAsia, Capital A.\r

\r

Fernandes ha spiegato che l'espansione è resa possibile dall'ingresso in flotta dei nuovi Airbus A321neos, A321Lr e A321Xlr, che consentiranno di operare queste rotte con costi inferiori. Secondo il manager con questo sviluppo l'aeroporto di Kuala Lumpur potrebbe competere con quello di Dubai come hub di transito.","post_title":"AirAsia pensa in grande e traguarda lo sbarco in Europa nel 2030","post_date":"2024-10-18T09:23:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729243395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alberto Renzi architetto e progettista della Lazio Blue Route, incaricato dall’Associazione MAR, ha presentato in anteprima lo studio di fattibilità dell’itinerario laziale dedicato ai Borghi Marinari centrato sulla realizzazione fisica del suo tratto “pilota” che riguarda il litorale nord del Lazio da Montalto di Castro fino alla capitale. Alberto Renzi ha inoltre illustrato gli obiettivi del progetto, sottolineando quali siano le funzioni dei cammini, la loro importanza nonché gli elementi principali dell’itinerario e le sue peculiarità in ambito nazionale e nel contesto del Mediterraneo.\r

\r

Le prime 10 tappe coinvolgono 9 Comuni laziali e tra questi 8 sono Borghi Marinari di eccellenza. Si parte da Montalto di Castro, ai confini con la Toscana, e si scende verso Tarquinia, per poi articolare una straordinaria esperienza di turismo slow passando per Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino – Fregene, prevedendo un ingresso nella capitale passeggiando lungo le rive del Tevere. \r

\r

\r

\r

Ci sono tutti le caratteristiche e le condizioni per rendere fruibile molto presto questo straordinario percorso che mira ad entrare ufficialmente nell’Atlante dei Cammini del Lazio quale dorsale tirrenica di raccordo tra la Toscana e la Via Francigena del Sud.\r

\r

Renzi ha fatto viaggiare i rappresentanti delle istituzioni ed il numeroso pubblico, intervenuto al workshop sul turismo sostenibile dedicato allo scomparso ed illuminato progettista Valentino Giuliani, attraverso un itinerario identitario che si snoda complessivamente per circa 200 km, considerando solo la linearità delle tappe finora progettate, e che offre 346 punti di interesse da vivere a terra, direttamente in mare o lungo i fiumi.\r

\r

[caption id=\"attachment_477056\" align=\"aligncenter\" width=\"478\"] Santa Marinella[/caption]\r

\r

Il progetto pilota della LAZIO BLUE ROUTE coinvolge oltre a 2 siti UNESCO, l'offerta delle cosiddette Blue Destination che si articolano in 1 Porto internazionale, 5 Approdi turistici ed oltre 50 spot storico-archeologici e culturali legati al mare ed al suo patrimonio materiale ed immateriale. \r

\r

I lavori sono stati aperti da Grazia Maria Iadarola, dirigente Area Blue Economy della Regione Lazio. Tra le novità il varo di una serie di misure a sostegno di comuni ed imprese per progettualità connesse alla Blue Economy ed in particolare per sostenere l’accessibilità inclusiva. \r

\r

Fondamentale è stato l’intervento da parte dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio “esprimo il mio orgoglio verso queste iniziative che riguardano i sentieri di valorizzazione del Litorale attraverso la Blue Economy, in particolare per la Blue Route che fa parte di un progetto che personalmente seguo a distanza come Istituzione già da un paio di anni, confido di poter realizzare delle iniziative programmatiche anche di finanziamento di progetti di questo genere al fine di incontrare l’interesse dei Comuni e delle Imprese” afferma l’Onorevole Roberta Angelilli.\r

\r

Di particolare rilievo gli interventi di diversi amministratori locali tra cui Pierpaolo Perretta Delegato al Demanio del Sindaco di Ladispoli, Francesco Giannetti, Sindaco di Terracina, Federica Battafarano Vice Sindaco di Cerveteri, Emanuele Miralli Delegato del Sindaco di Montalto di Castro, Antonino La Spina Assessore alle Attività Produttive di Pomezia, i quali hanno espresso la loro visione legata all’impatto positivo delle applicazioni concrete di iniziative legate alla Blue Economy, come nel caso concreto del progetto Lazio Blue Route.\r

\r

Il Presidente del GAL Mare Lazio Pesca, Marco Maurelli, ha sottolineato il ruolo fondamentale per la Regione Lazio dei partenariati pubblici e privati promossi nell’ambito delle operazioni di filiera collegate al turismo costiero “ho già inserito nella strategia di sviluppo locale iniziative di promozione turistica cha vanno esattamente nella direzione della LAZIO BLUE, avendo già avuto l’occasione di aderire al progetto, con lo stesso approccio avuto per il Giubileo del mare, e come GAL intendo realizzare un’attività di coordinamento attraverso tutti i comuni costieri del Lazio per cercare di rendere operativo e implementare il progetto del sentiero identitario dei Borghi Marinari”.\r

\r

Un forte sostegno al progetto è giunto anche da Sabrina Busato, Presidente FEISCT, che ha illustrato lo sviluppo sul territorio nazionale dell’Italian Blue Route grazie al progetto promozionale BLUE TOUR che ha toccato 21 città di mare nel corso dell’estate 2024 .\r

\r

Grande soddisfazione è stata espressa da Massimo Castellano Presidente dell’Associazione MAR che ha organizzato il Workshop e sostenuto la fase di fattibilità della LAZIO BLUE ROUTE “ Il Giubileo è per me un evento di grandissima rilevanza ma anche un momento di passaggio, progettualità come la LAZIO BLUE ROUTE devono guardare ad un periodo successivo e divenire delle opportunità strutturate su cui costruire e valorizzare i territori, nei prossimi anni, attraverso iniziative di sistema centrate sul turismo sostenibile costiero”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lazio Blue Route, l'itinerario laziale dedicato ai Borghi Marinari","post_date":"2024-10-18T09:00:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["lazio-blue-route"],"post_tag_name":["lazio blue route"]},"sort":[1729242020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Amo il Mondo ha lanciato due nuovi folder dedicati ai viaggi di nozze e ad un'esclusiva selezione di proposte di viaggio, che raccolgono soluzioni pratiche e ispirazioni innovative per gli agenti di viaggio e i loro clienti.\r

\r

«Da sempre un settore strategico per Amo il Mondo, il segmento dei viaggi di nozze rappresenta una delle aree di maggiore importanza nella nostra offerta» commenta Luigi Giussani, general manager del to. Il folder propone una selezione di 11 itinerari esclusivi in tutto il mondo: i viaggi spaziano dai panorami selva del Sudafrica alle iconiche città e paesaggi degli Stati Uniti, dalla Polinesia all'Oriente. Ogni destinazione è stata accuratamente selezionata e arricchita da pacchetti personalizzati studiati per garantire un’esperienza indimenticabile per gli sposi. Non mancano brevi consigli e suggerimenti pratici per il viaggiatore.\r

\r

Il secondo folder presenta invece 13 imperdibili proposte di viaggio, ciascuna con un’accurata descrizione dei punti salienti per guidare il cliente nella scelta dell’itinerario ideale. Ogni proposta, che include il \"Meglio del tour\", fornisce una panoramica chiara dei plus di ciascun viaggio, con una selezione diversificata di esperienze pensate per soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Le proposte includono itinerari di tour organizzati e opzioni self-drive, con durate variabili.\r

\r

Entrambi i folder rappresentano uno strumento di supporto per gli agenti di viaggio: pensati in formato cartaceo e web offrono una guida rapida e di facile consultazione, utile per orientarsi tra le varie destinazioni. Gli adv potranno quindi consigliare soluzioni mirate e aiutare i propri clienti a individuare il viaggio perfetto.\r

\r

","post_title":"Amo il Mondo: due nuovi folder dedicati a viaggi di nozze e itinerari esclusivi","post_date":"2024-10-18T08:59:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729241944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L'Oman che affascina con la sua autenticità, ricco di paesaggi e di grande ospitalità, lancia un’offerta turistica diversificata per ogni tipologia di viaggiatore: mare, deserto, montagna, natura, storia, cultura, attività sportive e outdoor, città antiche e moderne.\r

\r

Paese emergente e giovane, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ma di grande appeal, continua a fare breccia sugli italiani: «L’Italia mantiene stabile la sua posizione al secondo posto dopo la Germania per numero di arrivi europei anche nel 2024. Al terzo posto per arrivi internazionali dopo l’Inghilterra» sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman.\r

\r

Autenticità e valorizzazione delle attrazioni naturali, sviluppo turistico e diversificazione economica del Sultanato, la promozione del prodotto Oman passa attraverso le linee guida del programma Vision 2040.\r

\r

Passi da gigante nel settore dell’accoglienza. L’offerta alberghiera spazia dai boutique hotel all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto. Il 2024 ha registrato nuove aperture come il St Regis Al Mouj Muscat 5*, il Mandarin Oriental Shatti Al Qurum Muscat 5*, Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa 5*. Previsti per il 2025 l’Envi Lodges e Nikki Beach e ancora Four Seasons, Anantara e The Chedi nel 2026. «Si tratta di strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni, secondo la Vision 2040», osserva Tocchetti.\r

\r

Il tour classico offre una panoramica completa del Paese, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale moderna e antica, città ordinata e tranquilla, dalle caratteristiche svizzere, Nizwa la vecchia capitale, Jabal Akhdar la Montagna Verde con i suoi canyon spettacolari, Sharqiyah Sands per un soggiorno nel deserto da Mille e una Notte. Per un soggiorno al mare rispondono all'appello Muscat, Salalah, Musandam, Sur o Ras Al Jinz e l'escursione esperienziale della nidificazione delle tartarughe. Per assaporare uno snokeling autentico, imperdibile l'esclusiva escursione nella riserva marina delle Isole Daymaniyat. Dal t.o. Giver arrivano anche le crociere tra i fiordi della regione del Musandam. L’offerta turistica si arricchisce inoltre di nuove proposte per un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax unito ad esperienze uniche e attività outdoor, dal bird-watching nelle riserve naturali, alle esplorazioni geologiche tra i complessi ofiolitici, all’esplorazione delle aree più remote del Paese grazie a rinomati hotel quali l’Hanging Terraces Hotel di Al Akhdar e l’Alila Jabal Akhdar su canyon mozzafiato tra lusso e lifestyle.\r

\r

Nuovi voli diretti di Oman Air\r

\r

Novità sul fronte collegamenti Italia-Muscat. Dal 19 dicembre, Oman Air porterà a cinque le frequenze settimanali da Milano. E per la prima volta dal 20 dicembre anche Roma entrerà nello schedule della compagnia con 4 frequenze settimanali a coprire le sei ore di volo di questa tratta.","post_title":"L'Oman autentico in un’offerta turistica completa. Più voli con Oman Air","post_date":"2024-10-17T14:03:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["oman","oman-air"],"post_tag_name":["Oman","Oman Air"]},"sort":[1729173817000]}]}}