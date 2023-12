La rinascita di Room Mate passa dall’Italia Passa soprattutto dall’Italia la rinascita del gruppo Room Mate che, dopo le profonde difficoltà vissute durante il Covid, è stato acquisito recentemente dal fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group. Una vera resurrezione nel segno, però, della piena continuità con la gestione precedente: “Hanno dato fiducia completa a me e a tutto il mio team”, conferma infatti il fondatore e presidente di Room Mate, Kike Sarasola, in occasione dell’inaugurazione della nuova struttura veneziana, Palazzo dei Fiori by Room Mate. “E dopo pochi mesi dal cambio di proprietà siamo già in grado di festeggiare il nostro miglior anno di sempre: ci apprestiamo infatti a chiudere il 2023 con un fatturato di oltre 105 milioni di euro, ma soprattutto con margini operativi lordi (ebitda) compresi tra i 15 e i 18 milioni. Abbiamo registrato un tasso di occupazione medio attorno all’80%, con un incremento delle tariffe di circa il 30% rispetto all’anno scorso. Se pensiamo che arriviamo da un fallimento (a giugno 2022 era stato dichiarato lo stato d’insolvenza, ndr), è qualcosa di straordinario“. La nuova proprietà, rivela Sarasola, permette ora invece di pensare davvero in grande: “Prima dell’arrivo di Angelo Gordon e Westmont la nostra strategia di sviluppo era sostanzialmente limitata ai contratti di affitto e di management. Ora invece puntiamo anche alle acquisizioni dirette. Pensiamo non solo a singole proprietà ma anche a piccoli gruppi. E l’Italia è il nostro obiettivo principale, tanto che io stesso ho deciso di trasferirmi qui, a Roma. Certo, il nostro quartier generale rimarrà a Madrid, ma è chiaro che la Penisola è oggi il focus primario della nostra strategia di espansione”. Come nel suo dna da sempre, la compagnia mira a strutture situate nei centri storici dei principali centri urbani europei, dove poter sviluppare hotel di design limited service nei segmenti midscale e upscale: “Un modo per garantire soluzioni accessibili per viaggiatori colti“, spiega Teresa Sapey, la designer coinvolta proprio nella realizzazione del nuovo indirizzo veneziano. Quest’ultimo rappresenta peraltro un’eccezione nella policy di sviluppo della compagnia, trattandosi di una serie di serviced apartments per affitti brevi. Almeno per il momento, puntualizza Sarasola, che non preclude ulteriori sviluppi futuri di questo modello (Room Mate aveva anche un brand dedicato a quest’offerta, il Be Mate, da cui però si è recentemente distaccato, ndr). Tra le prossime novità in arrivo, ecco dunque l’apertura prevista per il prossimo anno del Room Mate Mia di Roma, frutto della ristrutturazione dell’hotel Capo d’Africa. In programma c’è anche il restyling dei due indirizzi fiorenti della compagnia, i Room Mate Luca e Isabella, Fuori dai confini tricolori è stato inoltre recentemente inaugurato il Lime Tree Hotel a Londra. Attualmente la compagnia gestisce quindi 22 alberghi, per oltre 1.600 camere totali distribuite in 13 città e cinque Paesi differenti (Spagna, Italia, Olanda, Turchia e Regno Unito). “Ma nel futuro non escludiamo neppure possibili espansioni in destinazioni leisure”, conclude Sarasola con un entusiasmo davvero contagioso. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passa soprattutto dall'Italia la rinascita del gruppo Room Mate che, dopo le profonde difficoltà vissute durante il Covid, è stato acquisito recentemente dal fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group. Una vera resurrezione nel segno, però, della piena continuità con la gestione precedente: "Hanno dato fiducia completa a me e a tutto il mio team", conferma infatti il fondatore e presidente di Room Mate, Kike Sarasola, in occasione dell'inaugurazione della nuova struttura veneziana, Palazzo dei Fiori by Room Mate. "E dopo pochi mesi dal cambio di proprietà siamo già in grado di festeggiare il nostro miglior anno di sempre: ci apprestiamo infatti a chiudere il 2023 con un fatturato di oltre 105 milioni di euro, ma soprattutto con margini operativi lordi (ebitda) compresi tra i 15 e i 18 milioni. Abbiamo registrato un tasso di occupazione medio attorno all'80%, con un incremento delle tariffe di circa il 30% rispetto all'anno scorso. Se pensiamo che arriviamo da un fallimento (a giugno 2022 era stato dichiarato lo stato d'insolvenza, ndr), è qualcosa di straordinario". La nuova proprietà, rivela Sarasola, permette ora invece di pensare davvero in grande: "Prima dell'arrivo di Angelo Gordon e Westmont la nostra strategia di sviluppo era sostanzialmente limitata ai contratti di affitto e di management. Ora invece puntiamo anche alle acquisizioni dirette. Pensiamo non solo a singole proprietà ma anche a piccoli gruppi. E l'Italia è il nostro obiettivo principale, tanto che io stesso ho deciso di trasferirmi qui, a Roma. Certo, il nostro quartier generale rimarrà a Madrid, ma è chiaro che la Penisola è oggi il focus primario della nostra strategia di espansione". Come nel suo dna da sempre, la compagnia mira a strutture situate nei centri storici dei principali centri urbani europei, dove poter sviluppare hotel di design limited service nei segmenti midscale e upscale: "Un modo per garantire soluzioni accessibili per viaggiatori colti", spiega Teresa Sapey, la designer coinvolta proprio nella realizzazione del nuovo indirizzo veneziano. Quest'ultimo rappresenta peraltro un'eccezione nella policy di sviluppo della compagnia, trattandosi di una serie di serviced apartments per affitti brevi. Almeno per il momento, puntualizza Sarasola, che non preclude ulteriori sviluppi futuri di questo modello (Room Mate aveva anche un brand dedicato a quest'offerta, il Be Mate, da cui però si è recentemente distaccato, ndr). Tra le prossime novità in arrivo, ecco dunque l'apertura prevista per il prossimo anno del Room Mate Mia di Roma, frutto della ristrutturazione dell'hotel Capo d'Africa. In programma c'è anche il restyling dei due indirizzi fiorenti della compagnia, i Room Mate Luca e Isabella, Fuori dai confini tricolori è stato inoltre recentemente inaugurato il Lime Tree Hotel a Londra. Attualmente la compagnia gestisce quindi 22 alberghi, per oltre 1.600 camere totali distribuite in 13 città e cinque Paesi differenti (Spagna, Italia, Olanda, Turchia e Regno Unito). "Ma nel futuro non escludiamo neppure possibili espansioni in destinazioni leisure", conclude Sarasola con un entusiasmo davvero contagioso. [post_title] => La rinascita di Room Mate passa dall'Italia [post_date] => 2023-12-15T11:37:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702640234000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458169 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458174" align="alignleft" width="300"] L'hotel Traiano[/caption] Doppia novità in casa 4L Collection: la compagnia guidata da Antonio Lazzarini e dai figli Alessandro, Beatrice e Laura si è infatti separato dal gruppo Omnia, entrambi fino a poco tempo facenti capo a Sive (fatturato consolidato 2022 a quota 69 milioni di euro). Quest'ultima, riporta infatti Pambianco Hotellerie, ha appena concluso l'iter civilistico di scissione delle due società. Quasi in contemporanea, la 4L Collection ha anche ricevuto un finanziamento di 12 milioni di euro da Crédit Agricole Italia, che ha supportato l'acquisizione dell'hotel Traiano di Roma. Il prestito è legato a meccanismi di incentivazione alla pratiche sostenibili, grazie ai quali il livello dello spread è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi esg progressivi. L'hotel Traiano è una struttura di quattro piani per 42 camere, situata a ridosso dei Fori di Traiano. Con questa new entry, il portfolio della 4L Collection sale a otto alberghi per un totale di 860 camere, tutte situate nella capitale. La compagnia punta per i prossimi anni non solo a una crescita in termini finanziari e di presenza sul mercato ma anche alla promozione di progetti ad hoc per la valorizzazione del territorio, attraverso partnership e attività a supporto del made in Italy, del design, della moda, dell’artigianato e dell’alta manifattura. [post_title] => 4L Collection si separa da Omnia e si espande a Roma con l'hotel Traiano [post_date] => 2023-12-15T10:51:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702637484000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sistemazioni in ecoresort o in case omanite ristrutturate e adibite a piccoli rifugi dove scoprire l’autenticità del paese. E' l'Oman sostenibile di Originaltour; un itinerario, che si effettua in fuoristrada, toccando le località più iconiche del Paese: dalla capitale Muscat a Jabreen e il suo castello fortificato, da Nizwa, l’antica capitale, fino a spingersi nel deserto di Wahiba Sands, a Ras Al Jinz, Sur e naturalmente la traversata delle montagne dell’Hajar. Alla bellezza delle destinazioni visitate si aggiunge quindi l’originalità nella scelta delle sistemazioni. A Wakan Village, a un’ora e mezza in fuoristrada da Muscat, si soggiorna al Sama Wakan Heritage: nove case tradizionali omanite di recente restaurate e trasformate in un confortevole resort, situato a 2 mila metri di altezza e con una vista spettacolare sulle montagne e sui canyon che caratterizzano questa zona. Sul Jabal Shams, la montagna più alta dell’Oman, il cui nome significa “montagna del sole” perché è il primo punto del paese dove si vede sorgere il sole, si pernotta invece al Sama Heights Resorts, unico vero ecololodge in Oman. Realizzato in roccia e materiale di riciclo, dispone anche di una tenda beduina per chi cerca un’esperienza d'atmosfera. Ad Al Bustan si dorme al Bustan Inn, un ecolodge ricavato da tipiche case omanite, mentre nel deserto di Wahiba, la sistemazione è al Sama al Wasil Desert Camp, un ecolodge situato nel cuore di Wahiba Sands, uno dei deserti più belli dell’Oman. A Ras Al Jinz, dove aver attraversato il deserto e visitato la Moschea dei 52 domi si pernotta al Ras Al Jinz Ecolodge, un grazioso ecoresort di sole 20 camere, tutte con area esterna da dove ammirare l’alba o il tramonto. Quote a partire da Euro 1.790 a persona, con sistemazioni, tour, quasi tutti i pasti, guida; esclusi i voli dall’Italia. [post_title] => L'Oman sostenibile di Originaltour tra ecoresort e piccoli rifugi in case ristrutturare [post_date] => 2023-12-15T10:12:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702635143000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Berlino e Parigi sono tornate ad essere collegate da un treno notturno, per la prima volta in nove anni: un viaggio di 15 ore e biglietti il cui costo parte da 34 euro. Operativo tre volte a settimana, per ora, il nuovo treno dovrebbe circolare poi regolarmente ogni notte entro l'ottobre 2024. Il servizio, che ha visto il suo viaggio inaugurale lo scorso 11 dicembre, è il risultato della partnership tra l'operatore ferroviario nazionale tedesco Deutsche Bahn e le ferrovie francesi Sncf, mentre i treni sono i Nightjet delle ferrovie austriache Öbb. «Con le nuove rotte internazionali del Nightjet, continuiamo l'espansione sistematica della nostra attività di treni notturni e sottolineiamo la nostra posizione di fornitore leader di viaggi in treno notturni - ha dichiarato Andreas Matthä, ceo di Öbb -. Nightjet è già un simbolo dell'Europa unita. Ora questa partnership tra quattro compagnie ferroviarie europee offre un nuovo servizio da Berlino a Parigi e da Berlino a Bruxelles con collegamenti notturni accattivanti e rispettosi del clima». Christophe Fanichet, direttore generale di Sncf Voyageurs: «Dopo il successo del lancio della tratta Parigi-Vienna, che ha registrato un buon numero di passeggeri, la Parigi-Berlino è un altro forte simbolo della rinascita dei treni notturni, resa possibile grazie ai finanziamenti del governo francese. L'Europa ha svolto un ruolo importante nella storia e nelle attività di Sncf Voyageurs». «I nuovi collegamenti notturni sono molto ben prenotati durante le vacanze - ha osservato Deutsche Bahn -. In pratica, non appena lanciamo un nuovo collegamento ferroviario notturno insieme alle nostre ferrovie partner, c'è un vero e proprio boom di prenotazioni». Viaggiare con l'Öbb Nightjet non è solo ecologico, ma anche comodo e conveniente. Grazie all'arrivo direttamente nel centro della destinazione, i viaggiatori possono risparmiare tempo e costi alberghieri aggiuntivi. I passeggeri che viaggiano in carrozze letto e cuccette ricevono anche un drink di benvenuto e la colazione servita direttamente nello scompartimento la mattina prima dell'arrivo. I biglietti per i collegamenti Nightjet sono disponibili a partire da 34,90 euro per persona e direzione nella carrozza con posti a sedere, a partire da 54,90 euro nella carrozza con cuccette e a partire da 79,90 euro nella carrozza con posti letto. [post_title] => Berlino e Parigi sono nuovamente collegate da un treno notturno: viaggio da 15 ore con il Nightjet [post_date] => 2023-12-14T12:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702555804000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458059" align="alignright" width="300"] Marianna Vetri, vicesindaco Urbino, Roberto Cioppi, assessore turismo Urbino, Carla Rossi, presidente guide turistiche Urbino[/caption] In un'atmosfera tra storia, impegno e prospettive future, un gruppo di giornalisti provenienti da diversi paesi europei è stato calorosamente accolto dalle autorità del comune di Pesaro Urbino e da Confesercenti Pesaro e Urbino. L'incontro è avvenuto nel contesto di una visita volta a evidenziare il significato dell’anno 2024, quando Pesaro assumerà il ruolo di Capitale italiana della cultura. Inoltre, è stato presentato l’ambizioso progetto che vede entrambe le città marchigiane candidate a diventare European Capital of Culture 2033. A guidare l'accoglienza ai giornalisti è stata Marianna Vetri, vicesindaco di Urbino, affiancata dall'assessore al turismo Roberto Cioppi e dalla presidente dell'associazione delle guide turistiche, Carla Rossi, e successivamente i giornalisti sono stato accolti a Pesaro da Daniele Vimini, assessore alla bellezza e vicesindaco della città costiera. «Per noi è di primaria importanza valorizzare la promozione del benessere, della cultura e dell'eccellente gastronomica del nostro territorio, partendo dall'agricoltura biologica, alla quale la nostra città ha dato origine» ha dichiarato il vicesindaco Vetri che ha inoltre sottolineato l'importanza dell’ubicazione di Urbino, tra il mare e le montagne e la sua qualità di vita molto elevata. «La candidatura a European Capital of Culture nel 2033, insieme a Pesaro, è vista come un'opportunità per valorizzare ulteriormente il nostro territorio, compreso il desiderio di ripristinare la ferrovia Faro-Urbino, per la quale stiamo lavorando in collaborazione con il ministero». Inserito nella lista del patrimonio mondiale Unesco dal 1998, in questi giorni la città di Raffaello celebra il venticinquesimo anniversario di tale riconoscimento. L'assessore al turismo, Roberto Cioppi, ha enfatizzato l'importanza del centro storico di Urbino che vanta un'armonia unica, essendo un luogo in cui si sovrappongono varie epoche. «Hanno giocato un ruolo cruciale i conti di Montefeltro nell'attrarre i grandi personaggi dell'epoca, e nel contribuire alla nascita dell'umanesimo, e poi questa è la città di Raffaello». Riguardo al prossimo anno, Carla Rossi ha annunciato una mostra evento di grande rilevanza, che presenterà opere di Federico Barocci, pittore di Urbino vissuto alla fine del 1500, provenienti da musei di tutto il mondo. La collaborazione tra il comune di Pesaro Urbino, città costiere come Fano e Confesercenti è evidente anche nel sostegno a Pesaro come Capitale Culturale d’Italia 2024 e nella candidatura delle due città per il 2033. «Negli ultimi anni, il nostro patrimonio artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico viene gestito con la massima professionalità - ha affermato Cioppi che ha inoltre rilevato la crescente domanda per l'extralberghiero. - C’è sempre più richiesta per questo tipo di soggiorno, e molto focus sulla qualità attraverso la costruzione di spa e piscine, ci auspichiamo vedere sempre più imprenditori investire in questo senso». [post_title] => Da Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, si guarda con Urbino al titolo europeo 2033 [post_date] => 2023-12-14T09:57:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702547878000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla magia della casa di Babbo Natale a Rovaniemi in Finlandia alle tradizioni gastronomiche della Spagna con Valencia e Bilbao, dallo scintillante Regno Unito con l’eccentrica Londra all’affascinante Francia con l’incanto di Parigi, fino alla “green” Olanda con i bagliori di Amsterdam, ce n’è per tutti i gusti. E' questa la selezione 2023 targata Vueling per una vacanza fra dicembre e gennaio: si comincia proprio all'insegna del Natale con un volo su Rovaniemi, destinazione tra le novità dell'inverno del vettore che per la prima volta opera il collegamento da Barcellona, in esclusiva per le festività. Dall’Italia, è possibile raggiungere la località finlandese via Barcellona, con 2 voli settimanali (il mercoledì e il sabato) dal 2 dicembre al 13 gennaio. Tra le città spagnole più attraenti suggerite da Vueling per le festività natalizie, c’è Valencia. Punteggiata di architetture avveniristiche della Città delle Arti e delle Scienze, immersa nel verde dei Giardini del Turia, Valencia regala emozioni magiche agghindandosi per le feste. La città spagnola è raggiungibile grazie a Vueling da Roma Fiumicino, con fino a 11 voli settimanali. Altra meta spagnola in cui lo spirito natalizio è particolarmente sentito sono i Paesi Baschi: qui, Bilbao sorprende con il suo centro storico dove perdersi nelle famose “Siete Calles”. Per gli amanti delle tradizioni, il 23 dicembre spazio alla tipica parata di Olentzero y Mari Domingi, nella quale la figura folkloristica di un carbonaio accompagnato dalla compagna porta i doni e annuncia la nascita di Gesù. Dall’Italia, Bilbao è raggiungibile dall’aeroporto di Firenze e da Milano Malpensa con fino a 2 voli settimanali. Must assoluto delle feste natalizie sono poi sicuramente Londra - collegata da Roma Fiumicino, con fino a 14 voli settimanali e da Firenze con fino a 13 voli settimanali - e Parigi, raggiungibile da Roma Fiumicino con fino a 30 voli settimanali; da Milano Malpensa con fino a 13 voli settimanali, da Bologna con fino a 2, mentre da Firenze con fino a 14. Infine, Amsterdam da girare in battello o in bicicletta, in un itinerario alla scoperta delle migliori tradizioni festive, raggiungibile da Firenze con fino a 5 voli settimanali. [post_title] => Vueling: le tradizioni natalizie europee a portata di volo [post_date] => 2023-12-14T09:45:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702547114000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air aggiunge nuove rotte al network dall'Italia con l'inaugurazione, ieri, della Catania-Amburgo e della Roma-Debrecen. Dopo l’annuncio del primo volo per Bruxelles la settimana scorsa, i passeggeri in partenza dall’aeroporto Fontanarossa hanno ora l'opportunità di volare anche ad Amburgo. Da Fiumicino è invece decollato il primo aereo per Debrecen, che sorge a nord della “Grande Pianura” ungherese, avvolta dalla catena montuosa dei Carpazi. La tratta viene servita due volte alla settimana. Oggi invece, 14 dicembre, la low cost inaugurerà la tratta Catania-Parigi Beauvais e riprenderà le operazioni per Chisinau dagli aeroporti di Fiumicino e Malpensa: i voli per la capitale moldava inizieranno giovedì 14 dicembre e avranno una frequenza di due volte alla settimana. «Con queste nuove rotte offriamo ai nostri passeggeri italiani l’opportunità di esplorare destinazioni uniche in tutta Europa - afferma Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Inoltre, siamo felici di riprendere le operazioni per Chisinau e garantire nuovamente il collegamento aereo tra la Moldavia e due importanti città come Roma e Milano. Ciò riflette il nostro impegno nel garantire connessioni a tariffe accessibili e un’esperienza di viaggio di alta qualità». [post_title] => Wizz Air apre nuovi collegamenti da Catania e da Roma verso Amburgo e Debrecen [post_date] => 2023-12-14T09:25:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702545925000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio d'identità per il pugliese Rosa Marina che dal prossimo anno diventerà Ostuni a Mare. L'operazione di rebranding segue la decisione, lo scorso gennaio, di affidare al gruppo San Domenico Hotels (oggi Egnazia) della famiglia Melpignano la gestione del resort. Il progetto, condotto in prima persona dalla famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, prevede anche una serie di investimenti volti ad ampliare l'offerta del complesso. Le novità includono in particolare la realizzazione di dieci nuove junior suite e di altrettante suite, il rinnovamento degli spazi comuni, l'apertura di campi da tennis e da padel, nonché l'introduzione di altre attività sportive e l'ampliamento dell'offerta gastronomica anche verse gli ospiti esterni. Ostuni a Mare punta in questo modo a raggiungere una clientela in linea con il nuovo posizionamento, allargando i propri mercati di riferimento, accogliendo gli ospiti in una struttura storica ma modernizzata e rivitalizzata. L’hotel vanta un ampio numero di camere, per la precisione 222, rendendosi anche meta per il mercato degli eventi privati e aziendali. La scelta di mantenere il posizionamento di un hotel upscale è stata in particolare studiata per integrare l’offerta dei grandi investitori di catene luxury che in questo momento guardano alla Puglia. “Il nostro focus rimane su un’ospitalità spontanea e autentica - sottolinea Leonardo Marseglia -. Questo nuovo capitolo ci permette di accogliere i nostri ospiti in un ambiente rinnovato, moderno e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Ringrazio il gruppo Egnazia per essere di supporto alla nostra realtà: la società di management di Aldo Melpignano ci sta indicando una strada per dare nuova vita a un luogo che da sempre abbiamo nel cuore e che ci auguriamo possa tornare a rappresentare una realtà centrale per le strategie di sviluppo turistico del territorio”. La società Rinascimento Valori, guidata da Marco Stoppelli, ha svolto il ruolo di advisor per il gruppo Marseglia negli accordi con Egnazia Ospitalità Italiana, mentre l'avvocato Massimiliano Macaione di Gianni & Origoni ha assistito la società di management. [post_title] => Il resort pugliese Rosa Marina diventa Ostuni a Mare [post_date] => 2023-12-13T13:26:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702474008000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458007" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Le Castella[/caption] Sono partite lo scorso 1° dicembre le vendite estate Italia 2024 dei Grandi Viaggi. La proposta prevede per l'early booking prezzi bloccati al 2023, voli dai principali aeroporti italiani, data d'arrivo flessibile, garanzia annullamento senza penale fino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della vacanza, sconti fino al 70% per i bambini, nonché altre iniziative ad hoc per i viaggi di mamma o papà con figlio. La promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il prossimo 31 marzo. Oltre alle iniziative commerciali, iGv continua inoltre a investire sui propri villaggi: A Marispica verranno in particolare create nuove quadruple nel corpo centrale. Il tutto nell'alveo di un processo di ristrutturazione completo del complesso, che prosegue ormai da cinque anni. Altri interventi importanti saranno inoltre effettuati al Le Castella in Calabria. Ma ulteriori novità attendono anche le strutture internazionali, in particolare il Côte d'Or alle Seychelles, dove è attualmente in corso un upgrading del resort con in progetto pure una nuova piscina fronte mare. Tutte queste iniziative seguono peraltro un 2023 che ha già visto interventi alle camere deluxe del Santaclara, nonché il rifacimento dei bagni del Santagiusta, entrambi in Sardegna. "Come sempre, il nostro obiettivo non è tanto generare un effimero effetto wow, quanto garantire ai nostri ospiti uno spazio di vissuto reale - spiega l’amministratore delegato di iGv, Corinne Clementi -. Il nostro format villaggio prevede quindi la selezione e la formazione diretta dei nostri animatori, nonché la produzione interna degli spettacoli. L'idea è quella di dare alle persone la possibilità di condividere un'esperienze insieme". [post_title] => I Grandi Viaggi: al via le vendite estate Italia 2024 con tante novità in arrivo [post_date] => 2023-12-13T12:54:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702472083000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la rinascita di room mate passa dallitalia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":35,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1735,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa soprattutto dall'Italia la rinascita del gruppo Room Mate che, dopo le profonde difficoltà vissute durante il Covid, è stato acquisito recentemente dal fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group. Una vera resurrezione nel segno, però, della piena continuità con la gestione precedente: \"Hanno dato fiducia completa a me e a tutto il mio team\", conferma infatti il fondatore e presidente di Room Mate, Kike Sarasola, in occasione dell'inaugurazione della nuova struttura veneziana, Palazzo dei Fiori by Room Mate. \"E dopo pochi mesi dal cambio di proprietà siamo già in grado di festeggiare il nostro miglior anno di sempre: ci apprestiamo infatti a chiudere il 2023 con un fatturato di oltre 105 milioni di euro, ma soprattutto con margini operativi lordi (ebitda) compresi tra i 15 e i 18 milioni. Abbiamo registrato un tasso di occupazione medio attorno all'80%, con un incremento delle tariffe di circa il 30% rispetto all'anno scorso. Se pensiamo che arriviamo da un fallimento (a giugno 2022 era stato dichiarato lo stato d'insolvenza, ndr), è qualcosa di straordinario\".\r

\r

La nuova proprietà, rivela Sarasola, permette ora invece di pensare davvero in grande: \"Prima dell'arrivo di Angelo Gordon e Westmont la nostra strategia di sviluppo era sostanzialmente limitata ai contratti di affitto e di management. Ora invece puntiamo anche alle acquisizioni dirette. Pensiamo non solo a singole proprietà ma anche a piccoli gruppi. E l'Italia è il nostro obiettivo principale, tanto che io stesso ho deciso di trasferirmi qui, a Roma. Certo, il nostro quartier generale rimarrà a Madrid, ma è chiaro che la Penisola è oggi il focus primario della nostra strategia di espansione\".\r

\r

Come nel suo dna da sempre, la compagnia mira a strutture situate nei centri storici dei principali centri urbani europei, dove poter sviluppare hotel di design limited service nei segmenti midscale e upscale: \"Un modo per garantire soluzioni accessibili per viaggiatori colti\", spiega Teresa Sapey, la designer coinvolta proprio nella realizzazione del nuovo indirizzo veneziano. Quest'ultimo rappresenta peraltro un'eccezione nella policy di sviluppo della compagnia, trattandosi di una serie di serviced apartments per affitti brevi. Almeno per il momento, puntualizza Sarasola, che non preclude ulteriori sviluppi futuri di questo modello (Room Mate aveva anche un brand dedicato a quest'offerta, il Be Mate, da cui però si è recentemente distaccato, ndr).\r

\r

Tra le prossime novità in arrivo, ecco dunque l'apertura prevista per il prossimo anno del Room Mate Mia di Roma, frutto della ristrutturazione dell'hotel Capo d'Africa. In programma c'è anche il restyling dei due indirizzi fiorenti della compagnia, i Room Mate Luca e Isabella, Fuori dai confini tricolori è stato inoltre recentemente inaugurato il Lime Tree Hotel a Londra. Attualmente la compagnia gestisce quindi 22 alberghi, per oltre 1.600 camere totali distribuite in 13 città e cinque Paesi differenti (Spagna, Italia, Olanda, Turchia e Regno Unito). \"Ma nel futuro non escludiamo neppure possibili espansioni in destinazioni leisure\", conclude Sarasola con un entusiasmo davvero contagioso.","post_title":"La rinascita di Room Mate passa dall'Italia","post_date":"2023-12-15T11:37:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1702640234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458174\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'hotel Traiano[/caption]\r

\r

Doppia novità in casa 4L Collection: la compagnia guidata da Antonio Lazzarini e dai figli Alessandro, Beatrice e Laura si è infatti separato dal gruppo Omnia, entrambi fino a poco tempo facenti capo a Sive (fatturato consolidato 2022 a quota 69 milioni di euro). Quest'ultima, riporta infatti Pambianco Hotellerie, ha appena concluso l'iter civilistico di scissione delle due società.\r

\r

Quasi in contemporanea, la 4L Collection ha anche ricevuto un finanziamento di 12 milioni di euro da Crédit Agricole Italia, che ha supportato l'acquisizione dell'hotel Traiano di Roma. Il prestito è legato a meccanismi di incentivazione alla pratiche sostenibili, grazie ai quali il livello dello spread è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi esg progressivi.\r

\r

L'hotel Traiano è una struttura di quattro piani per 42 camere, situata a ridosso dei Fori di Traiano. Con questa new entry, il portfolio della 4L Collection sale a otto alberghi per un totale di 860 camere, tutte situate nella capitale. La compagnia punta per i prossimi anni non solo a una crescita in termini finanziari e di presenza sul mercato ma anche alla promozione di progetti ad hoc per la valorizzazione del territorio, attraverso partnership e attività a supporto del made in Italy, del design, della moda, dell’artigianato e dell’alta manifattura.","post_title":"4L Collection si separa da Omnia e si espande a Roma con l'hotel Traiano","post_date":"2023-12-15T10:51:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702637484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sistemazioni in ecoresort o in case omanite ristrutturate e adibite a piccoli rifugi dove scoprire l’autenticità del paese. E' l'Oman sostenibile di Originaltour; un itinerario, che si effettua in fuoristrada, toccando le località più iconiche del Paese: dalla capitale Muscat a Jabreen e il suo castello fortificato, da Nizwa, l’antica capitale, fino a spingersi nel deserto di Wahiba Sands, a Ras Al Jinz, Sur e naturalmente la traversata delle montagne dell’Hajar.\r

\r

Alla bellezza delle destinazioni visitate si aggiunge quindi l’originalità nella scelta delle sistemazioni. A Wakan Village, a un’ora e mezza in fuoristrada da Muscat, si soggiorna al Sama Wakan Heritage: nove case tradizionali omanite di recente restaurate e trasformate in un confortevole resort, situato a 2 mila metri di altezza e con una vista spettacolare sulle montagne e sui canyon che caratterizzano questa zona.\r

\r

Sul Jabal Shams, la montagna più alta dell’Oman, il cui nome significa “montagna del sole” perché è il primo punto del paese dove si vede sorgere il sole, si pernotta invece al Sama Heights Resorts, unico vero ecololodge in Oman. Realizzato in roccia e materiale di riciclo, dispone anche di una tenda beduina per chi cerca un’esperienza d'atmosfera.\r

\r

Ad Al Bustan si dorme al Bustan Inn, un ecolodge ricavato da tipiche case omanite, mentre nel deserto di Wahiba, la sistemazione è al Sama al Wasil Desert Camp, un ecolodge situato nel cuore di Wahiba Sands, uno dei deserti più belli dell’Oman. A Ras Al Jinz, dove aver attraversato il deserto e visitato la Moschea dei 52 domi si pernotta al Ras Al Jinz Ecolodge, un grazioso ecoresort di sole 20 camere, tutte con area esterna da dove ammirare l’alba o il tramonto.\r

\r

Quote a partire da Euro 1.790 a persona, con sistemazioni, tour, quasi tutti i pasti, guida; esclusi i voli dall’Italia.","post_title":"L'Oman sostenibile di Originaltour tra ecoresort e piccoli rifugi in case ristrutturare","post_date":"2023-12-15T10:12:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702635143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Berlino e Parigi sono tornate ad essere collegate da un treno notturno, per la prima volta in nove anni: un viaggio di 15 ore e biglietti il cui costo parte da 34 euro. Operativo tre volte a settimana, per ora, il nuovo treno dovrebbe circolare poi regolarmente ogni notte entro l'ottobre 2024.\r

\r

Il servizio, che ha visto il suo viaggio inaugurale lo scorso 11 dicembre, è il risultato della partnership tra l'operatore ferroviario nazionale tedesco Deutsche Bahn e le ferrovie francesi Sncf, mentre i treni sono i Nightjet delle ferrovie austriache Öbb.\r

\r

«Con le nuove rotte internazionali del Nightjet, continuiamo l'espansione sistematica della nostra attività di treni notturni e sottolineiamo la nostra posizione di fornitore leader di viaggi in treno notturni - ha dichiarato Andreas Matthä, ceo di Öbb -. Nightjet è già un simbolo dell'Europa unita. Ora questa partnership tra quattro compagnie ferroviarie europee offre un nuovo servizio da Berlino a Parigi e da Berlino a Bruxelles con collegamenti notturni accattivanti e rispettosi del clima».\r

\r

Christophe Fanichet, direttore generale di Sncf Voyageurs: «Dopo il successo del lancio della tratta Parigi-Vienna, che ha registrato un buon numero di passeggeri, la Parigi-Berlino è un altro forte simbolo della rinascita dei treni notturni, resa possibile grazie ai finanziamenti del governo francese. L'Europa ha svolto un ruolo importante nella storia e nelle attività di Sncf Voyageurs».\r

\r

«I nuovi collegamenti notturni sono molto ben prenotati durante le vacanze - ha osservato Deutsche Bahn -. In pratica, non appena lanciamo un nuovo collegamento ferroviario notturno insieme alle nostre ferrovie partner, c'è un vero e proprio boom di prenotazioni».\r

\r

Viaggiare con l'Öbb Nightjet non è solo ecologico, ma anche comodo e conveniente. Grazie all'arrivo direttamente nel centro della destinazione, i viaggiatori possono risparmiare tempo e costi alberghieri aggiuntivi. I passeggeri che viaggiano in carrozze letto e cuccette ricevono anche un drink di benvenuto e la colazione servita direttamente nello scompartimento la mattina prima dell'arrivo.\r

\r

I biglietti per i collegamenti Nightjet sono disponibili a partire da 34,90 euro per persona e direzione nella carrozza con posti a sedere, a partire da 54,90 euro nella carrozza con cuccette e a partire da 79,90 euro nella carrozza con posti letto. ","post_title":"Berlino e Parigi sono nuovamente collegate da un treno notturno: viaggio da 15 ore con il Nightjet","post_date":"2023-12-14T12:10:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702555804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458059\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Marianna Vetri, vicesindaco Urbino, Roberto Cioppi, assessore turismo Urbino, Carla Rossi, presidente guide turistiche Urbino[/caption]\r

\r

In un'atmosfera tra storia, impegno e prospettive future, un gruppo di giornalisti provenienti da diversi paesi europei è stato calorosamente accolto dalle autorità del comune di Pesaro Urbino e da Confesercenti Pesaro e Urbino. L'incontro è avvenuto nel contesto di una visita volta a evidenziare il significato dell’anno 2024, quando Pesaro assumerà il ruolo di Capitale italiana della cultura. Inoltre, è stato presentato l’ambizioso progetto che vede entrambe le città marchigiane candidate a diventare European Capital of Culture 2033.\r

\r

A guidare l'accoglienza ai giornalisti è stata Marianna Vetri, vicesindaco di Urbino, affiancata dall'assessore al turismo Roberto Cioppi e dalla presidente dell'associazione delle guide turistiche, Carla Rossi, e successivamente i giornalisti sono stato accolti a Pesaro da Daniele Vimini, assessore alla bellezza e vicesindaco della città costiera.\r

\r

«Per noi è di primaria importanza valorizzare la promozione del benessere, della cultura e dell'eccellente gastronomica del nostro territorio, partendo dall'agricoltura biologica, alla quale la nostra città ha dato origine» ha dichiarato il vicesindaco Vetri che ha inoltre sottolineato l'importanza dell’ubicazione di Urbino, tra il mare e le montagne e la sua qualità di vita molto elevata. «La candidatura a European Capital of Culture nel 2033, insieme a Pesaro, è vista come un'opportunità per valorizzare ulteriormente il nostro territorio, compreso il desiderio di ripristinare la ferrovia Faro-Urbino, per la quale stiamo lavorando in collaborazione con il ministero».\r

\r

Inserito nella lista del patrimonio mondiale Unesco dal 1998, in questi giorni la città di Raffaello celebra il venticinquesimo anniversario di tale riconoscimento. L'assessore al turismo, Roberto Cioppi, ha enfatizzato l'importanza del centro storico di Urbino che vanta un'armonia unica, essendo un luogo in cui si sovrappongono varie epoche. «Hanno giocato un ruolo cruciale i conti di Montefeltro nell'attrarre i grandi personaggi dell'epoca, e nel contribuire alla nascita dell'umanesimo, e poi questa è la città di Raffaello». Riguardo al prossimo anno, Carla Rossi ha annunciato una mostra evento di grande rilevanza, che presenterà opere di Federico Barocci, pittore di Urbino vissuto alla fine del 1500, provenienti da musei di tutto il mondo.\r

\r

La collaborazione tra il comune di Pesaro Urbino, città costiere come Fano e Confesercenti è evidente anche nel sostegno a Pesaro come Capitale Culturale d’Italia 2024 e nella candidatura delle due città per il 2033. «Negli ultimi anni, il nostro patrimonio artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico viene gestito con la massima professionalità - ha affermato Cioppi che ha inoltre rilevato la crescente domanda per l'extralberghiero. - C’è sempre più richiesta per questo tipo di soggiorno, e molto focus sulla qualità attraverso la costruzione di spa e piscine, ci auspichiamo vedere sempre più imprenditori investire in questo senso».","post_title":"Da Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, si guarda con Urbino al titolo europeo 2033","post_date":"2023-12-14T09:57:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1702547878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla magia della casa di Babbo Natale a Rovaniemi in Finlandia alle tradizioni gastronomiche della Spagna con Valencia e Bilbao, dallo scintillante Regno Unito con l’eccentrica Londra all’affascinante Francia con l’incanto di Parigi, fino alla “green” Olanda con i bagliori di Amsterdam, ce n’è per tutti i gusti.\r

\r

E' questa la selezione 2023 targata Vueling per una vacanza fra dicembre e gennaio: si comincia proprio all'insegna del Natale con un volo su Rovaniemi, destinazione tra le novità dell'inverno del vettore che per la prima volta opera il collegamento da Barcellona, in esclusiva per le festività. Dall’Italia, è possibile raggiungere la località finlandese via Barcellona, con 2 voli settimanali (il mercoledì e il sabato) dal 2 dicembre al 13 gennaio. \r

\r

Tra le città spagnole più attraenti suggerite da Vueling per le festività natalizie, c’è Valencia. Punteggiata di architetture avveniristiche della Città delle Arti e delle Scienze, immersa nel verde dei Giardini del Turia, Valencia regala emozioni magiche agghindandosi per le feste. La città spagnola è raggiungibile grazie a Vueling da Roma Fiumicino, con fino a 11 voli settimanali.\r

\r

Altra meta spagnola in cui lo spirito natalizio è particolarmente sentito sono i Paesi Baschi: qui, Bilbao sorprende con il suo centro storico dove perdersi nelle famose “Siete Calles”. Per gli amanti delle tradizioni, il 23 dicembre spazio alla tipica parata di Olentzero y Mari Domingi, nella quale la figura folkloristica di un carbonaio accompagnato dalla compagna porta i doni e annuncia la nascita di Gesù. Dall’Italia, Bilbao è raggiungibile dall’aeroporto di Firenze e da Milano Malpensa con fino a 2 voli settimanali.\r

\r

Must assoluto delle feste natalizie sono poi sicuramente Londra - collegata da Roma Fiumicino, con fino a 14 voli settimanali e da Firenze con fino a 13 voli settimanali - e Parigi, raggiungibile da Roma Fiumicino con fino a 30 voli settimanali; da Milano Malpensa con fino a 13 voli settimanali, da Bologna con fino a 2, mentre da Firenze con fino a 14. \r

\r

Infine, Amsterdam da girare in battello o in bicicletta, in un itinerario alla scoperta delle migliori tradizioni festive, raggiungibile da Firenze con fino a 5 voli settimanali.\r

\r

","post_title":"Vueling: le tradizioni natalizie europee a portata di volo","post_date":"2023-12-14T09:45:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702547114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air aggiunge nuove rotte al network dall'Italia con l'inaugurazione, ieri, della Catania-Amburgo e della Roma-Debrecen. Dopo l’annuncio del primo volo per Bruxelles la settimana scorsa, i passeggeri in partenza dall’aeroporto Fontanarossa hanno ora l'opportunità di volare anche ad Amburgo.\r

Da Fiumicino è invece decollato il primo aereo per Debrecen, che sorge a nord della “Grande Pianura” ungherese, avvolta dalla catena montuosa dei Carpazi. La tratta viene servita due volte alla settimana.\r

Oggi invece, 14 dicembre, la low cost inaugurerà la tratta Catania-Parigi Beauvais e riprenderà le operazioni per Chisinau dagli aeroporti di Fiumicino e Malpensa: i voli per la capitale moldava inizieranno giovedì 14 dicembre e avranno una frequenza di due volte alla settimana.\r

«Con queste nuove rotte offriamo ai nostri passeggeri italiani l’opportunità di esplorare destinazioni uniche in tutta Europa - afferma Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Inoltre, siamo felici di riprendere le operazioni per Chisinau e garantire nuovamente il collegamento aereo tra la Moldavia e due importanti città come Roma e Milano. Ciò riflette il nostro impegno nel garantire connessioni a tariffe accessibili e un’esperienza di viaggio di alta qualità».","post_title":"Wizz Air apre nuovi collegamenti da Catania e da Roma verso Amburgo e Debrecen","post_date":"2023-12-14T09:25:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702545925000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio d'identità per il pugliese Rosa Marina che dal prossimo anno diventerà Ostuni a Mare. L'operazione di rebranding segue la decisione, lo scorso gennaio, di affidare al gruppo San Domenico Hotels (oggi Egnazia) della famiglia Melpignano la gestione del resort. Il progetto, condotto in prima persona dalla famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, prevede anche una serie di investimenti volti ad ampliare l'offerta del complesso.\r

\r

Le novità includono in particolare la realizzazione di dieci nuove junior suite e di altrettante suite, il rinnovamento degli spazi comuni, l'apertura di campi da tennis e da padel, nonché l'introduzione di altre attività sportive e l'ampliamento dell'offerta gastronomica anche verse gli ospiti esterni.\r

\r

Ostuni a Mare punta in questo modo a raggiungere una clientela in linea con il nuovo posizionamento, allargando i propri mercati di riferimento, accogliendo gli ospiti in una struttura storica ma modernizzata e rivitalizzata. L’hotel vanta un ampio numero di camere, per la precisione 222, rendendosi anche meta per il mercato degli eventi privati e aziendali. La scelta di mantenere il posizionamento di un hotel upscale è stata in particolare studiata per integrare l’offerta dei grandi investitori di catene luxury che in questo momento guardano alla Puglia.\r

\r

“Il nostro focus rimane su un’ospitalità spontanea e autentica - sottolinea Leonardo Marseglia -. Questo nuovo capitolo ci permette di accogliere i nostri ospiti in un ambiente rinnovato, moderno e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Ringrazio il gruppo Egnazia per essere di supporto alla nostra realtà: la società di management di Aldo Melpignano ci sta indicando una strada per dare nuova vita a un luogo che da sempre abbiamo nel cuore e che ci auguriamo possa tornare a rappresentare una realtà centrale per le strategie di sviluppo turistico del territorio”. La società Rinascimento Valori, guidata da Marco Stoppelli, ha svolto il ruolo di advisor per il gruppo Marseglia negli accordi con Egnazia Ospitalità Italiana, mentre l'avvocato Massimiliano Macaione di Gianni & Origoni ha assistito la società di management.","post_title":"Il resort pugliese Rosa Marina diventa Ostuni a Mare","post_date":"2023-12-13T13:26:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702474008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458007\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Le Castella[/caption]\r

\r

Sono partite lo scorso 1° dicembre le vendite estate Italia 2024 dei Grandi Viaggi. La proposta prevede per l'early booking prezzi bloccati al 2023, voli dai principali aeroporti italiani, data d'arrivo flessibile, garanzia annullamento senza penale fino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della vacanza, sconti fino al 70% per i bambini, nonché altre iniziative ad hoc per i viaggi di mamma o papà con figlio. La promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il prossimo 31 marzo. \r

\r

Oltre alle iniziative commerciali, iGv continua inoltre a investire sui propri villaggi: A Marispica verranno in particolare create nuove quadruple nel corpo centrale. Il tutto nell'alveo di un processo di ristrutturazione completo del complesso, che prosegue ormai da cinque anni. Altri interventi importanti saranno inoltre effettuati al Le Castella in Calabria. Ma ulteriori novità attendono anche le strutture internazionali, in particolare il Côte d'Or alle Seychelles, dove è attualmente in corso un upgrading del resort con in progetto pure una nuova piscina fronte mare. Tutte queste iniziative seguono peraltro un 2023 che ha già visto interventi alle camere deluxe del Santaclara, nonché il rifacimento dei bagni del Santagiusta, entrambi in Sardegna.\r

\r

\"Come sempre, il nostro obiettivo non è tanto generare un effimero effetto wow, quanto garantire ai nostri ospiti uno spazio di vissuto reale - spiega l’amministratore delegato di iGv, Corinne Clementi -. Il nostro format villaggio prevede quindi la selezione e la formazione diretta dei nostri animatori, nonché la produzione interna degli spettacoli. L'idea è quella di dare alle persone la possibilità di condividere un'esperienze insieme\".\r

\r

","post_title":"I Grandi Viaggi: al via le vendite estate Italia 2024 con tante novità in arrivo","post_date":"2023-12-13T12:54:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702472083000]}]}}